10 najlepszych gier podobnych do „Fallouta” z wciągającymi światami

Szukasz kolejnych gier podobnych do „Fallouta” po tym, jak przeszedłeś już wszystkie tytuły z tej serii? Nie musisz już dłużej szukać, bo mam dla Ciebie idealny wybór gier, które zaspokoją Twoje pragnienie. Niezależnie od tego, czy szukasz postapokaliptycznych światów do odkrycia, potworów do polowania, czy też epickich przygód, w których możesz wziąć udział – poniższe gry mają to wszystko. Najpierw jednak przedstawię krótki przegląd tego, czym dokładnie są gry z serii Fallout.

Seria Fallout istnieje od 1997 roku i stała się jedną z najbardziej kultowych gier RPG wszech czasów. W grach tych wychodzisz ze schronów przeciwatomowych, by eksplorować postapokaliptyczną Amerykę w poszukiwaniu odpowiedzi i przygód. Tworzysz w pełni spersonalizowaną postać, która wchodzi w interakcję ze światem, podczas gdy rozwija się epicka fabuła. Oczywiście w trakcie gry musisz podejmować trudne decyzje, które mają znaczący wpływ na ogólny przebieg fabuły.

Gry z serii „Fallout” mają wiele do zaoferowania i przemawiają do wielu osób z różnych powodów. W związku z tym wybrałem szereg gier, które wyróżniają się pod różnymi względami i powinny spodobać się zagorzałym fanom w taki czy inny sposób. Otwórz więc butelkę Nuka Coli i zapoznaj się z moją listą najlepszych gier podobnych do „Fallouta”.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do Fallout

Fallout jest znany przede wszystkim jako science-fiction RPG z elementami akcji i przygody, oferujące ogromny świat do odkrycia, pełen opustoszałych obszarów i interesujących historii do odkrycia. W związku z tym wybrałem gry, które spełniają te ogólne kryteria, choć istnieją pewne wyjątki, jeśli priorytetowo traktujesz inne aspekty tej serii.

W każdym razie, oto dziesięć najlepszych, moim zdaniem, gier podobnych do Fallouta.

1 The Outer Worlds 2019 Retrofuturystyczna gra RPG akcji o walce z niesprawiedliwymi korporacjami rządzącymi galaktyką. Buy now 2 Bioshock 2007 FPS z elementami horroru, oparty na fabule, opowiadający o ucieczce z opuszczonego podwodnego miasta-utopii. Buy now 3 Kingdom Come: Deliverance 2018 Kinowa średniowieczna gra RPG, w której duży nacisk położono na realizm. Buy now

10 najlepszych gier podobnych do Fallouta

Na wstępie chciałbym wyjaśnić, że wybrane przeze mnie poniższe gry nie zapewnią dokładnie takich samych wrażeń, jak rozgrywka we wszystkich częściach serii „Fallout”. W końcu trudno jest odtworzyć ogólny klimat i rozmach tej wysokiej jakości gry RPG. Tytuły te mają oczywiście wiele podobieństw do „Fallouta”, ale każdy z nich jest na swój sposób wyjątkowy. Uważam jednak, że wszystkie z nich mają kilka znakomitych cech, które powinny spodobać się zagorzałym fanom Fallouta.

Skupiłem się przede wszystkim na wciągających grach RPG, które oferują rozbudowane systemy tworzenia i personalizacji postaci . Jedną z najbardziej atrakcyjnych dla mnie cech Fallouta jest ogromna różnorodność stylów gry dostępnych w tej grze. W jednej rozgrywce mogę być skradającym się snajperem, a w kolejnej – twardym bijącym się na rękę wojownikiem. Niektóre z gier, które uwzględniłem, pozwalają nawet na pokonywanie przeszkód metodami niebojowymi.

. Jedną z najbardziej atrakcyjnych dla mnie cech Fallouta jest ogromna różnorodność stylów gry dostępnych w tej grze. W jednej rozgrywce mogę być skradającym się snajperem, a w kolejnej – twardym bijącym się na rękę wojownikiem. Niektóre z gier, które uwzględniłem, pozwalają nawet na pokonywanie przeszkód metodami niebojowymi. Kolejnym kluczowym kryterium wyboru był nacisk na eksplorację . Gry z serii Fallout charakteryzują się świetnie zaprojektowanymi światami z spektakularną narracją opartą na otoczeniu, które są niezwykle wciągające i dają ogromną satysfakcję z odkrywania. W związku z tym wybrałem gry z równie fascynującymi światami i ekscytującymi historiami, które tylko czekają na odkrycie.

. Gry z serii Fallout charakteryzują się świetnie zaprojektowanymi światami z spektakularną narracją opartą na otoczeniu, które są niezwykle wciągające i dają ogromną satysfakcję z odkrywania. W związku z tym wybrałem gry z równie fascynującymi światami i ekscytującymi historiami, które tylko czekają na odkrycie. Na koniec chciałem wyróżnić tytuły z ekscytującymi fabułami, w których twoje wybory mają znaczący wpływ na otaczający cię świat i postacie. Krótko mówiąc, te dziesięć gier charakteryzuje się doskonałą wartością powtórnego grania pod względem różnorodności konfiguracji postaci oraz fabuły, która rozwija się w trakcie rozgrywki.

W każdym razie zachęcam do zapoznania się z listą 10 najlepszych gier podobnych do Fallouta, aby znaleźć tę, która oferuje idealne połączenie cech odpowiadających Twoim gustom.

1. The Outer Worlds

Platformy Rok wydania Producent Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2019 Obsidian Entertainment

Ta gra to nie tylko świetny przykład gier niezależnych, ale też mój faworyt wśród gier podobnych do Fallouta. Po pierwsze, została stworzona przez Obsidian Entertainment, które ma na koncie również doceniony przez krytyków Fallout: New Vegas. Dzięki temu możesz spodziewać się podobnego dopracowania scenariusza, fabuły i rozgrywki. Nawet ogólna sceneria gry przypomina „Fallout” dzięki swojej retrofuturystycznej estetyce, choć w tej grze pojawiają się podróże kosmiczne. Ponadto znajdziesz tu kilka znanych elementów rozgrywki, takich jak mechanika dylatacji czasu, przypominająca system V.A.T.S. z „Fallouta”, służący do spowalniania czasu.

W The Outer Worlds wcielasz się w rolę ocalałego z zaginionego statku kolonialnego, wybudzonego ze snu kriogenicznego przez szalonego naukowca o imieniu Phineas Vernon Welles. Musisz poruszać się po kontrolowanym przez korporacje układzie gwiezdnym Halcyon i zdecydować, czy chcesz pomóc swojemu wybawcy w wybudzeniu innych kolonistów ze statku, czy też stanąć po stronie megakorporacji, by umocnić jej kontrolę nad układem.

Po drodze spotkasz ciekawych towarzyszy, którzy dzięki swoim unikalnym umiejętnościom pomogą ci w zabawnych przygodach. Jeśli zainwestowałeś w odpowiednie umiejętności, możesz pokonywać wiele przeszkód w grze, wykorzystując walkę, skradanie się i dialogi.

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2. Bioshock

Platformy Rok wydania Twórca Microsoft Windows, Xbox 360, PS3, Mac OS X, iOS 2007 2K Boston, 2K Australia

Bioshock to kultowa strzelanka FPS z fabułą, którą powinien znać każdy fan Fallouta. Chociaż nie jest to gra z otwartym światem, jak Fallout, jej estetyka w stylu secesyjnym z lat 50. oraz doskonała atmosfera sprawiają, że jest to doskonały wybór dla każdego, kto szuka wciągającej strzelanki FPS z elementami RPG. Podobnie jak niektóre z najlepszych gier horrorowych, tytuł ten nie opiera się na nadmiernych efektach zaskoczenia. Zamiast tego Bioshock przeraża dzięki swojej niesamowitej atmosferze, wymagającym starciom i ograniczonym zasobom.

Gra rozpoczyna się od tego, że gracz przeżywa katastrofę lotniczą na środku morza i znajduje schronienie w odosobnionej latarni morskiej. W środku znajdujesz windę, która zabiera cię do wspaniałego podwodnego miasta. Niestety, metropolia wydaje się całkowicie zrujnowana, a nieliczni pozostali mieszkańcy nie są zbyt gościnni. Gdy eksplorujesz głębiny Rapture i odkrywasz jego tajemnice, każde kolejne spotkanie przynosi rewelacje, które sprawiają, że zaczynasz wątpić we wszystko, czego dowiedziałeś się po drodze.

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3. Kingdom Come: Deliverance

Platformy Rok wydania Producent Microsoft Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Amazon Luna 2018 Warhorse Studios

Kingdom Come: Deliverance nie jest typową grą, taką jak Fallout, która jest po prostu kolejną grą RPG z gatunku science fiction z otwartym światem. Jest to natomiast wciągająca średniowieczna gra RPG, której akcja rozgrywa się w Królestwie Czech, charakteryzująca się wyjątkową dbałością o szczegóły i realizm. Każdy aspekt gry sprawia, że gracz naprawdę wierzy, iż żyje w historycznych czasach jako zwykły chłop dążący do sławy.

Bohaterem gry jest Henryk, syn kowala, który przeżył niszczycielski najazd na swoją wioskę. Po utracie rodziny i dotychczasowego życia dołącza do ruchu oporu, by przywrócić prawowitego władcę Czech. Twoje wybory wpływają na rozgałęzającą się fabułę, a różne umiejętności (w tym picie) możesz dostosowywać tak, jak tylko chcesz.

Oprócz tego, że gra ta zasługuje na miano jednej z najlepszych gier z otwartym światem, „Kingdom Come: Deliverance” oferuje wiele unikalnych mechanizmów, które sprawiają, że jest wyjątkowo wciągająca i realistyczna. Na przykład twoje ubranie z czasem się brudzi, co wpływa na twój ogólny wygląd i reakcje postaci niezależnych na twoją osobę. Co najważniejsze, szczegółowy system walki gwarantuje, że każda potyczka będzie wymagająca, ale i satysfakcjonująca.

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4. Cyberpunk 2077

Platformy Rok wydania Twórca Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, macOS 2020 CD Projekt Red

Mimo że premiera nie przebiegła bez problemów, różne aktualizacje sprawiły, że Cyberpunk 2077 stał się jedną z najlepszych gier dla jednego gracza wszech czasów (przynajmniej moim zdaniem). Po pierwsze, jej sceneria jest znacznie bardziej futurystyczna niż w Fallout. Zamiast postapokaliptycznego pustkowia eksplorujesz dystopijną, kontrolowaną przez korporacje megalopolis o nazwie Night City, gdzie cybernetyczne ulepszenia, brutalna przestępczość i hakowanie są typowymi elementami codziennego życia.

Wcielasz się w postać V, najemnika, który pragnie wyrobić sobie markę w mieście marzeń. Niestety, ostatnie zlecenie wyznaczyło termin twojej śmierci, co zmusza cię do poszukiwania rozwiązania, które pozwoli ci uniknąć nieuchronnego losu. Po drodze spotykasz wiele barwnych postaci o fascynujących historiach, które pomagają ci w podróży. Oczywiście nie ma nic złego w zboczeniu z trasy, by zwiedzić to rozległe miasto i zarobić trochę eddies, zanim odejdziesz w blasku chwały.

5. Mass Effect

Platformy Rok wydania Twórca Microsoft Windows, Xbox 360, PS3 2007 BioWare

Mass Effect to kolejna kultowa gra RPG akcji z epicką fabułą, której fani Fallouta nie powinni przegapić. Akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w której technologia obcych pozwoliła ludzkości podróżować w odległe zakątki galaktyki, by odkryć, że nie jesteśmy jedynym świadomym gatunkiem we wszechświecie.

Wcielasz się w rolę Sheparda, dowódcy statku kosmicznego „Normandy”. Przypadkowe spotkanie ze starożytnym artefaktem obcych obudza w tobie wizję, w której całe życie w galaktyce jest skazane na zagładę z rąk Żniwiarzy. Oczywiście musisz temu zapobiec, ale niewielu wierzy w twoje ostrzeżenia. Aż do momentu, gdy jest już za późno.

Jak każda dobra gra RPG oparta na fabule, Mass Effect zmusi cię do podejmowania trudnych decyzji, które wpłyną na ogólny przebieg historii oraz twoje relacje z towarzyszami. Ponadto historia jest kontynuowana w kolejnych częściach serii, co oznacza, że twoje wybory z pierwszej części będą miały wpływ na całą trylogię.

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6. Metro Exodus

Platformy Rok wydania Twórca Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Linux, macOS 2019 4A Games

Wypróbuj grę „Metro Exodus”, jeśli chcesz odkrywać postapokaliptyczne pustkowie podobne do tego z serii „Fallout”, tyle że w Rosji. Ta kinowa gra łączy poziomy liniowe z otwartym światem, by opowiedzieć swoją historię. W przeciwieństwie do poprzednich gier z serii Metro, których akcja toczy się głównie w tunelach moskiewskiego metra, ta część zabierze cię przez opustoszałe pozostałości apokalipsy na powierzchni.

Wcielisz się w postać Artyoma, który wyrusza w podróż, by znaleźć nowy dom dla swojej żony i przyjaciół z Zakonu Spartan. Grupa korzysta ze starej lokomotywy parowej o nazwie Aurora, by przemierzać te tereny przez ponad rok. W tym czasie są świadkami niesamowitych krajobrazów i spotykają różne grupy ocalałych, które mają odmienne strategie przetrwania i poglądy na życie. Musisz zdecydować, czy do pokonywania przeszkód wykorzystasz skradanie się, czy bezlitosną walkę. Niezależnie od tego, jakie wybory podejmiesz, będą one miały długotrwały wpływ na losy twoich towarzyszy.

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7. S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla

Platformy Rok wydania Producent Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2007 GSC Game World

Jeśli szukasz gry z otwartym światem i elementami survival horroru, w której zbieractwo osiąga ekstremalny poziom, rozważ tytuł „S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla”. W tej grze eksplorujesz Strefę – napromieniowany obszar otaczający strefę zamkniętą wokół Czarnobyla. Kolejna katastrofa w elektrowni jądrowej, która miała miejsce 20 lat po pierwszej, sprawiła, że okolice zapełniły się przerażającymi mutantami, tajemniczymi anomaliami i cennymi artefaktami, które przyciągają poszukiwaczy zwanych stalkerami.

Wcielasz się w jednego z takich stalkerów, który cierpi na amnezję i poluje na innego stalkera o imieniu Strelok. Twoja wyprawa przez Strefę pomoże ci odkryć tajemnice tego obszaru i dowiedzieć się więcej o sobie samym. I choć otoczenie jest pełne mutantów, żołnierzy, bandytów i innych stalkerów, będziesz musiał ostrożnie wybierać walki, ponieważ zasoby w Strefie są minimalne.

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8. Wasteland 3

Platformy Rok wydania Twórca Microsoft Windows, PS4, Xbox One, Linux, macOS 2020 inXile Entertainment

Żadna lista najlepszych gier podobnych do Fallouta nie byłaby kompletna bez izometrycznej gry RPG, która spodoba się fanom dwóch pierwszych części serii. Wasteland 3 przypomina oldschoolowe gry CRPG, w których gracz kieruje grupą różnorodnych postaci w taktycznych, turowych walkach. Jednocześnie system walki został wzbogacony o nowoczesne udoskonalenia, które przypominają mi XCOM. Fabuła jest również znakomita i zmusza cię do podejmowania wielu trudnych decyzji, które mają wpływ na ogólny przebieg historii.

Akcja gry toczy się w postapokaliptycznym Kolorado, gdzie panuje nieustanna zima nuklearna. Wcielasz się w rolę dwóch strażników z Arizony, którzy ledwo przeżyli zasadzkę. Zostajecie zwerbowani przez władcę Kolorado, który zleca wam schwytanie swoich spadkobierców, pragnących podważyć jego rządy. W trakcie gry dowiadujecie się coraz więcej o jego brutalnej dyktaturze, co sprawia, że zaczynacie się zastanawiać, czy powinniście nadal dla niego pracować, czy też dołączyć do rodzącego się ruchu oporu.

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9. Mad Max

Platformy Rok wydania Producent Microsoft Windows, PS4, Xbox One, Linux, macOS 2015 Avalanche Studios

Mad Max to idealna gra akcji i przygodowa dla fanów Fallouta, którzy są jednocześnie miłośnikami motoryzacji. Łączy w sobie eksplorację otwartego świata, zbieranie zasobów i intensywne walki, tworząc ekscytującą całość. Zebrane zasoby są niezbędne do odbudowy i ulepszania samochodu o nazwie Magnum Opus, który stanowi główny środek transportu i broń podczas walk na pustyni.

Jak można się spodziewać, wcielasz się w tytułowego Mad Maxa, który wyrusza na wyprawę do Równin Ciszy w nadziei na odnalezienie spokoju. Aby to osiągnąć, musisz przeszukiwać Pustkowie w poszukiwaniu paliwa, wody i – co najważniejsze – złomu, który pozwoli ci ulepszyć samochód. To twój najcenniejszy skarb, zdolny do eliminowania przeciwników i niszczenia przeszkód. Aby posuwać się naprzód, będziesz musiał ulepszać jego części, by zwiększyć osiągi, oraz montować różne rodzaje broni, takie jak harpuny i miotacze ognia. I choć gra skupia się na walce pojazdami, mnóstwo walk wręcz i strzelanin sprawia, że rozgrywka pozostaje ekscytująca.

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10. No Man’s Sky

Platformy Rok wydania Producent Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, macOS, iPadOS 2016 Hello Games

Jeśli chcesz więcej eksploracji, zbieractwa i budowania baz w stylu Fallouta, wybierz No Man’s Sky. Gra miała burzliwą premierę , podobnie jak Cyberpunk 2077, ale kilka znaczących aktualizacji na przestrzeni lat sprawiło, że stała się naprawdę wciągającym symulatorem eksploracji kosmosu. Co więcej, ogólna fabuła jest dość skromna, co daje ci nieograniczoną swobodę robienia tego, na co masz ochotę.

W No Man’s Sky możesz eksplorować miliardy proceduralnie generowanych planet, pełnych unikalnej flory i fauny. Każda planeta obfituje w podstawowe surowce, z których tworzysz swój ekwipunek. Niezależnie od tego, czy chodzi o narzędzia, statki kosmiczne, budynki czy cokolwiek pomiędzy – możesz stworzyć swój dom tam, gdzie tylko zechcesz. A jeśli nie wystarcza ci ląd pod stopami, możesz spędzać czas, przemierzając przestrzeń kosmiczną w poszukiwaniu piratów lub prowadząc handel z odległymi cywilizacjami. Całe doświadczenie jest płynne, ponieważ nie napotkasz ekranów ładowania nawet podczas podróży z prędkością światła przez galaktykę.

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Często zadawane pytania

Która gra jest najbardziej podobna do Fallouta?

Pod względem rozgrywki gra „The Outer Worlds” jest najbardziej podobna do „Fallouta”. Obie gry to wciągające, retrofuturystyczne RPG z gatunku science fiction, w których nacisk kładziony jest na walkę, wykonywanie zadań oraz podejmowanie ważnych decyzji w trakcie rozgrywki.

Czy gra „The Outer Worlds” jest inspirowana serią „Fallout”?

Tak, „The Outer Worlds” zostało stworzone przez Obsidian Entertainment, które jest również twórcą „Fallout: New Vegas”, co oznacza, że obie gry są bardzo podobne pod względem jakości scenariusza.

Fallout 4 czy Cyberpunk 2077 – która gra jest lepsza?

„Cyberpunk 2077” jest lepszy, ponieważ oferuje bardziej szczegółowy otwarty świat, doskonałą personalizację postaci oraz wciągającą fabułę, w której twoje decyzje mają znaczący wpływ na jej przebieg.

Co jest lepsze: „Fallout 4” czy „Starfield”?

Fallout 4 jest lepszy, ponieważ wydaje się bardziej dopracowany i wciągający, ponieważ nie trzeba tak często korzystać z szybkiej podróży, aby osiągnąć swoje cele, jak ma to miejsce w Starfield.