Os 8 melhores jogos da série Metro para jogares em 2026

Se queres sobreviver a túneis escuros, lutar contra mutantes assustadores e fazer com que cada bala valha a pena nos melhores jogos da série Metro, estás no sítio certo.

A série Metro gira em torno de sobreviver em túneis escuros, procurar cada bala que restar e enfrentar criaturas aterrorizantes numa Rússia pós-apocalíptica .

É tenso, crua e inesquecível. Sabias que, antes do videojogo de 2010, já existiam livros da série Metro que se tornaram best-sellers?

Esta lista classifica todos os jogos Metro, desde o origina l Metro 2033 até às expansões Exodus e à versão de RV. Espera-te a sobrevivência, combate mortal e remasterizações que aperfeiçoam os clássicos.

Quer sejas novo ou um fã de longa data, estes jogos oferecem as melhores experiências de Metro que vale a pena jogar.

As nossas melhores escolhas para jogos Metro

Alguns títulos da série Metro marcam mais do que os outros porque têm os mundos de jogo mais envolventes. Têm a combinação perfeita de sobrevivência, história cativante e atmosfera que faz com que os jogadores continuem a voltar. Estes são os três que mais se destacam:

1 Metro 2033 2010 O jogo que deu início a tudo isto, um shooter envolvente com recursos escassos, túneis escuros e mutantes mortíferos. Buy now 2 Metro Last Light 2013 Esta sequela traz uma nova vida: uma história cativante, com combate aperfeiçoado, ação furtiva e momentos emocionantes que ficam na memória. Buy now 3 Metro 2033 Redux 2014 É o terceiro título da série, atualizado com gráficos melhorados, controlos aperfeiçoados e dois estilos de jogo, perfeito tanto para novatos como para veteranos. Buy now

Estes três são apenas o ponto de partida. Continua a ler para veres a lista completa e classificada de todos os lançamentos, expansões e remasterizações da série Metro que mantêm a série viva e de boa saúde.

Os 8 melhores jogos da série Metro para todos os fãs da série

A série Metro está repleta de tensão, atmosfera e momentos inesquecíveis. Tem exploração, terror de sobrevivência e mundos de guerra civil cheios de ação, que vão simplesmente cativar-te

Esta lista apresenta todos os títulos que continuam a destacar-se hoje em dia, ajudando-te a escolher o melhor jogo da série Metro para jogares a seguir. Quantos destes já jogaste?

1. Metro 2033 [O melhor jogo de terror de sobrevivência da série Metro]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Survival Horror, FPS, Focado na história Plataformas PC (Steam), Xbox Series: 360 Ano de lançamento 2010 Criador(es) Desenvolvedora: 4A Games / Editora: THQ Nordic Tempo médio de jogo ~12–15 horas Ideal para Jogadores que procuram um jogo de sobrevivência com muita atmosfera e tiroteios cheios de tensão Características únicas Mecânica da máscara de gás, economia de munições limitada, design de som envolvente O que gostei A tensão sufocante em cada túnel, a busca desesperada por recursos e o facto de cada bala parecer valer ouro.

O Metro 2033 atira-te para os túneis em ruínas de uma Moscovo pós-apocalíptica. Encarna Artyom, um sobrevivente que nunca viu o mundo exterior, e luta para proteger o que resta da humanidade.

A dinâmica principal do jogo gira em torno de recolher munições escassas, gerir cuidadosamente os filtros das máscaras de gás e sobreviver a encontros com mutantes. Apesar dos romances originais serem tão bons, este videojogo levou tudo a um outro nível.

Por que é que o escolhemos O Metro 2033 é o primeiro jogo da série e continua a ser inesquecível porque lança as bases para toda a série.

Visualmente, o Metro 2033 aposta em ambientes sombrios e opressivos. Desde túneis claustrofóbicos a ruínas cobertas de neve à superfície, é um jogo de tiro na primeira pessoa cru e atmosférico que te faz sentir que o subterrâneo é mesmo o teu último refúgio.

O Metro 2033 não é apenas mais um jogo de tiros – é a sobrevivência na sua forma mais crua. Obriga-te a pensar em cada tiro, em cada recurso e em cada escolha arriscada de uma forma que poucos jogos de sobrevivência conseguem.

O meu veredicto: Se estás à procura de um FPS de sobrevivência que combine a sensação de um bom jogo de terror de sobrevivência com uma atmosfera envolvente, o Metro 2033 continua a ser um dos títulos mais cativantes da série.

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2. Metro: Last Light [O melhor jogo da série Metro do género FPS com uma história cativante]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Survival Horror, FPS, com uma história envolvente Plataformas PC (Steam), PlayStation 3, Xbox 360, Linux, Mac Ano de lançamento 2013 Criador(es) Desenvolvedora: 4A Games / Editora: Koch Media Tempo médio de jogo ~12–14 horas Ideal para Jogadores que adoram uma história rica com ação cheia de tensão e ação furtiva O que gostei O facto de o jogo parecer mais fluido do que o Metro 2033, mas continuar a ser assustador quando ficas com pouca munição.

O Metro: Last Light é um jogo de sobrevivência mesmo bom que dá continuidade à jornada de Artyom pelo continente no próximo jogo, através dos túneis em ruínas de Moscovo, mas desta vez com uma jogabilidade mais apurada e um maior enfoque no lado humano da sobrevivência.

O mundo continua perigoso, com mutantes à espreita por todo o lado, mas também vais enfrentar facções, traições e o peso moral das tuas escolhas.

As principais atividades combinam ação furtiva, recolha de itens e tiroteios brutais. A nível visual, eleva a fasquia com detalhes mais ricos, ambientes mais variados e uma iluminação que dá vida a cada túnel escuro.

Porque é que escolhemos isto O Metro: Last Light equilibra ação e narrativa melhor do que qualquer outro título da série Metro. É tenso quando deves ser, mas reflexivo quando a história precisa de espaço para respirar.

Os fãs dos jogos Metro costumam considerá-lo um dos melhores jogos para um jogador, devido ao seu ritmo cinematográfico e às escolhas memoráveis.

O Metro: Last Light pega em tudo o que funcionou no Metro 2033 e torna-o mais fluido. Este jogo combina combate mortal, furtividade e um ritmo de jogo que parecem todos mais refinados, enquanto a história cativante se aprofunda na política e nos interesses pessoais dos sobreviventes.

O meu veredicto: Para os jogadores que procuram a história mais cativante e diferente da série Metro, o Last Light é imperdível. É onde a ação e a emoção se encontram num dos melhores jogos de terror de sobrevivência de sempre.

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3. Metro 2033 Redux [O melhor jogo FPS remasterizado da série Metro para todos]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Survival Horror, FPS, Remasterização Plataformas PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One, Linux, Mac Ano de lançamento 2014 Criador(es) Equipa de desenvolvimento: 4A Games / Editora: Deep Silver Tempo médio de jogo ~12 horas Ideal para Jogadores que ainda não conhecem a série ou veteranos que procuram a melhor versão do Metro 2033 O que gostei A nova iluminação e atmosfera fazem com que os velhos túneis pareçam novos e assustadores outra vez.

O Metro 2033 Redux é a forma definitiva de vivenciar onde a história do Metro começou. É uma reconstrução completa do jogo original usando o motor do Metro: Last Light, o que significa controlos mais suaves, IA melhorada e gráficos que ainda hoje parecem sólidos.

O Metro 2033 Redux não é apenas uma remasterização, é uma reformulação completa que respeita o original, ao mesmo tempo que dá aos jogadores mais opções de jogo. Vais esgueirar-te por túneis na escuridão total, gerir munições escassas e lutar contra mutantes que parecem estar sempre um passo demasiado perto.

Porque é que o escolhemos? Escolhi o Metro 2033 Redux porque é a versão mais fluida e completa deste clássico. É ideal para novos jogadores e, ao mesmo tempo, dá aos fãs de longa data um motivo para voltarem a jogar.

O que distingue o Redux é a possibilidade de escolher entre dois estilos de jogo – o «Survival», que mantém a tensão alta com recursos escassos, e o «Spartan», que torna o jogo mais rápido e cheio de ação. É esta dupla abordagem que faz com que muitos jogadores o considerem um dos melhores jogos de sobrevivência de sempre.

Combina o Redux com um monitor de jogos topo de gama para aproveitares ao máximo os gráficos melhorados, os efeitos de iluminação e a atmosfera assustadora do mundo subterrâneo.

O meu veredicto: À procura do melhor jogo Metro para dar os primeiros passos nos túneis? O Metro 2033 Redux é a escolha certa. É ao mesmo tempo bem acabado e assustador, um jogo moderno de terror de sobrevivência feito como deve ser.

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4. Metro: Last Light Redux [O melhor jogo de tiro de sobrevivência da série Metro com gráficos melhorados]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Survival Horror, FPS, Remasterização Plataformas PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One, Linux, Mac Ano de lançamento 2014 Criador(es) Desenvolvedora: 4A Games / Editora: Deep Silver Tempo médio de jogo ~12–14 horas Ideal para Jogadores que procuram gráficos refinados, jogabilidade mais fluida e todos os DLC incluídos O que gostei A nova iluminação torna os túneis assustadores e o DLC traz mais variedade.

O Metro: Last Light Redux é a versão melhorada de um dos jogos de sobrevivência mais envolventes de sempre. Vais voltar a meter-te na pele do Artyom, percorrendo o sistema de metro em ruínas de Moscovo, onde cada recanto esconde perigo, sejam mutantes nas sombras ou facções hostis.

É uma versão remasterizada do Metro: Last Light com gráficos melhorados, mecânicas mais fluidas e os dois estilos de jogo. Muitos jogadores concordam que o Redux torna este jogo, que já era excelente, ainda melhor, com iluminação e design de som que elevam a imersão a novos patamares.

Por que é que o escolhemos O Metro: Last Light Redux aperfeiçoa o original com uma jogabilidade mais fluida, gráficos mais nítidos e todos os DLC, tornando-o no melhor jogo de tiro de sobrevivência melhorado de sempre.

Esta remasterização recria o jogo original com gráficos mais nítidos, jogabilidade de tiroteio mais fluida e IA melhorada. A maior novidade é a escolha entre o modo «Survival», onde os recursos são escassos e a tensão nunca dá tréguo, e o modo «Spartan Rangers», que oferece uma experiência mais rápida e repleta de ação. O pacote inclui também todos os DLC já lançados, tornando-o a forma definitiva de viver a história.

O meu veredicto: «Last Light Redux» é o survival horror no seu melhor, perfeito para os fãs que querem a edição mais completa do melhor jogo da série «Metro».

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5. Metro Exodus [Melhor jogo de aventura FPS da série Metro]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sobrevivência, FPS, Com enredo Plataformas PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) Desenvolvedora: 4A Games / Editora: Deep Silver Tempo médio de jogo ~20–25 horas Ideal para Jogadores que gostam de mundos abertos pós-apocalípticos e de exploração O que gostei Paisagens vastas, clima dinâmico, ciclo dia/noite e uma história centrada na jornada

O Metro Exodus leva a melhor experiência do jogo Metro para a superfície, trocando os túneis claustrofóbicos por ambientes vastos e semiabertos.

De entre todas as personagens de Metro Exodus, jogas na pele de Artyom, guiando o teu grupo pela Rússia pós-apocalíptica, à procura de mantimentos, a fabricar equipamento e a sobreviver a ataques de mutantes.

O Mar Cáspio e o rio Volga são o cenário principal do capítulo do jogo com o mesmo nome, onde o ambiente pós-apocalíptico é um deserto resultante da guerra nuclear, com a história a centrar-se na viagem da equipa e na procura de um local livre de radiação.

Por que é que o escolhemos O Metro Exodus expande ousadamente o mundo de Metro com ambientes abertos épicos, elementos de sobrevivência e uma narrativa cinematográfica que mantém os jogadores viciados.

O ciclo dia/noite e os sistemas meteorológicos fazem com que cada encontro pareça novo, enquanto a história se desenrola através de sequências cinematográficas centradas na viagem. O sistema de criação e a personalização de armas acrescentam profundidade estratégica, perfeitas para quem gosta de jogos de sobrevivência imersivos e de armas de videojogo de primeira classe.

Os fãs adoram a forma como o Metro Exodus equilibra o combate mortal de um jogo de tiro na primeira pessoa com a exploração, fazendo com que cada nível pareça vivo. Num bom monitor de jogos, as paisagens extensas, a iluminação dinâmica e os ambientes detalhados destacam-se mesmo, dando-te uma sensação cinematográfica enquanto exploras o universo do Metro.

O meu veredicto: O Metro Exodus é ideal para jogadores que procuram a melhor combinação de história, sobrevivência e exploração num mundo aberto. É um enredo emocionante e um grande avanço para qualquer fã da série Metro.

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6. Metro Exodus: Os Dois Coronéis [O melhor jogo linear de terror de sobrevivência da série Metro]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror de sobrevivência, FPS, DLC com enredo Plataformas PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) Desenvolvedora: 4A Games / Editora: Deep Silver Tempo médio de jogo ~3–4 horas Ideal para Fãs de jogos de terror de sobrevivência cheios de tensão e narrativas lineares O que gostei Combate só com lança-chamas, túneis claustrofóbicos, ambiente super envolvente

O «Metro Exodus: Os Dois Coronéis» é um DLC de terror de sobrevivência cativante que te lança na viagem angustiante do Coronel Vyacheslav «Slava» Khlebnikov pelos túneis em ruínas do metro de Novosibirsk. Ambientada um ano antes dos acontecimentos de Metro Exodus, esta expansão dá-te um vislumbre do colapso de uma sociedade subterrânea outrora próspera.

O teu lança-chamas é o teu único companheiro enquanto percorres corredores escuros e sobrevives a encontros aterrorizantes. Os fãs elogiam a sua história bem construída e as características imersivas de jogo de terror, tornando-o num jogo de terror que se destaca no mundo dos jogos.

Por que é que o escolhemos Escolhi «Os Dois Coronéis» pela sua intensidade pura de terror de sobrevivência, pelo design linear bem estruturado e pela atmosfera claustrofóbica inesquecível.

Em termos de jogabilidade, «Os Dois Coronéis» regressa aos corredores claustrofóbicos e cheios de tensão que se assemelham bastante aos de «Metro 2033», oferecendo um enorme contraste com os ambientes mais amplos de «Metro Exodus».

Enquanto o Khlebnikov luta contra recursos cada vez mais escassos, ameaças mutantes cada vez maiores e o «lodo» omnipresente que consome os túneis, és lançado num mundo onde cada decisão tem o seu peso. O DLC retrata de forma magistral o desgaste emocional da sobrevivência, destacando temas como a paternidade, o dever e as complexidades morais enfrentadas em circunstâncias extremas.

O meu veredicto: «Metro Exodus: Os Dois Coronéis» é perfeito para jogadores que anseiam pelos melhores momentos de terror de sobrevivência da série «Metro».

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7. Metro Exodus: A História do Sam [Melhor jogo de sobrevivência Metro em mundo aberto]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo FPS, DLC de mundo aberto centrado na história Plataformas PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) Desenvolvedora: 4A Games / Editora: Deep Silver Tempo médio de jogo ~6–8 horas Ideal para Jogadores que gostam de jogos de sobrevivência com mundos vastos e uma narrativa forte O que gostei Exploração livre, novas personagens, paisagens deslumbrantes

O «Metro Exodus: A História do Sam» é uma aventura de sobrevivência em mundo aberto emocionante que te mergulha na viagem horripilante do Sam, um antigo fuzileiro naval dos EUA que estava destacado na embaixada de Moscovo antes da guerra nuclear. Determinado a reencontrar o teu pai, embarcas numa missão pela desolada Rússia pós-apocalíptica.

Explora ambientes abertos, procura suprimentos e entra em combate tático de perspetiva em primeira pessoa (FPS) contra mutantes e bandidos. Os fãs do jogo destacam a sensação de liberdade e os momentos emocionantes que o tornam um dos melhores DLCs de jogos de sobrevivência.

Por que é que o escolhemos O «Metro Exodus: A História do Sam» acrescenta liberdade, exploração e profundidade emocional, o que o torna o melhor DLC de sobrevivência em mundo aberto.

O seu design atmosférico e jogabilidade envolvente vão deixar-te completamente viciado. É um jogo da série Metro que não podes perder.

O meu veredicto: O «Metro Exodus: A História do Sam» é ideal para quem procura os melhores jogos da série Metro com exploração, história e variedade.

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8. O Despertar do Metro [O melhor jogo Metro de terror de sobrevivência em RV]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RV, Sobrevivência, FPS Plataformas PC (Steam VR) Ano de lançamento 2023 Criador(es) Desenvolvedora: 4A Games / Editora: Deep Silver Tempo médio de jogo ~4–6 horas Ideal para Fãs de jogos de RV imersivos e experiências de sobrevivência na primeira pessoa O que gostei A imersão na realidade virtual, a história que antecede a do jogo principal, os encontros assustadores

O Despertar do Metro leva-te para dentro dos túneis como nunca antes, com o seu enredo emocionante. Este jogo de RV passa-se antes do Metro 2033 e oferece encontros de cortar a respiração com mutantes, que exigem reflexos rápidos e uma gestão cuidadosa dos recursos.

A imersão em RV faz com que cada movimento da lanterna, cada limpeza de sujidade da máscara de gás e cada espreitadela cautelosa ao virar da esquina pareçam intensamente reais, transformando a simples sobrevivência numa experiência tensa e de cortar a respiração.

Por que é que o escolhemos O Despertar do Metro oferece uma experiência de RV totalmente imersiva, que proporciona encontros de cortar a respiração e um nível de tensão do Metro sem precedentes.

A história é surpreendentemente profunda para um jogo de RV, explorando o luto, a saúde mental e as origens da personagem mística Khan do universo Metro. O combate e a gestão de recursos exigem pensamento estratégico, enquanto a furtividade e a exploração cuidadosa te mantêm em suspense, a ponderar constantemente o risco em relação à recompensa.

Os fãs da série adoram o design coeso e atmosférico, onde cada som e cada sombra contribuem para uma sensação de pavor. O Despertar do Metro não é só um jogo de RV – é uma viagem de terror de sobrevivência totalmente concretizada que faz com que os jogadores sintam a solidão, o medo e o peso do mundo do Metro como nunca antes.

O meu veredicto: Se queres o melhor jogo Metro em realidade virtual, o O Despertar do Metro é a emoção definitiva na Eneba, uma loja de jogos épica. É um jogo imperdível para quem adora bons jogos de sobrevivência em RV.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo Metro?

O melhor jogo Metro de sempre é o Metro 2033, aquele que deu início a tudo. A sua atmosfera arrepiante, a sobrevivência cheia de tensão e a história cativante tornam-no inesquecível, enquanto o Redux, o Last Light e o Exodus expandem a saga.

Que tipo de jogo é o Metro?

O Metro é um FPS de sobrevivência e terror com uma narrativa forte, combates cheios de tensão e exploração envolvente. É o jogo perfeito se gostas de emoções fortes.

Quantos jogos Metro existem?

Até ao momento, existem 8 jogos Metro, incluindo os títulos originais, as remasterizações Redux, dois DLCs para o Metro Exodus e a prequela em RV, O Despertar do Metro, cada um oferecendo uma jogabilidade centrada na sobrevivência e na história.

Em que ordem deves jogar os jogos Metro?

Jogar os jogos Metro é divertido quando se segue a ordem correta. Joga o Metro 2033 Redux, depois o Last Light, seguido do Metro Exodus e dos seus DLCs, e termina com o O Despertar do Metro.

Qual é o primeiro jogo da série Metro?

O Metro 2033 é o primeiro FPS da série Metro. Apresenta o Artyom e o mundo subterrâneo do Metro de Moscovo.

Qual jogo da série Metro devo jogar primeiro?

Joga primeiro o Metro 2033 Redux. É um jogo bem acabado, apresenta as mecânicas principais e prepara o terreno para todas as sequelas. Se mais tarde quiseres mais ação num mundo aberto, passa para o Metro Exodus ou para as suas expansões.