15 jeux similaires à « Blue Prince » pour ceux qui ont quitté Mount Holly

Je vais être franc : trouver des jeux comparables à Blue Prince est un véritable défi. Après tout, rares sont les jeux capables d’égaler point par point le gameplay mêlant plusieurs genres, l’ambiance et les énigmes de Blue Prince. Certains s’en approchent toutefois de très près.

Si vous êtes en manque de jeux de stratégie, je suis là pour vous aider. Dans cette liste, nous allons passer en revue 15 excellents jeux similaires à Blue Prince qui, je l’espère, sauront combler ce manque.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à Blue Prince

Tous les jeux de cette liste sont excellents, mais certains le sont tout particulièrement :

Outer Wilds (2019) – Déchiffrez les secrets d’une civilisation disparue depuis longtemps dans un système solaire pris dans une boucle temporelle. Tunic (2022) – Pas de mode d’emploi ? Pas de problème. Composez vous-même le manuel dans ce jeu d’aventure et de réflexion. Void Stranger (2023) – Les casse-têtes basés sur des tuiles sont poussés à leurs limites dans ce jeu difficile.

Bien que ces jeux soient la crème de la crème, soyez assurés que chaque titre de cette liste a de quoi vous séduire.

15 jeux similaires à Blue Prince : de nouveaux mystères vous attendent

Il n’y a vraiment rien de comparable à Blue Prince. La fusion de nombreux genres différents, tels que le jeu de réflexion, l’exploration, l’aventure et le roguelike, fait de Blue Prince un jeu unique en son genre. De ce fait, il n’est pas possible de vivre une expérience exactement identique, même si ces jeux s’en rapprochent beaucoup.

Passons maintenant à la liste des meilleurs jeux similaires à Blue Prince.

1. Outer Wilds [Jeu de réflexion spatial à couper le souffle]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2019 Développeur(s) Mobius Digital, Annapurna Interactive Durée moyenne de jeu environ 20 heures Note Metacritic 85

Lorsqu’il s’agit de jeux comme Blue Prince, les jeux d’énigmes et d’exploration immersifs sont très probablement la première étape vers laquelle vous vous tournerez. Et dans ce domaine, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec Outer Wilds.

En tant que toute nouvelle recrue d’Outer Wilds Ventures, vous avez enfin gagné le droit de piloter un vaisseau en orbite pour découvrir les secrets des Nomai, une civilisation perdue. Mais les choses ne se passent pas comme prévu : 22 minutes après votre départ, votre soleil se transforme en supernova, anéantissant tout ce qui se trouve dans votre système solaire, y compris vous-même. Puis vous vous réveillez à Timber Hearth.

Tout comme Blue Prince, Outer Wilds est un jeu d’exploration axé sur le mystère, où la progression dépend de vos connaissances du monde réel et où les indices n’ont souvent pas encore de sens. Cependant, en réfléchissant un peu et en expérimentant, vous parviendrez à faire des progrès concrets et, pas à pas, vous percerez les secrets de votre univers. J’espère que vous avez pris des notes.

Pourquoi nous l’avons choisi Outer Wilds évolue sur la corde raide entre plusieurs genres, mais là où d’autres jeux pourraient échouer, Outer Wilds parvient à perfectionner la formule.

L’ampleur considérable d’Outer Wilds pourrait laisser penser qu’elle compromettrait le gameplay basé sur les énigmes ; je vous assure que ce n’est pas le cas. Tout comme dans Blue Prince, chaque avancée est durement gagnée et chaque moment « eurêka » procure une immense satisfaction, tandis que l’aspect gestion du temps en fait également un jeu de stratégie intéressant.

Mon verdict : Outer Wilds saura sans aucun doute vous satisfaire grâce à son ampleur considérable, son approche archéologique et ses énigmes complexes.

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Que disent les joueurs ?

underwater ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Un jeu fantastique. N'utilisez pas de guide pour celui-ci.

2. Tunic [Assemblez vous-même le manuel]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2022 Développeur(s) Isometricorp Games, Finji Durée moyenne de jeu environ 15 heures Note Metacritic 85

Tunic est un excellent jeu d’aventure, mettant cette fois en scène un renard anthropomorphe. Le principe du jeu est simple : vous êtes plongé dans un univers isométrique à la Zelda, et c’est à peu près tout.

Cette fois-ci, cependant, les instructions manquent de clarté. Et je le dis au sens propre, car vos buts, vos objectifs, voire une grande partie de l’interface utilisateur, sont rédigés dans une langue de jeu indéchiffrable. Vous tomberez également sur un manuel « utile » intégré au jeu, qui est non seulement obscur, mais aussi déchiré et éparpillé.

Pourquoi nous l'avons choisi Tout comme Outer Wilds, Tunic combine magistralement le meilleur de plusieurs genres pour créer un jeu à ne pas manquer.

Le gameplay de Tunic repose sur la nécessité de comprendre exactement ce que vous êtes censé faire. À chaque page que vous récupérez, votre compréhension de ce que Tunic attend de vous s’approfondit (ou pas). Comme les instructions ne sont jamais explicites, l’expérimentation est essentielle ; n’ayez donc pas peur d’essayer des choses farfelues. C’est peut-être justement la clé pour avancer.

Tout comme dans Blue Prince, la progression dans Tunic repose à la fois fortement sur les connaissances et se gagne de haute lutte. À l’instar de la découverte des secrets du manoir, vous devrez sortir des sentiers battus et aborder les problèmes sous plusieurs angles, tout en étudiant attentivement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, afin de comprendre comment jouer à Tunic.

Mon verdict : l’approche non conventionnelle de Tunic en matière de jeux de réflexion en fait un titre incontournable pour les passionnés du genre.

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Que disent les joueurs ?

EvilTwinSunnyFrank ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 J'aimerais vraiment pouvoir y jouer à nouveau pour la première fois.

3. Void Stranger [Jeu de réflexion à base de tuiles]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2023 Créateur(s) System Erasure Durée moyenne de jeu environ 30 heures Note Metacritic 85

À première vue, Void Stranger semble être un jeu simple. Après tout, « parcourir le donjon en déplaçant des tuiles » ressemble au principe d’un jeu pour enfants. Mais si vous l’essayez réellement, Void Stranger s’avère bien plus complexe qu’il n’y paraît au premier abord.

Le gameplay de Void Stranger repose sur l’utilisation de votre baguette magique pour manipuler des tuiles. Plus précisément, vous pouvez « prendre » une tuile et la « placer » ailleurs. Malgré ce principe simple, Void Stranger combine cela avec d’autres éléments pour créer des énigmes assez difficiles où dépasser les limites de votre espace physique n’est qu’un début.

Pourquoi nous l’avons choisi Void Stranger développe et repousse les limites du genre Sokoban, pourtant simple, d’une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas.

Mais tout comme Baba is You, Void Stranger vous oblige à sortir des sentiers battus et même à enfreindre les règles du jeu pour progresser. N’ayez pas peur d’expérimenter, et n’oubliez pas que vous pouvez toujours recommencer depuis le début du donjon.

Aucun grand jeu de réflexion ne saurait se passer d’une histoire, et malgré son principe simple et ses graphismes rétro, « « L’Étranger du Vide » ne demande qu’à être découvert. Chaque fois que l’on enfreint les règles, on acquiert une meilleure compréhension du jeu et de l’histoire, et bien que la progression soit lente, il est tellement gratifiant de décortiquer Void Stranger et d’en dévoiler les mystères.

Mon verdict : Void Stranger est un jeu de réflexion difficile mais extrêmement gratifiant qui ne manquera pas de satisfaire les joueurs en quête d’une expérience hardcore.

Que disent les joueurs ?

JaviOnukala ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ce n'est jamais facile, mais c'est justement ce qui rend chaque progrès d'autant plus gratifiant. Ce n'est pas pour les impatients.

4. The Witness [Conception de casse-tête incroyable]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, PlayStation 4, Xbox One, iOS Année de sortie 2016 Développeur(s) Thekla, Inc. Durée moyenne de jeu environ 18 heures Note Metacritic 87

De nombreux jeux de cette liste s’apparentent à Blue Prince en ce sens qu’ils exigent une compréhension globale de leurs mécanismes pour pouvoir progresser. À cet égard, The Witness se distingue par la conception absolument exceptionnelle de ses énigmes.

Dans The Witness, vous vous réveillez sur une île déserte. Bien que vous soyez libre de vous promener dans ce magnifique environnement, vous constaterez rapidement que votre exploration est entravée par de nombreuses énigmes, chacune ayant tendance à bloquer l’accès à une zone. Il est temps de vous creuser les méninges.

Pourquoi nous l’avons choisi L’un des éléments centraux de la conception de The Witness réside dans l’inspiration qui naît de l’essai et de l’erreur. Vivre ce moment d’« eurêka » procure ici un plaisir bien plus intense que dans d’autres jeux de réflexion.

Il existe certes de nombreux jeux similaires à The Witness, mais rares sont ceux qui parviennent à atteindre ce niveau de difficulté idéal, où chaque énigme précédente s’appuie sur ce que vous avez déjà appris. De plus, la manière dont The Witness parvient à développer une énigme aussi simple est à la fois étonnante et un véritable plaisir à résoudre.

Mon verdict : The Witness est un succès assuré pour tous ceux qui recherchent un jeu de réflexion complexe, mais équitable.

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Que disent les joueurs ?

ICEDRelativity ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 C'est difficile, mais amusant. Si vous avez besoin d'une pause, vous pouvez toujours vous promener, car c'est très joli.

5. Return of the Obra Dinn [Mystère policier et voyage dans le temps]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2018 Créateur(s) 3903 LLC., Lucas Pope Durée moyenne de jeu environ 10 heures Note Metacritic 89

J’ai longuement vanté les mérites de Le retour de l’Obra Dinn, et lorsqu’il s’agit des meilleurs jeux de réflexion, c’est un jeu indépendant que je recommanderai toujours.

En tant qu’enquêteur d’assurance de la Compagnie britannique des Indes orientales, vous devez monter à bord du navire éponyme, qui a, pour une raison inconnue, accosté sans aucun membre d’équipage à bord. Armé uniquement du manifeste du navire et du Memento Mortum, une montre de poche qui vous permet de voir le moment exact du décès d’une personne, vous devrez recueillir des informations et découvrir ce qu’il est advenu de 60 personnes.

Pourquoi nous l'avons choisi Le retour de l’Obra Dinn vous tient en haleine grâce à son style graphique 1-bit unique et à une intrigue complexe et enchevêtrée qui vous tiendra en haleine.

En matière d’énigmes de déduction, Obra Dinn est difficile à égaler. Si certains personnages, comme le capitaine, sont faciles à cerner, ce n’est pas le cas de la plupart des autres. Vous devrez vous creuser les méninges et passer au crible les souvenirs des défunts à la recherche d’indices infimes qui vous aideront à identifier qui est chaque personne, quel était son rôle à bord du navire et ce qui l’a tuée, si tant est qu’elle ait péri.

Mon verdict : Peu de romans policiers regorgent autant de personnalité que Le retour de l’Obra Dinn, et suivre la progression de votre journal est toujours un véritable plaisir.

Que disent les joueurs ?

thedreadpirateroberts ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est dommage qu'on ne puisse vraiment y jouer qu'une seule fois.

6. La Cité oubliée [Voyage dans le temps dans la Rome antique]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2021 Créateur(s) Conteur moderne, chers villageois Durée moyenne de jeu environ 6 heures Note Metacritic 85

Si ce titre vous dit quelque chose, vous n’êtes pas les seuls. La Cité oubliée a vu le jour en 2015 sous la forme d’un mod pour Skyrim, et a rencontré un tel succès qu’une adaptation complète a été réalisée en 2021.

Dans ce superbe jeu de rôle, vous explorerez des ruines antiques à la recherche de l’ami de celui qui vous a sauvé. Cependant, dès que vous pénétrerez dans ces ruines, vous serez transporté dans le temps, au cœur d’une ancienne cité romaine. Cette cité est placée sous la protection des dieux, mais elle obéit à une seule et unique loi, inviolable. Et celle-ci est la suivante : si quelqu’un venait à commettre un péché, tous ses citoyens seraient transformés en or.

Pourquoi nous l’avons choisi En matière de mystères non linéaires, La Cité oubliée se démarque nettement. Malgré un décor immense et tentaculaire ainsi qu’une abondance d’indices apparemment sans lien entre eux, tous les éléments s’assemblent pour former un puzzle cohérent.

Bien entendu, cette sanction s'appliquera au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. Ne craignez rien cependant, car le portail par lequel vous êtes entré vous offre également la possibilité de réinitialiser la boucle temporelle. Cette capacité s’avérera essentielle à votre enquête, car vous pourrez l’utiliser non seulement pour réinitialiser la Règle d’or, mais aussi pour ramener des objets et, surtout, des informations, au début du jeu.

Mon verdict : le fait que « The Forgotten City » repose sur l’utilisation de nouvelles informations à chaque partie le rend très similaire à « Blue Prince ».

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Que disent les joueurs ?

VeniVidiVino ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Un jeu de réflexion et d'exploration divertissant qui parvient très bien à vous donner l'impression d'être dans la Rome antique.

7. Lorelei et les yeux laser [Jeu d’exploration et de casse-tête à l’ambiance sombre]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5 Année de sortie 2024 Développeur(s) Simogo, Annapurna Interactive Durée moyenne de jeu environ 25 heures Note Metacritic 88

Il existe de nombreux jeux d'énigmes et d'exploration énigmatiques et sombres, mais Lorelei et les yeux laser est, à mon avis, l'un des meilleurs, sans conteste.

Dans ce jeu, vous incarnez une femme non identifiée invitée dans un ancien manoir baroque niché au cœur de l'Europe centrale. Votre objectif peut sembler simple, mais le chemin pour y parvenir sera semé d'embûches et, le plus souvent, vous vous retrouverez avec plus de questions que de réponses.

Pourquoi nous l'avons choisi Lorelei associe ses énigmes retorses à une atmosphère mélancolique et à une histoire qui vous donnera envie d’en savoir plus.

Aucun mystère ne serait complet sans énigmes, et Lorelei en regorge. N’oubliez pas : même si chaque énigme résolue vous permet non seulement d’avancer, mais jette également un peu de lumière sur le cœur du sujet. Et lorsque vous découvrirez la vérité, quel choix ferez-vous ?

Mon verdict : si vous recherchez un jeu d’exploration et d’énigmes qui séduit tant par son histoire que par ses énigmes, Lorelei et les yeux laser est un excellent choix.

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Que disent les joueurs ?

messasmash ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Il vous captive grâce à son ambiance extraordinaire et à ses énigmes passionnantes.

8. Inscryption [Un jeu de construction de deck qui vous plonge dans un véritable labyrinthe]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2021 Développeur(s) Daniel Mullins Games, Devolver Digital Durée moyenne de jeu environ 15 heures Note Metacritic 85

Il est extrêmement difficile de parler d’Inscryption sans révéler des éléments clés de l’intrigue. Disons simplement que ce superbe jeu indépendant vous tient constamment en haleine grâce à ses nombreux rebondissements.

S'il fallait choisir un mot pour décrire Inscryption, ce serait « imprévisible ». Au début, vous vous retrouvez coincé dans une pièce sombre avec un personnage qui vous oblige à jouer à un jeu de cartes de type roguelike, à la fois simple et gratifiant. Au fil de la partie, vous verrez s’immiscer différents genres : des escape rooms, un peu de mystère et de survie, et bien sûr, de nombreuses énigmes.

Pourquoi nous l’avons choisi Croyez-moi sur parole : rien d’autre ne se rapproche de l’incroyable gameplay d’Inscryption.

Inscryption regorge de rebondissements, qui contribuent tous à renforcer son intrigue principale. Mais quelle que soit votre issue ou ce qui se passe, tout est toujours lié, et chaque petit détail est important pour comprendre pleinement l’essence même d’Inscryption.

Mon verdict : si vous recherchez une aventure folle et imprévisible, c’est le jeu qu’il vous faut.

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Que disent les joueurs ?

ComplexTriangulations ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 C'est un jeu qui vous fait vraiment passer par toutes les émotions. On CROIT comprendre où ça va mener, mais en fait non.

9. Myst [Jeu d’exploration et de casse-tête emblématique]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes (Remake en 3D) PC, macOS, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 1993 (version originale), 2000 (realMyst), 2014 (realMyst : Masterpiece), 2020 (remake en 3D) Créateur(s) Cyan Worlds Inc. Durée moyenne de jeu environ 7 heures Note Metacritic 78

On ne peut pas parler de The Blue Prince sans s'attarder sur l'un des précurseurs du genre, Myst.

Myst est un jeu d'exploration et de réflexion à la première personne à l'ambiance envoûtante. Dans ce titre, vous incarnez un vagabond échoué sur l'île de Myst, un lieu regorgeant de secrets et de mécanismes. En explorant cette île, vous découvrirez qu'elle recèle bien plus que ce que l'on voit au premier abord, ses trésors les plus précieux étant soigneusement dissimulés hors de portée.

Pourquoi nous l'avons choisi Myst reste un excellent premier titre pour tous ceux qui souhaitent s'initier au genre, d'autant plus que bon nombre de ses énigmes sont autonomes.

Myst a non seulement popularisé le genre des jeux de réflexion, mais a également établi une référence en matière de qualité pour les jeux sur CD-ROM. Pour l’époque, ses cinématiques audiovisuelles, ses graphismes époustouflants et sa perspective à la première personne, alors peu courante pour l’exploration , étaient tout simplement stupéfiants.

Son succès a d’ailleurs été tel que la série Myst perdure encore aujourd’hui. Non seulement elle a donné naissance à toute une série de suites, mais elle a également fait l’objet de plusieurs rééditions : « realMyst » en 2000, « realMyst : Édition Masterpiece » en 2014, ainsi qu’un remake entièrement en 3D en 2020.

Mon verdict : bien que de nombreux jeux aient surpassé Myst, il reste un jeu de réflexion classique captivant qui ne manquera pas de vous ravir.

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Que disent les joueurs ?

geodesicsomething ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Il n'a rien à envier aux jeux de réflexion modernes.

10. Slay the Spire [Excellent jeu de type « roguelike » avec construction de deck]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Année de sortie 2019 Développeur(s) Mega Crit Durée moyenne de jeu En fonction du niveau de compétence Note Metacritic 89

Après tout, Blue Prince est un jeu hybride qui, outre son gameplay mêlant exploration et casse-tête, s’apparente également à un jeu de construction de deck. Et si c’est le placement tactique des pièces pour créer un plan d’étage parfait qui vous a séduit, alors je vous recommande vivement Slay the Spire, sans conteste l’un des meilleurs jeux de construction de deck.

Le principe de Slay the Spire est simple : vous choisissez l’un des quatre personnages et vous vous lancez dans une quête de 50 étages pour vaincre la Flèche. Comme on peut s’y attendre, cela ne sera pas facile, car la Flèche regorge de monstres, de pièges et de puissants boss de niveau qui cherchent à mettre fin à votre périple.

Heureusement, vous êtes également bien armé. Les capacités de chaque personnage sont représentées par un jeu de cartes, et à mesure que vous vaincrez des ennemis et visiterez des boutiques, vous gagnerez la possibilité d’ajouter, de retirer ou d’améliorer les cartes de votre jeu. Ne vous y trompez pas : la maîtrise de la construction de jeu est une compétence essentielle dans Slay the Spire.

Pourquoi nous l'avons choisi Slay the Spire est exigeant sur le plan mécanique, mais reste très accessible aux débutants, et son gameplay de base est assez simple. C’est également l’un de ces jeux faciles à prendre en main, mais difficiles à maîtriser, ce qui vous garantit de nombreuses heures de jeu.

Chaque partie est générée aléatoirement, ce qui signifie que vous obtiendrez des agencements d’étages différents, des cartes de récompense différentes et des prix différents ; ce fantastique jeu de type « roguelite » offre ainsi une rejouabilité infinie grâce à sa nature aléatoire.

Mon verdict : les éléments de type roguelike, associés à un gameplay à la fois simple et stimulant, font de Slay the Spire un titre qui se démarque clairement.

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Que disent les joueurs ?

DAOgolak ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Un jeu incroyablement addictif et offrant une durée de vie exceptionnelle : j'y ai déjà passé plus de mille heures, et ce n'est pas fini.

11. Le Principe de Talos [Philosophier avec des robots]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, OS X, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Année de sortie 2014 Développeur(s) Croteam, Devolver Digital Durée moyenne de jeu environ 16 heures Note Metacritic 85

Alors que de nombreux autres jeux de cette liste ont une histoire à raconter, Le Principe de Talos est un titre qui vous invite également à faire un travail d’introspection et à vous poser des questions difficiles, telles que « qu’est-ce qui fait de nous des êtres humains ? », « un non-humain peut-il être humain ? », etc.

En termes de gameplay, Le Principe de Talos est assez simple. La plupart du temps, vous déplacerez des blocs dans des labyrinthes ; ces blocs permettent d’obtenir des clés qui vous donneront accès à d’autres blocs, et ainsi de suite. Vous rencontrerez également de nombreux obstacles différents, tels que des portails, des détecteurs de mouvement, des tourelles de garde, etc.

Pourquoi nous l’avons choisi Certes, le gameplay basé sur les casse-têtes est agréable, mais ce sont l’univers de science-fiction et surtout les réflexions sur la nature de l’humanité et du libre arbitre qui font de Le Principe de Talos un jeu hors du commun.

Tout cela pourrait donner l’impression que *Le Principe de Talos* est un jeu grave, mais, étonnamment, ce n’est pas le cas. Malgré les nombreuses invitations à réfléchir à la nature des choses, vous n’avez pas besoin de le faire pour apprécier le jeu, et les énigmes d’environnement, bien que stimulantes, sont assez simples, à tel point que je recommanderais sans hésiter Le Principe de Talos aux débutants.

Mon verdict : Le Principe de Talos est un excellent choix tant pour les débutants que pour les joueurs chevronnés de jeux de réflexion. Son mélange de gameplay à la fois simple et stimulant, associé à une invitation à l’introspection, en fait un jeu qui vaut vraiment le détour.

Que disent les joueurs ?

StacksStackingStacks ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 C'est la philosophie de science-fiction qui m'a donné envie de continuer à y jouer, même si les énigmes étaient sympas elles aussi.

12. Animal Well [Exploration et énigmes de type Metroidvania]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Année de sortie 2024 Créateur(s) Mémoire partagée, mode « Bigmode » Durée moyenne de jeu environ 8 heures Note Metacritic 90

Animal Well se distingue non pas par son gameplay axé sur les casse-têtes (bien que celui-ci soit excellent), mais par son genre atypique : il s’agit d’un excellent jeu de type Metroidvania, en plus d’être un jeu de réflexion.

Comme beaucoup d’autres jeux de cette liste, l’objectif d’Animal Well n’est pas clair au départ. Vous êtes plongé dans un univers dense, énigmatique et non linéaire, sans savoir où aller ni quoi faire.

Ce qui est clair, en revanche, c’est que vous êtes censé parcourir les lieux pour résoudre des énigmes et collecter des objets. La nature « Metroidvania » d’Animal Well implique que vous tomberez sur des énigmes que vous ne pouvez pas encore atteindre ou résoudre, mais le jeu va encore plus loin en attribuant des utilisations inattendues à certains objets. Patience, observation et expérimentation sont les maîtres mots.

Pourquoi nous l’avons choisi Charmant, astucieux et mignon. Animal Well marie à la perfection ses deux genres tout en supprimant les combats pour garantir une expérience purement axée sur la résolution d’énigmes.

Et comme Animal Well mise sur l'originalité, le jeu regorge de secrets et de clins d'œil, dont certains n'ont sans doute pas encore été découverts par la communauté. Qui sait, peut-être en trouverez-vous un vous aussi.

Mon verdict : Animal Well est bien plus qu’il n’y paraît, et l’importance qu’il accorde à l’expérimentation le rapproche beaucoup de Blue Prince.

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Que disent les joueurs ?

volare_viaaa ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Outer Wilds, mais dans le style Metroidvania. C'est un jeu assez unique et je me suis bien amusé avec celui-ci.

13. Cocoon [Énigmes à la Inception]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Développeur(s) Geometric Interactive, Annapurna Interactive Durée moyenne de jeu environ 5 heures Note Metacritic 88

À première vue, Cocoon ressemble à presque tous les autres jeux de cette liste. Dans ce titre, vous incarnez un scarabée poussant un orbe. La particularité ? Cet orbe est également un autre monde dans lequel vous pouvez plonger.

Bien sûr, le plaisir ne s'arrête pas là. En s'inspirant du film « Inception », vous pouvez plonger dans un autre monde à partir de votre orbe activé, ce qui donne lieu à un mécanisme « de mondes dans les mondes » brillamment mis en œuvre, où vous devez non seulement plonger dans des orbes, mais aussi déplacer plusieurs orbes pour résoudre des énigmes.

Pourquoi nous l’avons choisi Le fait que Cocoon utilise sa mécanique principale à la fois comme défi et comme outil en fait un gagnant incontestable, et les énigmes, bien que faciles, ne sont pas mal non plus.

Outre ce changement très appréciable dans le gameplay (et la créativité qui l’accompagne), Cocoon présente une conception assez simple et linéaire. Même si je classerais ce jeu parmi les jeux de réflexion les plus faciles, il vaut tout de même le détour, surtout si vous cherchez à initier quelqu’un à ce genre.

Mon verdict : la conception unique de Cocoon en fait un titre qui mérite vraiment le détour, surtout si vous recherchez un jeu de réflexion simple mais innovant.

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Que disent les joueurs ?

DJ_Minimalist ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 C'est simple et joli, mais j'aurais aimé que les énigmes soient plus complexes.

14. Les chants de Sennaar [Décryptez des langues anciennes]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Année de sortie 2023 Créateur(s) Rundisc, Focus Entertainment Durée moyenne de jeu environ 10 heures Note Metacritic 86

Si vous avez déjà lu l’histoire de la tour de Babel et pensé qu’elle ferait un excellent casse-tête, vous n’êtes pas le seul, car c’est précisément le principe de Les chants de Sennaar.

Dans Les chants de Sennaar, vous incarnez un vagabond dont l’objectif est d’atteindre le sommet d’une immense tour. Cela ne poserait aucun problème, si ce n’est que chaque étage est occupé par une culture différente, dont chacune parle une langue différente. Bonne chance.

Heureusement, le jeu vous donne un coup de pouce sous la forme d’indices contextuels, dont certains sont assez faciles à comprendre. L’interface utilisateur vous aide également en vous permettant de saisir ce que vous pensez que signifie un mot ; le jeu utilisera alors votre définition. Vous pourrez également passer des tests de maîtrise et, si vous les réussissez, les mots seront traduits de manière correcte et définitive.

Pourquoi nous l’avons choisi Les jeux de réflexion linguistiques sont rares, et Les chants de Sennaar est un titre bien conçu et très apprécié.

Cela dit, déchiffrer des langues entières s'avérera une tâche délicate ; préparez-vous donc à remettre vos théories en question et à tester différentes interprétations. J'espère que vos compétences en prise de notes sont à la hauteur.

Mon verdict : Les chants de Sennaar est un excellent choix pour tout joueur à la recherche d’un jeu de réflexion de type « décodeur ».

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Que disent les joueurs ?

sokoviathesecond ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Un graphisme et des énigmes fantastiques.

15. The Room [Court et efficace]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, Android, iOS Année de sortie 2012 Développeur(s) Fireproof Games Durée moyenne de jeu environ 3 heures Note Metacritic 75

Dernier mais non des moindres, voici The Room. Non, pas le film : il s'agit ici d'un jeu de réflexion tout simple dont le but est d'ouvrir une boîte. Oui, vraiment.

Cette boîte est incroyablement complexe et a été conçue pour être impossible à ouvrir. Impossible, du moins, pour quiconque ne dispose pas du matériel adéquat ; heureusement, un de vos amis vous a non seulement laissé le coffre-fort contenant la boîte, mais aussi un oculaire qui s’avérera indispensable pour résoudre ce mystère.

Pourquoi nous l'avons choisi Comme tout le jeu s’articule exclusivement autour de cette boîte à énigmes, vous ressentirez véritablement vos progrès dans The Room, chaque petite victoire étant clairement visible.

Le jeu vous guidera pas à pas dans la première partie, mais une fois que vous aurez ouvert le coffre-fort et retiré la première boîte à énigmes, tout sera possible. N’oubliez pas : la solution est toujours bien plus proche que vous ne le pensez.

Mon verdict : The Room est un jeu court et agréable, idéal pour les joueurs qui cherchent à passer un après-midi, et il existe toute une série The Room si ce jeu ne vous suffit pas.

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Que disent les joueurs ?

FUNISPELLINGMAN ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 C'est court, mais ça en vaut vraiment la peine.

Mon verdict global

Même avec toutes ces suggestions, vous pourriez avoir du mal à choisir par où commencer. Pour vous aider à affiner vos choix parmi ceux qui correspondraient au jeu décrit dans cette présentation de Blue Prince, j’ai sélectionné les meilleurs points de départ pour différents types de joueurs. Il y en a pour tous les goûts.

Le meilleur point de départ pour des jeux comme Blue Prince aujourd’hui ?

Pour les vétérans des jeux d’énigmes d’exploration → Outer Wilds

Un voyage d’une ampleur colossale, ponctué de nombreuses énigmes retorses qui récompensent l’observation attentive et la réflexion.



voyage d’une ampleur colossale, ponctué de nombreuses énigmes retorses qui récompensent l’observation attentive et la réflexion. Pour les débutants en matière de jeux d’exploration et d’énigmes → Le Principe de Talos

Simple mais captivant, il propose également un excellent récit philosophique.

Pour les fans de jeux rétro → Void Stranger

Il fait passer les jeux de type Sokoban à un niveau supérieur.

Pour les amateurs de films noirs → « « Lorelei et les yeux laser »

Une ambiance sombre et pleine de surprises.

Pour ceux qui recherchent des jeux de cartes de type roguelike → Slay the Spire

Tout simplement l’un des meilleurs jeux de cartes de type roguelike disponibles.

FAQ

Quel est le meilleur jeu similaire à Blue Prince ?

Le meilleur jeu similaire à Blue Prince est Outer Wilds, en raison de son ampleur ainsi que de son aspect « roguelike » qui permet d’entamer de nouvelles parties en s’appuyant sur les connaissances acquises. Parmi les autres jeux similaires, on peut citer Le Principe de Talos, The Witness et La Cité oubliée.

De quel type de jeu s'agit-il avec Blue Prince ?

Blue Prince est un jeu d'aventure et de réflexion à la première personne. Dans ce jeu, vous explorez les lieux et résolvez des énigmes, chacune d'entre elles devant, dans l'idéal, vous rapprocher de votre objectif.

Quel est le niveau de difficulté de Blue Prince ?

Blue Prince est un jeu assez difficile. Une grande partie de la difficulté réside dans la compréhension du fonctionnement de chaque pièce, ainsi que dans l’élaboration d’un plan qui vous permettra d’atteindre l’antichambre. Les éléments de type « roguelike » peuvent également s’avérer complexes à gérer, car les types de pièces disponibles chaque jour ne sont pas garantis.

Blue Prince s’est-il inspiré de Myst ?

Oui, Blue Prince s’est inspiré de Myst. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une inspiration directe, Myst a porté le genre « résoudre des énigmes et explorer le monde » vers de nouveaux sommets, ce qui signifie que tout jeu d’énigmes et d’exploration s’inspire indirectement de Myst.

Combien de temps faut-il pour terminer Blue Prince ?

Il faut compter entre 25 et 40 heures pour terminer Blue Prince, en supposant que vous ne recherchiez que la salle 46. Le contenu post-jeu (oui, il y a un contenu post-jeu très riche) vous prendra probablement jusqu’à 100 heures, selon la rapidité avec laquelle vous résolvez les énigmes.

Le « Blue Prince » est-il meilleur qu’« Outer Wilds » ?

La question de savoir si *Blue Prince* est meilleur qu « *Outer Wilds* » dépend du type d’expérience que vous recherchez. Pour ma part, je les considère comme étant au même niveau.