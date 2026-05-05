Les 8 meilleurs jeux Zelda sur Switch – Guide 2026 des aventures à Hyrule

En ce qui concerne les meilleurs jeux Zelda sur Switch, Nintendo nous a vraiment gâtés. La console regorge de titres qui vous permettent de vous plonger sans peine dans des quêtes de grande envergure, de résoudre des énigmes astucieuses ou simplement de brandir l’Épée de légende comme un héros en formation.

Pourtant, choisir par où commencer (ou lequel rejouer) peut s’apparenter à un choix entre des fragments de cœur et des rupees : on a un peu envie de tous les avoir. Je vous ai donc simplifié la tâche avec cette liste des huit meilleures aventures qui valent chaque seconde de votre temps.

Nos coups de cœur parmi les jeux Zelda sur Switch

Choisir le meilleur jeu Zelda pour la Switch n’est pas chose aisée : cette franchise regorge de légendes. Mais si vous venez d’acquérir une console, si vous souhaitez commencer par les titres phares ou si vous cherchez à profiter d’une promotion, ces trois jeux sont des incontournables absolus.

1 The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2017 C'est le jeu où vous jouez comme bon vous semble. Escalader des montagnes, préparer des repas, lancer des bombes à tout va… C'est un monde entièrement ouvert. De nombreux fans le considèrent encore comme le summum de toute la saga The Legend of Zelda. Buy now 2 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 2023 Un pur bonheur si vous aimez vous promener ou créer. Il s’agit de la suite directe de Breath, mais avec une liberté incroyable : construisez des engins, envolez-vous dans les cieux, plongez dans des zones souterraines. Buy now 3 The Legend of Zelda: Link’s Awakening 2019 Un remake qui rend ce grand classique encore meilleur. Un petit univers charmant aux graphismes rappelant ceux d’un jouet, avec des donjons astucieux et une ambiance chaleureuse. Buy now

Chacun de ces titres mérite une place dans votre bibliothèque de jeux Switch. Tous ces jeux valent leur prix plein, sans même attendre une promotion. Mais ce n’est qu’un début : continuez à faire défiler la page pour découvrir la liste complète des aventures emblématiques de Zelda.

Les 8 meilleurs jeux Zelda sur Switch pour occuper votre long week-end

Voici ma liste personnelle des 8 meilleurs jeux Zelda sur Switch. J’ai passé bien trop d’heures à parcourir Hyrule, à tester des remakes et à rejouer aux classiques, alors croyez-moi : ce sont ceux-là qui valent vraiment le détour. Vous trouverez ici de tout : des mondes ouverts gigantesques, des donjons regorgeant d’énigmes et des aventures décontractées, parfaites pour un long week-end.

1. La Légende de Zelda : Breath of the Wild [Meilleure aventure en monde ouvert]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Wii U, Switch, Switch 2 Année de sortie 2017 Développeur(s) Nintendo EPD Durée moyenne de jeu 50,5 heures Note Metacritic 97

Honnêtement, pour moi, Breath of the Wild relève de la pure magie. Vous plongez dans un immense monde ouvert où vous pouvez faire pratiquement tout ce que vous voulez. Escalader des montagnes, nager dans des rivières, planer avec votre parapente, chasser des monstres et même préparer vos propres repas. Tout est magnifique, le monde semble vivant et chaque recoin d’Hyrule recèle des secrets. Il n’y a pas de parcours prédéfini : c’est vous qui décidez où aller et quoi faire.

Pour profiter pleinement de ces aventures, veillez à jouer sur un écran de jeu haut de gamme afin de bénéficier des meilleurs graphismes.

La tablette Sheikah change complètement la donne pour Link ! Grâce à elle, vous pouvez marquer des emplacements sur la carte et prendre des photos d’objets, de monstres et d’ennemis. Toutes vos photos sont enregistrées dans le Compendium d’Hyrule, un album très pratique qui vous aide à dénicher des objets rares. De plus, la tablette vous permet de poser des bombes à distance, de déplacer des objets métalliques, de transformer l’eau en blocs de glace et même d’arrêter temporairement certaines choses dans leur élan.

Pourquoi nous l'avons choisi J’y ai personnellement passé des centaines d’heures. Chaque aventure est unique, et vous pouvez inventer vos propres histoires. Vous aimez les sensations fortes et la liberté ? Ce jeu est fait pour vous.

Verdict définitif : si vous souhaitez vous sentir comme un véritable héros et explorer un monde immense et vivant, empreint de liberté et d’émerveillement, procurez-vous Breath of the Wild. C’est sans conteste l’un des meilleurs jeux Zelda sur Switch, et vous ne vous en lasserez pas, même après des centaines d’heures de jeu.

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2. La Légende de Zelda : Les Larmes du Royaume [Le jeu en monde ouvert le plus créatif]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Switch, Switch 2 Année de sortie 2023 Créateur(s) Nintendo EPD Durée moyenne de jeu Entre 55 et 70 heures Note Metacritic 96

« Les Larmes du Royaume » est la suite directe de « Breath of the Wild », mais avec encore plus de liberté et de créativité. Je joue à nouveau le rôle de Link, mais je peux désormais construire des machines, combiner des armes et même voler dans les airs. Le monde est plus vaste que jamais, avec des îles célestes, des donjons et de nouvelles capacités telles que l’Ultrahand et le Fuse. Tout est magnifique, et expérimenter est un pur bonheur.

Dans Les Larmes du Royaume, les mystérieux appareils Zonai font leur apparition : ils sont parfaits pour le combat, l’exploration, les énigmes et même la construction de véhicules tels que des fusées, des luges et des ventilateurs. Link utilise le Purah Pad avec des capacités telles que l’Ultrahand, le Fuse, l’Ascend et le Recall, ainsi que l’Autobuild, qu’il est possible d’apprendre. L’Ultrahand vous permet de saisir et de déplacer des objets, de les relier entre eux et de les combiner avec des dispositifs Zonai pour construire toutes sortes de véhicules et d’engins farfelus.

Pourquoi nous l’avons choisi Si vous avez adoré Breath of the Wild, Les Larmes du Royaume est un jeu incontournable. Vous bénéficiez d’une liberté totale : construisez ce que vous voulez, mélangez des objets et résolvez des énigmes à votre façon. Chaque choix que vous faites a un impact sur le monde, et c’est extrêmement gratifiant.

Verdict définitif : Les Larmes du Royaume n’est pas seulement un jeu ; c’est un univers ouvert où vous pouvez être qui vous voulez et faire tout ce qui vous plaît. Vous aimez l’expérimentation et la liberté ? Alors c’est l’un des meilleurs jeux Nintendo Switch du moment.

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Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Game Boy, Switch Année de sortie 1993 (version originale), 2019 (remake sur Switch) Créateur(s) Nintendo EAD Durée moyenne de jeu 14 à 16 heures Note Metacritic 87

Le Réveil de Link est une réédition du jeu classique sur Game Boy, mais avec des graphismes et un gameplay modernes. Cette fois-ci, Link se retrouve sur la mystérieuse île de Koholint. Vous explorez le monde, résolvez des énigmes et collectez des objets magiques pour réveiller le Poisson du Vent et retrouver le chemin de votre maison.

L'épée, le bouclier et les améliorations de Link sont toujours équipés, ce qui vous permet d'attribuer davantage d'objets à vos boutons d'action que dans la version originale. Les mini-jeux ont également été améliorés : le jeu de la grue à griffe donne désormais l'impression de respecter les lois de la physique. De plus, à mesure que vous progressez dans les donjons, vous pouvez collecter leurs salles pour construire vos propres donjons en rendant visite à Dampé dans sa cabane.

Pourquoi nous l'avons choisi Si vous aimez les anciens titres dotés de nouvelles fonctionnalités sympas, celui-ci est fait pour vous. Il conserve l’esprit de l’original tout en offrant un graphisme et un gameplay modernes. Chaque recoin de l’île regorge de surprises et de secrets.

Verdict définitif : Il ne s’agit pas simplement d’un remake, mais d’un véritable retour à l’aventure classique avec une touche de modernité. Vous souhaitez retrouver l’ambiance des jeux d’antan tout en bénéficiant du confort d’aujourd’hui ? C’est l’un des meilleurs jeux à découvrir.

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4. La Légende de Zelda : Skyward Sword HD [Meilleure aventure « Comment tout a commencé »]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Wii, Switch Année de sortie 2021 Développeur(s) Nintendo EAD Durée moyenne de jeu 31 heures Note Metacritic 81

Skyward Sword HD est une version remastérisée de ce titre emblématique qui raconte la légende des origines de toute la série. Dans ce jeu, Link se lance dans un périple pour sauver Zelda et percer les secrets du monde. Le jeu mêle aventure, énigmes et combats, offrant une expérience unique sur la Nintendo Switch.

Si vous avez toujours rêvé d’un jeu Zelda à la fois classique et novateur, ce titre est exactement ce qu’il vous faut. Les commandes de mouvement repensées confèrent aux combats une précision très satisfaisante, les donjons regorgent d’astuces ingénieuses et le style graphique a vieilli comme un grand cru. C’est un voyage nostalgique agrémenté de juste ce qu’il faut d’améliorations pour donner l’impression d’une nouvelle aventure, prouvant ainsi que, parfois, redorer le blason du passé est la meilleure façon d’aller de l’avant.

Pourquoi nous l’avons choisi Si vous souhaitez découvrir comment la saga Zelda a commencé, ce titre est un excellent choix. Il offre un regard unique sur Hyrule et ses héros, avec un gameplay bien pensé et une quête amusante et captivante.

Verdict définitif : Skyward Sword HD n’est pas seulement une version remastérisée, c’est l’occasion de découvrir les débuts de cette série légendaire avec des améliorations modernes. Si vous aimez l’aventure et les défis astucieux, c’est l’un des jeux de réflexion les plus captivants actuellement disponibles sur Switch.

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5. La Légende de Zelda : L’Ocarina du temps [Meilleur classique légendaire]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plates-formes Switch (NSO + pack d’extension), Nintendo 64, GameCube Année de sortie 1998 Créateur(s) Nintendo EAD Durée moyenne de jeu 26 à 30 heures Note Metacritic 99

La Légende de Zelda : L’Ocarina du temps est le grand classique qui a fait croire à la moitié du monde à la magie des aventures en 3D. Un instant, vous êtes un petit enfant des bois qui explore le village de Kokiri, et l’instant d’après, vous portez sur vos épaules le destin d’Hyrule, armé d’une épée, d’un bouclier et d’une fée qui n’arrête pas de crier « Hé, écoutez ! ». L’intrigue semble intemporelle, les donjons sont brillamment conçus et le sentiment de liberté était révolutionnaire pour l’époque.

Ce qui rend vraiment *Ocarina* si spécial, c’est à quel point il a bien vieilli. Chevaucher Epona à travers la plaine d’Hyrule, découvrir des secrets grâce à votre ocarina ou résoudre des énigmes astucieuses procure aujourd’hui autant de satisfaction qu’en 1998. Certes, les graphismes ont pris de l’âge, mais la magie, elle, est restée intacte. C’est le genre de jeu que l’on commence « juste pour voir » et auquel on finit par passer des heures, car il sait toujours vous captiver.

Pourquoi nous l’avons choisi Si vous souhaitez découvrir les débuts des aventures en 3D, L’Ocarina du Temps est un incontournable. Il a posé les bases de nombreuses mécaniques modernes et reste aujourd’hui encore extrêmement divertissant.

Verdict définitif : *L’Ocarina du Temps* est un véritable phénomène culturel. Si vous souhaitez vous imprégner de l’esprit des aventures classiques et comprendre pourquoi ce jeu est considéré comme l’un des meilleurs, vous devez absolument l’essayer sur la Nintendo Switch. C’est véritablement l’un des jeux Switch les plus incroyables pour les enfants.

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6. La Légende de Zelda : Majora's Mask [Meilleure aventure sombre et atmosphérique]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Switch (NSO + pack d’extension), Nintendo 64, GameCube Année de sortie 2000 Créateur(s) Nintendo EAD Durée moyenne de jeu 21,5 à 25 heures Note Metacritic 95

Majora's Mask est une suite étrange et unique d’L’Ocarina du Temps, dans laquelle Link se retrouve dans le monde mystérieux de Termina, sur le point d'être détruit par une lune qui s'écrase. Pour sauver le monde, vous revivez sans cesse un cycle de trois jours, en résolvant des énigmes, en aidant les gens et en découvrant des secrets.

Le mécanisme temporel ajoute cette délicieuse touche de pression : vous êtes constamment en lutte contre le temps, jonglant entre des masques dotés de pouvoirs étranges, tout en essayant de ne pas céder à la panique alors que cette lune inquiétante vous observe d'un regard perçant. C’est Zelda dans ce qu’il a de plus étrange, mais aussi de plus brillant. Ce jeu a inspiré d’innombrables jeux de rôle et même des jeux PC qui ont tenté de reproduire ce même sentiment d’aventure.

Pourquoi nous l’avons choisi Ce titre s'adresse aux joueurs à la recherche d'une expérience inhabituelle et profonde. Il se démarque au sein de la série par son ambiance et ses mécanismes uniques

Verdict définitif : si vous êtes prêt pour une aventure insolite à l’atmosphère sombre et au récit profond, ce titre est un excellent choix. C’est véritablement l’un des jeux familiaux les plus originaux sur Nintendo Switch.

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7. La Légende de Zelda : Un lien avec le passé [Le meilleur Zelda en 2D]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Super NES, Switch (NSO SNES) Année de sortie 1991 Créateur(s) Nintendo EAD Durée moyenne de jeu 17 heures Note Metacritic 95

Un lien avec le passé est le Zelda 2D classique qui a établi la norme pour la série. Vous incarnez à nouveau Link pour explorer Hyrule, résoudre des énigmes complexes et combattre des ennemis tout en dévoilant des secrets dans les mondes de la Lumière et des Ténèbres. La vue de dessus et les donjons détaillés du jeu en font une aventure intemporelle.

Le mécanisme des deux mondes ajoute une dimension de profondeur astucieuse, vous tenant en haleine tandis que vous passez d’une réalité à l’autre pour débloquer de nouveaux chemins et secrets. C’est ce mélange parfait entre « Waouh, je suis un génie » et « Pourquoi n’y ai-je pas pensé plus tôt ? » qui rend la résolution des énigmes si gratifiante, même des décennies plus tard.

Pourquoi nous l’avons choisi Si vous souhaitez découvrir les origines de la série, *Un lien avec le passé* est incontournable. Il regorge d’énigmes, d’une conception ingénieuse et de l’ambiance classique des jeux d’aventure.

Verdict définitif : Un lien avec le passé est un jeu incontournable pour tous les amateurs d’aventures-action en 2D. Il reste l’un des titres Zelda les plus passionnants sur Switch et les autres plateformes Nintendo.

8. La Légende de Zelda [Idéal pour les amateurs de jeux rétro]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Family Computer Disk System, Nintendo Entertainment System, Game Boy Advance, GameCube, Switch (NSO) Année de sortie 1986 Créateur(s) Nintendo R&D4 Durée moyenne de jeu 5 à 10 heures Note Metacritic N/A

C’est avec La Légende de Zelda que tout a commencé. On y fait la connaissance de Link, envoyé explorer Hyrule, nettoyer des donjons, résoudre des énigmes et affronter des ennemis pour sauver la princesse Zelda. Les graphismes en pixel art sont simples mais charmants, et le jeu privilégie l’exploration et la découverte plutôt que les effets spectaculaires modernes.

Certes, il présente quelques imperfections par rapport aux épopées modernes, mais le premier Zelda a offert aux joueurs quelque chose qu’ils n’avaient jamais vraiment vu auparavant : un jeu en monde ouvert dans lequel on pouvait véritablement se perdre. Le frisson de s’aventurer dans l’inconnu, de dévoiler des secrets et de construire son aventure pas à pas est précisément la raison pour laquelle cette modeste petite cartouche a posé les fondations de l’une des plus grandes légendes du jeu vidéo.

Pourquoi nous l'avons choisi Si vous souhaitez découvrir les origines de la série, c’est le jeu qu’il vous faut. C’est une aventure pure, pleine de secrets, parfaite pour les amateurs de jeux classiques.

Verdict définitif : La Légende de Zelda est un classique intemporel que tout joueur devrait essayer au moins une fois, sans aucun doute. C’est l’un des jeux Zelda incontournables pour comprendre les origines de la série.

FAQ

Quel est le meilleur jeu Zelda sur Switch ?

De nombreux joueurs considèrent La Légende de Zelda : Breath of the Wild comme le meilleur. Son immense monde ouvert, sa liberté d’exploration et son gameplay inventif en font une aventure incontournable qui a redéfini ce que pouvait être Zelda.

Combien y a-t-il de jeux Zelda sur Switch ?

Vous pouvez jouer à plus de 10 titres de la série « La Légende de Zelda » sur Switch, notamment des sorties récentes, des remakes et des titres classiques, grâce aux services en ligne de Nintendo. Vous disposez ainsi de plusieurs façons d’explorer Hyrule, où que vous soyez.

Faut-il jouer aux jeux Zelda sur Switch dans l’ordre ?

Non. Chaque aventure est généralement indépendante, avec des histoires, des énigmes et des mondes uniques à explorer. Vous pouvez vous lancer où bon vous semble tout en profitant pleinement de l’expérience.

Par quel jeu Zelda sur Nintendo Switch devriez-vous commencer ?

Commencez par La Légende de Zelda : Breath of the Wild. Ce jeu est accessible aux débutants, visuellement époustouflant et vous permet d’explorer Hyrule à votre rythme. Une fois que vous serez accro, vous pourrez vous lancer dans d’autres aventures.

Dois-je jouer à Breath of the Wild avant Les Larmes du Royaume ?

Oui, cela en vaut la peine. *Breath of the Wild* plante le décor, présente Link et l’univers d’Hyrule. Ensuite, *Les Larmes du Royaume* s’appuie sur cette base pour en faire la suite ultime. Vous apprécierez les clins d’œil, les nouveaux outils à créer et tous les secrets amusants.