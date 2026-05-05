Gli 8 migliori giochi della serie Metro da provare nel 2026

Se vuoi sopravvivere in tunnel bui, combattere mutanti spaventosi e fare in modo che ogni proiettile conti nei migliori giochi della serie Metro, sei nel posto giusto.

La serie Metro ruota tutta intorno alla sopravvivenza in tunnel bui, alla ricerca di ogni singolo proiettile e all’affrontare creature terrificanti in una Russia post-apocalittica .

È un'esperienza tesa, cruda e indimenticabile. Lo sapevi che prima del videogioco del 2010 c'erano i libri di Metro, diventati romanzi best-seller?

Questa lista classifica tutti i giochi di Metro, dal l’originale Metro 2033 alle espansioni di Exodus e alla versione VR. Aspettati sopravvivenza, combattimenti letali e remaster che perfezionano i classici.

Che tu sia un nuovo giocatore o un fan di lunga data, questi giochi ti offriranno le migliori esperienze Metro che valga la pena provare.

Le nostre scelte migliori per i giochi Metro

Alcuni titoli della serie Metro colpiscono più degli altri perché offrono mondi di gioco davvero coinvolgenti. Hanno il mix perfetto di sopravvivenza, trama avvincente e atmosfera che fa sì che i giocatori continuino a tornarci. Questi sono i tre che spiccano di più:

1 Metro 2033 2010 Il gioco che ha dato il via a tutto, uno sparatutto d'atmosfera con scorte limitate, tunnel bui e mutanti letali. Buy now 2 Metro Last Light 2013 Questo titolo ti regala una nuova esperienza: un avvincente sequel incentrato sulla trama, con combattimenti perfezionati, azioni furtive e momenti emozionanti che ti rimarranno impressi. Buy now 3 Metro 2033 Redux 2014 Il terzo capitolo della serie, aggiornato con una grafica migliorata, comandi ottimizzati e due stili di gioco, perfetto sia per i principianti che per i veterani. Buy now

Questi tre sono solo il punto di partenza. Continua a scorrere per vedere la classifica completa di tutte le uscite, le espansioni e le riedizioni di Metro che mantengono viva e vegeta la serie.

Gli 8 migliori giochi della serie Metro per tutti gli appassionati

La serie Metro è ricca di tensione, atmosfera e momenti indimenticabili. Tra esplorazione, survival horror e mondi da guerra civile pieni di azione, ti conquisterà in un batter d’occhio

Questa lista elenca tutti i titoli che ancora oggi reggono il confronto, aiutandoti a scegliere il miglior gioco della serie Metro da provare prossimamente. Quanti di questi hai già giocato?

1. Metro 2033 [Il miglior survival horror della serie Metro]

Il nostro punteggio 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Survival horror, sparatutto in prima persona, incentrato sulla trama Piattaforme PC (Steam), Xbox Series: 360 Anno di uscita 2010 Creatori Sviluppatore: 4A Games / Editore: THQ Nordic Durata media di gioco ~12–15 ore Ideale per Giocatori che cercano un'esperienza di sopravvivenza ricca di atmosfera con scontri a fuoco adrenalinici Caratteristiche uniche Meccaniche con maschera antigas, gestione limitata delle munizioni, sound design coinvolgente Cosa mi è piaciuto La tensione soffocante in ogni tunnel, la ricerca disperata di risorse e il fatto che ogni proiettile sembri oro.

Metro 2033 ti catapulta nei tunnel fatiscenti di una Mosca post-apocalittica. Ti calerai nei panni di Artyom, un sopravvissuto che non ha mai visto il mondo esterno, e combatterai per proteggere ciò che resta dell’umanità.

Il ciclo di gioco principale ruota attorno alla ricerca di munizioni scarse, alla gestione attenta dei filtri delle maschere antigas e alla sopravvivenza agli incontri con i mutanti. Nonostante i romanzi originali fossero davvero fantastici, questo videogioco ha portato il tutto a un livello superiore.

Perché l’abbiamo scelto Metro 2033 è il primo gioco della serie e rimane indimenticabile perché getta le basi per l’intera saga.

Dal punto di vista visivo, Metro 2033 punta su ambienti cupi e opprimenti. Dai tunnel claustrofobici alle rovine innevate in superficie, è uno sparatutto in prima persona crudo e d’atmosfera che ti fa sentire come se il sottosuolo fosse davvero il tuo ultimo rifugio.

Metro 2033 non è solo l’ennesimo sparatutto: è la sopravvivenza nella sua forma più cruda. Ti costringe a riflettere su ogni colpo, ogni risorsa e ogni scelta rischiosa come pochi altri giochi di sopravvivenza riescono a fare.

Il mio verdetto: se cerchi un FPS di sopravvivenza che unisca l’atmosfera di un buon survival horror a un’ambientazione coinvolgente, Metro 2033 rimane uno dei titoli più avvincenti della serie.

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2. Metro: Last Light [Il miglior gioco FPS della serie Metro incentrato sulla trama]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Survival Horror, FPS, incentrato sulla trama Piattaforme PC (Steam), PlayStation 3, Xbox 360, Linux, Mac Anno di uscita 2013 Creatori Sviluppatore: 4A Games / Editore: Koch Media Durata media di gioco circa 12–14 ore Ideale per Giocatori che amano una trama ricca, con azione adrenalinica e momenti di furtività Cosa mi è piaciuto Il fatto che il gioco sia più fluido rispetto a Metro 2033, ma rimanga comunque terrificante quando sei a corto di munizioni.

Metro: Last Light è un gioco di sopravvivenza davvero ben fatto che continua il viaggio di Artyom attraverso il continente nel gioco successivo, tra i tunnel fatiscenti di Mosca, ma questa volta con un gameplay più raffinato e una maggiore attenzione al lato umano della sopravvivenza.

Il mondo è ancora pericoloso, i mutanti sono in agguato ovunque, ma dovrai anche affrontare fazioni rivali, tradimenti e il peso morale delle tue scelte.

Le attività principali uniscono azione furtiva, ricerca di risorse e scontri a fuoco brutali. Dal punto di vista visivo, alza l’asticella con dettagli più ricchi, ambienti più vari e un’illuminazione che fa sembrare vivo ogni tunnel buio.

Perché l’abbiamo scelto Metro: Last Light bilancia azione e narrazione meglio di qualsiasi altro titolo della serie Metro. È teso quando deve esserlo, ma riflessivo quando la storia ha bisogno di spazio per respirare.

I fan della serie Metro lo definiscono spesso uno dei migliori giochi per giocatore singolo grazie al suo ritmo cinematografico e alle scelte memorabili.

Metro: Last Light prende tutto ciò che ha funzionato in Metro 2033 e lo rende ancora più fluido. Questo titolo fonde combattimenti letali, azione furtiva e un ritmo di gioco che sembrano tutti perfezionati, mentre la trama avvincente approfondisce le dinamiche politiche e le poste in gioco personali dei sopravvissuti.

Il mio verdetto: per i giocatori che vogliono la storia più avvincente e originale della serie Metro, Last Light è un titolo imperdibile. È qui che azione ed emozione si fondono in uno dei migliori survival horror mai realizzati.

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3. Metro 2033 Redux [Il miglior gioco FPS della serie Metro rimasterizzato per tutti]

Il nostro punteggio 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Survival Horror, FPS, Remaster Piattaforme PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One, Linux, Mac Anno di uscita 2014 Sviluppatore/i Team di sviluppo: 4A Games / Editore: Deep Silver Durata media di gioco circa 12 ore Ideale per Ai giocatori che non conoscono la serie o ai veterani che vogliono la versione migliore di Metro 2033 Cosa mi è piaciuto La nuova illuminazione e l’atmosfera rendono i vecchi tunnel ancora una volta freschi e terrificanti.

Metro 2033 Redux è il modo definitivo per scoprire dove è nata la storia di Metro. Si tratta di una ricostruzione completa del gioco originale utilizzando il motore di Metro: Last Light, il che significa comandi più fluidi, IA migliorata e una grafica che ancora oggi non sfigura.

Metro 2033 Redux non è solo un remaster, è una revisione completa che rispetta l’originale offrendo ai giocatori più libertà di scelta su come giocare. Ti muoverai furtivamente attraverso tunnel bui come la pece, gestirai le munizioni scarse e combatterai contro mutanti che sembrano sempre un passo troppo vicini.

Perché l’abbiamo scelto Ho scelto Metro 2033 Redux perché è la versione più fluida e completa di questo classico. Accoglie i nuovi giocatori e allo stesso tempo offre ai fan di lunga data un motivo per tornare a giocarci.

Ciò che distingue Redux è la possibilità di scegliere tra due stili di gioco: “Survival”, che mantiene alta la tensione grazie alle risorse limitate, e “Spartan”, che rende il gioco più veloce e ricco di azione. È proprio questo doppio approccio che spinge molti giocatori a considerarlo uno dei migliori giochi di sopravvivenza mai realizzati.

Abbina Redux a un monitor da gaming di alta gamma per goderti appieno la grafica migliorata, gli effetti di luce e l’atmosfera inquietante del mondo sotterraneo.

Il mio verdetto: cerchi il miglior gioco della serie Metro per muovere i primi passi nei tunnel? Metro 2033 Redux è la scelta giusta. È un gioco ben rifinito e terrificante, un survival horror moderno fatto come si deve.

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4. Metro: Last Light Redux [Il miglior gioco Metro di sopravvivenza e sparatutto potenziato]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Survival Horror, FPS, Remaster Piattaforme PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One, Linux, Mac Anno di uscita 2014 Creatori Sviluppatore: 4A Games / Editore: Deep Silver Durata media di gioco ~12–14 ore Ideale per Giocatori che cercano una grafica curata, un gameplay fluido e tutti i DLC inclusi Cosa mi è piaciuto La nuova illuminazione rende i tunnel davvero terrificanti e i DLC aggiungono più varietà.

Metro: Last Light Redux è la versione aggiornata di uno dei giochi di sopravvivenza più suggestivi mai realizzati. Ti calerai ancora una volta nei panni di Artyom, esplorando la fatiscente rete metropolitana di Mosca dove ogni angolo nasconde un pericolo, che si tratti di mutanti nell’ombra o di fazioni ostili.

È una versione rimasterizzata di Metro: Last Light con una grafica migliorata, meccaniche più fluide ed entrambi gli stili di gioco. Molti giocatori concordano sul fatto che Redux renda questo videogioco, già di per sé ottimo, ancora migliore, con un'illuminazione e un sound design che portano l'immersione a livelli mai visti prima.

Perché l’abbiamo scelto Metro: Last Light Redux perfeziona l’originale con un gameplay più fluido, una grafica più nitida e tutti i DLC, rendendolo lo sparatutto di sopravvivenza definitivo e potenziato.

Questa versione rimasterizzata ripropone il gioco originale con una grafica più nitida, un sistema di combattimento più fluido e un’IA migliorata. La novità più importante è la possibilità di scegliere tra la modalità Sopravvivenza, dove le risorse scarseggiano e la tensione non cala mai, e la modalità Spartan Rangers, che offre un'esperienza più frenetica e ricca di azione. Il pacchetto include anche tutti i DLC usciti in precedenza, rendendolo il modo definitivo per vivere la storia.

Il mio verdetto: Last Light Redux è il survival horror nella sua forma più fluida, perfetto per i fan che vogliono l’edizione più completa del miglior gioco della serie Metro.

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5. Metro Exodus [Il miglior gioco FPS d’avventura della serie Metro]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sopravvivenza, FPS, basato sulla trama Piattaforme PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2019 Autori Sviluppatore: 4A Games / Editore: Deep Silver Durata media di gioco circa 20–25 ore Ideale per Chi ama i mondi aperti post-apocalittici e l’esplorazione Cosa mi è piaciuto Paesaggi immensi, condizioni meteorologiche dinamiche, ciclo giorno/notte e una trama incentrata sul viaggio

Metro Exodus porta la migliore esperienza di gioco di Metro in superficie, lasciando alle spalle i tunnel claustrofobici per avventurarsi in vasti ambienti semi-aperti.

Tra tutti i personaggi di Metro Exodus, vesti i panni di Artyom, guidando il tuo gruppo attraverso la Russia post-apocalittica, raccogliendo provviste, costruendo equipaggiamento e sopravvivendo agli attacchi dei mutanti.

Il Mar Caspio e il fiume Volga sono l’ambientazione principale del capitolo omonimo del gioco, dove l’ambiente post-apocalittico è un deserto causato dalla guerra nucleare, con la storia incentrata sul viaggio dell’equipaggio e sulla ricerca di un luogo privo di radiazioni.

Perché l’abbiamo scelto Metro Exodus espande con audacia l’universo di Metro grazie a ambientazioni aperte epiche, elementi di sopravvivenza e una narrazione cinematografica che tiene i giocatori incollati allo schermo.

Il ciclo giorno/notte e le condizioni meteorologiche rendono ogni incontro sempre nuovo, mentre la storia si snoda attraverso sequenze cinematografiche incentrate sul viaggio. Il sistema di crafting e la personalizzazione delle armi aggiungono profondità strategica, perfette per chi ama i giochi di sopravvivenza coinvolgenti e le armi da videogioco di altissimo livello.

I fan non smettono di elogiare il modo in cui Metro Exodus bilancia i combattimenti mozzafiato tipici degli sparatutto in prima persona con l’esplorazione, rendendo ogni livello davvero vivo. Su un buon monitor da gaming, i paesaggi sconfinati, l’illuminazione dinamica e gli ambienti ricchi di dettagli risaltano davvero, regalandoti un’esperienza cinematografica mentre esplori l’universo di Metro.

Il mio verdetto: Metro Exodus è l’ideale per i giocatori che cercano il mix perfetto tra trama, sopravvivenza ed esplorazione in un mondo aperto. È un passo avanti emozionante nella trama per qualsiasi fan di Metro.

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6. Metro Exodus: I due colonnelli [Il miglior gioco Metro lineare di survival horror]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Survival Horror, FPS, DLC incentrato sulla trama Piattaforme PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2019 Creatori Sviluppatore: 4A Games / Editore: Deep Silver Durata media di gioco circa 3–4 ore Ideale per Gli appassionati di survival horror ad alta tensione e di trame lineari Cosa mi è piaciuto Combattimenti solo con il lanciafiamme, tunnel claustrofobici, atmosfera davvero coinvolgente

Metro Exodus: I due colonnelli è un avvincente DLC survival horror che ti catapulta nel viaggio straziante del colonnello Vyacheslav "Slava" Khlebnikov attraverso i tunnel fatiscenti della metropolitana di Novosibirsk. Ambientata un anno prima degli eventi di Metro Exodus, questa espansione offre uno sguardo sul crollo di una società sotterranea un tempo fiorente.

Il tuo lanciafiamme è il tuo unico compagno mentre ti muovi nei corridoi bui e sopravvivi a incontri terrificanti. I fan ne lodano la trama ben costruita e le caratteristiche immersive da gioco horror, che lo rendono un titolo di spicco nel mondo dei giochi horror.

Perché l’abbiamo scelto Ho scelto I due colonnelli per la sua pura intensità da survival horror, il design lineare e ben strutturato e l’indimenticabile atmosfera claustrofobica.

Dal punto di vista del gameplay, I due colonnelli torna ai corridoi claustrofobici e carichi di tensione che ricordano molto Metro 2033, offrendo un netto contrasto con gli ambienti più ampi di Metro Exodus.

Mentre Khlebnikov lotta contro le risorse che si esauriscono, le minacce dei mutanti sempre più gravi e la pervasiva “melma” che divora i tunnel, ti ritrovi catapultato in un mondo in cui ogni decisione ha un peso. Il DLC descrive magistralmente il costo emotivo della sopravvivenza, mettendo in luce temi come la paternità, il dovere e le complessità morali che si affrontano in circostanze estreme.

Il mio verdetto: Metro Exodus: I due colonnelli è perfetto per i giocatori che cercano i momenti migliori di survival horror della serie Metro.

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7. Metro Exodus: La storia di Sam [Il miglior gioco Metro di sopravvivenza open-world]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco FPS, DLC open-world incentrato sulla trama Piattaforme PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Sviluppatore: 4A Games / Editore: Deep Silver Durata media di gioco ~6–8 ore Ideale per Giocatori che amano i giochi di sopravvivenza con mondi vasti e una trama avvincente Cosa mi è piaciuto Esplorazione libera, nuovi personaggi, paesaggi mozzafiato

Metro Exodus: La storia di Sam è un’avvincente avventura di sopravvivenza in mondo aperto che ti catapulta nel terribile viaggio di Sam, un ex marine statunitense di stanza all’ambasciata di Mosca prima della guerra nucleare. Determinato a ricongiungerti con tuo padre, ti lanci in un’impresa attraverso la desolata Russia post-apocalittica.

Esplora ambienti aperti, raccogli provviste e affronta combattimenti tattici in stile FPS contro mutanti e banditi. I fan del gioco ne sottolineano il senso di libertà e le emozioni intense che lo rendono uno dei migliori DLC per giochi di sopravvivenza.

Perché l’abbiamo scelto Metro Exodus: La storia di Sam aggiunge libertà, esplorazione e profondità emotiva, rendendolo il DLC di sopravvivenza open-world per eccellenza.

Il suo design suggestivo e il gameplay coinvolgente ti terranno incollato allo schermo. È un gioco della serie Metro da non perdere.

Il mio verdetto: Metro Exodus: La storia di Sam è l’ideale per chiunque cerchi i migliori giochi della serie Metro con esplorazione, trama e varietà.

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8. Il risveglio della metropolitana [Il miglior gioco Metro di survival horror in realtà virtuale]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco VR, Sopravvivenza, FPS Piattaforme PC (Steam VR) Anno di uscita 2023 Creatori Sviluppatore: 4A Games / Editore: Deep Silver Durata media di gioco ~4–6 ore Ideale per Gli appassionati di giochi VR coinvolgenti e di esperienze di sopravvivenza in prima persona Cosa mi è piaciuto L’immersione nella realtà virtuale, la storia prequel, gli incontri da brivido

Il risveglio della metropolitana ti catapulta nei tunnel come mai prima d’ora grazie alla sua trama avvincente. Questo gioco VR è ambientato prima di Metro 2033 e offre incontri mozzafiato con i mutanti, che richiedono riflessi rapidi e un’attenta gestione delle risorse.

L’immersione in realtà virtuale rende ogni movimento della torcia, ogni gesto per pulire lo sporco dalla maschera antigas e ogni sguardo cauto dietro un angolo incredibilmente realistici, trasformando la semplice sopravvivenza in un’esperienza tesa e adrenalinica.

Perché l’abbiamo scelto Il risveglio della metropolitana offre un’esperienza VR totalmente immersiva, con incontri mozzafiato e tutta la tensione tipica di Metro portata a un livello superiore.

La trama è sorprendentemente profonda per un titolo VR: esplora il lutto, la salute mentale e le origini del personaggio mistico Khan dell’universo di Metro. I combattimenti e la gestione delle risorse richiedono un pensiero strategico, mentre la furtività e l’esplorazione attenta ti tengono con il fiato sospeso, costringendoti a valutare costantemente il rapporto tra rischio e ricompensa.

I fan della serie vanno pazzi per il design curato e suggestivo, dove ogni suono e ogni ombra contribuiscono a creare un senso di terrore. Il risveglio della metropolitana non è solo un gioco in realtà virtuale: è un’esperienza survival horror a tutto tondo che fa sentire ai giocatori la solitudine, la paura e il peso del mondo di Metro come mai prima d’ora.

Il mio verdetto: se cerchi il miglior gioco di Metro in realtà virtuale, Il risveglio della metropolitana è l’esperienza più emozionante su Eneba, un negozio di giochi epico. È un must per chiunque ami i grandi giochi di sopravvivenza in VR.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco della serie Metro?

Il miglior gioco di Metro in assoluto è Metro 2033, quello da cui tutto è iniziato. La sua atmosfera da brivido, la sopravvivenza piena di tensione e la trama avvincente lo rendono indimenticabile, mentre Redux, Last Light ed Exodus ampliano la saga.

Che tipo di gioco è Metro?

Metro è un FPS di sopravvivenza e horror caratterizzato da una trama avvincente, combattimenti adrenalinici ed esplorazioni ricche di atmosfera. È il gioco perfetto se sei un appassionato di emozioni forti.

Quanti giochi della serie Metro ci sono?

Ad oggi ci sono 8 giochi della serie Metro, tra cui i titoli originali, le rimasterizzazioni Redux, due DLC per Metro Exodus e il prequel in realtà virtuale Il risveglio della metropolitana, ognuno dei quali offre un'esperienza di gioco incentrata sulla sopravvivenza e sulla trama.

In che ordine giocare ai giochi della serie Metro?

Giocare ai titoli della serie Metro è divertente se li segui nell’ordine giusto. Inizia con Metro 2033 Redux, poi passa a Last Light, seguito da Metro Exodus e dai suoi DLC, e concludi con Il risveglio della metropolitana.

Qual è il primo gioco della serie Metro?

Metro 2033 è il primo sparatutto in prima persona della serie Metro. Introduce Artyom e il mondo di gioco della metropolitana sotterranea di Mosca.

Quale gioco della serie Metro dovrei giocare per primo?

Gioca prima a Metro 2033 Redux. È ben rifinito, introduce le meccaniche di base e getta le basi per tutti i sequel. Se in seguito vuoi più azione in un mondo aperto, passa a Metro Exodus o alle sue espansioni.