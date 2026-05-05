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Les 8 meilleurs jeux de la franchise « The Metro » à découvrir en 2026

Si vous souhaitez survivre dans des tunnels sombres, affronter des mutants effrayants et faire en sorte que chaque balle compte dans les meilleurs jeux Metro, vous êtes au bon endroit.

La série Metro, c'est avant tout une question de survie dans des tunnels sombres, de recherche de la moindre balle et d'affrontement avec des créatures terrifiantes dans une Russie post-apocalyptique .

C’est intense, brut et inoubliable. Saviez-vous qu’avant le jeu vidéo de 2010, il existait des livres « Metro » qui sont devenus des best-sellers ?

Ce classement répertorie tous les jeux Metro, du premier Metro 2033 aux extensions Exodus et à la réalité virtuelle. Attendez-vous à de la survie, des combats mortels et des remasters qui redonnent tout leur éclat aux classiques.

Que vous soyez novice ou fan de longue date, ces jeux vous offriront les meilleures expériences Metro qui valent le détour.

Nos coups de cœur parmi les jeux Metro

Certains titres Metro marquent davantage les esprits que les autres, car ils offrent les univers de jeu les plus immersifs. Ils allient à la perfection survie, histoire captivante et ambiance, ce qui incite les joueurs à y revenir sans cesse. Voici les trois qui se démarquent le plus :

1 Metro 2033 2010 Le jeu qui a tout déclenché, un jeu de tir immersif où les ressources se font rares, avec des tunnels sombres et des mutants mortels. Buy now 2 Metro Last Light 2013 Ce titre apporte un nouveau souffle : une suite captivante, portée par une histoire, avec des combats perfectionnés, des phases d'infiltration et des moments émouvants qui vous marqueront. Buy now 3 Metro 2033 Redux 2014 Troisième volet de la série, amélioré avec des graphismes et des commandes optimisés, ainsi que deux styles de jeu, idéal pour les débutants comme pour les joueurs chevronnés. Buy now

Ces trois titres ne sont qu’un point de départ. Continuez à faire défiler la page pour découvrir le classement complet de toutes les sorties, extensions et remasters de la série Metro qui permettent à celle-ci de rester bien vivante.

Les 8 meilleurs jeux Metro pour tous les fans de la série

La série Metro regorge de suspense, d’ambiance et de moments inoubliables. Elle mêle exploration, horreur de survie et univers de guerre civile débordant d’action, qui ne manqueront pas de vous captiver

Cette liste passe en revue tous les titres qui font encore figure de référence aujourd’hui, afin de vous aider à choisir le meilleur jeu Metro auquel vous jouer ensuite. Combien d’entre eux avez-vous déjà joués ?

1. Metro 2033 [Meilleur jeu d’horreur et de survie de la série Metro]

Notre note 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Survival horror, FPS, axé sur l'histoire Plateformes PC (Steam), Xbox Series : 360 Année de sortie 2010 Créateur(s) Développeur : 4A Games / Éditeur : THQ Nordic Durée moyenne de jeu environ 12 à 15 heures Idéal pour Les joueurs à la recherche d’un jeu de survie à l’ambiance intense, ponctué de séquences de tir palpitantes Caractéristiques uniques Mécaniques liées au masque à gaz, gestion limitée des munitions, conception sonore immersive Ce que j’ai apprécié La tension suffocante qui règne dans chaque tunnel, la recherche désespérée de ressources et le fait que chaque balle ait autant de valeur que de l’or.

Metro 2033 vous plonge dans les tunnels délabrés d’un Moscou post-apocalyptique. Vous incarnez Artyom, un survivant qui n’a jamais vu le monde extérieur, et vous vous battez pour protéger ce qui reste de l’humanité.

Le principe de base du jeu consiste à récupérer des munitions rares, à gérer avec soin les filtres des masques à gaz et à survivre aux rencontres avec des mutants. Même si les romans originaux sont excellents, ce jeu vidéo a su aller encore plus loin.

Pourquoi nous l'avons choisi Metro 2033 est le premier jeu de la série et reste inoubliable car il pose les bases de l’ensemble de la série.

Visuellement, Metro 2033 mise sur des environnements sombres et oppressants. Des tunnels claustrophobes aux ruines enneigées en surface, c’est un jeu de tir à la première personne réaliste et immersif qui vous donne l’impression que le sous-sol est véritablement votre dernier refuge.

Metro 2033 n’est pas simplement un jeu de tir de plus : c’est la survie dans ce qu’elle a de plus brut. Il vous oblige à réfléchir à chaque tir, à chaque ressource et à chaque choix risqué comme peu de jeux de survie le font.

Mon verdict : si vous recherchez un FPS de survie alliant l’ambiance d’un bon jeu d’horreur de survie à une atmosphère immersive, Metro 2033 reste l’un des opus les plus captivants de la série.

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2. Metro : Last Light [Meilleur jeu FPS de la série Metro axé sur l'histoire]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Survival Horror, FPS, axé sur l'histoire Plateformes PC (Steam), PlayStation 3, Xbox 360, Linux, Mac Année de sortie 2013 Créateur(s) Développeur : 4A Games / Éditeur : Koch Media Durée moyenne de jeu ~12 à 14 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment les histoires riches en rebondissements, mêlant action haletante et jeu d'infiltration Ce que j’ai apprécié Le fait que le jeu soit plus fluide à jouer que Metro 2033, tout en restant terrifiant lorsque vous êtes à court de munitions.

Metro : Last Light est un très bon jeu de survie qui poursuit le périple d’Artyom à travers le continent dans le prochain opus, à travers les tunnels délabrés de Moscou, mais cette fois-ci avec un gameplay plus affûté et une attention accrue portée à l’aspect humain de la survie.

Le monde reste dangereux, les mutants rôdent partout, mais vous devrez également faire face à des factions, à des trahisons et au poids moral de vos choix.

Les principales activités allient infiltration, récupération de ressources et affrontements armés brutaux. Sur le plan visuel, le jeu place la barre encore plus haut grâce à des détails plus riches, des environnements plus variés et un éclairage qui donne vie à chaque tunnel sombre.

Pourquoi nous l’avons choisi Metro : Last Light trouve un meilleur équilibre entre action et narration que n’importe quel autre opus de la série Metro. Le jeu est intense quand il le faut, mais laisse place à la réflexion lorsque l’histoire a besoin d’un peu de répit.

Les fans de la série Metro le considèrent souvent comme l’un des meilleurs jeux solo grâce à son rythme cinématographique et à ses choix mémorables.

Metro : Last Light reprend tout ce qui a fait le succès de Metro 2033 et le rend encore plus fluide. Ce titre mêle combats mortels, furtivité et un rythme de jeu raffiné, tandis que l’histoire captivante explore plus en profondeur les enjeux politiques et personnels des survivants.

Mon verdict : pour les joueurs à la recherche de l’histoire la plus captivante et la plus originale de la série Metro, Last Light est un incontournable. C’est là que l’action et l’émotion se rencontrent dans l’un des meilleurs jeux d’horreur et de survie jamais créés.

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3. Metro 2033 Redux [Le meilleur FPS remasterisé de la série Metro, pour tous]

Notre note 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Horreur de survie, FPS, version remastérisée Plateformes PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One, Linux, Mac Année de sortie 2014 Développeur(s) Équipe de développement : 4A Games / Éditeur : Deep Silver Durée moyenne de jeu ~12 heures Idéal pour Aux joueurs qui découvrent la série ou aux vétérans à la recherche de la meilleure version de Metro 2033 Ce que j’ai apprécié Les nouveaux effets d’éclairage et l’ambiance redonnent aux anciens tunnels un aspect à la fois nouveau et terrifiant.

Metro 2033 Redux est le moyen incontournable de découvrir les origines de l’univers de Metro. Il s’agit d’une refonte complète du jeu original utilisant le moteur de Metro : Last Light, ce qui se traduit par des commandes plus fluides, une IA améliorée et des graphismes qui restent impressionnants aujourd’hui encore.

Metro 2033 Redux n’est pas seulement une version remasterisée, c’est une refonte complète qui respecte l’original tout en offrant aux joueurs davantage de choix dans leur façon de jouer. Vous devrez vous faufiler dans des tunnels plongés dans l’obscurité totale, gérer vos munitions limitées et repousser des mutants qui semblent toujours être à un pas de vous.

Pourquoi nous l’avons choisi J’ai choisi Metro 2033 Redux car c’est la version la plus fluide et la plus complète de ce grand classique. Elle accueille les nouveaux joueurs tout en donnant aux fans de longue date une raison de revenir.

Ce qui distingue Redux, c’est le choix entre deux styles de jeu : « Survival », qui maintient une tension constante grâce à des ressources limitées, et « Spartan », qui rend le jeu plus rapide et plus riche en action. C’est cette double approche qui explique pourquoi de nombreux joueurs le classent parmi les meilleurs jeux de survie jamais créés.

Associez Redux à un moniteur de jeu haut de gamme pour profiter pleinement des graphismes améliorés, des effets de lumière et de l’atmosphère envoûtante du monde souterrain.

Mon verdict : Vous recherchez le meilleur jeu Metro pour faire vos premiers pas dans les tunnels ? Metro 2033 Redux est le choix idéal. À la fois abouti et terrifiant, c’est un jeu d’horreur et de survie moderne parfaitement maîtrisé.

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4. Metro : Last Light Redux [Meilleur jeu de tir de survie amélioré de la série Metro]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Horreur de survie, FPS, version remasterisée Plateformes PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One, Linux, Mac Année de sortie 2014 Créateur(s) Développeur : 4A Games / Éditeur : Deep Silver Durée moyenne de jeu ~12 à 14 heures Idéal pour Les joueurs à la recherche de graphismes soignés, d’une jouabilité fluide et de l’intégralité des DLC inclus Ce que j’ai apprécié Le nouvel éclairage rend les tunnels terrifiants, et le DLC apporte davantage de variété.

Metro : Last Light Redux est la version améliorée de l’un des jeux de survie les plus atmosphériques jamais créés. Vous incarnez à nouveau Artyom et parcourez le réseau de métro délabré de Moscou, où chaque recoin recèle un danger, qu’il s’agisse de mutants tapis dans l’ombre ou de factions hostiles.

Il s’agit d’une version remasterisée de Metro : Last Light, avec des graphismes améliorés, des mécanismes de jeu plus fluides et les deux styles de jeu. De nombreux joueurs s’accordent à dire que Redux rend ce jeu vidéo, déjà excellent, encore meilleur, grâce à un éclairage et une conception sonore qui propulsent l’immersion vers de nouveaux sommets.

Pourquoi nous l’avons choisi Metro : Last Light Redux perfectionne le jeu original grâce à un gameplay plus fluide, des graphismes plus nets et l’intégralité des DLC, ce qui en fait le jeu de tir de survie amélioré par excellence.

Cette version remasterisée revisite le jeu original avec des graphismes plus nets, des combats plus fluides et une IA améliorée. La principale nouveauté réside dans le choix entre le mode « Survival », où les ressources sont rares et où la tension ne retombe jamais, et le mode « Spartan Rangers », qui propose une expérience plus rapide et riche en action. Le pack comprend également tous les DLC sortis précédemment, ce qui en fait la version définitive pour découvrir l’histoire.

Mon verdict : Last Light Redux est le jeu d’horreur et de survie le plus fluide qui soit, parfait pour les fans qui souhaitent disposer de l’édition la plus complète du meilleur jeu Metro.

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5. Metro Exodus [Meilleur jeu d’aventure FPS de la série Metro]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Survie, FPS, axé sur l'histoire Plateformes PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2019 Créateur(s) Développeur : 4A Games / Éditeur : Deep Silver Durée moyenne de jeu ~20 à 25 heures Idéal pour Les joueurs qui apprécient les mondes ouverts post-apocalyptiques et l’exploration Ce que j’ai apprécié Des paysages immenses, une météo dynamique, un cycle jour/nuit et une histoire axée sur le voyage

Metro Exodus transpose le meilleur de l'expérience de jeu Metro à la surface, troquant les tunnels oppressants contre de vastes environnements semi-ouverts.

Parmi tous les personnages de Metro Exodus, vous incarnez Artyom, que vous guidez à travers une Russie post-apocalyptique, à la recherche de provisions, en fabriquant du matériel et en survivant aux attaques de mutants.

La mer Caspienne ainsi que la Volga constituent le cadre principal du chapitre du jeu portant le même nom, où l’environnement post-apocalyptique est un désert résultant de la guerre nucléaire, l’histoire se concentrant sur le périple de l’équipage et sa quête d’un lieu exempt de radiations.

Pourquoi nous l'avons choisi Metro Exodus élargit avec audace l’univers de Metro grâce à des environnements ouverts épiques, des éléments de survie et une narration cinématographique qui captive les joueurs.

Le cycle jour/nuit et les systèmes météorologiques confèrent à chaque rencontre un caractère unique, tandis que l’histoire se déroule à travers des séquences cinématiques axées sur le voyage. Le système d’artisanat et la personnalisation des armes ajoutent une profondeur stratégique, idéale pour ceux qui apprécient les jeux de survie immersifs et les armes de jeux vidéo de haut vol.

Les fans ne tarissent pas d’éloges sur la façon dont Metro Exodus parvient à concilier les combats mortels et tendus d’un jeu de tir à la première personne avec l’exploration, donnant ainsi vie à chaque niveau. Sur un bon écran de jeu, les paysages grandioses, l’éclairage dynamique et les environnements détaillés ressortent véritablement, vous offrant une expérience cinématographique lors de votre exploration de l’univers de Metro.

Mon verdict : Metro Exodus est idéal pour les joueurs en quête du meilleur mélange entre histoire, survie et exploration en monde ouvert. C’est une avancée narrative palpitante pour tout fan de Metro.

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6. Metro Exodus : Les deux colonels [Meilleur jeu Metro du genre « horreur de survie » linéaire]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Horreur de survie, FPS, DLC axé sur l'histoire Plateformes PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2019 Créateur(s) Développeur : 4A Games / Éditeur : Deep Silver Durée moyenne de jeu environ 3 à 4 heures Idéal pour Les amateurs de jeux d’horreur et de survie palpitants et de scénarios linéaires Ce que j’ai apprécié Des combats exclusivement au lance-flammes, des tunnels oppressants, une ambiance très immersive

Metro Exodus : Les Deux Colonels est un DLC du genre « horreur de survie » captivant qui vous plonge dans le périple éprouvant du colonel Vyacheslav « Slava » Khlebnikov à travers les tunnels délabrés du métro de Novossibirsk. Se déroulant un an avant les événements de Metro Exodus, cette extension vous offre un aperçu de l’effondrement d’une société souterraine autrefois florissante.

Votre lance-flammes est votre seul compagnon tandis que vous parcourez des couloirs sombres et survivez à des rencontres terrifiantes. Les fans saluent son scénario soigneusement élaboré et ses fonctionnalités immersives propres au genre horreur, ce qui en fait un jeu d’horreur hors du commun.

Pourquoi nous l’avons choisi J’ai choisi Les deux colonels pour l’intensité pure de son horreur de survie, sa conception linéaire très aboutie et son atmosphère claustrophobe inoubliable.

En termes de gameplay, Les deux colonels revient aux couloirs claustrophobes et chargés de tension qui rappellent Metro 2033, offrant un contraste saisissant avec les environnements plus vastes de Metro Exodus.

Alors que Khlebnikov lutte contre la raréfaction des ressources, l’escalade des menaces mutantes et la « boue » envahissante qui ronge les tunnels, vous êtes plongé dans un univers où chaque décision a son importance. Ce DLC dépeint avec brio le poids émotionnel de la survie, en mettant en avant les thèmes de la paternité, du devoir et des dilemmes moraux auxquels on est confronté dans des circonstances extrêmes.

Mon verdict : Metro Exodus : Les deux colonels est parfait pour les joueurs en quête des meilleurs moments du genre « horreur de survie » de la série Metro.

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7. Metro Exodus : L’histoire de Sam [Meilleur jeu Metro de survie en monde ouvert]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu DLC FPS en monde ouvert axé sur l’histoire Plateformes PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2019 Créateur(s) Développeur : 4A Games / Éditeur : Deep Silver Durée moyenne de jeu environ 6 à 8 heures Idéal pour Les joueurs qui apprécient les jeux de survie à grande échelle dotés d’un scénario solide Ce que j’ai apprécié L'exploration libre, les nouveaux personnages, les paysages magnifiques

Metro Exodus : L’histoire de Sam est une aventure de survie captivante en monde ouvert qui vous plonge dans le parcours effroyable de Sam, un ancien marine américain en poste à l’ambassade de Moscou avant la guerre nucléaire. Déterminé à retrouver votre père, vous vous lancez dans une quête à travers une Russie post-apocalyptique désolée.

Explorez des environnements ouverts, récupérez des provisions et engagez-vous dans des combats tactiques de type FPS contre des mutants et des bandits. Les fans du jeu soulignent son sentiment de liberté et ses moments émouvants, qui en font l’un des meilleurs DLC de jeu de survie.

Pourquoi nous l’avons choisi Metro Exodus : L’histoire de Sam apporte davantage de liberté, d’exploration et de profondeur émotionnelle, ce qui en fait le DLC de survie en monde ouvert par excellence.

Son univers immersif et son gameplay captivant vous tiendront en haleine. C’est un jeu Metro incontournable.

Mon verdict : Metro Exodus : L’histoire de Sam est idéal pour tous ceux qui recherchent les meilleurs jeux Metro alliant exploration, scénario et variété.

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8. Le réveil du métro [Meilleur jeu Metro du genre « horreur de survie » en réalité virtuelle]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Réalité virtuelle, Survie, FPS Plateformes PC (Steam VR) Année de sortie 2023 Créateur(s) Développeur : 4A Games / Éditeur : Deep Silver Durée moyenne de jeu ~4 à 6 heures Idéal pour Les amateurs de jeux en réalité virtuelle immersifs et d’expériences de survie à la première personne Ce que j’ai apprécié L’immersion en réalité virtuelle, l’histoire préquelle, les rencontres terrifiantes

Le réveil du métro vous plonge au cœur des tunnels comme jamais auparavant grâce à son scénario palpitant. Ce jeu en réalité virtuelle se déroule avant Metro 2033 et vous réserve des rencontres haletantes avec des mutants, qui exigent des réflexes rapides et une gestion rigoureuse des ressources.

L’immersion en réalité virtuelle rend chaque mouvement de la lampe torche, chaque geste pour essuyer la saleté d’un masque à gaz et chaque coup d’œil prudent au détour d’un couloir d’un réalisme intense, transformant la simple survie en une expérience tendue et palpitante.

Pourquoi nous l’avons choisi Le réveil du métro offre une expérience de réalité virtuelle totalement immersive, qui propose des rencontres palpitantes et une tension digne de la série Metro, portée à un niveau supérieur.

L’histoire est étonnamment profonde pour un titre en réalité virtuelle : elle explore le deuil, la santé mentale et les origines du personnage mystique Khan, issu de l’univers Metro. Les combats et la gestion des ressources exigent une réflexion stratégique, tandis que la furtivité et l’exploration minutieuse vous tiennent en haleine, vous obligeant à peser en permanence le pour et le contre entre risque et récompense.

Les fans de la série s’extasient devant la conception soignée et atmosphérique du jeu, où chaque son et chaque ombre contribuent à créer un sentiment d’angoisse. Le réveil du métro n’est pas seulement un jeu en réalité virtuelle : c’est une aventure du genre « horreur de survie » pleinement aboutie qui fait ressentir aux joueurs la solitude, la peur et le poids de l’univers de Metro comme jamais auparavant.

Mon verdict : si vous recherchez le meilleur jeu Metro en réalité virtuelle, Le réveil du métro vous offre des sensations fortes inoubliables sur Eneba, une boutique de jeux vidéo exceptionnelle. C’est un incontournable pour tous les amateurs de grands jeux de survie en réalité virtuelle.

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FAQ

Quel est le meilleur jeu Metro ?

Le meilleur jeu Metro dans l’ensemble est Metro 2033, celui qui a tout déclenché. Son atmosphère glaçante, sa survie pleine de suspense et son histoire captivante le rendent inoubliable, tandis que Redux, Last Light et Exodus viennent enrichir la saga.

Quel type de jeu est Metro ?

Metro est un FPS de survie et d'horreur qui se distingue par une narration captivante, des combats pleins de suspense et une exploration immersive. C'est le jeu idéal si vous êtes amateur de sensations fortes.

Combien y a-t-il de jeux Metro ?

À ce jour, il existe 8 jeux Metro, comprenant les titres originaux, les remasters Redux, deux DLC pour Metro Exodus et la préquelle en réalité virtuelle Le réveil du métro, chacun proposant un gameplay axé sur la survie et l'histoire.

Dans quel ordre faut-il jouer aux jeux Metro ?

Jouer aux jeux Metro est un véritable plaisir lorsqu’on les suit dans le bon ordre. Commencez par Metro 2033 Redux, puis Last Light, suivi de Metro Exodus et de ses DLC, et terminez par Le réveil du métro.

Quel est le premier jeu Metro ?

Metro 2033 est le premier FPS de la série Metro. Il présente Artyom et l’univers du jeu se déroulant dans le métro souterrain de Moscou.

Quel jeu Metro devrais-je jouer en premier ?

Commencez par jouer à Metro 2033 Redux. Ce jeu est abouti, présente les mécanismes de base et pose les fondements de toutes les suites. Si vous souhaitez par la suite davantage d’action en monde ouvert, passez à Metro Exodus ou à ses extensions.