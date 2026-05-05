20 najlepszych gier na Xbox One, które definiują tę konsolę w 2026 roku

Bądźmy szczerzy – Twoja konsola Xbox zasługuje na coś więcej niż tylko zbieranie kurzu na półce. Niezależnie od tego, czy marzysz o galopie w stronę zachodu słońca, przecinaniu fal wrogów, czy ściganiu się z przyjaciółmi aż do utraty tchu, świat gier na Xbox One praktycznie pęka w szwach od emocji .

Chcesz odkrywać zapierające dech w piersiach światy? Jasne. Walczyć z przerażającymi bossami, polegając wyłącznie na swoich umiejętnościach (i może odrobinie szczęścia)? Jak najbardziej. A może masz ochotę połączyć siły z przyjaciółmi, by wspólnie zaszaleć? Och, o tym też zadbaliśmy.

Od epickich opowieści, które poruszają serce, po akcję, która sprawi, że będziesz kurczowo trzymać kontroler – te najlepsze gry na Xbox One zostały stworzone po to, by wciągnąć cię i nigdy nie puścić. Więc włącz konsolę, zaopatrz się w przekąski i przygotuj się na zanurzenie się w przygodach, które będą równie niezapomniane jak twoje następne zwycięstwo w trybie „Victory Royale”.

Nasze najlepsze propozycje gier na Xbox One

Oto nasze osobiste typy najlepszych gier na Xbox One – każda z nich zapewnia niezapomniane wrażenia w różnych gatunkach. Niezależnie od tego, czy lubisz akcję, wyścigi, czy głęboką fabułę, te gry po prostu musisz wypróbować!

1 Halo: The Master Chief Collection 2014 Kompletna kolekcja strzelanek FPS, zawierająca sześć kultowych gier z serii Halo. Buy now 2 Red Dead Redemption 2 2018 To arcydzieło z gatunku akcji i przygody w otwartym świecie pozwala przeżyć emocjonującą sagę o banitach z Dzikiego Zachodu. Buy now 3 Sekiro: Shadows Die Twice 2019 Niezwykle wymagająca gra w stylu serii Souls, której akcja toczy się w feudalnej Japonii. Buy now

Chcesz więcej? To tylko wierzchołek góry lodowej – przewiń w dół, aby zapoznać się z pełną listą 20 niesamowitych gier na Xbox, które wybraliśmy dla Ciebie!

20 najlepszych gier na Xbox One

Szukasz emocji przyspieszających bicie serca, wciągających opowieści czy starej, dobrej rywalizacji z kumplami? Nie musisz nic więcej mówić! Starannie wybraliśmy kolekcję gier na Xbox, które idealnie zaspokoją Twoją kolejną gamingową obsesję.

Niezależnie od tego, jak lubisz grać, te ulubione tytuły są pełne ekscytujących przygód, trudnych wyzwań i mnóstwa zabawy, które tylko czekają na Ciebie. Więc usiądź wygodnie na kanapie i przygotuj się, by odkryć, dlaczego konsola Xbox to naprawdę najlepsza rzecz w świecie gier!

1. Halo: Kolekcja Master Chiefa

Platformy Rok wydania Twórca Xbox Series X/S, Xbox One, PC 2014 (zoptymalizowana w 2020 r.) 343 Industries

Przygotuj się, żołnierzu – to niezapomniana przygoda w jednej z najbardziej kultowych gier na konsolę Xbox. Halo: Kolekcja Master Chiefa to nie tylko gra; to cała spuścizna w twoich rękach. Od miażdżącej walki z siłami Przymierza w Combat Evolved po emocjonalne rozstrzygnięcie w Reach – ta kolekcja łączy wszystkie ekscytujące, przejmujące i pełne akcji momenty serii.

Niezależnie od tego, czy szukasz najleps zych gier z serii Halo, czy po prostu chcesz powrócić do dawnych czasów, ten zestaw spełni Twoje oczekiwania. Zremasterowana grafika w Halo 2: Rocznica zapiera dech w piersiach, a płynna rozgrywka z prędkością ponad 60 klatek na sekundę we wszystkich grach sprawia, że każda strzelanina jest niezwykle dynamiczna. A możliwość przełączania się między klasyczną a nowoczesną grafiką? Po prostu rewelacja.

Tryb wieloosobowy? O, to prawdziwa gratka. Możesz przechodzić od klasycznych rozgrywek typu Slayer do chaotycznych gier niestandardowych na mapach z różnych generacji. A dzięki trybowi Forge możliwości twórcze są nieograniczone.

Lata aktualizacji wyeliminowały początkowe problemy, dzięki czemu gra stała się najlepszym możliwym doświadczeniem z serii „Halo”. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z serią, czy jesteś zaprawionym w bojach weteranem, ta kolekcja to czysta magia akcji science fiction.

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2. Red Dead Redemption 2

Platformy Rok wydania Producent PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia 2018 Rockstar Games

Jeśli istnieje tytuł, który zasługuje na miejsce w galerii sław najlepszych gier z otwartym światem, to jest to właśnie Red Dead Redemption 2. Ta osadzona w 1899 roku opowieść o Arthuru Morganie poruszy was do głębi, pozwalając odkrywać rozpadające się pozostałości Dzikiego Zachodu. Gra skupia się na intensywnym rozwoju postaci oraz poruszających opowieściach o lojalności i stracie.

Poziom szczegółowości w tej grze jest oszałamiający – od zapierających dech w piersiach zachodów słońca, przez pojedyncze źdźbła trawy pod stopami, aż po każdą napotkaną postać niezależną. Walka ma w sobie moc, mechanika jazdy konnej jest dziwnie emocjonująca (tak, nawiążesz więź ze swoim koniem), a każda interakcja z postaciami jest tak mistrzowsko dopracowana, że wciąga cię w fabułę.

Tak, czasami akcja toczy się dość powoli, ale właśnie to sprawia, że gra jest tak niezwykle urocza. Od ośnieżonych szczytów po tętniące życiem miasteczka – Rockstar Games stworzyło grę, która stała się ikoną zachodnich gier RPG. Przygotuj się więc na wyprawę – jest warta każdego pyłku kurzu na twoich butach.

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3. Sekiro: Cienie umierają dwukrotnie

Platformy Rok wydania Producent PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia 2019 FromSoftware

Gdyby cierpliwość i precyzja miały wspólne dziecko, nazywałoby się ono Sekiro: Cienie umierają dwukrotnie. Tym razem FromSoftware rezygnuje z elementów RPG znanych z serii Dark Souls i Bloodborne, aby dostarczyć graczom czystą, niczym nieprzesłoniętą akcję. Wcielając się w rolę Wolfa, stoickiego shinobi, przemierzysz oszałamiającą Japonię z okresu Sengoku, spotykając gigantycznych samurajów, przerażające bestie i groźnych bossów.

System parowania przypomina grę rytmiczną, a mechanika postawy zmusza cię do agresywnej gry i taktycznego myślenia. Dodaj do tego skradanie się i hak, który zapewnia mobilność, a otrzymasz grę równie strategiczną, co bezlitosną.

Świat gry jest przepiękny, łącząc historyczną Japonię z niesamowitym folklorem, a fabuła – choć oszczędna – jest głęboko osobista i pełna niezapomnianych postaci. Nie owijajmy jednak w bawełnę: Sekiro jest trudne. Tak trudne, że aż chce się rzucić grę w gniewie, by potem przeprosić. Mimo to każde zwycięstwo jest jak odznaczenie honorowe, co czyni tę grę jedną z najlepszych gier akcji wszech czasów.

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4. The Witcher 3: Dziki Gon

Platformy Rok wydania Producent PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2015 CD Projekt Red

Jeśli jeszcze nie grałeś w „Wiedźmin 3”, to co ty w ogóle robisz? To złoty standard gier RPG, łączący w sobie wciągającą fabułę, niezapomniane postacie i świat tak żywy, że niemal oddycha. Wcielając się w Geralta z Rivii, niezwykłego łowcę potworów, będziesz szukać swojej przybranej córki Ciri, jednocześnie pokonując przerażające stworzenia, romansując z czarodziejkami i podejmując moralnie skomplikowane decyzje, które sprawią, że zaczniesz kwestionować swoją duszę.

Walka to połączenie zgrabnej szermierki, efektownej magii i strategicznej alchemii. Dodaj do tego rozbudowane drzewko umiejętności oraz wciągającą grę karcianą „Gwent”, a na pewno nie będziesz się nudzić. A sam świat? Po prostu rewelacja. Od nawiedzonych bagien Velenu po pokryte śniegiem wyspy Skellige – każdy cal mapy tętni zadaniami pobocznymi, sekretami i atrakcjami.

Dzięki znakomitemu dubbingowi, hipnotyzującej ścieżce dźwiękowej i grafice, która nawet po latach wciąż robi wrażenie, „The Witcher 3” to prawdziwe arcydzieło. Porada od eksperta: nie pomijaj dodatków – już samo „Krew i wino” jest warte swojej ceny. No to do gry!

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5. Forza Horizon 4

Platformy Rok wydania Producent Xbox One, Xbox Series X/S, Windows 2018 Gry na placu zabaw

Jazda po brytyjskiej wsi nigdy nie była tak ekscytująca. W jednej chwili driftujesz wśród złocistych jesiennych liści, a w następnej pędzisz po pokrytych śniegiem zimowych bocznych drogach. W grze Forza Horizon 4 nie chodzi tylko o to, by dać ci kluczyki do samochodu. Oferuje ona zupełnie nowy, zmieniający się świat wraz z każdą porą roku, dzięki czemu każdy zakręt jest nowym i ekscytującym przeżyciem.

W grze masz do wyboru ponad 750 samochodów, więc możesz ścigać się tak, jak tylko chcesz! Możesz czerpać radość z pędzenia po polnych drogach, wykonywania ekscytujących akrobacji lub po prostu jeździć i podziwiać widoki w zabytkowym Aston Martinie. Każda przejażdżka jest dostosowana specjalnie do Ciebie. Możliwości personalizacji samochodów są rozbudowane, świat gry jest ogromny, a płynna integracja trybu wieloosobowego online oznacza, że zawsze dzielisz drogę z innymi – czy to z przyjaciółmi, czy z nieznajomymi.

A jeśli chodzi o grafikę – jest oszałamiająca. Deszcz mieni się na masce, błoto rozpryskuje się na błotnikach, a zachody słońca malują niebo kolorami, o których istnieniu nawet nie śniłeś. Niezależnie od tego, czy jesteś fanem gier wyścigowych, czy tylko okazjonalnym kierowcą w niedzielę, to tytuł, który aż prosi się, byś wcisnął pedał gazu do dechy.

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6. NieR: Automata – Edycja „Stańcie się jak bogowie”

Platformy Rok wydania Producent Xbox One 2018 PlatinumGames

Błyskawiczna walka, poruszająca filozofia i odrobina egzystencjalnego strachu – NieR: Automata oferuje to wszystko! Wcielasz się w 2B, 9S i A2 – androidy, których misją jest ocalenie ludzkości przed armią najeźdźców-maszyn. A co najciekawsze? Te maszyny mogą nie być tak bezmyślnymi złoczyńcami, jak się początkowo wydaje.

Ta gra wciąga szybkimi walkami, systemem modyfikowalnych chipów, które wzmacniają umiejętności Androidów, oraz kilkoma opcjami ponownego przejścia, które całkowicie zmieniają twoje rozumienie fabuły. A fabuła? Och, to prawdziwy cios w brzuch. Pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji, łamanych serc i głębokich refleksji – to narracyjne doświadczenie, które skłania do myślenia, a jednocześnie wyciska łzy.

Pod względem wizualnym gra jest oszałamiająca – nastrojowe otoczenie, pięknie zaprojektowane postacie oraz przejmująca, emocjonalna ścieżka dźwiękowa, która na długo pozostaje w pamięci. A edycja „Stańcie się jak bogowie” na Xbox oferuje ulepszoną grafikę i dodatkową zawartość, która jeszcze bardziej uatrakcyjnia tę propozycję. Niezależnie od tego, czy interesują cię walki, czy emocje, „NieR: Automata” to niezapomniana podróż.

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7. Ori i Wola Wispsów

Platformy Rok wydania Producent Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2020 Moon Studios

Często uznawana za jedną z najlepszych gier z gatunku Metroidvania, ta produkcja czerpie wszystko, co podobało nam się w „Ori and the Blind Forest”, i podnosi poprzeczkę do maksymalnego poziomu. Wcielając się w rolę uroczego strażnika duchów, będziesz pędzić, skakać i szybować nad bajkowymi krajobrazami, które wyglądają jak żywcem wyjęte z bajki.

System walki stanowi znaczny krok naprzód w stosunku do poprzedniej przygody Ori, oferując konfigurowalne odłamki i różnorodną broń duchową, które sprawiają, że bitwy są wciągające. Ponadto poruszająca fabuła wciąga gracza, nadając każdej chwili surowe piękno przyjaźni, straty i nadziei.

A ta ścieżka dźwiękowa – wow. Muzyka Garetha Cokera jest równie oszałamiająca jak grafika, zamieniając każdą chwilę w symfonię emocji. Niezależnie od tego, czy jesteś weteranem gier typu Metroidvania, czy dopiero zaczynasz przygodę z tym gatunkiem, przygoda Ori to arcydzieło, którego nie chcesz przegapić.

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8. Fortnite

Platformy Rok wydania Producent PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, komputer PC (Windows, macOS), Nintendo Switch, iOS, Android 2017 Epic Games

Niewiele gier zdołało wywrzeć tak globalny wpływ jak Fortnite. Na pierwszy rzut oka jest to szalona gra typu battle royale dla 100 graczy, łącząca kilofy, precyzyjną strzelaninę i umiejętności budowlane. Jednak wystarczy spojrzeć głębiej, by odkryć grę, która na nowo zdefiniowała znaczenie trybu wieloosobowego online. To kreatywny plac zabaw, centrum społecznościowe, a czasami nawet wirtualna sala koncertowa.

Co sprawia, że ta gra jest tak wyjątkowa? Wyróżnia ją mechanika budowania, pozwalająca na tworzenie ścian, ramp i wież w locie – funkcja, która dodaje kolejne warstwy strategii do standardowej formuły „ostatni gracz na polu bitwy”. Tryb kreatywny to Twoja piaskownica, w której możesz tworzyć wymarzone światy lub po prostu wygłupiać się z przyjaciółmi, a żywa grafika i nietypowe skórki sprawiają, że każda chwila jest świeża i zabawna.

Regularne aktualizacje, szalone kolaboracje (Spider-Man? Ariana Grande? Jasne!) oraz autentycznie zabawna atmosfera sprawiają, że Fortnite nie przestaje ekscytować. To prawda, że strategia monetyzacji może nieco zbyt mocno kusić Twój portfel (te skórki są po prostu zbyt fajne), ale sama rozgrywka jest tego warta.

9. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Platformy Rok wydania Twórca PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Windows 2015 Kojima Productions

Ta gra akcji typu stealth z otwartym światem to prawdziwy plac zabaw dla kreatywności taktycznej. Zostaniesz przeniesiony na rozległe mapy otwartego świata w Afganistanie i Afryce, gdzie możesz się skradać, strzelać lub podnosić balonem Fultona wszystko – od żołnierzy wroga po kozy. Serio, to naprawdę działa – i jest niesamowite.

Rozgrywka w Metal Gear Solid wyróżnia się swobodą: infiltruj bazy na swój sposób, czy to przy wsparciu snajperskim Quiet, czy szarżując na D-Horse’u (który pełni również rolę mobilnego „odwracacza uwagi”). Mechanika budowania Mother Base jest wciągająca, pozwalając przekształcić schwytanych żołnierzy w rozrastające się imperium szpiegowskie.

Pod względem wizualnym gra jest oszałamiająca, a silnik Fox Engine sprawia, że skradanie się przez burze piaskowe lub bujne dżungle jest niezwykle wciągające. Jeśli chodzi o fabułę, jest to mieszanka zalet i wad. Choć pełna charakterystycznych dla Kojimy dziwactw, potyka się o niedopowiedzenia i rozczarowującego złoczyńcę w postaci Skull Face’a.

Pomijając te wady, „Metal Gear Solid V: The Phantom Pain” to prawdziwa uczta dla graczy, równie ekscytująca, co odważna. Pozycja obowiązkowa zarówno dla strategicznych ninja, jak i miłośników chaosu!

10. Sterowanie

Platformy Rok wydania Producent PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch (wersja w chmurze), Stadia 2019 Remedy Entertainment

Wyobraź sobie: pewnego dnia wchodzisz do swojego zwykłego biura i ku swojemu zaskoczeniu okazuje się, że zamieniło się ono w nieustannie zmieniający się labirynt. Ten nadprzyrodzony thriller autorstwa Remedy Entertainment przenosi cię do zmieniających się korytarzy Federalnego Biura Kontroli – brutalistycznego budynku pełnego dziwnych zjawisk, tajemniczych akt oraz wrogów, którzy unoszą się nad twoją głową, szepcząc przerażające bzdury.

Wcielasz się w Jessego Fadena, nowego dyrektora wyposażonego w moce telekinetyczne i broń zmieniającą kształt, zwaną „Service Weapon”. Walka jest chaotyczna i ekscytująca – rzucanie w przeciwników biurkami i kawałkami betonu nigdy się nie nudzi. Grafika gry jest oszałamiająca, zwłaszcza dzięki zniszczalnym elementom otoczenia i olśniewającym efektom świetlnym. Nie wspominając już o Labiryncie Popielniczek, który sprawia wrażenie, jakbyś był na koncercie rockowym w obrazie M.C. Eschera.

Zagadkowa narracja może sprawić, że będziesz się zastanawiać (w pozytywnym sensie), ale klimatyczna grafika, nawiedzające szepty i znakomite udźwiękowienie sprawią, że nie będziesz mógł się oderwać. Chociaż poziom trudności walki może gwałtownie wzrosnąć, a fabuła nie jest dla każdego, „Control” to ekscytująca podróż w świat dziwactw. Daj się porwać chaosowi – nie pożałujesz.

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11. Gears 5

Platformy Rok wydania Producent Xbox One, Xbox Series X/S, PC 2019 The Coalition

Gears 5 czerpie z kultowej serii Gears of War, znanej z strzelanek z osłonami i dynamicznej akcji, i wprowadza do niej świeży powiew zmian. Kait Diaz staje w centrum tej pełnej emocji i akcji historii, łączącej rodzinne sekrety, lojalność oraz gigantyczne, przerażające potwory. To jak hit kinowy, przez który przedzierasz się z piłą łańcuchową.

Walka jest bardziej dynamiczna niż kiedykolwiek, łącząc brutalną strzelaninę z przydatnymi umiejętnościami robota Jacka – niewidzialnością, porażaniem prądem i ogólnie ratowaniem ci życia. Dodaj do tego sekcje w półotwartym świecie, mnóstwo nowej broni i płynne poruszanie się, a otrzymasz przepis na taktyczną rzeź.

Fani trybu wieloosobowego będą zachwyceni klasycznymi trybami PvP, odświeżonym trybem Hordy oraz szalonym trybem Ucieczki. Chociaż dialogi mogą być nieco przewidywalne, a tempo gry zwalnia podczas fragmentów w otwartym świecie, ta strzelanka z perspektywy trzeciej osoby stanowi odważną ewolucję, która zadowoli zarówno fanów, jak i nowych graczy. Chwyć za Lancer – czas ponownie ocalić ludzkość.

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12. Destiny 2

Platformy Rok wydania Producent PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Stadia 2017 Bungie

Wyobraź sobie, jak szybujesz przez obce krajobrazy, rzucając kosmiczną magią i pokonując fale wrogów za pomocą broni, która dosłownie strzela błyskawicami. Taka właśnie energia płynie z tej gry – to idealne połączenie adrenaliny, pracy zespołowej i nieograniczonych możliwości personalizacji. Międzygwiezdny świat Bungie pozwala ci stworzyć Strażnika dokładnie tak, jak chcesz – niezależnie od tego, czy jesteś rzucającym młotem Tytanem, skradającym się Łowcą, czy rzucającym zaklęcia Czarownikiem.

A walka? Na najwyższym poziomie. Każda broń sprawia wrażenie, jakby miała swoją wagę i przeznaczenie – od karabinów snajperskich po granatniki do likwidowania tłumów. Do tego dochodzą rozległe aktywności PvE, takie jak rajdy i lochy, które sprawdzają zarówno twój umysł, jak i palec na spuście, oraz tryby PvP, od chaotycznej zabawy po wyzwania wywołujące pot.

Tak, grind może się z czasem znudzić, a niektóre starsze treści trafiają do „archiwum”, ale trudno się gniewać, gdy pojawia się kolejne duże rozszerzenie i zmienia oblicze tego świata. Niezależnie od tego, czy grasz solo, czy z przyjaciółmi, ta przygoda sprawia, że zawsze chcesz wrócić na jeszcze jedną misję.

13. Titanfall 2

Platformy Rok wydania Producent PlayStation 4, Xbox One, PC 2016 Respawn Entertainment

Przygotuj się, bo czeka cię szalona przygoda. Od biegania po ścianach, przez podwójne skoki w trakcie strzelanin, aż po przywoływanie z nieba potężnych Tytanów – ta gra sprawia, że czujesz się nie do powstrzymania. Ruchy w stylu parkour są niezwykle płynne, mechanika walki dopracowana w najdrobniejszych szczegółach, a unikalne połączenie roli pilota i Tytana zapewnia niezrównane wrażenia.

Kampania dla jednego gracza? Po prostu rewelacja. Dzięki głębokiej więzi między Jackiem Cooperem a jego złośliwym tytanem, BT-7274, oferuje ona pomysłowe misje, które nieustannie zaskakują. Misja „Effect and Cause”, w której w trakcie bitwy przeskakujesz między liniami czasowymi, jest niezapomniana i przesuwa granice projektowania poziomów.

Tryb wieloosobowy to prawdziwy zastrzyk adrenaliny – szybki, chaotyczny i dający niekończącą się frajdę. Oczywiście, przydałoby się więcej uwagi po premierze, ale to, co mamy, jest fantastyczne. Niezależnie od tego, czy szukasz najlepszych gier FPS, czy po prostu kochasz wielkie roboty, ten tytuł to czyste złoto. Załóż kombinezon i przygotuj się na „Titanfall” – nie pożałujesz.

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14. Apex Legends

Platformy Rok wydania Producent PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2019 Respawn Entertainment

Jesteś w powietrzu, pędzisz nad kanionem, twój kolega z drużyny rzuca bombę dymną, a snajper z twojej drużyny eliminuje przeciwnika po drugiej stronie mapy. Brzmi chaotycznie? To po prostu kolejna runda w Apex Legends.

Każda postać ma swoją specjalność – czy to Wraith z jej teleportacją, Bloodhound skanujący wrogów, czy Bangalore wzywająca naloty. Tutaj chodzi przede wszystkim o pracę zespołową, a każdy mecz naprawdę daje poczucie wspólnego wysiłku.

Strzelaniny przebiegają płynnie jak masło, a broń jest równie potężna, co różnorodna. Od precyzji Wingmana po automatyczną furię R-99 – każda wymiana ognia wydaje się zasłużona. Mapy zmieniają się między wulkanicznymi miastami, latającymi utopiami i tropikalnymi wyspami, dzięki czemu każde lądowanie wydaje się nowe.

Tak, niektóre drogie elementy kosmetyczne mogą nadwyrężyć Twój budżet, ale częste darmowe aktualizacje i solidna arena rywalizacji sprawiają, że gra pozostaje żywa. Zbierz więc swoją drużynę – czas wkroczyć do akcji.

15. Grand Theft Auto V: Edycja Premium Online

Platformy Rok wydania Producent PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC 2014 Rockstar North

Obrabuj bank, siej totalny chaos za pomocą broni wojskowej lub po prostu jedź autostradą, słuchając audycji radiowej – ta gra pozwala ci robić to wszystko z klasą. Los Santos to rozległy, satyryczny plac zabaw tętniący życiem, gdzie chaos i komedia idą w parze. Niezależnie od tego, czy przełączasz się między kryzysami wieku średniego Michaela, karierą Franklina w świecie przestępczym, czy też… cóż, Trevorem będącym po prostu Trevorem, każdy wątek fabularny wciąga cię coraz głębiej w świat przestępczości i jej konsekwencji.

Misje w Grand Theft Auto są szalone, napady są ekscytujące, a zajęcia poboczne? Golf, polowanie czy inwestowanie na giełdzie – bo nawet przestępcy potrzebują zdywersyfikowanego portfela. Prowadzenie pojazdów jest precyzyjne, strzelaniny są dynamiczne, a świat tętni życiem i oferuje niekończącą się liczbę rzeczy do zrobienia.

A do tego dochodzi GTA Online – szalona gra typu sandbox, w której możesz budować przestępcze imperia lub po prostu sprawiać kłopoty wraz z przyjaciółmi.

Co prawda grind bywa męczący, a czasy ładowania wystawiają cierpliwość na próbę, ale sama swoboda i absurdalność sprawiają, że każda minuta jest tego warta. Gra jest chaotyczna, genialna i wciąż pozostaje jedną z najlepszych gier z otwartym światem na rynku.

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16. Assassin’s Creed Odyssey

Platformy Rok wydania Producent PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia, Nintendo Switch (tylko w Japonii) 2018 Ubisoft Quebec

Czy kiedykolwiek chciałeś zrzucić kogoś kopnięciem w stylu spartańskim z klifu i nazwać to „strategią”? To Twoja szansa. Wciel się w Kassandrę lub Alexiosa – najemników zmagających się z rodzinnymi dramatami, wojną i legendarnymi potworami – i załóż starożytne greckie sandały. Fabuła jest rozbudowana, pełna politycznych intryg, osobistych zdrad i licznych kultowych spisków, które przyprawią cię o zawrót głowy.

Walka jest szybka, efektowna i pozwala na wykonywanie absurdalnie fajnych wyczynów, takich jak podpalenie własnego miecza czy sprowadzenie deszczu strzał. Skrytość istnieje, ale wydaje się raczej grzeczną sugestią niż wymogiem. Co naprawdę przyciąga? Wędrówka po zapierającym dech w piersiach greckim świecie pełnym skąpanych w słońcu wysp, tętniących życiem miast i przerażających bestii czających się w starożytnych ruinach.

Wybory mają tu znaczenie – od tego, z kim wdajesz się w romans, po to, kogo wbijasz nóż w plecy – i kształtują fabułę w satysfakcjonujący sposób. Dla tych, którzy pragną zatracić się w wielkiej przygodzie pełnej bogów, wojny i chwały, ta odyseja jest warta podjęcia podróży.

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17. Sid Meier’s Civilization VI

Platformy Rok wydania Twórca PC (Windows, macOS, Linux), iOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android 2016 Firaxis Games

Jeśli poprowadzenie swojej cywilizacji od epoki kamienia łupanego aż do wyścigu kosmicznego brzmi jak coś w twoim stylu, ta gra zdecydowanie plasuje się wśród najlepszych gier strategicznych, jakie kiedykolwiek powstały. Każda tura to decyzja – rozbudowuj miasta, zawieraj sojusze, prowadź wojny lub odkrywaj kolejne przełomowe technologie, które zmieniają bieg historii. Dzięki żywej grafice i wciągającej rozgrywce, która sprawia, że chcesz zagrać „jeszcze tylko jedną turę”, to świat, w którym zatracisz się na wiele godzin.

To, co sprawia, że ta gra jest tak wyjątkowa, to system dzielnic. Pozwala on rozbudowywać miasta na różnych polach, dzięki czemu obszar i strategia mają większe znaczenie niż kiedykolwiek. Dodaj do tego dwa oddzielne drzewka technologiczne i cywilizacyjne, a otrzymasz niezliczone sposoby na kształtowanie swojego imperium. Wszystko zależy od wyborów, których dokonujesz!

Dodaj do tego dodatki, takie jak „Zbliżająca się burza” i „Wzlot i upadek”, a otrzymasz klęski żywiołowe, zmiany klimatyczne i kryzysy lojalnościowe, które nie pozwolą ci się nudzić. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym strategiem, czy ciekawskim nowicjuszem, jest to gra, do której będziesz wracać – tura po wspaniałej turze.

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18. Palworld

Platformy Rok wydania Producent PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, GeForce Now, komputer PC (Windows, macOS) 2024 Pocketpair

Wyobraź sobie, że Pokémon skręciłby ostro w lewo w kierunku chaosu survivalowego, z domieszką rzemiosła, uprawy roli i – o tak – broni palnej. Palworld przenosi cię na tętniące życiem Wyspy Palpagos, gdzie schwytanie uroczych (a czasem przerażających) stworzeń zwanych Palsami to dopiero początek. Te Palsy nie służą tylko do ozdoby; będą rąbać drewno, uprawiać ziemię, budować twoją bazę lub towarzyszyć ci w walce.

Ta gra to świetne połączenie spokojnego rolnictwa i ekscytującej walki o przetrwanie. W jednej chwili spokojnie łowisz ryby, a w następnej bronisz się przed dzikimi stworzeniami za pomocą strzelby. Możesz tworzyć przedmioty, budować i odkrywać świat pełen różnorodnych krajobrazów oraz zasobów do wykorzystania.

Tryb wieloosobowy w trybie kooperacji sprawia, że chaos jest jeszcze lepszy – połącz siły z przyjaciółmi, aby budować potężne fortece lub polować na rzadkich Palsów.

Gra, wydana w ramach wczesnego dostępu i dostępna w ramach Xbox Game Pass, wciąż ma pewne niedociągnięcia – sporadyczne spadki wydajności i nieco niezgrabny interfejs – ale aktualizacje są już wdrażane. Jeśli kiedykolwiek chciałeś wręczyć Pikachu strzelbę i wspólnie zbudować farmę, Palworld to szaleństwo w sam raz dla ciebie.

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19. Monster Hunter: World

Platformy Rok wydania Producent PlayStation 4, Xbox One, PC 2018 Capcom

Wkrocz do świata Monster Hunter: World i przygotuj się na pokorę. Nie chodzi tu tylko o polowanie na wielkie potwory – chodzi o ich badanie, przetrwanie w ich obecności i w końcu noszenie ich jako zbroi. Ogromny krok firmy Capcom w kierunku otwartego, żywego ekosystemu przenosi cię do tętniących życiem biomów, gdzie wszystko je, walczy i ucieka tak, jak powinno.

A walka? Och, jest naprawdę rozbudowana. Dzięki 14 różnym rodzajom broni każde uderzenie, strzał i cięcie ma znaczenie. Wolisz odcinać ogony długim mieczem, czy strzelać łuskami z ciężkiej kuszy? Twoja broń to twoja tożsamość. Polowania to nie tylko bitwy – to łamigłówki, a każdy potwór ma swoją historię zapisaną w bliznach i furii.

Tryb kooperacji błyszczy dzięki płynnemu dołączaniu do rozgrywki wieloosobowej, pozwalając znajomym (lub nieznajomym) wskoczyć do walki. A porozmawiajmy o rozszerzeniu Iceborne – to praktycznie sequel z mroźnymi potworami i brutalnymi polowaniami.

Jasne, fabuła jest uboga, a krzywa nauki bywa stroma, ale gdy pokonasz swojego pierwszego Starszego Smoka, wszystko stanie się jasne.

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20. Metafora: ReFantazio

Platformy Rok wydania Twórca Xbox Series X|S, PlayStation 5, komputer PC 2024 Atlus

Odsuńcie się na bok, standardowe fantasy RPG – Metafora: ReFantazio nie zamierza grać bezpiecznie. Twórcy serii Persona z firmy Atlus przedstawiają odważny, nowy świat, w którym zderzają się intrygi polityczne, podziały społeczne i potworne bitwy. Akcja rozgrywa się w królestwie Euchronii, gdzie zostajesz wciągnięty w śmiertelnie niebezpieczną, magiczną rywalizację o wyłonienie kolejnego władcy. Żadnej presji, prawda?

Walka to sprytna odmiana oldschoolowej strategii, ale z odrobiną pikanterii dzięki systemowi archetypów. System ten pozwala ci zmieniać styl walki tak, jak chcesz. Koniec z powtarzaniem w kółko tego samego ruchu; teraz możesz się dostosować, wykorzystać słabe punkty przeciwników i przechytrzyć ich. Każda walka wydaje się jednocześnie znajoma i zupełnie nowa.

A pod względem wizualnym? Po prostu oszałamiająca. Wyobraź sobie barokową fantazję w charakterystycznym stylu Atlus. Ścieżka dźwiękowa oscyluje między przejmującym pięknem a porywającym rytmem, idealnie dopasowując się do nastroju gry.

Gra może nieco przytłaczać nowicjuszy, ale gdy już złapiesz rytm, nie będziesz w stanie się od niej oderwać.

Gry na Xbox One dla par

Chcesz urozmaicić swój wieczór we dwoje? Przyjrzyjmy się najlepszym grom kooperacyjnym na Xbox, które idealnie nadają się dla par pragnących połączyć siły, pośmiać się, a może nawet sprawdzić swoje umiejętności komunikacyjne.

It Takes Two – Genialnie zaprojektowana przygoda przeznaczona wyłącznie do trybu kooperacyjnego, która zamienia trudności w związku w pełną fantazji i akcji podróż. Dzięki nieustannie zmieniającej się mechanice rozgrywki i wzruszającej fabule jest to idealna gra dla partnerów gotowych do współpracy i wspólnego pokonywania wyzwań.

– Genialnie zaprojektowana przygoda przeznaczona wyłącznie do trybu kooperacyjnego, która zamienia trudności w związku w pełną fantazji i akcji podróż. Dzięki nieustannie zmieniającej się mechanice rozgrywki i wzruszającej fabule jest to idealna gra dla partnerów gotowych do współpracy i wspólnego pokonywania wyzwań. Kochankowie w niebezpiecznej przestrzeni czasowej – Jeśli macie ochotę na coś nieco bardziej chaotycznego (w pozytywnym sensie), ta gra pozwoli wam wraz z partnerem pilotować neonowy statek kosmiczny przez wrogie galaktyki. Równoważenie osłon, broni i nawigacji wymaga płynnej współpracy – a przynajmniej mnóstwa śmiechu, gdy sprawy przybierają nieoczekiwany obrót.

– Jeśli macie ochotę na coś nieco bardziej chaotycznego (w pozytywnym sensie), ta gra pozwoli wam wraz z partnerem pilotować neonowy statek kosmiczny przez wrogie galaktyki. Równoważenie osłon, broni i nawigacji wymaga płynnej współpracy – a przynajmniej mnóstwa śmiechu, gdy sprawy przybierają nieoczekiwany obrót. Minecraft – klasyczna gra typu sandbox, która pozwala parom wspólnie budować, odkrywać i przetrwać. Niezależnie od tego, czy tworzycie wymarzony dom, walczycie z hordami zombie, czy odkrywacie niekończące się biomy, Minecraft może być tak relaksujący lub pełny przygód, jak tylko zechcecie.

Gry na Xbox One dla dzieci

Szukasz idealnych gier na Xbox One dla dzieci? Oto trzy tytuły, które zapewniają zabawę, bezpieczeństwo i wiele godzin rozrywki dla najmłodszych graczy!

Fruit Ninja Kinect 2 – Ta gra sprawia, że krojenie owoców staje się niezwykle ekscytującą zabawą. Jest to gra sterowana ruchem, która zachęca dzieci do ruchu, gdy unikają, obracają się i tną lecące owoce. Jest nie tylko zabawna i pełna energii, ale także gwarantuje połączenie gry z przyjemnym ćwiczeniem!

– Ta gra sprawia, że krojenie owoców staje się niezwykle ekscytującą zabawą. Jest to gra sterowana ruchem, która zachęca dzieci do ruchu, gdy unikają, obracają się i tną lecące owoce. Jest nie tylko zabawna i pełna energii, ale także gwarantuje połączenie gry z przyjemnym ćwiczeniem! Team Sonic Racing – prawdziwa gratka dla miłośników prędkości. To jedna z najlepszych gier z Sonicem dla dzieci, łącząca emocje związane z dynamicznymi wyścigami z współpracą i pracą zespołową. Dzieci mogą wybrać swoje ulubione postacie z serii Sonic, ścigać się po wspaniale zaprojektowanych torach, dzielić się fajnymi bonusami i pomagać kolegom z drużyny w dotarciu do mety. Gra jest dynamiczna, przyjemna i pełna zwrotów akcji przy dużych prędkościach!

– prawdziwa gratka dla miłośników prędkości. To jedna z najlepszych gier z Sonicem dla dzieci, łącząca emocje związane z dynamicznymi wyścigami z współpracą i pracą zespołową. Dzieci mogą wybrać swoje ulubione postacie z serii Sonic, ścigać się po wspaniale zaprojektowanych torach, dzielić się fajnymi bonusami i pomagać kolegom z drużyny w dotarciu do mety. Gra jest dynamiczna, przyjemna i pełna zwrotów akcji przy dużych prędkościach! Spyro: Reignited Trilogy – Ukochany fioletowy smok powraca w zupełnie nowej odsłonie. Gra została ulepszona pod względem graficznym, aby zapewnić lepsze wrażenia z rozgrywki. Wasze dzieci mogą podróżować po fantastycznych krainach, rozwiązywać łamigłówki i walczyć z wrogimi stworzeniami w trzech legendarnych przygodach Spyro.

Często zadawane pytania

Jaka jest różnica między konsolą Xbox One a Xbox One S?

Xbox One S jest mniejszy, obsługuje odtwarzanie wideo w rozdzielczości 4K, HDR i charakteryzuje się nieco lepszą wydajnością w porównaniu z oryginalnym Xbox One.

Czy na konsolę Xbox One nadal powstają gry?

Nie, firma Microsoft skupia się obecnie na konsolach Xbox Series X/S, ale wiele nowych gier nadal jest kompatybilnych z konsolą Xbox One.

Czy na konsoli Xbox Series X można grać w gry z Xbox One?

Tak! Xbox Series X zapewnia wsteczną kompatybilność z większością gier na Xbox One, oferując przy tym lepszą wydajność.

Czy gry na Xbox 360 są kompatybilne wstecznie z konsolą Xbox One?

Tak, ale nie wszystkie. Wiele popularnych gier z Xbox 360 jest kompatybilnych wstecznie z Xbox One, ale należy sprawdzić listę obsługiwanych gier.