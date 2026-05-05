12 najlepszych gier symulacyjnych: Odkryj nowy, idealny świat symulacji w 2026 roku

Jesteś tutaj, bo szukasz najlepszych gier symulacyjnych . Jestem tego pewien i doskonale to rozumiem. Nic nie przebije gry, która pozwala zanurzyć się w innym świecie, tak realistycznym, jak ten, w którym teraz żyjesz. Napisałem ten artykuł, aby zaspokoić wasze potrzeby: zapraszam tu zarówno początkujących fanów symulacji, miłośników konkretnych gatunków, jak i zagorzałych entuzjastów realizmu.

Możesz szybować wysoko w kokpicie, prowadzić tętniące życiem gospodarstwo rolne lub zarządzać chaotycznym miastem – znajdziesz tu grę symulacyjną , która sprawia wrażenie, jakby została stworzona specjalnie dla Ciebie. I nie robię żadnych wyjątków. Wiem, że niektórzy z was chcą, by czas spędzony na graniu miał sens, a inni po prostu chcą zapomnieć o problemach i oddać się tak bardzo potrzebnemu, terapeutycznemu wciskaniu przycisków. Grałem w sporo gier symulacyjnych i przygotowałem listę pełną różnorodnych tytułów.

I nie martwcie się, nie rzucam wam byle jakich gier. Każda pozycja na tej liście ma w sobie odrobinę magii – od oszałamiającego realizmu w „Microsoft Flight Simulator” po wciągającą zabawę w budowanie zoo w „Planet Zoo”. Dodatkowo podam linki do najlepszych ofert na gry, jeśli chcecie jak najszybciej zagłębić się w tytuł, który wam się spodobał. Fajnie, prawda? Świetnie. Zaczynajmy.

Nasze najlepsze propozycje gier symulacyjnych

No to przejdźmy do najlepszych gier symulacyjnych. Najlepsze gry tego typu wciągną cię bez reszty i nie pozwolą się oderwać. Dobra gra symulacyjna oferuje nieskończone możliwości i zaspokaja wszelkie potrzeby graczy. Moja lista da ci szansę na latanie i rządzenie jak prawdziwy szef. Oto krótki przegląd najlepszych gier symulacyjnych, które zasługują na miejsce w Twojej bibliotece:

1 Microsoft Flight Simulator 2022 Startuj z dowolnego miejsca na świecie. Czekają na Ciebie hiperrealistyczne niebo i niesamowita szczegółowość. Buy now 2 Cities: Skylines II 2023 Zrób to z rozmachem albo pogrąż się w chaosie. Twoje wymarzone miasto, twoje zasady. Buy now 3 Euro Truck Simulator 2 2012 Wciągający symulator jazdy ciężarówką, łączący realistyczną mechanikę jazdy z zarządzaniem firmą. Buy now

To dopiero wierzchołek góry lodowej. Przewiń w dół, aby zapoznać się z pełnym zestawieniem wszystkich gier. Dowiedz się, dlaczego są tak dobre, gdzie można w nie zagrać, kiedy ukażą się na rynku i co sprawia, że każda z nich jest pozycją obowiązkową. Przedstawiam wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby łatwiej podjąć kolejną decyzję.

12 najlepszych gier symulacyjnych

Skoro już rzuciłeś okiem na najlepsze gry symulacyjne, czas zagłębić się w każdą z nich i przyjrzeć się kolejnym ekscytującym tytułom. Te symulacyjne hity to nie tylko rozrywka. To wyzwania, które sprawią, że będziesz w ciągłej gotowości, pobudzą Twoją kreatywność i dadzą Ci szansę na podbój światów. No to zaczynamy! Bez zbędnych wstępów – oto nasza lista zawierająca najlepsze propozycje z tego gatunku.

1. Microsoft Flight Simulator [Najlepsza pod względem realizmu i immersji]

Platformy PC, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2022 Gatunek Symulator lotu Unikalne cechy Hiperrealistyczna grafika, pogoda w czasie rzeczywistym, ruch lotniczy na żywo, szczegółowa mapa świata, system szkolenia lotniczego oraz obsługa modów

Oto Twoje zaproszenie do podboju przestworzy. Wyobraź sobie, że przelatujesz między poszarpanymi szczytami Himalajów lub szybujesz nad przepiękną panoramą Tokio. I to nie byle jakie Himalaje czy panorama Tokio, ale imponujące repliki prawdziwych miejsc! Ta gra przenosi realizm na zupełnie nowy poziom. Oferuje zmiany pogody w czasie rzeczywistym, niesamowicie szczegółowe krajobrazy, realistyczne sterowanie i niezwykle realistyczną grafikę.

Gra stara się zaspokoić potrzeby KAŻDEGO. Być może jesteś ciekawskim nowicjuszem, który chce zagrać z podstawowymi elementami sterowania, a może jesteś zagorzałym miłośnikiem lotnictwa? Tak czy inaczej, gra cię wciągnie. Oferuje kolejne wyzwania i osiągnięcia, które wydają się spersonalizowane. Oto dlaczego koniecznie musisz ją wypróbować: gra idealnie łączy w sobie immersję i eksplorację. Posiada również tryb wieloosobowy, niczym najlepsze gry kooperacyjne na rynku.

Po dłuższej rozgrywce możesz się przekonać, że naprawdę potrafisz pilotować samolot. W takim przypadku radzę tego nie robić.

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2. Cities: Skylines II [Najlepsza gra dla miłośników budowania miast]

Platformy PC, Xbox Series X/S, PS5 Rok premiery 2023 Gatunek Symulator budowania miasta Unikalne cechy Dynamiczna symulacja miasta, zaawansowani mieszkańcy sterowani przez sztuczną inteligencję, realistyczne zarządzanie ruchem drogowym i infrastrukturą, szczegółowe podział na strefy oraz obsługa modów

Cities: Skylines II podnosi poprzeczkę tylko po to, by ją zburzyć i zbudować w jej miejsce coś naprawdę ogromnego. Ta gra oferuje rozległe mapy, ulepszoną sztuczną inteligencję oraz nieograniczone możliwości kształtowania miasta swoich marzeń. Cokolwiek chcesz zrobić – niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć coś nieskazitelnego, czy chaotycznego – możesz to zrobić. To twórcza swoboda opakowana w wspaniały chaos. To raj dla graczy z obsesją na punkcie szczegółów.

Będziesz miał okazję dopracować schematy ruchu drogowego, opanować przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego i po prostu spróbować swoich sił w budowaniu miasta. Gra ułatwia rozpoczęcie od skromnych początków i rozbudowanie miasta do wielkich rozmiarów. Zarówno nowicjusze, jak i weterani będą zaangażowani dzięki imponującej i wielowarstwowej mechanice rozgrywki. Ta gra wyróżnia się kreatywnością, strategią i zamiłowaniem do miejskiego chaosu.

Biorąc pod uwagę ponad 50 000 graczy logujących się codziennie od momentu premiery, łatwo zrozumiesz ten szum, gdy tylko zaczniesz grać. Dla fanów symulacji ta gra może potencjalnie stać się twoją kolejną wielką obsesją.

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3. Euro Truck Simulator 2 [Najlepsza gra do relaksującej jazdy ciężarówką i logistyki]

Platformy PC, PlayStation, Xbox Series X/S Rok wydania 2012 Gatunek Symulacja, wyścigi samochodowe Unikalne cechy Realistyczna jazda ciężarówką, szczegółowe mapy Europy, system dostaw ładunków, dynamiczne cykle pogodowe i dobowe, personalizacja pojazdów oraz obsługa modów

Wyobraź sobie jedną z tych scen filmowych, w których kierowca ciężarówki wchodzi do baru, a każdy jego krok emanuje potężną i onieśmielającą obecnością, która budzi szacunek (a może nawet odrobinę strachu). Zaczynasz sobie wyobrażać, jak by to było, gdybyś był kierowcą ciężarówki. Cóż to musi być za styl życia! Piękne połączenie relaksu i przygody. W grze „Euro Truck Simulator 2” możesz doświadczyć właśnie tego. Pokonujesz kręte europejskie autostrady w tej wspaniałej misji, w której sama podróż jest równie ważna jak cel.

To jedna z tych gier, w których – mimo że robisz to samo, czyli jedziesz z punktu A do punktu B – każda podróż i każde doświadczenie bardzo się od siebie różnią. Dostarczasz różne rodzaje ładunków i zarządzasz wszystkim – od planowania tras po konserwację pojazdu. Twoim celem jest dostarczenie wszystkiego na miejsce na czas oraz zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego stanu ładunku.

To, co wyróżnia Euro Truck Simulator 2 na tle innych gier, to sposób, w jaki łączy realistyczną symulację mechaniki jazdy z wciągającym systemem zarządzania biznesem. Co więcej, czynniki zewnętrzne, takie jak warunki pogodowe, duży ruch na drogach oraz cykle dnia i nocy, dodatkowo potęgują realizm wrażeń. Chociaż gra zaliczana jest do kategorii symulacji, fani gier pełnych akcji uwielbiają dreszczyk emocji związany z próbą dotarcia na czas, omijaniem różnych przeszkód i zmaganiem się z nieoczekiwanymi warunkami pogodowymi.

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4. RimWorld [Najlepsza gra w kategorii zarządzania kolonią i strategii przetrwania]

Platformy PC, macOS, Linux Rok wydania 2018 Gatunek Symulacja, Strategia Unikalne cechy Proceduralna narracja, zarządzanie kolonią oparte na sztucznej inteligencji, głębokie interakcje między postaciami, losowe wydarzenia oraz obsługa modów

RimWorld to gra z zupełnie innej ligi. Jest to symulacja kolonii, w której utknąłeś na odległej planecie i musisz zarządzać grupą ludzi, którzy jak dotąd przetrwali razem z tobą. Twoim zadaniem jest zbudowanie czegoś od podstaw. Podczas gdy pracujesz nad wznoszeniem budowli i ochroną swojego „plemienia” przed klęskami żywiołowymi, musisz zawsze być gotowy do odparcia każdego zagrożenia, które może stanąć na twojej drodze.

Gra oferuje ogromną różnorodność, dzięki czemu za każdym razem masz wrażenie, że grasz w zupełnie inną grę, odkrywając nowe tereny, zasoby i osobowości ocalałych. Na tym właśnie polega jej piękno. Z każdą nową przygodą zaczynasz układać wszystko w całość i odkrywać prawdę.

Gra wyróżnia się wszechstronnością i głębią, pozwalając graczom dążyć do idealnej równowagi między zarządzaniem zasobami a świadomością nieustannych zagrożeń. Chociaż RimWorld zaliczany jest do gier symulacyjnych, oferuje również mnóstwo akcji i sytuacji o wysoką stawkę. Musisz odpierać ataki wrogich najeźdźców lub walczyć z szalejącymi pożarami, a także radzić sobie w trudnych sytuacjach, takich jak załamanie się kolonistów pod presją.

RimWorld to gra, która dzięki nieprzewidywalnym wydarzeniom utrzymuje zainteresowanie gracza przez cały czas trwania rozgrywki. Sprawdza ona twoje krytyczne myślenie, kreatywne rozwiązywanie problemów oraz planowanie strategiczne.

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5. Planet Zoo [Najlepsza dla miłośników zwierząt]

Platformy PC Rok wydania 2019 Gatunek Symulator budowy/zarządzania Unikalne cechy Realistyczne zachowanie zwierząt, szczegółowe zarządzanie ogrodem zoologicznym, duży wybór zwierząt i ekspozycji, dynamiczna pogoda i pory roku oraz szerokie wsparcie dla modów

Planet Zoo pozwala stworzyć park dzikich zwierząt swoich marzeń. Kontrolujesz wszystko, aż do najdrobniejszych szczegółów: od ścieżek dla zwiedzających po domy zwierząt. Zarządzasz żywym, oddychającym ekosystemem i zaspokajasz wyjątkowe potrzeby swoich zwierząt. To idealna propozycja dla kreatywnych graczy, którzy kochają symulatory zarządzania. Co zaskakujące, gra ma dużą głębię jak na symulator zoo.

Spędź czas na tworzeniu przytulnych schronień lub przygotowywaniu ekspozycji. Dlaczego jeszcze warto ją wybrać? Cóż, grafika jest naprawdę oszałamiająca, a rozgrywka wciągająca. Jeśli tylko się na to otworzysz, nawiążesz nawet więź ze swoją zwierzęcą rodziną. Jeśli kiedykolwiek chciałeś spróbować swoich sił jako opiekun w zoo, to jest to. Gra sprzedała się w ponad 2 milionach egzemplarzy na całym świecie, więc wypróbuj ją sam. Być może czeka cię miła niespodzianka.

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6. PowerWash Simulator [Najlepsza gra na relaks i swobodną rozgrywkę]

Platformy PC, Xbox, PlayStation Rok wydania 2021 Gatunek Symulacja/Relaks Unikalne cechy Relaksująca mechanika czyszczenia, różnorodne lokalizacje i przedmioty do czyszczenia, tryb współpracy dla wielu graczy, kojące wrażenia przypominające ASMR oraz częste aktualizacje zawartości

Chwyć myjkę ciśnieniową, wyceluj i patrz, jak brud się poddaje. PowerWash Simulator jest dziwnie hipnotyzujący, zamieniając brud w lśniącą perfekcję w ciągu kilku sekund. W prostych czynnościach wykonywanych w grze tkwi rytm: kojący puls, który niemal przypomina terapię, ale w grze przybiera formę strumienia wody. To jedna z nielicznych gier, w których celem nie jest tylko zwycięstwo: chodzi o czyszczenie, oddech i zaspokojenie ukrytych kompulsji.

To gra dla graczy, którzy pragną prostych, satysfakcjonujących zadań, które pozwalają zresetować umysł. Ponad 5 milionów pobrań potwierdza jej atrakcyjność, udowadniając, że obserwowanie, jak brud się rozpuszcza, jest bardziej satysfakcjonujące, niż powinno. To gra i cichy bunt przeciwko bałaganowi. Nie potrzebujesz na to godzin. Wystarczy pięć minut, a poczujesz zenowski spokój, szum wody w uszach, a chaos świata zostanie zagłuszony.

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7. MLB The Show 23 [Najlepsza gra z akcją baseballową]

Platformy PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Rok premiery 2023 Gatunek Symulator baseballu Unikalne cechy Tryb fabularny, ponad 180 legend MLB, karty kapitańskie, ulepszony tryb franczyzy i komentarze

MLB The Show 23 to gra, która spodoba się zarówno fanom baseballu, jak i nowicjuszom. Grafika gry jest ostra, a rozgrywka płynna jak zawsze, dzięki czemu gracz ma wrażenie , jakby naprawdę był na stadionie. Dodanie trybu Storylines to ogromny atut, który wysuwa na pierwszy plan niesamowitą historię lig Negro Leagues wraz z takimi legendami jak Jackie Robinson.

Tryb „Diamond Dynasty” staje się jeszcze bardziej ekscytujący dzięki ponad 180 legendom MLB do zebrania, a karty kapitańskie wnoszą świeży akcent do strategii budowania drużyny. Odświeżony tryb „Franchise” to również prawdziwa gratka, oferująca zaktualizowany system draftu MLB oraz bardziej realistyczny format rozgrywek posezonowych. Jeśli szukasz zabawnej, imponującej gry baseballowej, która łączy w sobie realizm i emocje, MLB The Show 23 to ten home run, na który czekałeś.

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8. F1 24 [Najlepsza gra dla fanów wyścigów Formuły 1]

Platformy PC, PS5, Xbox Series X Rok premiery 2024 Gatunek Symulator wyścigów Unikalne cechy Odświeżony tryb kariery z prawdziwymi kierowcami, system dynamicznego prowadzenia, tryb F1 World ze strefą kibiców, zaktualizowane tory oraz cele do osiągnięcia w trakcie wyścigu

F1 24 to szczytowe osiągnięcie wśród symulatorów wyścigowych. Poczuj ryk silnika, pokonując kultowe tory, doskonaląc swoje pit stopy i pędząc po flagę w szachownicę. Dzięki tak wysokiemu poziomowi realizmu, że niemal czuć zapach spalonej gumy, jest to idealna gra dla miłośników prędkości i strategicznych wyzwań. Stworzona z myślą o fanach najlepszych gier wyścigowych, zapewnia emocjonującą akcję niezależnie od tego, czy walczysz online, czy dopracowujesz ustawienia w trybie kariery.

Ciekawostka: gra osiągnęła już ponad milion pobrań w ciągu pierwszego miesiąca. Dlaczego warto ją wybrać? Poczujesz się naprawdę jak prawdziwy kierowca wyścigowy. Moim zdaniem gra doskonale spełnia wymagania symulacji wyścigowej. Jeśli żyjesz dla dreszczyku prędkości i precyzji, F1 24 zapewni ci zastrzyk adrenaliny jeszcze długo po zakończeniu rozgrywki.

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9. Forza Motorsport 7 [Najlepsza gra dla miłośników symulacji wyścigowych i pasjonatów motoryzacji]

Platformy PC, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2017 Gatunek Symulacja wyścigowa Unikalne cechy Ponad 700 samochodów, 30 torów, dynamiczna pogoda, cykle dnia i nocy, rozbudowane możliwości personalizacji samochodów oraz realistyczny silnik fizyczny

Forza Motorsport 7 to zaawansowany symulator wyścigów, który zapewnia niezwykle realistyczne wrażenia z jazdy i cieszy się ogromnym uznaniem miłośników wyścigów samochodowych. Gra oferuje bogatą kolekcję ponad 700 samochodów i 30 torów, z których każdy został zaprojektowany z niezwykłą dbałością o szczegóły. Wyścigi w różnych warunkach pogodowych, od pięknych słonecznych dni po tor wyczerpany deszczem, sprawiają, że doświadczenie jest niezwykle realistyczne.

Twoim głównym celem w Forza Motorsport 7 jest ukończenie różnych wyścigów, zdobywanie kredytów oraz ciągłe dostosowywanie i ulepszanie swojego pojazdu, aby przekształcić go w potężną maszynę, która poradzi sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami. Gra oferuje szeroki wachlarz opcji rozgrywki. Możesz brać udział w rozgrywkach wieloosobowych, wyścigach torowych lub próbach na czas. Mechanika jazdy jest tak realistyczna, że sprawia wrażenie, jakbyś naprawdę siedział za kierownicą, a tryb kariery w grze zapewnia przejrzystą strukturę i ścieżkę rozwoju.

Forza Motorsport 7 zapewnia niezrównaną, podnoszącą poziom adrenaliny akcję podczas jazdy po wspaniałych torach, takich jak Nürburgring czy Circuit de la Sarthe, a sama umiejętność mistrzowskiego opanowania pojazdu daje taki zastrzyk emocji, że nie będziesz mógł się od niej oderwać!

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10. Derail Valley [Najlepsza gra dla miłośników symulacji kolejowych]

Platformy PC (obsługa VR) Rok wydania 2019 Gatunek Symulator pojazdów Unikalne cechy Jazda pociągiem w otwartym świecie, wciągająca obsługa VR, szczegółowa fizyka lokomotyw, dynamiczna pogoda i cykle dnia i nocy, rozwój kariery z uzyskiwaniem licencji oraz tryb sandbox z możliwością dostosowania poziomu trudności

Pociągi, ale z domieszką szaleństwa. W ciągu kilku sekund Derail Valley wciąga cię w świat zgrzytającego metalu i ryczących silników. Prowadzenie lokomotyw to nie tylko praca… to pasja. Odgrywasz rolę, w której masz pełną kontrolę – od niezwykle szczegółowej mechaniki po immersję w VR, która sprawia, że dłonie pocą ci się tak, jakbyś naprawdę tam był. Każdy dudnienie, każdy brzęk, każdy niekończący się tor: wszystko reaguje na ciebie i tylko na ciebie.

To nie jest jakaś zwykła gra. To symulator pociągów, który wyznacza standardy – 93% graczy na Steamie zachwyca się nim, jakby to było arcydzieło. Jest coś w tej prostej grze symulacyjnej, co doprowadza ich do szaleństwa. Przewoź ładunki lub po prostu jedź donikąd. Tak czy inaczej, to jest Derail Valley. I jest genialne.

11. Arma 3 [Najlepsza gra do realistycznej walki taktycznej]

Platformy PC Rok wydania 2013 Gatunek Symulacja strzelanki taktycznej Unikalne cechy Realistyczna mechanika walki, rozległe otwarta świat, obsługa modów, dynamiczne tryby wieloosobowe, bogaty arsenał pojazdów

Arma 3 to idealna gra dla każdego, kto pragnie przeżyć realistyczne wojskowe przygody. Od rozległych otwartych światów, takich jak rozległe tereny Altis, po niezwykle szczegółową mechanikę walki – ta intensywna gra wojenna zapewnia wciągającą rozgrywkę jak żadna inna. Realizm jest niesamowity, a autentyczna balistyka, prowadzenie pojazdów i efekty środowiskowe sprawiają, że gracz czuje się jakby naprawdę był na polu bitwy.

Gra wyróżnia się w trybie wieloosobowym, oferując dynamiczne scenariusze PvP i kooperacyjne, które zapewniają nieustanne emocje, zwłaszcza podczas wielkoskalowych bitew z przyjaciółmi lub innymi graczami. Jeśli lubisz dostosowywać rozgrywkę do własnych upodobań, obsługa modów jest na najwyższym poziomie – istnieje ogromna społeczność twórców, którzy nieustannie dodają nową zawartość. Dzięki ponad 20 pojazdom i ogromnemu arsenałowi broni każda misja wydaje się wyjątkowa. Arma 3 to nie tylko gra; to wirtualne pole bitwy, na którym możesz realizować swoje taktyczne fantazje. Jeśli lubisz symulatory wojskowe, to pozycja obowiązkowa!

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12. SnowRunner [Najlepsza gra dla miłośników jazdy w trudnym terenie]

Platformy PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S Rok wydania 2020 Gatunek Symulacja jazdy pojazdami Unikalne cechy Ponad 60 pojazdów marek takich jak Ford i Chevrolet; rozległe otwarta świat; zaawansowana symulacja terenu; dynamiczna pogoda i cykle dnia i nocy; tryb współpracy wieloosobowej

SnowRunner to najlepsza przygoda w terenie dla każdego, kto kocha wyzwania. W grze przejmujesz kontrolę nad potężnymi pojazdami, pokonując jedne z najbardziej ekstremalnych i nieprzewidywalnych terenów, jakie można sobie wyobrazić. Od błotnistych bagien po ośnieżone góry – każde środowisko wydaje się żywe i gotowe do sprawdzenia twoich umiejętności kierowcy. Realistyczna symulacja terenu sprawia, że każdy centymetr postępu jest satysfakcjonujący, a utknięcie w rowie i wydostanie się z niego nigdy nie było tak satysfakcjonujące.

Różnorodność pojazdów robi ogromne wrażenie – do wyboru jest ponad 60 maszyn legendarnych marek, takich jak Ford i Chevrolet, z których każda oferuje unikalne możliwości pokonywania różnych przeszkód. Ponadto dynamiczna pogoda i cykle dnia i nocy zapewniają ciągłą różnorodność, zmuszając cię do dostosowywania strategii w locie. Tryb kooperacyjny dla wielu graczy zapewnia jeszcze więcej zabawy, pozwalając ci połączyć siły z przyjaciółmi, aby wspólnie pokonywać najtrudniejsze trasy.

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Więcej gier o symulacyjnym charakterze

Spójrzmy prawdzie w oczy – niektóre gry sprawiają wrażenie symulacji, ale technicznie rzecz biorąc nie są „prawdziwymi symulatorami”. Mimo to czerpią z rzeczywistości na tyle elementów, by zaspokoić tę symulacyjną potrzebę, nawet jeśli dodają do tego sporą dawkę fantazji, chaosu czy pikselowej kreatywności. Oto kilka uwielbianych tytułów, które wprowadzają klimat symulacji, nie angażując się jednak w pełni w ten gatunek.

1. Minecraft: Edycja Java i Bedrock – gra typu sandbox/survival

Możesz uderzać w drzewa, budować domy, paść krowy, wydobywać diamenty i przetrwać przerażające noce – brzmi całkiem jak symulacja, prawda? Chociaż Minecraft jest technicznie grą typu sandbox survival, jest pełen mechanik charakterystycznych dla symulacji. Rolnictwo, rzemiosło, cykle dnia i nocy oraz zarządzanie zasobami dodają realizmu temu blokowemu światu. Dodaj kilka modów, a gra zamieni się w pełnoprawną symulację życia lub gospodarstwa rolnego… jeśli tylko chcesz.

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2. Sea of Thieves – gra akcji i przygodowa/wieloosobowa

„Sea of Thieves” może i nie oddaje każdego szczegółu życia piratów, ale z pewnością sprawia, że gracz czuje się jak doświadczony marynarz. Od sterowania żaglami statku po pracę zespołową przy wylewaniu wody z łodzi w środku burzy – gra doskonale oddaje ten chaotyczny charakter życia na morzu, oparty na współpracy. Systemy gry kładą nacisk na pracę zespołową i nawigację w stylu symulacji, mimo że całość jest opakowana w kreskówkową oprawę poszukiwania skarbów.

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3. The Sims 3 – symulacja życia/gra typu sandbox

No dobrze, The Sims 3 bardziej niż większość gier podchodzi do symulacji na poważnie – ale nadal jest to bardziej zabawka typu sandbox niż ścisła symulacja. Nie musisz zajmować się szczegółami instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazience ani rozliczać podatków (na szczęście), ale kształtujesz kariery, relacje i osobiste dramaty swoich Simów. Gra pozwala symulować ludzkie życie w sposób uroczy, dramatyczny i cudownie nieprzewidywalny.

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Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra symulacyjna o miastach?

Tytuł ten zdecydowanie należy do Cities: Skylines II. To najlepsza gra typu sandbox do tworzenia miast i zarządzania nimi, oferująca niesamowitą głębię oraz szczegółowe systemy transportu, zagospodarowania przestrzennego i planowania urbanistycznego.

Jaki jest najlepszy symulator budowania?

Na szczycie listy znajduje się „Planet Zoo”. Gra ta oferuje wspaniałe połączenie kreatywności i zarządzania, pozwalając graczom opiekować się uroczymi zwierzętami, projektować ogrody zoologiczne oraz zarządzać wrażeniami odwiedzających z niesamowitym realizmem.

Czy istnieje gra symulująca wojnę?

Tak! Arma 3 to niezwykle realistyczna gra symulacyjna o tematyce wojskowej, skupiająca się na działaniach taktycznych, z dopracowaną mechaniką walki i rozległymi terenami, zapewniająca wciągające wrażenia z wojny.

Jaka jest najbardziej realistyczna symulacja baseballu?

MLB The Show 23 osiąga niesamowity sukces dzięki realistycznej mechanice i autentycznym składom drużyn, co czyni ją idealnym wyborem dla fanów symulacji baseballu.

Jaka jest najlepsza symulacja życia?

The Sims 3 nie ma sobie równych, jeśli chodzi o symulację. Będziesz mógł świetnie się bawić, projektując i odkrywając wirtualne życie, które odzwierciedla prawdziwy świat i oferuje nieskończone możliwości.