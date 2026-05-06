15 giochi simili a Blue Prince per chi ha lasciato Mount Holly

Sarò sincero: trovare giochi simili a Blue Prince è una sfida difficile. Dopotutto, pochi titoli riescono a eguagliare punto per punto il gameplay che fonde diversi generi, l’atmosfera e gli enigmi di Blue Prince. Anche se alcuni ci vanno piuttosto vicini.

Se hai voglia di giocare, sono qui per aiutarti. In questa lista vedremo 15 fantastici giochi simili a Blue Prince che, speriamo, ti aiutino a soddisfare questa voglia.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Blue Prince

Tutti i giochi di questa lista sono fantastici, ma alcuni lo sono in modo particolare:

Outer Wilds (2019) – Svela i segreti di una civiltà perduta da tempo in un sistema solare intrappolato in un loop temporale. Tunic (2022) – Niente istruzioni? Nessun problema. Metti insieme il manuale da solo in questo gioco di avventura e puzzle. Void Stranger (2023) – I puzzle basati su tessere vengono spinti al limite in questo gioco impegnativo.

Anche se questi giochi sono il meglio del meglio, stai tranquillo: c’è tantissimo da apprezzare in ogni gioco di questa lista.

15 giochi simili a Blue Prince: nuovi misteri ti aspettano

Beh, non c’è proprio niente di simile a Blue Prince. La fusione di tanti generi diversi, come i puzzle, l’esplorazione, l’avventura e il roguelike, rende Blue Prince unico nel suo genere. Per questo motivo, non è possibile vivere un’esperienza identica, anche se questi giochi ci si avvicinano parecchio.

Ora passiamo alla lista dei migliori giochi simili a Blue Prince.

1. Outer Wilds [Un gioco di puzzle spaziale mozzafiato]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2019 Sviluppatore(i) Mobius Digital, Annapurna Interactive Durata media di gioco circa 20 ore Punteggio Metacritic 85

Quando si parla di giochi come Blue Prince, i puzzle game di esplorazione immersiva sono probabilmente la prima scelta che ti viene in mente. E in questo ambito, con Outer Wilds vai davvero sul sicuro.

Nei panni del nuovo cadetto spaziale della Outer Wilds Ventures, ti sei finalmente guadagnato il diritto di portare una nave in orbita per scoprire i segreti dei Nomai, una civiltà perduta. Ma le cose non vanno proprio così, perché 22 minuti dopo la partenza, il tuo sole diventa una supernova, annientando tutto nel tuo sistema solare, te compreso. E poi ti risvegli di nuovo su Timber Hearth.

Proprio come in Blue Prince, Outer Wilds è un gioco di esplorazione incentrato sul mistero, in cui l’avanzamento nel gioco dipende da ciò che impari nella vita reale e gli indizi spesso non hanno ancora senso. Con un po’ di riflessione e sperimentazione, però, riuscirai a fare progressi concreti e, passo dopo passo, svelerai i segreti del tuo universo. Spero che tu abbia preso appunti.

Perché l’abbiamo scelto Outer Wilds si muove in un delicato equilibrio tra diversi generi, ma laddove altri giochi potrebbero fallire, Outer Wilds riesce a perfezionare la formula.

L’ampio respiro di Outer Wilds potrebbe sembrare un ostacolo per il gameplay basato sugli enigmi; ti assicuro che non è così. Proprio come in Blue Prince, ogni piccolo progresso è conquistato a fatica e ogni momento di illuminazione è immensamente soddisfacente, e l’aspetto della gestione del tempo lo rende anche un interessante gioco di strategia.

Il mio verdetto: Outer Wilds ti conquisterà sicuramente con la sua portata enorme, l’approccio archeologico e gli enigmi complicati.

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Cosa ne pensano i giocatori?

underwater ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Un gioco fantastico. Per questo non usare nessuna guida.

2. Tunic [Assembla tu stesso il manuale]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2022 Sviluppatore(i) Isometricorp Games, Finji Durata media di gioco circa 15 ore Punteggio Metacritic 85

Tunic è un fantastico gioco d’avventura, questa volta con protagonista una volpe antropomorfa. Il gioco parte da un presupposto semplice: ti ritrovi catapultato in un mondo isometrico in stile Zelda, e basta.

Questa volta, però, le istruzioni non sono chiare. E lo intendo letteralmente, perché i tuoi obiettivi, le tue missioni e persino gran parte dell’interfaccia utente sono scritti in una lingua di gioco indecifrabile. Ti imbatterai anche in un manuale di gioco “utile” che non solo è incomprensibile, ma anche strappato e sparpagliato.

Perché l’abbiamo scelto Proprio come Outer Wilds, Tunic combina magistralmente il meglio di diversi generi per creare un gioco da non perdere.

Il gameplay di Tunic ruota attorno al capire esattamente cosa devi fare. Con ogni pagina che raccogli, la tua comprensione di ciò che Tunic ti chiede si approfondisce (o forse no). Dato che le istruzioni non sono mai chiare, la sperimentazione è fondamentale, quindi non aver paura di provare cose folli. Potrebbe proprio essere la strada da seguire.

Come in Blue Prince, andare avanti in Tunic richiede molta conoscenza e non è affatto facile. Proprio come quando sveli i segreti della villa, dovrai pensare fuori dagli schemi e affrontare i problemi da più angolazioni, oltre a studiare attentamente cosa funziona e cosa no, così da capire come si gioca a Tunic.

Il mio verdetto: l’approccio non convenzionale di Tunic al genere dei puzzle game lo rende un titolo assolutamente imperdibile per gli appassionati del genere.

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Cosa ne pensano i giocatori?

EvilTwinSunnyFrank ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Mi piacerebbe davvero poter giocare di nuovo a questo gioco per la prima volta.

3. Void Stranger [Puzzle game a tessere]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2023 Sviluppatore(i) System Erasure Durata media di gioco circa 30 ore Punteggio Metacritic 85

A prima vista, Void Stranger sembra un gioco semplice. Dopotutto, “esplorare il dungeon spostando le tessere” sembra proprio la premessa di un gioco per bambini. Ma se lo provi davvero, Void Stranger si rivela molto più complesso di quanto sembri all’inizio.

Il gameplay di Void Stranger ruota attorno all’uso della tua bacchetta magica per manipolare le tessere. Per essere più precisi, puoi “prendere” una tessera e “posizionarla” da qualche altra parte. Nonostante la premessa semplice, Void Stranger combina questo meccanismo con altri elementi per creare enigmi piuttosto difficili, in cui superare i limiti del tuo spazio fisico è solo l’inizio.

Perché l’abbiamo scelto Void Stranger approfondisce e spinge oltre i limiti del semplice genere Sokoban in modi che non ti aspetteresti.

Ma, proprio come in Baba is You, Void Stranger ti richiede di pensare fuori dagli schemi e persino di infrangere le regole del gioco per andare avanti. Non aver paura di sperimentare e ricorda: puoi sempre ricominciare dall’inizio del dungeon.

Nessun grande gioco di enigmi sarebbe completo senza una storia e, nonostante la sua premessa semplice e la grafica retrò, Void Stranger non aspetta altro che venga svelato. Ogni volta che infrangi le regole, acquisisci una comprensione più profonda del gioco e della storia, e anche se i progressi sono lenti, è davvero soddisfacente smontare Void Stranger pezzo per pezzo e svelarne i misteri.

Il mio verdetto: Void Stranger è un puzzle game difficile ma incredibilmente appagante, che sicuramente soddisferà i giocatori alla ricerca di un’esperienza hardcore.

Cosa ne pensano i giocatori?

JaviOnukala ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Non è mai facile, ma proprio per questo è sempre gratificante ogni volta che fai progressi. Non fa per chi è impaziente.

4. The Witness [Incredibile design dei puzzle]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, PlayStation 4, Xbox One, iOS Anno di uscita 2016 Sviluppatore(i) Thekla, Inc. Durata media di gioco circa 18 ore Punteggio Metacritic 87

Molti dei giochi in questa lista sono simili a Blue Prince, nel senso che per andare avanti devi capire bene come funzionano i loro sistemi. Da questo punto di vista, The Witness spicca per il design dei suoi enigmi, che è davvero eccezionale.

In The Witness ti sveglierai su un’isola deserta. Anche se sei libero di muoverti in questo splendido ambiente, ti accorgerai presto che la tua esplorazione è ostacolata da numerosi enigmi, ognuno dei quali tende a bloccare l’accesso a una zona. È ora di mettere in moto il cervello.

Perché l'abbiamo scelto Uno degli elementi fondamentali del design di The Witness è l’ispirazione che nasce dalla sperimentazione. Raggiungere quel momento di illuminazione qui è semplicemente più gratificante che in altri giochi di enigmi.

Ora, ci sono tanti giochi simili a The Witness; pochi però riescono a raggiungere quel livello di difficoltà perfetto, in cui ogni enigma precedente si basa su ciò che hai già imparato. Non solo, ma il modo in cui The Witness riesce a sviluppare un enigma così semplice è davvero sorprendente e risolverlo è un vero piacere.

Il mio verdetto: The Witness è un successo assicurato per chiunque cerchi un gioco di enigmi complesso, ma equo.

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Cosa ne pensano i giocatori?

ICEDRelativity ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 È difficile ma divertente. Se hai bisogno di una pausa, puoi sempre fare un giro a piedi, visto che il posto è davvero carino.

5. Return of the Obra Dinn [Giallo con viaggi nel tempo]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2018 Autore/i 3903 LLC., Lucas Pope Durata media di gioco circa 10 ore Punteggio Metacritic 89

Ho parlato a lungo e con grande entusiasmo di Il ritorno dell’Obra Dinn, e quando si tratta dei migliori giochi di enigmi, è un titolo indie che consiglierò sempre.

Nei panni di un investigatore assicurativo della Compagnia Britannica delle Indie Orientali, il tuo compito è salire a bordo della nave che dà il titolo al gioco, che in qualche modo è approdata in porto senza nessuno a bordo. Armato solo del manifesto di carico della nave e del Memento Mortum, un orologio da tasca che ti permette di vedere il momento esatto della morte di una persona, dovrai raccogliere informazioni e scoprire cosa è successo a 60 persone.

Perché l’abbiamo scelto Il ritorno dell’Obra Dinn ti tiene incollato allo schermo con il suo caratteristico stile grafico a 1 bit e una trama intricata come una tana di coniglio che ti terrà sulle spine.

Quando si tratta di enigmi deduttivi, è davvero difficile battere Obra Dinn. Anche se alcuni personaggi, come il capitano, sono facili da identificare, la maggior parte non lo è. Dovrai mettere in moto il cervello e setacciare i ricordi della morte alla ricerca di indizi minuziosi che ti aiutino a identificare chi è ogni persona, quale fosse il suo ruolo a bordo della nave e cosa l’abbia uccisa, ammesso che sia davvero morta.

Il mio giudizio: pochi gialli sono così ricchi di personalità come *Il ritorno dell’Obra Dinn*, e vedere i progressi che fai nel tuo diario è sempre un vero piacere.

Cosa ne pensano i giocatori?

thedreadpirateroberts ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È un peccato che tu possa giocarci davvero solo una volta.

6. La città dimenticata [Viaggio nel tempo nell’antica Roma]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2021 Autore/i Il narratore moderno, cari abitanti del villaggio Durata media di gioco circa 6 ore Punteggio Metacritic 85

Se questa storia ti suona familiare, non sei l’unico. “La città dimenticata” è nato come mod di Skyrim nel 2015 e ha avuto un successo tale che nel 2021 ne è stata realizzata una versione completa.

In questo fantastico gioco di ruolo, esplorerai alcune rovine antiche alla ricerca dell’amico di chi ti ha salvato. Una volta entrato in quelle rovine, però, verrai trasportato indietro nel tempo in un’antica città romana. Questa città è sotto la protezione degli dei, ma vige una sola, inderogabile legge. E cioè: se qualcuno dovesse commettere un peccato, tutti i suoi cittadini verrebbero trasformati in oro.

Perché l’abbiamo scelto Quando si parla di misteri non lineari, La città dimenticata è davvero un passo avanti. Nonostante l’ambientazione enorme e tentacolare e l’abbondanza di indizi apparentemente scollegati, tutto si incastra alla perfezione per creare un unico puzzle interconnesso.

Naturalmente, questa punizione verrà applicata man mano che giochi. Non temere, però: il portale da cui sei entrato ti permette anche di resettare il loop temporale. Questa abilità si rivelerà fondamentale per la tua indagine, poiché potrai usarla non solo per azzerare la Regola d’Oro, ma anche per riportare oggetti e, soprattutto, informazioni, all’inizio del gioco.

Il mio verdetto: il fatto che “I dimenticati City” si basi sull’utilizzo di nuove informazioni a ogni partita lo rende molto simile a “Blue Prince”.

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Cosa ne pensano i giocatori?

VeniVidiVino ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Un gioco divertente di enigmi ed esplorazione che riesce davvero a farti sentire come se fossi nell'antica Roma.

7. Lorelei e gli occhi laser [Gioco di esplorazione con enigmi dall'atmosfera suggestiva]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5 Anno di uscita 2024 Sviluppatore(i) Simogo, Annapurna Interactive Durata media di gioco circa 25 ore Punteggio Metacritic 88

Ci sono un sacco di giochi di esplorazione enigmatici e dall’atmosfera cupa, ma Lorelei e gli occhi laser è, secondo me, uno dei migliori in assoluto.

In questo gioco vesti i panni di una donna non identificata invitata in un antico maniero barocco nascosto nel cuore dell’Europa centrale. Il tuo obiettivo può sembrare semplice, ma raggiungerlo non sarà facile e, il più delle volte, avrai più domande che risposte.

Perché l’abbiamo scelto Lorelei abbina i suoi enigmi ingegnosi a un’atmosfera malinconica e a una storia che ti lascia con la voglia di saperne di più.

Nessun mistero sarebbe completo senza enigmi, e Lorelei ne ha in abbondanza. Ricorda solo questo: ogni enigma risolto non solo ti apre la strada per andare avanti, ma fa anche luce sul nocciolo della questione. E quando scoprirai la verità, quale scelta farai?

Il mio verdetto: se cerchi un gioco di esplorazione e enigmi che ti stupisca sia per la trama che per gli enigmi, Lorelei e gli occhi laser è un'ottima scelta.

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Cosa ne pensano i giocatori?

messasmash ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ti cattura con la sua atmosfera incredibile e i suoi enigmi avvincenti.

8. Inscryption [Un deckbuilder che ti trascina in un vortice senza fine]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2021 Sviluppatore(i) Daniel Mullins Games, Devolver Digital Durata media di gioco circa 15 ore Punteggio Metacritic 85

È incredibilmente difficile parlare di Inscryption senza rivelare spoiler fondamentali. Basti dire che questo fantastico gioco indie ti tiene sempre sulle spine con i suoi numerosi colpi di scena.

Se dovessi scegliere una sola parola per descrivere Inscryption, sarebbe “imprevedibile”. All’inizio ti ritrovi bloccato in una stanza buia con una figura misteriosa che ti costringe a giocare a un deckbuilder roguelike semplice ma appagante. Man mano che vai avanti nel gioco, inizierai a vedere inserirsi diversi generi: escape room, un po’ di mistero survival e, sì, tanti enigmi.

Perché l’abbiamo scelto Credimi sulla parola: nessun altro gioco si avvicina all’incredibile gameplay di Inscryption.

Inscryption è pieno zeppo di colpi di scena, che servono tutti a rafforzare la trama principale. Ma a prescindere da dove finirai o da cosa succederà, tutto è sempre interconnesso, e ogni piccolo dettaglio è importante per capire davvero di cosa tratta Inscryption.

Il mio verdetto: se cerchi un'avventura folle e imprevedibile, questo è il gioco che fa per te.

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Cosa ne pensano i giocatori?

ComplexTriangulations ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 È un gioco che ti tiene davvero sulle montagne russe. Pensi di aver capito dove sta andando a parare, ma invece no.

9. Myst [Gioco di esplorazione con enigmi e tappe fondamentali]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme (Remake in 3D) PC, macOS, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 1993 (originale), 2000 (realMyst), 2014 (realMyst: Masterpiece), 2020 (remake in 3D) Creatore/i Cyan Worlds Inc. Durata media di gioco circa 7 ore Punteggio Metacritic 78

Non possiamo parlare del Principe Blu senza soffermarci su uno dei capostipiti del genere, Myst.

Myst è un gioco d’esplorazione e di enigmi in prima persona dall’atmosfera suggestiva. In questo titolo, vestirai i panni di un vagabondo bloccato sull’Isola di Myst, un luogo pieno zeppo di segreti e macchinari. Esplorando quest’isola scoprirai che è molto più di ciò che sembra, con i suoi tesori più preziosi nascosti ben al di là della tua portata.

Perché l’abbiamo scelto Myst rimane un ottimo primo titolo per chiunque voglia avvicinarsi al genere, soprattutto perché molti dei suoi enigmi sono autonomi.

Myst non solo ha reso popolare il genere dei puzzle, ma ha anche definito uno standard per ciò che i giochi su CD-ROM dovevano offrire. Per l’epoca, le sue scene animate audiovisive, la grafica mozzafiato e la prospettiva in prima persona per l’esplorazione, allora piuttosto insolita, erano a dir poco sbalorditive.

Ha avuto un successo tale, infatti, che la serie Myst continua ancora oggi. Non solo ha dato vita a un’intera serie di sequel, ma è stato anche ripubblicato più volte: come realMyst nel 2000, realMyst: Edizione Masterpiece nel 2014 e in un remake completamente in 3D nel 2020.

Il mio verdetto: anche se molti giochi hanno superato Myst, rimane comunque un classico gioco di enigmi coinvolgente che ti piacerà di sicuro.

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Cosa ne pensano i giocatori?

geodesicsomething ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Non ha perso nulla rispetto ai puzzle game moderni.

10. Slay the Spire [Eccellente deck builder roguelike]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Anno di uscita 2019 Sviluppatore(i) Mega Crit Durata media di gioco Dipende dall'abilità Punteggio Metacritic 89

Blue Prince è, dopotutto, un gioco ibrido e, oltre alla sua meccanica di esplorazione basata su enigmi, è anche una sorta di deck builder. E se è stato il posizionamento tattico delle stanze per creare una pianta perfetta ad attirarti, allora ti consiglio vivamente Slay the Spire, senza dubbio uno dei migliori giochi di deck building.

La premessa di Slay the Spire è semplice: scegli uno dei quattro personaggi e ti lanci in una missione di 50 piani per sconfiggere la Spire. Come ci si può aspettare, non sarà facile, dato che la Spire è piena di mostri, trappole e potenti boss di livello che cercano di porre fine al tuo viaggio.

Per fortuna, sei ben equipaggiato. Le abilità di ogni personaggio sono rappresentate da un mazzo di carte e, man mano che sconfiggi i nemici e visiti i negozi, potrai aggiungere, rimuovere o potenziare le carte del tuo mazzo. Non fraintendere: padroneggiare la costruzione del mazzo è una competenza fondamentale in Slay the Spire.

Perché l’abbiamo scelto Slay the Spire è impegnativo dal punto di vista meccanico, ma è molto accessibile per chi gioca per la prima volta, e il gameplay di base è piuttosto semplice. È anche uno di quei giochi facili da imparare, ma difficili da padroneggiare, il che ti garantisce tantissime ore di divertimento.

Ogni partita è casuale, il che significa che avrai layout dei piani diversi, ricompense in carte diverse e premi diversi; questo fantastico gioco roguelite offre quindi una rigiocabilità infinita grazie alla sua natura generata casualmente.

Il mio verdetto: gli elementi roguelike, uniti a un gameplay semplice ma impegnativo, rendono Slay the Spire un titolo che spicca chiaramente.

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Cosa ne pensano i giocatori?

DAOgolak ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È incredibilmente coinvolgente e ha una rigiocabilità pazzesca: ci ho già passato più di mille ore e non ho ancora finito.

11. Il Principio di Talos [Filosofare con i robot]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, OS X, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Anno di uscita 2014 Sviluppatore(i) Croteam, Devolver Digital Durata media di gioco circa 16 ore Punteggio Metacritic 85

Mentre un sacco di altri giochi in questa lista hanno una storia da raccontare, Il Principio di Talos è un titolo che ci invita anche a guardarci dentro e a porci alcune domande difficili, come “cosa ci rende umani”, “un non-umano può essere umano” e così via.

Dal punto di vista del gameplay, Il Principio di Talos è piuttosto semplice. Per la maggior parte del tempo, ti ritroverai a spostare blocchi all’interno di labirinti; questi blocchi ti permetteranno di ottenere chiavi con cui potrai a tua volta ottenere altri blocchi, e così via. Ti imbatterai anche in molti ostacoli diversi, come cancelli, sensori di movimento, torrette automatiche e così via.

Perché l’abbiamo scelto Certo, il gameplay basato sui puzzle è piacevole, ma sono l’ambientazione fantascientifica e soprattutto le riflessioni sulla natura dell’umanità e del libero arbitrio a rendere speciale Il Principio di Talos.

Ora, tutto questo potrebbe far sembrare Il Principio di Talos un gioco pesante, ma, sorprendentemente, non lo è. Nonostante i numerosi spunti di riflessione sulla natura delle cose, non è necessario approfondire questi temi per goderti il gioco, e gli enigmi ambientali, sebbene impegnativi, sono piuttosto semplici, tanto che consiglierei tranquillamente Il Principio di Talos anche ai principianti.

Il mio verdetto: Il Principio di Talos è un’ottima scelta sia per i neofiti che per i veterani dei giochi di enigmi. Il suo mix di gameplay semplice ma stimolante e l’invito all’autoriflessione lo rendono un gioco che vale la pena provare.

Cosa ne pensano i giocatori?

StacksStackingStacks ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 È stata la filosofia fantascientifica a farmi restare, anche se gli enigmi erano carini.

12. Animal Well [Esplorazione e enigmi in stile Metroidvania]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2024 Sviluppatore(i) Memoria condivisa, Bigmode Durata media di gioco circa 8 ore Punteggio Metacritic 90

Animal Well si distingue non tanto per il suo gameplay basato sui puzzle (anche se è davvero eccellente), quanto per il suo genere non convenzionale: oltre ad essere un gioco di puzzle, è anche un fantastico Metroidvania.

Come molti altri giochi di questa lista, all’inizio l’obiettivo di Animal Well non è chiaro. Ti ritrovi catapultato in un mondo denso, enigmatico e non lineare, senza avere la minima idea di dove andare o cosa fare.

Quello che è chiaro, però, è che il tuo compito è andare in giro a risolvere enigmi e raccogliere oggetti. La natura “Metroidvania” di Animal Well significa che ti capiterà di imbatterti in enigmi che non riesci ancora a raggiungere o a risolvere, ma il gioco fa anche un passo in più, offrendo agli oggetti usi inaspettati. Pazienza, osservazione e sperimentazione sono fondamentali.

Perché l’abbiamo scelto Affascinante, ingegnoso e carino. Animal Well coniuga perfettamente i due generi da cui attinge, eliminando al contempo i combattimenti per garantire un’esperienza incentrata esclusivamente sulla risoluzione di enigmi.

E proprio perché Animal Well punta sull’anticonformismo, è pieno zeppo di segreti e Easter egg, alcuni dei quali probabilmente non sono ancora stati scoperti dalla community. Chissà, magari ne troverai uno anche tu.

Il mio verdetto: Animal Well è molto più di quello che sembra a prima vista, e la sua enfasi sulla sperimentazione lo rende molto simile a Blue Prince.

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volare_viaaa ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Outer Wilds, ma in versione metroidvania. È davvero unico e mi sono divertito un sacco a giocarci.

13. Cocoon [Enigmi in stile Inception]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Sviluppatori Geometric Interactive, Annapurna Interactive Durata media di gioco circa 5 ore Punteggio Metacritic 88

A prima vista, Cocoon sembra praticamente uguale a tutti gli altri giochi di questa lista. In questo titolo, vestirai i panni di uno scarafaggio che spinge una sfera. Il colpo di scena? Quella sfera è anche un altro mondo in cui puoi tuffarti.

Ovviamente, il divertimento non finisce qui. Prendendo spunto da Inception, puoi saltare in un altro mondo dalla tua sfera attivata, dando vita a una meccanica “mondi dentro altri mondi” realizzata in modo geniale, in cui non solo devi tuffarti nelle sfere, ma anche spostarne diverse per risolvere gli enigmi.

Perché l’abbiamo scelto Il modo in cui Cocoon usa la sua meccanica principale sia come sfida che come strumento lo rende un chiaro vincitore, e gli enigmi, pur essendo facili, non sono affatto male.

A parte questo cambiamento molto gradito nel gameplay (e la creatività che ne deriva), Cocoon ha un design piuttosto semplice e lineare. Anche se lo classificherei tra i puzzle game più facili, è comunque un gioco che vale la pena provare, soprattutto se vuoi avvicinare qualcuno a questo genere.

Il mio verdetto: il design unico di Cocoon lo rende un titolo che vale sicuramente la pena provare, soprattutto se cerchi un puzzle game semplice ma innovativo.

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DJ_Minimalist ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Semplice e bello, ma mi piacerebbe che gli enigmi fossero più complessi.

14. I canti di Sennaar [Decifra le lingue antiche]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Anno di uscita 2023 Creatori Rundisc, Focus Entertainment Durata media di gioco circa 10 ore Punteggio Metacritic 86

Se hai mai letto la storia della Torre di Babele e hai pensato che potrebbe essere un ottimo rompicapo, non sei il solo, perché è proprio questa la premessa di I canti di Sennaar.

In I canti di Sennaar vesti i panni di un vagabondo il cui obiettivo è raggiungere la cima di un’enorme torre. Non sarebbe un problema, se non fosse che ogni piano è occupato da una cultura diversa, ognuna delle quali parla una lingua diversa. Buona fortuna.

Per fortuna, il gioco ti dà una mano con degli indizi contestuali, alcuni dei quali sono piuttosto facili da capire. Anche l’interfaccia utente ti aiuta, permettendoti di digitare il significato che pensi abbia una parola: il gioco userà proprio la tua definizione. Potrai anche sostenere dei test di padronanza e, se li superi, le parole verranno tradotte in modo corretto e definitivo.

Perché l’abbiamo scelto I giochi di enigmi linguistici sono pochi e rari, e I canti di Sennaar è un’aggiunta ben fatta e molto gradita.

Comunque, decifrare intere lingue sarà un compito impegnativo, quindi preparati a mettere alla prova le tue teorie e a sperimentare significati diversi. Spero che le tue capacità di prendere appunti siano all’altezza.

Il mio verdetto: I canti di Sennaar è una scelta fantastica per qualsiasi giocatore alla ricerca di un rompicapo in stile “decodificatore”.

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Cosa ne pensano i giocatori?

sokoviathesecond ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Design e enigmi fantastici.

15. The Room [Breve e conciso]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, Android, iOS Anno di uscita 2012 Sviluppatore(i) Fireproof Games Durata media di gioco circa 3 ore Punteggio Metacritic 75

Ultimo, ma sicuramente non meno importante, c’è The Room. No, non il film: questo è un semplice gioco di enigmi che consiste nell’aprire una scatola. Sì, proprio così.

Quella scatola è incredibilmente complicata ed è stata progettata per essere impossibile da aprire. Impossibile, cioè, per chiunque non abbia l’attrezzatura giusta, e per fortuna un tuo amico non solo ti ha lasciato la cassaforte che contiene la scatola, ma anche un oculare che si rivelerà fondamentale per risolvere questo mistero.

Perché l’abbiamo scelto Dato che l’intero gioco ruota attorno alla sola scatola rompicapo, in The Room sentirai davvero i tuoi progressi, con ogni piccola vittoria ben in vista.

Il gioco ti accompagnerà per la prima parte, ma una volta aperta la cassaforte ed estratto il primo puzzle box, tutto diventa più difficile. Ricorda solo una cosa: la soluzione è sempre molto più vicina di quanto tu possa pensare.

Il mio verdetto: The Room è un gioco breve e piacevole, perfetto per chi cerca un modo per passare il pomeriggio, e se questo gioco non bastasse, c’è un’intera serie di The Room.

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Cosa ne pensano i giocatori?

FUNISPELLINGMAN ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Breve, ma ne vale davvero la pena al 100%.

Il mio giudizio complessivo

Anche con tutti questi suggerimenti, potresti avere qualche difficoltà a scegliere da dove iniziare. Per aiutarti a restringere il campo delle opzioni che si adattano al gioco descritto in questa panoramica su Blue Prince, ho preparato i migliori punti di partenza per diversi tipi di giocatori. Ce n’è per tutti i gusti.

Il miglior punto di partenza per giochi come Blue Prince oggi?

Per i veterani dei puzzle di esplorazione → Outer Wilds

Un viaggio davvero epico con tantissimi enigmi intricati che premiano l’osservazione attenta e il ragionamento.



viaggio davvero epico con tantissimi enigmi intricati che premiano l’osservazione attenta e il ragionamento. Per chi è alle prime armi con i puzzle di esplorazione → Il Principio di Talos

Semplice ma coinvolgente, e con una trama filosofica davvero interessante.

Per gli appassionati di giochi retrò → Void Stranger

Porta i giochi Sokoban a un livello superiore.

Per gli appassionati del noir → Lorelei e gli occhi laser

Cupo, misterioso e pieno di sorprese.

Per chi cerca i deck builder roguelike → Slay the Spire

Semplicemente uno dei migliori giochi roguelike con mazzo di carte che puoi trovare.

Domande frequenti

Qual è il miglior gioco simile a Blue Prince?

Il gioco più simile a Blue Prince è Outer Wilds, sia per la sua portata che per l’elemento roguelike che ti permette di ricominciare nuove partite con più esperienza. Altri giochi simili sono Il Principio di Talos, The Witness e La città dimenticata.

Che tipo di gioco è Blue Prince?

Blue Prince è un gioco di avventura e puzzle in prima persona. In questo gioco, ti muovi liberamente e risolvi enigmi, ognuno dei quali, idealmente, ti avvicinerà al tuo obiettivo.

Quanto è difficile il gioco Blue Prince?

Blue Prince è un gioco piuttosto impegnativo. Gran parte della difficoltà sta nel capire a cosa serve ogni stanza, oltre che nel tracciare una pianta che ti permetta di raggiungere l’Anticamera. Anche gli elementi roguelike possono risultare complicati, dato che i tipi di stanze disponibili ogni giorno non sono garantiti.

Blue Prince si è ispirato a Myst?

Sì, Blue Prince si è ispirato a Myst. Anche se non si tratta di un’ispirazione diretta, Myst ha portato il genere “risolvi enigmi ed esplora il mondo” a nuovi livelli, il che significa che qualsiasi gioco di esplorazione e enigmi è indirettamente ispirato a Myst.

Quanto tempo ci vuole per completare Blue Prince?

Ci vogliono dalle 25 alle 40 ore per finire Blue Prince, ammesso che tu stia cercando solo la Stanza 46. Il post-gioco (sì, c’è un post-gioco davvero enorme) ti richiederà probabilmente fino a 100 ore, a seconda di quanto velocemente risolvi gli enigmi.

Blue Prince è migliore di Outer Wilds?

Se Blue Prince sia migliore di Outer Wilds dipende dal tipo di esperienza che stai cercando. Per me, sono allo stesso livello.