20 jogos parecidos com o Dishonored para experimentares em 2026 – o melhor da furtividade, da ação e da narrativa

Os melhores jogos semelhantes ao Dishonored estão entre os títulos mais emocionantes e envolventes de toda a indústria dos videojogos. A Arkane Studios não teve medo de pensar fora da caixa – enchendo o seu mundo de magia, máquinas e imaginação sombria.

O Dishonored combina furtividade, ação e narrativa de formas brilhantes, mas inesperadas. Executa derrubadas precisas, desliza por ruas sombrias, toma decisões que realmente importam – jogos como o Dishonored proporcionam experiências que desafiam e cativam ao mesmo tempo.

Esta lista vai guiar-te por mundos repletos de mecânicas de furtividade, ação intensa e ambientes incrivelmente detalhados. Se estás pronto para te aventurares nas sombras ou despertar o teu assassino interior, continua a ler para descobrires os melhores jogos semelhantes ao Dishonored.

As nossas melhores escolhas de jogos semelhantes a Dishonored

Se és fã da mistura única de furtividade, ação e narrativa baseada em decisões do Dishonored, vais adorar. Aqui estão as nossas três principais escolhas que refletem a sua construção de mundo intricada, mecânicas de jogo inteligentes e narrativa envolvente.

1 Prey 2017 Desenvolvido pela Arkane Studios, os mesmos criadores por trás de Dishonored, o Prey oferece uma experiência com uma atmosfera assustadora. Passado a bordo de uma estação espacial invadida por criaturas alienígenas, este jogo permite que os jogadores usem a discrição e a criatividade para sobreviver. Buy now 2 Deus Ex: Mankind Divided 2016 Uma obra-prima do Cyberpunk, o Deus Ex: Mankind Divided apresenta enredos ramificados e uma variedade de estilos de jogo, desde hacking furtivo até combate total. Buy now 3 Thief 2014 Para quem adora a furtividade metódica e o design do mundo de Dishonored, o Thief oferece uma alternativa mais sombria e com mais atmosfera. Passado numa cidade vitoriana-steampunk sombria, o jogo dá ênfase à paciência, à precisão e à arte de passar despercebido. Buy now

Mas não te ficas por aqui – isto é só a ponta do iceberg dos jogos semelhantes a Dishonored! Lê a lista completa de jogos para descobrires uma variedade de títulos adorados que captam o espírito de Dishonored e expandem as suas mecânicas de formas novas e emocionantes.

20 Jogos Semelhantes a Dishonored: Grandes Aventuras de Furtividade e Estratégia

Se já adoraste esgueirar-te pelas sombras, fazer com que cada escolha conte ou encontrar formas criativas de contornar os inimigos, estes jogos são para ti.

Cada um traz a sua própria abordagem à furtividade e à estratégia, ao mesmo tempo que capta a liberdade e a tensão que os fãs de Dishonored tanto procuram.

1. Prey [Melhor Simulação Imersiva de Ficção Científica com Jogabilidade Aberta]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação / Simulação imersiva / Ficção científica Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2017 Criador(es) Arkane Studios (Desenvolvedora) e Bethesda Softworks (Editora) Duração média do jogo 20–30 horas

Ideal para Jogadores que gostam de resolver problemas de forma aberta, poderes emergentes e exploração

Em Prey, metes-te na pele de Morgan Yu a bordo da Talos I, uma estação espacial invadida pelos alienígenas hostis Typhon. Desde o momento em que acordas, a estação incentiva a experimentação: passa despercebido pelos inimigos, manipula o ambiente ou invade sistemas para virar as ameaças a teu favor.

Cada sala oferece várias soluções, fazendo com que a furtividade, o combate e a resolução de quebra-cabeças pareçam uma escolha pessoal.

Dica de profissional Experimenta combinar melhorias humanas com poderes alienígenas – transformar-te em objetos, controlar inimigos ou congelar líquidos pode abrir caminhos criativos para contornar os desafios.

O design de simulação imersiva criado pela Arkane brilha aqui: os níveis interligados recompensam a curiosidade, os poderes adaptam-se à criatividade do jogador e a jogabilidade emergente torna cada jogada única. Os jogadores do Reddit elogiam frequentemente a sensação de liberdade, descrevendo momentos em que uma simples interação com o ambiente muda completamente um confronto.

Visualmente, Talos I combina um design retrofuturista com sombras misteriosas e pequenos detalhes narrativos no ambiente que dão vida ao mundo.

O meu veredicto: «Prey» é uma aventura de ficção científica imersiva, flexível e profundamente atmosférica que capta a liberdade e a criatividade que os fãs de «Dishonored» adoram. A sua jogabilidade emergente e os ambientes tensos fazem com que cada jogada pareça nova e gratificante.

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2. Deus Ex: Human Revolution [A melhor experiência de furtividade Cyberpunk ao estilo de Dishonored]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação / Simulação imersiva / Furtividade Plataformas PC, PS3, Xbox 360, Mac, Linux Ano de lançamento 2011 Criador(es) Eidos Montreal (Desenvolvedora), Square Enix (Editora) Duração média do jogo 20–30 horas

Ideal para Jogadores que adoram sistemas de furtividade ricos e baseados em escolhas, e mundos envolventes

Em Deus Ex: Human Revolution, jogas na pele de Adam Jensen, um agente de segurança que fica «augmentado» após um ataque brutal. És lançado num mundo Cyberpunk repleto de conspirações, ambiguidade moral e múltiplos caminhos para a vitória.

Avança nas missões esgueirando-te, a hackear, a persuadir ou a dar porrada, com a liberdade de escolher se queres passar despercebido e em silêncio ou avançar a todo o vapor com estilo.

Dica de profissional Dá prioridade aos aprimoramentos que combinam com o teu estilo de jogo preferido – furtividade, combate ou interação social. Explora cada nível à procura de caminhos escondidos e dispositivos que possas hackear.

O que distingue este jogo é o seu design de simulação imersiva: cada nível praticamente pede soluções criativas. Queres hackear um sistema de segurança das sombras ou usar o teu charme para passar pelos guardas e esgueirar-te pelos condutos de ventilação? A escolha é tua.

Repleto de imensos elementos de RPG, o sistema de melhorias incentiva a experimentação – seja uma construção focada na furtividade, um especialista em combate ou a opção de «sair da situação com conversa» – com resultados significativos que se refletem na narrativa e no ambiente.

Visualmente, o jogo apresenta uma distopia elegante, com um toque de néon, cheia de recantos escuros, torres corporativas e ruas escorregadias pela chuva.

O meu veredicto: Se adoraste a liberdade e os sistemas complexos do Dishonored, este é o primo Cyberpunk por quem estavas à espera — com uma mistura equilibrada de ação furtiva, enredo e escolhas do jogador.

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3. Thief [Jogo clássico de furtividade que inspirou o Dishonored]

A nossa classificação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Furtividade na primeira pessoa / Simulação imersiva Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Ano de lançamento 2014 (Reinício) Criador(es) Eidos Montréal (Desenvolvedora), Square Enix (Editora) Tempo médio de jogo 15–25 horas

Ideal para Jogadores que gostam de jogos de furtividade que exigem paciência e têm uma atmosfera envolvente, com foco na luz, no som e na subtileza

Em Thief, metes-te na pele de Garrett, um mestre ladrão que percorre as ruas escuras e vitorianas-steampunk de The City. O sucesso depende da observação, da paciência e de aproveitar as sombras.

Cada tábua que range, cada vela a tremeluzir e cada percurso de patrulha dos guardas tornam-se um quebra-cabeças, e o combate direto raramente é a melhor solução.

Dica de profissional Usa as tuas ferramentas de forma criativa: o arco dobrável, a visão de foco e as distrações lançáveis permitem-te manipular o ambiente e ser mais esperto do que os guardas, em vez de lutar contra eles de frente.

O design dos níveis incentiva várias abordagens para cada objetivo. Telhados, condutas de ventilação e caminhos laterais escondidos recompensam a exploração e o planeamento cuidadoso. Roubar um artefacto bem guardado sem alertar ninguém é imensamente gratificante, e as mecânicas de som e iluminação do jogo aumentam a tensão, fazendo com que cada missão furtiva pareça viva e imprevisível.

Ferramentas, dispositivos e mecânicas de furtividade emergentes combinam-se para dar aos jogadores uma sensação de domínio sobre o que os rodeia.

O meu veredicto: Se adoras a furtividade deliberada e baseada em escolhas de Dishonored, o Thief oferece uma experiência intensa e envolvente, onde a paciência, a criatividade e a observação são recompensadas a cada passo.

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4. Styx: Mestre das Sombras [O melhor jogo de furtividade de fantasia semelhante a Dishonored]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Furtividade na primeira pessoa / Simulação imersiva Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2014 Criador(es) Cyanide Studios (Desenvolvedora), Focus Home Interactive (Editora) Tempo médio de jogo 12–20 horas

Ideal para Jogadores que procuram uma experiência de furtividade intensa e repleta de dispositivos num mundo de fantasia compacto

Styx: Mestre das Sombras é um dos melhores jogos de furtividade, onde jogas na pele de Styx, um goblin ladrão que se infiltra na Torre de Akenash para roubar um artefacto misterioso.

O sucesso exige paciência, discrição e um uso inteligente do ambiente. Deslocamentos verticais, cabos, condutas e sombras permitem várias abordagens para cada confronto. Gadgets como clones e invisibilidade temporária dão mais profundidade ao jogo, permitindo-te manipular guardas ou explorar o terreno à frente.

Dica de profissional Combina o teu clone com a invisibilidade para confundir os inimigos e contornar áreas fortemente vigiadas sem seres detetado.

O sistema de progressão de RPG leve desbloqueia novas habilidades e dispositivos que ampliam as tuas opções de furtividade, incentivando a repetição do jogo e a experimentação. Os níveis são pequenos, mas cuidadosamente concebidos, dando prioridade à furtividade emergente em detrimento do combate.

Salões iluminados por tochas, ecos metálicos e pistas do ambiente criam tensão e recompensam a observação atenta. Cada rota de patrulha ou canto escuro parece ter um sentido, e planear uma jogada «fantasma» perfeita dá-te uma sensação gratificante de domínio.

O meu veredicto: Para jogadores que procuram um ambiente de furtividade focado, com ferramentas criativas e exploração vertical, o Styx: Mestre das Sombras capta aquela sensação inteligente e tática que os fãs de Dishonored adoram.

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5. Hitman [O melhor jogo de assassinato tipo sandbox para jogadores estratégicos]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Furtividade / Sandbox / Ação Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2016 Criador(es) IO Interactive (Desenvolvedora e Editora) Tempo médio de jogo 25–40 horas

Ideal para Jogadores que adoram ação furtiva criativa e oportunidades de assassinato com várias camadas

No Hitman, metes-te na pele do Agente 47, um assassino profissional encarregado de eliminar alvos de alto perfil em locais abertos e elaborados.

Cada nível é um campo de oportunidades, oferecendo dezenas de estratégias criativas: mistura-te na multidão, envenena bebidas ou orquestra «acidentes» usando o ambiente a teu favor. Observação, paciência e experimentação são fundamentais.

Dica de profissional Explora cada nível com cuidado antes de agires – desbloquear caminhos alternativos, disfarces e mortes escondidas aumenta bastante a vontade de jogar de novo e faz com que cada abordagem pareça única neste incrível jogo sandbox.

O design baseado em sistemas incentiva uma jogabilidade emergente: furtividade social, disfarces e interações com o ambiente criam soluções dinâmicas. Os níveis estão repletos de detalhes, desde festas luxuosas a complexos fortificados, e cada missão é um quebra-cabeças à espera de ser resolvido.

Com uma grande capacidade de rejogabilidade, o Hitman recompensa a experimentação sem forçar o confronto, dando aos jogadores liberdade para abordarem os alvos de forma criativa enquanto dominam o timing e a estratégia.

O meu veredicto: Para os fãs de furtividade tática e liberdade de escolha, o Hitman oferece uma experiência sandbox sofisticada e com grande valor de rejogabilidade, onde o planeamento inteligente e a improvisação tornam cada jogada emocionante.

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6. Sekiro: Shadows Die Twice [Melhor aventura de furtividade centrada no combate]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação / Furtividade / Aventura Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) FromSoftware (Desenvolvedora), Activision (Editora) Tempo médio de jogo 40–60 horas Ideal para Jogadores que adoram precisão, timing e situações de alto risco, onde a furtividade se mistura com o combate corpo a corpo

Em Sekiro: Shadows Die Twice, metes-te na pele do shinobi Wolf, encarregado de proteger um jovem senhor e de percorrer uma versão brutal e mítica do Japão da era Sengoku. A furtividade não é opcional – muitas vezes, é o teu melhor aliado. Vais deslizar pelos telhados, agarrar-te entre torres e atacar das sombras antes de te lançares em duelos mortíferos , onde uma única defesa mal sincronizada significa o desastre.

O design do jogo recompensa o planeamento e a habilidade: muitas lutas contra chefes e minichefes permitem um ataque furtivo inicial que pode mudar o ritmo de todo o confronto.

Dica de profissional Usa o teu gancho e as tuas ferramentas protéticas de forma estratégica – percursos ocultos, saliências e mortes furtivas são desbloqueados quando combinares a movimentação vertical com derrubadas furtivas.

A estética visual impressiona: florestas de bambu enevoadas, castelos em ruínas e fortalezas servem de cenário dramático. O sistema de combate gira em torno da postura, e não das barras de saúde, levando-te a dominar defesas, contra-ataques e golpes letais. A mistura de infiltração silenciosa e confrontos explosivos dá a cada momento uma sensação de satisfação.

O meu veredicto: Se adoras a liberdade, a tensão e os sistemas elegantes do Dishonored, o Sekiro oferece uma experiência mais nítida e intensa – onde a furtividade e o combate se fundem numa experiência fluida e emocionante.

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7. Desperados III [Melhor Estratégia Tática de Furtividade num Cenário Western]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Tática em tempo real / Estratégia furtiva Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) Mimimi Games (Desenvolvedora), THQ Nordic (Editora) Tempo médio de jogo 2020 Ideal para Jogadores que gostam de coordenação tática, mecânicas de quebra-cabeças furtivos e cadeias de eliminação criativas

No Desperados III, assumes o comando de John Cooper e do seu grupo, planeando eliminações precisas em cenários complexos do Velho Oeste. Cada personagem tem habilidades únicas que interagem de formas criativas, permitindo-te sincronizar ataques furtivos, manipular guardas e desencadear reações em cadeia que são profundamente gratificantes.

A mecânica de «pausar e planear» recompensa a observação cuidadosa e a estratégia, transformando cada missão num quebra-cabeças de timing, posicionamento e vantagem ambiental.

Dica de profissional Usa os pontos fortes de cada personagem para manipular os inimigos e o ambiente – atrai os guardas, bloqueia as linhas de visão e executa eliminações em várias etapas para obter a máxima eficiência.

Os gráficos do jogo captam o Velho Oeste empoeirado e desbotado pelo sol, com saloons ensombrados e espaços de missão cuidadosamente concebidos que incentivam múltiplas abordagens. Os níveis foram criados para serem jogados várias vezes, recompensando os jogadores que experimentam novas combinações e estratégias furtivas.

Cada confronto tem um ritmo cheio de tensão, onde o planeamento e o timing certos criam momentos de execução perfeita.

O meu veredicto: «Desperados III» é uma verdadeira obra-prima da furtividade tática, oferecendo uma estratégia gratificante, um design de níveis inteligente e imensas formas de realizar eliminações cinematográficas.

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8. System Shock 2 [O clássico simulador imersivo que abriu caminho]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação imersiva / RPG / Terror Plataformas PC, Mac Ano de lançamento 1999 Criador(es) Looking Glass Studios & Irrational Games (desenvolvedores), Electronic Arts (editora) Tempo médio de jogo 30–50 horas Ideal para Jogadores que adoram sistemas complexos, jogabilidade emergente e exploração atmosférica

No System Shock 2, acordas a bordo de uma nave espacial abandonada, onde uma IA rebelde e horrores mutantes são a tua ameaça constante. O que começa por ser uma aventura de terror de sobrevivência transforma-se numa simulação imersiva de arrepiar, onde cada ferramenta, porta e sistema se torna parte de um ecossistema vivo.

Vais escolher a tua classe, personalizar as tuas melhorias e enfrentar os desafios de formas pouco convencionais – esgueirando-te por condutas de ventilação, hackeando sistemas de segurança ou gastando toda a munição, enquanto geres recursos escassos.

Dica de profissional Concentra-te logo no início em adquirir melhorias de hacking e engenharia – abrir portas e redirecionar a energia pode transformar um tiroteio num atalho furtivo, poupando recursos vitais.

Visualmente, os corredores são frios, claustrofóbicos e repletos de tensão: luzes a piscar, o zumbido das máquinas e sombras à espreita transformam a exploração numa sobrevivência cheia de nervosismo. As árvores de habilidades do RPG mudam a jogabilidade de forma drástica – jogar como engenheiro permite-te contornar combates desativando torres de defesa, enquanto uma configuração focada em armas leva a um confronto direto.

Essas camadas de flexibilidade conferem ao System Shock 2 a mesma liberdade orientada para o jogador que os fãs de Dishonored tanto admiram: escolhe o teu caminho, adapta-te a cada cenário.

O meu veredicto: se aprecias o ADN de simulação imersiva do Dishonored, o System Shock 2 é uma experiência fundamental de jogo de ficção científica — rica em escolhas, sistemas e uma atmosfera assombrosa.

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9. Mark of the Ninja [O melhor jogo de plataformas e furtividade em 2D ao estilo de Dishonored]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Furtivo 2D / Jogo de plataformas Plataformas PC, Xbox 360, Switch, PS4 Ano de lançamento 2012 (Remasterizado em 2018) Criador(es) Klei Entertainment (Desenvolvedora), Microsoft Studios (Editora) Duração média do jogo 10–15 horas Ideal para Fãs de jogos furtivos que adoram planeamento, timing e clareza visual

O «Mark of the Ninja» coloca-te nas sombras como um ninja letal a percorrer um mundo onde um único passo em falso pode ser fatal. O jogo adapta de forma brilhante a jogabilidade furtiva ao 2D: esgueirar-te por corredores, esconder-te nas sombras e sincronizar as eliminações com precisão milimétrica.

O som e a visibilidade são essenciais, dando-te feedback imediato e intuitivo a cada movimento. As várias abordagens permitem-te passar despercebido pelos inimigos ou orquestrar uma cadeia silenciosa de eliminações, premiando o planeamento inteligente em vez da força bruta.

Dica de profissional Usa as distrações do ambiente, desliga as luzes e observa atentamente as patrulhas – a paciência costuma vencer a agressividade neste jogo de plataformas viciante.

Visualmente, os cenários pintados à mão, as animações fluidas e os fortes contrastes entre luz e escuridão tornam cada infiltração cinematográfica. Os controlos precisos permitem-te encadear movimentos com facilidade, enquanto o design dos níveis incentiva a experimentação.

Cada percurso parece ter sentido, quer te esgueires, te escondas ou elimines os inimigos de forma criativa. Esta abordagem minimalista, mas detalhada, resume a furtividade à sua forma mais pura.

O meu veredicto: Os fãs de Dishonored vão adorar o design meticuloso de Mark of the Ninja, os sistemas de furtividade gratificantes e os percursos que dão para jogar várias vezes, o que faz com que cada jogada pareça diferente.

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10. The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay [Melhor híbrido de ação e furtividade cinematográfica]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Furtividade em primeira pessoa / Ação / Aventura Plataformas PC, Xbox (original) Ano de lançamento 2004 Criador(es) Starbreeze Studios e Tigon Studios (desenvolvedores), Vivendi Universal Games (editora) Tempo médio de jogo 8–12 horas Ideal para Fãs de jogos de furtividade cinematográficos com um design de níveis complexo

Em «As Crónicas de Riddick: Fuga de Butcher Bay», metes-te na pele de Riddick, um recluso endurecido que percorre os confins mortíferos da prisão de Butcher Bay. O jogo combina ação furtiva na primeira pessoa, derrubadas corpo a corpo e quebra-cabeças ambientais, permitindo-te escolher como lidar com cada confronto.

A movimentação vertical, as aberturas de ventilação e as sombras criam vários caminhos de infiltração, enquanto as patrulhas inteligentes dos inimigos reagem de forma realista à tua presença. Ao contrário dos jogos de furtividade lineares típicos, cada nível incentiva a experimentação, o planeamento e a improvisação.

Dica de profissional Observa os padrões de patrulha e aproveita as distrações do ambiente – desliga as luzes ou atrai os guardas para não seres detetado.

Os gráficos do jogo impressionam com texturas industriais e realistas, iluminação dinâmica e cenas cinematográficas que aumentam a tensão. As sequências de furtividade são gratificantes, e os ataques corpo a corpo bem sincronizados proporcionam uma sensação satisfatória de controlo. Momentos de jogabilidade emergentes, como improvisar na hora quando os planos falham, tornam as jogadas repetidas envolventes.

O meu veredicto: Os fãs de Dishonored vão adorar o seu design de furtividade compacto e cinematográfico, os encontros tensos e a estrutura de níveis em camadas que recompensa uma estratégia cuidadosa.

11. Ghost of Tsushima [A Melhor Aventura de Furtividade Samurai em Mundo Aberto]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação em mundo aberto / Furtividade / Aventura Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5 Ano de lançamento 2020 Criador(es) Sucker Punch Productions (Desenvolvedora e Editora) Tempo médio de jogo 40–60 horas Ideal para Jogadores que procuram uma experiência cinematográfica de samurai furtivo num vasto mundo aberto

O Ghost of Tsushima permite-te explorar o Japão feudal na pele de Jin Sakai, dominando a furtividade, o manejo da espada e táticas de guerrilha para repelir a invasão mongol. Esconde-te na relva alta, usa a orientação do vento para te orientares e aborda as missões com assassinatos silenciosos ou combate frontal.

Este jogo imersivo de mundo aberto integra na perfeição a mecânica de furtividade com a movimentação: escala penhascos, percorre telhados e usa distrações para superar os inimigos.

Dica de profissional Alterna entre a furtividade ao estilo fantasma e o combate samurai, dependendo da densidade de inimigos e das oportunidades do ambiente, para manter os encontros sempre variados.

Visualmente, o jogo é de tirar o fôlego: paisagens deslumbrantes, condições meteorológicas dinâmicas e duelos cinematográficos criam uma atmosfera envolvente. As missões secundárias e os encontros recompensam o planeamento e a improvisação, oferecendo várias abordagens tanto para quem gosta de completar tudo como para jogadores casuais.

O meu veredicto: Os fãs de Dishonored vão adorar as opções de furtividade fluidas, o combate estratégico e a construção cinematográfica do mundo, que fazem com que cada assassinato tenha um impacto enorme.

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12. Assassin’s Creed II [O melhor jogo histórico de furtividade para fãs de Dishonored]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação / Furtividade / Mundo Aberto Plataformas PC, PlayStation 3, Xbox 360 Ano de lançamento 2009 Criador(es) Ubisoft Montreal (Desenvolvedora e Editora) Duração média do jogo 30–50 horas Ideal para Jogadores que gostam de ação furtiva histórica e parkour fluido

Mergulha na Itália renascentista na pele de Ezio Auditore em Assassin’s Creed II, combinando assassinatos furtivos, movimentos de parkour e exploração num mundo aberto.

As missões oferecem várias abordagens: passar despercebido pelo meio da multidão, escalar telhados ou eliminar alvos com golpes precisos. A furtividade social e a interação com o ambiente permitem soluções criativas, incentivando a experimentação sem obrigar ao combate direto.

Dica de profissional Mistura-te na multidão ou usa pontos de observação elevados para planear eliminações eficientes e elegantes.

Dos canais de Veneza aos telhados de Florença, o design dos níveis recompensa a exploração e a rejogabilidade. Caminhos escondidos, túmulos secretos e layouts verticais fazem com que cada encontro pareça dinâmico. O jogo equilibra o ritmo cinematográfico com a liberdade do jogador, oferecendo aos fãs de furtividade opções satisfatórias para a resolução criativa de problemas.

O meu veredicto: Os fãs de Dishonored vão adorar as missões abertas de Assassin’s Creed II. Deslocamento vertical e um mundo aberto rico em história que te permite abordar os objetivos de inúmeras formas criativas.

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13. Deathloop [O melhor jogo de tiros com loop temporal dos criadores de Dishonored]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação / Furtividade / Tiro Plataformas PC, PS5 Ano de lançamento 2021 Criador(es) Arkane Studios (Desenvolvedora e Editora) Tempo médio de jogo 25–40 horas Ideal para Jogadores que gostam de ação furtiva criativa, sistemas inteligentes e grande valor de rejogabilidade

O Deathloop coloca-te na pele do Colt, preso na elegante ilha de Blackreef com um único objetivo: eliminar oito Visionários antes que o dia recomece. Cada ciclo ensina-te mais sobre rotinas, dispositivos e oportunidades do ambiente.

O jogo incentiva a criatividade: combina poderes como a invisibilidade ou o salto de força com armas de fogo, usa a furtividade para contornar os inimigos ou mistura abordagens para derrubadas únicas.

Dica de profissional Começa por conhecer a agenda de cada Visionário e, depois, planeia combinações de dispositivos, furtividade e ambiente para uma jogada perfeita num único dia.

A ilha retrofuturista é deslumbrante, com toques de néon, uma arquitetura elegante e uma narrativa ambiental subtil. A mecânica do loop temporal transforma o fracasso em aprendizagem – cada tentativa faz-te aperfeiçoar as tuas habilidades, desbloqueando novos poderes e estratégias. A jogabilidade emergente garante que cada jogada seja uma experiência pessoal, com vários caminhos para a vitória.

O meu veredicto: Deathloop é um espaço de diversão baseado em sistemas para jogadores que adoram liberdade e experimentação, oferecendo ação furtiva, combate e rejogabilidade que os fãs de Dishonored vão adorar.

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14. Control [Melhor Jogo de Ação Sobrenatural com Atmosfera Imersiva]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação / Furtividade / Simulação imersiva Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2019 Criador(es) Remedy Entertainment (Desenvolvedora e Editora) Duração média do jogo 20–30 horas Ideal para Jogadores que gostam de poderes paranormais, combate criativo e exploração atmosférica

Em «Control», jogas na pele de Jesse Faden, que percorre a «Oldest House», uma sede surreal e em constante mudança. Usando a «Service Weapon» e os teus poderes telecinéticos, manipulas o ambiente para resolver os desafios de forma criativa.

O combate, a discrição e a exploração entrelaçam-se na perfeição, com os objetos a servirem tanto de armas como de obstáculos. Espaços verticais, salas escondidas e percursos que parecem quebra-cabeças recompensam a observação atenta e a experimentação.

Dica de profissional Combina poderes como a levitação e o lançamento de objetos com os perigos do ambiente para enfrentares os inimigos de formas criativas.

O design de níveis denso e interligado cria uma sensação de labirinto vivo, misturando um mistério opressivo com momentos de espanto visual. As melhorias modulares permitem-te personalizar as tuas habilidades para a furtividade, o combate direto ou estilos de jogo mistos.

Cada jogada deste jogo de ação incentiva a experimentar abordagens diferentes, enquanto a banda sonora assustadora aumenta a tensão e a imersão.

O meu veredicto: Os fãs de Dishonored vão apreciar o Control pelas suas mecânicas complexas, poderes criativos e mundo atmosférico, que oferecem um equilíbrio satisfatório entre furtividade, ação e exploração.

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15. Alpha Protocol [O Melhor RPG de Espionagem com Escolhas do Jogador e Consequências]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG / Furtividade / Espionagem Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Ano de lançamento 2010 Criador(es) Obsidian Entertainment (Desenvolvedora), SEGA (Editora) Tempo médio de jogo 25–40 horas Ideal para Fãs de narrativas ramificadas e estratégias de missão flexíveis

O Alpha Protocol é um jogo de espionagem imperdível. Entras na pele do agente secreto Michael Thorton, navegando por uma teia de conspirações globais onde cada escolha conta. As missões podem ser concluídas através de ação furtiva, pirataria informática, persuasão ou combate direto, dando aos jogadores liberdade para criarem a sua própria abordagem.

Os NPCs reagem dinamicamente às tuas ações, moldando os rumos da história, as alianças e os resultados das missões.

Dica de profissional Invista em furtividade e pirataria informática logo no início para desbloquear percursos sem combate e ganhar vantagens em missões posteriores.

A progressão do RPG integra-se na perfeição com a jogabilidade de espionagem: as melhorias de habilidades ampliam o uso de dispositivos e as opções de diálogo, criando várias formas de alcançar os objetivos.

Os níveis incentivam a experimentação, oferecendo percursos táticos variados e consequências que se refletem na narrativa. Locais exóticos, a tensão da espionagem e as escolhas que surgem espontaneamente mantêm os jogadores envolvidos do início ao fim.

O meu veredicto: O Alpha Protocol destaca-se por combinar furtividade, progressão de RPG e escolhas significativas, proporcionando uma experiência de espionagem em que cada decisão parece ter impacto.

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16. Aragami [O melhor jogo de furtividade com temática ninja, ao estilo de Dishonored]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Furtividade / Ação / Ninja Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2016 Criador(es) Lince Works (Desenvolvedora e Editora) Duração média do jogo 10–20 horas Ideal para Jogadores que gostam de jogabilidade de furtividade pura com um toque sobrenatural de ninja

Em Aragami, encarnas um espírito das sombras capaz de se teletransportar na escuridão, infiltrando-te em fortalezas inimigas, templos e pagodes enquanto evitas a luz. Cada nível incentiva o planeamento: vais esconder-te em poças de escuridão, alongar sombras para criar novos caminhos e calcular cuidadosamente o momento do teu teletransporte.

O combate é arriscado e o confronto direto corpo a corpo raramente é a melhor estratégia, o que reforça a importância da paciência, do silêncio e do ambiente.

Dica de profissional Fica na escuridão sempre que possível para recarregar o teu poder das sombras, cria cobertura estendendo as sombras e observa pacientemente as rotas de patrulha antes de fazeres qualquer movimento.

A estética sombria do jogo define o ambiente – ambientes pintados à mão, contrastando com corredores iluminados por velas e sombras marcantes, que te transportam para o mundo de um ninja. Um HUD minimalista e um feedback visual simples fazem com que cada morte silenciosa e cada salto na sombra pareçam ter um propósito.

Embora alguns objetivos se repitam, a mecânica central de manipulação das sombras recompensa a experimentação e a rejogabilidade.

O meu veredicto: Se és fã da liberdade e da furtividade calculada de «Dishonored», «Aragami» oferece uma experiência ninja focada e elegante, onde o planeamento inteligente e o domínio das sombras brilham.

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17. Shadow Tactics: As Lâminas do Shogun [Melhor Experiência de Estratégia Tática de Furtividade]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Tática em tempo real / Estratégia furtiva Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2016 Criador(es) Mimimi Games (Desenvolvedora), Daedalic Entertainment (Editora) Tempo médio de jogo 15–25 horas Ideal para Jogadores que valorizam a furtividade metódica, a sinergia entre personagens e o design de missões semelhante a quebra-cabeças

Em Shadow Tactics, comandas uma equipa de especialistas — ninja, samurai, atirador de elite, kunoichi e mestre das armadilhas —, cada um com habilidades únicas que facilitam eliminações sincronizadas. As missões desenrolam-se como quebra-cabeças complexos: coordena cuidadosamente o teu esquadrão, arma armadilhas, atrai guardas ou executa ataques simultâneos para limpar castelos e acampamentos fortemente guardados.

Patrulhas, ângulos de visão e sequências cronometradas recompensam a paciência e o planeamento em vez da força bruta.

Dica de profissional Usa o «Modo Sombra» para agendar ações entre personagens – examina o mapa, prepara distrações e, depois, desencadeia uma cadeia de eliminações para resultados de deixar qualquer um de boca aberta.

Visualmente, este notável jogo de estratégia capta na perfeição a definição do Japão do período Edo: telhados de templos cobertos de neve, percursos de infiltração por florestas de bambu e fortalezas de clãs repletas de detalhes ambientais subtis.

As interações parecem surgir espontaneamente – desarmar uma armadilha pode distrair um guarda, o que abre a possibilidade de uma morte furtiva – o tipo de reação em cadeia que te faz sentir inteligente. Embora a curva de aprendizagem seja íngreme, a satisfação de executar uma missão impecável é imensa.

O meu veredicto: Se adoras a liberdade sistémica do Dishonored, o Shadow Tactics oferece um campo de ação de estratégia furtiva onde o planeamento, o timing e as ferramentas das personagens brilham.

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18. Assassino de Veludo [Melhor Jogo de Furtividade da Segunda Guerra Mundial com Narrativa Atmosférica]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Furtividade / Ação Plataformas PC, Xbox 360, PS3 Ano de lançamento 2009 Criador(es) Replay Studios (Desenvolvedora), SouthPeak Games (Editora) Tempo médio de jogo 12–18 horas Ideal para Fãs de ação furtiva tensa e metódica, ambientada num mundo da Segunda Guerra Mundial com base histórica

O «Assassino de Veludo» coloca-te na pele de Violette Summer, uma espiã britânica que se move pela Europa ocupada. A jogabilidade gira em torno da infiltração, do assassinato e de movimentos cautelosos em território inimigo.

Os jogadores têm de equilibrar paciência com precisão, usando sombras, cobertura e distrações para contornar guardas ou executar eliminações silenciosas. Cada decisão tem o seu peso – erros que chamam a atenção podem levar ao fracasso, criando uma tensão de alto risco que torna cada sequência furtiva memorável.

Dica de profissional Estuda os padrões dos guardas e planeia as saídas com cuidado – a pressa tem consequências imediatas neste jogo cativante da Segunda Guerra Mundial.

Visualmente, o jogo está imerso numa estética sombria e opressiva: corredores mal iluminados, ruas bombardeadas e telhados molhados pela chuva reforçam a sensação de perigo.

As ferramentas e as opções de combate limitadas dão mais importância à astúcia do que à força, recompensando o uso criativo do ambiente para eliminar alvos ou evitar ser detetado. Esta é a furtividade na sua forma mais pura, com ênfase na imersão e nas consequências.

O meu veredicto: Os jogadores que procuram um jogo de furtividade da Segunda Guerra Mundial, deliberado e atmosférico, vão apreciar o ritmo tenso do Assassino de Veludo, os ambientes detalhados e os sistemas de furtividade gratificantes.

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19. Dishonored: A Morte do Estrangeiro [A melhor expansão independente para os fãs de Dishonored]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação / Furtividade Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2017 Criador(es) Arkane Studios (Desenvolvedora), Bethesda Softworks (Editora) Tempo médio de jogo 10–15 horas Ideal para Jogadores que procuram uma experiência de furtividade bem trabalhada e com muita variedade

Dishonored: A Morte do Estrangeiro acompanha Billie Lurk numa missão para eliminar uma figura divina no coração de uma cidade corrupta. A jogabilidade dá ênfase à furtividade criativa e ao assassinato, com missões compactas que incentivam a experimentação.

Podes combinar poderes de formas criativas – teletransporte, possessão e a capacidade de congelar o tempo oferecem várias abordagens para cada alvo. O design de níveis denso recompensa a exploração e os percursos alternativos, fazendo com que cada encontro pareça novo e valha a pena jogar de novo.

Dica de profissional Concentra-te em dominar uma ou duas combinações de habilidades por jogada para maximizar a tua eficiência e garantir que os confrontos corram bem.

A estética mantém a mistura característica da série: ambientes urbanos sujos, iluminação rica e um design steampunk estilizado. As missões mais curtas significam confrontos de grande impacto, perfeitos para aperfeiçoar as jogadas «ghost» ou experimentar estratégias mais agressivas sem teres de te comprometer com sessões de jogo longas.

O meu veredicto: Os fãs da série Dishonored vão adorar as missões compactas e altamente rejogáveis desta expansão, os poderes criativos e os momentos de furtividade gratificantes.

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20. Deus Ex: Mankind Divided [O melhor RPG de furtividade futurista para jogadores de Dishonored]

A nossa pontuação 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Furtividade / RPG / Ação Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2016 Criador(es) Eidos-Montreal (Desenvolvedora), Square Enix (Editora) Tempo médio de jogo 30–50 horas Ideal para Fãs de RPGs de furtividade futuristas com muitas opções de escolha e jogabilidade emergente

O Deus Ex: Mankind Divided é um RPG de ação incrível, onde assumes o papel do Adam Jensen, um agente aumentado, num mundo dividido pelo preconceito contra humanos mecanicamente melhorados. A jogabilidade gira em torno da furtividade, da pirataria informática e da manipulação social, permitindo aos jogadores alcançar os objetivos de várias maneiras.

Os níveis organizados em centros incentivam a exploração, com caminhos secundários, esconderijos secretos e rotas de acesso alternativas que recompensam a experimentação. Um conjunto robusto de ferramentas — incluindo dispositivos de camuflagem, granadas EMP e derrubadas não letais — apoia a resolução criativa de problemas e soluções impulsionadas pelo jogador.

Dica de profissional Equilibra as melhorias de aumento para complementar a tua abordagem preferida – combina melhorias de furtividade com hacking para abrir caminho a mais estratégias não letais.

Os visuais Cyberpunk do jogo destacam paisagens urbanas iluminadas por néon, interiores intricados e uma narrativa densa repleta de conspirações e conflitos entre facções. As decisões dos jogadores têm consequências significativas nos resultados das missões e nas interações com o mundo, reforçando a sensação de simulação imersiva.

O meu veredicto: Os fãs de Dishonored vão adorar a flexibilidade das jogadas furtivas, os sistemas de RPG complexos e a narrativa em camadas que recompensam o planeamento e a experimentação.

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O meu veredicto geral sobre jogos semelhantes a Dishonored

Se estás à procura de um ponto de partida para jogos como o Dishonored, há imensos títulos bastante bons para experimentares, que ou se assemelham a ele ou o levam a um nível totalmente novo.

Para quem está a dar os primeiros passos no género furtivo → Styx: Mestre das Sombras. Os níveis concisos e focados permitem-te praticar a furtividade, o movimento vertical e as eliminações silenciosas sem uma complexidade excessiva.

→ Styx: Mestre das Sombras. Os níveis concisos e focados permitem-te praticar a furtividade, o movimento vertical e as eliminações silenciosas sem uma complexidade excessiva. Para os fãs de simulações imersivas → Deus Ex: Human Revolution. Sistemas de escolha profunda para o jogador, hacking e várias abordagens de furtividade ou combate proporcionam a jogabilidade em camadas que os fãs de Dishonored adoram.

→ Deus Ex: Human Revolution. Sistemas de escolha profunda para o jogador, hacking e várias abordagens de furtividade ou combate proporcionam a jogabilidade em camadas que os fãs de Dishonored adoram. Para quem gosta de ação e estratégia → Hitman. Oportunidades criativas de assassinato e um design de níveis tipo «sandbox» recompensam a experimentação e o planeamento cuidadoso.

→ Hitman. Oportunidades criativas de assassinato e um design de níveis tipo «sandbox» recompensam a experimentação e o planeamento cuidadoso. Para quem procura jogos de furtividade históricos ou em mundo aberto → Assassin’s Creed II. A exploração vertical e as mecânicas de furtividade social permitem abordagens criativas aos objetivos.

→ Assassin’s Creed II. A exploração vertical e as mecânicas de furtividade social permitem abordagens criativas aos objetivos. Para fãs de jogos furtivos focados na narrativa → Prey. Combina jogabilidade emergente, ferramentas ambientais e poderes para encontros criativos num cenário de ficção científica repleto de mistério.

Estas recomendações oferecem uma mistura de furtividade, profundidade de simulação imersiva e rejogabilidade, garantindo uma transição suave para quem quiser descobrir um novo jogo ou fazer uma pausa do Dishonored jogando outros jogos semelhantes.

Perguntas frequentes