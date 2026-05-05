I 10 migliori giochi open-world per Switch per un’avventura senza fine nel 2026

Se stai cercando i migliori giochi open-world per Switch, sei nel posto giusto. Dopo ricerche approfondite, tanta esperienza e qualche spesa un po’ sconsiderata, ho provato tantissimi giochi fantastici sulle piattaforme Nintendo – ma mi sono anche imbattuto in qualche fiasco che prometteva mondi aperti ma offriva meccaniche poco curate, trame insipide o mappe vuote.

Questa lista raccoglie i migliori giochi open world per Switch, perfetti sia in modalità portatile che in modalità TV. Troverai esplorazioni spaziali, classiche avventure con spade e magia e sparatorie appaganti: ce n’è per tutte le età e per tutti i tipi di giocatori. Nonostante gli stili di gioco siano diversi, ogni titolo si distingue per l’esplorazione, con un tocco e un’ambientazione unici. L’avventura ti chiama. Buttiamoci subito nella mischia!

Le nostre scelte migliori per i giochi open world su Switch

Prima di passare alla lista, ecco una rapida panoramica delle mie scelte migliori. Questi sono senza dubbio i migliori titoli open-world per Nintendo Switch in termini di prestazioni, grafica eccezionale, design dei livelli impressionante ed esperienza di gioco complessiva:

1 The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2017 Probabilmente il miglior gioco del genere su Nintendo Switch. Esplorazione senza limiti, tantissimi segreti da scoprire, combattimenti semplici e appaganti, il tutto in un Hyrule mozzafiato e in una rivisitazione della serie di Zelda. Buy now 2 No Man’s Sky 2022 Un vasto gioco di esplorazione spaziale in cui ogni pianeta è unico. Scopri specie aliene, costruisci basi, scambia risorse o diventa un pirata spaziale: è libertà su scala galattica, ora ottimizzata alla perfezione per il gioco su dispositivi portatili. Buy now 3 The Elder Scrolls V: Skyrim 2017 Leggendario gioco di ruolo open-world, Skyrim su Switch ti permette di esplorare Tamriel, sconfiggere draghi e tracciare il tuo percorso. Con i comandi di movimento, il supporto Amiibo e innumerevoli missioni, è un’avventura che puoi rigiocare all’infinito ovunque ti trovi. Buy now

Ma, onestamente, questa è solo la punta dell’iceberg dei giochi open-world su Nintendo Switch. Ci sono tantissimi giochi da provare, quindi dai un’occhiata alla lista dettagliata qui sotto per trovare l’avventura open-world definitiva!

I 10 migliori giochi open-world per Switch: mondi coinvolgenti da esplorare

Ci sono tantissimi stili di gioco diversi per i titoli open-world. Preferisci un titolo in stile medievale/fantasy con spade e magia? Un gameplay incentrato sulle armi da fuoco? O magari vuoi un mix di esplorazione open-world con una meccanica di combattimento unica?

La trama e le sfide di questi giochi possono variare, ma alla base, l’esplorazione e l’“apertura” sono elementi fondamentali dell’esperienza.

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild [Miglior avventura open-world in assoluto]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2017 Autore/i Nintendo EPD, Nintendo Durata media di gioco 60–120 ore Ideale per Giocatori che amano la libertà, l’esplorazione e risolvere enigmi

Probabilmente il miglior gioco per Nintendo Switch: The Legend of Zelda: Breath of the Wild (BoTW). Insieme a titoli di grande successo per Nintendo Switch come Super Mario Odyssey e la serie Fire Emblem, BoTW è un gioco che fa storia.

Grazie alla prospettiva in terza persona, i combattimenti e l’esplorazione regalano un senso di meraviglia e divertimento, con un mondo aperto “reale” tutto da scoprire.

Puoi letteralmente andare ovunque tu veda. Hai trovato una montagna? Scalala. Vuoi esplorare le acque? Tuffati! La prima volta che ho giocato, mi è sembrato di non avere limiti, con la vera libertà di scegliere il mio percorso.

Il combattimento è snello ma può diventare più impegnativo con alcuni dei nemici più difficili, e l’esplorazione è fantastica; trovare Korok nascosti e scrigni per ottenere nuovi bottini è sempre stato soddisfacente.

Non soddisfa appieno gli aspetti “RPG” di altri giochi di azione-RPG immersivi, ma è un titolo da provare almeno una volta se hai una Nintendo Switch.

Il mio verdetto: un’esperienza imperdibile per chiunque possieda una Switch – esplorazioni mozzafiato, enigmi ingegnosi e quel vero senso di libertà che ha definito il genere moderno dei giochi open world.



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2. No Man’s Sky [Migliore esperienza di esplorazione spaziale]

Il nostro punteggio Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Anno di uscita 2022 (Switch) Sviluppatore/i Hello Games Durata media di gioco 50–200+ ore Ideale per Giocatori che amano l’esplorazione spaziale, le meccaniche di sopravvivenza e la libertà senza limiti

Dimentica il “mondo” aperto, che ne dici di un gioco con un universo aperto?

No Man’s Sky ti offre un universo apparentemente infinito da esplorare. Grazie alla generazione procedurale, ogni pianeta presenta una grande varietà di forme di vita, risorse e ambienti.

Con un universo così vasto e infinito da esplorare, la sfida è sopravvivere agli ambienti in cui ti ritrovi catapultato.

Ogni mondo che incontrerai sarà diverso dagli altri; potresti atterrare su un pianeta interamente ricoperto dall’oceano, su pianeti esotici brulicanti di vita e creature strane, oppure su pianeti rocciosi e deserti. Alcuni presentano persino condizioni estreme come sostanze tossiche, radiazioni o temperature gelide, quindi devi prepararti bene prima di atterrare.

Una situazione impegnativa che richiede di adattarsi al volo, ma perfetta per gli appassionati di giochi di sopravvivenza di qualità.

Quello che mi è piaciuto di più di No Man’s Sky, però, è la “libertà” di giocare come vuoi tu.

Durante la tua avventura spaziale, puoi navigare nell’universo come commerciante, abbattere navi ribelli come cacciatore di taglie o magari passare al lato “oscuro” e diventare un pirata spaziale.

Lo sviluppatore ha commesso una discreta quantità di errori al momento del lancio, ma ora non c’è alcun motivo valido per non provare No Man’s Sky.

Il mio verdetto: un’avventura spaziale vasta e in continua evoluzione che premia la curiosità e la perseveranza – perfetta per i giocatori che amano la libertà e la scoperta senza limiti.

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3. The Elder Scrolls V: Skyrim [Il miglior RPG classico su Switch]

Il nostro punteggio Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Anno di uscita 2017 (Switch) Sviluppatore/i Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Durata media di gioco 80–200 ore Ideale per Gli appassionati di giochi di ruolo che amano la libertà, la narrazione e i ricchi mondi fantasy

Se parliamo di giochi open-world, è impossibile non citare The Elder Scrolls V: Skyrim.

Vestirai i panni del “Dragonborn” dopo essere sfuggito per un soffio all’attacco di un drago. Una volta scampato al pericolo, ti lancerai in un’avventura, ma in realtà potrai andare dove ti pare, affrontare missioni secondarie, acquisire abilità e tesori ed esplorare il mondo.

Skyrim ha un’ambientazione fantasy con una varietà di armi da mischia e a distanza, incantesimi e poteri del Dragonborn con cui scatenare il caos totale. Metà del divertimento sta proprio nello scoprire il mondo, trovando nascondigli, accampamenti di banditi e caverne sotterranee.

Le meccaniche di gioco uniche completano il tutto, come il fatto che salire di livello richieda l’uso di determinate abilità: muoversi furtivamente aumenta la Furtività, mentre tirare con l’arco aumenta l’Arceria.

Dovrai aspettare per salire di livello, ma questo ti fa immergere completamente nel mondo di gioco. È come se crescessi man mano che usi certe abilità, personalizzando l’esperienza in base al tuo stile di gioco preferito.

Il mio verdetto: ancora uno dei migliori giochi di ruolo mai realizzati – coinvolgente, vasto e con una rigiocabilità infinita, ora anche in versione portatile per avventurarti ovunque.

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4. Xenoblade Chronicles X [Il miglior JRPG fantascientifico open world]

Il nostro punteggio Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, Wii U Anno di uscita 2025 Sviluppatore/i Monolith Soft, Nintendo Durata media di gioco 70–150 ore Ideale per Gli appassionati di JRPG che amano le trame profonde, le mappe enormi e i mech personalizzabili

Xenoblade Chronicles X è una versione rimasterizzata e ampliata del titolo originale uscito su Wii U. Ti ritroverai catapultato nel mondo di “Mira”, un vasto pianeta su cui sei precipitato e che vorrai trasformare nella nuova casa dell’umanità.

Xenoblade è una serie davvero unica nel suo genere e, in genere, vede un gruppo di personaggi che affrontano mostri giganteschi con spade e pistole futuristiche, oltre che con enormi robot mecha chiamati Skell.

Man mano che vai avanti, ti guadagnerai il diritto di pilotare gli Skell e personalizzarli come preferisci. Ci sono diverse classi di peso e una grande varietà di accessori per le armi, per vivere appieno le tue fantasie sui mecha.

Il sistema di combattimento di Xenoblade Chronicles X è un mix di strategia in tempo reale e meccaniche a turni, simile a Final Fantasy. Quindi, se sei un fan dei grandi giochi di ruolo, i suoi personaggi memorabili, il mondo vastissimo e il gameplay appagante meritano di essere provati.

Il mio verdetto: un RPG imponente e ambizioso, ricco di mecha, mostri ed esplorazioni approfondite – perfetto per gli appassionati di grandi narrazioni fantascientifiche.

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5. The Legend of Zelda: Le lacrime del regno [Miglior sequel e gioco di esplorazione creativa]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Anno di uscita 2023 Autore/i Nintendo EPD, Nintendo Durata media di gioco 80–150 ore Ideale per Giocatori creativi che amano esplorare, costruire oggetti e risolvere enigmi complessi

Poi c’è il seguito di BoTW, The Legend of Zelda: Le lacrime del regno.

È sorprendente come il mondo di gioco sembri familiare e nuovo allo stesso tempo. Ma dove Le lacrime del regno si distingue davvero è nel portare le cose a nuovi livelli. Letteralmente.

Con la calamità della resurrezione di Ganon, il cielo sta crollando e cambia radicalmente Hyrule. Ora ci sono delle “isole volanti” da esplorare, che aggiungono quella dimensione verticale che mancava tanto a BoTW.

Link è ora “armato” di nuove e potenti abilità che gli permettono di creare praticamente qualsiasi arma fondendo oggetti, come una spada a forma di fungo, poteri simili alla telecinesi con Ultrahand, “Ascend” per “nuotare” velocemente attraverso i soffitti e molto altro ancora.

In più, puoi usare una fantastica varietà di veicoli e strutture grazie alle nuove abilità. Ho persino costruito moto, mongolfiere, auto e persino jet per volare nel cielo.

La storia è fantastica e straziante, ma il vero divertimento sta nello scoprire nuovi modi per muoversi per Hyrule, creare costruzioni ingegnose e risolvere enigmi intelligenti che non hanno nulla da invidiare ai migliori della nostra lista di giochi rompicapo per Nintendo Switch.

Il mio verdetto: un seguito fantastico di Breath of the Wild che ridefinisce la creatività e l’esplorazione – pura magia per gli avventurieri con tanta fantasia.

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6. Red Dead Redemption [Il miglior open world a tema western]

Il nostro punteggio Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox 360, PC Anno di uscita 2023 (Switch) Sviluppatore/i Rockstar San Diego, Rockstar Games Durata media di gioco 40–80 ore Ideale per Appassionati di western, trame avvincenti e avventure in un mondo aperto ricco di atmosfera

Red Dead Redemption è un gioco fantastico, soprattutto per i suoi personaggi memorabili e la trama intricata. Ma offre anche meccaniche di combattimento reattive e ricche di sfumature in un mondo vastissimo da esplorare, con quella caratteristica atmosfera da western.

Passeggia a cavallo radunando i cattivi con il lazo, affronta un duello in stile d’altri tempi o accampati nella natura selvaggia. C’è proprio qualcosa di speciale nel vivere le mie fantasie da cowboy fuorilegge, e RDR lo fa alla perfezione.

Ti senti un cacciatore? Rintraccia e caccia oltre 30 specie di animali con l’attrezzatura giusta. Oppure che ne dici di una mano a poker? Diventa il giocatore d’azzardo più famoso del West. Magari preferisci la vita da allevatore e vuoi radunare il bestiame o domare i cavalli.

In poche parole, RDR ti immerge completamente nella cruda atmosfera del West con una trama avvincente e meccaniche di gioco divertenti che nessun altro gioco TPS di punta su questa piattaforma è in grado di offrire.

Il mio verdetto: un capolavoro western indimenticabile con una narrazione avvincente, un’atmosfera coinvolgente e una profondità emotiva – uno dei migliori mondi mai creati da Rockstar.

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7. Dragon’s Dogma: Dark Arisen [Il miglior RPG fantasy di caccia ai mostri]

Il nostro punteggio Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC Anno di uscita 2019 (Switch) Sviluppatore/i Capcom Durata media di gioco 50–120 ore Ideale per Gli appassionati di RPG che cercano combattimenti impegnativi, mostri giganteschi ed esplorazioni appaganti

Dragon’s Dogma: Dark Arisen è un gioco di caccia ai mostri in stile fantasy, un po’ come una versione medievale di Monster Hunter Rise. Ma invece di un hub centrale, hai a disposizione un vasto mondo aperto da esplorare e ti ritroverai a viaggiare un bel po’.

Il gioco ti premia se torni sui tuoi passi e rivisiti i luoghi in cui sei già stato. Troverai nuove ricompense e scrigni del tesoro, risorse preziose e ti imbatterai in personaggi e missioni aggiuntivi.

Ma la vera attrazione sono le meccaniche di combattimento uniche. Contro mostri giganteschi come ciclopi o grifoni, puoi saltargli addosso e mirare a parti specifiche del corpo per infliggere il massimo danno, come pugnalare un ciclope nell’occhio.

Il combattimento è davvero appagante e unico, la trama è fantastica anche se un po’ contorta, e ci sono tantissimi contenuti da scoprire grazie a tutti i DLC inclusi.

Il mio verdetto: unico, impegnativo e pieno di personalità – una perla nascosta che premia il combattimento tattico e l’esplorazione fantasy approfondita.

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8. Grand Theft Auto: La trilogia [La migliore raccolta di giochi polizieschi open world]

Il nostro punteggio Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, dispositivi mobili Anno di uscita 2021 (Switch) Sviluppatori Rockstar Games, Grove Street Games Durata media di gioco 60–150+ ore (in totale) Ideale per Giocatori che amano le storie poliziesche nostalgiche, la libertà e il gameplay caotico in un mondo aperto

Grand Theft Auto: La trilogia è un pacchetto fenomenale che include tre dei giochi più iconici della serie: GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas. Onestamente, è un po’ una sorpresa che il gioco sia sulla stessa console di Mario e Super Smash Bros.

La Trilogia presenta una grafica aggiornata e meccaniche migliorate e ti permette di seminare il caos, guidare spericolatamente attraverso i mondi iconici, abbattere i poliziotti prima di farti ammazzare e commettere un sacco di crimini.

Affronta le missioni dei boss della mafia, costruisci il tuo impero della droga o vai ad allenarti a San Andreas. Questi giochi sono “iconici” per un buon motivo. Ti fanno rivivere la natura “arcade” della serie e, visto che ottieni tre giochi al prezzo di uno, vale davvero la pena provarli.

Il mio verdetto: tre mondi iconici in un unico pacchetto – nostalgici, caotici e infinitamente divertenti per gli appassionati del caos open-world.

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9. The Witcher 3: Wild Hunt [Il miglior RPG open-world incentrato sulla trama]

Il nostro punteggio Enebameter 7.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Anno di uscita 2019 (Switch) Sviluppatore/i CD Projekt Red Durata media di gioco 100–200+ ore Ideale per Giocatori che amano le storie complesse, le scelte morali e i vasti mondi fantasy

The Witcher 3: Wild Hunt ti catapulta in un mondo oscuro e spietato nei panni di Geralt di Rivia, un famoso e letale “cacciatore di mostri” dotato di abilità soprannaturali potenziate grazie a delle mutazioni.

L’ambientazione è quella tipica del fantasy in chiave medievale. Ci sono tantissimi duelli con la spada, magia e mostri terrificanti da sconfiggere mentre viaggi per il mondo alla ricerca della tua figlia adottiva, Ciri.

C’è davvero tantissimo da esplorare: dalle rovine dimenticate alle caverne insidiose, dalle città brulicanti di vita a una varietà di luoghi con atmosfere e ambientazioni ben distinte. Come ci si aspetterebbe, ci sono tantissime missioni secondarie, tesori unici da trovare, segreti da svelare e scelte da compiere.

Nel complesso, un’incredibile esperienza open-world, con una trama avvincente e un solido sistema di combattimento per affrontare una grande varietà di nemici e mostri.

Il mio verdetto: un’epopea cupa ed emozionante, ricca di dettagli, scelte e personaggi indimenticabili – senza dubbio una delle migliori esperienze open-world di sempre.

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Il nostro punteggio Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Anno di uscita 2020 (Switch) Sviluppatore/i Ubisoft Quebec, Ubisoft Durata media di gioco 40–70 ore Ideale per Giocatori che cercano avventure mitologiche spensierate con enigmi e umorismo

Per finire, abbiamo Immortals: Fenyx Rising, un “clone” di BoTW ma con un tocco unico: è ambientato nell’antica Grecia.

Ma ha alcune caratteristiche speciali, come il sistema di combattimento che prevede sia scontri a terra che in volo. Ci sono tantissime armi da trovare e sbloccare, un sacco di personalizzazioni e armature, oltre ad abilità divine per sconfiggere creature mitologiche come Medusa e il Minotauro.

Sei l’ultima speranza degli dei per spezzare una maledizione e sconfiggere il minaccioso titano Tifone, ma lungo il percorso troverai tantissime missioni secondarie, enigmi impegnativi e un vasto mondo da esplorare con regioni distinte e stilizzate.

Il mio giudizio: un gioiellino affascinante e sottovalutato, con una trama spiritosa, enigmi divertenti e combattimenti fluidi: la scelta perfetta per chi ama le avventure spensierate in mondo aperto.

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Il mio giudizio complessivo sui migliori giochi open world per Switch

I giochi open-world per Nintendo Switch offrono alcune delle avventure più variegate e memorabili che puoi vivere su una console portatile. Che tu sia alla ricerca di regni fantasy, pianeti futuristici o paesaggi western dal fascino crudo, qui c’è qualcosa per ogni tipo di esploratore. Questi titoli dimostrano come creatività, libertà e immersione possano coesistere magnificamente, anche su un hardware limitato.

Che ti piacciano la magia, il caos o il mistero, questi giochi per Switch in mondo aperto ti regaleranno esperienze indimenticabili che premiano la curiosità e la creatività. Ognuno di essi offre un proprio stile unico di libertà e un’eccellenza narrativa. Se hai voglia di altri giochi fantastici, dai un'occhiata alla nostra guida ai giochi per Switch più venduti per scoprire quali sono i titoli più amati dai giocatori.

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