I 17 migliori giochi lovecraftiani da provare nel 2026 – Una selezione di horror cosmico da far perdere la testa

Se sei un fan dell’horror che ti fa girare la testa, finirai naturalmente per dare un’occhiata ai migliori giochi lovecraftiani. Questi titoli incredibili catturano l’essenza del terrore cosmico di H.P. Lovecraft: città che sembrano vive, piene di orrori nascosti, misteri che minano la sanità mentale e mostri che ti fanno mettere in discussione la realtà stessa.

Sono proprio quei giochi che ti faranno lanciare sguardi nervosi agli angoli bui della tua stanza e ti faranno mormorare “va tutto bene, è normale” quando ti imbatterai in qualcosa che invece non lo è affatto.

Che tu voglia un RPG d’azione gotico, un giallo poliziesco dal ritmo lento o un incubo pieno di testo che ti fa sentire come se ti fossi svegliato in un sogno febbrile, questi giochi horror eldritch fanno proprio al caso tuo.

Allora, vuoi provare il terrore cosmico giocando ai migliori titoli del genere lovecraftiano? Buona fortuna.

Le nostre scelte migliori per i videogiochi lovecraftiani

Sebbene tutti i giochi di questa lista incarnino lo spirito dell’orrore cosmico, questi tre si distinguono per la combinazione di trama, atmosfera e innovazione nel gameplay.

1 Dredge 2023 Questa avventura in barca da pesca, apparentemente tranquilla, si trasforma in un incubo quando un antico male si nasconde sotto le onde. L'atmosfera inquietante e il crescente senso di terrore la rendono un gioco da non perdere. Buy now 2 Call of Cthulhu 2018 Immergiti nell’isola di Darkwater nei panni di un investigatore privato alle prese con orrori da far impazzire. Tra i videogiochi ispirati al Mito di Cthulhu, questo riesce a catturare alla perfezione l’atmosfera e il terrore cosmico della creazione più iconica di Lovecraft. Buy now 3 Bloodborne 2015 Architettura gotica, combattimenti intensi e incubi cosmici si intrecciano in questo RPG d’azione. Nei panni di un cacciatore a Yharnam, scoprirai verità inquietanti che sconvolgeranno sia la tua sanità mentale che la tua percezione della realtà. La sua trama intricata e la grafica mozzafiato lo rendono indimenticabile. Buy now

Queste scelte mettono in risalto la varietà dei videogiochi lovecraftiani, ognuno con il suo senso di inquietudine unico. Continua a scorrere per scoprire la lista completa delle esperienze che nessun fan dell’orrore cosmico dovrebbe perdersi.

I 17 migliori giochi lovecraftiani ispirati al Mythos di H.P. Lovecraft

Ecco alcuni dei migliori giochi lovecraftiani che ti spingeranno al limite. Dai giochi di ruolo polizieschi alle avventure roguelike e agli horror narrativi, questi titoli ti immergeranno in un terrore cosmico assoluto.

Preparati a creature soprannaturali, misteri sconcertanti ed esperienze horror indimenticabili, mentre esaminiamo questa lista completa.

1. Dredge [Il miglior gioco lovecraftiano per l’horror psicologico in stile Lovecraft]

Il

nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Pesca/Avventura/Horror Piattaforme PC, Switch, PS4, PS5 Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i Black Salt Games, Team17 Durata media di gioco 20–25 ore Ideale per Esplorazione suggestiva e horror psicologico Livello di difficoltà 4/10

Come primo gioco di questa lista completa, Dredge inizia come un tranquillo gioco di simulazione, invitandoti a guidare un peschereccio attraverso acque avvolte dalla nebbia ed esplorare isole isolate con calma. All’inizio, tutto è fatto di mattinate tranquille, onde dolci e la semplice gioia di pescare.

Ma più vai avanti nel gioco, più questo rivela il suo lato oscuro: un segreto inquietante e da incubo che si nasconde sotto l’oceano. La pesca si trasforma in un’intensa esperienza di survival horror man mano che compaiono strani, stranissimi mostri tentacolari e le meccaniche dell’orrore cosmico scatenano una sottile paranoia.

Consiglio dell’esperto Cerca di pescare di giorno, quando puoi. La notte potrebbe regalarti catture rare, ma porta anche compagnia ben più strana di quanto ti aspettassi.

Lungo il percorso, potenzierai la tua barca, catturerai oltre 125 tipi di pesci e esplorerai isole sempre più remote, una più inquietante dell’altra. Lo stile grafico del gioco fonde ambienti naturalistici con distorsioni inquietanti, amplificando il terrore strisciante senza mai ricorrere a spaventi improvvisi.

Il mio verdetto: Dredge coniuga perfettamente la serenità della pesca con un horror cosmico che ti stringe il cuore. È un’esperienza che si sviluppa lentamente, che premia i giocatori che amano la tensione che ti coglie di sorpresa, rendendo ogni viaggio una scommessa contro qualunque male antico dorma proprio sotto le onde

Valerie V. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Questo gioco mi è piaciuto da morire, da non perdere! La grafica è stupenda e la trama è avvincente.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

2. Call of Cthulhu [Il miglior gioco su Lovecraft per uno sguardo nuovo sul mito di Cthulhu]

Il nostro punteggio Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG investigativo/Horror Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Black Salt Games, Team17 Durata media di gioco 15–20 ore Ideale per Indagini incentrate sulla trama Livello di difficoltà 5,5/10

Call of Cthulhu unisce il classico racconto di Lovecraft a un avvincente gioco investigativo che ti catapulta a Darkwater Island nei panni di un investigatore privato incaricato di risolvere un brutale omicidio. All’inizio si tratta di osservare attentamente, mettere insieme gli indizi e muoversi per le cupe strade della città.

Ma più vai a fondo, più la realtà sembra sgretolarsi: ogni scoperta intacca la tua sanità mentale, con allucinazioni e una paranoia crescente che confondono i confini tra realtà e illusione. L’esplorazione e la furtività sono fondamentali in questo avvincente gioco sparatutto in prima persona, che ti incoraggia a esaminare ogni dettaglio prima di fare una mossa, mentre le tue scelte determinano finali multipli e ramificati.

Consiglio dell’esperto Prenditi tutto il tempo necessario per analizzare gli indizi e condurre gli interrogatori: andare di fretta può farti perdere la sanità mentale, e a volte la pazienza è l’unica cosa che ti impedisce di vedere cosa si nasconde davvero nell’ombra.

Le immagini intrise di pioggia, la colonna sonora opprimente e la sottile narrazione ambientale amplificano il senso di terrore cosmico, rendendo l’indagine viva e terrificante. Lungo il percorso, vivrai un fedele adattamento del mito di Lovecraft, che fonde il lavoro investigativo con un horror strisciante.

Il mio verdetto: Call of Cthulhu bilancia il gameplay investigativo con la tensione psicologica, offrendo una vera e propria lezione magistrale di horror cosmico incentrato sulla trama. È l’ideale per i giocatori che amano svelare misteri mentre sentono il peso graduale e strisciante della follia.

Nicholas the Kangaroo ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Questo gioco rientra in diverse nicchie che mi piacciono nei videogiochi: gialli/puzzle, le scelte contano e la narrazione lovecraftiana. Gli enigmi sono presentati in modo tale che, anche se ne sbagli uno, puoi comunque far progredire la storia in modo diverso, il che sottolinea proprio l’aspetto delle scelte che contano

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE CALL OF CTHULHU GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

3. Bloodborne [Il miglior gioco lovecraftiano per combattimenti intensi e immersione nell’orrore cosmico]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione/Horror gotico Piattaforme PS4 Anno di uscita 2015 Sviluppatore/i FromSoftware, Sony Interactive Entertainment Durata media di gioco 40–60 ore

Ideale per Combattimenti intensi e un'immersione totale nell'horror cosmico Livello di difficoltà 9,5/10

In Bloodborne vesti i panni di un cacciatore a Yharnam, una città devastata da una misteriosa malattia trasmessa dal sangue. All’inizio ti troverai ad affrontare lupi mannari e minacce minori, ma ben presto dovrai scontrarti con mostri grotteschi, abomini soprannaturali che rappresentano il meglio dell’horror corporeo nei videogiochi e orrori cosmici da far girare la testa.

Questo fantastico gioco in stile Souls offre combattimenti frenetici, un design dei livelli intricato e una trama enigmatica che premia l’esplorazione attenta, mantenendo ogni incontro teso e imprevedibile.

Consiglio dell’esperto Abbraccia l’aggressività in combattimento e impara a riconoscere gli schemi dei nemici: esitare può essere letale, ma un rischio calcolato spesso porta alle ricompense migliori.

La città stessa – con la sua architettura gotica, le strade opprimenti e un sound design inquietante – rafforza il terrore strisciante, creando un mondo che punisce gli errori e mette a dura prova anche i giocatori più esperti. I suoi sottili momenti che minano la sanità mentale e la trama ricca di sfaccettature assicurano che l’orrore sia personale e costante, senza mai ricorrere a spaventi a buon mercato.

Il mio verdetto: Bloodborne è un fantastico gioco di ruolo d’azione che offre una vera e propria lezione di horror gotico e cosmico, fondendo azione intensa con un mondo riccamente realizzato. Perfetto per i giocatori che cercano combattimenti impegnativi, una trama cupa e il terrore lento e strisciante di una città che nasconde segreti che sarebbe meglio lasciare indisturbati.

Daniel Perez ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Posso dire che Bloodborne è un’esperienza che non dimenticherò mai, perché le sue meccaniche di combattimento, in particolare le armi principali che si trasformano, mi hanno aiutato ad adattarmi alla situazione e continuerò volentieri la mia avventura per scoprire tutto ciò che Bloodborne ha da offrire.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

4. La città che affonda [Il miglior gioco lovecraftiano per misteri polizieschi in mondo aperto]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Giochi polizieschi/horror open world Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2018 Sviluppatori Frogwares, Bigben Interactive Durata media di gioco 25–30 ore

Ideale per Gioco investigativo e immersione narrativa Livello di difficoltà 6/10

La città che affonda è un fantastico gioco open-world che si distingue tra i titoli horror investigativi, catapultando i giocatori in una città sommersa sull’orlo della follia, dove vesti i panni di un investigatore privato alle prese con casi strani mentre la tua stessa sanità mentale va a pezzi. L'esplorazione è fondamentale: senza indicazioni o punti di riferimento, ogni vicolo, ogni edificio fatiscente e ogni strada bagnata dalla pioggia premia la curiosità e l'osservazione attenta. Gli indizi svelano complotti contorti, creature grottesche e la realtà della città che si sta lentamente sgretolando, mentre la geometria non euclidea del gioco distorce il tuo senso dello spazio e il tempo opprimente crea un’atmosfera soffocante e coinvolgente.

Le indagini sono aperte, permettendoti di ricostruire i misteri al tuo ritmo, mentre le meccaniche relative alla sanità mentale rendono ogni scoperta rischiosa: alcune verità possono far luce sul caso, altre possono spingerti sempre più vicino al collasso.

Consiglio dell’esperto Tieni traccia degli indizi e nota gli schemi ricorrenti nelle conversazioni. Andare di fretta può minare la tua sanità mentale e oscurare collegamenti chiave, ma un’osservazione attenta spesso rivela segreti nascosti in bella vista.

Il mio verdetto: La città che affonda è perfetto per i giocatori che amano svelare misteri sotto una costante pressione cosmica. La sua atmosfera agghiacciante, le indagini aperte e la sottile tensione legata alla sanità mentale offrono un’esperienza appagante e tipicamente lovecraftiana che ti rimane dentro a lungo dopo aver posato il controller.

Morboth ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 The Sinking City è l’horror lovecraftiano nella sua forma più pura e sfrenata, presentato in un gioco di ruolo open-world davvero ben fatto, ricco di scelte di dialogo che cambiano il corso della storia, percorsi narrativi ramificati, un sistema di livellamento gratificante e, per di più, una bella dose di missioni secondarie interessanti

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE THE SINKING CITY GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

5. SOMA [Il miglior gioco ispirato a Lovecraft per l’horror psicologico e la narrazione esistenziale]

Il nostro punteggio Enebameter 8.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Horror fantascientifico/Thriller filosofico Piattaforme PC, PS4 Anno di uscita 2015 Autore/i Frictional Games Durata media di gioco 10–15 ore

Ideale per Horror psicologico e narrazione esistenziale Livello di difficoltà 2,5/10

SOMA è un gioco horror incredibile che ti catapulta in una struttura di ricerca sottomarina in rovina, dove la coscienza e l’identità umana vengono messe a dura prova in modo terrificante. All’inizio ci sono solo corridoi silenziosi e luci tremolanti, ma l’orrore nasce proprio dall’esistenziale: confrontarsi con ciò che significa davvero essere umani e affrontare le inquietanti creazioni lasciate da una struttura in rovina.

Il genere dei giochi incentrati sull’angoscia esistenziale raggiunge qui il suo apice, poiché SOMA ti costringe a confrontarti con scomode verità sulla coscienza e sull’identità. L’esplorazione è fondamentale: ogni stanza svela oscuri segreti sul mondo e sul tuo stesso senso di identità.

Il combattimento passa in secondo piano rispetto alla tensione, all’atmosfera e alla trama, lasciando che i suoni, le luci e l’ambiente minino lentamente il tuo senso di sicurezza mentre cresce il senso di terrore. Il gioco sfida i giocatori a mettere in discussione la realtà, l’identità e la fragilità della coscienza, creando un’esperienza in cui la paura nasce tanto dalla conoscenza quanto dai mostri.

Consiglio dell’esperto Muoviti con cautela e presta attenzione ai segnali sonori: la tensione in SOMA spesso deriva da ciò che senti piuttosto che da ciò che vedi, e anche la più piccola osservazione può salvarti dal farti prendere dal panico inutilmente.

Il mio verdetto: SOMA è perfetto per gli appassionati di horror cosmico che amano le narrazioni introspettive. Offre un viaggio inquietante e stimolante nelle profondità della paura e dell’identità, dove l’angoscia esistenziale persiste ben oltre la scena finale.

Mog Dotard ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ho giocato a questo gioco per la prima volta quando è uscito, e mi è davvero rimasto nel cuore. Dopo che sono riusciti a scansionare il cervello di una mosca e a inserirlo in una simulazione, sono tornato subito a giocare: è davvero, davvero fantastico! 😀 😀 😀

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

6. Call of Cthulhu: Gli angoli oscuri della Terra [Il miglior gioco di Lovecraft per gli appassionati di horror classico più accaniti]

Il nostro punteggio Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Horror/Avventura in prima persona Piattaforme PC, Xbox Anno di uscita 2005 Sviluppatore/i Headfirst Productions, Bethesda Softworks Durata media di gioco 12–15 ore

Ideale per Appassionati sfegatati di Lovecraft e amanti dell’horror classico Livello di difficoltà 7,5/10

Call of Cthulhu: L’ombra su Innsmouth ti catapulta nel racconto classico di Lovecraft, unendo l’esplorazione in prima persona a meccaniche di follia rivoluzionarie. All’inizio ci sono strade tranquille e banchine poco illuminate, ma ogni evento terrificante distorce lentamente la tua percezione: la vista si offusca, compaiono allucinazioni e il tuo legame con la realtà si assottiglia. Furtività, indagini e combattimenti sono tutti strumenti per affrontare l’atmosfera opprimente della città, dove personaggi non giocanti distorti, edifici fatiscenti e una colonna sonora inquietante mantengono costante il senso di disagio.

Il gioco premia l’osservazione attenta e la pazienza, immergendoti completamente negli orrori di Innsmouth pur rimanendo fedele alla storia originale.

Consiglio dell’esperto Muoviti con cautela e presta attenzione agli indizi ambientali. Affrettarti o ignorare gli indizi accelera la perdita di sanità mentale, mentre un’esplorazione attenta spesso svela percorsi nascosti e rifugi sicuri in mezzo al terrore.

Il mio giudizio: Un gioco imperdibile per gli appassionati della tradizione lovecraftiana, che unisce l’horror classico a meccaniche innovative. Il suo mondo teso e coinvolgente e il gameplay basato sulla sanità mentale offrono un viaggio fedele e da brividi attraverso uno dei racconti più iconici dell’autore.

FullmoonFather ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È ancora l’atmosfera lovecraftiana più inquietante che si sia mai vista in un gioco. 9/10. Le luci restano accese per giorni.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE CALL OF CTHULHU: DARK CORNERS OF THE EARTH GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

7. Conarium [Il miglior gioco lovecraftiano per la narrazione d’atmosfera e il mistero antartico]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Avventura narrativa/Horror Piattaforme PC, Mac Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Zoetrope Interactive, Iceberg Interactive Durata media di gioco 5–7 ore

Ideale per Gli appassionati di storie suggestive e di esplorazione Livello di difficoltà 3/10

Conarium ti catapulta in una base antartica ghiacciata, ispirata al racconto di Lovecraft “Alle montagne della follia”. Ti risvegli nei panni di uno scienziato senza alcun ricordo della tua spedizione e devi scoprire cosa è successo alla tua squadra mentre esplori indizi enigmatici su un’antica civiltà non umana. I paesaggi ghiacciati, le strutture inquietanti e le sottili distorsioni visive creano un senso costante di terrore. Allucinazioni e strani fenomeni si intensificano man mano che indaghi su misteriosi dispositivi, con la tensione che nasce dall’atmosfera piuttosto che dai combattimenti o dagli spaventi improvvisi.

Risolvere enigmi e osservare con attenzione sono fondamentali: la tua curiosità verrà premiata mentre i segreti oscuri della struttura ti verranno svelati poco a poco. Il ritmo lento del gioco fa sì che ogni scoperta sia inquietante e significativa.

Consiglio dell’esperto Prenditi tutto il tempo necessario per esaminare ogni dispositivo e ogni annotazione nel diario. Tralasciare un indizio può lasciare domande senza risposta, mentre spunti sottili spesso ti guidano verso la prossima rivelazione.

Il mio verdetto: Conarium è perfetto per gli appassionati di horror d’atmosfera e del sottile terrore lovecraftiano, offrendo un viaggio lento e suggestivo attraverso un paesaggio antartico desolato e ultraterreno.

zlelos7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Un'esperienza avventurosa intensa con elementi horror. Un gioco imperdibile per gli appassionati di Lovecraft.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

8. Darkest Dungeon [Il miglior gioco lovecraftiano per strategia RPG tattica e meccaniche di stress]

Il nostro punteggio Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG a turni/Strategia Piattaforme PC, PS4, Switch, Xbox One Anno di uscita 2016 Sviluppatore/i Red Hook Studios Durata media di gioco 50+ ore

Ideale per Appassionati di RPG tattici e amanti dell’horror psicologico Livello di difficoltà 8,5/10

Darkest Dungeon è un RPG a turni davvero impegnativo, dove lo stress può essere letale quanto il combattimento. Recluti una squadra di eroi imperfetti per esplorare dungeon brulicanti di mostri, trappole e orrori soprannaturali. Il gameplay basato sull’indicatore di sanità mentale è fondamentale: la meccanica dello stress riflette il peso psicologico del terrore lovecraftiano; gli eroi possono sviluppare fobie, andare nel panico o addirittura diventare ingiocabili a causa dello stress mentale.

Questo straordinario gioco di strategia offre una grafica gotica, una colonna sonora opprimente e incontri imprevedibili nei dungeon che aumentano la tensione, rendendo ogni spedizione rischiosa e ricca di suspense.

Il pensiero strategico, la gestione attenta della sanità mentale e la pianificazione delle risorse sono fondamentali quanto l’abilità nel combattimento, a sottolineare che in questo mondo la mente è spesso fragile quanto il corpo.

Consiglio dell’esperto Bilancia la tua squadra e alterna regolarmente gli eroi. Ignorare i livelli di stress può trasformare in un attimo una spedizione promettente in una sconfitta devastante, mentre una preparazione accurata aiuta gli eroi a sopravvivere agli orrori in agguato in ogni corridoio.

Il mio verdetto: Darkest Dungeon fonde magistralmente strategia e terrore cosmico, offrendo un viaggio impegnativo e suggestivo verso la follia per i giocatori che amano le sfide e la tensione psicologica.

Dyllanw ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Questo gioco è pura arte. Non mi sono mai perso così completamente e in modo così frustrante in qualcosa prima d'ora. Se sei un po' debole di cuore, questo gioco potrebbe non fare al caso tuo. Ma se riesci a superare la curva di apprendimento... secondo me è uno dei giochi più belli mai realizzati.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE DARKEST DUNGEON GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

9. Sunless Sea [Il miglior gioco lovecraftiano per un’esplorazione nautica incentrata sulla trama]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Roguelike/Esplorazione Piattaforme PC, Mac, Linux Anno di uscita 2015 Autore/i Failbetter Games Durata media di gioco 30–50 ore

Ideale per Esplorazione incentrata sulla trama e tensione lovecraftiana Livello di difficoltà 8/10

Sunless Sea è un roguelike fortemente incentrato sulla narrazione, ambientato nell’oceano sotterraneo dell’universo di Fallen London. I giocatori comandano una nave attraverso acque inesplorate, gestendo la sanità mentale dell’equipaggio, le provviste e gli incontri con creature bizzarre e spesso terrificanti. Il gioco crea tensione grazie a testi densi e scritti a mano, eventi imprevedibili e una narrazione che si sviluppa spontaneamente, dando vita a un mondo in cui il terrore cosmico è sempre presente.

Geografie impossibili, entità mostruose e scelte moralmente ambigue fanno sì che ogni viaggio sia unico e pieno di pericoli. La sua scrittura cupamente surreale, accompagnata da immagini inquietanti e musica ossessiva, trascina i giocatori nelle profondità di quell’oceano misterioso, premiando la pianificazione attenta e la curiosità.

Consiglio dell’esperto Tieni d’occhio le provviste e il morale dell’equipaggio. Anche piccoli errori possono trasformarsi in un disastro, mentre una gestione attenta e l’esplorazione spesso portano alla scoperta di tesori rari e filoni narrativi nascosti.

Il mio verdetto: Sunless Sea è perfetto per chi ama l’horror intellettuale e incentrato sulla trama, regalando un viaggio agghiacciante e imprevedibile attraverso un oceano sotterraneo misterioso e pericoloso.

Lesley ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Bella storia, le scelte contano, la nebbia scura fa davvero paura e i granchi sono enormi. Inoltre, sono allergico ai crostacei, quindi per me è stato ancora più spaventoso. Gioco fantastico, 10/10.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE SUNLESS SEA GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

10. Il mondo dell’orrore [Il miglior gioco ispirato a Lovecraft per chi ama l’horror retrò e l’atmosfera da roguelite]

Il nostro voto Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG/Roguelite/Horror Piattaforme PC, Switch, PS4, PS5 Anno di uscita 2023 Autore/i Panstasz Durata media di gioco 15–25 ore

Ideale per Gli appassionati di horror retrò e dell’atmosfera lovecraftiana Livello di difficoltà 7/10

Il mondo dell’orrore è un RPG lo-fi a 1 bit ispirato sia a Lovecraft che a Junji Ito. I giocatori indagano su misteriose sparizioni in una piccola cittadina giapponese mentre affrontano orrori cosmici. Il gioco unisce meccaniche roguelite a un’estetica spoglia in stile MS-Paint, creando un’esperienza minimalista ma inesorabilmente inquietante.

Le scelte in questo coinvolgente gioco di ruolo sono definitive, la morte è frequente e gli eventi generati proceduralmente assicurano che ogni partita sembri nuova, mantenendo un costante senso di terrore.

Consiglio dell’esperto Affronta ogni mistero con metodo e prendi nota degli indizi: agire in fretta o ignorare gli eventi può portare rapidamente a conseguenze fatali, mentre un’osservazione attenta aiuta a svelare i segreti più oscuri della città.

Incontri a turni, una narrazione inquietante ed eventi imprevedibili si combinano per rendere ogni indagine tesa e snervante. La grafica retrò amplifica il senso di impotenza, mentre i livelli narrativi evocano sia l’orrore cosmico che il terrore inquietante tipico delle opere di Ito.

Il mio verdetto: Il mondo dell’orrore è perfetto per gli appassionati di giochi retrò che desiderano un horror cosmico e inquietante in un contesto roguelite, regalando un incubo agghiacciante e indimenticabile a ogni partita.

Mossclaw03 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Che gioco fantastico! Di sicuro non è per tutti: si gioca come un vecchio gioco punta e clicca, ma la grafica e la musica sono davvero straordinarie. Il gioco riesce benissimo a creare suspense e offre tantissima rigiocabilità. Lo consiglio vivamente.

★ Best Lovecraft Game for Retro Horror and Roguelite Dread World of Horror on PC Fai acquisti su Eneba

11. Eldritch [Il miglior gioco lovecraftiano per un’esplorazione di dungeon roguelike dal ritmo serrato]

Il nostro punteggio Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Roguelike/In prima persona Piattaforme PC Anno di uscita 2013 Autore/i David Pittman Durata media di gioco 10–15 ore

Ideale per Gli appassionati di giochi minimalisti e frenetici in stile Lovecraft ambientati nei dungeon Livello di difficoltà 6/10

Eldritch è un fantastico roguelike in prima persona con una grafica retrò a blocchi che nasconde un'esperienza di esplorazione dei dungeon profondamente lovecraftiana. I giocatori esplorano livelli generati proceduralmente pieni di cultisti, mostri e antiche minacce cosmiche. La sopravvivenza dipende dalla furtività, dalla strategia e da un'attenta gestione delle risorse, con la morte permanente che mantiene alta la posta in gioco.

La grafica minimalista concentra l’attenzione sul gameplay e sull’atmosfera, mentre il sound design accentua la tensione e il terrore. Ogni partita è imprevedibile, rendendo ogni corridoio pericoloso e ogni incontro potenzialmente fatale. La sua struttura roguelike garantisce che non ci siano due spedizioni uguali, e il design compatto e frenetico rende l’esperienza coinvolgente e rigiocabile.

Consiglio dell’esperto Muoviti con cautela e pianifica i tuoi percorsi: precipitarti nelle stanze può sopraffarti in un attimo, mentre osservare i comportamenti dei nemici e gestire le scorte aumenta notevolmente le tue possibilità di sopravvivenza.

Il mio verdetto: Eldritch è perfetto per chi cerca un roguelike lovecraftiano compatto e ad alta tensione. Il suo mix di esplorazione procedurale, azione stealth ricca di tensione e grafica retrò offre un'avventura emozionante e rigiocabile nel terrore cosmico.

xxxLizmAxxx ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Mi è piaciuto un sacco giocare a questo gioco per la sua atmosfera straordinaria. Sono un fan dei giochi con generazione casuale, quindi questo fa proprio al caso mio. Devo anche sottolineare la colonna sonora eccezionale: è un sottofondo allo stesso tempo cupo e rilassante che ti fa venire i brividi. Per me questo gioco occupa un posto speciale nella mia collezione: si distingue dalla massa grigia degli altri titoli. Penso che sia davvero sottovalutato.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

12. Sherlock Holmes: Il risveglio [La migliore indagine cosmica su Lovecraft e Sherlock Holmes]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Avventura narrativa/Mistero Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i Frogwares Durata media di gioco 12–15 ore

Ideale per Gli appassionati di misteri alla ricerca di indagini in stile lovecraftiano Livello di difficoltà Gioco investigativo coinvolgente, horror cosmico, trama ricca 4/10

Sherlock Holmes: Il risveglio unisce il classico lavoro investigativo al vero horror lovecraftiano, dando vita a uno dei migliori videogiochi tratti da libri. Ti calerai nei panni di un giovane Sherlock alle prese con strane sparizioni, per poi scoprire una setta malvagia e terrori cosmici che sfidano ogni logica. Il gioco punta sull’osservazione attenta, sugli indizi nell’ambiente circostante e sulla deduzione, mentre le scelte narrative influenzano gli esiti e aumentano la tensione.

Una grafica suggestiva, un audio coinvolgente e sottili indizi visivi rafforzano il crescente senso di terrore man mano che Holmes si addentra nel mito. La storia bilancia la risoluzione intellettuale di enigmi con il disagio psicologico, tenendo i giocatori coinvolti mentre affrontano l’ignoto.

Consiglio dell’esperto Prenditi tutto il tempo necessario per esaminare ogni indizio e interrogare ogni sospettato. Trascurare i dettagli minori può portare a vicoli ciechi, mentre una deduzione paziente spesso svela collegamenti che rivelano la vera portata dell’orrore.

Il mio verdetto: Sherlock Holmes: Il risveglio è l’ideale per gli appassionati di mistero che desiderano indagini intellettuali intrise di orrore cosmico, offrendo un’esperienza tesa e stimolante che mette alla prova sia l’ingegno che la sanità mentale.

tomato.nuts ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Un mix tra Sherlock Holmes e il mito di Cthulhu. Ha tutta la sfida di risoluzione dei casi di un classico gioco di Holmes, con un tocco in stile Cthulhu.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

13. Lune di follia [Il miglior gioco lovecraftiano per l’horror fantascientifico su Marte]

Il nostro punteggio Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Avventura horror fantascientifica Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Rock Pocket Games, Funcom Durata media di gioco 10–12 ore

Ideale per Gli appassionati di horror fantascientifico psicologico Livello di difficoltà 4,5/10

Lune di follia fonde l’horror cosmico con un’ambientazione fantascientifica austera in una remota base di ricerca su Marte. Ti calerai nei panni di un ingegnere che indaga su strani fenomeni, per poi trovarti di fronte a una follia strisciante, allucinazioni e al lento crollo della realtà. L'esplorazione, la risoluzione di enigmi e la narrazione attraverso l'ambiente sono al centro dell'attenzione, mentre i corridoi claustrofobici e il sound design inquietante amplificano costantemente la tensione.

Quello che inizia come un gioco di fantascienza dai toni realistici si trasforma gradualmente in un vero e proprio incubo lovecraftiano, dove la percezione si distorce e nulla sembra più sicuro. Le scelte del giocatore influenzano gli eventi e la prospettiva, aumentando il senso di immersione man mano che la realtà va in pezzi.

Consiglio dell’esperto Prenditi tutto il tempo necessario per esaminare ogni indizio e interrogare ogni sospettato. Trascurare i dettagli più insignificanti può portarti in un vicolo cieco, mentre una deduzione paziente spesso svela collegamenti che rivelano la vera portata dell’orrore.

Il mio verdetto: Lune di follia è perfetto per chi cerca un horror fantascientifico psicologico che si trasforma in terrore cosmico, regalandoti una discesa agghiacciante nella follia sulla superficie di Marte.

Damon Hellstorm ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Bel gioco horror. Si finisce in meno di 8 ore. Ci vuole circa metà del gioco prima di capire di che tipo di horror si tratti davvero (beh, se non leggi nessuna guida o recensione). Ne vale la pena.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

14. Amnesia: The Dark Descent [Il miglior gioco lovecraftiano per il survival horror]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Survival horror in prima persona Piattaforme PC Anno di uscita 2010 Sviluppatore/i Frictional Games Durata media di gioco 10-12 ore Ideale per Gli appassionati di horror intenso e suggestivo e di giochi di logica Livello di difficoltà 6,5/10

Amnesia: The Dark Descent è un capolavoro dell’horror psicologico. Unisce esplorazione, risoluzione di enigmi e tensione da far venire i brividi. Ti sveglierai in un castello buio e minaccioso senza alcun ricordo del tuo passato, costretto a muoverti nell’ombra evitando creature sinistre e grottesche… brrr!

A differenza delle serie horror più tradizionali, i combattimenti in Amnesia sono ridotti al minimo: la sopravvivenza dipende dall’uso intelligente della luce, dal nascondersi e dalla gestione della tua sanità mentale.

È un gioco che ti tiene costantemente con il fiato sospeso, grazie a un’atmosfera coinvolgente e a una narrazione brillante. Ogni stanza è progettata meticolosamente, con effetti sonori e dettagli ambientali che aumentano la suspense.

Consiglio dell’esperto Continua a muoverti e tieni d’occhio la tua sanità mentale: indugiare al buio o fissare i mostri peggiorerà rapidamente le cose. Usa la luce in modo strategico per mantenere la sanità mentale, ma non esporti troppo.

Verdetto finale: Amnesia: The Dark Descent è uno dei giochi più suggestivi e davvero terrificanti del genere. Credimi, se cerchi qualcosa che ti entri sotto pelle, questo potrebbe essere proprio quello che fa per te.

Dr Uranu ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Di solito non gioco a giochi horror come questo. Ma questo gioco è davvero una bomba. Ha cambiato il modo in cui vedo questo genere di giochi. E proprio grazie a lui mi sono avventurato in altri titoli horror.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE AMNESIA GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

15. Oscurità eterna: Il requiem della sanità mentale [Miglior gioco lovecraftiano per le innovative meccaniche di sanità mentale]

Il nostro punteggio Enebameter 8.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Horror psicologico/Azione-Avventura Piattaforme GameCube Anno di uscita 2002 Sviluppatore/i Silicon Knights Durata media di gioco 15–20 ore

Ideale per Gli appassionati di meccaniche innovative legate alla sanità mentale e di horror coinvolgente Livello di difficoltà 6/10

Oscurità eterna è un horror psicologico di riferimento che manipola non solo la mente del tuo personaggio, ma anche la tua. L’indicatore di sanità mentale tiene traccia della tua stabilità mentale e, man mano che cala, iniziano le allucinazioni: false morti, immagini distorte, suoni fantasma e persino falsi messaggi di sistema che ti fanno mettere in dubbio la realtà. Controlli diversi personaggi nel corso dei secoli, scoprendo gradualmente una vasta cospirazione legata ad antiche entità cosmiche.

Esplorazione, enigmi e combattimenti sono tutti influenzati dalla meccanica della sanità mentale, rendendo ogni incontro imprevedibile e inquietante. Il suo mix di intrighi storici e terrore cosmico rimane un punto di riferimento nel design lovecraftiano, ancora oggi ineguagliabile in termini di tensione e originalità.

Consiglio dell’esperto Non temere gli effetti sulla sanità mentale: accoglili a braccia aperte. Non sono solo espedienti, ma sono fondamentali per l’esperienza di gioco, trascinandoti sempre più in profondità nell’inquietante atmosfera del gioco.

Il mio verdetto: Oscurità eterna offre un’esperienza lovecraftiana indimenticabile, rompendo la quarta parete in modi che rimangono audaci e agghiaccianti oggi come lo erano al momento dell’uscita.

canceloth ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È un gioco davvero sottovalutato. Con la sua trama, il design dei livelli, le meccaniche di gioco, il doppiaggio e l'atmosfera, è un capolavoro.

★ Best Lovecraft Game for Innovative Sanity Mechanics Eternal Darkness: Sanity’s Requiem on GameCube Acquista su Amazon

16. The Shore [Il miglior gioco lovecraftiano per un horror atmosferico in stile walking sim]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Avventura narrativa in prima persona Piattaforme PC, Xbox Series X/S Anno di uscita 2021 Autore/i Ares Dragonis Durata media di gioco 6–8 ore

Ideale per Gli appassionati di simulatori di passeggiate d’atmosfera e di storie in stile lovecraftiano Livello di difficoltà 3/10

The Shore è un’avventura in prima persona ambientata su un’isola desolata governata da imponenti divinità lovecraftiane. Il tema degli “antichi dei” è al centro della storia, mentre vaghi lungo coste inquietanti e rovine fatiscenti, mettendo insieme frammenti di memorie antiche e catastrofi cosmiche. Il gioco vive di atmosfera: una grafica mozzafiato ma inquietante, abbinata a un audio da brividi, crea un senso costante di terrore.

Gli enigmi premiano la curiosità, mentre gli incontri con esseri incomprensibili ribadiscono con forza il tema lovecraftiano dell’insignificanza cosmica: la terrificante insignificanza dell’umanità di fronte all’ignoto. Non si tratta tanto di sopravvivere nel senso tradizionale del termine, quanto piuttosto di sentirsi piccoli di fronte all’impossibile.

Consiglio dell’esperto Prenditi tutto il tempo che ti serve per esplorare ogni angolo dell’isola. I dettagli ambientali spesso nascondono indizi sia per gli enigmi che per la trama, quindi la pazienza è la chiave per svelarne i segreti più oscuri.

Il mio verdetto: The Shore è perfetto per chi vuole provare stupore e terrore in egual misura, sentendosi piccolo di fronte alla vastità e all’incomprensibilità dell’orrore cosmico.

donkorleone ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Dopo diverse patch, il gioco mi è piaciuto davvero tanto. Se sei un fan di H.P. Lovecraft, non te lo dovresti perdere.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

17. Thumper [Il miglior gioco lovecraftiano per un terrore cosmico a ritmo]

Il nostro punteggio Enebameter 7.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Ritmo, Violenza / Azione Piattaforme PC, PS4, Switch, VR Anno di uscita 2016 Autore/i Drool Durata media di gioco 5–10 ore

Ideale per Gli appassionati di giochi ritmici lovecraftiani dal ritmo serrato e intenso Livello di difficoltà 8,5/10

Thumper si definisce un gioco di “violenza ritmica”, e non è affatto un’esagerazione. Vesti i panni di uno scarafaggio metallico che sfreccia lungo binari attraverso paesaggi astratti e da incubo, dove le leggi della realtà si deformano in forme grottesche. Ogni battito richiede precisione, ogni errore è punitivo e ogni gigantesco boss che affronti sembra un assaggio di qualcosa strappato direttamente dall’abisso.

La grafica è ipnotica ma profondamente inquietante, un connubio inarrestabile di velocità e terrore che non ti dà tregua. La colonna sonora martellante non è solo rumore di sottofondo: è la linfa vitale del gioco, che amplifica ogni momento trasformandolo in un sovraccarico sensoriale di terrore cosmico. È Lovecraft in versione gioco ritmico, un’esperienza viscerale in cui sopravvivere significa stare al passo con il vuoto.

Consiglio dell’esperto Le cuffie sono fondamentali: la musica e gli effetti sonori sono parte integrante del gameplay, e l’immersione rende il terrore ancora più soffocante.

Il mio verdetto: Thumper offre una forma astratta ma primordiale di terrore lovecraftiano, mettendo alla prova riflessi, nervi e sanità mentale.

Rahernaffem ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Non mi sono mai, mai piaciuti i giochi musicali. Neanche uno. Ma di questo mi sono innamorato. Non c'è niente di simile: gameplay, grafica e musica, tutti da 10/10!

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE THUMPER GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

I migliori giochi lovecraftiani per piattaforma

Devi scegliere l'hardware giusto per la tua discesa nella follia, e questa tabella ti aiuta a trovare i migliori giochi lovecraftiani adatti alla tua configurazione specifica.

I giocatori su PC di solito hanno a disposizione i titoli di sopravvivenza più estremi; tuttavia, i fan di PlayStation 5 e Xbox Series X/S hanno accesso ad alcuni incubi colossali realizzati con budget altissimi. Penso che il Nintendo Switch sia il re del terrore portatile, e questa panoramica mostra esattamente dove ogni titolo dà il meglio di sé.

La scelta della console influisce sull’immersione, quindi dovresti scegliere con attenzione prima che l’orrore cosmico abbia inizio.

Piattaforma Migliori consigli Perché è adatto a questa console PC Amnesia: The Dark Descent, SOMA, Eldritch Questi titoli richiedono precisione con il mouse e impostazioni grafiche di alto livello. PlayStation 5 Bloodborne, Il mondo dell’orrore, Lune di follia L'hardware della PlayStation rende incredibili i giochi gotici e di body horror. Xbox Series X/S The Shore, Sherlock Holmes: Il risveglio Caricamenti veloci e risoluzione 4K aiutano nelle indagini e ne ampliano la portata. Nintendo Switch Dredge, Darkest Dungeon, Thumper La portabilità si adatta perfettamente al ciclo "ancora un tentativo" e allo stile grafico stilizzato. Classici/Retro Oscurità eterna, Angoli oscuri della Terra Questi vecchi gioielli definiscono le meccaniche di sanità mentale del genere.

Ogni piattaforma offre un varco verso l’abisso, e dovresti scegliere il gioco in base alla tua piattaforma preferita. Un frame rate fluido mantiene alta la tensione nei momenti più spaventosi; inoltre, le giuste dimensioni dello schermo ti aiutano a individuare i cultisti nella nebbia. I migliori giochi lovecraftiani ti aspettano su ogni dispositivo moderno.

La psicologia dell’orrore cosmico nei videogiochi

L’orrore cosmico funziona perché mette in risalto l’insignificanza umana in un universo immenso, mentre i sistemi di sanità mentale attingono all’ansia reale per far sembrare instabile il mondo di gioco agli occhi del giocatore. Spesso i giocatori perdono il controllo del proprio personaggio, quindi lo stress diventa un’esperienza personale, e questo senso di disperazione fa sì che ogni piccola vittoria sembri enorme in queste storie cupe.

La paura dell’ignoto è sempre più potente di qualsiasi mostro sullo schermo perché costringe la mente a riempire gli spazi vuoti con qualcosa di peggiore. La maggior parte dei fan adora questo terrore che cresce lentamente, dato che rimane con te molto più a lungo di uno spavento a buon mercato, e la perdita di controllo crea un tipo unico di tensione che solo i videogiochi possono offrire nel 2026.

Il mio verdetto finale sui migliori giochi di Lovecraft

Per chiunque voglia avventurarsi nell’horror cosmico, questi giochi si distinguono dagli altri per la narrazione, l’atmosfera e le interpretazioni uniche dell’universo di Lovecraft. Questi giochi horror psicologici garantiscono esperienze che ti rimangono impresse a lungo dopo aver posato il controller. Che tu preferisca i combattimenti in stile RPG gotico, il terrore psicologico o i misteri investigativi, queste sono le scelte definitive.

Dredge – Ideale per i giocatori che amano le esplorazioni ricche di atmosfera che assumono un tono sinistro, unendo la pesca a una paranoia crescente.



– Ideale per i giocatori che amano le esplorazioni ricche di atmosfera che assumono un tono sinistro, unendo la pesca a una paranoia crescente. Call of Cthulhu – Ideale per gli appassionati di indagini narrative ambientate nel mito di Cthulhu.



– Ideale per gli appassionati di indagini narrative ambientate nel mito di Cthulhu. Bloodborne – Ideale per gli appassionati di RPG d’azione che cercano combattimenti gotici e un’immersione totale nell’orrore cosmico.



– Ideale per gli appassionati di RPG d’azione che cercano combattimenti gotici e un’immersione totale nell’orrore cosmico. La città che affonda – Ideale per gli appassionati di gialli che cercano misteri in un mondo aperto, intrisi di tensione legata alla sanità mentale.



– Ideale per gli appassionati di gialli che cercano misteri in un mondo aperto, intrisi di tensione legata alla sanità mentale. SOMA – Ideale per i giocatori alla ricerca di horror psicologico e narrazioni esistenziali senza effetti a sorpresa di bassa lega.

Questi cinque giochi catturano l’essenza stessa dell’orrore lovecraftiano: la fragilità della sanità mentale, un gameplay basato sulla conoscenza proibita che punisce la curiosità e il terrore dell’ignoto. Qualunque sia il tuo stile di gioco, ognuno di essi offre una porta d’accesso al terrore cosmico che ti accompagnerà a lungo anche dopo i titoli di coda.

Domande frequenti