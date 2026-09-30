Os 10 melhores jogos parecidos com o GTA para jogares em 2026 enquanto esperas pelo GTA 6

Se gostas de jogos como o GTA, anseias pelo caos alimentado pelo crime, juntamente com a liberdade de um mundo aberto onde as tuas escolhas pessoais moldam toda a narrativa. Esta lista é para fãs incondicionais do GTA e jogadores que procuram títulos repletos de ação e com um forte drama criminal.

Como o GTA deixou uma marca tão profunda na história dos videojogos, jogar às escondidas o GTA: Vice City ou causar estragos em Los Santos no GTA V criou memórias inesquecíveis. Encontrar alternativas de qualidade ao GTA com esse mesmo nível elevado de liberdade para o jogador mantém os fãs de mundos abertos viciados durante horas a fio.

Enquanto esperas pelo GTA 6, explorar estes dez jogos únicos, semelhantes ao GTA 6 ou ao 5, é uma forma de honrar o legado da Rockstar Games, já que cada um deles traz mecânicas de jogo distintas para o género de mundo aberto. Descobrir novos mundos abertos dá-te novos cenários urbanos para explorar, ao mesmo tempo que expandes os teus horizontes de jogo.

As nossas melhores escolhas de jogos semelhantes ao GTA

1 Red Dead Redemption 2 2018 A Rockstar Games cria uma história envolvente sobre foras-da-lei do Velho Oeste, repleta de mecânicas de sobrevivência realistas e assaltos a comboios de alto risco. Buy now 2 Watch Dogs 2 2016 Este vibrante jogo de sandbox para hackers transforma São Francisco num parque de diversões de alta tecnologia, onde os drones de vigilância substituem as armas tradicionais de rua. Buy now 3 Cyberpunk 2077 2020 Explora uma metrópole futurista banhada em néon, repleta de contratos de mercenários e com uma personalização profunda das personagens, num cenário de ficção científica realista. Buy now

Os 10 melhores jogos semelhantes ao GTA

O que é que faz com que um jogo ao estilo do GTA valha a pena jogar? Há alguns aspetos que tive em conta para fazer este ranking dos melhores jogos semelhantes ao GTA 6 ou 5. Aqui estão os principais:

Crime e autonomia do jogador: Jogos que te permitem moldar o teu império/mundo e fazer escolhas significativas

Jogos que te permitem moldar o teu império/mundo e fazer escolhas significativas Liberdade e exploração num mundo aberto: mundos de jogo que reagem às tuas ações, onde podes andar à vontade e experimentar o que quiseres

mundos de jogo que reagem às tuas ações, onde podes andar à vontade e experimentar o que quiseres Rejogabilidade e caos impulsionado pelo jogador: Jogos que incentivam o caos criativo e diferentes estilos de jogo

Jogos que incentivam o caos criativo e diferentes estilos de jogo Mecânicas de jogo: Mecânicas únicas que elevam a experiência geral

Vamos dar uma vista de olhos à lista.

1. Red Dead Redemption 2 [Melhor Drama Policial de Mundo Aberto]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação e aventura, Mundo aberto, Western Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Stadia Ano de lançamento 2018 Desenvolvedor / Editora Rockstar Studios / Rockstar Games Tempo médio de jogo ~50 horas (História principal) | ~85 horas (História principal + Extras) Ideal para Uma narrativa envolvente e um desenvolvimento profundo das personagens

Se procuras jogos tipo o GTA 6 ou o 5, mas com um toque western mais realista, o Red Dead Redemption 2 é imbatível. Da Rockstar Games pegou na liberdade do mundo aberto do Grand Theft Auto e transportou-a para um vasto e vibrante Velho Oeste. O jogo está repleto de crime e de uma narrativa profunda (e também de muitas armas e cowboys). Vais entrar na pele de Arthur Morgan. Ele é uma personagem com uma moralidade incrivelmente ambígua e também um fora-da-lei.

Ao contrário de alternativas mais leves ao GTA, este obriga-te a jogar com inteligência. Vais ter de lidar com relações, escolhas e consequências que se repercutem por todo o mundo. Por falar nisso, dá uma vista de olhos a mais jogos de mundo aberto impressionantes aqui.

O que o torna verdadeiramente divertido é o nível de imersão. A grande diferença em relação ao GTA é o quão realista e gradual é toda a história. Num momento, estás a assaltar um comboio. No momento seguinte, estás a cavalgar por montanhas enevoadas.

Dica de profissional Se estás com pouco dinheiro, descobre como conseguir o Red Dead Redemption 2 de graça jogando jogos para telemóvel no Snakzy.

A procura por jogos tipo o GTA 6 ou 5 costuma levar-te de volta à Rockstar Games, e este jogo ao estilo do GTA capta o caos emergente de um mundo aberto num cenário do Velho Oeste. Uma desvantagem é que o início lento do jogo pode não ser para toda a gente. Mas este jogo vendeu a quantia colossal de 61 milhões de exemplares em todo o mundo. Deixa os números falarem por si.

O que faz o jogo brilhar:

Um jogo de mundo aberto impressionante e gigantesco, com um realismo de outro nível

Mecânicas de crime e assaltos divertidas e dinâmicas na jogabilidade

Uma narrativa profunda que te toca no coração, com vários finais

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2. Watch Dogs 2 [O melhor jogo de hackers em mundo aberto]

A nossa pontuação Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação-Aventura, Furtividade, Mundo Aberto Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Amazon Luna Ano de lançamento 2016 Desenvolvedor / Editora Ubisoft Montreal / Ubisoft Tempo médio de jogo ~19 horas (História principal) | ~35 horas (História principal + Extras) Ideal para Hackeamento criativo do ambiente, cenário vibrante da São Francisco moderna e jogabilidade sandbox flexível

Explorar as melhores alternativas ao GTA leva-te diretamente a um conjunto de jogos como o GTA 6 ou 5 – como o Watch Dogs 2. Este último troca o crime de rua tradicional por mecânicas criativas de hacking, o que te permite controlar as infraestruturas da cidade de São Francisco.

Este jogo ao estilo do GTA permite-te jogar na pele de um jovem hacker que vive em São Francisco: Marcus Holloway (é o tipo de nome que esperas que um hacker tenha). A tua missão é enfrentar corporações corruptas com estilo, por isso és mais um justiçário do que um criminoso corrupto a sério.

Em vez de armas, vais ter de lidar com câmaras de vigilância, drones e muito mais. A cidade é o teu terreno de brincadeira. Este jogo fantástico parece mesmo vivo. Tem um mundo incrivelmente detalhado, NPCs imprevisíveis e infinitas formas de dar cabo do sistema. Queres incriminar alguém por um crime? Hackear os semáforos e causar um engavetamento em toda a cidade? É tudo possível. A série Watch Dogs destaca-se porque te deixa jogar à tua maneira.

Se quiseres ir além de jogos como o GTA 5, que são mais parecidos com o Watch Dogs, vais adorar esta lista de jogos cooperativos divertidos para experimentares com os amigos. E se tiver de mencionar um ponto negativo, é que a física de condução parece inferior à do GTA. Mas, olha, este jogo ainda assim vendeu mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo.

O que faz o jogo brilhar:

Jogabilidade centrada na pirataria informática num impressionante jogo de mundo aberto

Um enredo fantástico com temas anti-sistema

Cooperação dinâmica e divertida, além de caos multijogador

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3. Cyberpunk 2077 [O Melhor Caos Futurista em Mundo Aberto]

A nossa pontuação Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação, mundo aberto na primeira pessoa Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor / Editora CD Projekt Red / CD Projekt Tempo médio de jogo ~25 horas (história principal) | ~60 horas (história principal + extras) Ideal para Atmosfera de ficção científica envolvente, personalização profunda da personagem, narrativa sombria e exploração urbana intensa

Se conseguires imaginar o GTA V numa distopia Cyberpunk, mas com uma jogabilidade semelhante, então acabaste de perceber o que é o Cyberpunk 2077. É um jogo ao estilo do GTA, ambientado numa distopia futurista, que combina pirataria informática, melhorias cibernéticas e crime sob luzes de néon.

Vais jogar na pele do V numa das alternativas de ficção científica ao GTA mais imersivas que existem hoje em dia. Como mercenário em Night City, vais navegar por um poço de imundície futurista cheio de crimes de alto risco, corporações e gangues.

O mundo é de loucos. Tantas luzes de néon, interações malucas com os NPCs e imenso para explorar. A diversão nunca acaba, especialmente com carros, armas e personalização de personagens, o que lhe confere uma rejogabilidade infinita. Isto não é um exagero: o Cyberpunk 2077 é provavelmente um dos melhores jogos de FPS que há. Mas não te vou mentir. O lançamento deste jogo foi mesmo complicado.

Quem anda à procura de jogos como o GTA 6 ou o 5 quer gráficos nítidos e cidades futuristas densas. O Cyberpunk 2077 usa reflexos com ray tracing em ambientes urbanos para mostrar do que os jogos de mundo aberto de crime da próxima geração são capazes. É um dos melhores jogos cyberpunk que já vimos até agora.

Havia tanta expectativa que, quando foi lançado e estava cheio de bugs, muitos fãs e jogadores ficaram furiosos e desiludidos. Mas, claro, grandes atualizações resolveram a maioria dos problemas. Agora, depois das atualizações, tem ótimas avaliações.

O que faz o jogo brilhar:

Um belíssimo mundo aberto em primeira pessoa

Uma história com imensas ramificações

Algumas das melhores cenas de carros e tiroteios do género

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4. Mafia II [Melhor Jogo de Crime Centrado na História]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação e aventura, jogo de tiro com enredo Plataformas PC, PlayStation 3, Xbox 360, Mac (Edição Definitiva: PS4, Xbox One) Ano de lançamento 2010 Desenvolvedor / Editora 2K Czech / 2K Games Tempo médio de jogo ~12 horas (História principal) | ~16 horas (História principal + Extras) Ideal para Um drama cinematográfico sobre a máfia de meados do século XX, música autêntica da época e um ritmo narrativo bem equilibrado

O Mafia II está entre os melhores jogos, tipo o GTA 5, mas com uma boa dose de drama mafioso dos anos 50. Leva-te para a metrópole cheia de crime que é Empire Bay. Uma cidade que transpira estilo e vibrações vintage.

Vais jogar na pele de Vito Scaletta (estes nomes são mesmo marcantes). Ele é um veterano da Segunda Guerra Mundial que, de alguma forma, acaba por se envolver com a máfia. A história é bastante cativante, pois mostra-te a ascensão e a queda de um homem preso no crime.

A série GTA foca-se na diversão caótica, mas o Mafia II é mais cinematográfico. Tem um enredo mais coeso que dá ênfase a escolhas morais difíceis. Em vez de um mundo aberto, é mais uma experiência narrativa profunda, como a maioria dos bons jogos com história. Se procuras alternativas maduras ao GTA, este jogo tem sido elogiado pela excelente narrativa, sendo um épico de crime contundente.

Quando procuras os melhores jogos de crime em mundo aberto, tipo o GTA 5, o ritmo da história faz toda a diferença. O Mafia II oferece-te uma história centrada na máfia, num cenário vintage dos anos 50, sem te sobrecarregar com um mapa cheio de detalhes.

O que faz o jogo destacar-se:

Uma história policial envolvente

Cenas cinematográficas e um desenvolvimento profundo das personagens

Construção de um mundo autêntico

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5. Sleeping Dogs [Melhor Jogo de Artes Marciais em Mundo Aberto]

A nossa pontuação Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação-Aventura, Artes Marciais, Mundo Aberto Plataformas PC, PlayStation 3, Xbox 360, Mac (Edição Definitiva: PS4, Xbox One) Ano de lançamento 2012 Desenvolvedor / Editora United Front Games / Square Enix text United Front Games / Square Enix Tempo médio de jogo ~14,5 horas (história principal) | ~22 horas (história principal + extras) Ideal para Combates corpo a corpo brutais de artes marciais, um ambiente sombrio de drama policial em Hong Kong e a tensão de um polícia infiltrado

Se os jogos da série GTA tivessem um combate corpo a corpo mais detalhado e sofisticado, seriam o Sleeping Dogs. Acompanhas o Wei Shen. Ele é um polícia infiltrado no brutal submundo das tríades de Hong Kong.

O jogo traz crime, lutas de rua, perseguições de carro e traições de alto risco (tal como a série GTA). Mas, ao contrário da maioria dos jogos como o GTA 5, este centra-se em combates brutais de artes marciais. Por isso, se quiseres entrar numa briga, PODES.

Os fãs perguntam muitas vezes: o Sleeping Dogs é melhor do que o GTA 5? Embora o GTA 5 tenha um mapa maior, o Sleeping Dogs leva a melhor no combate de artes marciais e numa narrativa mais profunda sobre o polícia infiltrado.

No geral, o mundo aberto é bastante dinâmico. Tem mercados de rua, becos iluminados por néon, perseguições policiais e muito mais. A história mantém-te preso ao jogo e está entre as melhores alternativas ao GTA focadas em artes marciais . Ah, e aqui está uma lista de ótimos jogos de RPG, se estiveres à procura de mais coisas desse género. O lado negativo? As missões secundárias são repetitivas. Mesmo assim, o combate único do jogo faz dele um vencedor subestimado.

Quando os jogadores pedem um jogo ao estilo do GTA com melhor combate corpo a corpo, o Sleeping Dogs leva a coroa. A dinâmica da narrativa do polícia infiltrado cria muita tensão à medida que tentas equilibrar os teus deveres policiais com a lealdade à tríade.

O que faz o jogo brilhar:

Sistema brutal de combate corpo a corpo

Um cenário fantástico de mundo aberto em Hong Kong

Uma história profunda sobre um polícia infiltrado

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6. Saints Row 2 [O melhor clone exagerado do GTA]

A nossa pontuação Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação-Aventura, Mundo Aberto Plataformas PC, PlayStation 3, Xbox 360, Linux Ano de lançamento 2008 Desenvolvedor / Editora Volition / THQ (agora Deep Silver) Tempo médio de jogo ~15,5 horas (história principal) | ~30 horas (história principal + extras) Ideal para Caos sem filtros de guerra entre gangues, personalização profunda de gangues e personagens, e humor negro

Se queres jogos como o GTA 6 ou o 5, que levam o caos ao máximo, o Saints Row 2 é um jogo que não podes deixar de jogar. Ao contrário do seu antecessor, mais sombrio, este título da série Saints Row aposta no seu lado mais louco, sem deixar de oferecer uma história sólida e um mundo aberto profundo e cheio de diversão. Tens toda a liberdade para construir o teu próprio império criminoso, embarcar em missões secundárias absurdas e jogar num mundo aberto que incentiva a destruição.

Os fãs que procuram jogos como o GTA 5 costumam gostar de muita comédia a par da guerra de ruas. Este jogo ao estilo do GTA aposta num design satírico de mundo aberto que leva as armas ridículas e os objetivos absurdos das missões ao limite absoluto.

O que faz do Saints Row 2 um jogo fantástico é o seu estilo único. Personagens personalizáveis, armas ridículas e jogabilidade oferecem um nível de liberdade ao jogador que nem mesmo o GTA oferecia na altura. A ordem cronológica da série muda a partir daqui, inclinando-se mais para a paródia, mas este continua a ser o equilíbrio perfeito entre diversão caótica e um drama criminal cativante. Uma desvantagem é que o jogo tem gráficos desatualizados e controlos pouco intuitivos. Ainda assim, é um jogo divertido de jogar e vendeu mais de 6 milhões de cópias em todo o mundo.

O que faz o jogo brilhar:

Inúmeras opções de personalização para personagens e veículos

Caos criminal hilariante e exagerado

Uma mistura forte de humor e drama policial

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7. Saints Row: The Third [Melhor Jogo de Ação Exagerado]

NOME DO ARQUIVO DE IMAGEM: saints-row-the-third-gameplay.jpg | TEXTO ALTERNATIVO: [ Jogabilidade de Saints Row: The Third ]

A nossa pontuação Enebameter 9.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação-Aventura, Shooter de mundo aberto Plataformas PC, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Switch, Linux (Remasterizado: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) Ano de lançamento 2011 Desenvolvedor / Editora Volition / THQ (agora Deep Silver) Tempo médio de jogo ~15 horas (história principal) | ~25 horas (história principal + extras) Ideal para Comédia exagerada, cenas completamente loucas e ação casual em mundo aberto

Quando se fala de jogos como o GTA 5, o Saints Row: The Third surge sempre na conversa. Foi aqui que a série Saints Row se tornou uma paródia total. Vais testemunhar ação exagerada com humor absurdo, acrobacias loucas e algumas das armas mais ridículas de sempre. Continua a manter o tema do crime da série GTA, mas é uma versão satírica do género.

Neste jogo ao estilo do GTA, podes saltar de pára-quedas para o meio de tiroteios, dar porrada nas pessoas com armas gigantescas ou simplesmente passear pela cidade em carros super tunados. Falta-lhe o realismo realista de outras alternativas ao GTA, mas se estiveres com vontade de puro caos, nada o supera.

Uma possível desvantagem pode ser o facto de o humor não agradar a todos os jogadores. Ainda assim, este jogo fantástico é um dos favoritos dos fãs, com uma classificação «Muito Positiva» no Steam e uma excelente pontuação de 84 no Metacritic.

O que faz com que os jogos se destaquem:

Situações engraçadas e absurdas num mundo louco

Um jogo de crime cooperativo divertido

Imensas opções de personalização e liberdade para o jogador

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8. Yakuza: Like A Dragon [Melhor RPG de crime por turnos]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG por turnos, ação e aventura Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor / Editora Ryu Ga Gotoku Studio / Sega Tempo médio de jogo ~45 horas (História principal) | ~70 horas (História principal + Extras) Ideal para Mecânicas de JRPG por turnos, uma narrativa comovente misturada com missões secundárias hilariantes e personagens cativantes

O «Yakuza: Like A Dragon» é mais um clone do GTA que vale a pena conhecer e que não podes deixar de jogar. Entra num mundo repleto de crime, caos e combates intensos ao estilo RPG. Ao contrário de outros jogos como o GTA 5, este título troca a ação em tempo real por batalhas por turnos. Tens cartas, missões e um mundo aberto repleto de atividades secundárias.

A série Yakuza sempre teve uma narrativa profunda, mas este jogo consegue mesmo rivalizar com alguns dos melhores jogos da série.

Este jogo ao estilo do GTA mistura drama criminal com mecânicas de RPG. Uma desvantagem? O combate por turnos não é para toda a gente. Ainda assim, tem uma classificação «Esmagadoramente Positiva» (94%) no Steam.

O que faz o jogo destacar-se:

Uma reinvenção ousada do género policial

Uma das histórias de RPG mais envolventes

Um jogo de mundo aberto gigantesco

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9. Just Cause 3 [O melhor caos de mundo aberto a toda a velocidade]

A nossa pontuação Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação-Aventura, Sandbox de Destruição Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2015 Desenvolvedor / Editora Avalanche Studios / Square Enix informar Tempo médio de jogo ~19 horas (história principal) | ~33 horas (história principal + extras) Ideal para Explosões de alta octanagem, mobilidade aérea com gancho e fato alado, e destruição baseada na física

Se o Vice City era sobre crime com estilo, o Just Cause 3 é sobre pura destruição. Este jogo pega na fórmula da série Grand Theft Auto, mas aumenta o caos (o que eu nem achava que fosse possível).

Jogas na pele de Rico Rodriguez, um exército de um só homem que derruba uma ditadura. Ganchos, explosões e acrobacias absurdas? Temos tudo isso. Ao contrário de jogos mais convencionais como o GTA 5, este título centra-se inteiramente na destruição e na ação explosiva.

O Just Cause 3 está entre os melhores jogos sandbox de crime e destruição de 2026 . Armado com um gancho e armas explosivas , podes desmantelar bases militares e desencadear reações em cadeia gigantescas nos postos avançados da ilha.

A série é conhecida pela liberdade louca que oferece, permitindo-te brincar com a física do jogo. Queres prender um carro a um jato e ver o que acontece? Força.

O mundo neste jogo ao estilo do GTA é enorme, a história é aceitável e o estilo é puro sucesso de bilheteira de Hollywood. Uma desvantagem é que a história parece ter sido uma ideia de última hora. Mesmo assim, o jogo ganhou o prémio de Melhor Jogo de Ação nos Prémios dos Críticos de Jogos de 2015.

O que faz o jogo brilhar:

Um mundo aberto enorme cheio de possibilidades

Uma das melhores mecânicas de movimentação de QUALQUER jogo

Perfeito para fãs de caos extremo e ação

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10. Yakuza 4 [Melhor drama policial centrado nas personagens]

A nossa pontuação Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Categoria Informações Género Ação-Aventura, Beat 'em Up Plataformas PlayStation 3 (Remasterizado: PC, PlayStation 4, Xbox One) Ano de lançamento 2010 (Japão) / 2011 (Mundo) Desenvolvedor / Editora Ryu Ga Gotoku Studio / Sega Tempo médio de jogo ~20 horas (História principal) | ~38 horas (História principal + Extras) Ideal para Narração com vários protagonistas, estilos variados de artes marciais e atividades noturnas animadas nos bairros

Ao explorar jogos como o GTA 5, fica claro que os títulos da série Yakuza seguem firmemente o seu próprio caminho. O Yakuza 4 é, sem dúvida, um dos jogos de crime mais subestimados que há. Oferece-te um incrível drama criminal num mundo aberto, com um enredo cativante e bem desenvolvido. Além disso, tens combates divertidos do tipo «beat-em-up». Ao contrário do GTA, que se centra principalmente no caos urbano em grande escala, a série Yakuza tende a criar histórias complexas numa cidade mais pequena e ricamente detalhada.

Podes contar com personagens ricas e mais interações num mundo aberto. Se jogas para teres experiências de crime centradas na história, este é um dos melhores. O lado negativo? É um mundo aberto mais pequeno em comparação com o GTA, mas ainda assim mantém uma pontuação de 85 no Metacritic e é muito apreciado pela sua comunidade.

O que faz o jogo destacar-se:

Um drama policial profundo e 4 personagens jogáveis

Combates divertidos e envolventes

Repleto de minijogos, atividades secundárias e detalhes escondidos

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GTA 6: O que esperar e como preparar o teu equipamento

O GTA 6 traz os jogadores de volta às ruas ensolaradas de Vice City, com dois protagonistas e melhorias visuais de última geração. Da Rockstar Games pretende levar os jogos de mundo aberto com temática criminal a novos patamares, e os fãs da série estão a contar os meses enquanto procuram jogos cheios de ação, como o GTA 6 ou o 5, para saciar essa vontade entretanto.

Embora os lançamentos para consola já estejam marcados, a Rockstar Games ainda não confirmou a data de lançamento para PC. Os jogadores de PC ainda podem ver os requisitos de sistema previstos para o GTA 6 no Eneba, para terem uma ideia do hardware necessário quando a versão para PC finalmente chegar.

Atualizar o teu computador com antecedência evita picos de lag quando passas a toda a velocidade por cruzamentos cheios de gente ou fugas a perseguições policiais intensas. Os jogos de mundo aberto modernos para PC exigem bastante poder de processamento para rodar reflexos detalhados com ray tracing e multidões densas de forma fluida.

Mergulhar em jogos alternativos como o GTA 5 ajuda a passar o tempo, mantendo as tuas habilidades de condução e tiro afiadas. Explorar estas alternativas ao GTA ou jogar os jogos da série por ordem permite-te vivenciar enredos verdadeiramente únicos.

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O meu veredicto geral sobre os melhores jogos semelhantes ao GTA

Hoje em dia, encontrar o melhor ponto de partida para jogos como o GTA 6 ou o 5 significa escolher entre histórias de crime realistas e o caos de um mundo aberto. Se estás a comparar as melhores alternativas ao GTA para encontrares um drama intenso de assaltos, eis o que deves jogar a seguir:

Para quem curte o estilo fora-da-lei → Joga o Red Dead Redemption 2 . A sobrevivência de um bando de fora-da-lei e as escolhas morais criam um épico policial incrível.

. A sobrevivência de um bando de fora-da-lei e as escolhas morais criam um épico policial incrível. Para o hacker → Experimenta o Watch Dogs 2 . Hackear semáforos e drones transforma São Francisco no teu mundo aberto pessoal.

→ . Hackear semáforos e drones transforma São Francisco no teu mundo aberto pessoal. Para o mercenário → Mergulha no Cyberpunk 2077 . Contratos futuristas e cyberware dão à Night City uma jogabilidade infinita.

→ . Contratos futuristas e cyberware dão à Night City uma jogabilidade infinita. Para o Lutador → Opta por Sleeping Dogs . Infiltrar-te nas tríades enquanto dominas o combate de artes marciais proporciona tensão constante.

→ . Infiltrar-te nas tríades enquanto dominas o combate de artes marciais proporciona tensão constante. Para o fanático pelo caos → Mergulha no Just Cause 3. Os ganchos de escalada permitem-te causar destruição extrema em ilhas gigantes.

Estes títulos representam as melhores opções gerais se estiveres à procura de jogos semelhantes ao GTA.

Perguntas frequentes

Qual é o jogo mais parecido com o GTA?

O Red Dead Redemption 2 lidera a lista de jogos semelhantes ao GTA. Desenvolvido pela Rockstar Games, permite-te mergulhar num vasto mundo aberto repleto de temas profundos relacionados com o crime. Tens total liberdade de ação, tal como no Grand Theft Auto, mas num cenário de fronteira selvagem.

Que jogo é parecido com o GTA, mas com superpoderes?

O Saints Row IV é a melhor escolha se procuras jogos semelhantes ao GTA, mas com superpoderes. Jogas na pele do Presidente dos EUA, a correr a toda a velocidade e a saltar por cima de arranha-céus.

Qual é melhor, o Cyberpunk ou o GTA 5?

Depende do que procuras em jogos como o GTA. O Cyberpunk 2077 oferece-te a profundidade de um RPG e o caos futurista, enquanto o GTA 5 proporciona uma liberdade inigualável num mundo aberto e temas criminais mais realistas.

O GTA foi inspirado no Saints Row?

Não, simplesmente porque o GTA foi lançado primeiro, em 1997. O Saints Row saiu em 2006 como uma paródia de jogos como o GTA, antes de se tornar uma franquia exagerada por direito próprio.