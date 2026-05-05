I 17 migliori giochi lovecraftiani da provare nel 2026 – Una selezione di horror cosmico da far perdere la testa
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Se sei un fan dell’horror che ti fa girare la testa, finirai naturalmente per dare un’occhiata ai migliori giochi lovecraftiani. Questi titoli incredibili catturano l’essenza del terrore cosmico di H.P. Lovecraft: città che sembrano vive, piene di orrori nascosti, misteri che minano la sanità mentale e mostri che ti fanno mettere in discussione la realtà stessa.
Sono proprio quei giochi che ti faranno lanciare sguardi nervosi agli angoli bui della tua stanza e ti faranno mormorare “va tutto bene, è normale” quando ti imbatterai in qualcosa che invece non lo è affatto.
Che tu voglia un RPG d’azione gotico, un giallo poliziesco dal ritmo lento o un incubo pieno di testo che ti fa sentire come se ti fossi svegliato in un sogno febbrile, questi giochi horror eldritch fanno proprio al caso tuo.
Allora, vuoi provare il terrore cosmico giocando ai migliori titoli del genere lovecraftiano? Buona fortuna.
Jump to:
Le nostre scelte migliori per i videogiochi lovecraftiani
Sebbene tutti i giochi di questa lista incarnino lo spirito dell’orrore cosmico, questi tre si distinguono per la combinazione di trama, atmosfera e innovazione nel gameplay.
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Dredge 2023Questa avventura in barca da pesca, apparentemente tranquilla, si trasforma in un incubo quando un antico male si nasconde sotto le onde. L'atmosfera inquietante e il crescente senso di terrore la rendono un gioco da non perdere.
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Call of Cthulhu 2018Immergiti nell’isola di Darkwater nei panni di un investigatore privato alle prese con orrori da far impazzire. Tra i videogiochi ispirati al Mito di Cthulhu, questo riesce a catturare alla perfezione l’atmosfera e il terrore cosmico della creazione più iconica di Lovecraft.
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Bloodborne 2015Architettura gotica, combattimenti intensi e incubi cosmici si intrecciano in questo RPG d’azione. Nei panni di un cacciatore a Yharnam, scoprirai verità inquietanti che sconvolgeranno sia la tua sanità mentale che la tua percezione della realtà. La sua trama intricata e la grafica mozzafiato lo rendono indimenticabile.
Queste scelte mettono in risalto la varietà dei videogiochi lovecraftiani, ognuno con il suo senso di inquietudine unico. Continua a scorrere per scoprire la lista completa delle esperienze che nessun fan dell’orrore cosmico dovrebbe perdersi.
I 17 migliori giochi lovecraftiani ispirati al Mythos di H.P. Lovecraft
Ecco alcuni dei migliori giochi lovecraftiani che ti spingeranno al limite. Dai giochi di ruolo polizieschi alle avventure roguelike e agli horror narrativi, questi titoli ti immergeranno in un terrore cosmico assoluto.
Preparati a creature soprannaturali, misteri sconcertanti ed esperienze horror indimenticabili, mentre esaminiamo questa lista completa.
1. Dredge [Il miglior gioco lovecraftiano per l’horror psicologico in stile Lovecraft]
|Il
nostro punteggio
Enebameter 10/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Pesca/Avventura/Horror
|Piattaforme
|PC, Switch, PS4, PS5
|Anno di uscita
|2023
|Sviluppatore/i
|Black Salt Games, Team17
|Durata media di gioco
|20–25 ore
|Ideale per
|Esplorazione suggestiva e horror psicologico
|Livello di difficoltà
|4/10
Come primo gioco di questa lista completa, Dredge inizia come un tranquillo gioco di simulazione, invitandoti a guidare un peschereccio attraverso acque avvolte dalla nebbia ed esplorare isole isolate con calma. All’inizio, tutto è fatto di mattinate tranquille, onde dolci e la semplice gioia di pescare.
Ma più vai avanti nel gioco, più questo rivela il suo lato oscuro: un segreto inquietante e da incubo che si nasconde sotto l’oceano. La pesca si trasforma in un’intensa esperienza di survival horror man mano che compaiono strani, stranissimi mostri tentacolari e le meccaniche dell’orrore cosmico scatenano una sottile paranoia.
Cerca di pescare di giorno, quando puoi. La notte potrebbe regalarti catture rare, ma porta anche compagnia ben più strana di quanto ti aspettassi.
Lungo il percorso, potenzierai la tua barca, catturerai oltre 125 tipi di pesci e esplorerai isole sempre più remote, una più inquietante dell’altra. Lo stile grafico del gioco fonde ambienti naturalistici con distorsioni inquietanti, amplificando il terrore strisciante senza mai ricorrere a spaventi improvvisi.
Il mio verdetto: Dredge coniuga perfettamente la serenità della pesca con un horror cosmico che ti stringe il cuore. È un’esperienza che si sviluppa lentamente, che premia i giocatori che amano la tensione che ti coglie di sorpresa, rendendo ogni viaggio una scommessa contro qualunque male antico dorma proprio sotto le onde
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2. Call of Cthulhu [Il miglior gioco su Lovecraft per uno sguardo nuovo sul mito di Cthulhu]
|Il nostro punteggio
Enebameter 8.7/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|RPG investigativo/Horror
|Piattaforme
|PC, PS4, Xbox One, Switch
|Anno di uscita
|2018
|Sviluppatore/i
|Black Salt Games, Team17
|Durata media di gioco
|15–20 ore
|Ideale per
|Indagini incentrate sulla trama
|Livello di difficoltà
|5,5/10
Call of Cthulhu unisce il classico racconto di Lovecraft a un avvincente gioco investigativo che ti catapulta a Darkwater Island nei panni di un investigatore privato incaricato di risolvere un brutale omicidio. All’inizio si tratta di osservare attentamente, mettere insieme gli indizi e muoversi per le cupe strade della città.
Ma più vai a fondo, più la realtà sembra sgretolarsi: ogni scoperta intacca la tua sanità mentale, con allucinazioni e una paranoia crescente che confondono i confini tra realtà e illusione. L’esplorazione e la furtività sono fondamentali in questo avvincente gioco sparatutto in prima persona, che ti incoraggia a esaminare ogni dettaglio prima di fare una mossa, mentre le tue scelte determinano finali multipli e ramificati.
Prenditi tutto il tempo necessario per analizzare gli indizi e condurre gli interrogatori: andare di fretta può farti perdere la sanità mentale, e a volte la pazienza è l’unica cosa che ti impedisce di vedere cosa si nasconde davvero nell’ombra.
Le immagini intrise di pioggia, la colonna sonora opprimente e la sottile narrazione ambientale amplificano il senso di terrore cosmico, rendendo l’indagine viva e terrificante. Lungo il percorso, vivrai un fedele adattamento del mito di Lovecraft, che fonde il lavoro investigativo con un horror strisciante.
Il mio verdetto: Call of Cthulhu bilancia il gameplay investigativo con la tensione psicologica, offrendo una vera e propria lezione magistrale di horror cosmico incentrato sulla trama. È l’ideale per i giocatori che amano svelare misteri mentre sentono il peso graduale e strisciante della follia.
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3. Bloodborne [Il miglior gioco lovecraftiano per combattimenti intensi e immersione nell’orrore cosmico]
|Il nostro punteggio
Enebameter 9/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|RPG d'azione/Horror gotico
|Piattaforme
|PS4
|Anno di uscita
|2015
|Sviluppatore/i
|FromSoftware, Sony Interactive Entertainment
|Durata media di gioco
|40–60 ore
|Ideale per
|Combattimenti intensi e un'immersione totale nell'horror cosmico
|Livello di difficoltà
|9,5/10
In Bloodborne vesti i panni di un cacciatore a Yharnam, una città devastata da una misteriosa malattia trasmessa dal sangue. All’inizio ti troverai ad affrontare lupi mannari e minacce minori, ma ben presto dovrai scontrarti con mostri grotteschi, abomini soprannaturali che rappresentano il meglio dell’horror corporeo nei videogiochi e orrori cosmici da far girare la testa.
Questo fantastico gioco in stile Souls offre combattimenti frenetici, un design dei livelli intricato e una trama enigmatica che premia l’esplorazione attenta, mantenendo ogni incontro teso e imprevedibile.
Abbraccia l’aggressività in combattimento e impara a riconoscere gli schemi dei nemici: esitare può essere letale, ma un rischio calcolato spesso porta alle ricompense migliori.
La città stessa – con la sua architettura gotica, le strade opprimenti e un sound design inquietante – rafforza il terrore strisciante, creando un mondo che punisce gli errori e mette a dura prova anche i giocatori più esperti. I suoi sottili momenti che minano la sanità mentale e la trama ricca di sfaccettature assicurano che l’orrore sia personale e costante, senza mai ricorrere a spaventi a buon mercato.
Il mio verdetto: Bloodborne è un fantastico gioco di ruolo d’azione che offre una vera e propria lezione di horror gotico e cosmico, fondendo azione intensa con un mondo riccamente realizzato. Perfetto per i giocatori che cercano combattimenti impegnativi, una trama cupa e il terrore lento e strisciante di una città che nasconde segreti che sarebbe meglio lasciare indisturbati.
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4. La città che affonda [Il miglior gioco lovecraftiano per misteri polizieschi in mondo aperto]
|Il nostro punteggio
Enebameter 9/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Giochi polizieschi/horror open world
|Piattaforme
|PC, PS4, Xbox One, Switch
|Anno di uscita
|2018
|Sviluppatori
|Frogwares, Bigben Interactive
|Durata media di gioco
|25–30 ore
|Ideale per
|Gioco investigativo e immersione narrativa
|Livello di difficoltà
|6/10
La città che affonda è un fantastico gioco open-world che si distingue tra i titoli horror investigativi, catapultando i giocatori in una città sommersa sull’orlo della follia, dove vesti i panni di un investigatore privato alle prese con casi strani mentre la tua stessa sanità mentale va a pezzi. L'esplorazione è fondamentale: senza indicazioni o punti di riferimento, ogni vicolo, ogni edificio fatiscente e ogni strada bagnata dalla pioggia premia la curiosità e l'osservazione attenta. Gli indizi svelano complotti contorti, creature grottesche e la realtà della città che si sta lentamente sgretolando, mentre la geometria non euclidea del gioco distorce il tuo senso dello spazio e il tempo opprimente crea un’atmosfera soffocante e coinvolgente.
Le indagini sono aperte, permettendoti di ricostruire i misteri al tuo ritmo, mentre le meccaniche relative alla sanità mentale rendono ogni scoperta rischiosa: alcune verità possono far luce sul caso, altre possono spingerti sempre più vicino al collasso.
Tieni traccia degli indizi e nota gli schemi ricorrenti nelle conversazioni. Andare di fretta può minare la tua sanità mentale e oscurare collegamenti chiave, ma un’osservazione attenta spesso rivela segreti nascosti in bella vista.
Il mio verdetto: La città che affonda è perfetto per i giocatori che amano svelare misteri sotto una costante pressione cosmica. La sua atmosfera agghiacciante, le indagini aperte e la sottile tensione legata alla sanità mentale offrono un’esperienza appagante e tipicamente lovecraftiana che ti rimane dentro a lungo dopo aver posato il controller.
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5. SOMA [Il miglior gioco ispirato a Lovecraft per l’horror psicologico e la narrazione esistenziale]
|Il nostro punteggio
Enebameter 8.9/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Horror fantascientifico/Thriller filosofico
|Piattaforme
|PC, PS4
|Anno di uscita
|2015
|Autore/i
|Frictional Games
|Durata media di gioco
|10–15 ore
|Ideale per
|Horror psicologico e narrazione esistenziale
|Livello di difficoltà
|2,5/10
SOMA è un gioco horror incredibile che ti catapulta in una struttura di ricerca sottomarina in rovina, dove la coscienza e l’identità umana vengono messe a dura prova in modo terrificante. All’inizio ci sono solo corridoi silenziosi e luci tremolanti, ma l’orrore nasce proprio dall’esistenziale: confrontarsi con ciò che significa davvero essere umani e affrontare le inquietanti creazioni lasciate da una struttura in rovina.
Il genere dei giochi incentrati sull’angoscia esistenziale raggiunge qui il suo apice, poiché SOMA ti costringe a confrontarti con scomode verità sulla coscienza e sull’identità. L’esplorazione è fondamentale: ogni stanza svela oscuri segreti sul mondo e sul tuo stesso senso di identità.
Il combattimento passa in secondo piano rispetto alla tensione, all’atmosfera e alla trama, lasciando che i suoni, le luci e l’ambiente minino lentamente il tuo senso di sicurezza mentre cresce il senso di terrore. Il gioco sfida i giocatori a mettere in discussione la realtà, l’identità e la fragilità della coscienza, creando un’esperienza in cui la paura nasce tanto dalla conoscenza quanto dai mostri.
Muoviti con cautela e presta attenzione ai segnali sonori: la tensione in SOMA spesso deriva da ciò che senti piuttosto che da ciò che vedi, e anche la più piccola osservazione può salvarti dal farti prendere dal panico inutilmente.
Il mio verdetto: SOMA è perfetto per gli appassionati di horror cosmico che amano le narrazioni introspettive. Offre un viaggio inquietante e stimolante nelle profondità della paura e dell’identità, dove l’angoscia esistenziale persiste ben oltre la scena finale.
GAMES LIKE SOMA
6. Call of Cthulhu: Gli angoli oscuri della Terra [Il miglior gioco di Lovecraft per gli appassionati di horror classico più accaniti]
|Il nostro punteggio
Enebameter 8.5/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Horror/Avventura in prima persona
|Piattaforme
|PC, Xbox
|Anno di uscita
|2005
|Sviluppatore/i
|Headfirst Productions, Bethesda Softworks
|Durata media di gioco
|12–15 ore
|Ideale per
|Appassionati sfegatati di Lovecraft e amanti dell’horror classico
|Livello di difficoltà
|7,5/10
Call of Cthulhu: L’ombra su Innsmouth ti catapulta nel racconto classico di Lovecraft, unendo l’esplorazione in prima persona a meccaniche di follia rivoluzionarie. All’inizio ci sono strade tranquille e banchine poco illuminate, ma ogni evento terrificante distorce lentamente la tua percezione: la vista si offusca, compaiono allucinazioni e il tuo legame con la realtà si assottiglia. Furtività, indagini e combattimenti sono tutti strumenti per affrontare l’atmosfera opprimente della città, dove personaggi non giocanti distorti, edifici fatiscenti e una colonna sonora inquietante mantengono costante il senso di disagio.
Il gioco premia l’osservazione attenta e la pazienza, immergendoti completamente negli orrori di Innsmouth pur rimanendo fedele alla storia originale.
Muoviti con cautela e presta attenzione agli indizi ambientali. Affrettarti o ignorare gli indizi accelera la perdita di sanità mentale, mentre un’esplorazione attenta spesso svela percorsi nascosti e rifugi sicuri in mezzo al terrore.
Il mio giudizio: Un gioco imperdibile per gli appassionati della tradizione lovecraftiana, che unisce l’horror classico a meccaniche innovative. Il suo mondo teso e coinvolgente e il gameplay basato sulla sanità mentale offrono un viaggio fedele e da brividi attraverso uno dei racconti più iconici dell’autore.
GAMES LIKE CALL OF CTHULHU: DARK CORNERS OF THE EARTH
7. Conarium [Il miglior gioco lovecraftiano per la narrazione d’atmosfera e il mistero antartico]
|Il nostro punteggio
Enebameter 8/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Avventura narrativa/Horror
|Piattaforme
|PC, Mac
|Anno di uscita
|2017
|Sviluppatore/i
|Zoetrope Interactive, Iceberg Interactive
|Durata media di gioco
|5–7 ore
|Ideale per
|Gli appassionati di storie suggestive e di esplorazione
|Livello di difficoltà
|3/10
Conarium ti catapulta in una base antartica ghiacciata, ispirata al racconto di Lovecraft “Alle montagne della follia”. Ti risvegli nei panni di uno scienziato senza alcun ricordo della tua spedizione e devi scoprire cosa è successo alla tua squadra mentre esplori indizi enigmatici su un’antica civiltà non umana. I paesaggi ghiacciati, le strutture inquietanti e le sottili distorsioni visive creano un senso costante di terrore. Allucinazioni e strani fenomeni si intensificano man mano che indaghi su misteriosi dispositivi, con la tensione che nasce dall’atmosfera piuttosto che dai combattimenti o dagli spaventi improvvisi.
Risolvere enigmi e osservare con attenzione sono fondamentali: la tua curiosità verrà premiata mentre i segreti oscuri della struttura ti verranno svelati poco a poco. Il ritmo lento del gioco fa sì che ogni scoperta sia inquietante e significativa.
Prenditi tutto il tempo necessario per esaminare ogni dispositivo e ogni annotazione nel diario. Tralasciare un indizio può lasciare domande senza risposta, mentre spunti sottili spesso ti guidano verso la prossima rivelazione.
Il mio verdetto: Conarium è perfetto per gli appassionati di horror d’atmosfera e del sottile terrore lovecraftiano, offrendo un viaggio lento e suggestivo attraverso un paesaggio antartico desolato e ultraterreno.
8. Darkest Dungeon [Il miglior gioco lovecraftiano per strategia RPG tattica e meccaniche di stress]
|Il nostro punteggio
Enebameter 9.5/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|RPG a turni/Strategia
|Piattaforme
|PC, PS4, Switch, Xbox One
|Anno di uscita
|2016
|Sviluppatore/i
|Red Hook Studios
|Durata media di gioco
|50+ ore
|Ideale per
|Appassionati di RPG tattici e amanti dell’horror psicologico
|Livello di difficoltà
|8,5/10
Darkest Dungeon è un RPG a turni davvero impegnativo, dove lo stress può essere letale quanto il combattimento. Recluti una squadra di eroi imperfetti per esplorare dungeon brulicanti di mostri, trappole e orrori soprannaturali. Il gameplay basato sull’indicatore di sanità mentale è fondamentale: la meccanica dello stress riflette il peso psicologico del terrore lovecraftiano; gli eroi possono sviluppare fobie, andare nel panico o addirittura diventare ingiocabili a causa dello stress mentale.
Questo straordinario gioco di strategia offre una grafica gotica, una colonna sonora opprimente e incontri imprevedibili nei dungeon che aumentano la tensione, rendendo ogni spedizione rischiosa e ricca di suspense.
Il pensiero strategico, la gestione attenta della sanità mentale e la pianificazione delle risorse sono fondamentali quanto l’abilità nel combattimento, a sottolineare che in questo mondo la mente è spesso fragile quanto il corpo.
Bilancia la tua squadra e alterna regolarmente gli eroi. Ignorare i livelli di stress può trasformare in un attimo una spedizione promettente in una sconfitta devastante, mentre una preparazione accurata aiuta gli eroi a sopravvivere agli orrori in agguato in ogni corridoio.
Il mio verdetto: Darkest Dungeon fonde magistralmente strategia e terrore cosmico, offrendo un viaggio impegnativo e suggestivo verso la follia per i giocatori che amano le sfide e la tensione psicologica.
GAMES LIKE DARKEST DUNGEON
9. Sunless Sea [Il miglior gioco lovecraftiano per un’esplorazione nautica incentrata sulla trama]
|Il nostro punteggio
Enebameter 9/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Roguelike/Esplorazione
|Piattaforme
|PC, Mac, Linux
|Anno di uscita
|2015
|Autore/i
|Failbetter Games
|Durata media di gioco
|30–50 ore
|Ideale per
|Esplorazione incentrata sulla trama e tensione lovecraftiana
|Livello di difficoltà
|8/10
Sunless Sea è un roguelike fortemente incentrato sulla narrazione, ambientato nell’oceano sotterraneo dell’universo di Fallen London. I giocatori comandano una nave attraverso acque inesplorate, gestendo la sanità mentale dell’equipaggio, le provviste e gli incontri con creature bizzarre e spesso terrificanti. Il gioco crea tensione grazie a testi densi e scritti a mano, eventi imprevedibili e una narrazione che si sviluppa spontaneamente, dando vita a un mondo in cui il terrore cosmico è sempre presente.
Geografie impossibili, entità mostruose e scelte moralmente ambigue fanno sì che ogni viaggio sia unico e pieno di pericoli. La sua scrittura cupamente surreale, accompagnata da immagini inquietanti e musica ossessiva, trascina i giocatori nelle profondità di quell’oceano misterioso, premiando la pianificazione attenta e la curiosità.
Tieni d’occhio le provviste e il morale dell’equipaggio. Anche piccoli errori possono trasformarsi in un disastro, mentre una gestione attenta e l’esplorazione spesso portano alla scoperta di tesori rari e filoni narrativi nascosti.
Il mio verdetto: Sunless Sea è perfetto per chi ama l’horror intellettuale e incentrato sulla trama, regalando un viaggio agghiacciante e imprevedibile attraverso un oceano sotterraneo misterioso e pericoloso.
GAMES LIKE SUNLESS SEA
10. Il mondo dell’orrore [Il miglior gioco ispirato a Lovecraft per chi ama l’horror retrò e l’atmosfera da roguelite]
|Il nostro voto
Enebameter 9/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|RPG/Roguelite/Horror
|Piattaforme
|PC, Switch, PS4, PS5
|Anno di uscita
|2023
|Autore/i
|Panstasz
|Durata media di gioco
|15–25 ore
|Ideale per
|Gli appassionati di horror retrò e dell’atmosfera lovecraftiana
|Livello di difficoltà
|7/10
Il mondo dell’orrore è un RPG lo-fi a 1 bit ispirato sia a Lovecraft che a Junji Ito. I giocatori indagano su misteriose sparizioni in una piccola cittadina giapponese mentre affrontano orrori cosmici. Il gioco unisce meccaniche roguelite a un’estetica spoglia in stile MS-Paint, creando un’esperienza minimalista ma inesorabilmente inquietante.
Le scelte in questo coinvolgente gioco di ruolo sono definitive, la morte è frequente e gli eventi generati proceduralmente assicurano che ogni partita sembri nuova, mantenendo un costante senso di terrore.
Affronta ogni mistero con metodo e prendi nota degli indizi: agire in fretta o ignorare gli eventi può portare rapidamente a conseguenze fatali, mentre un’osservazione attenta aiuta a svelare i segreti più oscuri della città.
Incontri a turni, una narrazione inquietante ed eventi imprevedibili si combinano per rendere ogni indagine tesa e snervante. La grafica retrò amplifica il senso di impotenza, mentre i livelli narrativi evocano sia l’orrore cosmico che il terrore inquietante tipico delle opere di Ito.
Il mio verdetto: Il mondo dell’orrore è perfetto per gli appassionati di giochi retrò che desiderano un horror cosmico e inquietante in un contesto roguelite, regalando un incubo agghiacciante e indimenticabile a ogni partita.
11. Eldritch [Il miglior gioco lovecraftiano per un’esplorazione di dungeon roguelike dal ritmo serrato]
|Il nostro punteggio
Enebameter 8.8/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Roguelike/In prima persona
|Piattaforme
|PC
|Anno di uscita
|2013
|Autore/i
|David Pittman
|Durata media di gioco
|10–15 ore
|Ideale per
|Gli appassionati di giochi minimalisti e frenetici in stile Lovecraft ambientati nei dungeon
|Livello di difficoltà
|6/10
Eldritch è un fantastico roguelike in prima persona con una grafica retrò a blocchi che nasconde un'esperienza di esplorazione dei dungeon profondamente lovecraftiana. I giocatori esplorano livelli generati proceduralmente pieni di cultisti, mostri e antiche minacce cosmiche. La sopravvivenza dipende dalla furtività, dalla strategia e da un'attenta gestione delle risorse, con la morte permanente che mantiene alta la posta in gioco.
La grafica minimalista concentra l’attenzione sul gameplay e sull’atmosfera, mentre il sound design accentua la tensione e il terrore. Ogni partita è imprevedibile, rendendo ogni corridoio pericoloso e ogni incontro potenzialmente fatale. La sua struttura roguelike garantisce che non ci siano due spedizioni uguali, e il design compatto e frenetico rende l’esperienza coinvolgente e rigiocabile.
Muoviti con cautela e pianifica i tuoi percorsi: precipitarti nelle stanze può sopraffarti in un attimo, mentre osservare i comportamenti dei nemici e gestire le scorte aumenta notevolmente le tue possibilità di sopravvivenza.
Il mio verdetto: Eldritch è perfetto per chi cerca un roguelike lovecraftiano compatto e ad alta tensione. Il suo mix di esplorazione procedurale, azione stealth ricca di tensione e grafica retrò offre un'avventura emozionante e rigiocabile nel terrore cosmico.
12. Sherlock Holmes: Il risveglio [La migliore indagine cosmica su Lovecraft e Sherlock Holmes]
|Il nostro punteggio
Enebameter 8/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Avventura narrativa/Mistero
|Piattaforme
|PC, PS5, Xbox Series X/S
|Anno di uscita
|2023
|Sviluppatore/i
|Frogwares
|Durata media di gioco
|12–15 ore
|Ideale per
|Gli appassionati di misteri alla ricerca di indagini in stile lovecraftiano
|Livello di difficoltà
|Gioco investigativo coinvolgente, horror cosmico, trama ricca 4/10
Sherlock Holmes: Il risveglio unisce il classico lavoro investigativo al vero horror lovecraftiano, dando vita a uno dei migliori videogiochi tratti da libri. Ti calerai nei panni di un giovane Sherlock alle prese con strane sparizioni, per poi scoprire una setta malvagia e terrori cosmici che sfidano ogni logica. Il gioco punta sull’osservazione attenta, sugli indizi nell’ambiente circostante e sulla deduzione, mentre le scelte narrative influenzano gli esiti e aumentano la tensione.
Una grafica suggestiva, un audio coinvolgente e sottili indizi visivi rafforzano il crescente senso di terrore man mano che Holmes si addentra nel mito. La storia bilancia la risoluzione intellettuale di enigmi con il disagio psicologico, tenendo i giocatori coinvolti mentre affrontano l’ignoto.
Prenditi tutto il tempo necessario per esaminare ogni indizio e interrogare ogni sospettato. Trascurare i dettagli minori può portare a vicoli ciechi, mentre una deduzione paziente spesso svela collegamenti che rivelano la vera portata dell’orrore.
Il mio verdetto: Sherlock Holmes: Il risveglio è l’ideale per gli appassionati di mistero che desiderano indagini intellettuali intrise di orrore cosmico, offrendo un’esperienza tesa e stimolante che mette alla prova sia l’ingegno che la sanità mentale.
13. Lune di follia [Il miglior gioco lovecraftiano per l’horror fantascientifico su Marte]
|Il nostro punteggio
Enebameter 8.5/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Avventura horror fantascientifica
|Piattaforme
|PC, PS4, PS5, Xbox One
|Anno di uscita
|2019
|Sviluppatore/i
|Rock Pocket Games, Funcom
|Durata media di gioco
|10–12 ore
|Ideale per
|Gli appassionati di horror fantascientifico psicologico
|Livello di difficoltà
|4,5/10
Lune di follia fonde l’horror cosmico con un’ambientazione fantascientifica austera in una remota base di ricerca su Marte. Ti calerai nei panni di un ingegnere che indaga su strani fenomeni, per poi trovarti di fronte a una follia strisciante, allucinazioni e al lento crollo della realtà. L'esplorazione, la risoluzione di enigmi e la narrazione attraverso l'ambiente sono al centro dell'attenzione, mentre i corridoi claustrofobici e il sound design inquietante amplificano costantemente la tensione.
Quello che inizia come un gioco di fantascienza dai toni realistici si trasforma gradualmente in un vero e proprio incubo lovecraftiano, dove la percezione si distorce e nulla sembra più sicuro. Le scelte del giocatore influenzano gli eventi e la prospettiva, aumentando il senso di immersione man mano che la realtà va in pezzi.
Prenditi tutto il tempo necessario per esaminare ogni indizio e interrogare ogni sospettato. Trascurare i dettagli più insignificanti può portarti in un vicolo cieco, mentre una deduzione paziente spesso svela collegamenti che rivelano la vera portata dell’orrore.
Il mio verdetto: Lune di follia è perfetto per chi cerca un horror fantascientifico psicologico che si trasforma in terrore cosmico, regalandoti una discesa agghiacciante nella follia sulla superficie di Marte.
14. Amnesia: The Dark Descent [Il miglior gioco lovecraftiano per il survival horror]
|Il nostro punteggio
Enebameter 9/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Survival horror in prima persona
|Piattaforme
|PC
|Anno di uscita
|2010
|Sviluppatore/i
|Frictional Games
|Durata media di gioco
|10-12 ore
|Ideale per
|Gli appassionati di horror intenso e suggestivo e di giochi di logica
|Livello di difficoltà
|6,5/10
Amnesia: The Dark Descent è un capolavoro dell’horror psicologico. Unisce esplorazione, risoluzione di enigmi e tensione da far venire i brividi. Ti sveglierai in un castello buio e minaccioso senza alcun ricordo del tuo passato, costretto a muoverti nell’ombra evitando creature sinistre e grottesche… brrr!
A differenza delle serie horror più tradizionali, i combattimenti in Amnesia sono ridotti al minimo: la sopravvivenza dipende dall’uso intelligente della luce, dal nascondersi e dalla gestione della tua sanità mentale.
È un gioco che ti tiene costantemente con il fiato sospeso, grazie a un’atmosfera coinvolgente e a una narrazione brillante. Ogni stanza è progettata meticolosamente, con effetti sonori e dettagli ambientali che aumentano la suspense.
Continua a muoverti e tieni d’occhio la tua sanità mentale: indugiare al buio o fissare i mostri peggiorerà rapidamente le cose. Usa la luce in modo strategico per mantenere la sanità mentale, ma non esporti troppo.
Verdetto finale: Amnesia: The Dark Descent è uno dei giochi più suggestivi e davvero terrificanti del genere. Credimi, se cerchi qualcosa che ti entri sotto pelle, questo potrebbe essere proprio quello che fa per te.
GAMES LIKE AMNESIA
15. Oscurità eterna: Il requiem della sanità mentale [Miglior gioco lovecraftiano per le innovative meccaniche di sanità mentale]
|Il nostro punteggio
Enebameter 8.6/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Horror psicologico/Azione-Avventura
|Piattaforme
|GameCube
|Anno di uscita
|2002
|Sviluppatore/i
|Silicon Knights
|Durata media di gioco
|15–20 ore
|Ideale per
|Gli appassionati di meccaniche innovative legate alla sanità mentale e di horror coinvolgente
|Livello di difficoltà
|6/10
Oscurità eterna è un horror psicologico di riferimento che manipola non solo la mente del tuo personaggio, ma anche la tua. L’indicatore di sanità mentale tiene traccia della tua stabilità mentale e, man mano che cala, iniziano le allucinazioni: false morti, immagini distorte, suoni fantasma e persino falsi messaggi di sistema che ti fanno mettere in dubbio la realtà. Controlli diversi personaggi nel corso dei secoli, scoprendo gradualmente una vasta cospirazione legata ad antiche entità cosmiche.
Esplorazione, enigmi e combattimenti sono tutti influenzati dalla meccanica della sanità mentale, rendendo ogni incontro imprevedibile e inquietante. Il suo mix di intrighi storici e terrore cosmico rimane un punto di riferimento nel design lovecraftiano, ancora oggi ineguagliabile in termini di tensione e originalità.
Non temere gli effetti sulla sanità mentale: accoglili a braccia aperte. Non sono solo espedienti, ma sono fondamentali per l’esperienza di gioco, trascinandoti sempre più in profondità nell’inquietante atmosfera del gioco.
Il mio verdetto: Oscurità eterna offre un’esperienza lovecraftiana indimenticabile, rompendo la quarta parete in modi che rimangono audaci e agghiaccianti oggi come lo erano al momento dell’uscita.
16. The Shore [Il miglior gioco lovecraftiano per un horror atmosferico in stile walking sim]
|Il nostro punteggio
Enebameter 8/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Avventura narrativa in prima persona
|Piattaforme
|PC, Xbox Series X/S
|Anno di uscita
|2021
|Autore/i
|Ares Dragonis
|Durata media di gioco
|6–8 ore
|Ideale per
|Gli appassionati di simulatori di passeggiate d’atmosfera e di storie in stile lovecraftiano
|Livello di difficoltà
|3/10
The Shore è un’avventura in prima persona ambientata su un’isola desolata governata da imponenti divinità lovecraftiane. Il tema degli “antichi dei” è al centro della storia, mentre vaghi lungo coste inquietanti e rovine fatiscenti, mettendo insieme frammenti di memorie antiche e catastrofi cosmiche. Il gioco vive di atmosfera: una grafica mozzafiato ma inquietante, abbinata a un audio da brividi, crea un senso costante di terrore.
Gli enigmi premiano la curiosità, mentre gli incontri con esseri incomprensibili ribadiscono con forza il tema lovecraftiano dell’insignificanza cosmica: la terrificante insignificanza dell’umanità di fronte all’ignoto. Non si tratta tanto di sopravvivere nel senso tradizionale del termine, quanto piuttosto di sentirsi piccoli di fronte all’impossibile.
Prenditi tutto il tempo che ti serve per esplorare ogni angolo dell’isola. I dettagli ambientali spesso nascondono indizi sia per gli enigmi che per la trama, quindi la pazienza è la chiave per svelarne i segreti più oscuri.
Il mio verdetto: The Shore è perfetto per chi vuole provare stupore e terrore in egual misura, sentendosi piccolo di fronte alla vastità e all’incomprensibilità dell’orrore cosmico.
17. Thumper [Il miglior gioco lovecraftiano per un terrore cosmico a ritmo]
|Il nostro punteggio
Enebameter 7.8/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Ritmo, Violenza / Azione
|Piattaforme
|PC, PS4, Switch, VR
|Anno di uscita
|2016
|Autore/i
|Drool
|Durata media di gioco
|5–10 ore
|Ideale per
|Gli appassionati di giochi ritmici lovecraftiani dal ritmo serrato e intenso
|Livello di difficoltà
|8,5/10
Thumper si definisce un gioco di “violenza ritmica”, e non è affatto un’esagerazione. Vesti i panni di uno scarafaggio metallico che sfreccia lungo binari attraverso paesaggi astratti e da incubo, dove le leggi della realtà si deformano in forme grottesche. Ogni battito richiede precisione, ogni errore è punitivo e ogni gigantesco boss che affronti sembra un assaggio di qualcosa strappato direttamente dall’abisso.
La grafica è ipnotica ma profondamente inquietante, un connubio inarrestabile di velocità e terrore che non ti dà tregua. La colonna sonora martellante non è solo rumore di sottofondo: è la linfa vitale del gioco, che amplifica ogni momento trasformandolo in un sovraccarico sensoriale di terrore cosmico. È Lovecraft in versione gioco ritmico, un’esperienza viscerale in cui sopravvivere significa stare al passo con il vuoto.
Le cuffie sono fondamentali: la musica e gli effetti sonori sono parte integrante del gameplay, e l’immersione rende il terrore ancora più soffocante.
Il mio verdetto: Thumper offre una forma astratta ma primordiale di terrore lovecraftiano, mettendo alla prova riflessi, nervi e sanità mentale.
GAMES LIKE THUMPER
I migliori giochi lovecraftiani per piattaforma
Devi scegliere l'hardware giusto per la tua discesa nella follia, e questa tabella ti aiuta a trovare i migliori giochi lovecraftiani adatti alla tua configurazione specifica.
I giocatori su PC di solito hanno a disposizione i titoli di sopravvivenza più estremi; tuttavia, i fan di PlayStation 5 e Xbox Series X/S hanno accesso ad alcuni incubi colossali realizzati con budget altissimi. Penso che il Nintendo Switch sia il re del terrore portatile, e questa panoramica mostra esattamente dove ogni titolo dà il meglio di sé.
La scelta della console influisce sull’immersione, quindi dovresti scegliere con attenzione prima che l’orrore cosmico abbia inizio.
|Piattaforma
|Migliori consigli
|Perché è adatto a questa console
|PC
|Amnesia: The Dark Descent, SOMA, Eldritch
|Questi titoli richiedono precisione con il mouse e impostazioni grafiche di alto livello.
|PlayStation 5
|Bloodborne, Il mondo dell’orrore, Lune di follia
|L'hardware della PlayStation rende incredibili i giochi gotici e di body horror.
|Xbox Series X/S
|The Shore, Sherlock Holmes: Il risveglio
|Caricamenti veloci e risoluzione 4K aiutano nelle indagini e ne ampliano la portata.
|Nintendo Switch
|Dredge, Darkest Dungeon, Thumper
|La portabilità si adatta perfettamente al ciclo "ancora un tentativo" e allo stile grafico stilizzato.
|Classici/Retro
|Oscurità eterna, Angoli oscuri della Terra
|Questi vecchi gioielli definiscono le meccaniche di sanità mentale del genere.
Ogni piattaforma offre un varco verso l’abisso, e dovresti scegliere il gioco in base alla tua piattaforma preferita. Un frame rate fluido mantiene alta la tensione nei momenti più spaventosi; inoltre, le giuste dimensioni dello schermo ti aiutano a individuare i cultisti nella nebbia. I migliori giochi lovecraftiani ti aspettano su ogni dispositivo moderno.
La psicologia dell’orrore cosmico nei videogiochi
L’orrore cosmico funziona perché mette in risalto l’insignificanza umana in un universo immenso, mentre i sistemi di sanità mentale attingono all’ansia reale per far sembrare instabile il mondo di gioco agli occhi del giocatore. Spesso i giocatori perdono il controllo del proprio personaggio, quindi lo stress diventa un’esperienza personale, e questo senso di disperazione fa sì che ogni piccola vittoria sembri enorme in queste storie cupe.
La paura dell’ignoto è sempre più potente di qualsiasi mostro sullo schermo perché costringe la mente a riempire gli spazi vuoti con qualcosa di peggiore. La maggior parte dei fan adora questo terrore che cresce lentamente, dato che rimane con te molto più a lungo di uno spavento a buon mercato, e la perdita di controllo crea un tipo unico di tensione che solo i videogiochi possono offrire nel 2026.
Il mio verdetto finale sui migliori giochi di Lovecraft
Per chiunque voglia avventurarsi nell’horror cosmico, questi giochi si distinguono dagli altri per la narrazione, l’atmosfera e le interpretazioni uniche dell’universo di Lovecraft. Questi giochi horror psicologici garantiscono esperienze che ti rimangono impresse a lungo dopo aver posato il controller. Che tu preferisca i combattimenti in stile RPG gotico, il terrore psicologico o i misteri investigativi, queste sono le scelte definitive.
- Dredge – Ideale per i giocatori che amano le esplorazioni ricche di atmosfera che assumono un tono sinistro, unendo la pesca a una paranoia crescente.
- Call of Cthulhu – Ideale per gli appassionati di indagini narrative ambientate nel mito di Cthulhu.
- Bloodborne – Ideale per gli appassionati di RPG d’azione che cercano combattimenti gotici e un’immersione totale nell’orrore cosmico.
- La città che affonda – Ideale per gli appassionati di gialli che cercano misteri in un mondo aperto, intrisi di tensione legata alla sanità mentale.
- SOMA – Ideale per i giocatori alla ricerca di horror psicologico e narrazioni esistenziali senza effetti a sorpresa di bassa lega.
Questi cinque giochi catturano l’essenza stessa dell’orrore lovecraftiano: la fragilità della sanità mentale, un gameplay basato sulla conoscenza proibita che punisce la curiosità e il terrore dell’ignoto. Qualunque sia il tuo stile di gioco, ognuno di essi offre una porta d’accesso al terrore cosmico che ti accompagnerà a lungo anche dopo i titoli di coda.
Domande frequenti
Penso che il miglior gioco lovecraftiano sia Dredge, una simulazione di pesca apparentemente tranquilla che si trasforma lentamente in una storia inquietante di orrore cosmico. Quella che inizia come una serena esplorazione si trasforma in una lotta contro la paranoia, mostri in agguato e il terrificante ignoto che si nasconde sotto le onde.
Un gioco lovecraftiano evoca l’orrore cosmico, mettendo in risalto l’angoscia esistenziale, entità incomprensibili e la fragilità della sanità mentale umana. Trama, ambientazione e meccaniche di gioco si combinano per creare tensione, disagio e un senso di insignificanza.
Call of Cthulhu è ampiamente considerato come il gioco lovecraftiano con la trama migliore. La sua narrazione incentrata sull’investigazione ti immerge nelle indagini sull’Isola di Darkwater, fondendo mistero, dialoghi ramificati e orrore cosmico.
Il termine “gioco di H.P. Lovecraft” si riferisce a qualsiasi titolo direttamente ispirato alle opere di H.P. Lovecraft. Questi giochi integrano il suo mito, l’orrore cosmico e la tensione psicologica, permettendoti di provare quel terrore esistenziale che è al centro delle storie di Lovecraft.
La creatura lovecraftiana più spaventosa è una questione soggettiva, ma Cthulhu viene spesso citato per le sue dimensioni immense, la forma incomprensibile e il potere di alterare il mondo. Altre entità terrificanti includono Nyarlathotep, gli Shoggoth e i Profondi, che mettono in evidenza l’insignificanza umana nel vasto e indifferente cosmo.
Sì, “Il richiamo di Cthulhu” è basato su uno dei racconti di H.P. Lovecraft. Anche se la trama è stata ampliata per esigenze di gioco, l’indagine principale, i temi dell’orrore cosmico e l’atmosfera lovecraftiana rimangono fedeli all’originale.