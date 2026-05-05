Le 8 migliori scelte di giochi della serie Rune Factory per ogni tipo di giocatore – 2026

Scegliere il miglior gioco della serie Rune Factory sembra impossibile, perché ogni titolo vorrebbe essere il tuo preferito. La serie occupa una posizione unica a metà strada tra un’accogliente simulazione di vita quotidiana e un RPG d’azione. Nessun’altra serie ti permette di innaffiare le rape all’alba e combattere un drago al tramonto con tanta cura nei dettagli.

Ogni gioco mescola agricoltura, esplorazione di dungeon, storie d’amore e addomesticamento di mostri in proporzioni diverse. Li ho giocati tutti e ho spulciato migliaia di recensioni su Steam e thread su Reddit per mettere insieme questa lista. Otto giochi, classificati in base alla profondità del gameplay, alla trama, al combattimento e al fascino.

Le nostre scelte migliori per i migliori giochi di Rune Factory

La serie Rune Factory è nata nel 2006 e da allora ha continuato a perfezionare la sua formula di gioco tra agricoltura e RPG. Non tutti i titoli hanno resistito bene al passare del tempo: alcuni hanno fatto progredire la serie, altri sono inciampati nella loro stessa ambizione.

Allora, qual è il miglior gioco di Rune Factory? Dopo aver esaminato l’intero catalogo, questi tre si distinguono come i migliori titoli di Rune Factory che valgono davvero la pena di giocare in questo momento.

Rune Factory 4 (2012) – Il miglior gioco in assoluto della serie Rune Factory, con il sistema di crafting più articolato e la caratterizzazione dei personaggi più approfondita di tutta la serie. Offre una quantità pazzesca di contenuti distribuiti su tre archi narrativi, eventi spontanei in città e una difficoltà “Inferno” che punisce chi gioca con pigrizia. Rune Factory 3 Special (2023) – Una splendida versione rimasterizzata e uno dei migliori giochi della serie Rune Factory per i combattimenti scattanti e un cast che ti mancherà davvero una volta finito il gioco. Include ben 11 storie post-matrimonio nella Modalità Sposi Novelli, garantendo un’elevata rigiocabilità. Rune Factory Frontier (2008) – Uno dei preferiti dai fan della Wii e uno dei migliori giochi della serie Rune Factory per la vita immersiva in città. I sentieri tortuosi di Trampoli, l’Isola delle Balene galleggiante e la splendida illuminazione reggono ancora magnificamente a distanza di oltre un decennio.

Questi tre si sono guadagnati un posto in cima alla classifica, ma anche il resto della lista riserva delle sorprese. Alcuni dei miei preferiti non sono nemmeno riusciti a entrare nella top 3. Continua a leggere e capirai perché.

Gli 8 migliori giochi di Rune Factory in classifica per agricoltura, combattimento e storie d’amore

Ogni titolo di questa lista condivide lo stesso DNA, ma la realizzazione varia notevolmente da un gioco all’altro. Ho classificato questi otto titoli in base a quanto riescono a bilanciare il gameplay principale e a come reggono nel 2026 . La ricerca del miglior gioco di Rune Factory per il tuo stile di gioco inizia qui.

1. Rune Factory 4 [Il miglior gioco della serie Rune Factory in assoluto]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere RPG d'azione / Simulatore di vita in fattoria Piattaforme Nintendo 3DS, Nintendo Switch, PC (Steam) Anno di uscita 2012 (originale), 2019 (Special), 2021 (PC) Sviluppatori Neverland Co. (sviluppatore), Marvelous / XSEED Games (editore) Durata media di gioco 80–200+ ore Ideale per Giocatori che vogliono l’esperienza RPG agricola più completa

Sono caduto dal divano quando mi sono reso conto di aver passato sei ore su Rune Factory 4 senza nemmeno battere ciglio. Ti ritrovi su un drago dopo un atterraggio di fortuna, perdi la memoria, vieni incoronato principe o principessa di Selphia e da lì il gioco si apre a mille possibilità. Coltiva, combatti, cucina, crea oggetti, vivi storie d’amore: a te la scelta.

Questo gioco ha un ciclo di gioco incredibilmente profondo. Il raccolto del mattino ti permette di potenziare l’equipaggiamento grazie a uno dei migliori sistemi di creazione presenti in qualsiasi gioco di agricoltura. I pomeriggi volano via nei dungeon pieni di trappole e boss. Il tutto è interconnesso in modo tale che ogni sessione ti sembri produttiva, anche quando stai semplicemente chiacchierando con gli abitanti del villaggio.

Tre archi narrativi e decine di eventi casuali in città rendono Rune Factory 4 più ricco di contenuti rispetto alla maggior parte dei giochi di ruolo che ne hanno il doppio delle dimensioni. L’edizione Special aggiunge anche 13 storie bonus completamente doppiate.

La difficoltà "Inferno" è davvero eccezionale. L’IA dei nemici non solo diventa più tosta, ma anche più intelligente. La community del gioco lo adora per il suo lato tranquillo e quotidiano, ed è proprio questa dualità a renderlo il miglior gioco della serie Rune Factory in assoluto.

Perché l’abbiamo scelto Rune Factory 4 offre il gameplay più ricco della serie, fondendo simulazione agricola, combattimenti nei dungeon e sistemi di relazioni approfonditi in un unico pacchetto con più contenuti di qualsiasi altro titolo della serie.

I 12 candidati al matrimonio sembrano persone vere. Dialoghi in continua evoluzione, abitudini stravaganti, storie in “Modalità Sposi Novelli” dopo il matrimonio: la sceneggiatura regge per centinaia di ore.

Il mio verdetto: il titolo più completo, più rifinito e con la maggiore rigiocabilità che la serie abbia mai prodotto. Rune Factory 4 è senza dubbio il miglior gioco della serie per qualsiasi giocatore.

Cosa ne pensano i giocatori?

Poogie ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Uno dei migliori giochi RF e simulatori di vita in fattoria che ci siano in giro. La fase finale del gioco è davvero vasta e offre tantissime cose da fare! Ho adorato questo gioco alla follia.

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2. Rune Factory 3 Special [La migliore versione rimasterizzata di Rune Factory]

Il nostro voto Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere RPG d'azione / Simulatore di vita in fattoria Piattaforme Nintendo Switch, PC (Steam) Anno di uscita 2009 (versione originale per DS), 2023 (remaster speciale) Creatori Marvelous Inc. (sviluppatore), XSEED Games (editore) Durata media di gioco 40–80 ore Ideale per Giocatori che cercano un ritmo serrato e un cast adorabile

Stavo quasi per saltare Rune Factory 3 Special perché avevo già giocato all’originale per DS anni fa. Meno male che non l’ho fatto. La versione rimasterizzata aggiorna la grafica, ridisegna i modelli dei personaggi e aggiunge la Modalità Sposi Novelli, dove si sbloccano 11 storie indipendenti dopo aver sposato ciascuna delle ragazze single.

I combattimenti sono più veloci e scattanti rispetto a quelli di RF4. Spade, lance, martelli e magia si alternano in quattro dungeon a tema stagionale. Il protagonista Micah può anche trasformarsi in un “Wooly” e sostituire le armi con attacchi a mani nude. Questa trasformazione è al centro del conflitto tra gli umani e il popolo cornuto degli Univir, conferendo alla trama una vera e propria carica emotiva.

Perché l'abbiamo scelto Rune Factory 3 Special rinnova un amato classico per DS con una grafica aggiornata e funzionalità che migliorano l’esperienza di gioco, pur mantenendo i combattimenti frenetici e la narrazione incentrata sui personaggi.

Coltivare è semplicissimo. Due appezzamenti di terreno sotto la tua casa sull’albero, annaffiature quotidiane, e i prodotti si vendono o si usano in cucina. È uno dei migliori giochi della serie Rune Factory per gli appassionati di giochi in stile anime che amano i ritratti espressivi dei personaggi e il fascino della vita quotidiana.

Il cast è ridotto, ma ogni abitante di Sharance ha una sua personalità ben definita. Chiedi a qualsiasi appassionato di JRPG di Pia (la sirena che ha il terrore dei calamari) e vedrai come si illuminerà il suo volto.

Il mio verdetto: il titolo più compatto e adatto ai principianti della serie. Rune Factory 3 Special dimostra che anche un’esperienza di gioco più breve può comunque lasciare il segno.

Cosa ne pensano i giocatori?

Dragonheart ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Probabilmente uno dei giochi più avvincenti in circolazione. L'aggiornamento grafico è una vera chicca e sul dispositivo è semplicemente perfetto, sia dal punto di vista visivo che dell'esperienza di gioco.

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3. Rune Factory Frontier [Il miglior gioco della serie Rune Factory per il design del mondo]

Il nostro punteggio Enebameter 9.0/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere RPG d'azione / Simulatore di fattoria Piattaforme Nintendo Wii Anno di uscita 2008 (Giappone), 2009 (Nord America) Sviluppatore/i Neverland Co. (sviluppatore), Marvelous / XSEED Games (editore) Durata media di gioco 40–80 ore Ideale per Giocatori che apprezzano la creazione di mondi e la vita immersiva in città

Ho passato intere giornate di gioco in Rune Factory Frontier semplicemente girovagando per Trampoli, perché la città sembrava davvero viva. L’hardware della Wii ha permesso allo sviluppatore Neverland di creare qualcosa che il DS non poteva offrire: un mondo 3D rigoglioso con filmati animati e alcune delle migliori colonne sonore della serie.

Trampoli è uno degli scenari più affascinanti che si possano trovare in un gioco di simulazione. Sentieri tortuosi collegano fattorie, negozi e case ai piedi di Whale Island. Di notte, i coloratissimi Runey fluttuano sopra i tetti come lucciole, e l’intero posto si illumina. Ho dovuto sforzarmi per lasciare davvero la città e andare a combattere qualcosa.

Il sistema dei Runey è la meccanica più controversa del gioco. Queste creature fluttuanti influenzano la crescita delle colture in tutte le zone. Mantenerli in equilibrio è noioso e spiegato male: personalmente all’inizio l’ho trovato estenuante. Ma i giocatori che si impegnano a padroneggiarlo sbloccano una profondità di simulazione ambientale che non troverai da nessun’altra parte.

Perché l’abbiamo scelto Rune Factory Frontier amplia la formula della serie con un mondo più vasto, una vita cittadina coinvolgente e un ecosistema Runey unico che crea un’esperienza più profonda e incentrata sulla simulazione.

Il corteggiamento rende il tutto ancora più interessante. Ogni ragazza reagisce a strategie diverse: per alcune bastano dei regali, per altre devi passare ogni giorno in negozio, e una addirittura tiene d’occhio se stai lavorando troppo.

Se ti piacciono giochi come Animal Crossing per i loro ritmi stagionali e le routine quotidiane, il ritmo più lento di Frontier fa proprio al caso tuo.

Il mio verdetto: il titolo più suggestivo della serie – il miglior gioco di Rune Factory per il design del mondo, i Runey e tutto il resto. Armati di pazienza.

Cosa ne pensano i giocatori?

Seliparbasah ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Secondo me, “Rune Factory Frontier” è stato davvero il punto di svolta della serie. L’atmosfera, la direzione artistica e la colonna sonora sono davvero fantastiche.

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4. Rune Factory: Le maree del destino [Il miglior gioco di Rune Factory per il combattimento]

Il nostro punteggio Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere RPG d'azione / Simulatore di fattoria Piattaforme Nintendo Wii, PlayStation 3 Anno di uscita 2011 Sviluppatore/i Neverland Co. (sviluppatore), Marvelous / Natsume (editore) Durata media di gioco 50–80+ ore Ideale per Giocatori che vogliono più azione ed esplorazione oceanica

La maggior parte dei giochi della serie Rune Factory ti fa iniziare con una fattoria e un annaffiatoio. Le maree del destino ti catapulta invece direttamente in uno scontro con un boss. Ho capito subito che questo titolo aveva delle priorità diverse. La trama lo conferma. Due amici d’infanzia vengono maledetti, le loro anime finiscono intrappolate in un unico corpo e tu trascorri il gioco navigando su un vasto oceano a bordo di un golem gigante di nome Ymir per risolvere la situazione.

Il combattimento è il più vario che la serie abbia mai offerto. Spade doppie, katana, martelli e bastoni sbloccano combo uniche e abilità runiche man mano che sali di livello.

Il doppio salto, una novità assoluta per la serie, rende l’esplorazione davvero scattante. I combattimenti contro i boss affrontati a bordo di Ymir in mare aperto offrono una grandiosità che i titoli per console portatili non potevano eguagliare. Gli appassionati di RPG d’azione si sentiranno subito a casa.

L’agricoltura, però, passa in secondo piano. Sono i mostri a occuparsi della maggior parte della semina e del raccolto nei tuoi appezzamenti sull’isola, e le restrizioni stagionali sono state eliminate del tutto. Se sei qui per il combattimento, è fantastico. Se invece ti piace coltivare, è una vera delusione.

Perché l'abbiamo scelto Rune Factory: Le maree del destino sposta la serie verso il genere dei giochi di ruolo d’azione, con l’esplorazione dell’oceano, la varietà di armi più dinamica della serie e scontri con boss su larga scala.

Si tratta di una scelta controversa per il titolo migliore della serie Rune Factory. L’ambizione supera la rifinitura, con dungeon discontinui e qualche glitch occasionale. Ma la varietà di armi e l’esplorazione dell’oceano sembrano davvero uniche nel franchise.

Una volta terminata la storia, puoi rigiocare dal punto di vista del secondo protagonista per vivere gli stessi eventi in modo diverso.

Il mio verdetto: il miglior gioco di Rune Factory per chi preferisce brandire una katana piuttosto che una zappa – ma sappi che la parte dedicata all’agricoltura ne risente.

Cosa ne pensano i giocatori?

EmeraldPistol ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Se il tradizionale farming RF non è un grande punto di forza, personalmente ti consiglierei comunque il gioco. Il combattimento è divertente, la colonna sonora è bella (per me è almeno un A+ nella serie), i personaggi sono simpatici e creare oggetti dipende dall’abilità e non dalle percentuali.

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5. Rune Factory 5 [Il miglior gioco della serie Rune Factory per le funzionalità moderne]

Il nostro punteggio Enebameter 7.0/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere RPG d'azione / Simulatore di fattoria Piattaforme Nintendo Switch, PC (Steam) Anno di uscita 2022 (uscita in Occidente) Creatori Hakama Inc. (sviluppatore), Marvelous / XSEED Games (editore) Durata media di gioco 50–100 ore Ideale per Giocatori che cercano opzioni romantiche inclusive ed esplorazione in 3D

I fan hanno aspettato ben un decennio per Rune Factory 5. L’attesa era alle stelle. Quello che abbiamo ottenuto è stato… discreto. Vesti i panni di Alice o Ares, un ranger affetto da amnesia nella città di confine di Rigbarth. Gli sviluppi della trama sembrano familiari, ma i dialoghi accattivanti e gli eventi secondari bastano a rendere l’esperienza piacevole.

La caratteristica principale è il matrimonio tra persone dello stesso sesso: una novità assoluta per la serie. Tutti e 12 i potenziali partner sono disponibili indipendentemente dal sesso del tuo protagonista. La rosa dei personaggi spazia da un locandiere con le orecchie da lupo a un antico drago in forma umana. Per gli appassionati di giochi con opzioni romantiche, RF5 offre la selezione più inclusiva nella storia della serie.

Perché l’abbiamo scelto Rune Factory 5 introduce il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ambienti completamente in 3D e attacchi combinati in cooperativa, pur mantenendo il caratteristico ciclo di gioco della serie basato sull’agricoltura e sulle battaglie contro i mostri.

Il passaggio al 3D completo ha portato con sé dei veri problemi. Il frame rate è crollato su Switch, gli ambienti sembravano spogli rispetto agli sfondi dettagliati di RF4 e l’agricoltura è diventata quasi facoltativa per andare avanti nel gioco. La versione per PC funziona decisamente meglio, quindi ti consiglio di partire da quella.

Gli attacchi combinati con gli abitanti del villaggio reclutati e i Farm Dragon, che ampliano le tue opzioni di coltivazione, aggiungono un tocco di freschezza. Tra i migliori giochi della serie Rune Factory, RF5 è discreto ma non eccezionale.

Il mio verdetto: il miglior gioco della serie Rune Factory per le storie d’amore inclusive e l’esplorazione 3D moderna – anche se RF4 offre comunque un pacchetto complessivo più rifinito.

Cosa ne pensano i giocatori?

Steakkums ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 È un bel gioco. Ha una profondità che a prima vista non ti aspetteresti. Il combattimento è un po’ scomodo, ma tutti gli altri elementi sono davvero appaganti e divertenti. Adoro addomesticare i mostri, creare oggetti e coltivare.

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6. Rune Factory: I guardiani di Azuma [Miglior nuovo gioco della serie Rune Factory]

Il nostro punteggio Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere RPG d'azione / Simulazione agricola / Costruzione di villaggi Piattaforme Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC (Steam) Anno di uscita 2025 Creatori Marvelous Inc. (sviluppatore), XSEED Games (editore) Durata media di gioco 60–100+ ore Ideale per Giocatori che cercano un’ambientazione originale e una gestione del villaggio più articolata

Non mi aspettavo che un gioco della serie Rune Factory mi sorprendesse nel 2025, ma I Guardiani di Azuma ci è riuscito. Ambientato nella terra di Azuma, ispirata all’Oriente, vesti i panni di Subaru o Kaguya, una Danzatrice della Terra che sta riportando in vita un mondo distrutto dal Crollo Celeste. Spiriti guardiani, danze rituali e nuove armi come archi e talismani sostituiscono il solito arsenale fantasy occidentale.

La costruzione del villaggio è la novità più interessante di I Guardiani di Azuma. Non gestisci più una singola fattoria. Ricostruisci interi villaggi stagionali posizionando edifici per attirare i residenti. L’estetica di ispirazione giapponese è mozzafiato. Se ti piacciono giochi come La sposa dell’antico mago per il mix di fantasy e atmosfera culturale, Azuma ti piacerà un sacco.

Perché l’abbiamo scelto Rune Factory: I guardiani di Azuma reinventa la serie con un’ambientazione di ispirazione orientale, meccaniche di costruzione di villaggi e combattimenti con spiriti guardiani, per il rinnovamento visivo più audace nella storia della serie.

Il sistema di purificazione dalla piaga lega l’agricoltura direttamente all’avanzamento della trama: una novità assoluta per la serie. Il voto 6/10 di RPG Site ha sottolineato la debolezza nella progettazione dei dungeon, e questa critica è giustificata. I dungeon sono più lineari rispetto a quelli di RF4.

Il mio verdetto: il miglior gioco di Rune Factory per chi è alla ricerca di qualcosa di veramente nuovo, senza però perdere ciò che ha reso la serie così avvincente fin dall’inizio.

Cosa ne pensano i giocatori?

Loki_Magikill ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Questo è il Rune Factory che non sapevo nemmeno di volere. Combattimenti fluidi e scorrevoli, un sistema di agricoltura rinnovato, un nuovo sistema di costruzione del villaggio, una straordinaria varietà di personaggi colorati, un doppiaggio eccellente e una trama davvero piuttosto avvincente.

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7. Rune Factory 2: A Fantasy Harvest Moon [Il miglior gioco di Rune Factory per la struttura della trama]

Il nostro punteggio Enebameter 7.0/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere RPG d'azione / Simulatore agricolo Piattaforme Nintendo DS Anno di uscita 2008 Sviluppatore/i Neverland Co. (sviluppatore), Marvelous / Natsume (editore) Durata media di gioco 30–50 ore Ideale per Giocatori che cercano una trama accattivante e originale nel loro RPG di gestione

Ecco un gioco che ha provato qualcosa che non ho mai visto in nessun altro RPG agricolo. In Rune Factory 2 inizi nei panni di Kyle: un ragazzo affetto da amnesia, contadino, che poi diventerà marito e padre. Poi il gioco cambia completamente prospettiva. Prendi il controllo di tuo figlio, ed è lì che inizia la vera storia.

Questa struttura a due generazioni è il punto forte del gioco. Le scelte che fai nella prima generazione – chi sposi, cosa costruisci – influenzano direttamente la seconda parte della storia. Tuo figlio eredita i tratti di entrambi i genitori.

I pretendenti rivali arrivano persino a sposare le ragazze che lasci single, quindi il villaggio si evolve davvero in base alle tue decisioni. I fan di giochi come Harvest Moon riconosceranno questa meccanica generazionale: RF2 la riprende e la porta oltre.

Perché l’abbiamo scelto Rune Factory 2 presenta una trama unica a due generazioni in cui tuo figlio continua l’avventura, aggiungendo una profondità narrativa che si vede raramente nei giochi di ruolo agricoli.

Il ritmo, però, è il punto debole. La prima generazione può risultare un po’ lenta, e il combattimento è goffo per gli standard odierni. I dungeon rimangono ripetitivi finché la seconda metà del gioco non li rende finalmente più vari.

Ma tra i migliori giochi della serie Rune Factory, l’ambizione narrativa di RF2 non ha eguali. Anche i personaggi secondari salvano i momenti più lenti. Una cartomante che truca le proprie previsioni e un prete che beve più di quanto preghi mi hanno tenuto compagnia tra un raccolto e l’altro.

Il mio giudizio: Il colpo di scena generazionale rende Rune Factory 2 il miglior gioco della serie per chi ama le storie. La prima metà, un po’ lenta, alla fine ripaga come pochi altri RPG agricoli riescono a fare.

Cosa ne pensano i giocatori?

Dreamarche ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 RF2 rimane ancora il mio secondo gioco preferito della serie Rune Factory. Non ha resistito bene al passare del tempo, ma all’epoca era davvero un gioco fantastico.

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8. Rune Factory [Il miglior gioco classico della serie Rune Factory]

Il nostro punteggio Enebameter 6.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere RPG d'azione / Simulatore di vita in fattoria Piattaforme Nintendo DS Anno di uscita 2006 (Giappone), 2007 (Nord America) Sviluppatore/i Neverland Co. (sviluppatore), Marvelous / Natsume (editore) Durata media di gioco 25–40 ore Ideale per Gli appassionati della serie e i giocatori curiosi di scoprire come tutto è iniziato

Ogni franchise deve pur avere un inizio. Il primo Rune Factory poneva una domanda audace: e se Harvest Moon avesse spade e draghi? Vesti i panni di Raguna, un ragazzo affetto da amnesia (che sorpresa!) che si ritrova per caso nel villaggio agricolo di Kardia. Una ragazza di nome Mist ti affida una fattoria fatiscente, e da quel momento nasce un’intera serie.

Questo gioco ha inventato la formula ibrida. Gestione delle colture, crafting e combattimenti nei dungeon sono stati uniti per la prima volta. Il gameplay era rivoluzionario nel 2006 e tutto ciò che la serie è diventata oggi può essere ricondotto proprio a questo titolo.

Per gli standard odierni, però, è un po’ grezzo. I menu sono macchinosi, il combattimento è elementare e il sistema di creazione non si avvicina nemmeno lontanamente a quello che RF3 e RF4 hanno sviluppato in seguito. Non c’è nemmeno una versione rimasterizzata. Tra i migliori giochi di Rune Factory, questo è quello che si piazza più in basso, ma solo perché i suoi successori hanno imparato così bene da esso.

Perché l’abbiamo scelto Il primo Rune Factory ha inventato la formula ibrida tra gioco di ruolo e simulatore agricolo che ha definito un intero franchise, combinando per la prima volta la gestione delle colture, i combattimenti d’azione e l’addomesticamento dei mostri.

Circa 30 ore per la storia principale. Compatto per gli standard della serie, ma con abbastanza contenuti nei dungeon post-gioco da tenere occupati i completisti.

Il mio verdetto: un omaggio alle origini. Il primo Rune Factory non può mancare in questa lista perché, senza di esso, il miglior gioco della serie semplicemente non esisterebbe.

Cosa ne pensano i giocatori?

topurrisfeline ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 La meccanica di gioco ispirata a Rune Factory partiva da buone intenzioni, ma era un po’ macchinosa. Nel complesso è un po’ grezzo, ma resta comunque un primo capitolo solido. Mi piacciono ancora tantissimo i disegni dei personaggi.

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Il mio giudizio complessivo

Allora, qual è il miglior gioco della serie Rune Factory per te? Dipende davvero dal tuo stile di gioco, dato che ogni titolo ha i suoi punti di forza. Se sei alle prime armi, ecco un modo semplice per orientarti tra i migliori giochi di Rune Factory disponibili al momento.

Se sei un principiante assoluto e vuoi il pacchetto completo → Rune Factory 4 Special . I sistemi più approfonditi, i contenuti più ricchi, la curva di apprendimento più agevole. Disponibile su Switch e PC.

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→ . La struttura snella e il cast amatissimo lo rendono un punto di ingresso ideale per 40 ore di gioco. Se sei un veterano che ha già completato RF4 e vuoi qualcosa di nuovo → Rune Factory: I guardiani di Azuma. La costruzione del villaggio, l’estetica di ispirazione giapponese e i combattimenti rivisitati mantengono la formula avvincente. Il miglior gioco di Rune Factory per i giocatori pronti a qualcosa di nuovo.

La serie combina agricoltura e combattimenti in stile RPG ormai da quasi 20 anni, e continua a farlo meglio di chiunque altro. Scegli un titolo, impugna la zappa e la spada, e vedrai quale delle due lascerai per ultima.

Domande frequenti