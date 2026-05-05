8 najlepszych gier z serii „Zelda” na Switch – przewodnik po przygodach w Hyrule z 2026 roku

Jeśli chodzi o najlepsze gry z serii Zelda na Switch, Nintendo naprawdę nas rozpieszcza. Firma wyposażyła konsolę w tytuły, dzięki którym łatwo jest zagubić się w rozległych przygodach, rozwiązywać pomysłowe łamigłówki lub po prostu wymachiwać Mieczem Mistrza niczym bohater w trakcie szkolenia.

Jednak wybór, od czego zacząć (lub którą grę zagrać ponownie), może przypominać wybieranie między fragmentami serca a rupiami – tak naprawdę chcesz je wszystkie. Dlatego ułatwiłem ci to, tworząc listę ośmiu najlepszych przygód, które są warte każdej sekundy twojego czasu.

Nasze najlepsze propozycje gier z serii „Zelda” na Switch

Wybór najlepszej gry z serii Zelda na Switch nie jest łatwy – ta seria obfituje w legendy. Jeśli jednak dopiero co kupiłeś konsolę, chcesz zacząć od największych hitów lub szukasz okazji, te trzy tytuły są absolutnymi obowiązkami.

1 The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2017 To gra, w której po prostu grasz tak, jak chcesz. Wspinaj się na góry, gotuj posiłki, rzucaj bombami – to w pełni otwarty świat. Wielu fanów nadal uważa ją za szczytowe osiągnięcie całej sagi „Legend of Zelda”. Buy now 2 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 2023 Czysta radość dla tych, którzy uwielbiają wędrówki lub tworzenie. Jest to bezpośrednia kontynuacja gry „Breath”, ale oferująca niesamowitą swobodę: buduj urządzenia, szybuj po niebie, zanurzaj się w podziemnych strefach. Buy now 3 The Legend of Zelda: Link’s Awakening 2019 Remake, który sprawia, że ta klasyka jest jeszcze lepsza. Mały, uroczy świat z grafiką przypominającą zabawki, pomysłowymi lochami i przytulną atmosferą. Buy now

Każdy z tych tytułów zasługuje na miejsce w Twojej bibliotece gier na Switch. Wszystkie te gry są warte swojej pełnej ceny, nawet bez czekania na wyprzedaż. Ale to dopiero początek – przewiń dalej, aby zapoznać się z pełną listą kultowych przygód z serii Zelda.

8 najlepszych gier z serii Zelda na Switch, które wypełnią Twój długi weekend

Oto moja osobista lista 8 najlepszych gier z serii Zelda na Switch. Spędziłem o wiele za wiele godzin wędrując po Hyrule, testując remake'i i ponownie grając w klasyki, więc uwierz mi – to właśnie te tytuły są warte Twojego czasu. Znajdziesz tu wszystko: ogromne otwarte światy, lochy pełne łamigłówek oraz relaksujące przygody idealne na długi weekend.

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild [Najlepsza gra przygodowa z otwartym światem]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Wii U, Switch, Switch 2 Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Nintendo EPD Średni czas gry 50½ godzin Ocena na Metacritic 97

Szczerze mówiąc, dla mnie „Breath of the Wild”” to czysta magia. Trafiasz do ogromnego, otwartego świata, w którym możesz robić niemal wszystko, na co masz ochotę. Wspinaj się na góry, pływaj w rzekach, szybuj na paralotni, poluj na potwory, a nawet gotuj własne posiłki. Wszystko wygląda niesamowicie, świat wydaje się żywy, a każdy zakątek Hyrule skrywa tajemnice. Nie ma ustalonej ścieżki – to ty decydujesz, dokąd pójść i co robić.

Aby w pełni cieszyć się tymi przygodami, graj na wysokiej jakości monitorze gamingowym, który zapewni najlepszą jakość grafiki.

Sheikah Slate to prawdziwy przełom dla Linka! Dzięki niemu możesz zaznaczać miejsca na mapie i robić zdjęcia przedmiotów, potworów i wrogów. Wszystkie Twoje zdjęcia trafiają do Kompendium Hyrule – przydatnego albumu, który pomaga Ci namierzać rzadkie przedmioty. Ponadto Slate pozwala ustawiać zdalne bomby, przesuwać metalowe przedmioty, zamrażać wodę w bloki lodu, a nawet tymczasowo zatrzymywać niektóre rzeczy w miejscu.

Dlaczego to wybraliśmy Osobiście spędziłem tu setki godzin. Każda przygoda jest wyjątkowa, a gracz może tworzyć własne historie. Lubisz emocje i wolność? Ta gra jest dla Ciebie.

Ocena końcowa: Jeśli chcesz poczuć się jak prawdziwy bohater i odkrywać ogromny, tętniący życiem świat pełen wolności i cudów, sięgnij po „Breath of the Wild””. To bez wątpienia jedna z najlepszych gier z serii Zelda na Switchu, która nie znudzi się nawet po setkach godzin.

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2. The Legend of Zelda: Łzy Królestwa [Najbardziej kreatywna gra typu sandbox]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Switch, Switch 2 Rok premiery 2023 Twórca/twórcy Nintendo EPD Średni czas gry Od 55 do 70 godzin Ocena na Metacritic 96

„Łzy Królestwa” to bezpośrednia kontynuacja gry „Breath of the Wild””, oferująca jednak jeszcze większą swobodę i kreatywność. Znowu wcielam się w rolę Linka, ale teraz mogę budować maszyny, łączyć broń, a nawet latać w powietrzu. Świat jest większy niż kiedykolwiek, z latającymi wyspami, lochami i nowymi umiejętnościami, takimi jak Ultrahand i Fuse. Wszystko wygląda niesamowicie, a eksperymentowanie to czysta radość.

W „Łzy Królestwa”” debiutują tajemnicze urządzenia Zonai – idealne do walki, eksploracji, rozwiązywania zagadek, a nawet budowania pojazdów, takich jak rakiety, sanki i wentylatory. Link korzysta z Purah Pad, który oferuje umiejętności takie jak Ultrahand, Fuse, Ascend i Recall, a także możliwą do nauczenia się funkcję Autobuild. Ultrahand pozwala chwytać i przenosić obiekty, łączyć je ze sobą oraz łączyć z urządzeniami Zonai, aby budować najróżniejsze szalone pojazdy i konstrukcje.

Dlaczego to wybraliśmy Jeśli pokochałeś „Breath of the Wild””, „Łzy Królestwa” to pozycja obowiązkowa. Otrzymujesz całkowitą swobodę: buduj cokolwiek chcesz, łącz przedmioty i rozwiązuj zagadki na swój sposób. Każdy dokonany wybór wpływa na świat, a to daje ogromną satysfakcję.

Ocena końcowa: „Łzy Królestwa” to nie tylko gra; to świat typu sandbox, w którym możesz być kimkolwiek chcesz i robić, co tylko chcesz. Lubisz eksperymenty i swobodę? W takim razie jest to obecnie jedna z najlepszych gier na Nintendo Switch.

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Nasza ocena 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Game Boy, Switch Rok wydania 1993 (oryginał), 2019 (remake na Switch) Twórca/twórcy Nintendo EAD Średni czas rozgrywki 14–16 godzin Ocena na Metacritic 87

Przebudzenie Linka to remake klasycznej gry na Game Boya, ale z nowoczesną grafiką i rozgrywką. Tym razem Link trafia na tajemniczą wyspę Koholint. Eksplorujesz świat, rozwiązujesz zagadki i zbierasz magiczne przedmioty, aby obudzić Wind Fish i znaleźć drogę do domu.

Miecz, tarcza i ulepszenia Linka są zawsze wyposażone, co pozwala przypisać do przycisków akcji więcej przedmiotów niż w oryginalnej wersji. Ulepszono również minigry – gra z dźwigiem z chwytakiem teraz faktycznie działa zgodnie z prawdziwymi prawami fizyki. Ponadto, w miarę postępów w lochach możesz zbierać ich pomieszczenia, aby budować własne lochy, odwiedzając Dampé w jego chatce.

Dlaczego to wybraliśmy Jeśli lubisz stare tytuły z fajnymi nowymi funkcjami, ta gra jest dla Ciebie. Zachowuje ducha oryginału, ale wygląda i gra się w nią jak w nowoczesną grę. Każdy zakątek wyspy jest pełen niespodzianek i tajemnic.

Ocena końcowa: To nie jest tylko remake, to prawdziwy powrót do klasycznej przygody z nowoczesnym akcentem. Chcesz poczuć klimat oldschoolowych gier, ciesząc się dzisiejszym komfortem? To jedna z najlepszych gier, które warto wypróbować.

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4. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD [Najlepsza przygoda z serii „Jak to się wszystko zaczęło”]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Wii, Switch Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Nintendo EAD Średni czas gry 31 godzin Ocena na Metacritic 81

„Skyward Sword HD” to zremasterowana wersja klasycznej gry, opowiadającej legendę o początkach całej serii. Link wyrusza w tę podróż, by uratować Zeldę i odkryć tajemnice świata. Gra łączy w sobie elementy przygody, łamigłówek i walki, zapewniając wyjątkowe wrażenia na konsoli Nintendo Switch.

Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o grze z serii Zelda, która byłaby jednocześnie klasyczna i eksperymentalna, ten tytuł idealnie spełnia te oczekiwania. Ulepszone sterowanie ruchem sprawia, że walka jest satysfakcjonująco precyzyjna, lochy są pełne sprytnych pułapek, a styl graficzny zyskał na wartości z upływem czasu niczym dobre wino. To nostalgiczna podróż z wystarczającą ilością ulepszeń, by czuć się jak w zupełnie nowej przygodzie, co udowadnia, że czasami dopracowanie przeszłości jest najlepszym sposobem na pójście naprzód.

Dlaczego to wybraliśmy Jeśli chcesz zobaczyć, jak rozpoczęła się saga o Zeldzie, ta gra to świetny wybór. Oferuje ona wyjątkowe spojrzenie na Hyrule i jego bohaterów, a także przemyślaną rozgrywkę oraz zabawną i wciągającą przygodę.

Ocena końcowa: „Skyward Sword HD” to nie tylko remaster, ale szansa na poznanie początków legendarnej serii z nowoczesnymi ulepszeniami. Jeśli kochasz przygody i pomysłowe wyzwania, jest to obecnie jedna z najbardziej wciągających gier logicznych na Switchu.

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5. The Legend of Zelda: Ocarina of Time [Najlepszy legendarny klasyk]

Nasz wynik 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Switch (NSO + pakiet rozszerzeń), Nintendo 64, GameCube Rok wydania 1998 Twórca/twórcy Nintendo EAD Średni czas gry 26–30 godzin Ocena na Metacritic 99

„Legenda o Zeldzie”: Ocarina of Time” to klasyk, który sprawił, że połowa świata uwierzyła w magię przygód 3D. W jednej chwili jesteś małym leśnym dzieciakiem buszującym po wiosce Kokiri, a w następnej dźwigasz na barkach losy Hyrule, uzbrojony w miecz, tarczę i wróżkę, która nie przestaje krzyczeć: „Hej, posłuchaj!”. Fabuła wydaje się ponadczasowa, lochy są genialnie zaprojektowane, a poczucie wolności było przełomowe jak na tamte czasy.

To, co naprawdę sprawia, że „Ocarina” jest wyjątkowa, to fakt, jak dobrze się trzyma upływu czasu. Jazda na Eponie po Hyrule Field, odkrywanie tajemnic za pomocą okaryny czy rozwiązywanie pomysłowych zagadek daje dziś taką samą satysfakcję, jak w 1998 roku. Oczywiście grafika się zestarzała, ale magia pozostała. To jedna z tych gier, które zaczynasz „tylko po to, żeby sprawdzić”, a potem w jakiś sposób spędzasz nad nią wiele godzin, bo wciąż potrafi cię wciągnąć.

Dlaczego to wybraliśmy Jeśli chcesz zobaczyć, jak zaczęły się przygody w 3D, „Ocarina of Time” to pozycja obowiązkowa. Położyła ona podwaliny pod wiele współczesnych mechanik i do dziś zapewnia mnóstwo frajdy.

Ocena końcowa: „Ocarina of Time” to prawdziwy fenomen kulturowy. Jeśli chcesz poczuć ducha klasycznych gier przygodowych i przekonać się, dlaczego ta pozycja jest uważana za jedną z najlepszych, koniecznie wypróbuj ją na Nintendo Switch. To naprawdę jedna z najwspanialszych gier na Switch dla dzieci.

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6. The Legend of Zelda: Majora's Mask [Najlepsza mroczna i klimatyczna gra przygodowa]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Switch (NSO + pakiet rozszerzeń), Nintendo 64, GameCube Rok wydania 2000 Twórca/twórcy Nintendo EAD Średni czas gry od 21,5 do 25 godzin Ocena na Metacritic 95

„Majora's Mask” to niezwykła i wyjątkowa kontynuacja gry „Ocarina of Time”, w której Link trafia do tajemniczego świata Termina, który wkrótce zostanie zniszczony przez spadający księżyc. Aby ocalić świat, gracz wielokrotnie przeżywa ten sam trzydniowy cykl, rozwiązując zagadki, pomagając ludziom i odkrywając tajemnice.

Mechanika czasu dodaje do tego wspaniałą nutkę napięcia – nieustannie ścigasz się z czasem, żonglując maskami o dziwacznych mocach i starając się nie wpaść w panikę, gdy ten przerażający księżyc spogląda na ciebie z góry. To „Zelda” w swojej najdziwniejszej, ale też najgenialniejszej odsłonie. Zainspirowała niezliczone gry RPG, a nawet tytuły na komputery PC, które próbowały oddać ten sam klimat przygody.

Dlaczego to wybraliśmy Ta gra jest dla graczy poszukujących czegoś niezwykłego i głębokiego. Wyróżnia się w serii swoją atmosferą i unikalną mechaniką

Ocena końcowa: Jeśli jesteś gotowy na dziwną przygodę z mroczną atmosferą i głęboką fabułą, ta gra to świetny wybór. To naprawdę jedna z najbardziej wyjątkowych gier rodzinnych na Nintendo Switch.

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7. The Legend of Zelda: A Link to the Past [Najlepsza gra z serii Zelda w 2D]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Super NES, Switch (NSO SNES) Rok wydania 1991 Twórca/twórcy Nintendo EAD Średni czas gry 17 godzin Ocena na Metacritic 95

„A Link to the Past” to klasyczna gra z serii Zelda w 2D , która wyznaczyła standardy dla całej serii. Ponownie wcielasz się w rolę Linka, eksplorując Hyrule, rozwiązując skomplikowane zagadki i walcząc z przeciwnikami, odkrywając jednocześnie sekrety zarówno w świecie Światła, jak i Ciemności. Widok z góry oraz szczegółowo dopracowane lochy sprawiają, że gra ta jest ponadczasową przygodą.

Mechanika dwóch światów dodaje sprytną warstwę głębi, utrzymując cię w napięciu, gdy przeskakujesz między rzeczywistościami, aby odblokować nowe ścieżki i sekrety. To właśnie idealne połączenie uczucia „wow, jestem geniuszem” i „dlaczego nie wpadłem na to wcześniej?”, które sprawia, że rozwiązywanie zagadek jest tak satysfakcjonujące nawet po dziesięcioleciach.

Dlaczego to wybraliśmy Jeśli chcesz poznać korzenie serii, „A Link to the Past” jest pozycją obowiązkową. Gra jest pełna zagadek, pomysłowego projektu i klasycznego klimatu przygodowego.

Ocena końcowa: „A Link to the Past” to pozycja obowiązkowa dla każdego miłośnika dwuwymiarowych gier akcji-przygodowych. Nadal jest to jedna z najbardziej ekscytujących gier z serii Zelda na Switch i inne platformy Nintendo.

8. The Legend of Zelda [Najlepsza propozycja dla fanów klasyki]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Family Computer Disk System, Nintendo Entertainment System, Game Boy Advance, GameCube, Switch (NSO) Rok wydania 1986 Twórca/twórcy Nintendo R&D4 Średni czas gry 5–10 godzin Ocena na Metacritic brak

Wszystko zaczęło się od gry „Legenda o Zeldzie””. Tutaj poznajemy Linka, który wyrusza na eksplorację Hyrule, aby pokonywać lochy, rozwiązywać zagadki i walczyć z przeciwnikami, by uratować księżniczkę Zeldę. Grafika w stylu pixel art jest prosta, ale urocza, a gra kładzie większy nacisk na eksplorację i odkrywanie świata niż na nowoczesną efektowność.

Oczywiście, w porównaniu z współczesnymi epickimi produkcjami gra ma pewne niedociągnięcia, ale oryginalna „Zelda” dała graczom coś, czego wcześniej tak naprawdę nie widzieli: grę z otwartym światem, w której naprawdę można się zgubić. Dreszczyk emocji związany z wędrówką w nieznane, odkrywaniem tajemnic i stopniowym układaniem swojej przygody krok po kroku jest właśnie tym, dlaczego ta skromna mała kartridż położyła podwaliny pod jedną z największych legend świata gier.

Dlaczego to wybraliśmy Jeśli chcesz zobaczyć, od czego zaczęła się ta seria, to właśnie ta gra. To czysta przygoda pełna tajemnic, idealna dla miłośników klasycznych gier.

Ocena końcowa: „Legenda o Zeldzie” to ponadczasowy klasyk, w który każdy gracz powinien zagrać przynajmniej raz – bez wątpienia. To jedna z najważniejszych gier z serii Zelda, pozwalająca zrozumieć jej korzenie.

Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra z serii Zelda na Switch?

Wielu graczy uważa, że najlepsza jest gra „Legenda o Zeldzie: Breath of the Wild””. Jej ogromny otwarty świat, swoboda eksploracji i pomysłowa rozgrywka sprawiają, że jest to przygoda, w którą koniecznie trzeba zagrać, a która na nowo zdefiniowała to, czym może być seria Zelda.

Ile gier z serii „Zelda” jest dostępnych na Switchu?

Na konsoli Switch możesz zagrać w ponad 10 tytułów z serii „Legend of Zelda”, w tym najnowsze wydania, remake’i i klasyczne gry dostępne za pośrednictwem usług online Nintendo, dzięki czemu masz wiele możliwości odkrywania Hyrule, gdziekolwiek jesteś.

Czy gry z serii „Zelda” na Switchu trzeba przechodzić po kolei?

Nie. Każda przygoda jest zazwyczaj samodzielną całością, z unikalną fabułą, zagadkami i światami do odkrycia. Możesz zacząć od dowolnej części i nadal cieszyć się pełnią wrażeń.

W którą grę z serii „Zelda” na Nintendo Switch warto zagrać jako pierwszą?

Zacznij od „Legenda o Zeldzie: Breath of the Wild””. Jest przyjazna dla początkujących, zachwyca grafiką i pozwala odkrywać Hyrule we własnym tempie. Gdy już się wciągniesz, możesz przejść do innych przygód.

Czy warto zagrać w „Breath of the Wild”” przed „Łzy Królestwa”?

Tak, warto. „Breath of the Wild”” przygotowuje grunt, przedstawia postać Linka i świat Hyrule. Następnie „Łzy Królestwa”” stanowi doskonałą kontynuację tej historii. Spodobają ci się nawiązania do poprzedniej części, nowe narzędzia do tworzenia oraz wszystkie zabawne sekrety.