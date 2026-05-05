7 najlepszych gier z serii „Fallout”, w które warto zagrać w 2026 roku

Wybór najlepszych gier z serii „Fallout” może być trudny, ale ten przewodnik pomoże Ci zorientować się, ile jest gier z tej serii i w które warto zagrać od razu.

Do tej pory ukazało się łącznie 9 głównych gier z serii Fallout i choć wszystkie z nich to gry RPG, ich zawartość może się znacznie różnić. Poza tym, szczerze mówiąc, nie wszystkie z nich są tak samo dobre, i właśnie dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik. Aby pomóc Ci wybrać najlepsze gry z tej serii.

Jeśli więc po raz pierwszy sięgasz po tę serię, ta lista pomoże Ci zdecydować, od czego zacząć, a następnie zapoznać się z pozostałymi tytułami.

Nasze najlepsze propozycje gier z serii Fallout

Przygotowując tę listę, mieliśmy na uwadze kluczowe elementy, które sprawiają, że gra jest świetna: rozgrywkę, fabułę, ścieżkę dźwiękową i ogólne wrażenia. Oto zestawienie niektórych z najlepszych tytułów:

1 Fallout: New Vegas 2010 Bez wątpienia jest to najlepsza gra z tej serii; w momencie premiery była prawdziwym hitem i do dziś nie traci na atrakcyjności. Buy now 2 Fallout 4 2015 Gra ta stanowiła gruntowną przebudowę poprzednich części, wprowadzając nowoczesne elementy i znacznie dopracowaną rozgrywkę. Buy now 3 Fallout 3 2008 Gra oferuje jedną z najlepszych fabuł w całej serii oraz solidną, wszechstronną rozgrywkę. Buy now

Są to jedne z najlepszych gier z serii Fallout spośród wszystkich dostępnych tytułów. Poniżej omówimy jednak szczegółowo, co sprawia, że te gry są tak dobre, oraz jakie były nasze wrażenia z każdej z nich, a także przedstawimy kilka innych tytułów godnych uwagi.

7 najlepszych gier z serii Fallout, w które musisz zagrać: werdykt

Po przejrzeniu każdej gry z serii „Fallout”, jaka kiedykolwiek została wydana, w końcu mamy listę tych, które naszym zdaniem wyróżniają się najbardziej. Jeśli więc nigdy nie zapuściłeś się do świata „Fallouta” i chcesz go poznać po raz pierwszy, oto 7 najlepszych jak dotąd gier z tej serii.

1. Fallout: New Vegas

Platformy Rok Producent PC, Xbox 360, PS3 2010 Obsidian Entertainment

Gra ta jest często uznawana za jedną z najlepszych gier RPG w historii, dzięki bogatej fabule i wciągającej rozgrywce.

Gra ta stanowi szczytowe osiągnięcie serii Fallout, oferując wciągającą fabułę pełną znaczących wyborów oraz imponującą mechanikę RPG, która wyprzedzała swoje czasy. Postacie są niezapomniane – od enigmatycznego Pana House’a po przebiegłego i charyzmatycznego Benny’ego – dzięki czemu każda interakcja ma znaczenie.

Walka w New Vegas jest równie niezwykła, oferując elastyczną mechanikę i fantastyczny arsenał broni dostosowany do Twojego stylu gry. Otwarty świat, osadzony na rozległych pustkowiach Mojave, jest ogromny i pełen tajemnic, zadań oraz frakcji, które ożywiają tę scenerię. Dodatki do gry, takie jak „Old World Blues” i „Dead Money”, dodają emocjonalnej głębi i poszerzają fabułę, dostarczając jedne z najbardziej poruszających momentów w całej serii.

Chociaż mapa może wydawać się w niektórych miejscach nieco uboga, a tempo fabuły czasami zwalnia, są to drobne wady w porównaniu z tym wszystkim, co w New Vegas jest zrobione dobrze. Dzięki misternie zbudowanemu światu i wyborom dokonywanym przez gracza ta gra pozostaje wyjątkową grą RPG, która wciąż fascynuje graczy nawet po latach. Solidna od początku do samego końca.

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2. Fallout 4

Platformy Rok Producent PC, Xbox One, PS4 2015 Bethesda Game Studios

Czwarta odsłona serii Fallout stanowiła gruntowną zmianę – dzięki której seria mogła konkurować z najlepszymi współczesnymi grami – co było szczególnie ważne po premierze gry „Wiedźmin 3” w tym samym roku.

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian w tej odsłonie jest ogromna poprawa grafiki. Obraz w grze jest ostry – z oszałamiającymi lokacjami i znacznie bardziej szczegółowymi teksturami. Ponadto znacznie ulepszono system strzelania, dzięki czemu walka jest płynniejsza i bardziej wciągająca w porównaniu z poprzednimi częściami.

Fallout 4 wprowadził również serię zabawnych i wciągających dodatków DLC – wśród których na szczególną uwagę zasługują: „Vault-Tec Workshop”, „Automatron”, „Far Harbor” oraz „Nuka-World”. Rozszerzenia te dodają nową zawartość i zapewniają dużą różnorodność rozgrywki – a dzięki doskonałej obsłudze modów gra pozostaje atrakcyjna nawet dla długoletnich graczy.

Jednak pomimo tych ulepszeń „Fallout 4” nie dorównuje jakością fabuły „New Vegas”. Główna fabuła wydaje się mniej poruszająca, a zadaniom pobocznym brakuje tej głębi, która sprawiała, że wcześniejsze części serii były tak niezapomniane. Ponadto frakcje – choć interesujące – nie pozostawiają tak trwałego wrażenia jak te z poprzednich gier. Pomimo tych niedociągnięć Fallout 4 nadal oferuje solidną rozgrywkę RPG z mnóstwem możliwości eksploracji i zabawnych treści, w które można się zagłębić.

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3. Fallout 3

Platformy Rok Producent PC, Xbox 360, Xbox One, PS3 2008 Bethesda Game Studios

Była to przełomowa odsłona serii, która po raz pierwszy wprowadziła grafikę 3D. Akcja rozgrywa się w postapokaliptycznym Waszyngtonie, a gra stanowiła ogromny krok naprzód dzięki możliwościom konsol PlayStation 3 i Xbox 360. Otwarty świat, pełen klimatycznych ruin i niebezpiecznych pustkowi, był prawdziwym cudem swoich czasów. Zachodnia gra RPG? A nawet coś więcej.

Znana z wciągającej fabuły gra Fallout 3 ożywiła niezapomniane postacie, takie jak Moira Brown, oraz frakcje, na przykład Bractwo Stali. Wybory fabularne i dylematy moralne, zwłaszcza w głównej linii fabularnej, wyznaczyły wysokie standardy dla gier RPG. Eksploracja była niezwykle satysfakcjonująca – dzięki ukrytym sekretom, wyjątkowym lokacjom i wciągającym zadaniom pobocznym. System walki, wspomagany przez V.A.T.S. (Vault-Tec Assisted Targeting System), nadal się sprawdza i dodaje strategicznej głębi potyczkom.

Dodatki DLC do gry również wzbogaciły rozgrywkę o wartościową zawartość – „The Pitt”, „Operacja Anchorage””, „Point Lookout” i „Mothership Zeta” oferowały ekscytujące nowe obszary, zadania i wątki fabularne, w które można było się zagłębić.

Fallout 3 miał jednak pewne wady, zwłaszcza w porównaniu z poprzednimi częściami serii. Chociaż wprowadził serię do świata 3D, jego elementy RPG wydawały się bardziej uproszczone i mniej eksperymentalne niż w Fallout 1 i Fallout 2. Mechanika RPG została uproszczona, co według niektórych fanów sprawiło, że gra była mniej bogata pod względem możliwości wyboru i personalizacji. Ponadto gra borykała się z licznymi problemami z wydajnością i błędami, szczególnie podczas grania na nowoczesnym sprzęcie. Pomimo tych wad Fallout 3 pozostaje przełomową grą RPG z niezapomnianym światem i fabułą.

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4. Fallout 76

Platformy Rok Producent PC, Xbox One, PS4 2018 Bethesda Game Studios

Jest to pierwsza odsłona serii Fallout, która oferuje w pełni wieloosobową rozgrywkę, pozwalając graczom na wspólne odkrywanie postapokaliptycznego świata Appalachii wraz z przyjaciółmi w ogromnym, wspólnym otwartym świecie. W momencie premiery gra spotkała się z chłodnym przyjęciem z powodu problemów technicznych, brakujących funkcji oraz niedostatecznej liczby postaci niezależnych (NPC), przez co świat wydawał się pozbawiony życia i niespójny. Doprowadziło to do trudnego początku, charakteryzującego się problemami z wydajnością, błędami uniemożliwiającymi rozgrywkę oraz brakiem tradycyjnych elementów serii „Fallout”, takich jak interakcje z postaciami niezależnymi.

Z biegiem czasu gra „Fallout 76” przeszła jednak znaczące aktualizacje i ulepszenia, stopniowo odzyskując zaufanie graczy. Obecnie gra oferuje dynamiczny i ewoluujący świat, a regularne aktualizacje wprowadzają świeżą zawartość, nowe wydarzenia i rozbudowane linie fabularne. Dodanie ludzkich postaci niezależnych (NPC) dzięki aktualizacjom takim jak „Wastelanders” pomogło tchnąć życie w grę, zapewniając graczom tak bardzo potrzebną interakcję i immersję, których brakowało im w momencie premiery.

Dla graczy, którzy lubią rozgrywkę wieloosobową, Fallout 76 jest najlepszym wyborem w uniwersum Fallouta, ponieważ jest to jedyna gra z tej serii, która oferuje rozgrywkę wyłącznie online. Eksploracja otwartego świata jest niezwykle satysfakcjonująca, gdy gra się ze znajomymi, a różnorodność dynamicznych wydarzeń sprawia, że rozgrywka pozostaje wciągająca i nie wydaje się monotonna. Pomimo burzliwego początku Fallout 76 naprawdę się zrehabilitował i zyskał znacznie lepszą reputację, zwłaszcza dzięki dodatkowemu sukcesowi serialu telewizyjnego „Fallout”, który rozbudził na nowo zainteresowanie serią.

Niezależnie od tego, czy walczysz ze zmutowanymi stworzeniami, wykonujesz zadania, czy po prostu chłoniesz bogaty świat wokół siebie, Fallout 76 oferuje unikalne wieloosobowe urozmaicenie tej uwielbianej serii.

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5. Fallout 2

Platformy Rok Twórca Windows, MacOS X 1998 Black Isle Studios

Opierając się na fundamentach ustanowionych przez pierwszą część gry „Fallout”, a także udoskonalając i rozszerzając elementy RPG, „Fallout 2” stworzył jedno z najbardziej wciągających i niezrównanych doświadczeń RPG swoich czasów. Gra przesunęła granice gier RPG, oferując rozbudowaną personalizację postaci, umiejętności do odblokowania oraz dobrze zaprojektowany system karmy, który od tamtej pory stał się nieodłącznym elementem serii. Gra łączy czarny humor z komentarzem społecznym i kulturowym, tworząc fabułę, która do dziś przemawia do fanów.

To, co wyróżnia Fallout 2, to rozległy świat, bogaty w szczegółowe zadania poboczne, różnorodne frakcje oraz poziom swobody, który pozwala graczowi naprawdę kształtować losy swojej postaci. Wsparcie dla modów gwarantuje również nieograniczone możliwości dostosowywania gry, pozwalając graczom modyfikować wszystko – od grafiki po mechanikę rozgrywki. Mimo że od premiery minęły już ponad dwie dekady, Fallout 2 pozostaje niezwykle wpływową grą RPG, a społeczność fanów nadal podtrzymuje jej życie dzięki modom i treściom tworzonym przez fanów.

Niemniej jednak „Fallout 2” zdradza swój wiek pod względem grafiki i interfejsu użytkownika. Grafika jest przestarzała, a poruszanie się po świecie może być nieco niezgrabne i powolne jak na dzisiejsze standardy. Poruszanie się po mapie może być czasami uciążliwe, a interfejs wydaje się nieco nieporęczny. Jednak te niedociągnięcia łatwo wybaczyć, biorąc pod uwagę ograniczenia techniczne tamtej epoki oraz ogromną głębię rozgrywki. Dla fanów klasycznych gier RPG Fallout 2 pozostaje istotną częścią historii gier, dzięki bogatej fabule, złożonym systemom i niezapomnianym postaciom.

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6. Fallout: gra fabularna osadzona w świecie po katastrofie nuklearnej

Platformy Rok Twórca Windows, MacOS X 1997 Interplay Productions

To właśnie ta gra położyła podwaliny pod serię, która stała się jedną z najlepszych gier RPG i serii wszech czasów. Wydana w 1997 roku wprowadziła przełomowe rozwiązania, takie jak system statystyk SPECIAL, pozwalający graczom na dogłębną personalizację zdolności i umiejętności swoich postaci. Gra zawierała również system karmy, w którym twoje wybory mogły bezpośrednio wpływać na otaczający cię świat – mechanika, która stała się znakiem rozpoznawczym całej serii. Chociaż fabuła może wydawać się banalna według dzisiejszych standardów, pomysł przetrwania w postapokaliptycznym pustkowiu był w tamtych czasach świeży i wciągający.

Jako punkt wyjścia serii, Fallout zajmuje niezwykle ważne miejsce w historii gier, a wiele z tego, czego grze brakuje, można wybaczyć, biorąc pod uwagę jej pionierski charakter. Świat jest stosunkowo niewielki, a gra może wydawać się krótka jak na współczesne standardy gier RPG, ale te wady są nieistotne, jeśli weźmie się pod uwagę, że był to pierwszy krok w kierunku rozległych gier RPG z otwartym światem, które zdefiniowały ten gatunek. Ograniczony zakres i prosta mechanika były koniecznymi kompromisami na wczesnych etapach ewolucji serii.

To, co naprawdę wyróżnia Fallout, to fundamenty, jakie położyła pod przyszłość. Gra zapoznała graczy z serią, która ostatecznie sprzedała się w ponad 55 milionach egzemplarzy, a wpływ tej pierwszej części odbił się echem wśród kolejnych pokoleń graczy. To pozycja obowiązkowa dla każdego, kto interesuje się początkami serii, dająca fascynujący wgląd w to, jak powstała jedna z najbardziej kultowych serii RPG – zwłaszcza biorąc pod uwagę, że na nową część czekamy już od ponad sześciu lat.

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7. Fallout Shelter

Platformy Rok Twórca Android, iOS, PlayStation, Xbox, Switch 2015 Bethesda Game Studios

Ta darmowa gra otworzyła nowy rozdział w serii Fallout, przenosząc ją na urządzenia mobilne w świeżej, swobodnej formule. W odróżnieniu od głównych gier RPG z tej serii, tytuł ten jest przeznaczony dla graczy okazjonalnych i oferuje bardziej relaksującą rozgrywkę w porównaniu z intensywnymi, fabularnymi przygodami z głównych gier.

Twoim zadaniem będzie nadzorowanie budowy i funkcjonowania Krypty, wykorzystując najnowocześniejsze technologie do budowy i zarządzania swoim podziemnym schronem. Gra jest dostępna na wszystkich głównych platformach, co sprawia, że jest niezwykle przystępna, niezależnie od tego, czy grasz na telefonie, komputerze czy konsoli Nintendo Switch. Jej styl graficzny jest atrakcyjny wizualnie, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych, dodając uroku prostej, ale wciągającej rozgrywce.

Chociaż Fallout Shelter to świetna rozrywka na zabicie czasu, ma też swoje wady. Rozgrywka może dość szybko stać się monotonna, a brak solidnej fabuły lub głębszego powiązania z uniwersum Fallouta może sprawić, że wieloletni fani będą oczekiwać czegoś więcej. Mimo to nadal jest to solidna propozycja na lekką, łatwą do rozpoczęcia rozgrywkę osadzoną w uniwersum Fallouta.

Co sprawia, że gra z serii Fallout jest dobra?

Świetna gra z serii „Fallout” wciąga cię w surowy, postapokaliptyczny świat – pełen niebezpieczeństw, odkryć i trudnych wyborów. Niezależnie od tego, czy eksplorujesz radioaktywne ruiny Waszyngtonu, spaloną słońcem pustynię Mojave, czy rozpadające się ulice Bostonu, chodzi przede wszystkim o to, by zanurzyć się w chaosie walki o przetrwanie.

Co sprawia, że ta gra jest tak wyjątkowa? Swoboda kształtowania własnej historii. To ty decydujesz, po czyjej stronie się opowiesz, jak poradzisz sobie z problemami oraz czy będziesz czarującym negocjatorem, podstępnym infiltratorem, czy też prawdziwą siłą niszczącą. Twoje wybory to nie tylko gra na pokaz – mają one realne konsekwencje, które odbijają się echem w całej grze.

A do tego dochodzi humor i serce. Od ekscentrycznych zadań pobocznych, przez napotykanie dziwacznych frakcji, takich jak Bractwo Stali, po rozmowy z niezapomnianymi towarzyszami – za każdym rogiem czeka coś nieoczekiwanego.

Chodzi też o znalezienie własnego stylu gry. Niezależnie od tego, czy tworzysz ekwipunek, doskonalisz strategię walki w systemie V.A.T.S., czy też tropisz wszystkie sekrety ukryte na pustkowiach, Fallout sprawia, że gra staje się osobista. Każda podjęta przez ciebie decyzja kształtuje twoją przygodę – i to właśnie sprawia, że chcesz wracać po więcej. To charakterystyczne dla Fallouta podejście zyskało sporą rzeszę naśladowców spoza oryginalnej serii i bez wątpienia przyniesie jeszcze więcej w nadchodzących latach.

Gry z serii Fallout w porządku chronologicznym

Wszystkie gry z serii Fallout, a zwłaszcza te z głównej linii, mają bogatą fabułę. Dlatego szczególnie pomocne jest granie w nich w porządku chronologicznym. Seria obejmuje 9 gier z głównej linii oraz 13 dodatków DLC, co może sprawiać, że wszystko wydaje się nieco przytłaczające.

Oto lista, która pomoże lepiej zrozumieć fabułę i zagrać we wszystkie gry z serii „Fallout” w porządku chronologicznym:

Fallout 76 Fallout Fallout Tactics Fallout 2 Fallout 3 (wraz z dodatkami) Fallout: New Vegas (wraz z dodatkami) Fallout 4 (wraz z dodatkami)

Fallout Shelter tak naprawdę nie pasuje do tej listy, bo nie nawiązuje do fabuły serii. Jeśli masz już za sobą wszystkie gry i chcesz dowiedzieć się więcej o fabule, możesz obejrzeć serial Fallout na Amazon Prime z Ellą Purnell w roli głównej.

Bethesda Game Studios dało również wyraźne sygnały, że pracuje również nad Fallout 5. Jednak na razie nie ma daty premiery ani nawet oficjalnego potwierdzenia, więc nie możemy z całą pewnością stwierdzić, kiedy ukaże się kolejna część serii Fallout.

Seria Fallout: historia gier wideo

Seria „Fallout” ma długą historię. Pierwsza gra została wydana w 1997 roku przez Interplay Productions. Od tamtej pory przeżywała różne etapy – od wielkich sukcesów po ogromne porażki – ale mimo to do dziś pozostaje jedną z najpopularniejszych serii wśród graczy.

Niedawny serial telewizyjny przywrócił popularność tym grom, co sprawiło, że nawet takie klapy jak „Fallout 76” zyskały nowe życie i gracze je po prostu pokochali.

Gry z serii Fallout: najważniejsze fakty

Seria Fallout jest pełna fascynujących szczegółów i zakulisowych historii. Oto kilka najważniejszych informacji:

Wydana w 1997 roku gra „Fallout: gra fabularna osadzona w świecie po katastrofie nuklearnej”” była pierwszą częścią serii, zainspirowaną stołową grą RPG GURPS. Wyróżniała się mrocznym humorem, rozgałęzionymi wątkami fabularnymi oraz kultową perspektywą izometryczną.

gra „Fallout: gra fabularna osadzona w świecie po katastrofie nuklearnej”” była pierwszą częścią serii, zainspirowaną stołową grą RPG GURPS. Wyróżniała się mrocznym humorem, rozgałęzionymi wątkami fabularnymi oraz kultową perspektywą izometryczną. „Fallout: New Vegas”” jest często uznawany za najtrudniejszą grę z serii, zwłaszcza ze względu na tryb „Hardcore”. Gracze muszą zmierzyć się nie tylko z potężnymi przeciwnikami, ale także z koniecznością ostrożnego gospodarowania zasobami, co stanowi dodatkowe wyzwanie.

Spośród wszystkich supermutantów w Falloucie legendarny supermutant z Fallout 4 wyróżnia się jako absolutny kolos. Wznosząc się niczym góra, dysponuje tak potężną siłą uderzenia, że tylko najbardziej wykwalifikowani strzelcy są w stanie go pokonać.

Schrony w uniwersum Fallouta są często przerażającymi eksperymentami socjologicznymi. Na przykład Schron 11 zmuszał swoich mieszkańców do składania ofiary z jednej osoby rocznie, aby zapobiec „zniszczeniu”, co stanowi mrożący krew w żyłach komentarz na temat ciemniejszych aspektów społeczeństwa.

Kultowi towarzysze, tacy jak Dogmeat, Nick Valentine i Boone, to coś więcej niż tylko sojusznicy w walce. Każdy z nich ma własną, fascynującą historię i unikalne umiejętności, które dodają grze głębi i emocji.

Nuka-Cola, popularny napój z Pustkowi, to sprytna satyra na konsumpcjonizm i popkulturę. Wariant Quantum Blue, który pojawia się w zawartości dodatkowej, jest szczególnie cenny, co jeszcze bardziej podkreśla jego rolę jako humorystycznego ukłonu w stronę kultury komercyjnej.

W czym Fallout jest najlepszy (a inne gry RPG wciąż nie potrafią tego oddać)

W „Fallouta” nie gra się dla doskonałych scen walki. Gra się w niego, bo wchodzi pod skórę. Żadna inna gra RPG nie łączy w sobie humoru, dreszczyku emocji, horroru i wzruszeń tak jak ta.

Oto, co Fallout osiąga za każdym razem:

Wybory, które mają znaczenie : To nie są tylko wybory typu „czerwony czy niebieski”. Decyzje w Falloucie mogą cię pogrążyć albo uratować.



: To nie są tylko wybory typu „czerwony czy niebieski”. Decyzje w Falloucie mogą cię pogrążyć albo uratować. Światy, które opowiadają historie : opowiadanie historii poprzez otoczenie jest wszechobecne. Szkielety zwisające nad szachownicami. Terminale pełne żalu.



: opowiadanie historii poprzez otoczenie jest wszechobecne. Szkielety zwisające nad szachownicami. Terminale pełne żalu. Wszystko w szarej strefie moralnej : Fallout nie dba o to, czy jesteś dobry. Pyta, czy jesteś uczciwy.



: Fallout nie dba o to, czy jesteś dobry. Pyta, czy jesteś uczciwy. Dziwaczny humor, który działa: schrony, reklamy, postacie niezależne. Wszystko jest niecodzienne, ale w jakiś sposób realistyczne.



Fallout rzuca ci wyzwanie, byś w nim żył.

Fallout: Najdziwniejsze eksperymenty w schronach (które naprawdę miały miejsce)

Schrony w Fallout to eksperymenty społeczne, które wymknęły się całkowicie spod kontroli. A niektóre z nich są naprawdę pokręcone.

Zobaczcie to:

Schron 11 : Mieszkańcy musieli co roku poświęcić jedną osobę… albo wszyscy zginą. Uwaga, spoiler: Nie kończy się to dobrze.



: Mieszkańcy musieli co roku poświęcić jedną osobę… albo wszyscy zginą. Uwaga, spoiler: Nie kończy się to dobrze. Krypta 77 : Jeden człowiek. Jedna skrzynia lalek. To wszystko. (Tak, naprawdę.)



: Jeden człowiek. Jedna skrzynia lalek. To wszystko. (Tak, naprawdę.) Krypta 12 : Zaprojektowana tak, by zawieść. Jej drzwi nigdy się nie zamknęły, więc witaj, promieniowanie.



: Zaprojektowana tak, by zawieść. Jej drzwi nigdy się nie zamknęły, więc witaj, promieniowanie. Krypta 108 : Pełna klonów o imieniu Gary. Oni… nie dogadywali się ze sobą.



: Pełna klonów o imieniu Gary. Oni… nie dogadywali się ze sobą. Krypta 95: Ośrodek odwykowy dla uzależnionych. Dopóki nie został sabotowany przez dostarczenie kolejnych narkotyków.

Nic dziwnego, że ludzie wolą Pustkowie.

New Vegas kontra Fallout 4: Która z tych gier jest dziś warta twojego czasu?

To pytanie, na które każdy fan ma swoją opinię. A jeśli dopiero zaczynasz, to stoisz przed rozdrożem. Fallout 4 czy New Vegas?

Oto jak wygląda sprawa:

New Vegas ma lepszy scenariusz, rozgałęzione zadania i niezapomniane postacie niezależne. Jest surowe. Sprytne. Kultowe.



ma lepszy scenariusz, rozgałęzione zadania i niezapomniane postacie niezależne. Jest surowe. Sprytne. Kultowe. Fallout 4 wydaje się płynniejszy. Świetna rozgrywka strzelecka, ładniejsza grafika, mnóstwo modów.



wydaje się płynniejszy. Świetna rozgrywka strzelecka, ładniejsza grafika, mnóstwo modów. New Vegas daje ci swobodę. Chcesz wszystkich zdradzić i rządzić? Śmiało.



daje ci swobodę. Chcesz wszystkich zdradzić i rządzić? Śmiało. Fallout 4 oferuje cię bohatera z głosem oraz większy świat, w którym możesz się rozwijać.



W skrócie: jeśli chcesz gry wymagającej myślenia, wybierz Vegas. Jeśli wolisz strzelankę, wybierz czwórkę. Albo po prostu zagraj w obie. Ja tak zrobiłem.

Często zadawane pytania

Kiedy ukaże się kolejna gra z serii Fallout?

Bethesda potwierdziła, że planowana jest gra Fallout 5, ale nie pojawi się ona w najbliższym czasie, prawdopodobnie dopiero po The Elder Scrolls VI. Nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery.

W którą grę z serii Fallout warto zagrać jako pierwszą?

Jeśli chcesz zagłębić się w fabułę i świat gry, zacznij od „Fallout 3”. Jeśli zależy ci na najlepszej mechanice RPG, wybierz „Fallout: New Vegas””, a jeśli szukasz nowoczesnego podejścia, postaw na „Fallout 4”.

Która gra z serii Fallout jest najdłuższa?

Fallout 76 oferuje najwięcej treści i nieograniczone możliwości eksploracji, ale jeśli chodzi o rozgrywkę dla jednego gracza, Fallout 4 zajmuje najwięcej czasu, by przejść grę w całości.

Jaka jest fabuła gier z serii Fallout?

Akcja serii rozgrywa się w retrofuturystycznym świecie po apokalipsie i opowiada o ocalałych, którzy odbudowują cywilizację po wojnie nuklearnej, często wychodząc z podziemnych schronów.

Na której grze opiera się serial „Fallout”?

Serial „Fallout” nie jest bezpośrednią adaptacją żadnej z gier, ale poszerza ten świat o oryginalną fabułę osadzoną w tym samym uniwersum.