Os 8 melhores jogos da série Zelda para a Switch – Guia de 2026 para as aventuras em Hyrule
Quando se trata dos melhores jogos do Zelda para a Switch, a Nintendo mimou-nos mesmo à grande. Encheram a consola de títulos que fazem com que seja fácil perderes-te em missões intermináveis, resolveres quebra-cabeças engenhosos ou simplesmente brandires a Master Sword como um herói em formação.
Ainda assim, escolher por onde começar (ou qual jogar de novo) pode parecer como escolher entre pedaços de coração e rupias – dá vontade de ficar com todos. Por isso, facilitei-te a vida com esta lista das oito melhores aventuras que valem cada segundo do teu tempo.
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As nossas melhores escolhas de jogos Zelda para a Switch
Escolher o melhor jogo de Zelda para a Switch não é fácil – esta série está repleta de lendas. Mas se acabaste de comprar a consola, queres começar pelos grandes clássicos ou estás à procura de algo em promoção, estes três são jogos absolutamente imperdíveis.
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The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2017Este é o jogo em que jogas à tua maneira. Escala montanhas, prepara refeições, lança bombas à vontade – é um mundo totalmente aberto. Muitos fãs ainda o consideram o auge de toda a saga «The Legend of Zelda».
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The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 2023Pura alegria se adoras passear ou criar. É a sequela direta de Breath, mas com uma liberdade incrível: constrói engenhocas, voa pelos céus, mergulha em zonas subterrâneas.
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The Legend of Zelda: Link’s Awakening 2019Um remake que torna o clássico ainda melhor. Um mundo pequeno e encantador, com gráficos que parecem de brinquedo, masmorras engenhosas e um ambiente acolhedor.
Cada um destes títulos merece um lugar na tua coleção de jogos para a Switch. Todos estes jogos valem o preço total, sem sequer teres de esperar por uma promoção. Mas isso é só o começo – continua a ler para veres a lista completa das aventuras icónicas de Zelda.
Os 8 melhores jogos de Zelda para a Switch para preencher o teu fim de semana prolongado
Aqui está a minha lista pessoal dos 8 melhores jogos de Zelda para a Switch. Passei demasiadas horas a percorrer Hyrule, a testar remakes e a jogar novamente os clássicos, por isso acredita em mim – estes são os que valem mesmo a pena. Aqui vais encontrar de tudo: mundos abertos gigantes, masmorras repletas de quebra-cabeças e aventuras descontraídas, perfeitas para um fim de semana prolongado.
1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild [Melhor Aventura em Mundo Aberto]
|A nossa pontuação
10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|Wii U, Switch, Switch 2
|Ano de lançamento
|2017
|Criador(es)
|Nintendo EPD
|Tempo médio de jogo
|50½ horas
|Pontuação no Metacritic
|97
Sinceramente, para mim, o Breath of the Wild é pura magia. Entras num mundo enorme e aberto onde podes fazer quase tudo o que quiseres. Escalar montanhas, nadar em rios, planar com o teu parapente, caçar monstros e até cozinhar a tua própria comida. Tudo tem um aspeto incrível, o mundo parece vivo e cada recanto de Hyrule esconde segredos. Não há um caminho pré-definido, és tu que decides para onde ir e o que fazer.
Para aproveitar ao máximo estas aventuras, certifica-te de que jogas num monitor de jogos de alta qualidade para teres os melhores gráficos.
A Sheikah Slate é uma verdadeira revolução para o Link! Com ela, podes marcar locais no mapa e tirar fotos de objetos, monstros e inimigos. Todas as tuas fotos vão para o Compêndio de Hyrule – um álbum prático que te ajuda a localizar coisas raras. Além disso, a Slate permite-te colocar bombas remotas, mover objetos metálicos, congelar água em blocos de gelo e até parar temporariamente certas coisas no seu caminho.
Pessoalmente, já passei centenas de horas aqui. Cada aventura parece única e podes inventar as tuas próprias histórias. Adoras emoções fortes e liberdade? Este jogo é para ti.
Veredicto final: Se queres sentir-te como um verdadeiro herói e explorar um mundo imenso e vivo, cheio de liberdade e maravilhas, compra o Breath of the Wild. É facilmente um dos melhores jogos da série Zelda para a Switch, e não te vais cansar dele mesmo depois de centenas de horas.
GAMES LIKE THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD
2. The Legend of Zelda: Lágrimas do Reino [O sandbox mais criativo]
|A nossa pontuação
9.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|Switch, Switch 2
|Ano de lançamento
|2023
|Criador(es)
|Nintendo EPD
|Tempo médio de jogo
|Entre 55 e 70 horas
|Pontuação no Metacritic
|96
Lágrimas do Reino é a sequela direta de Breath of the Wild, mas com ainda mais liberdade e criatividade. Volto a jogar na pele do Link, mas agora posso construir máquinas, combinar armas e até voar pelos ares. O mundo está maior do que nunca, com ilhas flutuantes, masmorras e novas habilidades como a Ultrahand e a Fuse. Tudo tem um aspeto incrível, e experimentar é pura alegria.
Em Lágrimas do Reino, os misteriosos dispositivos Zonai fazem a sua estreia – perfeitos para combate, exploração, quebra-cabeças e até para construir veículos como foguetões, trenós e ventiladores. O Link usa o Purah Pad com habilidades como Ultrahand, Fuse, Ascend e Recall, além da Autobuild, que podes aprender. A Ultrahand permite-te agarrar e mover objetos, ligá-los uns aos outros e combiná-los com dispositivos Zonai para construir todo o tipo de veículos e engenhocas malucas.
Se adoraste o Breath of the Wild, o Lágrimas do Reino é um jogo imperdível. Tens liberdade total: constrói o que quiseres, mistura itens e resolve quebra-cabeças à tua maneira. Cada escolha que fazes afeta o mundo, e isso é super gratificante.
Veredicto final: Lágrimas do Reino não é só um jogo; é um mundo aberto onde podes ser quem quiseres e fazer o que te apetecer. Adoras experiências e liberdade? Então este é um dos melhores jogos para a Nintendo Switch neste momento.
GAMES LIKE THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM
3. The Legend of Zelda: O Despertar de Link [Melhor Remake Fofo]
|A nossa pontuação
9.6
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|Game Boy, Switch
|Ano de lançamento
|1993 (original), 2019 (remake para Switch)
|Criador(es)
|Nintendo EAD
|Tempo médio de jogo
|14–16 horas
|Pontuação no Metacritic
|87
O Despertar de Link é um remake do clássico jogo da Game Boy, mas com gráficos e jogabilidade modernos. Desta vez, o Link acaba na misteriosa Ilha de Koholint. Vais explorar o mundo, resolver quebra-cabeças e recolher itens mágicos para despertar o Peixe do Vento e encontrar o caminho de volta a casa.
A espada, o escudo e as melhorias do Link estão sempre equipados, o que te permite atribuir mais itens aos teus botões de ação do que no original. Os minijogos também melhoraram – o jogo da garra agora parece mesmo seguir as leis da física. Além disso, à medida que avanças pelas masmorras, podes recolher as suas salas para construíres as tuas próprias masmorras, visitando o Dampé na sua cabana.
Se adoras jogos antigos com funcionalidades novas e fixes, este é para ti. Mantém o espírito do original, mas tem um aspeto e uma jogabilidade modernos. Cada recanto da ilha está cheio de surpresas e segredos.
Veredicto final: Isto não é só um remake, é um verdadeiro regresso à aventura clássica com um toque moderno. Queres sentir a vibração dos jogos da velha guarda com o conforto de hoje? Este é um dos melhores jogos para experimentares.
4. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD [Melhor aventura do tipo «Como tudo começou»]
|A nossa pontuação
9.4
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|Wii, Switch
|Ano de lançamento
|2021
|Criador(es)
|Nintendo EAD
|Tempo médio de jogo
|31 horas
|Pontuação no Metacritic
|81
O Skyward Sword HD é uma remasterização do clássico que conta a lenda das origens de toda a série. Aqui, o Link parte numa viagem para salvar a Zelda e desvendar os segredos do mundo. O jogo mistura aventura, quebra-cabeças e combate, proporcionando uma experiência única na Nintendo Switch.
Se alguma vez quiseste um jogo do Zelda que fosse ao mesmo tempo clássico e experimental, este título é mesmo o ideal. Os controlos de movimento renovados tornam o combate satisfatoriamente preciso, as masmorras estão repletas de truques engenhosos e o estilo artístico envelheceu como um bom vinho. É uma viagem nostálgica com melhorias na medida certa para parecer uma aventura nova, provando que, por vezes, dar um polimento ao passado é a melhor forma de avançar.
Se queres ver como a saga de Zelda começou, este título é uma ótima escolha. Oferece uma visão única de Hyrule e dos seus heróis, com uma jogabilidade bem pensada e uma missão divertida e envolvente.
Veredicto final: O Skyward Sword HD não é só uma remasterização, é uma oportunidade de vivenciar o início da lendária série com melhorias modernas. Se adoras aventura e desafios engenhosos, este é um dos jogos de quebra-cabeças mais envolventes que há agora na Switch.
GAMES LIKE THE LEGEND OF ZELDA: SKYWARD SWORD
5. The Legend of Zelda: Ocarina of Time [Melhor Clássico Lendário]
|A nossa pontuação
9.2
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|Switch (NSO + Pacote de Expansão), Nintendo 64, GameCube
|Ano de lançamento
|1998
|Criador(es)
|Nintendo EAD
|Tempo médio de jogo
|26–30 horas
|Pontuação no Metacritic
|99
The Legend of Zelda: Ocarina of Time é o clássico que fez metade do mundo acreditar na magia das aventuras em 3D. Num momento, és um miúdo da floresta a explorar a Aldeia de Kokiri e, no momento seguinte, estás a carregar o destino de Hyrule nos ombros, com uma espada, um escudo e uma fada que não pára de gritar «Ei, ouve!» O enredo parece intemporal, as masmorras têm um design brilhante e a sensação de liberdade foi revolucionária para a época.
O que torna a Ocarina realmente especial é o facto de ainda se manter tão bem. Cavalgar a Epona pelo Campo de Hyrule, descobrir segredos com a tua ocarina ou resolver quebra-cabeças engenhosos é tão gratificante hoje como era em 1998. Claro, os gráficos envelheceram, mas a magia não. É o tipo de jogo que começas «só para dar uma olhadela» e, de alguma forma, acabas por passar horas a jogar, porque ainda sabe como te cativar.
Se quiseres ver como começaram as aventuras em 3D, o Ocarina of Time é um jogo imperdível. Estabeleceu as bases para muitas mecânicas modernas e continua a ser superdivertido até hoje.
Veredicto final: Ocarina of Time é um fenómeno cultural. Se queres sentir o espírito das aventuras clássicas e perceber porque é que é considerado um dos melhores, tens de o experimentar na Nintendo Switch. É mesmo um dos jogos mais incríveis da Nintendo Switch para crianças.
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6. The Legend of Zelda: Majora's Mask [A Melhor Aventura Sombria e Atmosférica]
|A nossa pontuação
9
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|Switch (NSO + Pacote de Expansão), Nintendo 64, GameCube
|Ano de lançamento
|2000
|Criador(es)
|Nintendo EAD
|Duração média
|21,5 a 25 horas
|Pontuação no Metacritic
|95
«Majora's Mask» é uma sequela estranha e única de «Ocarina of Time», onde o Link acaba no misterioso mundo de Termina, que está prestes a ser destruído pela queda de uma lua. Para salvar o mundo, revives um ciclo de três dias vezes sem conta, resolvendo quebra-cabeças, ajudando pessoas e descobrindo segredos.
A mecânica do tempo acrescenta esta deliciosa sensação de pressão – estás sempre numa corrida contra o relógio, a alternar entre máscaras com poderes bizarros e a tentar não entrar em pânico enquanto aquela lua assustadora te observa fixamente. É o Zelda no seu lado mais estranho, mas também no seu lado mais brilhante. Inspirou inúmeros RPGs e até jogos de PC que tentaram capturar a mesma sensação de aventura.
Este é para jogadores que procuram algo invulgar e profundo. Destaca-se na série pela sua atmosfera e mecânicas únicas
Veredicto final: Se estás pronto para uma aventura estranha com uma atmosfera sombria e uma narrativa profunda, este título é uma escolha fantástica. É mesmo um dos jogos para toda a família mais originais da Nintendo Switch.
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7. The Legend of Zelda: Uma Ligação ao Passado [O melhor Zelda em 2D]
|A nossa pontuação
9
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|Super NES, Switch (NSO SNES)
|Ano de lançamento
|1991
|Criador(es)
|Nintendo EAD
|Tempo médio de jogo
|17 horas
|Pontuação no Metacritic
|95
Uma Ligação ao Passado é o clássico Zelda em 2D que definiu o padrão para a série. Voltas a controlar o Link enquanto exploras Hyrule, resolves quebra-cabeças complicados e enfrentas inimigos, ao mesmo tempo que descobres segredos tanto no Mundo da Luz como no Mundo das Trevas. A perspetiva de cima para baixo e as masmorras detalhadas tornam este jogo numa aventura intemporal.
A mecânica dos dois mundos acrescenta uma camada inteligente de profundidade, mantendo-te sempre alerta enquanto alternas entre realidades para desbloquear novos caminhos e segredos. É aquela mistura perfeita de «uau, sou um génio» e «por que é que não pensei nisso antes?» que torna a resolução de puzzles tão gratificante, mesmo décadas depois.
Se queres conhecer as origens da série, o Uma Ligação ao Passado é essencial. Está repleto de quebra-cabeças, design inteligente e aquele ambiente clássico de aventura.
Veredicto final: Uma Ligação ao Passado é um jogo imperdível para quem adora aventuras de ação em 2D. Continua a ser um dos títulos mais emocionantes da série Zelda para a Switch e outras plataformas da Nintendo.
8. The Legend of Zelda [Ideal para fãs de jogos retro]
|A nossa pontuação
8.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|Family Computer Disk System, Nintendo Entertainment System, Game Boy Advance, GameCube, Switch (NSO) não
|Ano de lançamento
|1986
|Criador(es)
|Nintendo R&D4
|Tempo médio de jogo
|5–10 horas
|Pontuação no Metacritic
|N/A
Foi com «A Lenda de Zelda»» que tudo começou. Aqui, conhecemos o Link, que é enviado para explorar Hyrule, limpar masmorras, resolver quebra-cabeças e enfrentar inimigos para salvar a Princesa Zelda. Os gráficos em pixel art são simples, mas encantadores, e o jogo dá mais importância à exploração e à descoberta do que aos efeitos espetaculares dos jogos modernos.
Claro, tem algumas falhas quando comparado com os épicos modernos, mas o Zelda original deu aos jogadores algo que eles nunca tinham visto antes: um jogo de mundo aberto em que te podias mesmo perder. A emoção de vaguear pelo desconhecido, descobrir segredos e construir a tua aventura passo a passo é exatamente a razão pela qual este humilde cartucho lançou as bases para uma das maiores lendas dos videojogos.
Se queres ver onde a série começou, é aqui mesmo. É uma aventura pura, cheia de segredos, perfeita para quem adora jogos clássicos.
Veredicto final: «A Lenda de Zelda» é um clássico intemporal que todos os jogadores deviam experimentar pelo menos uma vez, sem dúvida. É um dos jogos mais essenciais da série Zelda para compreender as raízes da série.
Perguntas frequentes
Qual é o melhor jogo de Zelda para a Switch?
Muitos jogadores consideram The Legend of Zelda: Breath of the Wild o melhor. O seu enorme mundo aberto, a liberdade de exploração e a jogabilidade criativa fazem dele uma aventura imperdível que redefiniu o que Zelda poderia ser.
Quantos jogos de Zelda há para a Switch?
Podes jogar mais de 10 títulos da série Legend of Zelda na Switch, incluindo lançamentos recentes, remakes e jogos clássicos através dos serviços online da Nintendo, por isso tens várias formas de explorar Hyrule onde quer que estejas.
É preciso jogar os jogos do Zelda para a Switch por ordem?
Não. Cada aventura costuma ser independente, com histórias, quebra-cabeças e mundos únicos para explorar. Podes começar por onde quiseres e ainda assim desfrutar da experiência completa.
Qual dos jogos de Zelda para a Nintendo Switch devo jogar primeiro?
Começa por «A Lenda de Zelda: Breath of the Wild»». É ideal para principiantes, visualmente deslumbrante e permite-te explorar Hyrule ao teu próprio ritmo. Assim que ficares viciado, podes mergulhar noutras aventuras.
Devo jogar o Breath of the Wild antes do Lágrimas do Reino?
Sim, vale a pena. O Breath of the Wild prepara o terreno, apresenta o Link e o mundo de Hyrule. Depois, o Lágrimas do Reino dá continuidade a isso como a sequela definitiva. Vais adorar as referências, as novas ferramentas para criar e todos os segredos divertidos.