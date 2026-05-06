15 gier podobnych do „Blue Prince” dla tych, którzy opuścili Mount Holly

Powiem szczerze: znalezienie gier podobnych do „Blue Prince” to nie lada wyzwanie. W końcu niewiele tytułów może dorównać „Blue Prince” pod każdym względem – od łączącej różne gatunki rozgrywki, przez atmosferę, aż po łamigłówki. Chociaż niektóre gry są całkiem bliskie ideału.

Jeśli odczuwasz brak gier typu „drafting”, chętnie Ci pomogę. Na tej liście przedstawimy 15 świetnych gier podobnych do „Blue Prince”, które, miejmy nadzieję, zaspokoją tę potrzebę.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do „Blue Prince”

Wszystkie gry z tej listy są świetne, ale niektóre z nich wyróżniają się szczególnie:

Outer Wilds (2019) – Rozszyfruj tajemnice dawno zaginionej cywilizacji w układzie słonecznym uwięzionym w pętli czasowej. Tunic (2022) – Nie ma instrukcji? Nie ma problemu. Samodzielnie skompletuj instrukcję w tej przygodowej grze logicznej. Void Stranger (2023) – W tej trudnej grze łamigłówki oparte na układaniu płytek są doprowadzone do granic możliwości.

Chociaż te gry są najlepszymi z najlepszych, możesz mieć pewność, że każda gra z tej listy ma wiele do zaoferowania.

15 gier podobnych do Blue Prince: czekają na Ciebie nowe tajemnice

Nie ma nic podobnego do „Blue Prince”. Połączenie wielu różnych gatunków, takich jak gry logiczne, eksploracyjne, przygodowe i roguelike, sprawia, że „Blue Prince” jest pierwszą grą tego rodzaju. W związku z tym nie da się doświadczyć czegoś dokładnie takiego samego, choć poniższe tytuły są dość zbliżone.

Przejdźmy teraz do listy najlepszych gier podobnych do Blue Prince.

1. Outer Wilds [Zapierająca dech w piersiach kosmiczna gra logiczna]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2019 Twórcy Mobius Digital, Annapurna Interactive Średni czas rozgrywki ~20 godzin Ocena na Metacritic 85

Jeśli chodzi o gry takie jak Blue Prince, wciągające łamigłówki eksploracyjne są najprawdopodobniej pierwszym wyborem, na który się zdecydujesz. A jeśli chodzi o tego typu gry, to z Outer Wilds naprawdę nie możesz się pomylić.

Jako najnowszy kadet kosmiczny w Outer Wilds Ventures w końcu zasłużyłeś sobie na prawo do wypłynięcia statkiem na orbitę, by odkryć tajemnice Nomai – zaginionej cywilizacji. Jednak sytuacja nie pozostaje taka sama, ponieważ 22 minuty po wyruszeniu twoje słońce wybucha jako supernowa, niszcząc wszystko w twoim układzie słonecznym, w tym ciebie. A potem budzisz się z powrotem na Timber Hearth.

Podobnie jak w przypadku „Blue Prince”, „Outer Wilds” to gra eksploracyjna oparta na tajemnicach, w której postępy zależą od twojej wiedzy z życia codziennego, a wskazówki często na początku nie mają sensu. Jednak przy odrobinie myślenia i eksperymentowania będziesz w stanie osiągnąć wymierny postęp i krok po kroku odkrywać sekrety swojego wszechświata. Mamy nadzieję, że robiłeś notatki.

Dlaczego to wybraliśmy „Outer Wilds” balansuje na granicy wielu gatunków, ale tam, gdzie inne gry mogłyby się potknąć, „Outer Wilds” udaje się doprowadzić tę formułę do perfekcji.

Wydaje się, że ogromny zakres „Outer Wilds” mógłby negatywnie wpłynąć na rozgrywkę logiczną; zapewniam was jednak, że tak nie jest. Podobnie jak w przypadku „Blue Prince”, każdy postęp jest ciężko wypracowany, a każda chwila olśnienia daje ogromną satysfakcję, a aspekt zarządzania czasem sprawia, że jest to również interesująca gra strategiczna.

Nasza ocena: „Outer Wilds” z pewnością zadowoli graczy swoim ogromnym rozmachiem, archeologicznym ujęciem i wymagającymi łamigłówkami.

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Co mówią gracze?

underwater ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Fantastyczna gra. Nie korzystajcie z poradnika przy tej grze.

2. Tunic [Złóż instrukcję samodzielnie]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2022 Twórca(y) Isometricorp Games, Finji Średni czas rozgrywki ~15 godzin Ocena na Metacritic 85

Tunic to świetna gra przygodowa, w której tym razem główną rolę odgrywa antropomorficzny lis. Założenia gry są proste: trafiasz do izometrycznego świata w stylu Zelda i to by było na tyle.

Tym razem jednak instrukcje są niejasne. I mam na myśli to dosłownie, ponieważ twoje cele, zadania, a nawet znaczna część interfejsu użytkownika są napisane w nieczytelnym języku używanym w grze. Natrafisz również na „pomocną” instrukcję w grze, która jest nie tylko niejasna, ale także podarta i porozrzucana.

Dlaczego to wybraliśmy Podobnie jak w przypadku Outer Wilds, Tunic w mistrzowski sposób łączy najlepsze elementy wielu gatunków, tworząc grę, której nie można przegapić.

Rozgrywka w Tunic polega na odkrywaniu, co właściwie należy zrobić. Z każdą zebraną stroną twoje zrozumienie tego, czego wymaga od ciebie Tunic, pogłębia się (lub nie). Ponieważ instrukcje nigdy nie są jednoznaczne, kluczowe znaczenie ma eksperymentowanie, więc nie bój się próbować szalonych rzeczy. To może być właśnie droga do sukcesu.

Podobnie jak w przypadku „Blue Prince”, postęp w grze „Tunic” opiera się w dużej mierze na wiedzy i wymaga ciężkiej pracy. Podobnie jak przy odkrywaniu tajemnic rezydencji, musisz myśleć nieszablonowo i podchodzić do problemów z różnych stron, a także uważnie analizować, co działa, a co nie, aby zrozumieć, jak grać w „Tunic”.

Nasza ocena: Niekonwencjonalne podejście „Tunic” do gier logicznych sprawia, że jest to absolutna pozycja obowiązkowa dla miłośników łamigłówek.

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Co mówią gracze?

EvilTwinSunnyFrank ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Naprawdę chciałbym móc zagrać w tę grę jeszcze raz od początku.

3. Void Stranger [gra logiczna oparta na kafelkach]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2023 Twórca(y) System Erasure Średni czas gry ~30 godzin Ocena na Metacritic 85

Na pierwszy rzut oka Void Stranger wydaje się prostą grą. W końcu „poruszanie się po lochach poprzez przesuwanie płytek” brzmi jak pomysł na grę dla dzieci. Jednak gdy faktycznie spróbujesz, Void Stranger okazuje się znacznie bardziej złożony, niż się początkowo wydaje.

Rozgrywka w Nieznajomy z Otchłani opiera się na używaniu magicznej różdżki do manipulowania płytkami. Mówiąc dokładniej, można „wziąć” płytkę i „umieścić” ją w innym miejscu. Pomimo prostej zasady Void Stranger łączy to z innymi elementami, tworząc dość trudne łamigłówki, w których przekraczanie granic fizycznej przestrzeni to dopiero początek.

Dlaczego to wybraliśmy „Nieznajomy z Otchłani” rozwija i przesuwa granice prostego gatunku Sokoban w sposób, którego się nie spodziewasz.

Jednak podobnie jak w przypadku „Baba is You”, „Nieznajomy z Otchłani” wymaga nieszablonowego myślenia, a nawet łamania zasad gry, aby osiągnąć postęp. Nie bój się eksperymentować i pamiętaj, że zawsze możesz zacząć od początku lochu.

Żadna świetna gra logiczna nie obejdzie się bez fabuły i pomimo prostej koncepcji oraz grafiki w stylu retro, „Nieznajomy z Otchłani” aż prosi się o zgłębienie. Każde złamanie zasad pozwala lepiej zrozumieć grę i fabułę, a choć postępy są powolne, rozkładanie „Nieznajomy z Otchłani” na czynniki pierwsze i odkrywanie jego tajemnic daje ogromną satysfakcję.

Nasza ocena: „Nieznajomy z Otchłani” to trudna, ale niezwykle satysfakcjonująca gra logiczna, która z pewnością zadowoli graczy poszukujących hardkorowych wrażeń.

Co mówią gracze?

JaviOnukala ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 To nigdy nie jest łatwe, ale właśnie dlatego każdy postęp daje ogromną satysfakcję. Nie dla niecierpliwych.

4. The Witness [Niesamowity projekt łamigłówek]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, PlayStation 4, Xbox One, iOS Rok wydania 2016 Twórca(y) Thekla, Inc. Średni czas gry ~18 godzin Ocena na Metacritic 87

Wiele gier z tej listy przypomina Blue Prince, ponieważ aby osiągnąć postępy, wymagają one dogłębnego zrozumienia ich mechaniki. Pod tym względem The Witness wyróżnia się absolutnie znakomitym projektem łamigłówek.

W grze „The Witness” budzisz się na bezludnej wyspie. Chociaż możesz swobodnie poruszać się po przepięknym otoczeniu, szybko zauważysz, że twoje eksploracje utrudniają liczne łamigłówki, z których każda zazwyczaj blokuje dostęp do kolejnego obszaru. Czas więc włożyć kapelusz myśliciela.

Dlaczego to wybraliśmy Jednym z kluczowych elementów projektu gra „The Witness” jest inspirowanie gracza metodą prób i błędów. Doświadczenie momentu olśnienia w tej grze jest po prostu przyjemniejsze niż w innych grach logicznych.

Istnieje wiele gier podobnych do „The Witness”, ale niewiele z nich osiąga idealny poziom trudności, w którym każda poprzednia zagadka opiera się na tym, czego już się nauczyłeś. Co więcej, sposób, w jaki „The Witness” potrafi rozbudować tak prostą zagadkę, jest zarówno niesamowity, jak i sprawia przyjemność podczas rozwiązywania.

Nasza ocena: „The Witness” to pewny hit dla każdego, kto szuka złożonej, ale sprawiedliwej gry logicznej.

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Co mówią gracze?

ICEDRelativity ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Trudne, ale przyjemne. Jeśli potrzebujesz chwili odpoczynku, zawsze możesz po prostu pospacerować, bo okolica jest naprawdę piękna.

5. Return of the Obra Dinn [Kryminał z podróżą w czasie]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2018 Twórca(y) 3903 LLC., Lucas Pope Średni czas gry ~10 godzin Ocena na Metacritic 89

Wiele razy zachwycałem się grą „Powrót Obra Dinn” i jeśli chodzi o najlepsze gry logiczne, to jest to tytuł niezależny, który zawsze będę polecał.

Wcielając się w rolę śledczego z Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej, musisz wejść na pokład tytułowego statku, który w niewyjaśniony sposób wpłynął do portu bez załogi. Uzbrojony jedynie w manifest statku oraz „Memento Mortum” – zegarek kieszonkowy, który pozwala zobaczyć dokładny moment śmierci danej osoby – musisz zebrać informacje i odkryć losy 60 osób.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Powrót Obra Dinn” wciąga gracza dzięki charakterystycznej grafice w stylu 1-bitowym oraz niezwykle zawiłej fabule, która nieustannie trzyma w napięciu.

Jeśli chodzi o łamigłówki dedukcyjne, „Obra Dinn” jest trudny do przebicia. Chociaż niektóre postacie, takie jak kapitan, łatwo zidentyfikować, w przypadku większości z nich nie jest to takie proste. Będziesz musiał włożyć w to sporo wysiłku i przeczesać wspomnienia o śmierci w poszukiwaniu drobnych wskazówek, które pomogą ci ustalić, kim była każda z osób, jaką rolę pełniła na pokładzie statku i co ją zabiło – o ile w ogóle zginęła.

Nasza ocena: Niewiele kryminałów jest tak pełnych charakteru jak „Powrót Obra Dinn”, a obserwowanie postępów w prowadzeniu dziennika to zawsze prawdziwa przyjemność.

Co mówią gracze?

thedreadpirateroberts ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Szkoda, że tak naprawdę można w to zagrać tylko raz.

6. Zapomniane miasto [Podróż w czasie w starożytnym Rzymie]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2021 Twórca(y) Współczesny gawędziarz, Drodzy mieszkańcy wsi Średni czas rozgrywki ~6 godzin Ocena na Metacritic 85

Jeśli ta gra brzmi znajomo, nie jesteś sam. Zapomniane miasto powstało jako mod do Skyrim w 2015 roku i spotkało się z tak dobrym przyjęciem, że w 2021 roku powstała jego pełna adaptacja.

W tej wspaniałej grze RPG będziesz eksplorować starożytne ruiny w poszukiwaniu przyjaciela swojego wybawcy. Jednak po wejściu do wspomnianych ruin zostaniesz przeniesiony w czasie do starożytnego rzymskiego miasta. Miasto to znajduje się pod ochroną bogów, ale obowiązuje w nim jedno, niełamalne prawo. A mianowicie: jeśli ktokolwiek popełni grzech, wszyscy mieszkańcy zostaną zamienieni w złoto.

Dlaczego to wybraliśmy Jeśli chodzi o nieliniowe zagadki, „Zapomniane miasto” wyróżnia się na tle innych. Pomimo ogromnej, rozległej scenerii oraz mnóstwa pozornie niepowiązanych wskazówek, wszystko układa się w jedną spójną układankę.

Oczywiście kara ta będzie nakładana w trakcie rozgrywki. Nie obawiaj się jednak, ponieważ portal, przez który tu trafiłeś, daje ci również możliwość zresetowania pętli czasowej. Ta umiejętność okaże się kluczowa dla twojego śledztwa, ponieważ będziesz mógł jej użyć nie tylko do zresetowania Złotej Zasady, ale także do przeniesienia przedmiotów i, co najważniejsze, informacji z powrotem na początek gry.

Nasza ocena: Fakt, że w grze „Zapomniani” City” w każdym przebiegu trzeba wykorzystywać nowe informacje, sprawia, że jest ona bardzo podobna do „Blue Prince”.

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Co mówią gracze?

VeniVidiVino ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Fajna gra logiczna i eksploracyjna, która świetnie oddaje atmosferę starożytnego Rzymu.

7. Lorelei and the Laser Eyes [Nastrajająca gra logiczno-eksploracyjna]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5 Rok wydania 2024 Twórca(y) Simogo, Annapurna Interactive Średni czas rozgrywki ~25 godzin Ocena na Metacritic 88

Istnieje wiele tajemniczych, nastrojowych gier logicznych opartych na eksploracji, ale „Lorelei i laserowe oczy” jest, moim zdaniem, jedną z absolutnie najlepszych.

W tej grze wcielisz się w rolę nieznanej kobiety zaproszonej do starej barokowej rezydencji położonej głęboko w sercu Europy Środkowej. Twój cel może wydawać się prosty, ale droga do niego będzie trudna, a najczęściej będziesz mieć więcej pytań niż odpowiedzi.

Dlaczego to wybraliśmy Lorelei łączy przebiegłe łamigłówki z melancholijną atmosferą i fabułą, która sprawia, że chcesz więcej.

Żadna tajemnica nie byłaby kompletna bez zagadek, a w Lorelei jest ich mnóstwo. Pamiętaj tylko: każda rozwiązana zagadka nie tylko otwiera drogę do dalszej gry, ale także rzuca nieco światła na sedno sprawy. A kiedy odkryjesz prawdę, jaki wybór podejmiesz?

Nasza ocena: Jeśli szukasz gry eksploracyjnej z łamigłówkami, która zachwyca zarówno fabułą, jak i zagadkami, „Lorelei i laserowe oczy” to dobry wybór.

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Co mówią gracze?

messasmash ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Wciąga niesamowitą atmosferą i fascynującymi zagadkami.

8. Inscryption [Ogromna królicza nora wśród gier typu deckbuilder]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2021 Twórca(y) Daniel Mullins Games, Devolver Digital Średni czas rozgrywki ~15 godzin Ocena na Metacritic 85

Niezwykle trudno jest opisać grę Inscryption bez ujawnienia kluczowych szczegółów fabuły. Wystarczy powiedzieć, że ta znakomita gra niezależna nieustannie trzyma gracza w napięciu dzięki licznym zwrotom akcji.

Gdyby trzeba było opisać „Inscryption” jednym słowem, byłoby to „nieprzewidywalna”. Na początku utkniesz w ciemnym pokoju z postacią, która zmusza cię do grania w prostą, ale satysfakcjonującą grę typu roguelike z budowaniem talii. W trakcie rozgrywki zaczniesz dostrzegać elementy różnych gatunków: pokoje zagadek, odrobinę tajemnicy survivalowej i, oczywiście, liczne łamigłówki.

Dlaczego to wybraliśmy Wierz mi na słowo: nic innego nie dorównuje niesamowitej rozgrywce w Inscryption.

W grze „Inscryption” jest mnóstwo zwrotów akcji, z których każdy wzbogaca główną fabułę. Jednak niezależnie od tego, gdzie w końcu trafisz i co się wydarzy, wszystko jest ze sobą powiązane, a każdy najmniejszy szczegół ma znaczenie dla zrozumienia, o co tak naprawdę chodzi w „Inscryption”.

Nasza ocena: Jeśli szukasz szalonej, nieprzewidywalnej przygody, to jest to gra dla ciebie.

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Co mówią gracze?

ComplexTriangulations ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ta gra to prawdziwa huśtawka emocji. Wydaje ci się, że wiesz, jak to się potoczy, ale nic z tego.

9. Myst [Kultowa gra logiczno-eksploracyjna]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy (Remake 3D) PC, macOS, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 1993 (oryginał), 2000 (realMyst), 2014 (realMyst: Masterpiece), 2020 (remake 3D) Twórca(y) Cyan Worlds Inc. Średni czas rozgrywki ~7 godzin Ocena na Metacritic 78

Nie można mówić o grze „Blue Prince” bez nawiązania do jednego z prekursorów tego gatunku, gry „Myst”.

„Myst” to klimatyczna gra z perspektywy pierwszej osoby, łącząca elementy eksploracji i łamigłówek. W tej grze wcielisz się w wędrowca, który utknął na wyspie Myst – miejscu pełnym tajemnic i mechanizmów. Eksploracja tej wyspy ujawnia, że kryje ona o wiele więcej, niż widać na pierwszy rzut oka, a jej największe skarby są ukryte daleko poza zasięgiem.

Dlaczego to wybraliśmy Myst pozostaje doskonałą pozycją dla każdego, kto chce zapoznać się z tym gatunkiem, zwłaszcza że wiele z zawartych w niej łamigłówek stanowi samodzielne zadania.

Myst nie tylko spopularyzował gatunek gier logicznych, ale także wyznaczył standardy tego, co powinny oferować gry na CD-ROM. Jak na tamte czasy, jego audiowizualne przerywniki filmowe, oszałamiająca grafika oraz niespotykana wówczas perspektywa pierwszej osoby podczas eksploracji były po prostu zdumiewające.

Sukces był tak wielki, że seria „Myst” trwa do dziś. Nie tylko dała początek całej bibliotece kontynuacji, ale została również wielokrotnie wydana jako „realMyst” w 2000 roku, „realMyst: Masterpiece Edition” w 2014 roku oraz jako pełny remake w 3D w 2020 roku.

Nasza ocena: Chociaż wiele gier przewyższyło „Myst”, nadal jest to wciągająca, klasyczna gra logiczna, która z pewnością sprawi graczom wiele radości.

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Co mówią gracze?

geodesicsomething ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Nadal nie ustępuje współczesnym grom logicznym.

10. Slay the Spire [Znakomita gra typu roguelike z budowaniem talii]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Rok wydania 2019 Twórca(y) Mega Crit Średni czas gry Zależy od umiejętności Ocena Metacritic 89

W końcu Blue Prince to gra hybrydowa, która oprócz elementów eksploracji i rozwiązywania zagadek zawiera również elementy budowania talii. A jeśli to właśnie taktyczne rozmieszczanie pomieszczeń w celu stworzenia idealnego planu piętra przyciągnęło Twoją uwagę, to z całego serca polecam Slay the Spire – bez wątpienia jedną z najlepszych gier typu deck-builder.

Założenia Slay the Spire są proste: wybierasz jedną z czterech postaci i wyruszasz na 50-poziomową wyprawę, by pokonać Spire. Jak można się spodziewać, nie będzie to łatwe, ponieważ Spire jest pełne potworów, pułapek i potężnych bossów poziomowych, którzy chcą położyć kres twojej podróży.

Na szczęście jesteś też uzbrojony. Zdolności każdej postaci są reprezentowane przez talię kart, a w miarę pokonywania wrogów i odwiedzania sklepów zyskasz możliwość dodawania, usuwania lub ulepszania kart w swojej talii. Nie daj się zwieść: opanowanie budowania talii to podstawowa umiejętność w Slay the Spire.

Dlaczego to wybraliśmy Slay the Spire jest wymagająca pod względem mechaniki, ale bardzo przystępna dla początkujących graczy, a podstawowa rozgrywka jest dość prosta. Jest to również jedna z tych gier, których łatwo się nauczyć, ale trudno opanować do perfekcji, co gwarantuje, że spędzisz przy niej mnóstwo czasu.

Każda rozgrywka jest generowana losowo, co oznacza, że gracz napotka różne układy poziomów, różne nagrody w postaci kart oraz różne nagrody – dzięki temu ta fantastyczna gra typu roguelite oferuje nieograniczoną wartość powtórkową dzięki losowo generowanemu charakterowi rozgrywki.

Nasza ocena: Elementy roguelike w połączeniu z prostą, ale wymagającą rozgrywką sprawiają, że „Slay the Spire” zdecydowanie wyróżnia się na tle innych gier.

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Co mówią gracze?

DAOgolak ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Niezwykle wciągająca gra z ogromną wartością powtórkową – spędziłem w niej już ponad tysiąc godzin i wciąż gram.

11. Zasada Talosa [Filozofowanie z robotami]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, OS X, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Rok wydania 2014 Twórca(y) Croteam, Devolver Digital Średni czas gry ~16 godzin Ocena na Metacritic 85

Podczas gdy wiele innych gier z tej listy opowiada jakąś historię, Zasada Talosa to tytuł, który zachęca nas również do spojrzenia w głąb siebie i zadania sobie trudnych pytań, takich jak „co czyni nas ludźmi”, „czy istota niebędąca człowiekiem może być człowiekiem” i tak dalej.

Pod względem rozgrywki Zasada Talosa jest dość prosta. Przez większość czasu będziesz przesuwać klocki w labiryntach, a z klocków powstają klucze, które pozwalają zdobyć kolejne klocki i tak dalej. Napotkasz też wiele różnych przeszkód, takich jak bramy, czujniki ruchu, karabiny strażnicze i tym podobne.

Dlaczego to wybraliśmy Oczywiście rozgrywka logiczna jest przyjemna, ale to właśnie science-fictionowa sceneria, a zwłaszcza refleksje na temat natury człowieczeństwa i wolnej woli sprawiają, że „Zasada Talosa” wyróżnia się na tle innych gier.

Może się wydawać, że to wszystko sprawia, iż gra „Zasada Talosa” jest zbyt poważna, ale, co zaskakujące, tak nie jest. Pomimo licznych zachęt do refleksji nad naturą rzeczy, nie musisz tego robić, aby cieszyć się grą, a łamigłówki środowiskowe, choć wymagające, są dość proste – do tego stopnia, że bez wahania poleciłbym „Zasada Talosa” nowicjuszom.

Nasza ocena: „Zasada Talosa” to świetna propozycja zarówno dla nowych, jak i doświadczonych graczy lubiących łamigłówki. Połączenie prostej, ale wymagającej rozgrywki z zachętą do autorefleksji sprawia, że warto sięgnąć po tę grę.

Co mówią gracze?

StacksStackingStacks ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 To właśnie filozofia science fiction sprawiła, że w tej grze pozostałem, choć zagadki też były fajne.

12. Animal Well [Eksploracja i łamigłówki w stylu Metroidvania]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Rok wydania 2024 Twórca(y) Pamięć współdzielona, tryb Bigmode Średni czas rozgrywki ~8 godzin Ocena na Metacritic 90

Animal Well wyróżnia się nie tyle rozgrywką opartą na łamigłówkach (choć ta jest znakomita), co niekonwencjonalnym gatunkiem: to świetna gra typu Metroidvania, a przy tym łamigłówka.

Podobnie jak w przypadku wielu innych gier z tej listy, cel Animal Well nie jest od razu jasny. Zostajesz wrzucony do gęstego, tajemniczego i nieliniowego świata, nie mając pojęcia, dokąd iść ani co robić.

Jasne jest jednak, że masz rozwiązywać zagadki i zbierać przedmioty. Charakter gry Animal Well jako tytułu z gatunku „Metroidvania” oznacza, że natkniesz się na zagadki, do których jeszcze nie możesz dotrzeć lub których nie potrafisz rozwiązać, ale gra idzie o krok dalej, nadając przedmiotom nieoczekiwane zastosowania. Kluczem do sukcesu są cierpliwość, spostrzegawczość i eksperymentowanie.

Dlaczego to wybraliśmy Urocze, pomysłowe i urocze. „Animal Well” doskonale łączy oba gatunki, rezygnując jednocześnie z walki, aby zapewnić graczom czystą przyjemność z rozwiązywania zagadek.

A ponieważ gra „Animal Well” stawia na niekonwencjonalność, jest pełna tajemnic i ukrytych smaczków, z których część prawdopodobnie nie została jeszcze odkryta przez społeczność graczy. Kto wie, może i ty coś takiego znajdziesz.

Nasza ocena: „Animal Well” to gra o wiele bardziej złożona, niż się wydaje na pierwszy rzut oka, a nacisk na eksperymentowanie sprawia, że jest ona dość zbliżona do „Blue Prince”.

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Co mówią gracze?

volare_viaaa ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 „Outer Wilds”, ale w stylu metroidvania. Całkiem wyjątkowa gra – świetnie się przy niej bawiłem.

13. Cocoon [zagadki w stylu filmu „Incepcja”]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2023 Twórcy Geometric Interactive, Annapurna Interactive Średni czas rozgrywki ~5 godzin Ocena na Metacritic 88

Na pierwszy rzut oka „Cocoon” wydaje się podobny do niemal każdej innej gry z tej listy. W tej grze wcielasz się w rolę chrząszcza pchającego kulę. A co w tym niezwykłego? Ta kula to jednocześnie inny świat, do którego możesz się zanurzyć.

Oczywiście na tym zabawa się nie kończy. Wzorując się na filmie „Incepcja”, możesz przenieść się do innego świata za pomocą aktywowanej kuli, co prowadzi do znakomicie zrealizowanej mechaniki „światów w światach”, w której nie tylko musisz zanurzać się w kulach, ale także przesuwać wiele kul, aby rozwiązywać zagadki.

Dlaczego to wybraliśmy Wykorzystanie głównej mechaniki w grze „Cocoon” zarówno jako wyzwania, jak i narzędzia sprawia, że jest to zdecydowany zwycięzca, a łamigłówki, choć łatwe, również nie są złe.

Oprócz tej bardzo mile widzianej zmiany w rozgrywce (i towarzyszącej jej kreatywności) Cocoon ma dość prostą, liniową strukturę. Chociaż zaliczyłbym tę grę do łatwiejszych gier logicznych, to i tak warto po nią sięgnąć, zwłaszcza jeśli chcesz zachęcić kogoś do tego gatunku.

Nasza ocena: Unikalna konstrukcja gry „Cocoon” sprawia, że jest to tytuł, który zdecydowanie warto sprawdzić, zwłaszcza jeśli szukasz prostej, ale nowatorskiej gry logicznej.

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Co mówią gracze?

DJ_Minimalist ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Prosta i piękna, ale szkoda, że łamigłówki nie są bardziej skomplikowane.

14. Pieśni z Sennaaru [Rozszyfruj starożytne języki]

Nasz wynik 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Rok wydania 2023 Twórca(y) Rundisc, Focus Entertainment Średni czas rozgrywki ~10 godzin Ocena na Metacritic 86

Jeśli kiedykolwiek czytałeś historię o Wieży Babel i pomyślałeś, że mogłaby ona stanowić świetną zagadkę, nie jesteś sam, ponieważ właśnie na tym opiera się gra Pieśni z Sennaaru.

W grze „Pieśni Sennaara” wcielasz się w wędrowca, którego celem jest dotarcie na szczyt ogromnej wieży. Nie byłoby w tym nic trudnego, gdyby nie fakt, że na każdym piętrze mieszka inna kultura, a każda z nich posługuje się innym językiem. Powodzenia.

Na szczęście gra podsuwa ci pewne wskazówki w postaci kontekstowych podpowiedzi, z których część jest dość łatwa do zrozumienia. Pomocny jest również interfejs użytkownika, który pozwala wpisać własną definicję słowa, a gra wykorzysta właśnie tę definicję. Będziesz mógł również przystąpić do testów biegłości, a jeśli je zdasz, słowa zostaną trwale i poprawnie przetłumaczone.

Dlaczego to wybraliśmy Gier logicznych związanych z językami jest niewiele, a „Pieśni Sennaara” to dobrze wykonany i bardzo mile widziany dodatek.

Jednak rozszyfrowanie całych języków będzie niełatwym zadaniem, więc przygotuj się na podważanie swoich teorii i eksperymentowanie z różnymi znaczeniami. Mam nadzieję, że twoje umiejętności sporządzania notatek są na odpowiednim poziomie.

Nasza ocena: „Pieśni Sennaara” to świetny wybór dla każdego gracza poszukującego łamigłówki typu „dekoder”.

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Co mówią gracze?

sokoviathesecond ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Fantastyczna grafika i łamigłówki.

15. The Room [Krótko i na temat]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, Android, iOS Rok wydania 2012 Twórca(y) Fireproof Games Średni czas rozgrywki ~3 godziny Ocena na Metacritic 75

Na koniec, ale bynajmniej nie mniej ważna, jest gra „The Room”. Nie, nie chodzi o film – to prosta gra logiczna, której celem jest otwarcie pudełka. Tak, naprawdę.

To pudełko jest niezwykle skomplikowane i zostało zaprojektowane tak, by nie dało się go otworzyć. To znaczy – nie da się go otworzyć bez odpowiedniego sprzętu, ale na szczęście twój przyjaciel pozostawił ci nie tylko sejf, w którym znajduje się to pudełko, ale także okular, który okaże się kluczowy dla rozwiązania tej zagadki.

Dlaczego to wybraliśmy Ponieważ cała gra kręci się wyłącznie wokół tego pudełka-zagadki, w The Room naprawdę poczujesz swoje postępy, a każde małe zwycięstwo będzie jak na dłoni.

W początkowej fazie gra będzie cię prowadzić za rękę, ale gdy tylko otworzysz sejf i wyciągniesz pierwsze pudełko-zagadkę, wszystko staje się możliwe. Pamiętaj tylko: rozwiązanie jest zawsze znacznie bliżej, niż mogłoby ci się wydawać.

Nasza ocena: „The Room” to krótka, urocza gra, idealna dla graczy szukających sposobu na spędzenie popołudnia, a jeśli ta gra to za mało, czeka na ciebie cała seria „The Room”.

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Co mówią gracze?

FUNISPELLINGMAN ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Krótkie, ale w 100% warte uwagi.

Moja ogólna ocena

Nawet biorąc pod uwagę wszystkie te sugestie, wybór punktu wyjścia może okazać się trudny. Aby pomóc Ci zawęzić wybór opcji, które pasowałyby do gry opisanej w niniejszym przeglądzie „Blue Prince”, przygotowałem najlepsze punkty wyjścia dla różnych typów graczy. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Najlepszy punkt wyjścia dla gier podobnych do „Blue Prince” już dziś?

Dla weteranów łamigłówek eksploracyjnych → „Outer Wilds”

Niezwykle rozbudowana przygoda z mnóstwem podstępnych łamigłówek, które nagradzają uważną obserwację i logiczne myślenie.



Niezwykle rozbudowana przygoda z mnóstwem podstępnych łamigłówek, które nagradzają uważną obserwację i logiczne myślenie. Dla nowicjuszy w grach eksploracyjno-logicznych → „Zasada Talosa”

Prosta, ale wciągająca, a do tego z świetną filozoficzną fabułą.

Dla fanów stylu retro → „Nieznajomy z Otchłani”

Wznosi gry typu Sokoban na wyższy poziom.

Dla fanów filmu noir → „Lorelei i laserowe oczy”

Nastrojowa, mroczna i pełna niespodzianek.

Dla osób poszukujących gier typu roguelike z budowaniem talii → Slay the Spire

Po prostu jedna z najlepszych gier typu roguelike z budowaniem talii, jakie można znaleźć.

Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra podobna do Blue Prince?

Najlepszą grą podobną do Blue Prince jest Outer Wilds ze względu na jej rozmach, a także element roguelike polegający na rozpoczynaniu nowych rozgrywek z większą wiedzą. Inne gry to między innymi Zasada Talosa, The Witness i Zapomniane miasto.

Jakim rodzajem gry jest „Blue Prince”?

„Blue Prince” to gra przygodowa z elementami łamigłówek, rozgrywana z perspektywy pierwszej osoby. W tej grze wędrujesz po świecie i rozwiązujesz łamigłówki, z których każda – w idealnym przypadku – przybliża cię do celu.

Jak trudna jest gra Blue Prince?

Blue Prince to gra dość wymagająca. Duża część trudności wynika z konieczności zrozumienia, do czego służy każde pomieszczenie, a także z opracowania planu piętra, który pozwoli ci dotrzeć do przedpokoju. Elementy typu roguelike również mogą stanowić wyzwanie, ponieważ nie ma gwarancji, jakie rodzaje pomieszczeń pojawią się danego dnia.

Czy gra „Blue Prince” została zainspirowana grą „Myst”?

Tak, gra „Blue Prince” została zainspirowana grą „Myst”. Chociaż nie jest to bezpośrednia inspiracja, to właśnie „Myst” wyniósł gatunek „rozwiązywania zagadek i eksploracji świata” na nowy poziom, co oznacza, że każda gra polegająca na eksploracji i rozwiązywaniu zagadek jest pośrednio inspirowana grą „Myst”.

Ile czasu zajmuje ukończenie gry „Blue Prince”?

Ukończenie „Blue Prince” zajmuje około 25–40 godzin, zakładając, że szukasz wyłącznie pokoju nr 46. Rozgrywka po ukończeniu głównej fabuły (tak, jest tu ogromna zawartość dodatkowa) zajmie ci prawdopodobnie nawet 100 godzin, w zależności od tego, jak szybko rozwiązujesz zagadki.

Czy „Blue Prince” jest lepszy od „Outer Wilds”?

To, czy „Blue Prince” jest lepszy od „Outer Wilds”, zależy od tego, jakiego rodzaju wrażeń szukasz. Moim zdaniem obie gry są na tym samym poziomie.