Gli 8 migliori giochi di Zelda per Switch – Guida 2026 alle avventure di Hyrule

Quando si parla dei migliori giochi di Zelda per Switch, Nintendo ci ha davvero viziati. Ha riempito la console di titoli che ti fanno perdere facilmente in missioni infinite, risolvere enigmi ingegnosi o semplicemente brandire la Master Sword come un eroe in addestramento.

Eppure, scegliere da dove iniziare (o quale rigiocare) può sembrare come scegliere tra frammenti di cuore e rupie: in fondo vorresti averli tutti. Per questo ho semplificato le cose con questa lista delle otto migliori avventure che valgono ogni secondo del tuo tempo.

Le nostre scelte migliori tra i giochi di Zelda per Switch

Scegliere il miglior gioco di Zelda per Switch non è facile: questa serie è piena di titoli leggendari. Ma se hai appena comprato la console, vuoi partire dai grandi classici o stai cercando qualcosa in offerta, questi tre sono assolutamente imperdibili.

1 The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2017 È il gioco in cui puoi giocare proprio come vuoi tu. Scala montagne, prepara pasti, lancia bombe a raffica: è un mondo completamente aperto. Molti fan lo considerano ancora il capolavoro di tutta la saga di Legend of Zelda. Buy now 2 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 2023 Pura gioia se ti piace vagare o creare. È il seguito diretto di Breath, ma con una libertà pazzesca: costruisci congegni, vola nei cieli, tuffati nelle zone sotterranee. Buy now 3 The Legend of Zelda: Link’s Awakening 2019 Un remake che rende il classico ancora migliore. Un mondo piccolo e affascinante con una grafica che ricorda i giocattoli, dungeon ingegnosi e un’atmosfera accogliente. Buy now

Ognuno di questi titoli merita un posto nella tua collezione di giochi per Switch. Tutti questi giochi valgono il prezzo pieno, senza nemmeno aspettare i saldi. Ma questo è solo l’inizio: continua a scorrere per scoprire la lista completa delle iconiche avventure di Zelda.

Gli 8 migliori giochi di Zelda per Switch con cui riempire il tuo weekend lungo

Ecco la mia lista personale degli 8 migliori giochi di Zelda per Switch. Ho passato fin troppe ore a vagare per Hyrule, a provare i remake e a rigiocare i classici, quindi fidati di me: questi sono quelli per cui vale davvero la pena dedicare il tuo tempo. Qui troverai di tutto: mondi aperti giganteschi, dungeon ricchi di enigmi e avventure rilassanti perfette per un lungo weekend.

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Wii U, Switch, Switch 2 Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Nintendo EPD Durata media di gioco 50½ ore Punteggio Metacritic 97

Onestamente, per me Breath of the Wild è pura magia. Ti ritrovi in un mondo aperto enorme dove puoi fare praticamente tutto quello che vuoi. Scalare montagne, nuotare nei fiumi, planare con il parapendio, cacciare mostri e persino cucinarti da mangiare. Tutto è fantastico, il mondo sembra vivo e ogni angolo di Hyrule nasconde dei segreti. Non c’è un percorso prestabilito: sei tu a decidere dove andare e cosa fare.

Per goderti al massimo queste avventure, assicurati di giocare su un monitor da gaming di alta qualità per una grafica impeccabile.

La Tavoletta Sheikah è una vera rivoluzione per Link! Con essa puoi segnare punti sulla mappa e scattare foto di oggetti, mostri e nemici. Tutti i tuoi scatti finiscono nel Compendio di Hyrule, un pratico album che ti aiuta a rintracciare oggetti rari. Inoltre, la Tavoletta ti permette di piazzare bombe a distanza, spostare oggetti metallici, congelare l’acqua in blocchi di ghiaccio e persino fermare temporaneamente certe cose sul loro percorso.

Perché l'abbiamo scelto Ci ho passato personalmente centinaia di ore. Ogni avventura è unica e puoi inventarti le tue storie. Ti piacciono le emozioni forti e la libertà? Questo gioco fa proprio al caso tuo.

Verdetto finale: se vuoi sentirti un vero eroe ed esplorare un mondo immenso e vivo, pieno di libertà e meraviglia, prendi subito Breath of the Wild. È senza dubbio uno dei migliori giochi di Zelda su Switch e non ti stancherai mai, nemmeno dopo centinaia di ore.

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2. The Legend of Zelda: Le lacrime del regno [Il sandbox più creativo]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Switch, Switch 2 Anno di uscita 2023 Autore/i Nintendo EPD Durata media di gioco Tra le 55 e le 70 ore Punteggio Metacritic 96

Le lacrime del regno è il seguito diretto di Breath of the Wild, ma con ancora più libertà e creatività. Gioco di nuovo nei panni di Link, ma ora posso costruire macchine, combinare armi e persino volare in aria. Il mondo è più grande che mai, con isole volanti, dungeon e nuove abilità come Ultrahand e Fuse. Tutto è fantastico e sperimentare è una vera gioia.

In Le lacrime del regno fanno il loro debutto i misteriosi dispositivi Zonai: perfetti per il combattimento, l’esplorazione, gli enigmi e persino per costruire veicoli come razzi, slitte e ventilatori. Link usa il Purah Pad con abilità come Ultrahand, Fuse, Ascend e Recall, oltre all’Autobuild che puoi imparare. Ultrahand ti permette di afferrare e spostare oggetti, collegarli tra loro e combinarli con i dispositivi Zonai per costruire ogni sorta di veicoli e aggeggi pazzeschi.

Perché l’abbiamo scelto Se hai amato Breath of the Wild, Le lacrime del regno è un gioco imperdibile. Hai libertà totale: costruisci qualsiasi cosa, mescola gli oggetti e risolvi gli enigmi a modo tuo. Ogni scelta che fai influisce sul mondo, ed è super soddisfacente.

Verdetto finale: Le lacrime del regno non è solo un gioco; è un sandbox dove puoi essere chi vuoi e fare quello che ti pare. Ti piacciono gli esperimenti e la libertà? Allora questo è uno dei migliori giochi per Nintendo Switch del momento.

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3. The Legend of Zelda: Il risveglio di Link [Il remake più carino]

Il nostro voto 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Game Boy, Switch Anno di uscita 1993 (originale), 2019 (remake per Switch) Creatore/i Nintendo EAD Durata media di gioco 14–16 ore Punteggio Metacritic 87

Il risveglio di Link è un remake del classico gioco per Game Boy, ma con grafica e gameplay moderni. Stavolta, Link si ritrova sulla misteriosa Isola di Koholint. Esplorerai il mondo, risolverai enigmi e raccoglierai oggetti magici per risvegliare il Pesce del Vento e trovare la strada di casa.

La spada, lo scudo e i potenziamenti di Link sono sempre equipaggiati, permettendoti di assegnare più oggetti ai pulsanti di azione rispetto all’originale. Anche i minigiochi sono stati migliorati: il gioco della gru a braccio ora sembra davvero basato sulle leggi della fisica. Inoltre, man mano che avanzi nei dungeon, puoi raccogliere le loro stanze per costruire i tuoi dungeon personalizzati andando a trovare Dampé nella sua capanna.

Perché l'abbiamo scelto Se ti piacciono i vecchi titoli con nuove funzionalità interessanti, questo fa proprio al caso tuo. Mantiene lo spirito dell’originale, ma ha un aspetto e una giocabilità moderni. Ogni angolo dell’isola è pieno di sorprese e segreti.

Verdetto finale: Non è solo un remake, è un vero e proprio ritorno all’avventura classica con un tocco moderno. Vuoi rivivere l’atmosfera dei titoli old-school con il comfort di oggi? Questo è uno dei migliori giochi da provare.

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4. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD [La migliore avventura “Come tutto è iniziato”]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Wii, Switch Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Nintendo EAD Durata media di gioco 31 ore Punteggio Metacritic 81

Skyward Sword HD è una versione rimasterizzata del classico titolo che racconta la leggenda delle origini dell’intera serie. Qui, Link parte per un viaggio per salvare Zelda e svelare i segreti del mondo. Il gioco mescola avventura, enigmi e combattimenti, regalando un’esperienza unica su Nintendo Switch.

Se hai sempre desiderato un gioco di Zelda che fosse al tempo stesso classico e innovativo, questo titolo fa proprio al caso tuo. I comandi di movimento rinnovati rendono i combattimenti piacevolmente precisi, i dungeon sono pieni di espedienti ingegnosi e lo stile grafico è invecchiato come il vino pregiato. È un viaggio nostalgico con quel tanto di novità che basta per farlo sembrare un’avventura tutta nuova, a dimostrazione che a volte rispolverare il passato è il modo migliore per andare avanti.

Perché l’abbiamo scelto Se vuoi scoprire come è iniziata la saga di Zelda, questo titolo è un’ottima scelta. Offre uno sguardo unico su Hyrule e i suoi eroi, con un gameplay ben congegnato e una missione divertente e coinvolgente.

Verdetto finale: Skyward Sword HD non è solo un remaster, è un’occasione per rivivere gli esordi della leggendaria serie con miglioramenti moderni. Se ami l’avventura e le sfide ingegnose, questo è uno dei giochi di enigmi più coinvolgenti attualmente disponibili su Switch.

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5. The Legend of Zelda: Ocarina of Time [Il miglior classico leggendario]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Switch (NSO + Expansion Pack), Nintendo 64, GameCube Anno di uscita 1998 Sviluppatore/i Nintendo EAD Durata media di gioco 26–30 ore Punteggio Metacritic 99

The Legend of Zelda: Ocarina of Time è il classico che ha fatto credere a metà del mondo nella magia delle avventure in 3D. Un attimo prima sei un ragazzino della foresta che gironzola per il Villaggio di Kokiri, e quello dopo ti ritrovi a portare sulle spalle il destino di Hyrule con una spada, uno scudo e una fata che non smette mai di urlare «Ehi, ascolta!». La trama sembra senza tempo, i dungeon sono progettati in modo geniale e il senso di libertà era rivoluzionario per l’epoca.

Ciò che rende davvero speciale Ocarina è quanto sia ancora attuale. Cavalcare Epona attraverso la pianura di Hyrule, scoprire segreti con il tuo ocarina o risolvere enigmi ingegnosi è soddisfacente oggi proprio come lo era nel 1998. Certo, la grafica è un po’ datata, ma la magia no. È il tipo di gioco che inizi “solo per dare un’occhiata” e in qualche modo finisci per giocarci per ore perché sa ancora come coinvolgerti.

Perché l’abbiamo scelto Se vuoi scoprire come sono nate le avventure in 3D, Ocarina of Time è un gioco imperdibile. Ha gettato le basi per molte meccaniche moderne ed è ancora divertentissimo oggi.

Verdetto finale: Ocarina of Time è un vero e proprio fenomeno culturale. Se vuoi rivivere lo spirito delle avventure classiche e capire perché è considerato uno dei migliori in assoluto, devi provarlo su Nintendo Switch. È davvero uno dei giochi per Switch più incredibili per i bambini.

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6. The Legend of Zelda: Majora's Mask [La migliore avventura cupa e suggestiva]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Switch (NSO + Expansion Pack), Nintendo 64, GameCube Anno di uscita 2000 Sviluppatore/i Nintendo EAD Durata media di gioco da 21,5 a 25 ore Punteggio Metacritic 95

Majora's Mask è uno strano e unico seguito di Ocarina of Time, in cui Link si ritrova nel misterioso mondo di Termina, che sta per essere distrutto dalla caduta di una luna. Per salvare il mondo, rivivi un ciclo di tre giorni più e più volte, risolvendo enigmi, aiutando le persone e scoprendo segreti.

La meccanica del tempo aggiunge questo delizioso tocco di tensione: sei sempre in una corsa contro il tempo, ti destreggi tra maschere dai poteri bizzarri e cerchi di non farti prendere dal panico mentre quella luna inquietante ti fissa dall’alto. È Zelda nella sua versione più bizzarra, ma anche nella sua più geniale. Ha ispirato innumerevoli giochi di ruolo e persino titoli per PC che hanno cercato di catturare lo stesso senso di avventura.

Perché l’abbiamo scelto Questo titolo è per chi cerca qualcosa di insolito e profondo. Si distingue nella serie per la sua atmosfera e le meccaniche uniche

Verdetto finale: Se sei pronto per un’avventura bizzarra con un’atmosfera cupa e una trama profonda, questo titolo è una scelta fantastica. È davvero uno dei giochi per famiglie più originali su Nintendo Switch.

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7. The Legend of Zelda: Un legame con il passato [Il miglior Zelda in 2D]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Super NES, Switch (NSO SNES) Anno di uscita 1991 Sviluppatore/i Nintendo EAD Durata media di gioco 17 ore Punteggio Metacritic 95

Un legame con il passato è il classico Zelda in 2D che ha definito lo standard della serie. Ti rimette nei panni di Link mentre esplori Hyrule, risolvi enigmi complicati e combatti i nemici, scoprendo segreti sia nel mondo della Luce che in quello dell’Oscurità. La visuale dall’alto e i dungeon ricchi di dettagli rendono questo gioco un’avventura senza tempo.

La meccanica dei due mondi aggiunge un livello di profondità ingegnoso, tenendoti sempre all’erta mentre passi da una realtà all’altra per sbloccare nuovi percorsi e segreti. È quel mix perfetto tra “wow, sono un genio” e “perché non ci ho pensato prima?” che rende la risoluzione degli enigmi così gratificante anche a distanza di decenni.

Perché l’abbiamo scelto Se vuoi scoprire le origini della serie, Un legame con il passato è un must. È pieno di enigmi, design ingegnoso e quell’atmosfera classica da avventura.

Verdetto finale: Un legame con il passato è un gioco imperdibile per chiunque ami le avventure d’azione in 2D. È ancora uno dei titoli di Zelda più emozionanti per Switch e altre piattaforme Nintendo.

8. The Legend of Zelda [Ideale per gli appassionati di giochi retrò]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Family Computer Disk System, Nintendo Entertainment System, Game Boy Advance, GameCube, Switch (NSO) Anno di uscita 1986 Creatori Nintendo R&D4 Durata media di gioco 5–10 ore Punteggio Metacritic N/A

È con The Legend of Zelda che tutto è iniziato. Qui ti viene presentato Link, mandato a esplorare Hyrule, a superare dungeon, risolvere enigmi e affrontare i nemici per salvare la principessa Zelda. La grafica in pixel art è semplice ma affascinante, e il gioco punta sull’esplorazione e la scoperta piuttosto che sulle effetti speciali moderni.

Certo, è un po’ grezzo rispetto alle epopee moderne, ma il primo Zelda ha offerto ai giocatori qualcosa che non avevano mai visto prima: un gioco open world in cui potevi davvero perderti. L’emozione di vagare nell’ignoto, scoprire segreti e ricostruire la tua avventura passo dopo passo è esattamente il motivo per cui questa umile cartuccia ha gettato le basi per una delle più grandi leggende dei videogiochi.

Perché l'abbiamo scelto Se vuoi scoprire dove è nata la serie, eccolo qui. È un'avventura pura e ricca di segreti, perfetta per chi ama i giochi classici.

Verdetto finale: The Legend of Zelda è un classico senza tempo che ogni giocatore dovrebbe provare almeno una volta, senza dubbio. È uno dei titoli più importanti della serie Zelda per capire le origini della serie.

Domande frequenti

Qual è il miglior gioco di Zelda per Switch?

Molti giocatori considerano The Legend of Zelda: Breath of the Wild il migliore. Il suo vastissimo mondo aperto, la libertà di esplorazione e il gameplay creativo lo rendono un'avventura imperdibile che ha ridefinito ciò che Zelda poteva essere.

Quanti giochi di Zelda ci sono su Switch?

Su Switch puoi giocare a più di 10 titoli della serie Legend of Zelda, tra cui uscite recenti, remake e classici disponibili tramite i servizi online di Nintendo, quindi hai tantissimi modi per esplorare Hyrule ovunque ti trovi.

Devi giocare ai giochi di Zelda per Switch in ordine?

No. Ogni avventura è di solito a sé stante, con storie, enigmi e mondi unici da esplorare. Puoi iniziare da dove vuoi e goderti comunque l’esperienza completa.

Quale gioco di Zelda per Nintendo Switch dovrei provare per primo?

Inizia con The Legend of Zelda: Breath of the Wild. È adatto ai principianti, visivamente mozzafiato e ti permette di esplorare Hyrule al tuo ritmo. Una volta che ti avrai appassionato, potrai tuffarti in altre avventure.

Dovrei giocare a Breath of the Wild prima di Le lacrime del regno?

Sì, ne vale la pena. Breath of the Wild getta le basi, presenta Link e il mondo di Hyrule. Poi, Le lacrime del regno parte da lì come sequel definitivo. Ti piaceranno i richiami al passato, i nuovi strumenti da creare e tutti i divertenti segreti.