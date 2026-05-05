Os 17 melhores jogos lovecraftianos para jogares em 2026 – Uma seleção de horror cósmico que te deixa louco

Os fãs de terror alucinante vão, naturalmente, acabar por procurar os melhores jogos lovecraftianos. Estes títulos incríveis captam a essência do terror cósmico de H.P. Lovecraft – cidades que parecem vivas, repletas de horrores escondidos, mistérios que corroem a sanidade e monstros que te fazem questionar a própria realidade .

São o tipo de jogos que te fazem olhar nervosamente para os cantos escuros do teu quarto e te deixam a murmurar «tudo bem, isto é normal» quando te deparas com algo que está muito longe de ser normal.

Quer queiras um RPG de ação gótico, um mistério policial que vai ganhando intensidade aos poucos ou um pesadelo repleto de texto que te faz sentir como se tivesses acordado de um sonho febril, estes jogos de terror sobrenatural têm tudo o que precisas.

Então, queres sentir o terror cósmico enquanto jogas os melhores jogos do género Lovecraft? Boa sorte.

As nossas melhores escolhas de videojogos lovecraftianos

Embora todos os jogos desta lista incorporem o espírito do horror cósmico, estes três destacam-se pela combinação de enredo, atmosfera e inovação na jogabilidade.

1 Dredge 2023 Esta aventura num barco de pesca, aparentemente serena, transforma-se num pesadelo à medida que um mal antigo se esconde sob as ondas. O seu ambiente misterioso e a sensação crescente de pavor fazem deste jogo um jogo imperdível. Buy now 2 Call of Cthulhu 2018 Mergulha na Ilha de Darkwater na pele de um investigador privado que enfrenta horrores alucinantes. Entre os videojogos do Mito de Cthulhu, este capta na perfeição a atmosfera e o terror cósmico da criação mais icónica de Lovecraft. Buy now 3 Bloodborne 2015 Arquitetura gótica, combate agressivo e pesadelos cósmicos chocam-se neste RPG de ação. Como caçador em Yharnam, vais descobrir verdades sobrenaturais que vão abalar tanto a sanidade como a perceção. A sua história complexa e os visuais de tirar o fôlego tornam-no inesquecível. Buy now

Estas escolhas destacam a diversidade dos videojogos lovecraftianos, cada um com a sua sensação única de inquietação. Continua a percorrer a página para explorar a lista completa de experiências que nenhum fã de terror cósmico deve perder.

Os 17 melhores jogos lovecraftianos inspirados no Mythos de H.P. Lovecraft

Aqui estão alguns dos melhores jogos lovecraftianos que te vão levar ao limite. Desde RPGs de detetives a aventuras do tipo roguelike e jogos de terror narrativos, estes títulos mergulham-te num pavor cósmico absoluto.

Prepara-te para criaturas sobrenaturais, mistérios alucinantes e experiências de terror inesquecíveis, enquanto percorremos esta lista exaustiva.

1. Dredge [O melhor jogo lovecraftiano de terror psicológico]

A

nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Pesca/Aventura/Terror Plataformas PC, Switch, PS4, PS5 Ano de lançamento 2023 Criador(es) Black Salt Games, Team17 Tempo médio de jogo 20–25 horas Ideal para Exploração atmosférica e terror psicológico Nível de dificuldade 4/10

Como primeiro jogo desta lista abrangente, o Dredge começa por ser um jogo de simulação tranquilo, convidando-te a comandar um arrastão por águas envoltas em nevoeiro e a explorar ilhas isoladas a um ritmo descontraído. No início, são todas manhãs tranquilas, ondas suaves e a simples alegria de pescar.

Mas quanto mais avanças, mais o jogo revela o seu lado mais sombrio – um segredo assustador e angustiante que se esconde no fundo do oceano. A pesca transforma-se numa experiência intensa de survival horror à medida que aparecem monstros com tentáculos bem estranhos e as mecânicas de horror cósmico despertam uma paranoia subtil.

Dica de profissional Fica-te pela pesca diurna sempre que puderes. A noite pode trazer capturas raras, mas também traz companhia muito mais estranha do que aquela com que contavas.

Ao longo do caminho, vais melhorar o teu barco, pescar mais de 125 tipos de peixe e mapear ilhas cada vez mais remotas, cada uma mais inquietante do que a anterior. O estilo artístico do jogo mistura ambientes naturalistas com distorções inquietantes, amplificando o medo assustador sem nunca recorrer a sustos repentinos.

O meu veredicto: «Dredge» combina na perfeição a pesca serena com um horror cósmico crescente. É um jogo que vai ganhando intensidade aos poucos, recompensando os jogadores que gostam da tensão que se aproxima sorrateiramente por trás, tornando cada viagem uma aposta contra o mal antigo que dorme logo abaixo das ondas

Valerie V. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Adorei mesmo este jogo, é imperdível! Os gráficos são espetaculares e o enredo é cativante.

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2. Call of Cthulhu [O melhor jogo de Lovecraft para uma nova perspetiva sobre o Mito de Cthulhu]

A nossa pontuação Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de detetives/Terror Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2018 Criador(es) Black Salt Games, Team17 Tempo médio de jogo 15–20 horas Ideal para Investigações centradas na narrativa Nível de dificuldade 5,5/10

Call of Cthulhu mistura a história clássica de Lovecraft com um jogo de detetive envolvente que te leva até à Ilha de Darkwater, onde entras na pele de um investigador privado encarregado de resolver um homicídio brutal. No início, trata-se de observar com atenção, juntar as pistas e percorrer as ruas sombrias da cidade.

Mas quanto mais aprofundas a investigação, mais a realidade parece desmoronar-se – cada descoberta corrói um pouco mais a sanidade, com alucinações e uma paranóia crescente a esbater os limites do que é real. A exploração e a discrição são fundamentais neste jogo FPS envolvente, que te incentiva a examinar cada detalhe antes de dares um passo, enquanto as tuas escolhas determinam vários finais diferentes.

Dica de profissional Não te apresses com as pistas e os interrogatórios — a pressa pode provocar perda de sanidade e, às vezes, a paciência é a única coisa que te impede de ver o que realmente se esconde nas sombras.

Os visuais encharcados pela chuva, a banda sonora opressiva e a narrativa ambiental subtil amplificam a sensação de pavor cósmico, tornando a investigação viva e aterradora. Ao longo do jogo, vais experimentar uma adaptação fiel do mito de Lovecraft, que mistura o trabalho de detetive com um horror assustador.

O meu veredicto: «Call of Cthulhu» equilibra a jogabilidade investigativa com a tensão psicológica, oferecendo uma aula magistral de terror cósmico centrado na história. É ideal para jogadores que gostam de desvendar mistérios enquanto sentem o peso gradual e assustador da loucura.

Nicholas the Kangaroo ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Este jogo encaixa em vários nichos de que gosto nos videojogos: detetive/quebra-cabeças, as escolhas contam e narrativa lovecraftiana. Os quebra-cabeças são apresentados de forma a que possas falhar num deles e, mesmo assim, avançar na narrativa de uma maneira diferente, o que reforça a ideia de que as escolhas contam

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3. Bloodborne [O melhor jogo de Lovecraft para combate intenso e imersão no horror cósmico]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação/Terror gótico Plataformas PS4 Ano de lançamento 2015 Criador(es) FromSoftware, Sony Interactive Entertainment Tempo médio de jogo 40–60 horas

Ideal para Combate intenso e imersão no horror cósmico Nível de dificuldade 9,5/10

Em Bloodborne, assumes o papel de um caçador em Yharnam, uma cidade assolada por uma misteriosa doença transmitida pelo sangue. As primeiras caçadas colocam-te frente a frente com lobisomens e ameaças menores, mas rapidamente te deparas com monstros grotescos, abominações sobrenaturais que representam o melhor do «horror corporal» nos jogos e horrores cósmicos alucinantes.

Este fantástico jogo do tipo «soulslike» oferece combate acelerado, um design de níveis intricado e uma narrativa enigmática que recompensa a exploração cuidadosa, mantendo cada encontro tenso e imprevisível.

Dica de profissional Adota uma abordagem agressiva no combate e aprende os padrões dos inimigos – a hesitação pode ser mortal, mas o risco calculado costuma trazer as melhores recompensas.

A própria cidade – com a sua arquitetura gótica, ruas opressivas e um design de som assustador – reforça o medo crescente, criando um mundo que castiga os erros e deixa nervosos até os jogadores mais experientes. Os seus momentos subtis que te deixam à beira da loucura e a sua história cheia de camadas garantem que o horror se sinta pessoal e constante, sem nunca recorrer a sustos baratos.

O meu veredicto: O Bloodborne é um RPG de ação fantástico que dá uma verdadeira lição de horror gótico e cósmico, combinando ação intensa com um mundo ricamente construído. Perfeito para jogadores que procuram combate exigente, uma narrativa sombria e o terror lento e assustador de uma cidade que esconde segredos que é melhor não perturbar.

Daniel Perez ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Posso dizer que o Bloodborne é uma experiência que nunca vou esquecer, já que as suas mecânicas de combate, especialmente as armas principais que se transformam, me ajudaram a adaptar-me ao desafio que tinha pela frente e vou continuar a aventurar-me com todo o gosto para descobrir tudo o que o Bloodborne tem para oferecer.

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4. A Cidade que Afunda [O melhor jogo de Lovecraft para mistérios policiais em mundo aberto]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Detetive/Terror em mundo aberto Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2018 Criador(es) Frogwares, Bigben Interactive Duração média do jogo 25–30 horas

Ideal para Jogabilidade investigativa e imersão narrativa Nível de dificuldade 6/10

A Cidade que Afunda é um jogo de mundo aberto incrível que se destaca entre os jogos de terror investigativo, mergulhando os jogadores numa cidade submersa à beira da loucura, onde assumes o papel de um investigador privado que lida com casos estranhos enquanto a tua própria sanidade mental vai-se desgastando. A exploração é fundamental: sem orientações nem pontos de referência, cada beco, cada edifício em ruínas e cada rua encharcada pela chuva recompensam a curiosidade e a observação atenta. As pistas revelam conspirações distorcidas, criaturas grotescas e a realidade da cidade que se desmorona lentamente, enquanto a geometria não euclidiana do jogo distorce a tua noção de espaço e o tempo opressivo cria uma atmosfera sufocante e envolvente.

As investigações são abertas, permitindo-te desvendar os mistérios ao teu próprio ritmo, enquanto a mecânica de sanidade mental faz com que cada descoberta pareça arriscada – algumas verdades podem esclarecer o caso, outras podem levar-te mais perto do colapso.

Dica de profissional Mantém um registo das tuas pistas e toma nota dos padrões nas conversas. Apressar-te pode abalar a tua sanidade e obscurecer ligações fundamentais, mas uma observação cuidadosa revela frequentemente segredos escondidos à vista de todos.

O meu veredicto: A Cidade que Afunda é perfeito para jogadores que gostam de desvendar mistérios sob constante pressão cósmica. A sua atmosfera arrepiante, as investigações abertas e a tensão subtil em torno da sanidade proporcionam uma experiência gratificante e tipicamente lovecraftiana que perdura muito depois de largares o comando.

Morboth ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 The Sinking City é o terror lovecraftiano na sua forma mais pura e desenfreada, apresentado num RPG de mundo aberto super bem feito, cheio de opções de diálogo diferentes, enredos ramificados, um sistema de subida de nível gratificante e, ainda por cima, uma boa dose de missões secundárias interessantes

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5. SOMA [O melhor jogo de Lovecraft em termos de terror psicológico e narrativa existencial]

A nossa pontuação Enebameter 8.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Terror de ficção científica/thriller filosófico Plataformas PC, PS4 Ano de lançamento 2015 Criador(es) Frictional Games Duração média do jogo 10–15 horas

Ideal para Terror psicológico e narrativa existencial Nível de dificuldade 2,5/10

O SOMA é um jogo de terror incrível que coloca os jogadores numa instalação de investigação subaquática em ruínas, onde a consciência e a identidade humanas são submetidas a testes aterrorizantes. No início, são corredores silenciosos e luzes a piscar, mas o horror cresce a partir do existencial: confrontar o que realmente significa ser humano e enfrentar as criações inquietantes deixadas para trás por uma instalação em colapso.

Os jogos de pavor existencial atingem aqui o seu auge, já que o SOMA obriga-te a confrontar verdades incómodas sobre a consciência e a identidade. A exploração é fundamental, com cada sala a revelar segredos obscuros sobre o mundo e o teu próprio sentido de identidade.

O combate fica em segundo plano em relação à tensão, à atmosfera e à história, permitindo que o som, a iluminação e o ambiente vão minando aos poucos a tua sensação de segurança, ao mesmo tempo que criam um clima de pavor. O jogo desafia-te a questionar a realidade, a identidade e a fragilidade da consciência, criando uma experiência em que o medo surge tanto do conhecimento como dos monstros.

Dica de profissional Move-te com cuidado e presta atenção aos sinais sonoros – a tensão do SOMA vem muitas vezes do que ouves, mais do que do que vês, e a mais pequena observação pode impedir-te de entrar em pânico sem necessidade.

O meu veredicto: O SOMA é perfeito para fãs de terror cósmico que gostam de narrativas introspectivas. Oferece uma viagem assombrosa e instigante às profundezas do medo e da identidade, onde o pavor existencial perdura muito para além da cena final.

Mog Dotard ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Joguei este jogo pela primeira vez quando foi lançado e ficou-me mesmo na memória. Depois de terem conseguido digitalizar o cérebro de uma mosca e colocá-lo numa simulação, voltei logo a jogar este jogo. É mesmo muito, muito bom! 😀 😀 😀

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6. Call of Cthulhu: Os Cantos Escuros da Terra [O melhor jogo de Lovecraft para fãs incondicionais de terror clássico]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de terror/aventura na primeira pessoa Plataformas PC, Xbox Ano de lançamento 2005 Criador(es) Headfirst Productions, Bethesda Softworks Tempo médio de jogo 12–15 horas

Ideal para Fãs incondicionais de Lovecraft e entusiastas do terror clássico Nível de dificuldade 7,5/10

Call of Cthulhu: A Sombra sobre Innsmouth mergulha os jogadores no conto clássico de Lovecraft, combinando exploração na primeira pessoa com mecânicas inovadoras de loucura. No início, são ruas tranquilas e docas mal iluminadas, mas cada acontecimento aterrorizante vai distorcendo lentamente a tua perceção — a visão fica turva, surgem alucinações e a tua ligação à realidade vai-se desmoronando. Furtividade, investigação e combate são todas ferramentas para te orientares na atmosfera opressiva da cidade, onde NPCs distorcidos, edifícios a desmoronar-se e uma banda sonora assustadora mantêm a sensação de inquietação constante.

O jogo recompensa a observação cuidadosa e a paciência, mergulhando-te totalmente nos horrores de Innsmouth, ao mesmo tempo que faz jus à história original.

Dica de profissional Move-te com cautela e presta atenção aos indícios do ambiente. Apressar-te ou ignorar pistas acelera a perda de sanidade, enquanto uma exploração cuidadosa muitas vezes revela caminhos escondidos e refúgios seguros no meio do terror.

O meu veredicto: Um jogo imperdível para os fãs tradicionais de Lovecraft, que combina o terror clássico com mecânicas inovadoras. O seu mundo tenso e envolvente e a jogabilidade centrada na sanidade proporcionam uma viagem fiel e arrepiante por um dos contos mais icónicos do autor.

FullmoonFather ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Continua a ser a atmosfera à Lovecraft mais assustadora que já vi num jogo. 9/10. Fico com as luzes acesas durante dias.

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7. Conarium [O melhor jogo de Lovecraft em termos de narrativa atmosférica e mistério antártico]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura narrativa/Terror Plataformas PC, Mac Ano de lançamento 2017 Criador(es) Zoetrope Interactive, Iceberg Interactive eu Tempo médio de jogo 5–7 horas

Ideal para Fãs de narrativas envolventes e exploração Nível de dificuldade 3/10

O Conarium leva-te até uma base antártica gelada, inspirada na obra de Lovecraft «Nas Montanhas da Loucura». Acordas na pele de um cientista sem qualquer memória da tua expedição e tens de descobrir o que aconteceu à tua equipa enquanto exploras pistas enigmáticas sobre uma civilização antiga e não humana. As paisagens geladas, as estruturas sinistras e as distorções visuais subtis criam uma sensação constante de pavor. As alucinações e os fenómenos estranhos vão-se intensificando à medida que investigas dispositivos misteriosos, com a tensão a surgir mais da atmosfera do que de combates ou sustos repentinos.

Resolver enigmas e observar com atenção são fundamentais, recompensando a curiosidade enquanto revelam lentamente os segredos sombrios da instalação. A sua abordagem gradual garante que cada descoberta pareça inquietante e significativa.

Dica de profissional Não te apresses: examina cada dispositivo e cada entrada do diário. Deixar escapar uma pista pode deixar perguntas sem resposta, enquanto dicas subtis muitas vezes te guiam para a próxima revelação.

O meu veredicto: O Conarium é perfeito para fãs de terror atmosférico e do medo lovecraftiano subtil, proporcionando uma viagem lenta e atmosférica por uma paisagem antártica desolada e sobrenatural.

zlelos7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Uma experiência de aventura intensa com elementos de terror. Um jogo imperdível para os fãs de Lovecraft.

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8. Darkest Dungeon [O melhor jogo de Lovecraft para estratégia de RPG tático e mecânicas de stress]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG por turnos/Estratégia Plataformas PC, PS4, Switch, Xbox One Ano de lançamento 2016 Criador(es) Red Hook Studios Tempo médio de jogo Mais de 50 horas

Ideal para Fãs de RPG tático e entusiastas do terror psicológico Nível de dificuldade 8,5/10

O Darkest Dungeon é um RPG por turnos exigente, onde o stress pode ser tão mortal quanto o combate. Recrutas um grupo de heróis imperfeitos para explorar masmorras repletas de monstros, armadilhas e horrores sobrenaturais. A jogabilidade baseada no medidor de sanidade é fundamental aqui – a mecânica de Stress reflete o peso psicológico do terror lovecraftiano – os heróis podem desenvolver fobias, entrar em pânico ou até mesmo ficar impossíveis de controlar devido à pressão mental.

Este notável jogo de estratégia oferece visuais góticos, uma banda sonora opressiva e encontros imprevisíveis nas masmorras que aumentam a tensão, fazendo com que cada expedição pareça arriscada e cheia de suspense.

O pensamento estratégico, a gestão cuidadosa da sanidade e o planeamento de recursos são tão vitais quanto a habilidade de combate, sublinhando que, neste mundo, a mente é muitas vezes tão frágil quanto o corpo.

Dica de profissional Equilibra a tua equipa e vai alternando os heróis regularmente. Ignorar os níveis de stress pode transformar rapidamente uma expedição promissora numa derrota devastadora, enquanto uma preparação cuidadosa ajuda os heróis a sobreviver aos horrores que espreitam em cada corredor.

O meu veredicto: O «Darkest Dungeon» combina magistralmente estratégia e terror cósmico, proporcionando uma viagem exigente e atmosférica rumo à loucura para jogadores que adoram desafios e tensão psicológica.

Dyllanw ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Este jogo é pura arte. Nunca antes me tinha perdido de forma tão completa e frustrante em nada. Se não fores de estômago forte, talvez não gostes deste jogo. Mas se conseguires superar a curva de aprendizagem... na minha opinião, é um dos melhores jogos de sempre.

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9. Sunless Sea [O melhor jogo de Lovecraft para exploração náutica centrada na história]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Roguelike/Exploração Plataformas PC, Mac, Linux Ano de lançamento 2015 Criador(es) Failbetter Games Tempo médio de jogo 30–50 horas

Ideal para Exploração centrada na história e tensão ao estilo de Lovecraft Nível de dificuldade 8/10

O Sunless Sea é um jogo roguelike com uma narrativa forte, que se passa no oceano subterrâneo do universo de Fallen London. Os jogadores comandam um navio por águas inexploradas, gerindo a sanidade da tripulação, os mantimentos e os encontros com criaturas bizarras e, muitas vezes, aterrorizantes. O jogo cria tensão através de textos densos e escritos à mão, eventos imprevisíveis e uma narrativa emergente, criando um mundo onde o terror cósmico está sempre presente.

Geografia impossível, entidades monstruosas e escolhas moralmente ambíguas garantem que cada viagem pareça única e repleta de perigos. A sua narrativa sombria e surreal, complementada por visuais sinistros e música inquietante, leva os jogadores a mergulharem profundamente no oceano misterioso, recompensando o planeamento cuidadoso e a curiosidade.

Dica de profissional Fica atento aos suprimentos e ao moral da tripulação. Mesmo pequenos erros podem transformar-se num desastre, enquanto uma gestão cuidadosa e a exploração muitas vezes revelam tesouros raros e fios narrativos escondidos.

O meu veredicto: O Sunless Sea é perfeito para jogadores que gostam de terror intelectual e centrado na narrativa, proporcionando uma viagem arrepiante e imprevisível por um oceano subterrâneo misterioso e perigoso.

Lesley ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Boa história, as escolhas contam, o nevoeiro escuro e assustador dá mesmo medo e os caranguejos são enormes. Além disso, sou alérgico a marisco, por isso isto foi ainda mais assustador. Jogo fantástico, 10/10.

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10. World of Horror [O melhor jogo de Lovecraft para fãs de terror retro e da angústia dos jogos roguelite]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG/Roguelite/Terror Plataformas PC, Switch, PS4, PS5 Ano de lançamento 2023 Criador(es) Panstasz Tempo médio de jogo 15–25 horas

Ideal para Fãs de terror retro e do clima de pavor lovecraftiano Nível de dificuldade 7/10

Ó Mundo do Terror é um RPG lo-fi de 1 bit inspirado tanto em Lovecraft como em Junji Ito. Os jogadores investigam desaparecimentos misteriosos numa pequena cidade japonesa enquanto enfrentam horrores cósmicos. O jogo mistura mecânicas roguelite com uma estética austera ao estilo do MS-Paint, criando uma experiência minimalista, mas implacavelmente inquietante.

As escolhas neste RPG imersivo são permanentes, a morte é frequente e os eventos gerados aleatoriamente garantem que cada jogada pareça nova, mantendo uma sensação constante de pavor.

Dica de profissional Aborda cada mistério de forma metódica e toma nota das pistas – apressar-te ou ignorar os acontecimentos pode rapidamente levar a consequências fatais, enquanto uma observação cuidadosa ajuda a revelar os segredos mais obscuros da cidade.

Encontros por turnos, uma narrativa assustadora e acontecimentos imprevisíveis combinam-se para tornar cada investigação tensa e angustiante. Os seus visuais retro amplificam a sensação de impotência, enquanto as camadas narrativas evocam tanto o horror cósmico como o terror sobrenatural da obra de Ito.

O meu veredicto: O «World of Horror» é perfeito para fãs de jogos retro que anseiam por um horror cósmico inquietante num contexto roguelite, proporcionando um pesadelo arrepiante e memorável em cada jogada.

Mossclaw03 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É um jogo fantástico. Não é mesmo para toda a gente, joga-se como um jogo antigo do tipo «apontar e clicar», mas os gráficos e a música são simplesmente fantásticos. O jogo consegue criar muito suspense e tem imenso valor de rejogabilidade. Recomendo vivamente.

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11. Eldritch [O melhor jogo de Lovecraft para exploração de masmorras roguelike em ritmo acelerado]

A nossa pontuação Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Roguelike/Perspetiva em primeira pessoa Plataformas PC Ano de lançamento 2013 Criador(es) David Pittman Duração média 10–15 horas

Ideal para Fãs de jogos minimalistas e de ritmo acelerado, ao estilo de Lovecraft, em que se exploram masmorras Nível de dificuldade 6/10

O Eldritch é um fantástico jogo roguelike na primeira pessoa, com gráficos retro e pixelizados que escondem uma aventura nas masmorras profundamente ao estilo de Lovecraft. Os jogadores exploram níveis gerados proceduralmente, cheios de cultistas, monstros e antigas ameaças cósmicas. A sobrevivência depende da discrição, da estratégia e de uma gestão cuidadosa dos recursos, com a morte permanente a manter a tensão sempre alta.

Os visuais minimalistas concentram a atenção na jogabilidade e na atmosfera, enquanto o design de som intensifica a tensão e o medo. Cada jogada é imprevisível, fazendo com que cada corredor pareça perigoso e cada encontro seja potencialmente fatal. A sua estrutura de roguelike garante que não há duas expedições iguais, e o design compacto e dinâmico mantém a experiência envolvente e com grande replayability.

Dica de profissional Move-te com cautela e planeia os teus percursos – entrar à pressa nas salas pode rapidamente sobrecarregar-te, enquanto observar os padrões dos inimigos e gerir os suprimentos aumenta muito as tuas hipóteses de sobrevivência.

O meu veredicto: O Eldritch é perfeito para jogadores que procuram roguelikes lovecraftianos compactos e de alto risco. A sua mistura de exploração procedural, ação furtiva cheia de tensão e visuais retro proporciona uma viagem emocionante e com grande capacidade de rejogabilidade pelo terror cósmico.

xxxLizmAxxx ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Gostei muito de jogar este jogo pela sua atmosfera extraordinária. Sou fã de jogos com geração aleatória — por isso, este jogo é mesmo para mim. Também tenho de mencionar a banda sonora fantástica — é um ambiente ao mesmo tempo sombrio e relaxante que te dá arrepios. Para mim, este jogo ocupa um lugar único na minha coleção de jogos; destaca-se da massa cinzenta dos outros jogos. Acho que este jogo é mesmo subestimado.

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12. Sherlock Holmes: O Despertar [Melhor Investigação Cósmica de Lovecraft e Sherlock Holmes]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura narrativa/Mistério Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2023 Criador(es) Frogwares Duração média do jogo 12–15 horas

Ideal para Entusiastas de mistérios que procuram uma investigação ao estilo de Lovecraft Nível de dificuldade Jogabilidade policial envolvente, terror cósmico, narrativa rica 4/10

Sherlock Holmes: O Despertar combina o trabalho clássico de detetive com o verdadeiro terror lovecraftiano, tornando-se um dos melhores videojogos baseados em livros. Os jogadores assumem o papel de um jovem Sherlock que investiga desaparecimentos estranhos, acabando por descobrir um culto nefasto e terrores cósmicos que desafiam a razão. O jogo dá ênfase à observação cuidadosa, às pistas ambientais e à dedução, enquanto as escolhas narrativas moldam os desfechos e aumentam a tensão.

Gráficos atmosféricos, áudio envolvente e pistas visuais subtis reforçam a sensação crescente de pavor à medida que o Holmes se aprofunda no mito. A história equilibra a resolução intelectual de enigmas com o mal-estar psicológico, mantendo os jogadores envolvidos enquanto enfrentam o desconhecido.

Dica de profissional Leva o teu tempo a examinar todas as pistas e a interrogar cada suspeito. Ignorar pormenores menores pode levar a becos sem saída, enquanto a dedução paciente muitas vezes descobre ligações que revelam a verdadeira dimensão do horror.

O meu veredicto: «Sherlock Holmes: O Despertar» é ideal para fãs de mistério que anseiam por investigações intelectuais impregnadas de horror cósmico, proporcionando uma experiência tensa e instigante que desafia tanto a inteligência como a sanidade.

tomato.nuts ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Uma mistura de Sherlock Holmes com o mito de Cthulhu. Tem toda a resolução de problemas de um jogo clássico do Holmes, com um toque de Cthulhu.

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13. Luas da Loucura [O melhor jogo de Lovecraft para terror de ficção científica em Marte]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura de terror e ficção científica Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) Rock Pocket Games, Funcom Tempo médio de jogo 10–12 horas

Ideal para Fãs de terror psicológico de ficção científica Nível de dificuldade 4,5/10

Luas da Loucura combina o horror cósmico com um cenário de ficção científica austero numa remota base de investigação em Marte. Os jogadores assumem o papel de um engenheiro que investiga fenómenos estranhos, apenas para se depararem com uma loucura crescente, alucinações e o lento colapso da realidade. A exploração, a resolução de quebra-cabeças e a narrativa ambiental assumem o papel principal, enquanto os corredores claustrofóbicos e o design de som inquietante amplificam progressivamente a tensão.

O que começa por ser um jogo de mistério de ficção científica com os pés bem assentes na terra transforma-se gradualmente num verdadeiro pesadelo lovecraftiano, onde a perceção se distorce e nada parece seguro. As escolhas do jogador influenciam os acontecimentos e a perspetiva, aumentando a sensação de imersão à medida que a realidade se desmorona.

Dica de profissional Não te apresses, examina todas as pistas e interroga cada suspeito. Ignorar detalhes menores pode levar a becos sem saída, enquanto a dedução paciente muitas vezes revela ligações que mostram a verdadeira dimensão do horror.

O meu veredicto: «Luas da Loucura» é perfeito para jogadores que procuram um jogo de terror psicológico de ficção científica que evolui para um pavor cósmico, proporcionando uma descida arrepiante à loucura na superfície de Marte.

Damon Hellstorm ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É um bom jogo de terror. Dá para terminar em menos de 8 horas. Só a meio é que percebes que tipo de terror é mesmo (bem, se não leres nenhum guia ou crítica). Vale bem o dinheiro.

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14. Amnesia: The Dark Descent [Melhor jogo de Lovecraft para terror de sobrevivência]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de terror de sobrevivência na primeira pessoa Plataformas PC Ano de lançamento 2010 Criador(es) Frictional Games Duração média do jogo 10-12 horas Ideal para Fãs de terror intenso e atmosférico e de resolver quebra-cabeças Nível de dificuldade 6,5/10

Amnesia: The Dark Descent é uma verdadeira obra-prima do terror psicológico. Combina exploração, resolução de quebra-cabeças e uma tensão de partir os nervos. Vais acordar num castelo escuro e sinistro, sem qualquer memória do teu passado, obrigado a navegar pelas sombras enquanto evitas criaturas sinistras e grotescas – caramba!

Ao contrário das franquias de terror mais tradicionais, o combate em Amnesia é mínimo – a sobrevivência depende do uso inteligente da luz, de te esconderes e de gerires a tua sanidade mental.

É um jogo que te mantém constantemente em suspense, oferecendo uma atmosfera envolvente e uma narrativa brilhante. Cada sala foi meticulosamente concebida, com pistas sonoras e detalhes ambientais que aumentam o suspense.

Dica de profissional Não pares e fica atento à tua sanidade mental – ficar parado no escuro ou a olhar fixamente para os monstros vai piorar rapidamente a situação. Usa a luz estrategicamente para te manteres são, mas não te expores demais.

Veredicto final: «Amnesia: The Dark Descent» é um dos jogos mais envolventes e genuinamente assustadores do género. Acredita em mim, se queres algo que te deixe com os nervos à flor da pele, este pode ser o jogo certo.

Dr Uranu ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Normalmente não jogo jogos de terror como este. Mas este jogo é mesmo de arrasar. Mudou a forma como vejo este tipo de jogos. E, por causa disso, já me aventurei em mais títulos de terror.

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15. Escuridão Eterna: O Réquiem da Sanidade [Melhor jogo de Lovecraft pelas mecânicas inovadoras de sanidade]

A nossa pontuação Enebameter 8.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Terror Psicológico/Ação-Aventura Plataformas GameCube Ano de lançamento 2002 Criador(es) Silicon Knights Duração média do jogo 15–20 horas

Ideal para Fãs de mecânicas inovadoras de sanidade e de um horror envolvente Nível de dificuldade 6/10

Escuridão Eterna é um clássico do terror psicológico que manipula não só a mente da tua personagem, mas também a tua própria. O Medidor de Sanidade mede a tua estabilidade mental e, à medida que esta diminui, começam a surgir alucinações: mortes falsas, imagens distorcidas, sons fantasmas e até mensagens falsas do sistema que te fazem questionar a realidade. Controlas várias personagens ao longo de séculos, descobrindo gradualmente uma vasta conspiração ligada a entidades cósmicas antigas.

A exploração, os quebra-cabeças e o combate são todos filtrados pela mecânica da sanidade, tornando cada encontro imprevisível e inquietante. A sua mistura de intriga histórica e pavor cósmico continua a ser uma referência no design lovecraftiano, ainda inigualável em termos de tensão e originalidade.

Dica de profissional Não tenhas medo dos efeitos de sanidade – abraça-os. Não são apenas artifícios, mas sim a chave para a experiência, levando-te ainda mais fundo na atmosfera inquietante do jogo.

O meu veredicto: «Escuridão Eterna» proporciona uma experiência lovecraftiana inesquecível, quebrando a quarta parede de formas que continuam tão ousadas e arrepiante hoje como eram na altura do lançamento.

canceloth ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É um jogo que é mesmo subestimado. Com a sua história, o design dos níveis, a mecânica de jogo, a dublagem e a atmosfera, é uma obra-prima.

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16. The Shore [Melhor jogo lovecraftiano de terror atmosférico do tipo «walking sim»]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura narrativa na primeira pessoa Plataformas PC, Xbox Series X/S informo Ano de lançamento 2021 Criador(es) Ares Dragonis Tempo médio de jogo 6–8 horas

Ideal para Fãs de simuladores de passeio atmosféricos e narrativas lovecraftianas Nível de dificuldade 3/10

The Shore é uma aventura na primeira pessoa que se passa numa ilha desolada, governada por deuses lovecraftianos imponentes. Os deuses antigos são o centro das atenções aqui, enquanto vagueias por costas sinistras e ruínas em decomposição, juntando fragmentos de memórias antigas e de uma catástrofe cósmica. O jogo vive da sua atmosfera – imagens deslumbrantes, mas inquietantes, combinadas com um áudio arrepiante, criam uma sensação constante de pavor.

Os quebra-cabeças recompensam a curiosidade, enquanto os encontros com seres incompreensíveis reforçam o tema da insignificância cósmica de Lovecraft: a aterrorizante insignificância da humanidade perante o desconhecido. Não se trata tanto de sobreviver no sentido tradicional, mas sim de te sentires minúsculo perante o impossível.

Dica de profissional Aproveita para explorar cada recanto da ilha. Os detalhes do ambiente costumam conter pistas tanto para os quebra-cabeças como para a história, pelo que a paciência é a chave para desvendar os seus segredos mais obscuros.

O meu veredicto: «The Shore» é perfeito para quem quer sentir admiração e terror na mesma medida, sentindo-se pequeno perante a escala vasta e incompreensível do horror cósmico.

donkorleone ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Gostei mesmo muito do jogo depois de várias atualizações. Se és fã de H. P. Lovecraft, não deves perder este jogo.

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17. Thumper [O melhor jogo de Lovecraft para um terror cósmico baseado no ritmo]

A nossa pontuação Enebameter 7.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ritmo, Violência / Ação Plataformas PC, PS4, Switch, RV não Ano de lançamento 2016 Criador(es) Drool Tempo médio de jogo 5–10 horas

Ideal para Fãs de jogos de ritmo lovecraftianos, intensos e em ritmo acelerado Nível de dificuldade 8,5/10

O Thumper autodenomina-se um jogo de «violência rítmica», e isso não é exagero nenhum. Jogas na pele de um besouro metálico que voa a toda a velocidade por trilhos através de paisagens abstratas e de pesadelo, onde as leis da realidade se distorcem em formas grotescas. Cada batida exige precisão, cada erro é punitivo e cada chefe gigantesco que enfrentas parece um vislumbre de algo vindo diretamente do abismo.

Os v isu ais são hipnóticos, mas profundamente inquietantes, uma combinação implacável de velocidade e pavor que nunca dá tréguas. A banda sonora avassaladora não é apenas ruído de fundo – é a força vital do jogo, amplificando cada momento numa sobrecarga sensorial de terror cósmico. Isto é Lovecraft na forma de um jogo de ritmo, uma experiência visceral onde sobreviver significa acompanhar o ritmo do vazio.

Dica de profissional Os auscultadores são essenciais – a música e os efeitos sonoros são indissociáveis da jogabilidade, e a imersão torna o terror ainda mais sufocante.

O meu veredicto: O Thumper oferece uma forma abstrata, mas primitiva, de pavor lovecraftiano, pondo à prova os reflexos, os nervos e a sanidade mental.

Rahernaffem ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Nunca, mas nunca gostei de jogos de ritmo. Nem um sequer. Mas apaixonei-me por este. Não há nada que se lhe compare: jogabilidade, gráficos e música, tudo nota 10/10!

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Os melhores jogos lovecraftianos por plataforma

Tens de escolher o hardware certo para a tua descida à loucura, e esta tabela ajuda-te a encontrar os melhores jogos lovecraftianos para a tua configuração específica.

Os jogadores de PC costumam ter acesso aos títulos de sobrevivência mais intensos; no entanto, os fãs da PlayStation 5 e da Xbox Series X/S têm acesso a alguns pesadelos gigantescos e de grande orçamento. Acho que a Nintendo Switch é a rainha do terror portátil, e esta análise mostra exatamente onde cada título atinge o seu máximo potencial.

A tua escolha de consola afeta a imersão, por isso deves escolher com cuidado antes que o horror cósmico comece.

Plataforma Principais recomendações Por que se adequa a esta plataforma PC Amnesia: The Dark Descent, SOMA, Eldritch Estes jogos pedem precisão com o rato e definições gráficas de ponta. PlayStation 5 Bloodborne, World of Horror, Luas da Loucura O hardware da PlayStation dá um aspeto incrível aos jogos de terror gótico e de horror corporal. Xbox Series X/S The Shore, Sherlock Holmes: O Despertar O carregamento rápido e a resolução 4K ajudam no trabalho de investigação e na amplitude do jogo. Nintendo Switch Dredge, Darkest Dungeon, Thumper A portabilidade combina na perfeição com aquela vontade de «jogar só mais uma vez» e com o estilo artístico. Clássicos/Retro Escuridão Eterna, Recantos Sombrios da Terra Estas joias antigas definem a mecânica de sanidade mental do género.

Cada plataforma é uma porta de entrada para o abismo, e deves escolher o jogo de acordo com a tua plataforma preferida. Uma taxa de fotogramas estável mantém a tensão alta nos momentos mais assustadores; além disso, o tamanho certo do ecrã ajuda-te a detectar cultistas no nevoeiro. Os melhores jogos de Lovecraft esperam por ti em todos os dispositivos modernos.

A Psicologia do Horror Cósmico nos Jogos

O horror cósmico funciona porque destaca a insignificância humana num universo vasto, e os sistemas de sanidade mental aproveitam a ansiedade real para fazer com que o mundo do jogo pareça instável para o jogador. Muitas vezes, os jogadores perdem o controlo da sua personagem, por isso o stress torna-se uma experiência pessoal, e essa sensação de desesperança faz com que cada pequena vitória pareça enorme nestas histórias sombrias.

O medo do desconhecido é sempre mais poderoso do que qualquer monstro no ecrã, porque obriga a mente a preencher as lacunas com algo ainda pior. A maioria dos fãs adora este terror gradual, já que perdura muito mais tempo do que um susto barato, e a perda de controlo cria um tipo único de tensão que só os jogos conseguem proporcionar em 2026.

O meu veredicto geral sobre os melhores jogos de Lovecraft

Para quem se aventura no horror cósmico, estes jogos destacam-se dos restantes pela narrativa, pela atmosfera e pelas interpretações únicas do universo de Lovecraft. Estes jogos de horror psicológico garantem experiências que perduram muito depois de largares o comando. Quer prefiras combate de RPG gótico, terror psicológico ou mistério investigativo, estas são as escolhas definitivas.

Dredge – Ideal para jogadores que gostam de explorações envolventes que se tornam sinistras, combinando a pesca com uma paranóia crescente.



– Ideal para jogadores que gostam de explorações envolventes que se tornam sinistras, combinando a pesca com uma paranóia crescente. Call of Cthulhu – Ideal para fãs de investigações centradas na narrativa, imersas no Mito de Cthulhu.



– Ideal para fãs de investigações centradas na narrativa, imersas no Mito de Cthulhu. Bloodborne – Ideal para os entusiastas de RPG de ação que anseiam por combate gótico e imersão no horror cósmico.



– Ideal para os entusiastas de RPG de ação que anseiam por combate gótico e imersão no horror cósmico. A Cidade que Afunda – Ideal para fãs de detetives que procuram mistérios num mundo aberto, repletos de tensão ligada à sanidade mental.



– Ideal para fãs de detetives que procuram mistérios num mundo aberto, repletos de tensão ligada à sanidade mental. SOMA – Ideal para jogadores que procuram terror psicológico e narrativas existenciais sem sustos baratos.

Estes cinco jogos captam a essência do horror lovecraftiano: a fragilidade da sanidade, uma jogabilidade baseada no conhecimento proibido que castiga a curiosidade e o terror do desconhecido. Seja qual for o teu estilo de jogo, cada um oferece uma porta de entrada para o pavor cósmico que vai perdurar muito depois dos créditos finais.

Perguntas frequentes