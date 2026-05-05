8 najlepszych gier z serii „Metro”, w które warto zagrać w 2026 roku

Jeśli chcesz przetrwać w mrocznych tunelach, walczyć z przerażającymi mutantami i sprawić, by każda kula miała znaczenie w najlepszych grach z serii „Metro”, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Seria „Metro” opowiada o przetrwaniu w ciemnych tunelach, zbieraniu każdego naboju i zmaganiach z przerażającymi stworzeniami w postapokaliptycznej Rosji .

To napięta, surowa i niezapomniana przygoda. Czy wiesz, że jeszcze przed pojawieniem się gry z 2010 roku istniały powieści z serii „Metro”, które stały się bestsellerami?

Na tej liście znajdziesz ranking wszystkich gier z serii „Metro”, od oryginalnego „Metro 2033” po dodatki do „Exodus” i wersje VR. Czekają na Ciebie walka o przetrwanie, śmiertelne starcia oraz zremasterowane wersje, które dopracowują klasyki.

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z serią, czy jesteś wieloletnim fanem, te gry zapewniają najlepsze wrażenia z serii „Metro”, w które warto zagrać.

Nasze najlepsze propozycje gier z serii „Metro”

Niektóre tytuły z serii „Metro” robią większe wrażenie niż pozostałe, ponieważ oferują najbardziej wciągające światy gry. Stanowią idealne połączenie walki o przetrwanie, fascynującej fabuły i atmosfery, która sprawia, że gracze wciąż do nich wracają. Oto trzy tytuły, które wyróżniają się najbardziej:

1 Metro 2033 2010 Gra, od której wszystko się zaczęło – klimatyczna strzelanka z ograniczonymi zapasami, mrocznymi tunelami i śmiertelnie niebezpiecznymi mutantami. Buy now 2 Metro Last Light 2013 Ta część wnosi nowe życie – to wciągająca, fabularna kontynuacja z dopracowaną walką, elementami skradanki i poruszającymi momentami, które na długo pozostają w pamięci. Buy now 3 Metro 2033 Redux 2014 Trzecia część serii, wzbogacona o ulepszoną grafikę, sterowanie oraz dwa style rozgrywki, idealna zarówno dla nowych graczy, jak i weteranów. Buy now

Te trzy tytuły to dopiero początek. Przewiń dalej, aby zobaczyć pełną listę rankingową wszystkich gier z serii „Metro”, dodatków i zremasterowanych wersji, dzięki którym seria ta wciąż ma się świetnie.

8 najlepszych gier z serii „Metro” dla każdego fana serii

Seria „Metro” obfituje w napięcie, klimat i niezapomniane chwile. Znajdziesz tu eksplorację, horror przetrwania oraz pełne akcji światy ogarnięte wojną domową, które po prostu cię wciągną

Ta lista zawiera wszystkie tytuły, które do dziś nie straciły na wartości, pomagając Ci wybrać najlepszą grę z serii „Metro”, w którą warto zagrać jako następną. W ile z nich grałeś?

1. Metro 2033 [Najlepsza gra z serii Metro z gatunku horror przetrwaniau]

Nasza ocena 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Survival horror, FPS, fabularna Platformy PC (Steam), Xbox Series: 360 Rok wydania 2010 Twórca/twórcy Producent: 4A Games / Wydawca: THQ Nordic Średni czas gry ~12–15 godzin Dla kogo Graczy, którzy szukają gry o przetrwaniu z mocną atmosferą i pełnej napięcia strzelaniny Unikalne cechy Mechanika masek przeciwgazowych, ograniczona ilość amunicji, wciągająca oprawa dźwiękowa Mocne strony Duszące napięcie w każdym tunelu, desperackie poszukiwanie zasobów i to, jak każda kula wydaje się być na wagę złota.

Metro 2033 przenosi cię do rozpadających się tuneli postapokaliptycznej Moskwy. Wcielasz się w rolę Artyoma, ocalałego, który nigdy nie widział świata zewnętrznego, i walczysz, by chronić to, co pozostało z ludzkości.

Główna mechanika gry opiera się na zbieraniu rzadkiej amunicji, ostrożnym gospodarowaniu filtrami do masek przeciwgazowych oraz przetrwaniu spotkań z mutantami. Mimo że oryginalne powieści były naprawdę świetne, ta gra wideo przeniosła tę historię na zupełnie nowy poziom.

Dlaczego to wybraliśmy Metro 2033 to pierwsza gra z serii, która pozostaje niezapomniana, ponieważ kładzie podwaliny pod całą serię.

Pod względem wizualnym Metro 2033 stawia na ponure, przytłaczające otoczenie. Od klaustrofobicznych tuneli po pokryte śniegiem ruiny na powierzchni – to surowa, klimatyczna strzelanka z perspektywy pierwszej osoby, która sprawia, że podziemia naprawdę wydają się twoim ostatnim schronieniem.

„Metro 2033” to nie tylko kolejna strzelanka – to przetrwanie w najsurowszej postaci. Zmusza cię do przemyślenia każdego strzału, każdego zasobu i każdego ryzykownego wyboru w sposób, jakiego niewiele gier survivalowych oferuje.

Nasza ocena: Jeśli szukasz strzelanki FPS z elementami survivalu, która łączy klimat dobrej gry horror przetrwania z atmosferą, „Metro 2033” nadal pozostaje jedną z najbardziej wciągających części serii.

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2. Metro: Last Light [Najlepsza gra z serii Metro z fabułą w stylu FPS]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Survival horror, FPS, fabularna Platformy PC (Steam), PlayStation 3, Xbox 360, Linux, Mac Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Producent: 4A Games / Wydawca: Koch Media Średni czas rozgrywki ~12–14 godzin Dla kogo Graczy, którzy cenią sobie bogatą fabułę połączoną z pełną napięcia akcją i elementami skradanki Mocne strony To, że gra działa płynniej niż „Metro 2033”, ale wciąż budzi strach, gdy zaczyna brakować amunicji.

Metro: Last Light to naprawdę dobra gra survivalowa, która kontynuuje podróż Artema przez zniszczone tunele Moskwy, a w kolejnej części gry rozciąga się na cały kontynent. Tym razem jednak rozgrywka jest dopracowana, a większy nacisk położono na ludzki aspekt przetrwania.

Świat wciąż jest niebezpieczny, mutanci czają się wszędzie, ale gracz zmierzy się również z frakcjami, zdradami i moralnym ciężarem swoich wyborów.

Główne elementy rozgrywki łączą w sobie skradanie się, zbieranie zasobów i brutalne strzelaniny. Pod względem wizualnym gra podnosi poprzeczkę dzięki bogatszym szczegółom, bardziej zróżnicowanym środowiskom oraz oświetleniu, które sprawia, że każdy ciemny tunel wydaje się ożywać.

Dlaczego to wybraliśmy Metro: Last Light lepiej niż jakakolwiek inna część serii Metro łączy akcję z fabułą. Gra jest pełna napięcia, kiedy tego oczekujesz, ale jednocześnie pozwala graczowi na chwilę refleksji, gdy fabuła potrzebuje przestrzeni do rozwinięcia się.

Fani serii Metro często uznają tę grę za jedną z najlepszych gier dla jednego gracza ze względu na jej kinowy rytm i zapadające w pamięć wybory.

„Metro: Last Light” przejmuje wszystko, co sprawdziło się w „Metro 2033”, i udoskonala to. Ta część łączy śmiertelne walki, skradanie się i tempo rozgrywki – wszystko to wydaje się dopracowane, a wciągająca fabuła głębiej zagłębia się w politykę i osobiste stawki ocalałych.

Nasza ocena: Dla graczy, którzy pragną najbardziej wciągającej i odmiennej historii w serii Metro, Last Light to pozycja obowiązkowa. To miejsce, gdzie akcja i emocje łączą się w jednej z najlepszych gier horror przetrwania, jakie kiedykolwiek stworzono.

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3. Metro 2033 Redux [Najlepsza zremasterowana strzelanka FPS z serii Metro dla każdego]

Nasz wynik 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Survival horror, strzelanka FPS, wersja zremasterowana Platformy PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One, Linux, Mac Rok wydania 2014 Twórca/twórcy Zespół deweloperski: 4A Games / Wydawca: Deep Silver Średni czas rozgrywki ~12 godzin Dla kogo Graczy, którzy dopiero zaczynają przygodę z serią, oraz weteranów pragnących najlepszej wersji Metro 2033 Mocne strony Nowe oświetlenie i atmosfera sprawiają, że stare tunele znów wydają się świeże i przerażające.

Metro 2033 Redux to najlepszy sposób, by doświadczyć początków historii Metro. Jest to całkowita przebudowa oryginalnej gry z wykorzystaniem silnika z Metro: Last Light, co oznacza płynniejsze sterowanie, ulepszoną sztuczną inteligencję oraz grafikę, która nawet dziś wygląda solidnie.

Metro 2033 Redux to nie tylko remaster, ale kompletna przebudowa, która szanuje oryginał, a jednocześnie daje graczom większy wybór w sposobie rozgrywki. Będziesz skradać się przez ciemne jak smoła tunele, oszczędzać skąpe zapasy amunicji i walczyć z mutantami, które zawsze wydają się o krok za blisko.

Dlaczego to wybraliśmy Wybrałem „Metro 2033 Redux”, ponieważ jest to najpłynniejsza i najbardziej kompletna wersja tej klasyki. Gra jest przyjazna dla nowych graczy, a jednocześnie daje wieloletnim fanom powód do powrotu.

To, co wyróżnia Redux, to możliwość wyboru między dwoma stylami rozgrywki – „Survival”, który utrzymuje wysokie napięcie dzięki ograniczonym zasobom, oraz „Spartan”, który sprawia, że gra jest szybsza i pełna akcji. To właśnie to podwójne podejście sprawia, że wielu graczy zalicza tę grę do najlepszych gier survivalowych, jakie kiedykolwiek powstały.

Połącz Redux z najlepszym monitorem do gier, aby w pełni cieszyć się ulepszoną grafiką, efektami świetlnymi i niesamowitą atmosferą podziemnego świata.

Nasza ocena: Szukasz najlepszej gry z serii „Metro”, która będzie Twoim pierwszym krokiem do tuneli? „Metro 2033 Redux” to strzał w dziesiątkę. Jest to dopracowana i przerażająca gra – nowoczesny horror przetrwania w najlepszym wydaniu.

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4. Metro: Last Light Redux [Najlepsza ulepszona strzelanka survivalowa z serii Metro]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Survival horror, strzelanka FPS, wersja zremasterowana Platformy PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One, Linux, Mac Rok wydania 2014 Twórca/twórcy Producent: 4A Games / Wydawca: Deep Silver Średni czas rozgrywki ~12–14 godzin Dla kogo Graczy, którzy cenią dopracowaną grafikę, płynną rozgrywkę oraz dostęp do wszystkich dodatków DLC Mocne strony Nowe oświetlenie sprawia, że tunele są przerażające, a dodatki DLC zapewniają większą różnorodność.

Metro: Last Light Redux to ulepszona wersja jednej z najbardziej klimatycznych gier survivalowych, jakie kiedykolwiek powstały. Po raz kolejny wcielasz się w rolę Artyoma, przemierzając rozpadający się system metra w Moskwie, gdzie za każdym rogiem czai się niebezpieczeństwo – czy to mutanci w cieniu, czy wrogie frakcje.

Jest to zremasterowana wersja gry Metro: Last Light z ulepszoną grafiką, płynniejszą mechaniką oraz obydwoma stylami rozgrywki. Wielu graczy zgadza się, że wersja Redux sprawia, że ta i tak już świetna gra staje się jeszcze lepsza, a oświetlenie i udźwiękowienie przenoszą wczucie w grę na zupełnie nowy poziom.

Dlaczego to wybraliśmy Metro: Last Light Redux udoskonala oryginał dzięki płynniejszej rozgrywce, ostrzejszej grafice oraz wszystkim dodatkom DLC, co czyni ją najlepszą ulepszoną strzelanką survivalową.

W tej zremasterowanej wersji oryginalna gra została odświeżona dzięki ostrzejszej grafice, płynniejszej rozgrywce strzeleckiej oraz ulepszonej sztucznej inteligencji. Największym dodatkiem jest możliwość wyboru między trybem Survival, w którym zasoby są ograniczone, a napięcie nie słabnie ani na chwilę, a trybem Spartańscy Rangersi, który zapewnia szybszą rozgrywkę pełną akcji. Pakiet zawiera również wszystkie wcześniej wydane dodatki DLC, co sprawia, że jest to najlepszy sposób na poznanie tej historii.

Nasza ocena: „Last Light Redux” to horror przetrwania w najpłynniejszym wydaniu, idealny dla fanów, którzy pragną najbardziej kompletnej edycji najlepszej gry z serii „Metro”.

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5. Metro Exodus [Najlepsza gra z serii Metro w gatunku FPS-przygodowym]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Survival, FPS, fabularna Platformy PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Producent: 4A Games / Wydawca: Deep Silver Średni czas rozgrywki ~20–25 godzin Dla kogo Graczy, którzy lubią postapokaliptyczne otwarte światy i eksplorację Mocne strony Rozległe krajobrazy, dynamiczna pogoda, cykl dnia i nocy oraz fabuła oparta na podróży

W grze „Metro Exodus” najlepsze elementy serii „Metro” przenoszą się na powierzchnię, a klaustrofobiczne tunele ustępują miejsca rozległym, półotwartym środowiskom.

Spośród wszystkich postaci występujących w Metro Exodus wcielasz się w Artyoma, prowadząc swoją grupę przez postapokaliptyczną Rosję, zbierając zapasy, tworząc wyposażenie i przetrwając ataki mutantów.

Morze Kaspijskie oraz rzeka Wołga stanowią główną scenerię rozdziału gry o tej samej nazwie, w którym postapokaliptyczne środowisko to pustynia powstała w wyniku wojny nuklearnej, a fabuła skupia się na podróży załogi i poszukiwaniu miejsca wolnego od promieniowania.

Dlaczego to wybraliśmy Metro Exodus odważnie rozszerza świat Metro o epickie otwarte lokacje, elementy survivalowe oraz kinową narrację, która wciąga graczy.

Cykl dnia i nocy oraz systemy pogodowe sprawiają, że każde spotkanie jest nowym doświadczeniem, a różnorodna fabuła rozwija się poprzez kinowe sekwencje oparte na podróży. System rzemiosła i personalizacji broni dodaje strategicznej głębi, co jest idealne dla tych, którzy lubią wciągające gry survivalowe i najwyższej klasy broń w grach wideo.

Fani zachwycają się tym, jak Metro Exodus łączy pełne napięcia, śmiertelnie niebezpieczne walki z perspektywy pierwszej osoby z eksploracją, dzięki czemu każdy poziom wydaje się żywy. Na dobrym monitorze do gier rozległe krajobrazy, dynamiczne oświetlenie i szczegółowe otoczenie naprawdę się wyróżniają, zapewniając kinowe wrażenia podczas odkrywania świata Metro.

Nasza ocena: „Metro Exodus” to idealna gra dla graczy poszukujących najlepszego połączenia fabuły, elementów survivalowych i eksploracji otwartego świata. To ekscytująca kontynuacja fabuły, która zachwyci każdego fana serii „Metro”.

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6. Metro Exodus: Dwaj pułkownicy [Najlepsza linearna gra z gatunku horror przetrwaniau z serii Metro]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Survival horror, FPS, fabularne DLC Platformy PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Producent: 4A Games / Wydawca: Deep Silver Średni czas rozgrywki ~3–4 godziny Dla kogo Fanów pełnych napięcia gier z gatunku horror przetrwania oraz linearnej fabuły Mocne strony Walka wyłącznie miotaczem ognia, klaustrofobiczne tunele, niesamowita atmosfera

Metro Exodus: Dwaj pułkownicy to wciągające DLC z gatunku horror przetrwaniau, które przenosi gracza w mrożącą krew w żyłach podróż pułkownika Wiaczesława „Sławy” Chlebnikowa przez niszczejące tunele metra w Nowosybirsku. Akcja tego dodatku rozgrywa się rok przed wydarzeniami z gry „Metro Exodus” i pozwala zajrzeć za kulisy upadku niegdyś kwitnącego podziemnego społeczeństwa.

Twój miotacz ognia to twój jedyny towarzysz podczas wędrówki po ciemnych korytarzach i przetrwania przerażających spotkań. Fani chwalą starannie dopracowaną fabułę oraz wciągające elementy horroru, dzięki czemu gra wyróżnia się na tle innych tytułów z tego gatunku.

Dlaczego to wybraliśmy Wybrałem grę „Dwaj pułkownicy” ze względu na intensywność czystego horror przetrwaniau, zwartą, liniową konstrukcję oraz niezapomnianą, klaustrofobiczną atmosferę.

Jeśli chodzi o rozgrywkę, „Dwaj pułkownicy” powraca do klaustrofobicznych, pełnych napięcia korytarzy, które przypominają te z „Metro 2033”, stanowiąc ogromny kontrast w stosunku do bardziej rozległych lokacji z „Metro Exodus”.

Gdy Chlebnikow zmaga się z kurczącymi się zasobami, nasilającym się zagrożeniem ze strony mutantów oraz wszechobecnym „śluzem” pochłaniającym tunele, gracz zostaje wrzucony do świata, w którym każda decyzja ma ogromne znaczenie. Dodatek ten mistrzowsko przedstawia emocjonalny ciężar walki o przetrwanie, podkreślając motywy ojcostwa, obowiązku oraz moralnych dylematów, z jakimi trzeba się zmierzyć w ekstremalnych okolicznościach.

Nasza ocena: „Metro Exodus: Dwaj pułkownicy” to idealna propozycja dla graczy spragnionych najlepszych momentów horror przetrwaniau z serii „Metro”.

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7. Metro Exodus: Historia Sama [Najlepsza gra z serii Metro z otwartym światem i motywem przetrwania]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry FPS, DLC z otwartym światem i fabułą Platformy PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Producent: 4A Games / Wydawca: Deep Silver Średni czas rozgrywki ~6–8 godzin Dla kogo Graczy, którzy lubią rozbudowane gry survivalowe z mocną fabułą Mocne strony Swobodna eksploracja, nowe postacie, malownicze krajobrazy

Metro Exodus: Historia Sama to wciągająca przygoda survivalowa w otwartym świecie, która zanurza cię w przerażającej podróży Sama, byłego żołnierza piechoty morskiej USA stacjonującego w ambasadzie w Moskwie przed wojną nuklearną. Zdeterminowany, by ponownie połączyć się z ojcem, wyruszasz na wyprawę przez opustoszałą, postapokaliptyczną Rosję.

Eksploruj otwarte lokacje, zbieraj zapasy i angażuj się w taktyczne walki FPS z mutantami i bandytami. Fani gry podkreślają poczucie wolności i emocjonujące momenty, które sprawiają, że jest to jedno z najlepszych dodatków do gier survivalowych.

Dlaczego to wybraliśmy Metro Exodus: Historia Sama zapewnia większą swobodę, możliwość eksploracji oraz emocjonalną głębię, co czyni tę grę najlepszym dodatkiem DLC z gatunku survival w otwartym świecie.

Jego klimatyczna oprawa i wciągająca rozgrywka sprawią, że nie będziesz mógł się od niego oderwać. To gra z serii Metro, w którą po prostu trzeba zagrać.

Nasza ocena: Metro Exodus: Historia Sama to idealna propozycja dla każdego, kto szuka najlepszych gier z serii Metro, łączących eksplorację, fabułę i różnorodność.

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8. Przebudzenie metra [Najlepsza gra z serii Metro z gatunku horror przetrwaniau w VR]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry VR, gra typu survival, FPS Platformy PC (Steam VR) Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Producent: 4A Games / Wydawca: Deep Silver Średni czas rozgrywki ~4–6 godzin Dla kogo Fanów wciągających gier VR i survivalowych przygód z perspektywy pierwszej osoby Mocne strony Wciągająca rzeczywistość wirtualna, fabuła będąca prequelem, przerażające spotkania

Przebudzenie metra przenosi cię do tuneli jak nigdy dotąd dzięki swojej ekscytującej fabule. Ta gra VR rozgrywa się przed wydarzeniami z Metro 2033 i oferuje zapierające dech w piersiach spotkania z mutantami, które wymagają szybkiego refleksu i ostrożnego zarządzania zasobami.

Wciągająca rzeczywistość wirtualna sprawia, że każde machnięcie latarką, każde przetarcie maski przeciwgazowej i każde ostrożne zerknięcie za róg wydają się niezwykle realistyczne, zamieniając zwykłą walkę o przetrwanie w pełne napięcia, porywające doświadczenie.

Dlaczego to wybraliśmy Przebudzenie metra oferuje w pełni wciągające doświadczenie VR, zapewniające porywające starcia i napięcie na zupełnie nowym poziomie w uniwersum Metro.

Fabuła jest zaskakująco głęboka jak na tytuł VR – porusza tematy żałoby, zdrowia psychicznego oraz pochodzenia tajemniczej postaci Khana z uniwersum Metro. Walka i zarządzanie zasobami wymagają strategicznego myślenia, a skradanie się i ostrożna eksploracja utrzymują gracza w napięciu, zmuszając do ciągłego rozważania stosunku ryzyka do korzyści.

Fani serii zachwycają się dopracowaną, klimatyczną oprawą, w której każdy dźwięk i cień potęguje poczucie grozy. „Przebudzenie metra” to nie tylko gra VR – to w pełni dopracowana przygoda z gatunku horror przetrwaniau, która pozwala graczom poczuć samotność, strach i ciężar świata Metro jak nigdy dotąd.

Nasza ocena: Jeśli szukasz najlepszej gry z serii „Metro” w wirtualnej rzeczywistości, „Przebudzenie metra” to największa atrakcja w Eneba, sklepie z epickimi grami. To pozycja obowiązkowa dla każdego, kto uwielbia świetne gry survivalowe w VR.

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Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra z serii „Metro”?

Najlepszą grą z serii „Metro” jest „Metro 2033” – ta, od której wszystko się zaczęło. Jej mrożąca krew w żyłach atmosfera, pełna napięcia walka o przetrwanie i wciągająca fabuła sprawiają, że jest niezapomniana, a „Redux”, „Last Light” i „Exodus” rozszerzają tę sagę.

Jakim rodzajem gry jest „Metro”?

„Metro” to strzelanka FPS z gatunku survival i horroru, charakteryzująca się silną fabułą, pełną napięcia walką i klimatyczną eksploracją. To idealna gra dla miłośników mocnych wrażeń.

Ile jest gier z serii „Metro”?

Do tej pory powstało 8 gier z serii „Metro”, w tym oryginalne tytuły, zremasterowane wersje „Redux”, dwa dodatki DLC do gry „Metro Exodus” oraz prequel w rzeczywistości wirtualnej „Przebudzenie metra” – każda z nich oferuje rozgrywkę opartą na przetrwaniu i fabule.

W jakiej kolejności grać w gry z serii „Metro”?

Granie w gry z serii „Metro” sprawia najwięcej radości, gdy robi się to we właściwej kolejności. Zacznij od „Metro 2033 Redux”, następnie zagraj w „Last Light”, potem w „Metro Exodus” wraz z dodatkami DLC, a na koniec w „Przebudzenie metra””.

Która gra z serii „Metro” jest pierwsza?

„Metro 2033” to pierwsza strzelanka FPS z serii „Metro”. Wprowadza ona postać Artyoma oraz podziemny świat moskiewskiego metra.

W którą grę z serii „Metro” warto zagrać jako pierwszą?

Najpierw zagraj w „Metro 2033 Redux”. Jest to dopracowana gra, która wprowadza podstawowe mechaniki rozgrywki i przygotowuje grunt pod wszystkie kolejne części. Jeśli później zechcesz więcej akcji w otwartym świecie, przejdź do „Metro Exodus” lub jego rozszerzeń.