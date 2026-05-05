7 najlepszych gier z serii „Dark Souls” i gier w stylu „Souls”, w których możesz sprawdzić swoje umiejętności

Wybór najlepszej gry z serii „Dark Souls” może stanowić wyzwanie, jeśli nie znasz tej serii. Firma FromSoftware, twórca „Dark Souls”, wydała trzy gry z tej serii, a także cztery inne, niepowiązane z nią tytuły o podobnej stylistyce „souls-like”. Każda z nich ma swoje unikalne cechy i elementy, które sprawiają, że są atrakcyjne i wymagające na swój własny sposób.

Gry z serii Dark Souls mogą być trudne do opanowania ze względu na wymagającą rozgrywkę i minimalną ilość wyjaśnień w grze. Dla niektórych to właśnie stanowi część ich uroku, a przynajmniej gry te mają oddaną społeczność, która tworzy obszerne przewodniki wyjaśniające różne mechaniki rozgrywki.

Są to najwyższej klasy RPG akcji z licznymi opcjami personalizacji, jeśli chodzi o tworzenie postaci i preferowanego stylu rozgrywki. Niezależnie od tego, czy chcesz być potężnym wojownikiem, defensywnym rycerzem, czy magiem posługującym się zaklęciami – seria „Dark Souls” dostosuje się do twojego stylu gry.

Jednak każdy, kto grał w Dark Souls, nawet przez chwilę, powie Ci, że musisz „stać się dobry”, aby w pełni cieszyć się tą grą. Wejście w te gry jest trudne, ponieważ ich unikalna mechanika i fabuła nigdy nie są odpowiednio wyjaśnione w grze. Dla niektórych jest to część uroku i wyjątkowości tej serii.

Nasze najlepsze propozycje gier z serii Dark Souls

Chociaż istnieje wiele gier typu „souls-like”, ten artykuł skupia się na tytułach stworzonych przez FromSoftware. Obejmuje on wszystkie gry z serii Dark Souls oraz inne tytuły tego dewelopera, które mieszczą się w kategorii „souls-like”.

Poniżej przedstawiam mój ranking tych gier pod względem ogólnej jakości oraz tego, co wyróżnia każdą z nich.

1 Dark Souls 3 2016 Najlepsza gra z serii Dark Souls, oferująca rozbudowany system walki i niezapomnianych bossów. Buy now 2 Elden Ring 2022 Doskonała gra w stylu Souls dla fanów otwartych światów oraz osób dopiero zaczynających przygodę z tym gatunkiem. Buy now 3 Bloodborne 2015 Gra z gatunku souls-like, dostępna wyłącznie na PS4, osadzona w realiach epoki wiktoriańskiej, oferująca unikalną fabułę i pewne odstępstwa od standardowej rozgrywki. Buy now

Czytaj dalej, aby zapoznać się z pełną listą i dowiedzieć się więcej o każdej z gier oraz o tym, jakie konkretne cechy sprawiają, że są to fascynujące gry RPG akcji w stylu „Souls”. Omówię ich najważniejsze zalety i potencjalne wady, dzięki czemu dowiesz się, jakie wyzwania czekają na Ciebie w każdej z tych gier.

Wybierz najlepszą grę z serii Dark Souls spośród 7 znakomitych propozycji

Ta lista zawiera 7 najlepszych gier z serii Dark Souls, które z pewnością wystawią Twoje umiejętności w grach RPG akcji na ciężką próbę. W kolejnych sekcjach omówię ich najważniejsze zalety, aby ułatwić Ci wybór gry odpowiadającej Twoim preferencjom. Poza tym wspomniałem również o pewnych problemach, z którymi boryka się wielu graczy, abyś wiedział, czego możesz się spodziewać podczas rozgrywki. A więc bez dalszych wstępów, przejdźmy do rzeczy!

1. Dark Souls

Platformy Rok wydania Windows, PS4, Xbox One 2016

Dark Souls 3 to trzecia i ostatnia część serii, która doprowadziła formułę do perfekcji. Poprawiono w niej niedociągnięcia poprzednich tytułów, udoskonalając tym samym ogólne wrażenia z gry dzięki różnym ulepszeniom zwiększającym komfort rozgrywki.

Jeśli chodzi o rozgrywkę, walka przebiega płynniej niż w poprzednich częściach serii. Uniki są szybsze, ale oznacza to również, że większość przeciwników zareaguje szybciej. Ponadto gra od samego początku umożliwia szybką podróż oraz oferuje więcej punktów kontrolnych (ognisk) rozsianych po całym świecie, co ułatwia postępy w grze.

Wielu graczy chwali świetnie zaprojektowane walki z bossami, które są wyjątkowe, wymagające i zapadają w pamięć. System rozwoju postaci został również rozbudowany o więcej opcji, co sprawia, że Dark Souls 3 jest jedną z najlepszych dostępnych gier RPG.

Jeśli chodzi o potencjalne wady, „Dark Souls 3” jest bardziej linearne niż poprzednie części, co ogranicza możliwości eksploracji. Jeśli jednak szukasz gry z rozległym otwartym światem, rozważ „Elden Ring”.

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2. Elden Ring

Platformy Rok wydania Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S 2022

Gra „Elden Ring” wyróżnia się na tle innych tytułów z serii „Dark Souls”, ponieważ oferuje całkowicie otwarty świat. Po ukończeniu samouczka możesz swobodnie przemierzać rozległy świat tak, jak tylko zechcesz, co oznacza, że możesz omijać obszary, które wydają ci się zbyt trudne. Świat jest pełen sekretnych obszarów i lochów do odkrycia, jeśli nie czujesz się gotowy, by zmierzyć się z głównymi obszarami. Możesz nawet przywołać wierzchowca o imieniu Torrent, aby przemierzać Krainy Pomiędzy.

Walka w Elden Ring jest podobna do tej z innych gier z serii Dark Souls, choć kładzie większy nacisk na przywoływanie duchów. Co więcej, ogromny świat oferuje oszałamiającą gamę broni i zbroi do odkrycia, które mogą zapewnić potężne umiejętności pomagające w walce. Te dwa aspekty sprawiają, że Elden Ring jest jedną z najlepszych gier typu souls-like dla początkujących w tym gatunku. Jeśli jednak szukasz czegoś mniej wymagającego, istnieje wiele gier podobnych do Elden Ring.

Jedną z głównych bolączek graczy jest system zadań, który nie udostępnia żadnych notatek do wykorzystania w przyszłości po rozmowie z postacią niezależną zlecającą zadanie. Jest to oczywiście całkowicie zgodne z duchem serii „Souls”, ale ze względu na ogromną skalę gry staje się to jeszcze bardziej frustrujące.

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3. Bloodborne

Platformy Rok wydania PS4 2015

„Bloodborne” to dostępna wyłącznie na PS4 gra z gatunku „souls-like”, która dzięki kilku unikalnym cechom stała się ulubioną pozycją fanów. Już na pierwszy rzut oka widać, że jej ogólna estetyka nawiązuje do epoki wiktoriańskiej, co odróżnia ją od innych mrocznych gier fantasy z gatunku „souls-like”.

Jeśli chodzi o rozgrywkę, unikalny system Rally pozwala graczom odzyskać część utraconego zdrowia poprzez uderzenie wroga wkrótce po otrzymaniu obrażeń, co zachęca do bardziej ryzykownych stylów gry. Po drugie, gra zawiera broń specjalną, która może przekształcać się w alternatywne tryby, urozmaicając rozgrywkę. Co więcej, zamiast tarcz, twoją bronią dodatkową będzie zazwyczaj pistolet, którego możesz używać – co nie jest zaskoczeniem – do strzelania do wrogów. Jednak inną, bardziej ekscytującą zaletą jest ogłuszanie wrogów, co umożliwia wykonywanie ataków „Visceral”, zadających ogromne obrażenia.

Jednak niektóre innowacje w grze „Bloodborne” nie są zbyt korzystne, zwłaszcza dla nowicjuszy. Na przykład system leczenia za pomocą fiolki z krwią jest ograniczony, co stanowi całkowite przeciwieństwo fiolki Estus.

4. Dark Souls: Remastered

Platformy Rok wydania Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch 2018

Jakość pierwszej części serii jest tematem budzącym kontrowersje, ale uważam, że „Dark Souls Remastered”” to wciąż doskonała gra, pomimo pewnych niedociągnięć. W końcu odniosła ogromny sukces po premierze i stała się punktem odniesienia dla wszystkich gier z gatunku „souls-like”.

Pierwsza część Dark Souls charakteryzuje się wyjątkową oprawą świata, a poszczególne obszary gry są ze sobą połączone w nieoczekiwany sposób. Można godzinami wędrować w dowolnym kierunku i w końcu trafić do miejsca widocznego już z punktu startowego. Nic dziwnego, że znajdziesz tu wszystkie standardowe cechy gry najwyższej jakości, takie jak wymagające starcia, niezliczone możliwe konfiguracje postaci, epickie walki z bossami oraz przepiękne krajobrazy w całej grze.

Oczywiście pierwsza część tej kultowej serii nie jest pozbawiona wad. Po pierwsze, sterowanie wydaje się czasami niezgrabne i mało responsywne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że uniki można wykonywać tylko w czterech kierunkach. Po drugie, wielu graczy jest rozczarowanych drugą połową gry, która wydaje się niedokończona lub przynajmniej mniej dopracowana w porównaniu z pierwszą połową.

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5. Sekiro: Cienie umierają dwukrotnie

Platformy Rok wydania Windows, PS4, Xbox One 2019

Sekiro: Cienie umierają dwukrotnie znacznie różni się od innych gier z serii Dark Souls pod względem rozgrywki, zwłaszcza jeśli chodzi o walkę. Dla niektórych jest to jedna z największych zalet tej gry, ponieważ walka dostarcza ogromnej satysfakcji.

Po pierwsze, większy nacisk kładzie się na blokowanie i parowanie szybkich ataków przeciwników zamiast na uniki. Ten aspekt sprawia, że Sekiro jest jedną z najtrudniejszych dotychczasowych gier FromSoftware, ale jednocześnie niezwykle satysfakcjonującą, jeśli opanujesz system walki. Po drugie, jako potężny shinobi możesz odblokowywać potężne umiejętności za pomocą drzewka umiejętności, czego nie ma w innych grach z serii Dark Souls. Do dyspozycji masz też inne narzędzia, takie jak hak i tryb skradania się, jeśli chcesz poczuć się jak zabójca.

W przeciwieństwie do innych gier z serii Dark Souls, w grze „Sekiro: Cienie umierają dwukrotnie” brakuje rozbudowanych opcji personalizacji i różnorodności konfiguracji postaci, charakterystycznych dla tego gatunku. Możesz zmieniać protezy, aby odblokować różne umiejętności, ale jesteś ograniczony do używania katany, co oznacza, że gra ma mniejszą wartość powtórkową. Warto również wspomnieć, że Sekiro kładzie większy nacisk na nadrzędną fabułę, co czyni ją doskonałą grą fabularną w porównaniu z innymi tytułami FromSoftware.

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6. Dark Souls 2: Uczony z Pierwszego Grzechu

Platformy Rok wydania Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One 2014

Dark Souls 2 to świetna pozycja w serii, ale niektóre z jej unikalnych mechanizmów sprawiają, że gra jest trudniejsza i bardziej frustrująca niż inne części serii. Niektóre decyzje projektowe związane z grą przypisuje się temu, że nie wyreżyserował jej Hidetaka Miyazaki, który stał za reżyserią wszystkich pozostałych części serii Dark Souls.

Gra ma ten sam ogólny klimat co jej poprzedniczka: wcielasz się w nieumarłego, który wyrusza na wyprawę przez upadłe królestwo. Jeśli chodzi o pozytywne zmiany, wielu graczy docenia mechanikę „ascetyzmu przy ognisku”, która pozwala zwiększyć siłę przeciwników w określonym obszarze oraz przywrócić bossów do gry. Kolejnym cenionym dodatkiem jest „Power Stance”, która pozwala na zadawanie ciosów obiema broniami, którymi aktualnie dysponujesz.

Jeśli chodzi o typowe źródła frustracji graczy, jednym z głównych jest nowa statystyka „adaptability”, która wpływa na liczbę klatek nieśmiertelności uzyskiwanych podczas uniku. Ponadto mechanika „hollowing” oznacza, że maksymalna ilość zdrowia zmniejsza się za każdym razem, gdy gracz ginie, aż do maksymalnego spadku o 50%.

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7. Demon’s Souls

Platformy Rok wydania PS3, PS5 (remake) 2009

„Demon’s Souls” to TA gra, od której wszystko się zaczęło. Po raz pierwszy ukazała się na PS3 w 2009 roku, a w 2020 roku doczekała się remake’u na PS5. Nic dziwnego, że ta oryginalna gra RPG akcji w stylu „Souls” nie jest tak dopracowana jak jej następcy, stąd jej ostatnie miejsce w tym rankingu. Jednak nadal dobrze się broni i pozostaje świetną grą akcji w stylu „Souls”. Ponadto jej remake zawiera wiele ulepszeń dotyczących komfortu gry oraz grafiki.

W Demon’s Souls rozpoczynasz swoją przygodę w centrum Nexus i możesz wybrać jedną z pięciu różnych stref na mapie świata. Daje to graczowi większą elastyczność w przypadku trudności w niektórych obszarach. Jak można się spodziewać, możesz stworzyć unikalną postać, korzystając z opcji personalizacji w grze, i znaleźć preferowany styl rozgrywki, aby stawić czoła wyzwaniom gry.

W porównaniu z nowoczesnymi odsłonami serii bossowie w Demon’s Souls są raczej rozczarowujący i często opisywani jako oparci na sztuczkach. Gra dzieli również mechanikę „hollowing” z Dark Souls 2, gdzie za każdym razem, gdy gracz ginie, jego maksymalne zdrowie ulega zmniejszeniu, co sprawia, że rozgrywka staje się trudniejsza. Wreszcie, ognisko w danym obszarze można odblokować dopiero po pokonaniu jego bossa, co stanowi radykalną różnicę w porównaniu z współczesnymi grami typu „souls-like”.

Co sprawia, że gra z serii „Dark Souls” jest najlepsza?

Przyjrzyjmy się kilku kluczowym cechom, które definiują najlepsze gry z serii Dark Souls oraz ogólnie gry typu „souls-like”. Szczegóły zazwyczaj się różnią, ale oto, czego zazwyczaj oczekują zagorzali fani.

Ogólnie rzecz biorąc, gry z serii Dark Souls to RPG akcji z perspektywy trzeciej osoby, osadzone w mrocznym świecie fantasy. W odróżnieniu od wielu innych gier typu hack-and-slash, gry z gatunku „souls-like” charakteryzują się wolniejszym tempem i wymagają bardziej strategicznego oraz cierpliwego podejścia do walki. Musisz starannie wyczuwać momenty na uniki i parady, ponieważ wszyscy przeciwnicy dysponują różnorodnymi atakami, które zadają potężne ciosy i ogłuszają cię, uniemożliwiając odwet.

W grach z serii Dark Souls normalne jest wielokrotne ginienie, aby poznać schematy ataków i zestawy ruchów przeciwnika. Jednak śmierć w tych grach oznacza utratę wszystkich dusz (Souls) – waluty służącej do ulepszania postaci. Masz jedną szansę na ich odzyskanie, ale ponowne upadnięcie bez ich podniesienia oznacza utratę na zawsze.

Po śmierci odradzasz się przy ogniskach – są to punkty kontrolne w grze, w których możesz odpocząć i ulepszyć statystyki swojej postaci. Co więcej, możliwości leczenia są zazwyczaj ograniczone, co zwiększa poziom trudności. Zazwyczaj dysponujesz flaszką Estusa, która ma kilka ładunków i pozwala ci się wyleczyć. Nie możesz jednak po prostu wypić jej w ułamku sekundy.

Tworząc postać, możesz wybierać spośród różnych klas, ale określają one przede wszystkim twoje początkowe statystyki i wyposażenie. Twoja klasa początkowa nie ogranicza rodzaju sprzętu i umiejętności, z których możesz korzystać, co oznacza, że możesz dowolnie dostosowywać swoją postać według własnego uznania.

Podsumowanie

Seria Dark Souls słynie z wysokiego poziomu trudności, ale wielu graczy nie zwraca na to uwagi ze względu na doskonałą ogólną konstrukcję gry. Co więcej, gra staje się naprawdę przyjemna, gdy opanujesz różne mechaniki, zwłaszcza walkę. Wtedy staje się jasne, dlaczego gatunek „souls-like” cieszy się tak dużą popularnością, wykraczającą poza oryginalną trylogię Dark Souls.

Najczęściej zadawane pytania

Która gra z serii Dark Souls jest uważana za najlepszą?

Za najlepszą grę z serii Dark Souls uważa się Dark Souls 3. Oferuje ona płynniejszą walkę, dobrze zaprojektowane pojedynki z bossami oraz szeroki wybór broni i zbroi.

Która gra z serii Dark Souls jest najtrudniejsza?

Moim zdaniem najtrudniejszą grą z serii Dark Souls jest Dark Souls 2. Za każdym razem, gdy zginiesz, zmniejsza się twój pasek zdrowia, a aby zapewnić skuteczność uników, musisz inwestować w statystykę adaptacji.

Która gra z serii Dark Souls jest lepsza: 3 czy 1?

„Dark Souls 3” jest lepsze, ponieważ oferuje płynniejszą i szybszą walkę, bardziej ekscytujące walki z bossami oraz większą różnorodność wyposażenia. Jednak ponieważ jest bardziej liniowe, gracze preferujący eksplorację uważają, że lepsze jest „Dark Souls 1”.

Która gra jest lepsza, „Dark Souls 1” czy „2”?

„Dark Souls 1” jest zazwyczaj uważane za lepsze, głównie dlatego, że Hidetaka Miyazaki nie reżyserował drugiej części. W związku z tym w „Dark Souls 2” wprowadzono pewne niekorzystne zmiany, takie jak dodanie statystyki „adaptability” oraz zmniejszanie paska zdrowia po każdej śmierci.