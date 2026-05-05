La mejor configuración de Saber para HSR: el DPS definitivo para jugar en solitario

Para crear la mejor configuración de Saber en HSR, vas a necesitar un conjunto de objetos ofensivos y una composición muy orientada al apoyo. Se la considera una «hiper carry», lo que significa que hay que construir todo el equipo en torno a potenciarla, y es capaz de superar sin problemas contenidos de fase final como «Memory of Chaos» y «Apocalyptic Shadow».

En esta guía, voy a compartir los mejores conjuntos de reliquias, conos de luz y equipos para sacar el máximo partido a Saber.. También analizaré los umbrales de estadísticas ideales y las rotaciones de habilidades para el contenido de final de juego. ¡Empecemos!

La mejor configuración de Saber para HSR: descripción del personaje

Saber es un personaje del elemento Viento que sigue el camino de la Destrucción, lo que significa que destaca por infligir daño tanto a un solo objetivo como a varios. En el meta actual, se la considera una de las mejores en cuanto a daño por segundo (DPS), siempre y cuando cuente con un equipo dedicado a apoyarla y a aplicar debuffs a los enemigos.

Su estilo de juego se basa principalmente en el uso de su habilidad definitiva, Excalibur. Inflige un daño de viento masivo a todos los enemigos de un solo golpe, seguido de otros 10 golpes más débiles a objetivos aleatorios. Esto la convierte en una opción viable tanto contra hordas como contra jefes, y en algunos combates puede incluso superar a personajes emblemáticos como Anaxa.

En cuanto a la inversión, no hace falta gastar mucho. Para los jugadores F2P, una configuración de bajo coste con E0S0 o E0S1 suele ser suficiente y puede ofrecer un buen rendimiento en cualquier contenido. Siempre que consigas aumentar su ATQ y su tasa de crítico/daño crítico, no tendrás ningún problema en cuanto a reliquias y planos.

Cómo jugar con Saber en HSR

Saber encaja en la mayoría de los equipos siempre y cuando se la considere la principal fuente de daño, y sus compañeros deben centrarse en potenciar sus estadísticas. Mejora sus estadísticas de ataque y manténla con vida hasta que pueda lanzar su habilidad definitiva, y sigue haciéndolo hasta que ganes el combate.

Se complementa bien con personajes que regeneran energía. Algunos ejemplos de apoyos que hacen esto son Tingyun y Sunday, siendo este último una opción mucho más potente si puedes permitirte invertirlo o ya lo has hecho. El Pionero del Recuerdo (RMC) y Tribbie también son buenas alternativas para potenciar a Saber.

Su mecánica única, «Resonancia central», puede otorgarle aún más daño adicional, lo que le permite arrasar con todo, incluso en modos de final de partida como «Pure Fiction» o «MoC». Esto también le sirve como su propia forma de regeneración de energía, lo que te permite lanzar habilidades definitivas una tras otra durante cualquier combate.

Si acabas de conseguirla, leer su descripción puede resultar un poco abrumador al principio. Para ayudarte a entender cómo funciona y cómo configurarla, repasemos primero sus habilidades y trazas.

Ventajas e inconvenientes de la espada

La principal ventaja de Saber es que Es capaz de infligir un daño enorme tanto en enfrentamientos contra varios enemigos como en combates contra jefes. Su punto débil es que necesita un equipo de apoyo específico para ser una causante de daño eficaz.

Ventajas Contras ✅ Gran daño explosivo basado en los golpes críticos ✅ Varias opciones de área de efecto ✅ Alta regeneración energética ✅ Se puede llevar cómodamente en la mayoría de las situaciones ✅ No requiere una gran inversión ✅ Alternativas asequibles y aptas para jugadores F2P en cuanto a objetos y compañeros de equipo ✅ El modo básico es ideal para el contenido de final de juego y para farmear con los compañeros adecuados ❌ Todo el equipo debe girar en torno a ella ❌ Sus mejores apoyos no siempre están disponibles ❌ Daño mediocre sin mejoras constantes ❌ Puede consumir muchos puntos de salud ❌ Depende en gran medida de su habilidad definitiva para infligir daño ❌ Puede parecer poco consistente con reliquias de calidad inferior

Descripción general de Saber HSR: kit, habilidades y destrezas

Su principal fuente de daño es su habilidad definitiva, Excalibur, y toda la configuración se centra en potenciar sus estadísticas mientras se espera a que esté lista para usarla. Su habilidad también puede hacer un gran trabajo aunque no tenga toda la energía. A continuación, un breve resumen de su conjunto de habilidades:

Núcleo del reactor Dragón (Talento) – Empieza la batalla con 1 acumulación de «Resonancia central». Cada acumulación regenerará 8 de energía al consumirse. Cada vez que un aliado utilice su habilidad definitiva, obtendrás una mejora de daño durante 2 turnos.

(Talento) – Empieza la batalla con 1 acumulación de «Resonancia central». Cada acumulación regenerará 8 de energía al consumirse. Cada vez que un aliado utilice su habilidad definitiva, obtendrás una mejora de daño durante 2 turnos. Aire invisible: La barrera del Rey del Viento (Ataque básico) – Inflige un porcentaje de su ataque como daño de Viento. Cuando se potencia, acumula cargas de «Resonancia central» e inflige daño de Viento a todos los enemigos.

(Ataque básico) – Inflige un porcentaje de su ataque como daño de Viento. Cuando se potencia, acumula cargas de «Resonancia central» e inflige daño de Viento a todos los enemigos. Strike Air: El martillo del Rey del Viento (Habilidad) – Inflige daño de viento a un objetivo, y los enemigos adyacentes reciben la mitad de ese daño. Si tu habilidad definitiva puede cargarse por completo con tus acumulaciones actuales, consúmelas todas e inflige daño adicional. De lo contrario, obtienes 3 acumulaciones adicionales.

(Habilidad) – Inflige daño de viento a un objetivo, y los enemigos adyacentes reciben la mitad de ese daño. Si tu habilidad definitiva puede cargarse por completo con tus acumulaciones actuales, consúmelas todas e inflige daño adicional. De lo contrario, obtienes 3 acumulaciones adicionales. Excalibur (Última) – Su especialidad. Inflige una gran cantidad de daño de viento a todos los enemigos y, a continuación, inflige 10 pequeñas cantidades de daño adicionales a objetivos aleatorios. Tras usar esta habilidad, tu próximo ataque básico se potencia.

Como puedes ver, La resonancia central es un factor clave en su capacidad de infligir daño. Le ayuda a activar Excalibur en línea y, además, le da un «empujón» extra a sus ataques que no son definitivos si se sincronizan bien. Las trazas que desbloquea al ascender también son grandes aportaciones que potencian aún más su habilidad definitiva.

Su configuración se basa en tener estadísticas altas de ATQ y de probabilidad de crítico y daño crítico, y el El estilo de juego «hyper carry» implica que te mantienes principalmente a la defensiva hasta que le toca a ella dar caña. Al igual que Aglaea, su habilidad definitiva tiene un coste de energía absurdamente alto, de más de 300, pero, por suerte, cuenta con su propia forma de regeneración.

Conoce los trazos y los eidolones de HSR

En cuanto a las habilidades, lo lógico es que te centres primero en su habilidad definitiva. Para maximizar su daño, súbelas de nivel siguiendo esta lista de prioridades:

Rastro Prioridad Explicación El mejor El más alto Cada nivel aumenta considerablemente su daño total, así que prioriza esto en primer lugar. Habilidad Alto Esto inflige un daño explosivo más que aceptable mientras esperas a que se recargue tu habilidad definitiva, sobre todo si tienes muchas acumulaciones listas. Talento Medio Subir de nivel esta habilidad solo aumenta la bonificación de daño que se obtiene al usar las habilidades definitivas de sus compañeros de equipo, por lo que no es una prioridad. Básico Low No hay mucho que decir al respecto, pero aun así vale la pena subirlo al máximo si puedes. Ascensión 2 Medio «Caballero del Dragón» aumenta su índice de golpes críticos y cuenta con un efecto de «Explosión de maná» que puede resultar útil en algunas ocasiones. Ascensión 4 Alto «Bendición del lago» hace que siempre tenga al menos un 60 % de energía al comienzo de cada combate, y ahora puede acumular el exceso de energía para potenciar su siguiente habilidad definitiva. Ascensión 6 Alto «Corona de la Estrella» aumenta de forma pasiva su daño crítico a lo largo de cada combate, lo que convierte su habilidad definitiva en un ataque aún más devastador. Estadísticas adicionales Low Consigue los nodos de estadísticas siempre que puedas permitírtelo, pero céntrate primero en hacerte con todos los importantes.

En cuanto a los Eidolons, que se desbloquean al conseguir duplicados, Saber es una opción perfectamente válida incluso en E0, que es su versión básica. Para quienes quieran invertir en ella, el nivel 1 es un buen punto de partida, ya que aumenta el daño de su habilidad definitiva en un 60 % y le permite acumular más acumulaciones de «Core Resonance» con sus otros movimientos.

Aparte de eso, no merece la pena intentarlo a menos que tengas los medios para llegar al nivel E6. Aquí tienes un breve resumen de las mejoras que vale la pena destacar:

Actualización Prioridad Por qué es importante Eidolon 1 Alto Aumenta su daño total y su regeneración de energía. Eidolon 2 Low Esto aumenta considerablemente el daño de su habilidad, pero solo si tienes muchas acumulaciones de «Resonancia central». Eidolon 6 Low Aumenta considerablemente su regeneración de energía y su daño máximo, pero esto requiere un montón de tirones.

Los mejores conos de luz para sables láser (clasificación)

Los conos de luz ideales para Saber son aquellos que aumentan su ATQ y su daño crítico. Cualquier cosa que potencie su habilidad definitiva o aumente su tiempo de actividad también sería una buena alternativa. Voy a clasificar las mejores opciones de más potente a menos potente, y si quieres un resumen rápido, echa un vistazo a esta tabla:

Cono de luz Rareza Valor Una coronación ingrata ★★★★★ Lo mejor Así arde el amanecer ★★★★★ Genial Sobre la caída de un eón ★★★★★ Los mejores juegos gratuitos Un rastro de sangre del pasado ★★★★ Bueno/Depende de la situación

N.º 1. La mejor en general: una coronación ingrata

«Una coronación ingrata» es el cono de luz característico de Saber y aumenta considerablemente su daño crítico. Además, proporciona un poco más de regeneración de energía, lo que te ayudará a recargar tus habilidades definitivas mucho más rápido.

Sin duda, es la mejor opción para ella, ya que Todo en ella encaja a la perfección con su estilo, sobre todo en una configuración de carry en solitario. Si estás pensando en jugar principalmente con Saber y tienes suficientes tiradas para conseguir al menos un ejemplar de este cono de luz, no lo dudes y hazlo.

Estas son sus estadísticas al máximo:

Rareza ★★★★★ ATK 582 HP 953 DEF 529

N.º 2. Lo mejor de la categoría Premium: «Así arde el amanecer»

«Así arde el amanecer» es el cono de luz característico de Phainon, pero sus efectos son ideales para cualquier personaje de tipo Destrucción. Aumenta la velocidad del usuario y le otorga un efecto significativo de ignorar la defensa.

Es una buena alternativa si ya lo tienes y no me apetece gastar un tiraje para conseguir la carta de Saber. Al tratarse de una carta de 5 estrellas de un cono de luz de un banner limitado, no es precisamente habitual y se considera más bien una opción «premium» para quienes quieran aprovechar su elevada estadística de ATK base.

Rareza ★★★★★ ATK 687 HP 953 DEF 397

N.º 3. El mejor juego gratuito: «Sobre la caída de un eón»

«Sobre la caída de un eón» es un cono de luz que los jugadores F2P pueden conseguir tras dedicarle tiempo, y es una opción estupenda y económica para Saber (y para la mayoría de los demás personajes de Destruction). Básicamente, aumenta su estadística de ATK en todos los combates, lo cual siempre es una mejora muy bienvenida.

Si no tienes ninguno de los dos conos de luz mencionados anteriormente, *Sobre la caída de un eón* es una alternativa viable que no depende de la suerte del gacha y puede alcanzar cifras de daño más o menos similares.

Rareza ★★★★★ ATK 529 HP 1058 DEF 396

N.º 4. Situacional — Un rastro de sangre del pasado

Si necesitas aumentar tu índice de críticos, puedes equipar «Un rastro de sangre pasada» para conseguir una mayor consistencia en los críticos. Además, aumenta el daño de la habilidad y la habilidad definitiva del usuario, dos estadísticas que le vienen muy bien a Saber.

Es la única opción de 4 estrellas de esta lista, pero se ha ganado su puesto por ser una alternativa aceptable para configuraciones que no infligen tanto daño crítico como deberían. Hazte con esto si no necesitas ninguna de las otras recompensas del cono de luz de «Nameless Glory».

Rareza ★★★★ ATK 529 HP 1058 DEF 331

Las mejores reliquias de sable y conjuntos planares

El capitán del Wavestrider Los conjuntos de reliquias «Scholar» y «Lost in Erudition» son dos opciones fantásticas para Saber, y todo depende de la composición de tu equipo. Ambas cosas te ayudan a conseguir golpes críticos, siendo esta última opción la más recomendable si te cuesta alcanzar el 100 % de índice de crítico. En cuanto a los planares, cualquier conjunto de DPS decente servirá.

Reliquias

Nombre Valor Características Capitán Wavestrider Lo mejor Daño crítico adicional y una mejora considerable del ataque tras usar su habilidad definitiva Un erudito perdido en su propio saber Genial Índice de crítico adicional y daño extra de habilidades y habilidades definitivas Mosquetero del Trigo Silvestre / Águila de la Línea del Crepúsculo Aceptable % de ATQ y % de daño de viento adicionales (Es necesario tener dos piezas de cada conjunto)

El conjunto completo de Capitán Wavestrider es su mejor conjunto para ese espacio. Su efecto de 4 piezas le otorga un aumento temporal del 48 % en el ATQ tras usar su habilidad definitiva, que consume acumulaciones de «Ayuda» que se obtienen cada vez que un aliado le aplica un beneficio. Debido a su estilo de juego de hiperllevador, este efecto estará activo de forma permanente.

Como alternativa,«El erudito perdido en la erudición» le sigue muy de cerca ya que aumenta la probabilidad de crítico y aporta un notable aumento del 20 % al daño de su habilidad y de Excalibur. Si la gestión de los SP de tu equipo le permite lanzar su habilidad tras cada habilidad definitiva, este conjunto de 4 piezas ofrece un buen rendimiento, ya que también otorga un 25 % más de daño a su siguiente habilidad tras cada uso de Excalibur.

Para quienes no dispongan de ninguno de estos conjuntos, una combinación entre «Mosquetero del Trigo Silvestre» y «Águila de la Línea del Crepúsculo» puede ser una alternativa aceptable y económica. Juntos, los efectos de sus conjuntos de 2 piezas proporcionarán a Saber un aumento de daño nada desdeñable.

Adornos planos

Como se ha mencionado anteriormente, cualquier conjunto de dos adornos planos centrados en el daño funcionará bien, pero te recomendamos que des prioridad a los siguientes para obtener los mejores resultados:

Nombre Valor Características Inert Salsotto Lo mejor Aumenta su índice de críticos en un 8 % y, si ese valor ya es del 50 % o superior, la habilidad definitiva de Saber recibe una mejora del daño del 15 %. Firmament Frontline: Glamoth Genial Esto le otorga un aumento del 12 % en el ataque, y obtendrá aún más si su velocidad alcanza los 135 o los 160. (Normalmente ya supera los 135). Arena Rutilante Bien Se trata simplemente de una versión ligeramente peor de Inert Salsotto. Otorga el mismo aumento de la tasa de críticos, pero no mejora directamente su habilidad definitiva. Estación de sellado de espacios Aceptable Aporta más o menos la misma cantidad de ATK que el Glamoth si tu Saber nunca alcanza una velocidad de 160.

Dado que es una pura atacante que cuenta con un gran apoyo de su equipo, debes centrarte por completo en maximizar su daño infligido. Su mecánica «Resonancia central» elimina la necesidad de llevar equipo de regeneración de energía.

Prioridad de las estadísticas de la espada

La prioridad principal para Saber es, en primer lugar, maximizar su índice de críticos. Esto depende totalmente de la composición de tu equipo y de la elección de reliquias, pero el objetivo es intentar que se acerque lo más posible al 100 % de probabilidad de crítico.

A continuación, centrarse en aumentar al máximo el daño crítico y todo el aumento de ATK que puedas obtener de tu equipo. Si consigues alcanzar sin problemas una tasa de crítico elevada, la Capitana Wavestrider te proporcionará un aumento enorme del DPS, sobre todo si la combinas con su cono de luz característico.

Aunque estos puntos de referencia se han adaptado a su equipamiento específico, muchos jugadores consideran que estos objetivos ofensivos reflejan los requisitos para el La mejor configuración para Acheron HSR porque ambas unidades dependen en gran medida de maximizar su tiempo de actividad.

Estadísticas principales

Ranura para reliquias Estadística principal Motivo Cuerpo Daño crítico / Probabilidad de crítico El DPS de Saber aumenta considerablemente con un daño crítico elevado. Solo debes optar por la probabilidad de crítico si te cuesta alcanzar el 100 %. Pies ATK% / SPD Un poco más de ATK está bien, pero puedes sustituirlo por SPD si tu configuración no alcanza una velocidad de 135 o más. Esfera plana % de ATK / Aumento del daño de viento Ambas opciones aumentan el daño que inflige Saber, así que cualquiera de las dos te servirá. Cuerda de enlace ATK% Para un hipercarry como Saber, el % de ataque es la única estadística principal que vale la pena tener en cuenta para esta ranura de reliquia.

Prioridad de estadísticas secundarias

Dado que a Saber normalmente solo se juega en equipos de hipercarry, nunca se aleja del rol de DPS. A continuación, te ofrecemos una lista de las estadísticas secundarias que debes priorizar, ordenadas de mayor a menor importancia:

Índice de crítico >= Daño crítico > % de ataque > Ataque > Velocidad (hasta el punto de inflexión deseado)

Índice de críticas – Lo ideal sería que sus estadísticas secundarias le permitieran alcanzar una tasa de crítico del 100 %. Daño crítico– Esta es su otra estadística fundamental, así que queremos maximizarla al máximo. ATK% – Aumentar el daño siempre le vendrá bien. ATK – Igual que antes, aunque el ATK fijo suele ser más débil. SPD – Solo si buscas un valor concreto y aún necesitas más.

Una vez más, la principal fuente de daño de Saber es su habilidad definitiva, por lo que no necesita adaptarse al consumo de SP de su equipo. Solo tienes que aumentar su daño.

Valores de referencia de las estadísticas objetivo

Las estadísticas recomendadas para Saber son bastante claras, ya que el objetivo es aumentar al máximo su potencial de DPS. A continuación te mostramos un desglose de cómo deberían ser sus estadísticas ideales:

Informática: 2400+

Índice de crítico: 60 % / 100 % en combate (dependiendo del equipo)

(dependiendo del equipo) Daño crítico: 170 %+

SPD: 135 (dependiendo del equipo y de las reliquias)

Comparación de las estadísticas básicas de Saber

A continuación se ofrece un resumen de la evolución de las estadísticas básicas de Saber a lo largo de los niveles. Según esto, el ATK puede parecer una estadística secundaria atractiva al principio, pero El % de ataque automático se impone rápidamente como la estadística de equipamiento más importante, sobre todo en el contenido de final de juego.

Nivel ATK DEF HP SPD 1 81 89 168 101 40 306 334 633 101 80 601 654 1241 101

Cabe señalar que el SPD es fijo. Si quieres alcanzar un determinado punto de ruptura, tendrás que equiparte con reliquias que te permitan llegar hasta allí. Con la tabla anterior, queda claro que la enorme estadística principal de % de ATQ Las bonificaciones de cualquier cosa que no sea tu pieza de armadura cobran mucha importancia más adelante, así que puedes centrarte en estadísticas secundarias como la probabilidad de crítico y el daño crítico.

Compañeros de equipo del HSR Saber

Saber rinde mejor en un equipo de «hiperllevador», lo que significa que todos sus compañeros deben centrarse en potenciarla a ella y debilitar a los enemigos. Ella será tu principal fuente de daño, así que es importante que Los personajes que le permitan avanzar turnos o le den energía serán los ideales.

Harmony (Asistencia)

Hay tantas opciones de personajes de apoyo que es difícil decidirse, ya que hay muchas formas de proporcionar a Saber esos potentes ataques consecutivos. Para acotar un poco las opciones, voy a repasar dos de las primeras opciones más destacadas.

Domingo

Función: Área de almacenamiento temporal

Área de almacenamiento temporal Por qué trabajan con Saber: Su habilidad otorga un aumento significativo del daño y adelanta el turno del objetivo. Además, su habilidad definitiva regenera una gran cantidad de energía y, al mismo tiempo, otorga a Saber aún más daño crítico.

Su habilidad otorga un aumento significativo del daño y adelanta el turno del objetivo. Además, su habilidad definitiva regenera una gran cantidad de energía y, al mismo tiempo, otorga a Saber aún más daño crítico. Rotación de la nota: Básicamente, lo que tienes que hacer es seguir activando su habilidad sobre Saber cada vez que sea su turno y, después, potenciarla aún más con su habilidad definitiva (recuerda que Saber puede almacenar el exceso de energía).

Pros Contras ✅ Un gran complemento para Saber ✅ Baja inversión (funciona con E0S0) ✅ SP neutral con su habilidad definitiva ❌ Ha perdido algo de potencia en el parche actual, pero sigue siendo potente con Saber

Tribus

Función: Área de almacenamiento temporal

Área de almacenamiento temporal Por qué trabajan con Saber: Sus habilidades aumentan la resistencia a la resistencia de todo el equipo y aumenta el daño que reciben los enemigos. Además, lanza un ataque de seguimiento cada vez que los aliados usen sus habilidades definitivas, algo que acabarás haciendo muy a menudo.

Sus habilidades aumentan la resistencia a la resistencia de todo el equipo y aumenta el daño que reciben los enemigos. Además, lanza un ataque de seguimiento cada vez que los aliados usen sus habilidades definitivas, algo que acabarás haciendo muy a menudo. Rotación de la nota: Activa su mejora «Numinosidad» antes de la batalla y solo utiliza P.E. en sus turnos cuando se agote.

Pros Contras ✅ Ataques de seguimiento incesantes ✅ Potentes mejoras de daño que requieren poco mantenimiento ✅ Fantástico apoyo en el área de efecto ❌ Se necesita al menos el nivel E1 para ser más competitivo en los contenidos de final de juego (por ejemplo, «Pure Fiction»).

Opciones de sostenibilidad

Saber no es exigente en cuanto a los personajes de apoyo, pero si quieres sacar el máximo partido a sus puntos fuertes, ten en cuenta los siguientes personajes:

Dan Heng, artista de Earth (DHPT)

Función : Defensor / Amortiguador

: Defensor / Amortiguador SP positivo: Rara vez tiene que recurrir a sus habilidades tras haber designado a Saber como su «compañera de vínculo».

Rara vez tiene que recurrir a sus habilidades tras haber designado a Saber como su «compañera de vínculo». ¿Por qué trabajan con Saber?: Además de sus potentes escudos, la «invocación» que le otorga su condición de Compañero de Vínculo se complementa muy bien con las mejoras de Sunday, lo que proporciona a Saber aún más daño adicional.

Pros Contras ✅ Potentes sinergias con Sunday y Saber ✅ Apto para jugadores que juegan gratis (Me lo regalaron) ✅ Muy positivo en SP ❌ No tiene ninguna capacidad curativa sin su característico cono de luz ❌ (De momento) no hay reposiciones para quienes no lo tienen

Hola

Función: Sanador

Sanador SP positivo: No tiene por qué usar SP a menos que tenga que curar.

No tiene por qué usar SP a menos que tenga que curar. ¿Por qué trabajan con Saber?: Además de curar, la habilidad definitiva de Huohuo otorga a todos sus compañeros de equipo una mejora de ataque y les regenera energía.

Pros Contras ✅ Potencia a los aliados para aumentar el daño por segundo ✅ Regeneración de energía para todo el equipo ✅ Puede eliminar los efectos negativos de los aliados ❌ Curaciones mediocres a cambio de su utilidad

Otros compañeros de equipo viables

Robin : Puede proporcionar al equipo potentes potenciadores de ataque y avances en las acciones. Suele utilizarse junto con Sunday.

: Puede proporcionar al equipo potentes potenciadores de ataque y avances en las acciones. Suele utilizarse junto con Sunday. Bronya : Es una alternativa aceptable si no tienes a Sunday, aunque ella no tiene regeneración de energía.

Es una alternativa aceptable si no tienes a Sunday, aunque ella no tiene regeneración de energía. Lobo plateado : Es una buena aplicadora de debuffs capaz de infligir debilidad al viento a los enemigos que aún no la tienen, lo que puede resultar de gran ayuda en ciertos combates.

Es una buena aplicadora de debuffs capaz de infligir debilidad al viento a los enemigos que aún no la tienen, lo que puede resultar de gran ayuda en ciertos combates. Cifrado: Puede aportar un daño adicional considerable y efectos negativos útiles, aunque puede ser necesario dedicarle bastante esfuerzo para potenciar directamente la potencia de ataque de Saber.

Los mejores equipos de sable

En general, las alineaciones de Saber se centran por completo en potenciarla y proporcionarle turnos adicionales para que siga infligiendo daño con su habilidad entre sus habilidades definitivas. Las siguientes alineaciones se han seleccionado en función de su capacidad para potenciar a Saber y de cómo contribuyen a lograr esos turnos de gran impacto.

El mejor equipo de Saber

Función Personaje Sinergia DPS Saber Con este equipo lanza aún más habilidades definitivas, aunque su daño es ligeramente inferior debido a la ausencia de la invocación de DHPT Asistencia principal Domingo Aquí desempeña el mismo papel y es el principal responsable de la regeneración de energía de Saber y de hacer avanzar su turno Debilitador Tribus Sigue siendo una fuente de daño secundaria con potentes efectos negativos Mantener Hola La restauración energética y la sanación activa y pasiva de su equipo contribuyen en gran medida a mantener a todos con vida

Este es un equipo que sacrifica la potencia bruta a cambio de mayor resistencia, y es ideal para combates especialmente difíciles donde esperas recibir mucho daño. Las curaciones y la purificación de la pasiva de Huohuo pueden resultar decisivas en ciertos encuentros de la Sombra Apocalíptica, entre otros contenidos difíciles.

Mejor equipo alternativo

Función Personaje Sinergia DPS Saber Con este equipo, puede lanzar varias habilidades definitivas en muy poco tiempo Asistencia principal Domingo La principal fuente de resistencia y energía de Saber. El avance de su turno le permite lanzar habilidades con mayor frecuencia. Debilitador Tribus Mantén activa su amplificación de daño en todo momento utilizándola cada pocos turnos Mantener Dan Heng, artista de Earth Sus escudos son más que suficientes para mantener al equipo con vida, ya que Saber puede aniquilar a los enemigos antes de que logren abrirse paso

Este equipo rinde bien en «Memory of Chaos» e incluso en «Pure Fiction». Rara vez, por no decir nunca, tiene problemas con los puntos de habilidad, ya que solo Saber los gasta rápidamente, a menos que necesites renovar ciertos efectos positivos o negativos. Sorprendentemente, Tribbie y DHPT también infligen una cantidad considerable de daño de área de efecto.

Mejor equipo F2P

Función Personaje Sinergia DPS Saber Va un poco más lenta con el equipo F2P, pero su daño mejorado sigue siendo muy respetable incluso sin los personajes premium Asistencia principal Tingyun Una alternativa bastante buena gracias a sus potenciadores de ataque y a su habilidad definitiva, que le permite regenerar una cantidad considerable de energía Apoyo secundario Pionero del recuerdo Es una buena alternativa gratuita a Sunday en lo que respecta al avance de turnos y a los aumentos de daño Mantener Gallagher Tiene un sustain aceptable y puede curar a los aliados si se mejora al nivel E2

Este es un equipo muy accesible para los jugadores F2P en todo tipo de contenidos. El estilo de juego es sencillo, ya que concentras principalmente todas las mejoras de Tingyun y RMC en Saber. No es un equipo que consuma mucha SP, así que Saber sigue teniendo vía libre para lanzar su habilidad sin parar durante sus turnos mientras espera a que se recargue la energía.

Materiales de Saber Trace y Ascension

En esta sección se detallan todos los materiales necesarios para mejorar al máximo todos los nodos de rastreo de Saber, así como el coste total de la ascensión máxima. Utiliza esto para ayudarte a planificar cómo vas a distribuir tus energías, siempre y cuando no dispongas ya de los materiales necesarios.

Número máximo de nodos de rastreo

Oleos de traza Total Créditos 3 000 000 El instinto del ladrón 41 Dientes de Borisin 15 Lupitoxina de dientes de sierra 72 El plan del usurpador 56 Moon Rage Fang 139 La voluntad del conquistador 58 El último camino del Destroyer 12 Las huellas del destino 8

Max Ascension

Materiales de Ascensión Total Créditos 308,000 El instinto del ladrón 15 La trama del usurpador 15 Una copa de la época de los enamorados 65 La voluntad del conquistador 15

Como ya se ha mencionado, ella Bendición del lago and La corona de la estrella Los nodos de rastreo son picos de energía enormes. Para desbloquearlos, debes dar prioridad a la recolección de Ascensión 6 ser el primero en acceder a estos dos nodos.

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Cómo conseguir a Saber

Saber forma parte del juego Fate/Stay Nightcolaboración«deformación de evento»«Excalibur Excelsior», que lleva en funcionamiento desde mediados de 2025. Se trata de un warp limitado, por lo que al extraer recursos de él se consumirá tu Pases especiales de Star Rail.

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Mi valoración general sobre la mejor configuración de Saber para HSR

The HSR Vale la pena invertir en la configuración de la espada si buscas un hipercarry capaz de superar sin problemas la mayor parte del contenido, y sigue utilizándose en algunas mitades de MoC junto a personajes como Castorice y Evernight. Eso sí, ten en cuenta que resultará decepcionante sin un apoyo específico, sobre todo en los encuentros de la fase final.

Por suerte, basta con una pequeña inversión para que ella sea buena. Incluso la versión básica de Saber, sin su cono de luz característico, puede superar el contenido. Solo hay que tener más paciencia, ya que su regeneración de energía es notablemente más lenta sin los conos premium ni los compañeros de equipo.

Una rápida regeneración de energía, el avance de turno y las mejoras constantes de daño son fundamentales si quieres que rinda bien en los combates de la fase final del juego. Si tienes pensado invertir en ella, centrarse primero en crear un equipo de asistencia completo, ya que ese es el factor más importante para su eficacia en el combate.

Preguntas frecuentes