11 najlepszych gier typu sandbox w 2026 roku: daj upust swojej kreatywności!

Nic tak naprawdę nie daje poczucia, że możliwości są nieograniczone, jak granie w najlepsze gry typu sandbox. Niezależnie od tego, czy budujesz swoje wymarzone miasto, walczysz o przetrwanie w surowym świecie, czy po prostu eksplorujesz otoczenie we własnym tempie – gry te oferują wolność, jak mało co, a to jest naprawdę piękne.

Jeśli jesteś osobą, która uwielbia połączenie kreatywności z akcją, z pewnością znasz to uczucie spędzania niezliczonych godzin w tych nieograniczonych światach. Niezależnie od tego, czy chodzi o budowanie ogromnych konstrukcji, ulepszanie postaci, czy też łączenie sił z innymi graczami, by stawić czoła wielkim wyzwaniom – zawsze jest coś do zrobienia.

Chociaż w większości gier typu sandbox możesz podążać za fabułą, jeśli chcesz, to masz pełną swobodę doświadczania otaczającego Cię świata tak, jak tylko chcesz. Żadne dwa przeżycia nie są tak naprawdę takie same, a ogromna skala i bogactwo treści w tych grach sprawią, że zawsze będziesz wracać po więcej.

Jeśli więc jesteś gotowy na przygodę, w której jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia, zanurzmy się w tych najlepszych grach typu sandbox i dajmy upust swojej kreatywności!

Nasze najlepsze propozycje gier typu sandbox

Gry i kreatywność często idą w parze, co oznacza, że na szczęście nie brakuje nam dobrych gier typu sandbox do wyboru. Jednak to, że wybór jest szeroki, nie oznacza, że każdy tytuł z tej listy jest rzeczywiście dobry

Jednocześnie nawet wśród świetnych gier niektóre są po prostu lepsze. Jeśli szukasz najlepszych z najlepszych, oto nasze najlepsze propozycje gier typu sandbox:

1 Minecraft 2011 To idealne miejsce do zabawy, w którym Twoja wyobraźnia nie zna granic. Buduj, odkrywaj i przetrwaj w nieskończonym świecie sześcianów i nieograniczonych możliwości. Buy now 2 Grand Theft Auto V 2013 Czekają na Ciebie ulice Los Santos, gdzie chaos łączy się z przygodą! Ścigaj się, rabuj i przeżywaj swoje najszalone przygody w mieście bez ograniczeń. Buy now 3 Garry’s Mod 2006 Gra typu sandbox, która wystawi na próbę Twoją kreatywność. Przygotuj się na szaleństwo, łamiąc zasady w świecie, w którym możesz sprawić, że wszystko stanie się możliwe. Buy now

Biorąc jednak pod uwagę, że mamy naprawdę mnóstwo świetnych gier typu sandbox, można śmiało powiedzieć, że pozostałe pozycje z tej listy wcale nie ustępują im miejsca. Mając to na uwadze, zapraszam was do lektury, bo wasza idealna twórcza przygoda może być o wiele bliżej, niż się wydaje!

11 najlepszych gier typu sandbox zapewniających nieograniczoną zabawę

Odkrycie idealnej gry typu sandbox to nic innego jak czysta magia. Chwila, w której po raz pierwszy otwierasz menu i w końcu rozpoczynasz nową grę, jest po prostu nie do porównania z niczym innym.

Znam to uczucie aż za dobrze, dlatego tym bardziej cieszę się, że mogę się nim podzielić z innymi. Niezależnie od tego, czy będziesz grać sam, czy z przyjaciółmi, gwarantuję, że znajdziesz coś, co pokochasz, i nie mogę się doczekać, aby ci to pokazać.

Dlatego mówię: nie czekajmy dłużej i od razu przejdźmy do głównej listy. Czekają na nas światy nieograniczonych możliwości!

1. Minecraft

Platformy PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, urządzenia mobilne Rok wydania 2011 Twórca Mojang Studios Średni czas gry 175 godzin

Jeśli szukasz najlepszej gry typu sandbox, która pozwala budować, odkrywać i przetrwać w świecie o nieograniczonych możliwościach, trudno znaleźć lepszy wybór niż Minecraft. W rzeczywistości jest to nie tylko najlepsza gra typu sandbox, jaka kiedykolwiek powstała, ale także jedna z najwspanialszych gier komputerowych wszech czasów!

Swoboda, jaką daje ta gra, jest niesamowita. Możesz kopać głęboko w jaskiniach, budować ogromne konstrukcje lub walczyć z mobami, a każda chwila będzie przypominała przygodę. Otwarty świat gry oferuje ogromną mapę, na której możesz grać samodzielnie lub ze znajomymi, tworząc wszystko, co tylko sobie wyobrazisz.

Strategie przetrwania, które opracowujesz, są równie ważne jak kreatywne budowanie, a zawsze znajdzie się coś nowego do odkrycia. To idealna gra dla tych, którzy uwielbiają wchodzić w interakcję z otoczeniem i czerpią radość z kreatywnych wyzwań. Jeśli szukasz świata bez ograniczeń, nie znajdziesz nic lepszego.

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2. Grand Theft Auto V

Platformy PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2013 Twórca Rockstar North Średni czas gry 51 godzin

Dzięki ogromnemu, wciągającemu światu pełnemu niekończącej się akcji, Grand Theft Auto V to bez wątpienia jedna z najlepszych gier z otwartym światem na rynku. Oferuje swobodę realizacji najśmielszych marzeń i jest po prostu fantastyczna.

Gra pozwala przełączać się między trzema bohaterami, z których każdy ma własne strategie i osobowość, co dodaje głębi każdej przygodzie. Możesz swobodnie odkrywać Los Santos we własnym tempie – czy to kradnąc samochody, przeprowadzając napady, czy po prostu siejąc chaos.

Doświadczenie typu „sandbox” nie ma sobie równych – do odkrycia jest mnóstwo treści, w tym misje fabularne, zadania poboczne oraz absolutnie ogromny tryb online z innymi graczami. Krótko mówiąc, jeśli kiedykolwiek chciałeś spróbować wolności życia przestępczego bez faktycznego łamania prawa, powinieneś już teraz pobrać GTA V.

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3. Garry’s Mod

Platformy PC Rok wydania 2006 Twórca Facepunch Studios Średni czas gry 132 godziny

Garry’s Mod to bez wątpienia najbardziej szalona przygoda w kategorii najlepszych gier typu sandbox i właśnie dlatego tak wiele osób się w niej zakochało. To naprawdę świat nieograniczonych możliwości.

Tutaj możesz budować, niszczyć i eksperymentować z najróżniejszymi narzędziami, rekwizytami i urządzeniami. Niezależnie od tego, czy chcesz tworzyć szalone pojazdy, budować ogromne konstrukcje, czy też inscenizować przezabawne scenariusze, Garry's Mod spełni Twoje oczekiwania. Swoboda, jaką daje ta gra, jest po prostu niezrównana, a w towarzystwie innych graczy zabawa wzrasta dziesięciokrotnie.

Środowisko typu „sandbox” pozwala na interakcję ze wszystkim, dzięki czemu każda sesja jest nowa i nieprzewidywalna. Niezależnie od tego, czy chcesz budować najbardziej szalone konstrukcje, czy po prostu wywołać totalny chaos, nie możesz się pomylić, wybierając jedną z najlepszych gier FPS – Garry's Mod.

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4. No Man’s Sky

Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Rok wydania 2016 Twórca Hello Games Średni czas rozgrywki 76 godzin

Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o Minecraftie w klimacie science fiction z lepszą grafiką, No Man’s Sky jest niemal dokładnie tym, czego szukałeś. Jako jedna z najlepszych gier survivalowych, jakie kiedykolwiek pojawiły się na naszych ekranach, oferuje naprawdę wyjątkowe doświadczenie typu sandbox, z którym żadna inna gra nie może się równać.

Zostajesz wrzucony do niekończącego się, generowanego proceduralnie wszechświata, w którym możesz eksplorować niezliczone planety, z których każda ma własny ekosystem, stworzenia i zasoby. Możesz podążać za fabułą, ale masz też swobodę budowania, wydobywania surowców i ulepszania swojej technologii, kształtując swoją przygodę całkowicie według własnego pomysłu.

Możesz grać sam lub z innymi graczami, a zawsze znajdziesz coś nowego do odkrycia. Grafika jest oszałamiająca, a dreszczyk emocji związany z przetrwaniem na obcej planecie nie ma sobie równych. Oczywiście, wszyscy wiemy, jak trudny był początek gry „No Man’s Sky”, ale biorąc pod uwagę, jak dobrze udało się odwrócić sytuację, żaden gracz nie powinien jej przegapić.

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5. The Elder Scrolls V: Skyrim

Platformy PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Rok wydania 2011 Producent Bethesda Game Studios Średni czas gry 110 godzin

Jeśli chodzi o połączenie gier RPG i gier typu sandbox, The Elder Scrolls V: Skyrim to po prostu prawdziwa, żywa legenda – i łatwo zrozumieć, dlaczego.

Wkraczasz do świata pełnego swobody, w którym możesz eksplorować rozległe krajobrazy, wchodzić w interakcje z setkami postaci i podejmować epickie zadania. Niezależnie od tego, czy walczysz ze smokami, tworzysz wyposażenie, czy uczysz się magii, gra oferuje nieskończoną różnorodność sposobów rozgrywki.

Możliwości są po prostu oszałamiające. Możesz robić wszystko – od dołączania do różnych gildii i udziału w ich wielkich wojnach po budowanie domu, zawieranie małżeństwa i prowadzenie godnego życia. Pamiętaj też, że to wszystko w podstawowej wersji gry, ponieważ Skyrim jest uważany za grę z największą liczbą modów wszech czasów!

Głębia świata typu „sandbox” pozwala ci rozwijać się w dowolny sposób, zgodnie z własnymi upodobaniami. To niezwykła przygoda, w której to ty ustalasz zasady.

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6. Terraria

Platformy PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, urządzenia mobilne Rok wydania 2011 Twórca Re-Logic Średni czas rozgrywki 92 godziny

Jeśli chodzi o najlepszą grę typu sandbox w 2D, Terraria jest niekwestionowanym królem. Zasadniczo jest to dwuwymiarowa odpowiedniczka Minecrafta, a swoboda, jaką oferuje, po prostu zapiera dech w piersiach.

Spędź wiele godzin na kopaniu, budowaniu i eksploracji tętniącego życiem świata pełnego magii, potworów i ukrytych skarbów. Dzięki mnóstwu przedmiotów do zebrania, wrogów do pokonania i bossów do wyeliminowania gra wciąga akcją i eksploracją.

W tę grę można z łatwością grać zarówno w pojedynkę, jak i ze znajomymi, ponieważ Terraria pozwala na interakcję ze światem gry i kształtowanie swojej przygody tak, jak tylko chcesz. Koncepcja typu „sandbox” umożliwia tworzenie przedmiotów, budowanie i ulepszanie wszystkiego – od broni po całe miasta.

Może ci trochę zająć, zanim się w to wciągniesz, ale kiedy już to zrobisz, będziesz wiecznie zadowolony, że zdecydowałeś się ją kupić – zaufaj mi.

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7. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Platformy Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Rok wydania 2017 Producent Nintendo EPD Średni czas gry 99 godzin

Jeśli mowa o najlepszych grach typu sandbox, które jednocześnie należą do najlepszych gier na Switch 2, nie ma nic bardziej niesamowitego niż The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Otwarty świat w tej grze wydaje się niezwykle żywy, a na każdym kroku czuć swobodę. Możesz wspinać się na każdą górę, eksplorować rozległe tereny i odkrywać ukryte sekrety, a wszystko to, walcząc o przetrwanie i rozwiązując zagadki.

Ogrom tego świata jest niesamowity, a zadania można realizować w dowolnej kolejności, dzięki czemu każda rozgrywka jest wyjątkowa. Zgromadź ekwipunek, zmierz się z magicznymi przeciwnikami lub ulepsz sprzęt – zawsze czeka na ciebie coś nowego.

Gra pozwala również na sprytną interakcję ze światem – od wykorzystywania otoczenia na swoją korzyść po przygotowywanie najróżniejszych potraw. Jest naprawdę wyjątkowa i warta uwagi pod każdym względem.

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8. The Sims 4

Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2014 Twórca Maxis Średni czas gry 90 godzin

W odróżnieniu od większości innych tytułów z tej listy, The Sims 4 prezentuje odmienne podejście do gatunku, ponieważ ta gra typu sandbox pozwala tworzyć nie tylko świat, ale i całe życia.

Jeśli kiedykolwiek chciałeś zaprojektować własny świat, ta gra jest placem zabaw dla Twojej wyobraźni. Od budowania domów po nawiązywanie głębokich relacji – możesz robić wszystko. Masz swobodę kształtowania życia swoich Simów, kierowania ich karierami i odkrywania różnych strategii prowadzących do sukcesu.

Możesz czerpać z tej gry równie dużo radości, grając w pojedynkę, jak i z innymi graczami, a zawsze znajdziesz coś nowego do zrobienia – od ulepszania domów, przez organizowanie imprez, po zwykłe cieszenie się życiem w swoim wirtualnym miasteczku.

Fani gier symulujących życie mogą również zainteresować się recenzją gry inZOI, która przedstawia podobnie szczegółowe podejście do kształtowania postaci, otoczenia i codziennych doświadczeń.

Świat może nie jest tak otwarty jak w innych najlepszych grach typu sandbox, ale zdecydowanie warto w nią zagrać. Ponadto pakiety dodatków wprowadzają niekończącą się liczbę nowych funkcji, dzięki czemu gra praktycznie zawsze wydaje się świeża.

9. Fallout 4

Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2015 Producent Bethesda Game Studios Średni czas gry 83 godziny

Dzięki jednej z najwspanialszych scenerii w tym gatunku, Fallout 4 jest jedną z najlepszych gier typu sandbox, która przenosi cię do postapokaliptycznego świata i pozostawia ci pełną swobodę działania. Możesz wykonywać misje fabularne, eksplorować pustkowia i zrujnowane miasta, budować i bronić własnych osad oraz walczyć o przetrwanie w starciu z różnymi niebezpiecznymi przeciwnikami.

Otwarty świat jest ogromny, pełen mnóstwa zadań pobocznych, ulepszeń i strategii do odkrycia. Twórz broń, zbieraj zapasy lub walcz z frakcjami – zawsze jest coś do zrobienia.

Jednak dla mnie to właśnie bogate możliwości personalizacji sprawiają, że Fallout 4 jest tak niesamowity. Możesz wchodzić w interakcję niemal ze wszystkim – budować swoje miasto, ulepszać ekwipunek, a nawet wpływać na przebieg fabuły.

Krótko mówiąc, jeśli kochasz eksplorację, budowanie i przetrwanie na epickich pustkowiach, ta gra zdecydowanie jest warta uwagi.

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10. Kerbal Space Program

Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2015 Twórca Squad Średni czas gry 113 godzin

Jeśli lubisz gry łączące swobodę trybu sandbox z realizmem symulacji, to na pewno pokochasz Kerbal Space Program.

W tej grze stajesz na czele własnego programu kosmicznego – budujesz rakiety i wszystkie ich elementy, próbujesz wystrzelić je w kosmos i robisz wszystko, co w twojej mocy, by podbić ostatnią granicę. Otwarty świat kosmosu to twoje pole do popisu, a skala twoich misji rośnie wraz z ulepszaniem i rozwijaniem technologii.

Od testowania najbardziej szalonych projektów rakiet po eksplorację odległych planet – możesz robić praktycznie wszystko. Oczywiście, gra wymaga trochę czasu, by się w nią wciągnąć, ale jeśli lubisz rozwiązywanie problemów, budowanie i odkrywanie, to „Kerbal Space Program” zdecydowanie warto wybrać.

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11. Animal Crossing: New Horizons

Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2020 Producent Nintendo EPD Średni czas gry 62 godziny

„Animal Crossing: New Horizons”” to gra typu sandbox, która przypadkowo stała się doskonałą odskocznią od całego chaosu panującego w 2020 roku. Jest to jedna z najlepszych, najbardziej przytulnych gier, jakie kiedykolwiek powstały, i zdecydowanie zasługuje na uwagę.

Zaczynasz od samej bezludnej wyspy i od podstaw budujesz swoje wymarzone życie. Swoboda odkrywania, budowania i projektowania swojej wioski jest nieograniczona. Od personalizowania domu i odwiedzania przyjaciół po łowienie ryb i chwytanie owadów — gra zawsze zapewnia relaksującą, bezstresową atmosferę, w której można się dobrze bawić.

Nie znajdziesz tu żadnych elementów akcji ani survivalu. To po prostu przytulna, spokojna rozgrywka z mnóstwem treści, które zapewnią ci rozrywkę. Jeśli więc szukasz gry typu sandbox, która pomoże ci się zrelaksować, trudno znaleźć tytuł bardziej idealny niż „Animal Crossing: New Horizons””.

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Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra typu sandbox?

Minecraft jest często uważany za najlepszą grę typu sandbox ze względu na nieograniczoną kreatywność, możliwość eksploracji oraz zdolność do budowania i dostosowywania dowolnego świata.

Czym jest gra typu sandbox?

Gra typu sandbox pozwala graczom na swobodną eksplorację, tworzenie i interakcję w świecie, w którym ograniczenia są niewielkie lub nie ma ich wcale.