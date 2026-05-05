I 20 migliori giochi della serie Harvest Moon del 2026: colture, mucche, caos

Scegliere il miglior gioco della serie Harvest Moon non è facile. Metà della serie ha cambiato nome, l’altra metà ha preso una strada tutta sua, e a distanza di decenni la faccenda è ancora un po’ confusa. Ma se stai cercando quel mix perfetto tra vita contadina, amicizia e routine di paese, ci penso io.

Li ho provati tutti – i classici, gli spin-off, i successori spirituali – e questi sono i giochi di Harvest Moon che mi sono rimasti nel cuore. Nostalgia avvolgente, capolavori moderni, ce n’è per tutti i gusti. Ho scelto quelli che vale ancora la pena scoprire, curare ogni giorno e per cui vale la pena impazzire per un’altra stagione di gioco.

Le nostre scelte migliori per i giochi di Harvest Moon

Dopo aver setacciato la serie Harvest Moon e tutti i suoi spin-off, ho ristretto la scelta a cinque titoli che spiccano davvero. Se ti stai chiedendo quale sia il miglior gioco di Harvest Moon, ecco da dove iniziare:

1 Story of Seasons: Friends of Mineral Town 2020 (remake) – Il classico rinasce a nuova vita. Questo titolo porta il fascino dell’originale Harvest Moon nell’era moderna con meccaniche più fluide, una grafica migliorata e tutto ciò che amavi di Mineral Town ancora intatto. Buy now 2 Story of Seasons: Pioneers of Olive Town 2021 Il videogioco della serie Harvest Moon più flessibile di sempre. Hai un'enorme libertà di plasmare la tua fattoria, personalizzare il tuo mondo e automatizzare tutto come preferisci. È perfetto per chi ama armeggiare e vuole il pieno controllo. Buy now 3 Animal Crossing: New Horizons 2020 Tecnicamente non è un gioco della serie HM, ma se cerchi un’atmosfera accogliente, una community e progressi in tempo reale, questo è uno dei migliori giochi che si avvicinano di più ai titoli della serie Harvest Moon. Buy now

Se vuoi stilare una classifica dei giochi di Harvest Moon, questi sono i titoli di punta. Alcuni puntano sulla nostalgia, altri superano i limiti, ma tutti catturano ciò che rende il nome Harvest Moon così iconico.

Che tu sia appassionato di simulatori agricoli, giochi stagionali o che tu voglia semplicemente prenderti una pausa dal caos, queste scelte rimangono comunque il meglio del meglio. Da “Le Isole del Sole” ad “La sfilata degli animali”, li ho provati tutti e questi rimangono i giochi di Harvest Moon che, secondo me, si posizionano più in alto nella classifica.

I 20 migliori titoli della serie Harvest Moon – Scegli la tua fattoria in pixel

Ognuno di questi titoli ha qualcosa di speciale, che si tratti di routine rilassanti, soddisfazioni emotive o del puro piacere di coltivare la terra. Alcuni puntano tutto sulla libertà, altri hanno un’impostazione più rigida e strutturata. Ma tutti mi hanno tenuto incollato allo schermo per ore e giorni. Allora, dimmi, quanti di questi migliori giochi della serie Harvest Moo n ci sono nella tua lista?

1. Story of Seasons: Gli amici di Mineral Town – Remake [Il miglior gioco di Harvest Moon per goderti la nostalgia della vita in fattoria]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2020 (remake del classico per GBA del 2003) Sviluppatore Marvelous Editore XSEED Games Durata media di gioco 30-50 ore Ideale per Gioco rilassato Caratteristiche uniche Personaggi con cui puoi avere una storia d’amore, eventi stagionali, estrazione mineraria, pesca, allevamento, coltivazioni, comandi perfezionati

Questo è il classico "cibo per l'anima" alla Harvest Moon. Story of Seasons: Gli amici di Mineral Town è una versione moderna e rinnovata dell’originale per GBA (nuova veste grafica, ma con la stessa anima adorabile). Il gameplay di base è puro e autentico: coltiva i campi, prenditi cura degli animali, regala rape alla gente finché non si affezionano a te.

Visivamente, punta su uno stile carino, quasi chibi, che a prima vista potrebbe sembrare un po’ troppo da “gioco per cellulare”, ma ti conquista in fretta. Il gioco è fluido, funziona alla grande e non stravolge la formula originale. Niente colpi di scena importanti né meccaniche troppo complesse qui, solo una vita da contadino ben strutturata e raffinata.

Non c’è la pressione della trama né una serie infinita di missioni da portare a termine. Si tratta solo di trovare il tuo ritmo, costruire la tua fattoria e adattarti al ritmo di Mineral Town. Ricevi in base a quanto ti impegni e, in qualche modo, mungere una mucca pixelata fa ancora scattare quella scarica di serotonina.

Perché piacerà ai fan di Harvest Moon:

Questo è quanto di più simile potrai trovare per rivivere l’Harvest Moon originale senza dover rispolverare un GBA. È fedele all’originale ma non sembra bloccato nel passato. Se cerchi meccaniche agricole classiche, abitanti adorabili e quel ciclo di gioco vecchio stile (solo più fluido), questa è una scelta di prim’ordine.

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2. Story of Seasons: I pionieri di Olive Town [Il miglior gioco di Harvest Moon per agricoltori creativi]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Switch Anno di uscita 2021 Sviluppatore Marvelous Editore XSEED Games Durata media di gioco 40-100+ ore Ideale per Chi ama costruire e armeggiare Caratteristiche uniche Libertà nella progettazione della fattoria, creazione di oggetti, tantissimi creatori, eventi stagionali, costruzione di relazioni

Questo gioco è tutto incentrato sulla libertà ed è uno dei migliori giochi di simulazione in circolazione. I pionieri di Olive Town ti catapulta su un appezzamento di terra completamente ricoperto di vegetazione e ti dice: «Buona fortuna». Non ci sono layout predefiniti per la fattoria, né regole rigide: solo alberi, rocce e un numero assurdo di macchine per la creazione che aspettano solo di invadere il tuo cortile come erbacce tecnologiche.

Il gameplay di base è familiare (il DNA di Harvest Moon è ancora intatto), ma ora puoi posizionare gli edifici dove vuoi, rimodellare il paesaggio e automatizzare metà delle tue faccende se giochi con intelligenza. Non è il gioco più equilibrato della serie, ma è sicuramente uno dei più flessibili.

Visivamente è pulito e carino, anche se alcuni NPC sembrano un po’ tutti uguali. Comunque, una volta che sarai immerso fino al collo nello sviluppo del paese e nella gestione di un impero avicolo, probabilmente non te ne importerà più nulla. Se sei in giro, però, assicurati di giocare su un buon portatile da gaming, così i tuoi polli non subiranno rallentamenti.

Inoltre, puoi andare in moto. Sì, davvero.

Perché piacerà ai fan di Harvest Moon:

Se ti è mai capitato di guardare la tua fattoria di Harvest Moon e pensare: “Vorrei poterla radere al suolo e ricominciare da zero”, allora I pionieri di Olive Town è il gioco che fa per te. È il titolo più personalizzabile della serie Harvest Moon (ora Story of Seasons). Perfetto per chi ama i sistemi di crafting, le disposizioni flessibili e avere il controllo totale sul destino della propria fattoria.

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3. Animal Crossing: New Horizons [Il miglior gioco di Harvest Moon per una vita accogliente e socievole]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Switch Anno di uscita 2020 Sviluppatore Nintendo EPD Editore Nintendo Durata media di gioco Oltre 100 ore Ideale per Appassionati di collezionismo e decorazione Caratteristiche uniche Orologio in tempo reale, interazioni con gli abitanti del villaggio, terraforming, pesca, cattura di insetti, personalizzazione della casa

Animal Crossing: New Horizons non è un titolo della serie Harvest Moon, ma se sei qui alla ricerca di giochi accoglienti e di un’atmosfera rilassata da villaggio, questo titolo non può assolutamente mancare in questa lista. Ti ritrovi su un’isola deserta, monti una tenda e pian piano trasformi il posto nella città dei tuoi sogni. Agricoltura? Non proprio. Ma ti ritroverai comunque a piantare fiori, scuotere alberi e fare scorta di rape come se il tuo mutuo dipendesse da questo (perché in un certo senso è proprio così).

Il gioco si svolge in tempo reale, quindi le stagioni cambiano seguendo il tuo calendario e i negozi chiudono di notte. Arredi la tua casa, modifichi il terreno e passi decisamente troppo tempo a scegliere la maglietta perfetta per il compleanno del tuo vicino pinguino.

L’elemento sociale è il vero punto forte. Scambiare oggetti con gli amici, visitare le loro isole o semplicemente sfoggiare la tua cittadina su Reddit. È un gioco tranquillo, ma che premia il gioco quotidiano e il relax a lungo termine. Se hai una Switch, ti consiglio di abbinarla a un buon monitor da gaming per goderti appieno l’esperienza agricola.

Perché piacerà ai fan di Harvest Moon:

Se hai mai amato H arvest Moon più per il senso di routine e di comunità che per l’agricoltura in sé, New Horizons è la scelta perfetta. È rilassato, infinitamente affascinante e soddisfa quella voglia di “vivere una vita tranquilla in una piccola città”. Solo con più sarti ricci e meno mucche.

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4. Stardew Valley [Il miglior gioco di Harvest Moon per la perfezione moderna]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch, dispositivi mobili Anno di uscita 2016 Sviluppatore ConcernedApe Editore ConcernedApe Durata media di gioco 60-200+ ore Ideale per Immersione totale Caratteristiche uniche Agricoltura, storie d’amore, dungeon, festival, supporto alle mod, modalità multigiocatore

Stardew Valley è il risultato di quando un tizio si mette a pensare: «Mi manca Harvest Moon, ma posso farlo ancora meglio». E in qualche modo… ci è riuscito. C’è proprio tutto: coltivazioni, bestiame, pesca, estrazione mineraria, storie d’amore, un centro sociale infestato dai fantasmi, ed è persino un ottimo dungeon crawler. Puoi dedicarti all’agricoltura fino a farti venire gli occhi annebbiati, corteggiare un partner, crescere un figlio e trovare comunque il tempo per combattere gli slime nelle miniere.

Lo stile pixel art è affascinante senza essere troppo forzato, e la colonna sonora è pura tranquillità. È rigiocabile all’infinito, in parte grazie alla scena delle mod e in parte perché è semplicemente bello ricominciare da zero. È uno dei migliori giochi di fattoria in circolazione, e c’è un motivo.

La modalità multigiocatore è stata un’aggiunta fantastica. Ora puoi trascinare i tuoi amici nel tuo impero dei cavoli o costringerli a partecipare a ogni festival delle uova. La tua fattoria, le tue regole.

Perché piacerà ai fan di Harvest Moon:

Questo è il videogioco moderno di Harvest Moon che hai sempre desiderato ma che non hai mai avuto. Mantiene lo spirito della serie Harvest Moon, ma ne amplia ogni aspetto: dalla profondità dei personaggi alla varietà di gioco. Se hai mai sognato il simulatore agricolo perfetto, Stardew Valley è probabilmente già il tuo gioco di Harvest Moon preferito, anche se tecnicamente non lo è.

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5. Story of Seasons: Una vita meravigliosa – Remake [Il miglior gioco di Harvest Moon per una commovente crescita generazionale]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Anno di uscita 2023 (remake di Harvest Moon: Una vita meravigliosa del 2003) Sviluppatore Marvelous Editore XSEED Games Durata media di gioco 40-80 ore Ideale per Gli appassionati di simulatori di vita tranquilla con profondità emotiva Caratteristiche uniche NPC che invecchiano, agricoltura generazionale, doppiaggio completo, relazioni più inclusive

Story of Seasons: Una vita meravigliosa è una rivisitazione in chiave moderna di uno dei titoli più originali della serie Harvest Moon. È un gioco per giocatore singolo fantastico che regge sorprendentemente bene il passare del tempo. Il ritmo di gioco è più lento rispetto a quello a cui sono abituati la maggior parte dei fan, ma è proprio questo il suo fascino. Coltivi i campi, allevi gli animali, stringi legami e poi… invecchi. Tutti invecchiano, tuo figlio cresce e le tue scelte hanno ripercussioni che si protraggono per decenni.

Il remake ripulisce un po’ le cose, ma non stravolge tutto. Aggiunge miglioramenti alla giocabilità, un ritmo più equilibrato, relazioni tra persone dello stesso sesso e scene animate completamente doppiate. L’atmosfera è ancora delicata, nostalgica e un po’ agrodolce, solo un po’ più definita nei dettagli.

Non si tratta di ottimizzare al massimo la tua fattoria, ma di guardare il tempo che passa e sentire di aver davvero vissuto una vita tranquilla e completa.

Perché piacerà ai fan di Harvest Moon:

Questo titolo è diverso dagli altri. Se ti è piaciuto Harvest Moon per i suoi ritmi rilassati e le routine tranquille, Una vita meravigliosa va più in profondità. È più lento, più riflessivo e sinceramente emozionante in un modo che la maggior parte dei simulatori agricoli evita. Non è per i giocatori più esigenti, ma è perfetto per chiunque voglia un videogioco di Harvest Moon con un po’ di anima.

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6. Harvest Moon: Magical Melody [Il miglior gioco di Harvest Moon per il fascino della vita agricola a ritmo di musica]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme GameCube, Wii Anno di uscita 2005 Sviluppatore Marvelous Editore Natsume Durata media di gioco 40-60 ore Ideale per Chi ama completare tutto e gli appassionati di varietà Caratteristiche uniche Note musicali da collezionare, tantissimi candidati al matrimonio, sviluppo del villaggio, estrazione mineraria, pesca

Magical Melody è il cugino un po’ strambo della famiglia Harvest Moon: colorato, allegro e con una leggera ossessione per le missioni secondarie da collezionare. Continui a coltivare, a fare amicizia con gli abitanti del villaggio e a cercare l’amore, ma questa volta raccogli anche note magiche facendo, beh… praticamente tutto. Mungi una mucca? Ecco una nota. Cucini un piatto? Un’altra nota. Cadi in un fiume? Hai indovinato.

È vivace, eccentrico e offre molto più da fare rispetto alla maggior parte degli altri giochi di Harvest Moon. I personaggi hanno le teste un po’ sbilanciate, ma il mondo di gioco è pieno di fascino e piccole sorprese. Offre anche un’opzione rara: puoi scegliere di giocare nei panni di un contadino o di una contadina, cosa che mancava nei titoli precedenti.

La versione per Wii ha eliminato il personaggio femminile senza motivo, quindi, se puoi, cerca l’originale per GameCube.

Perché piacerà ai fan di Harvest Moon:

Se ti piacciono i simulatori di vita in fattoria con tanti obiettivi secondari e un forte senso di progresso, Magical Melody è uno dei titoli più sottovalutati della serie Harvest Moon. Ha quel fascino old-school, tantissimi animali da fattoria e quel pizzico di meccaniche stravaganti che lo rendono davvero originale. E poi, chi non vorrebbe coltivare la propria strada verso una sinfonia?

7. Harvest Moon: Una vita meravigliosa [Il miglior gioco di Harvest Moon per gli amanti delle storie senza tempo]

Il nostro punteggio 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme GameCube, PS2 Anno di uscita 2003 Sviluppatore Marvelous Editore Natsume Durata media di gioco 40-80 ore Ideale per Giocatori che amano le avventure lunghe Caratteristiche uniche Personaggi che invecchiano, fasi della vita, crescita dei bambini, ritmo più lento, narrazione emozionante

All’uscita, l’originale Una vita meravigliosa era la pecora nera della serie Harvest Moon: più lento, introspettivo e incentrato più sulla vita che sull’agricoltura. Continui a coltivare e a prenderti cura degli animali, ma il tempo scorre davvero. Le persone invecchiano. Ti sposi, hai un figlio e lo vedi crescere. Poi, un giorno, anche tu sei vecchio.

La gestione della fattoria passa in secondo piano rispetto alla narrazione. Le meccaniche sono ridotte all’essenziale (ad esempio, non c’è la scatola delle spedizioni), ma il coinvolgimento emotivo è più profondo rispetto alla maggior parte dei videogiochi della serie Harvest Moon. È un gioco tranquillo che parla di routine, relazioni e del passare del tempo.

La grafica ha messo a dura prova il GameCube per essere un simulatore agricolo, e la colonna sonora trasmette ancora quella dolce malinconia nostalgica.

Perché piacerà ai fan di Harvest Moon:

Questo è per i fan che vogliono qualcosa di più della semplice agricoltura. Si tratta di vivere una vita digitale a tutto tondo, con tutti gli alti e bassi che comporta. Se riesci ad apprezzare i ritmi lenti e i sistemi di gioco più semplici, Una vita meravigliosa ti regalerà una delle esperienze più uniche e sentite della serie Harvest Moon. È ancora uno dei miei preferiti in assoluto.

8. Rune Factory 3 Special Remake [Il miglior gioco di Harvest Moon per la libertà fantasy]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Switch Anno di uscita 2023 (remake del gioco per DS del 2009) Sviluppatore Marvelous Editore XSEED Games Durata media di gioco 40-70 ore Ideale per Appassionati di giochi di ruolo e amanti delle storie d'amore Caratteristiche uniche Combattimenti in tempo reale, esplorazione di dungeon, addomesticamento di mostri, coltivazione, poteri di trasformazione, modalità di difficoltà "Newlywed" e "Hell"

Rune Factory 3 Special nasce quando prendi un classico videogioco della serie Harvest Moon, lo metti in un frullatore JRPG e aggiungi una meccanica di trasformazione in pecora. Vesti i panni di Micah, un personaggio metà umano e metà pecora affetto da amnesia che può cambiare forma, coltivare, uccidere mostri e corteggiare un numero sorprendentemente alto di ragazze single.

Il remake perfeziona l’originale per DS con una grafica più nitida, un’interfaccia utente migliorata e nuovi contenuti post-matrimoniali grazie alla “Modalità Sposi Novelli”. L’agricoltura rimane il fulcro del gameplay, ma il combattimento e l’esplorazione dei dungeon sono altrettanto importanti. Puoi persino addomesticare mostri per farti aiutare nella tua fattoria o per affiancarti in battaglia.

È un’accogliente simulazione di vita, un hack-and-slash e un gioco di appuntamenti tutto in uno, e in qualche modo funziona alla grande. Ma questo è solo parte del suo caotico fascino.

Perché piacerà ai fan di Harvest Moon:

Se i normali giochi di Harvest Moon ti sono mai sembrati troppo tranquilli, Rune Factory 3 Special alza un po’ il livello. Ci sono ancora l’agricoltura, le relazioni e le stagioni, ma ora ci sono duelli con la spada, mostri e un’intera trama fantasy che si svolge proprio accanto al tuo orto di cavoli. È strano, divertente e rigiocabile all’infinito. Occupa un posto speciale tra gli spin-off della serie Harvest Moon.

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9. Harvest Moon: Salviamo la patria [Il miglior gioco della serie Harvest Moon per la trama ben costruita]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS2, PSP, PS4 Anno di uscita 2001 Sviluppatore Victor Interactive Software Editore Natsume Durata media di gioco 20-30 ore per arco narrativo Ideale per Giocatori che amano le storie Caratteristiche uniche Nove trame ramificate, finali basati sugli obiettivi, temi emozionanti

Salviamo la patria fa le cose in modo diverso. Non ci sono matrimoni, né figli da crescere, né anni di gioco da passare a gestire la tua fattoria. Invece, hai un anno di tempo per impedire che la tua città natale venga rasa al suolo e trasformata in un resort. Nessuna pressione.

Alla base è pur sempre un gioco della serie Harvest Moon (agricoltura, animali, raccolta, pesca), ma tutto ruota attorno a una serie di trame che sblocchi in base alle persone con cui stringi amicizia e alle scelte che fai. Ci sono nove finali possibili, e rigiocare per vederli tutti è un po’ il senso stesso del gioco.

Il tono è un po’ più serio e il ritmo è più serrato rispetto alla maggior parte dei giochi di Harvest Moon. Non ti limiti a goderti l’atmosfera, ma cerchi di fare la differenza prima che scada il tempo.

Perché piacerà ai fan di Harvest Moon:

Se vuoi un’esperienza di Harvest Moon con un po’ più di significato, vale la pena rigiocare Salviamo la patria. Abbandona la vita sandbox a lungo termine per arc narrativi mirati e rigiocabili che ti toccano davvero nel profondo. Niente matrimoni, niente figli, niente fronzoli: solo una corsa sincera per salvare la tua città, una patata alla volta.

10. Rune Factory 2 [Il miglior gioco di Harvest Moon per un'esperienza magica che coinvolge tutte le generazioni]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme DS Anno di uscita 2008 Sviluppatore Neverland Editori Marvelous/Natsume Durata media di gioco 40-70 ore Ideale per Giocatori che ci mettono un bel po' Caratteristiche uniche Gioco che abbraccia due generazioni, combattimenti in tempo reale, sistema scolastico, attività agricole, esplorazione di dungeon

Rune Factory 2 inizia proprio come un tipico spin-off di Harvest Moon: arrivi in una nuova città, coltivi un po’ di ortaggi, brandisci una spada, ti innamori di qualcuno del posto e ti adagi in una routine tranquilla. Poi (colpo di scena) il tuo personaggio si sposa, scompare (proprio così) e tu prendi il suo posto nei panni del figlio.

Ecco il vero punto forte: due intere generazioni di gioco. La prima metà è tutta dedicata all’impostazione: costruisci la tua fattoria, ti innamori e prepari il mondo. La seconda metà sposta l’attenzione sull’esplorazione, i dungeon e la salvezza del mondo. E sì, tuo figlio può uscire con i compagni di classe, quindi è un’eredità in pieno stile anime.

Il combattimento è semplice ma appagante, e il sistema scolastico aggiunge una bella svolta alle solite dinamiche del villaggio. Non è così appariscente o rifinito come i titoli successivi della serie Rune Factory, ma il sistema generazionale spicca comunque.

Perché piacerà ai fan di Harvest Moon:

Se hai mai desiderato che il tuo contadino di Harvest Moon potesse passare il testimone a una nuova generazione, Rune Factory 2 fa al caso tuo. C’è l’agricoltura, il romanticismo, la routine, e poi il tutto si trasforma in un RPG incentrato sull’eredità e l’eroismo. Un’ottima scelta se ti piacciono i cavoli con un contorno di destino.

11. La mia esperienza a Portia [Il miglior gioco di Harvest Moon per armeggiatori e costruttori]

Il nostro punteggio 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Switch, PS4, Xbox One, dispositivi mobili Anno di uscita 2019 Sviluppatore Pathea Games Editore Team17 Durata media di gioco 60-100+ ore Ideale per Gli appassionati di crafting Caratteristiche uniche Costruzione di officine, esplorazione in mondo aperto, missioni relazionali, ambientazione post-apocalittica, combattimenti leggeri

La mia esperienza a Portia ti chiede: e se Harvest Moon si svolgesse 300 anni dopo il crollo della società, ma tutti fossero ancora super rilassati al riguardo? Qui non sei un contadino, sei un costruttore. Invece di arare il terreno, costruisci fornaci, assembli parti di ponti e gestisci un'officina piena di macchine ronzanti.

Il gioco è incentrato sul crafting e passerai un sacco di tempo a raccogliere legna, estrarre reliquie e giocare a Tetris con l’inventario per gestire 47 tipi di minerali. Ma è davvero appagante. La città è piena di personaggi stravaganti e c’è un sistema di relazioni completo con regali, filmati e persino il matrimonio.

Visivamente, è luminoso e spensierato, con quella morbida estetica post-apocalittica dai toni pastello. Il combattimento c’è (è ok), ma il vero divertimento sta nel perfezionare il tuo laboratorio e ampliare la tua proprietà fino a farla sembrare un impero industriale in miniatura. È uno dei migliori giochi su Steam in circolazione se ti piace costruire, armeggiare e accumulare mobili.

Perché piacerà ai fan di Harvest Moon:

Se l’agricoltura non fa proprio per te ma adori l’atmosfera di Harvest Moon, Portia è proprio quello che fa al caso tuo. Qui le colture lasciano il posto ai progetti e le mucche alle torce da saldatura, ma l’essenza è rimasta la stessa. Ideale per chi ama costruire, creare oggetti e vedere il proprio duro lavoro prendere forma.

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12. Harvest Moon: Isole del Sole [Il miglior gioco di Harvest Moon per divertirti con l’agricoltura tropicale]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme DS Anno di uscita 2009 Sviluppatore Marvelous Editore Natsume Durata media di gioco 40-70 ore Ideale per Gli esploratori dell’isola e gli appassionati di simulatori di matrimonio Caratteristiche uniche Meccanica di risalita delle isole, sistemi di coltivazione basati sul tempo, oltre 20 candidati al matrimonio

Isole del Sole porta la formula di Harvest Moon in spiaggia e aggiunge un pizzico di magia antica. La trama? Un gruppo di isole è sprofondato, e il tuo compito è riportarle in superficie coltivando, estraendo minerali e regalando un sacco di ananas alla gente. Perché, ovviamente, è proprio così.

Qui l’agricoltura si svolge su una griglia con un certo livello di realismo meteorologico. Dovrai infatti tenere conto dei punti sole e pioggia quando pianti le colture. Gli strumenti touch screen funzionano sorprendentemente bene, e c’è una grande attenzione al miglioramento dei rapporti con gli abitanti del villaggio. Con oltre 20 candidati al matrimonio, è praticamente un simulatore di appuntamenti tropicale con le faccende domestiche.

Puoi anche allevare animali, partecipare a feste e sbloccare gradualmente altre isole con climi e risorse diverse. È un gioco allegro, che richiede un po’ di dedizione, e soddisfa la voglia del classico Harvest Moon senza diventare troppo complicato.

Perché piacerà ai fan di Harvest Moon:

Se hai voglia di un gioco di Harvest Moon con un’atmosfera da spiaggia e un tocco di originalità nella progressione, vale la pena dare un’occhiata a Isole del Sole. Mantiene intatto il gameplay agricolo di base, ma lo arricchisce con esplorazioni, tante opzioni romantiche e un obiettivo stranamente appagante: far emergere la terra dal mare con le verdure.

13. Rune Factory 4 Special [Il miglior gioco di Harvest Moon per avventura e amore]

Il nostro punteggio 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2020 (versione rimasterizzata del gioco per 3DS del 2012) Sviluppatore Neverland Editore XSEED Games Durata media di gioco 60-120+ ore Ideale per Appassionati di storie d’amore e giochi di ruolo Caratteristiche uniche Interazioni profonde tra i personaggi, combattimenti in tempo reale, addomesticamento di mostri, cucina, agricoltura, trame post-matrimoniali

Rune Factory 4 Special è un sogno ad occhi aperti per chiunque abbia mai desiderato coltivare rape, uscire con dodici persone contemporaneamente e poi combattere contro un drago senziente. È il gioco della serie Rune Factory più rifinito fino ad oggi, che unisce l’atmosfera accogliente di un simulatore agricolo alla vera profondità di un gioco di ruolo d’azione. Molti fan di lunga data considerano questo titolo il miglior gioco della serie Rune Factory per come riesce a bilanciare magistralmente queste meccaniche così diverse.

Ti svegli con l’amnesia (classico), vieni scambiato per un membro della famiglia reale e ti vengono subito affidati un castello e un campo enorme. Da lì, sta a te: coltiva, addomestica mostri, esplora dungeon, crea armi incredibilmente potenti o passa le giornate a offrire ai paesani patate dolci al forno finché non si innamorano di te.

L’edizione “Special” aggiunge il doppiaggio completo, una curva di difficoltà più equilibrata e alcuni frammenti della storia da “Another Episode”” per i contenuti post-matrimonio. Perché fermarsi al romanticismo quando puoi anche sperimentare l’imbarazzo dei suoceri?

Perché piacerà ai fan di Harvest Moon:

Se adori i giochi della serie Harvest Moon ma vorresti che ci fossero più duelli con la spada, colpi di scena e pinguini magici, questo è proprio quello che fa per te. Mantiene tutta l’atmosfera agricola e il fascino di un videogioco Harvest Moon tradizionale, ma lo ambienta in un mondo fantasy pieno di personalità. Rimarrai per le rape, ma ti innamorerai del caos.

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14. Harvest Moon: Gli amici di Mineral Town [Il miglior gioco di Harvest Moon per rivivere i classici ricordi delle console portatili]

Il nostro punteggio 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme GBA Anno di uscita 2003 Sviluppatore Marvelous Editore Natsume Durata media di gioco 40-70 ore Ideale per Nostalgia dei giochi portatili Caratteristiche uniche Coltivazione e cura degli animali, estrazione mineraria, eventi in città, diversi candidati al matrimonio

Gli amici di Mineral Town è stato il gioco della serie Harvest Moon che ha trasformato i giocatori del GBA in veri e propri agricoltori virtuali. Se ne avevi una copia, è probabile che sia rimasta inserita nel tuo slot per cartucce per mesi. L’impostazione è quanto di più classico si possa immaginare: erediti una fattoria, inizi a coltivare, allevi mucche e polli, corteggi qualcuno del paese e ti costruisci la tua piccola vita una rapa alla volta.

Il ritmo è serrato, il ciclo di gioco è avvincente e la cittadina è piena di personaggi memorabili, dal vecchio barista scontroso ai misteriosi folletti del raccolto. Ci sono la pesca, l’estrazione mineraria, la cucina, le feste e quel tanto di casualità che ti spinge a salvare e ricominciare all’infinito per trovare il tempo perfetto.

È semplice, ma è proprio questo il suo fascino. Tutto si incastra alla perfezione e, prima che te ne accorga, avrai già trascorso cinque anni di gioco e ti ritroverai a chiederti se sposare Ann o Karen.

Perché piacerà ai fan di Harvest Moon:

Questo è il videogioco di Harvest Moon che ha definito la serie per un’intera generazione. È puro, mirato e rigiocabile all’infinito. Offre un’esperienza di gioco agricola memorabile, personaggi calorosi e quel perfetto equilibrio tra lavoro e routine. Ancora oggi uno dei giochi di Harvest Moon più amati mai usciti.

15. Harvest Moon: I venti di Anthos [Il miglior gioco di Harvest Moon per avventure agricole ambiziose]

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Anno di uscita 2023 Sviluppatore Appci Editore Natsume Durata media di gioco 30-60 ore Ideale per Gli appassionati di giochi di agricoltura in mondo aperto Caratteristiche uniche Agricoltura basata sulle regioni, spostamenti a cavallo, cinque città da esplorare, personalizzazione ampliata

I venti di Anthos cerca di prendere la formula di Harvest Moon e di ampliarla a dismisura. Invece di un unico villaggio accogliente, ne hai cinque sparsi su una mappa sorprendentemente vasta. Ognuno ha il proprio clima, le proprie colture e le proprie dinamiche. La tua fattoria non è limitata a un unico appezzamento di terra; puoi gestire campi in diverse regioni a seconda di ciò che coltivi.

Viaggerai tra le città a cavallo (o a struzzo, perché no?), porterai a termine richieste specifiche per ogni regione e cercherai di ricollegare un mondo tagliato fuori da un disastro. È un'impostazione più ambiziosa rispetto alla maggior parte dei giochi di Harvest Moon, anche se non sempre riesce a centrare l'obiettivo in termini di rifinitura o profondità.

Ciononostante, è colorato, ricco di contenuti e sembra un vero tentativo di far progredire la serie invece di limitarsi a riproporre vecchie formule.

Perché piacerà ai fan di Harvest Moon:

Se hai giocato a una dozzina di titoli di Harvest Moon e vuoi qualcosa che cambi davvero la formula, I venti di Anthos ha delle idee interessanti. È vasto, sperimentale e ti offre più libertà del solito. Non è perfetto, ma è sicuramente uno dei titoli più interessanti della serie Harvest Moon.

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16. Littlewood [Il miglior gioco della serie Harvest Moon per una vita tranquilla dopo aver completato le missioni]

Il nostro punteggio 6.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Switch Anno di uscita 2020 Sviluppatore Sean Young Editore SmashGames Durata media di gioco 20-40 ore Ideale per Gli appassionati di giochi rilassanti di costruzione di città Caratteristiche uniche Personalizzazione completa della città, nessun combattimento, sistema di amicizia e romanticismo, raccolta di risorse, fascino della pixel art

Littlewood ribalta la trama: il boss finale è già stato sconfitto, il mondo è salvo e qual è il tuo compito adesso? Ricostruire una città tranquilla e cercare di ricordarti chi sei. È uno dei giochi più affascinanti simili a Stardew Valley, con un pizzico di terapia per l’amnesia post-missione.

Qui non ci sono combattimenti, solo un’atmosfera accogliente e rilassata. Raccogli materiali, coltivi, peschi, cucini e progetti il tuo villaggio da zero. Vuoi spostare la locanda di tre caselle a sinistra e piantare un albero dietro? Fai pure. Puoi modificare ogni edificio, strada o elemento decorativo.

Mi sono piaciuti tantissimo i personaggi stravaganti, lo stile divertente e il ritmo rilassato. Non devi correre contro il tempo, ma solo goderti l’atmosfera, sbloccare nuovi contenuti e capire con quale personaggio secondario vuoi uscire in base al suo frullato preferito.

Perché piacerà ai fan di Harvest Moon:

Se ami i giochi di Harvest Moon per le routine tranquille e il fascino delle piccole città, Littlewood è come un bagno caldo in versione videogioco. Non c’è pressione, niente mostri, niente disastri: solo agricoltura, decorazioni e la costruzione graduale di qualcosa di significativo. È uno dei rari giochi in stile Harvest Moon in cui i momenti di tranquillità sono il vero punto forte.

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17. Sakuna: Tra riso e rovina [Il miglior gioco in stile Harvest Moon per azione e autenticità]

Il nostro punteggio 6.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Switch Anno di uscita 2020 Sviluppatore Edelweiss Editori XSEEd Games/Marvelous Durata media di gioco 30-50 ore Ideale per Gli appassionati di combattimenti (e di riso) Caratteristiche uniche Azione a scorrimento laterale, sistema di coltivazione del riso molto approfondito, ambientazione mitologica giapponese, crescita delle colture basata sulle statistiche

Sakuna: Tra riso e rovina è per metà un gioco di combattimento in 2D mozzafiato e per metà una simulazione di coltivazione del riso incredibilmente approfondita. Vesti i panni di Sakuna, una dea del raccolto viziata e bandita su un’isola infestata dai demoni, dove l’unico modo per rientrare nelle grazie del cielo è coltivare il riso più perfetto del mondo. Nessuna pressione.

La parte agricola non si limita a “piantare, innaffiare, raccogliere”. Devi arare a mano, regolare i livelli dell’acqua, mettere a mollo e asciugare, e vedrai effettivamente aumentare le statistiche in base a come gestisci ogni fase. È uno dei sistemi agricoli più realistici mai visti in un gioco in stile Harvest Moon. Sembra quasi che abbiano consultato dei veri agronomi.

Quando non sei immerso nel fango fino al collo, ti ritrovi a sferzare i demoni in combattimenti a scorrimento laterale fluidi, con combo, prese e potenziamenti. È un titolo RPG sorprendentemente solido.

Perché piacerà ai fan di Harvest Moon:

Se hai mai desiderato che Harvest Moon tirasse fuori le palle e brandisse una falce, Sakuna fa proprio al caso tuo. Unisce azione e agricoltura senza sminuire nessuna delle due parti. Inoltre, è l’unico gioco in cui padroneggiare la coltivazione tradizionale del riso ti rende davvero più forte in battaglia. Una combinazione strana, ma funziona alla grande.

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18. Rune Factory 5 [Il miglior gioco della serie Harvest Moon per gli appassionati di giochi di ruolo con il pollice verde]

Il nostro voto 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Switch Anno di uscita 2022 Sviluppatore HAKAMA Inc. Editori XSEED Games/Marvelous Durata media di gioco 50-100 ore Ideale per Gli appassionati di giochi fantasy in cui si coltiva e si combatte Caratteristiche uniche Battaglie in tempo reale, addomesticamento dei mostri, matrimoni tra persone dello stesso sesso, potenziamento delle abilità, attrezzi agricoli multiuso

Rune Factory 5 è un fantastico gioco fantasy che cerca di portare la serie in 3D. È un po’ grezzo in alcuni punti, ma offre comunque quell’affascinante ciclo “coltiva di giorno, combatti di notte” che i fan adorano. Sei il nuovo ranger incaricato di mantenere la pace in una città che ne ha davvero bisogno, e il tuo compito è coltivare, esplorare dungeon e flirtare delicatamente con metà del cast.

Puoi addomesticare mostri per farti aiutare nella tua fattoria, brandire una spada a due mani nei combattimenti in tempo reale, far salire di livello le abilità facendo praticamente qualsiasi cosa (anche dormendo) e, alla fine, sposarti (indipendentemente dal sesso). La gestione della fattoria è più semplice rispetto ai tradizionali giochi della serie Harvest Moon, ma rimane comunque soddisfacente una volta che inizi a potenziare gli attrezzi e ad automatizzare i sistemi.

Le prestazioni su Switch erano un po’ instabili al lancio, ma le patch successive e la versione per PC hanno aiutato a sistemare le cose. Non è il gioco di Rune Factory più rifinito in assoluto, ma non puoi non apprezzare la sua imponenza.

Perché piacerà ai fan di Harvest Moon:

Se ami Harvest Moon ma vorresti che ci fossero più duelli con la spada, alberi delle abilità e relazioni complicate, Rune Factory 5 fa al caso tuo. A volte è un po’ instabile, ma c’è molto da apprezzare, soprattutto se sei il tipo a cui piace sbranare orchi, coltivare rape e decidere chi sposare, il tutto prima di pranzo.

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19. Farm Together [Il miglior gioco di Harvest Moon per coltivatori in cooperativa]

Il nostro punteggio 6.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2018 Sviluppatore Milkstone Studios Editore Milkstone Studios Durata media di gioco 30-100+ ore Ideale per Gioco multiplayer casual incentrato sull'agricoltura Caratteristiche uniche Crescita delle colture in tempo reale, modalità cooperativa senza interruzioni, personalizzazione completa della fattoria, gameplay senza stress

Farm Together è un eccellente gioco cooperativo che riduce l’agricoltura alla sua forma più rilassata e adatta al multiplayer. Si tratta semplicemente di piantare, decorare e guardare la tua fattoria evolversi. Zero stress, nessun combattimento e praticamente nessun modo di perdere. Solo pura produttività cooperativa.

Le colture crescono in tempo reale, anche quando non stai giocando, così quando torni troverai zucche e profitti. Puoi personalizzare l’intera disposizione della tua fattoria, dalle strade ai frutteti agli stagni, e lasciare che gli amici facciano un salto senza rovinare il tuo duro lavoro (grazie alle autorizzazioni per gli ospiti).

Ha quel ciclo avvincente del “solo un altro raccolto”, ma senza che ti stanchi. Vuoi passare un’ora a creare aiuole e a mettere recinzioni? Fai pure. Vuoi guadagnare un sacco di soldi con 50 melanzane e un acquario industriale? Funziona anche così.

Perché piacerà ai fan di Harvest Moon:

Se ami il lato rilassante dei giochi di Harvest Moon, Farm Together è una scelta ovvia. Pianterai, decorerai e costruirai una vita al tuo ritmo. Il gioco abbandona la trama e le storie d’amore per puntare tutto su un’esperienza agricola cooperativa appagante. È come fare giardinaggio digitale con i tuoi amici, senza il mal di schiena.

20. Il custode del cimitero [Il miglior gioco della serie Harvest Moon per un multitasking macabro e divertente]

Il nostro punteggio 6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch, dispositivi mobili Anno di uscita 2018 Sviluppatore Lazy Bear Games Editore tinyBuild Durata media di gioco 40-100+ ore Ideale per Gli amanti dell’umorismo nero e del crafting approfondito Caratteristiche uniche Gestione dei cadaveri, potenziamenti del cimitero, economia della chiesa medievale, alchimia, agricoltura, esplorazione di dungeon

Il custode del cimitero sembra un gioco della serie Harvest Moon che ha preso una strada sbagliata, finendo in un cimitero medievale e decidendo di restarci. Sei il nuovo custode di un cimitero fatiscente e, invece di coltivare rape, ti ritrovi a… occuparti dei cadaveri.

Ma non preoccuparti, ci sono ancora l’agricoltura, le relazioni con gli altri, l’artigianato e le avventure nei dungeon. Devi solo fare i conti con cose come la qualità delle autopsie, la decomposizione dei cadaveri e l’etica della vendita di carne di dubbia provenienza alla taverna.

È macabro, sì, ma anche ingegnoso e ricco di meccaniche di gioco. L’agricoltura è solo una parte della tua nuova, bizzarra vita. Ti ritroverai anche a tenere sermoni, a gestire una chiesa in espansione, a creare pozioni alchemiche e a cercare di capire perché sei stato trascinato in questo purgatorio, tanto per cominciare.

Non è così accogliente e spensierato come il classico Harvest Moon, ma se ti piace la routine con un pizzico di angoscia esistenziale, fa proprio al caso tuo.

Perché piacerà ai fan di Harvest Moon:

Ha tutti gli elementi tipici dei videogiochi di Harvest Moon, come i raccolti, gli orari, la creazione di oggetti e le storie d’amore, ma il tutto avvolto in una confezione esilarante e cupa. Se hai mai pensato: «Sarebbe meglio con più cadaveri», Il custode del cimitero è il tuo sogno stranamente specifico che diventa realtà.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco di Harvest Moon?

Story of Seasons: Gli amici di Mineral Town si aggiudica il primo posto. È un remake ben curato del classico originale per console portatile, con una grafica aggiornata, meccaniche di gioco perfezionate e lo stesso gameplay coinvolgente. Se cerchi un’esperienza agricola accogliente e piena di fascino, questo è il gioco di Harvest Moon che fa proprio al caso tuo.

Qual è il gioco di Harvest Moon più venduto?

Storicamente, Harvest Moon: Ritorno alla natura e Una vita meravigliosae erano in testa alle classifiche di vendita, ma Stardew Valley li ha superati tutti. Anche se tecnicamente è un successore spirituale, soddisfa le stesse esigenze. Per quanto riguarda le vendite ufficiali della serie Harvest Moon, Una vita meravigliosa detiene il primato.

Qual è il miglior vecchio gioco di Harvest Moon?

L’originale Gli amici di Mineral Town per GBA regge ancora alla grande. È ben progettato, facile da imparare e pieno di sentimento. È l’esperienza di Harvest Moon nella sua forma più pura e nostalgica. E sì, ricaricare per far piovere conta ancora come strategia.

Harvest Moon è difficile da imparare?

Per niente. La maggior parte dei giochi di Harvest Moon ti accompagna con semplici attività agricole e NPC amichevoli. Giochi come Gli amici di Mineral Town o I pionieri di Olive Town sono perfetti per i principianti. Basta piantare i raccolti, accarezzare gli animali e non dimenticare l’annaffiatoio. Il fascino fa il resto.