Beste Saber-Konfiguration für HSR: Der schicksalhafte Solo-Carry-DPS

Um den besten Saber-Build in HSR… dann brauchst du eine Reihe von Offensivgegenständen und eine stark auf Unterstützung ausgerichtete Teamzusammensetzung. Sie gilt als „Hyper-Carry“, was bedeutet, dass du dein gesamtes Team darauf ausrichtest, sie zu stärken, und sie Endgame-Inhalte wie „Memory of Chaos“ und „Apocalyptic Shadow“ problemlos bewältigen kann.

In diesem Build stelle ich die besten Relikt-Sets, Lichtkegel und Teams vor, um Sabers Wirksamkeit zu maximieren. Außerdem werde ich die idealen Wertegrenzen und die Rotation der Fähigkeiten für Endgame-Inhalte näher erläutern. Los geht’s!

Beste Saber-Konfiguration für HSR: Charakterübersicht

Saber ist ein Wind-Charakter auf dem Pfad der Zerstörung, was bedeutet, dass sie sowohl bei Einzel- als auch bei Mehrfachangriffen hervorragende Ergebnisse erzielt. Im aktuellen Meta gilt sie als eine der stärksten DPS-Charaktere, solange sie ein Team hat, das sich darauf konzentriert, sie zu unterstützen und Gegner zu schwächen.

Ihr Spielstil dreht sich hauptsächlich um den Einsatz ihrer ultimativen Fähigkeit „Excalibur“. Sie fügt allen Gegnern in einem einzigen Schlag massiven Windschaden zu, woraufhin weitere 10 schwächere Treffer auf zufällige Ziele folgen. Dadurch ist sie sowohl gegen Mobs als auch gegen Bosse einsetzbar und kann in manchen Kämpfen sogar Meta-Charaktere wie Anaxa übertrumpfen.

Was die Investitionen angeht, muss man nicht viel ausgeben. Für F2P-Spieler reicht eine kostengünstige Konfiguration mit E0S0 oder E0S1 in der Regel völlig aus und liefert in jedem Spielinhalt eine gute Leistung.. Solange du ihren Angriff und ihre Krit-Rate bzw. ihren Krit-Schaden steigern kannst, bist du in Bezug auf Relikte und Planare auf der sicheren Seite.

Wie man Saber in HSR spielt

Saber passt in die meisten Teams, solange sie als Hauptschadensverursacherin eingesetzt wird und ihre Teamkameraden darauf ausgerichtet sind, ihre Werte zu verstärken. Verbessere ihre Offensivwerte und halte sie am Leben, bis sie ihre ultimative Fähigkeit einsetzen kann, dann mach einfach so weiter, bis du den Kampf gewonnen hast.

Sie harmoniert gut mit Charakteren, die Energie regenerieren. Beispiele für Unterstützer, die dies tun, sind Tingyun und Sunday, wobei Letzterer eine weitaus stärkere Option darstellt, wenn man in ihn investieren kann oder bereits in ihn investiert hat. Der „Pionier der Erinnerung“ (RMC) und Tribbie sind ebenfalls gute Alternativen, um Saber zu verstärken.

Dank ihrer einzigartigen „Core Resonance“-Mechanik kann sie noch mehr Bonusschaden verursachen, wodurch sie alles auslöschen kann, selbst in Endspielmodi wie „Pure Fiction“ oder „MoC“. Dies dient ihr zudem als eigene Form der Energieregeneration, sodass du in jedem Kampf ein Ultimate nach dem anderen abfeuern kannst.

Wenn du sie gerade erst freigeschaltet hast, kann es anfangs durchaus etwas überwältigend sein, sich mit ihrem Kit auseinanderzusetzen. Um dir zu helfen, zu verstehen, wie ihr Kit funktioniert und wie du es optimal zusammenstellst, schauen wir uns zunächst ihre Fähigkeiten und Spuren an.

Vor- und Nachteile des Saber

Der Hauptvorteil von Saber ist, dass Sie kann sowohl in Kämpfen gegen mehrere Gegner als auch in Bosskämpfen enormen Schaden anrichten. Ihr limitierender Faktor ist, dass sie ein engagiertes Unterstützungsteam benötigt, um als effektive Schadensverursacherin zu fungieren.

Vorteile Nachteile ✅ Hoher kritischer Burst-Schaden ✅ Mehrere AoE-Optionen ✅ Hohe Energierückgewinnung ✅ Lässt sich in den meisten Situationen bequem mitnehmen ✅ Erfordert keine hohen Investitionen ✅ Zugängliche, F2P-freundliche Alternativen für Gegenstände und Teamkameraden ✅ Die Basisversion eignet sich hervorragend für Endgame-Inhalte und das Farmen mit den richtigen Partnern ❌ Das gesamte Team muss sich um sie herum aufbauen ❌ Ihre besten Unterstützer stehen nicht immer zur Verfügung ❌ Schwacher Schaden ohne ständige Verstärkungen ❌ Kann viel SP verbrauchen ❌ Ist für den Schaden stark auf seine ultimative Fähigkeit angewiesen ❌ Kann bei suboptimalen Relikten unbeständig wirken

Saber HSR im Überblick: Ausrüstung, Fähigkeiten und Fertigkeiten

Ihre wichtigste Schadensquelle ist ihre ultimative Fähigkeit, Excalibur, und Der gesamte Build zielt darauf ab, ihre Werte zu verbessern, während man darauf wartet, dass er einsatzbereit ist. Ihre Fähigkeit kann auch dann viel leisten, wenn ihre Energie nicht voll ist. Hier eine kurze Zusammenfassung ihrer Fähigkeiten:

Drachenreaktorkern (Talent) – Beginne den Kampf mit 1 Stapel „Kernresonanz“. Jeder Stapel regeneriert 8 Energie, wenn er verbraucht wird. Immer wenn ein Verbündeter seine ultimative Fähigkeit einsetzt, erhältst du für 2 Runden einen Schadensbonus.

(Talent) – Beginne den Kampf mit 1 Stapel „Kernresonanz“. Jeder Stapel regeneriert 8 Energie, wenn er verbraucht wird. Immer wenn ein Verbündeter seine ultimative Fähigkeit einsetzt, erhältst du für 2 Runden einen Schadensbonus. Unsichtbare Luft: Die Barriere des Windkönigs (Grundangriff) – Verursacht einen prozentualen Anteil ihres Angriffswerts als Windschaden. Wenn sie verstärkt ist, erhält sie Stapel von „Kernresonanz“ und fügt allen Gegnern Windschaden zu.

(Grundangriff) – Verursacht einen prozentualen Anteil ihres Angriffswerts als Windschaden. Wenn sie verstärkt ist, erhält sie Stapel von „Kernresonanz“ und fügt allen Gegnern Windschaden zu. Strike Air: Der Hammer des Windkönigs (Fähigkeit) – Fügt einem Ziel Windschaden zu; benachbarte Gegner erleiden die Hälfte dieses Schadens. Wenn deine ultimative Fähigkeit durch deine aktuellen Stapel vollständig aufgeladen werden kann, verbrauche alle Stapel und füge zusätzlichen Schaden zu. Andernfalls erhältst du 3 zusätzliche Stapel.

(Fähigkeit) – Fügt einem Ziel Windschaden zu; benachbarte Gegner erleiden die Hälfte dieses Schadens. Wenn deine ultimative Fähigkeit durch deine aktuellen Stapel vollständig aufgeladen werden kann, verbrauche alle Stapel und füge zusätzlichen Schaden zu. Andernfalls erhältst du 3 zusätzliche Stapel. Excalibur (Ultimate) – Ihr Spezialangriff. Er fügt allen Gegnern massiven Windschaden zu und verursacht anschließend 10 weitere kleinere Schadenstreffer bei zufälligen Zielen. Nach dem Einsatz dieser Fähigkeit wird dein nächster Basisangriff verstärkt.

Wie Sie sehen können, „Core Resonance“ spielt eine entscheidende Rolle für ihren Schaden. Das hilft ihr dabei, Excalibur zu aktivieren, und verleiht ihren Nicht-Ultimativ-Angriffen bei richtigem Timing zusätzlichen Schwung. Die Spuren, die sie durch die Aufsteigung freischaltet, sind ebenfalls großartige Ergänzungen, die ihre Ultimativ-Fähigkeit weiter verstärken.

Ihr Build basiert auf hohen Werten bei Angriff und Kritischer Trefferquote/Kritischem Schaden, und der Der „Hyper-Carry“-Spielstil bedeutet, dass man sich meist defensiv verhält, bis sie an der Reihe ist, den Gegnern ordentlich eins überzuziehen. Ähnlich wie Aglaea hat ihre ultimative Fähigkeit einen absurd hohen Energieverbrauch von über 300, aber glücklicherweise verfügt sie über eine eigene Regenerationsfähigkeit.

Lerne die Spuren und Eidolons von HSR kennen

Was die Spuren angeht, solltest du dich natürlich zuerst auf ihre ultimative Fähigkeit konzentrieren. Um ihren Schaden zu maximieren, solltest du sie gemäß dieser Prioritätenliste aufleveln:

Spur Priorität Erläuterung Ultimativ Höchste Jede Stufe erhöht ihren Gesamtschaden erheblich, daher solltest du dies vorrangig angehen. Fähigkeit Hoch Das verursacht ausreichend hohen Burst-Schaden, während du auf deine ultimative Fähigkeit wartest, vor allem, wenn du bereits viele Stapel gesammelt hast. Talent Mittel Wenn man diese Fähigkeit auflevelt, erhöht sich lediglich der Schadensbonus durch die Ultimaten ihrer Teamkameraden, daher hat sie keine so hohe Priorität. Grundlegend Low Dazu gibt es nicht viel zu sagen, aber es lohnt sich trotzdem, diese Option voll auszuschöpfen, wenn du kannst. Aufstieg 2 Mittel „Ritterin des Drachen“ erhöht ihre kritische Trefferquote und verfügt über einen „Mana-Burst“-Effekt, der sich unter Umständen als nützlich erweisen kann. Aufstieg 4 Hoch „Segen des Sees“ sorgt dafür, dass sie zu Beginn jedes Kampfes immer mindestens 60 % Energie hat, und sie kann nun überschüssige Energie sammeln, die ihre nächste ultimative Fähigkeit antreibt. Aufstieg 6 Hoch „Krone des Sterns“ steigert passiv ihren kritischen Schaden während jedes Kampfes, wodurch ihre ultimative Fähigkeit zu einer noch mächtigeren Nuke-Attacke wird. Zusätzliche Statistiken Low Hol dir die Statistik-Knoten, wann immer du es dir leisten kannst, aber konzentriere dich darauf, zuerst alle wichtigen zu erledigen.

Was die Eidolons betrifft, die durch das Ziehen von Duplikaten freigeschaltet werden, Saber ist selbst auf Stufe 0 absolut spielbar, was ihre Basisversion ist. Für diejenigen, die in sie investieren möchten, ist E1 ein guter Zwischenstopp, da es den Schaden ihrer ultimativen Fähigkeit um 60 % erhöht und dafür sorgt, dass sie durch ihre anderen Angriffe mehr „Core Resonance“-Stapel erhält.

Abgesehen davon lohnt es sich nicht wirklich, darauf zu setzen, es sei denn, man hat die Mittel, um E6 zu erreichen. Hier ist eine kurze Übersicht über die nennenswerten Verbesserungen:

Upgrade Priorität Warum das wichtig ist Eidolon 1 Hoch Erhöht ihren Gesamtschaden und ihre Energieregeneration. Eidolon 2 Low Das sorgt für eine ordentliche Steigerung des Schadens ihrer Fertigkeit, allerdings nur, wenn du viele „Core Resonance“-Stapel gesammelt hast. Eidolon 6 Low Das steigert ihre Energieregeneration und ihren maximalen Schaden erheblich, erfordert aber eine Menge Ziehvorgänge.

Die besten Lichtkegel für Lichtschwerter (Rangliste)

Die idealen Lichtkegel für Saber sind solche, die ihren Angriff und ihren kritischen Schaden erhöhen. Alles, was ihre ultimative Fähigkeit oder deren Wirkungsdauer verbessert, wäre ebenfalls eine gute Alternative. Ich werde die besten Optionen von der stärksten zur schwächsten auflisten. Wenn du eine kurze Übersicht möchtest, schau dir diese Tabelle an:

Lichtkegel Seltenheit Wert Eine undankbare Krönung ★★★★★ Am besten So bricht die Morgendämmerung an ★★★★★ Toll Vom Untergang eines Äons ★★★★★ Beste F2P Eine Spur von vergangenem Blut ★★★★ Gut/Situationsabhängig

#1. Bester Gesamteindruck – Eine undankbare Krönung

„Eine undankbare Krönung“ ist Sabers charakteristischer Lichtkegel und sorgt für eine deutliche Steigerung ihres kritischen Schadens. Außerdem gewährt er etwas zusätzliche Energieregeneration, wodurch du deine Ultimaten viel schneller wieder einsetzen kannst.

Das ist zweifellos die beste Option für sie, da Alles daran passt perfekt zu ihrem Outfit, vor allem in einem Solo-Carry-Setup. Wenn du Saber als Hauptcharakter spielen möchtest und genug Ziehversuche für mindestens ein Exemplar dieses Lichtkegels hast, dann solltest du auf jeden Fall zugreifen.

Hier sind seine maximalen Werte:

Seltenheit ★★★★★ ATK 582 HP 953 DEF 529

#2. Bestes Premium-Album – „So bricht die Morgendämmerung an“

„So bricht die Morgendämmerung an“ ist zwar Phainons charakteristischer Lichtkegel, doch seine Effekte eignen sich für jeden Angriffscharakter. Er erhöht die Geschwindigkeit des Anwenders und gewährt ihm einen erheblichen DEF-Ignorier-Effekt.

Das ist eine gute Alternative, wenn du es bereits hast und ich habe keine Lust, auf Sabers Signatur zu setzen. Als 5-Sterne-Light-Cone aus einem limitierten Banner ist er nicht gerade alltäglich und gilt eher als „Premium“-Option für diejenigen, die von seinem hohen Basis-Angriffswert profitieren wollen.

Seltenheit ★★★★★ ATK 687 HP 953 DEF 397

#3. Bestes F2P – „Vom Untergang eines Äons“

„Vom Untergang eines Äons“ ist ein Lichtkegel, den F2P-Spieler sich erspielen können, und er ist eine großartige, kostengünstige Option für Saber (und die meisten anderen Charaktere der Fraktion „Destruction“). Im Grunde erhöht er einfach ihren Angriffswert in jedem Kampf, was immer eine willkommene Verstärkung ist.

Falls Sie keines der beiden oben genannten Lichtkegel besitzen, ist „Vom Untergang eines Äons“ eine praktikable Alternative, bei der man kein Gacha-Glück braucht und kann in etwa ähnliche Schadenswerte erzielen.

Seltenheit ★★★★★ ATK 529 HP 1058 DEF 396

#4. Situativ – Eine Spur von vergangenem Blut

Wenn du unbedingt mehr Krit-Chance brauchst, kannst du „Eine Spur von vergangenem Blut“ einsetzen, um eine höhere Krit-Konstanz zu erzielen. Es erhöht sogar den Schaden der Fertigkeit und der ultimativen Fähigkeit des Anwenders – beides hervorragende Werte für Saber.

Es ist zwar die einzige 4-Sterne-Option in dieser Liste, hat sich seinen Platz aber als gute Alternative redlich verdient für Setups, die nicht so oft kritische Treffer landen, wie sie sollten. Hol dir das, wenn du keine der anderen Lichtkegel-Belohnungen aus „Nameless Glory“ brauchst.

Seltenheit ★★★★ ATK 529 HP 1058 DEF 331

Die besten Säbelrelikte und Ebenen-Sets

Der Kapitän der Wavestrider Die Relikt-Sets „Scholar“ und „Lost in Erudition“ sind beide hervorragende Optionen für Saber, und die Wahl hängt ganz von deiner Teamzusammensetzung ab. Beides trägt dazu bei, deine kritischen Treffer zu verbessern, wobei Letzteres attraktiver ist, wenn du Schwierigkeiten hast, eine kritische Trefferquote von 100 % zu erreichen. Was die Planare angeht, reicht jedes anständige DPS-Set aus.

Relikte

Name Wert Funktionen Wavestrider-Kapitän Am besten Bonus auf kritischen Schaden und eine erhebliche Angriffsverstärkung nach Einsatz ihrer ultimativen Fähigkeit Ein Gelehrter, der sich in seiner Gelehrsamkeit verirrt hat Toll Bonus-Krit-Rate und zusätzlicher Schaden bei Ultimaten/Fähigkeiten Musketier des Wilden Weizens / Adler der Dämmerung Anständig Zusätzliche Angriffskraft-% und Windschaden-% (Es müssen jeweils zwei Teile aus jedem Set vorhanden sein)

Das komplette „Wavestrider-Kapitän“-Set ist ihr bestes Set für diesen Slot. Ihr 4-teiliger Effekt gewährt ihr nach dem Einsatz ihrer ultimativen Fähigkeit vorübergehend einen Angriffsbonus von 48 %, wobei dafür „Hilfe“-Stapel verbraucht werden, die sie erhält, sobald ein Verbündeter sie stärkt. Aufgrund des Hyper-Carry-Spielstils ist dieser Effekt permanent aktiv.

Alternativ„Der in Gelehrsamkeit versunkene Gelehrte“ liegt knapp auf dem zweiten Platz da es die Krit-Rate erhöht und sowohl ihrer Fertigkeit als auch „Excalibur“ einen beträchtlichen Schadensbonus von 20 % verleiht. Wenn die SP-Verteilung deines Teams ihr nach jeder ultimativen Fähigkeit noch Spielraum lässt, ihre Fertigkeit einzusetzen, erweist sich dieses 4-teilige Set tatsächlich als sehr effektiv, da es zudem nach jedem Einsatz von „Excalibur“ 25 % mehr Schaden für ihre nächste Fertigkeit gewährt.

Wer keines dieser Sets besitzt, für den kann eine Kombination aus „Musketeer of Wild Wheat“ und „Eagle of Twilight Line“ eine gute, kostengünstige Alternative sein. Zusammen sorgen ihre 2-teiligen Set-Effekte für eine nicht zu vernachlässigende Schadenssteigerung bei Saber.

Flächige Ornamente

Wie bereits erwähnt, eignet sich jedes auf Schaden ausgerichtete 2-teilige Set mit flächigen Ornamenten, doch für optimale Ergebnisse solltest du vor allem die folgenden Optionen in Betracht ziehen:

Name Wert Funktionen Inert Salsotto Am besten Es erhöht ihre Krit-Rate um 8 %, und wenn dieser Wert bereits bei 50 % oder höher liegt, erhält Sabers ultimative Fähigkeit einen Schadensbonus von 15 %. Firmament Frontline: Glamoth Toll Das sorgt für einen Angriffsbonus von 12 %, und sie erhält noch mehr, wenn ihre Geschwindigkeit 135 oder 160 erreicht. (Meistens liegt sie bereits über 135.) Rutilant Arena Gut Das ist einfach ein etwas schwächeres „Inert Salsotto“. Es gewährt denselben Krit-Raten-Bonus, hat aber keinen direkten Buff für ihre ultimative Fähigkeit. Vakuumversiegelungsstation Anständig Es bietet ungefähr die gleiche Angriffskraft wie der Glamoth, wenn dein Saber nie eine Geschwindigkeit von 160 erreicht.

Da sie eine reine DPS-Spielerin ist, die stark von ihrem Team unterstützt wird, Dein ganzes Augenmerk sollte darauf liegen, ihren Schaden zu maximieren. Dank ihrer „Core Resonance“-Mechanik ist keine Ausrüstung zur Energieregeneration mehr erforderlich.

Priorität der Säbel-Statistiken

Für Saber ist es am wichtigsten, zunächst ihre Krit-Rate zu maximieren. Dies hängt vollständig von deiner Teamzusammensetzung und der Wahl der Relikte ab, aber das Ziel ist es, ihre kritische Trefferquote so nah wie möglich an 100 % heranzubringen.

Anschließend, Konzentriere dich darauf, einen hohen Wert für den kritischen Schaden zu erreichen und wie viel Angriffskraft-Bonus du durch deine Ausrüstung erhältst. Wenn du problemlos eine hohe Krit-Rate erreichst, sorgt die „Wavestrider-Kapitänin“ für eine massive Steigerung des DPS, insbesondere in Kombination mit ihrem charakteristischen Lichtkegel.

Auch wenn diese Richtwerte auf ihre individuelle Ausrüstung zugeschnitten sind, stellen viele Spieler fest, dass diese Offensivziele den Anforderungen für die Der beste Acheron-Build HSR denn beide Einheiten sind in hohem Maße darauf angewiesen, ihre Betriebszeit so weit wie möglich zu maximieren.

Wichtigste Statistiken

Relikt-Slot Hauptstatistik Grund Hauptteil Kritischer Schaden / Kritische Trefferquote Sabers Schaden pro Sekunde skaliert gut mit hohem kritischem Schaden. Nimm nur kritische Trefferchance, wenn du Schwierigkeiten hast, 100 % zu erreichen. Füße ATK% / SPD Mehr ATK ist gut, aber du kannst dies durch SPD ersetzen, wenn dein Setup keine Geschwindigkeit von 135 oder mehr erreicht. Ebenkugel Angriffs-Trefferchance / Windschaden-Boost Beide Optionen steigern Sabers Schaden, du kannst also keine davon falsch machen. Verbindungsseil ATK% Für einen Hyper-Carry wie Saber ist der prozentuale Angriffsschaden der einzige wichtige Wert, den man für diesen Relikt-Slot in Betracht ziehen sollte.

Priorität der sekundären/untergeordneten Werte

Da Saber in der Regel nur in einem Hyper-Carry-Team gespielt wird, weicht sie nie von ihrer Rolle als DPS ab. Hier ist eine Liste der sekundären Werte, die du priorisieren solltest, angefangen bei den wichtigsten bis hin zu den unwichtigsten:

Krit. Rate >= Krit. Schaden > Angr. % > Angr. > Geschw. (bis zum gewünschten Schwellenwert)

Kritische Rate – Im Idealfall sollten ihre sekundären Werte ihre kritische Trefferquote auf 100 % erhöhen. Kritischer Schaden– Das ist ihr anderer wichtiger Wert, daher wollen wir diesen so hoch wie möglich steigern. ATK% – Mehr Schaden zu verursachen, ist für sie immer von Vorteil. ATK – Wie oben, allerdings ist der feste Angriffswert im Allgemeinen schwächer. SPD – Nur, wenn du einen bestimmten Wert anstrebst und noch mehr brauchst.

Auch hier gilt: Sabers wichtigste Fähigkeit zum Verursachen von Schaden ist ihre ultimative Fähigkeit, daher muss sie sich nicht an den SP-Verbrauch ihres Teams anpassen. Man muss einfach nur ihren Schaden erhöhen.

Zielwerte für Leistungsindikatoren

Sabers Zielwerte sind ziemlich eindeutig, da das Ziel darin besteht, ihr DPS-Potenzial so weit wie möglich zu steigern. Hier ist eine Übersicht darüber, wie ihre idealen Werte aussehen sollten:

EDV: 2400+

Kritische Trefferquote: 60 % / 100 % im Kampf (je nach Team)

(je nach Team) Kritischer Schaden: 170 %+

SPD: 135 (abhängig vom Team und den Relikten)

Vergleich der Basiswerte von Saber

Im Folgenden findest du eine Übersicht über die Entwicklung der Basiswerte von Saber im Laufe der Level. Demnach mag „Angriff“ zu Beginn als attraktiver Sekundärwert erscheinen, aber ATK% setzt sich sehr schnell als überlegener Ausrüstungswert durch, vor allem in Endgame-Inhalten.

Stufe ATK DEF HP SPD 1 81 89 168 101 40 306 334 633 101 80 601 654 1241 101

Es ist anzumerken, dass die SPD feststeht. Wenn du einen bestimmten Meilenstein erreichen willst, musst du Relikte ausrüsten, die dich dorthin bringen. Anhand der obigen Tabelle wird deutlich, dass der enorme Hauptwert „Angriffsprozente“ Boni von allen anderen Ausrüstungsteilen außer deinem Rüstungsteil werden später sehr wertvoll, sodass du dich auf sekundäre Werte wie Kritische Trefferchance und Schaden konzentrieren kannst.

HSR Saber-Teamkollegen

Saber kommt am besten in einem „Hyper-Carry“-Team zur Geltung, was bedeutet, dass sich alle ihre Teamkollegen darauf konzentrieren sollten, sie zu stärken und Gegner zu schwächen. Sie wird eure Hauptschadensverursacherin sein, daher ist es wichtig, dass Charaktere, die ihre Spielzüge vorantreiben und/oder ihr Energie geben, sind ideal.

Harmony (Support)

Bei den Unterstützercharakteren hat man die Qual der Wahl, denn es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Saber diese mächtigen, aufeinanderfolgenden Angriffe zu ermöglichen. Um die Auswahl etwas einzugrenzen, werde ich zwei der bemerkenswertesten Erstwahlen näher betrachten.

Sonntag

Rolle: Puffer

Puffer Warum sie mit Saber zusammenarbeiten: Seine Fähigkeit sorgt für einen erheblichen Schadensbonus und beschleunigt den Zug des Ziels. Darüber hinaus regeneriert seine ultimative Fähigkeit eine Menge Energie und gewährt Saber zusätzlich noch mehr kritischen Schaden.

Seine Fähigkeit sorgt für einen erheblichen Schadensbonus und beschleunigt den Zug des Ziels. Darüber hinaus regeneriert seine ultimative Fähigkeit eine Menge Energie und gewährt Saber zusätzlich noch mehr kritischen Schaden. Drehung der Note: Du aktivierst seine Fähigkeit einfach immer dann auf Saber, wenn er am Zug ist, und verstärkst sie anschließend zusätzlich mit seiner ultimativen Fähigkeit (denk daran, dass Saber überschüssige Energie speichern kann).

Pros Nachteile ✅ Ein großartiger Wegbereiter für Saber ✅ Geringer Aufwand (E0S0 funktioniert) ✅ SP ist mit seiner ultimativen Fähigkeit neutral ❌ Hat im aktuellen Patch an Stärke eingebüßt, ist aber mit Saber immer noch stark

Stämme

Rolle: Puffer

Puffer Warum sie mit Saber zusammenarbeiten: Ihre Fähigkeiten erhöhen die RES-PEN des gesamten Teams und erhöht den Schaden, den Gegner erleiden. Außerdem führt sie einen Folgeangriff aus, sobald Verbündete ihre ultimativen Fähigkeiten einsetzen – und davon wirst du reichlich Gebrauch machen.

Ihre Fähigkeiten erhöhen die RES-PEN des gesamten Teams und erhöht den Schaden, den Gegner erleiden. Außerdem führt sie einen Folgeangriff aus, sobald Verbündete ihre ultimativen Fähigkeiten einsetzen – und davon wirst du reichlich Gebrauch machen. Drehung der Note: Aktiviere ihren „Numinosity“-Buff vor dem Kampf und setze SP in ihren Zügen nur dann ein, wenn er aufgebraucht ist.

Pros Nachteile ✅ Ununterbrochene Folgeangriffe ✅ Starke, pflegeleichte Schadensverstärkungen ✅ Hervorragende Unterstützung für Flächenangriffe ❌ Man benötigt mindestens Stufe 1, um in Endgame-Inhalten (z. B. „Pure Fiction“) wettbewerbsfähiger zu sein

Nachhaltigkeitsoptionen

Saber ist nicht wählerisch, was ihre Unterstützer angeht, aber wenn du ihre Stärken optimal zur Geltung bringen möchtest, solltest du die folgenden Charaktere in Betracht ziehen:

Dan Heng, Earth Performer (DHPT)

Rolle : Schild / Puffer

: Schild / Puffer SP positiv: Er muss seine Fähigkeiten nur selten einsetzen, seit er Saber zu seiner „Seelenverwandten“ erklärt hat.

Er muss seine Fähigkeiten nur selten einsetzen, seit er Saber zu seiner „Seelenverwandten“ erklärt hat. Warum sie mit Saber zusammenarbeiten: Abgesehen von seinen starken Schilden passt die durch seinen Status als „Bondmate“ gewährte „Beschwörung“ gut zu Sundays Verstärkungen, wodurch Saber noch mehr Bonusschaden erhält.

Pros Nachteile ✅ Starke Synergien mit Sunday und Saber ✅ F2P-freundlich (Wurde kostenlos zur Verfügung gestellt) ✅ Sehr SP-positiv ❌ Verfügt ohne seinen charakteristischen Lichtkegel über keinerlei Heilfähigkeiten ❌ (Noch) keine Wiederholungen für diejenigen, die ihn nicht haben

Hallo

Rolle: Heiler

Heiler SP positiv: Sie muss SP nur einsetzen, wenn sie heilen muss.

Sie muss SP nur einsetzen, wenn sie heilen muss. Warum sie mit Saber zusammenarbeiten: Neben der Heilung gewährt Huohuos ultimative Fähigkeit allen ihren Teamkameraden einen Angriffsbonus und regeneriert ihre Energie.

Pros Nachteile ✅ Verstärkt Verbündete für mehr Schaden pro Sekunde ✅ Teamweite Energieregeneration ✅ Kann Debuffs von Verbündeten entfernen ❌ Mittelmäßige Heilung im Gegenzug für ihre Vielseitigkeit

Andere geeignete Teamkollegen

Robin : Sie kann dem Team einige wirkungsvolle Angriffsverstärkungen und Aktionsbeschleunigungen bieten. Sie wird oft zusammen mit Sunday eingesetzt.

: Sie kann dem Team einige wirkungsvolle Angriffsverstärkungen und Aktionsbeschleunigungen bieten. Sie wird oft zusammen mit Sunday eingesetzt. Bronya : Eine gute Alternative, wenn du „Sunday“ nicht hast, auch wenn sie keine Energieregeneration besitzt.

Eine gute Alternative, wenn du „Sunday“ nicht hast, auch wenn sie keine Energieregeneration besitzt. Silberwolf : Sie ist eine gute Debufferin, die Gegnern, die noch keine Windschwäche haben, diese auferlegen kann, was in bestimmten Kämpfen eine große Hilfe sein kann.

Sie ist eine gute Debufferin, die Gegnern, die noch keine Windschwäche haben, diese auferlegen kann, was in bestimmten Kämpfen eine große Hilfe sein kann. Chiffre: Sie kann für ordentlichen Zusattschaden und nützliche Debuffs sorgen, allerdings sind möglicherweise erhebliche Investitionen erforderlich, um Sabers Schaden direkt zu steigern.

Die besten Saber-Teams

In der Regel drehen sich Saber-Teams fast ausschließlich darum, sie zu verstärken und ihr zusätzliche Züge zu verschaffen, damit sie zwischen ihren Ultimates mit ihrer Fertigkeit weiterhin Schaden verursachen kann. Die folgenden Teams wurden danach ausgewählt, wie gut sie Saber unterstützen und wie sie diese Züge mit hohem Schaden ermöglichen.

Saber Bestes Team

Rolle Charakter Synergie DPS Wissen Mit diesem Team kann sie noch mehr ultimative Fähigkeiten einsetzen, auch wenn ihr Schaden aufgrund des fehlenden Beschwörers von DHPT etwas geringer ausfällt Haupt-Support Sonntag Er übernimmt hier dieselbe Rolle und fungiert als Sabers wichtigster Partner für die Energieregeneration und das Vorantreiben der Runde Debuffer Stämme Bleibt ein sekundärer Schadensverursacher mit wirkungsvollen Debuffs Erhalten Hallo Die Energiewiederherstellung und die aktive/passive Heilung ihres Teams leisten einen großen Beitrag dazu, dass alle am Leben bleiben

Dies ist ein Team, das rohe Kraft gegen mehr Ausdauer eintauscht, und es ist ideal für besonders schwierige Kämpfe wo du mit schwerem Schaden rechnest. Huohuos passive Heilung und Entgiftung können unter anderem bei bestimmten „Apocalyptic Shadow“-Kämpfen und anderen schwierigen Instanzen entscheidend sein.

Beste Ausweichmannschaft

Rolle Charakter Synergie DPS Wissen Mit diesem Team kann sie innerhalb kürzester Zeit mehrere ultimative Fähigkeiten abfeuern Haupt-Support Sonntag Sabers Hauptpuffer und Energiespeicher. Dank seiner Zugvorverlegung kann sie ihre Fähigkeiten häufiger einsetzen Debuffer Stämme Halte ihre Schadensverstärkung einfach immer aktiv, indem du sie alle paar ihrer Züge einsetzt Erhalten Dan Heng, Earth Performer Seine Schilde reichen mehr als aus, um das Team am Leben zu halten, da Saber die Gegner vernichten kann, bevor sie durchbrechen können

Dieses Team schneidet in „Memory of Chaos“ und sogar in „Pure Fiction“ gut ab. Es gibt so gut wie nie SP-Probleme, da nur Saber diese verbraucht, es sei denn, man muss bestimmte Buffs/Debuffs auffrischen. Tribbie und DHPT verursachen überraschenderweise auch eine ordentliche Menge an Flächenschaden.

Das beste F2P-Team

Rolle Charakter Synergie DPS Wissen Mit dem F2P-Team ist sie zwar langsamer, aber ihr erhöhter Schaden ist auch ohne die Premium-Charaktere immer noch sehr beachtlich Haupt-Support Tingyun Eine gute Alternative dank ihrer Angriffsverstärkungen und ihrer Ultimate-Fähigkeit, die eine recht beachtliche Energieregeneration bietet Sekundäre Unterstützung Pionier der Erinnerung Er/sie ist eine gute kostenlose Alternative zu Sunday, wenn es um das Vorankommen in den Runden und Schadensboni geht Erhalten Gallagher Hat ein ordentliches Sustain und kann Verbündete heilen, wenn es auf Stufe 2 verbessert wurde

Dies ist ein sehr F2P-freundliches Team für alle Arten von Inhalten. Der Spielstil ist unkompliziert, da du die Buffs von Tingyun und RMC hauptsächlich auf Saber konzentrierst. Da das Team nicht besonders viel SP verbraucht, kann Saber ihre Fähigkeit in ihren Zügen nach Belieben einsetzen, während sie auf Energie wartet.

Saber-Trace- und Ascension-Materialien

In diesem Abschnitt werden alle Materialien aufgeführt, die für die vollständige Aufrüstung aller Trace-Knoten von Saber benötigt werden, sowie die Gesamtkosten für die maximale Aufsteigung. Nutze dies, um zu planen, wie du deine Energie einsetzen willst, vorausgesetzt, Sie haben die benötigten Materialien noch nicht.

Maximale Anzahl von Trace-Knoten

Spurenstoffe Insgesamt Quelle 3.000.000 Der Instinkt des Diebes 41 Borisin-Zähne 15 Lupitoxin-Sägezähne 72 Der Plan des Usurpators 56 Moon Rage Fang 139 Der Wille des Eroberers 58 Der letzte Weg des Zerstörers 12 Spuren des Schicksals 8

Max Ascension

Aufstiegsmaterialien Insgesamt Quelle 308,000 Der Instinkt des Diebes 15 Usurpers Schene 15 Ein Glas aus der Zeit der Verliebten 65 Der Wille des Eroberers 15

Wie bereits erwähnt, hat sie Segnung des Sees and Krone des Sterns Trace-Knoten sind enorme Energiespitzen. Um diese freizuschalten, solltest du dich vorrangig auf das Farmen von Aufstieg 6 als Erster Zugang zu diesen beiden Knoten erhalten.

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So erhältst du Saber

Saber ist ein Teil des Spiels Fate/Stay NightZusammenarbeitEreignis-Warp „„Excalibur Excelsior“, das seit Mitte 2025 läuft. Da es sich um einen begrenzten Warp handelt, wird bei der Entnahme davon dein Star Rail-Sonderfahrkarten.

Das Finden desDie beste Website, um günstige Oneiric Shards zu kaufen kann dir dabei helfen, die benötigten Sternjade-Steine effizienter zu sammeln, bevor sich die Bannerauswahl ändert

Sie stammt ausschließlich aus ihrem Veranstaltungsbanner, die sich von der anderen Kollaborations-Warp für Bogenschütze. Auch wenn das Angebot technisch begrenzt ist, gibt es derzeit keine Informationen zum Ablaufdatum, abgesehen von der Zusicherung im Banner, dass es „langfristig verfügbar“ sein wird.

Mein Gesamtfazit zum besten Saber-Build für HSR

The HSR In den Saber-Build lohnt es sich, zu investieren Wenn du nach einem Hyper-Carry suchst, der die meisten Inhalte problemlos bewältigen kann, und sie wird immer noch in manchen MoC-Halbzeiten an der Seite von Charakteren wie Castorice und Evernight eingesetzt. Man sollte sich jedoch bewusst sein, dass sie ohne gezielte Unterstützung eher enttäuschend wirkt, besonders in Endgame-Kämpfen.

Zum Glück reicht schon eine kleine Investition, damit sie gut wirdSelbst die Basisversion von Saber ohne ihre charakteristischen Lichtkegel kann Inhalte bewältigen. Man muss nur etwas geduldiger sein, da ihre Energieregeneration ohne die Premium-Kegel und Teamkameraden deutlich langsamer ist.

Schnelle Energieregeneration, Zugvoraus und konstante Schadensboni sind unerlässlich, wenn sie in Endgame-Kämpfen gut abschneiden soll. Wenn du vorhast, in sie zu investieren, Konzentrieren Sie sich zunächst darauf, ein komplettes Support-Team aufzubauen, denn das ist der wichtigste Faktor für ihre Kampfkraft.

Häufig gestellte Fragen