20 najlepszych gier z serii Harvest Moon w 2026 roku: uprawy, krowy, chaos

Wybór najlepszej gry z serii „Harvest Moon” nie jest łatwy. Połowa serii zmieniła nazwę, druga połowa poszła własną drogą, a całość nadal budzi zamieszanie nawet po dziesięcioleciach. Jeśli jednak szukasz idealnego połączenia rolnictwa, przyjaźni i codzienności małego miasteczka, mam dla ciebie coś odpowiedniego.

Zagrałem we wszystkie – klasyki, gry poboczne, duchowych następców – i oto te tytuły z serii „Harvest Moon”, które najbardziej zapadły mi w pamięć. Przytulna nostalgia, współczesne arcydzieła – wszystko, co tylko chcesz. Wybrałem te, w które wciąż warto się zagłębić, codziennie podlewać i na których warto się skupić przez jeszcze jeden sezon w grze.

Nasze najlepsze propozycje gier z serii Harvest Moon

Po dokładnym przejrzeniu serii „Harvest Moon” i wszystkich jej odgałęzień zawęziłem wybór do pięciu tytułów, które naprawdę się wyróżniają. Jeśli zastanawiasz się, która gra z serii „Harvest Moon” jest najlepsza, oto od czego warto zacząć:

1 Story of Seasons: Friends of Mineral Town 2020 (remake) – Klasyka w nowej odsłonie. Ta gra przenosi urok oryginalnej gry Harvest Moon w nowoczesną erę, oferując płynniejszą rozgrywkę, ulepszoną grafikę oraz wszystkie elementy, które pokochaliście w Mineral Town, pozostawione w niezmienionej formie. Buy now 2 Story of Seasons: Pioneers of Olive Town 2021 Najbardziej elastyczna jak dotąd gra z serii Harvest Moon. Otrzymujesz ogromną swobodę w kształtowaniu swojego gospodarstwa, dostosowywaniu świata do własnych potrzeb oraz automatyzowaniu wszystkiego zgodnie z własnymi upodobaniami. To gra dla majsterkowiczów, którzy pragną pełnej kontroli. Buy now 3 Animal Crossing: New Horizons 2020 Technicznie rzecz biorąc, nie jest to gra z serii HM, ale jeśli szukasz przytulnej atmosfery, społeczności i postępów w czasie rzeczywistym, jest to jedna z najlepszych gier nawiązujących do serii Harvest Moon. Buy now

Jeśli tworzysz ranking gier z serii „Harvest Moon”, to są to prawdziwe hity. Niektóre z nich są przesiąknięte nostalgią, inne przekraczają granice, ale wszystkie oddają to, co sprawia, że nazwa „Harvest Moon” tak dobrze się przyjęła.

Niezależnie od tego, czy lubisz symulatory rolnicze, gry sezonowe, czy po prostu chcesz odpocząć od chaosu, te tytuły nadal są najlepsze w swojej klasie. Od „Wyspy Słoneczne” po „Animal Parade” – grałem we wszystkie z nich i w moim rankingu pozostają one najwyżej ocenianymi grami z serii „Harvest Moon”.

20 najlepszych gier z serii Harvest Moon – wybierz swoją pikselową farmę

Każda z tych gier ma w sobie coś wyjątkowego – czy to przytulną rutynę, emocjonalną satysfakcję, czy po prostu płynność uprawiania roli. Niektóre stawiają na swobodę, inne są bardziej uporządkowane i ustrukturyzowane. Ale wszystkie wciągały mnie na wiele godzin i dni. Powiedz mi więc, ile z tych najlepszych gier z serii Harvest Moo n znajduje się na twojej liście?

1. Story of Seasons: Friends of Mineral Town – remake [Najlepsza gra z serii Harvest Moon dla miłośników nostalgicznej rozkoszy z uprawiania roli]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2020 (remake klasyka z 2003 roku na GBA) Twórca Marvelous Wydawca XSEED Games Średni czas rozgrywki 30–50 godzin Najlepsze dla Swobodną rozgrywkę Unikalne cechy Postacie, z którymi można nawiązać romans, wydarzenia sezonowe, wydobywanie surowców, wędkarstwo, hodowla zwierząt, uprawa roślin, dopracowane sterowanie

To prawdziwa „pocieszka” w stylu Harvest Moon. „Story of Seasons: Przyjaciele z Mineral Town” to nowoczesna, odświeżona wersja oryginalnej gry z GBA (nowa oprawa graficzna, ta sama urocza dusza). Podstawowa rozgrywka jest czysta i nieskażona: uprawiaj rośliny, opiekuj się zwierzętami, rozdawaj ludziom rzepę, aż cię pokochają.

Pod względem graficznym gra nawiązuje do uroczego, niemal chibi stylu, który na pierwszy rzut oka może wydawać się nieco zbyt „mobilny”, ale szybko się do niego przyzwyczajasz. Gra działa płynnie, działa świetnie i nie odbiega od oryginalnej formuły. Nie ma tu żadnych znaczących zwrotów akcji ani nadmiaru mechanik – po prostu dopracowane, przemyślane życie na farmie.

Nie ma tu presji związanej z fabułą ani ogromnych serii zadań do wykonania. Chodzi przede wszystkim o to, by grać we własnym tempie, budować swoją farmę i wpasować się w rytm życia w Mineral Town. Otrzymujesz tyle, ile włożysz, a dojenie pikselowej krowy w jakiś sposób wciąż wyzwala serotoninę.

Dlaczego spodoba się fanom Harvest Moon:

To najbliższe odzwierciedlenie oryginalnego „Harvest Moon”, jakie można znaleźć, nie sięgając po GBA. Gra szanuje pierwowzór, ale nie sprawia wrażenia, jakby utknęła w przeszłości. Jeśli szukasz klasycznej mechaniki rolniczej, sympatycznych mieszkańców wsi i tej oldschoolowej pętli (tylko płynniejszej), to jest to wybór z najwyższej półki.

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2. Story of Seasons: Pionierzy z Olive Town [Najlepsza gra z serii Harvest Moon dla kreatywnych gospodarzy]

Nasz wynik 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Switch Rok wydania 2021 Producent Marvelous Wydawca XSEED Games Średni czas gry 40–100+ godzin Najlepsze dla Miłośników budowania i majsterkowania Unikalne cechy Swoboda w projektowaniu farmy, rzemiosło, mnóstwo twórców, wydarzenia sezonowe, budowanie relacji

W tej grze chodzi przede wszystkim o swobodę i jest to jedna z najlepszych gier symulacyjnych na rynku. Pionierzy Olive Town rzuca cię na całkowicie zarośniętą działkę i mówi: „Powodzenia”. Nie ma gotowego układu farmy, nie ma sztywnych zasad, są tylko drzewa, skały i absurdalna liczba maszyn rzemieślniczych, które czekają, by opanować twoje podwórko niczym technologiczne chwasty.

Podstawowa rozgrywka jest znajoma (DNA serii „Harvest Moon” pozostało nienaruszone), ale teraz możesz umieszczać budynki gdziekolwiek chcesz, przekształcać krajobraz i zautomatyzować połowę swoich obowiązków, jeśli będziesz grać sprytnie. Nie jest to najbardziej wyważona gra z serii, ale z pewnością jedna z najbardziej elastycznych.

Pod względem wizualnym jest przejrzysta i urocza, choć niektóre postacie niezależne wydają się nieco sztampowe. Jednak gdy już pogrążysz się w rozbudowie miasteczka i zarządzaniu imperium drobiowym, prawdopodobnie nie będzie ci to przeszkadzać. Jeśli jednak grasz w podróży, upewnij się, że korzystasz z dobrego laptopa do gier, aby Twoje kurczaki nie cierpiały z powodu opóźnień.

Możesz też jeździć na motocyklu. Tak, naprawdę.

Dlaczego spodoba się to fanom serii Harvest Moon:

Jeśli kiedykolwiek patrzyłeś na swoją farmę w gr ze „Harvest Moon” i pomyślałeś: „Chciałbym to wszystko zburzyć i zacząć od nowa”, to „Pionierzy Olive Town”” jest grą właśnie dla Ciebie. To najbardziej konfigurowalna pozycja w serii Harvest Moon (obecnie Story of Seasons). Idealna dla graczy, którzy uwielbiają systemy rzemiosła, elastyczne układy terenu i pełną kontrolę nad losami swojej farmy.

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3. Animal Crossing: Nowe Horyzonty [Najlepsza gra z serii Harvest Moon zapewniająca przytulne, towarzyskie życie]

Nasza ocena 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Switch Rok wydania 2020 Producent Nintendo EPD Wydawca Nintendo Średni czas gry Ponad 100 godzin Najlepsze dla Miłośników kolekcjonowania i dekoracji Unikalne cechy Zegar czasu rzeczywistego, interakcje z mieszkańcami wioski, kształtowanie terenu, wędkowanie, łapanie owadów, personalizacja domu

„Animal Crossing: Nowe Horyzonty” nie należy do serii „Harvest Moon”, ale jeśli szukasz świetnych, przytulnych gier i relaksującej atmosfery wiejskiej, ta pozycja zdecydowanie zasługuje na miejsce na tej liście. Lądujesz na bezludnej wyspie, rozkładasz namiot i powoli przekształcasz to miejsce w swoją wymarzoną wioskę. Rolnictwo? Niezupełnie. Ale i tak będziesz sadzić kwiaty, potrząsać drzewami i gromadzić rzepę, jakby od tego zależała spłata twojego kredytu hipotecznego (bo w pewnym sensie tak właśnie jest).

Gra toczy się w czasie rzeczywistym, więc pory roku zmieniają się zgodnie z kalendarzem, a sklepy zamykają się na noc. Urządzasz swój dom, kształtujesz teren i spędzasz zdecydowanie za dużo czasu na wybieraniu idealnej koszuli na urodziny swojego pingwiniego sąsiada.

Prawdziwym magnesem jest tu element społecznościowy. Wymiana przedmiotów z przyjaciółmi, odwiedzanie ich wysp lub po prostu chwalenie się swoim miasteczkiem na Reddicie. To gra o spokojnym tempie, ale taka, która nagradza codzienne granie i długotrwałą relaksację. Jeśli grasz na Switchu, polecam połączyć ją z solidnym monitorem gamingowym, aby w pełni cieszyć się doświadczeniem farmowania.

Dlaczego spodoba się fanom Harvest Moon:

Jeśli kiedykolwiek kochałeś serię „ H arvest Moon” bardziej za poczucie rutyny i wspólnoty niż za samo rolnictwo, „New Horizons” to idealna alternatywa. Gra jest spokojna, nieskończenie urocza i zaspokaja pragnienie „spokojnego życia w małym miasteczku”. Tylko że jest w niej więcej jeżowych krawców, a mniej krów.

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4. Stardew Valley [Najlepsza gra z serii Harvest Moon pod względem nowoczesnej perfekcji]

Nasz wynik 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch, urządzenia mobilne Rok wydania 2016 Twórca ConcernedApe Wydawca ConcernedApe Średni czas gry 60–200+ godzin Najlepsze dla Całkowite zanurzenie się w świecie gry Unikalne cechy Rolnictwo, romanse, lochy, festiwale, obsługa modów, tryb wieloosobowy

Stardew Valley to efekt tego, co dzieje się, gdy jeden facet siada i mówi: „Tęsknię za Harvest Moon, ale mogę stworzyć coś lepszego”. I w jakiś sposób… mu się to udało. Ta gra ma wszystko: uprawy, zwierzęta hodowlane, wędkarstwo, wydobycie, romanse, nawiedzone centrum społecznościowe, a do tego jest nawet świetną grą typu dungeon crawler. Możesz uprawiać ziemię, aż oczy ci się zamazują, zdobywać serce partnera, wychowywać dziecko i wciąż znajdować czas na walkę ze śluzami w kopalniach.

Styl pixel art jest uroczy, ale nie przesadzony, a ścieżka dźwiękowa to czysta przyjemność. W tę grę można grać w nieskończoność – częściowo dzięki społeczności modderów, a częściowo dlatego, że po prostu fajnie jest zacząć od nowa. Nie bez powodu jest to jedna z najlepszych gier o rolnictwie na rynku.

Tryb wieloosobowy był ogromnym dodatkiem. Teraz możesz wciągnąć znajomych do swojego kapuścianego imperium lub zmusić ich do udziału w każdym festiwalu jajek. Twoja farma, twoje zasady.

Dlaczego spodoba się fanom serii Harvest Moon:

To właśnie ta nowoczesna gra z serii „Harvest Moon”, o której zawsze marzyłeś, ale której nigdy nie dostałeś. Zachowuje ona ducha serii „Harvest Moon”, jednocześnie rozbudowując wszystkie jej aspekty – od głębi postaci po różnorodność rozgrywki. Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o idealnej symulacji życia na farmie, „Stardew Valley” jest prawdopodobnie już twoją ulubioną grą z serii „Harvest Moon”, nawet jeśli technicznie rzecz biorąc nie należy do tej serii.

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5. Story of Seasons: A Wonderful Life – remake [Najlepsza gra z serii „Harvest Moon” pod względem wzruszającego rozwoju międzypokoleniowego]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Rok wydania 2023 (remake gry „Harvest Moon: A Wonderful Life” z 2003 r.) Producent Marvelous Wydawca XSEED Games Średni czas rozgrywki 40–80 godzin Najlepsze dla Fanów symulatorów spokojnego życia z emocjonalną głębią Unikalne cechy Starzejące się postacie niezależne, uprawa roli z uwzględnieniem kolejnych pokoleń, pełna udźwiękowienie, bardziej inkluzywne relacje

„Story of Seasons: Cudowne życie”” to nowoczesna adaptacja jednej z najbardziej wyjątkowych gier z serii „Harvest Moon”. To niesamowita gra dla jednego gracza, która zaskakująco dobrze się broni. Główna rozgrywka toczy się wolniej niż to, do czego przyzwyczaili się większość fanów, ale to właśnie stanowi część jej uroku. Uprawiasz rośliny, hodujesz zwierzęta, nawiązujesz relacje, a potem… starzejesz się. Wszyscy się starzeją, twoje dziecko dorasta, a twoje wybory mają wpływ na kolejne dziesięciolecia.

Remake uporządkowuje pewne elementy, ale nie zmienia wszystkiego od podstaw. Wprowadza poprawki zwiększające komfort gry, lepsze tempo rozgrywki, związki między osobami tej samej płci oraz w pełni udźwiękowione przerywniki filmowe. Atmosfera pozostaje łagodna, nostalgiczna i nieco słodko-gorzka, choć nieco bardziej wyostrzona.

Nie chodzi tu o maksymalizację wydajności gospodarstwa, ale o obserwowanie upływającego czasu i poczucie, że naprawdę przeżyłeś spokojne, pełne życie.

Dlaczego spodoba się fanom serii „Harvest Moon”:

Ta gra jest inna. Jeśli podobało ci się „Harvest Moon” ze względu na spokojne tempo i ciche rutyny, „Cudowne życie” idzie o krok dalej. Jest wolniejsza, bardziej refleksyjna i autentycznie emocjonalna w sposób, którego większość symulatorów rolniczych unika. Nie jest to gra dla zapalonych graczy, ale idealna dla każdego, kto szuka gry z serii „Harvest Moon” z duszą.

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6. Harvest Moon: Magical Melody [Najlepsza gra z serii Harvest Moon pod względem muzycznego uroku życia na farmie]

Nasz wynik 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy GameCube, Wii Rok wydania 2005 Producent Marvelous Wydawca Natsume Średni czas gry 40–60 godzin Najlepsze dla Miłośników kompletności i różnorodności Unikalne cechy Nuty do zebrania, mnóstwo kandydatów na małżonków, rozwój miasteczka, wydobycie, wędkarstwo

„Magiczna melodia” to nieco dziwaczny kuzyn w rodzinie Harvest Moon – kolorowa, radosna i odrobinę obsesyjnie skupiona na pobocznych zadaniach związanych z kolekcjonowaniem. Nadal zajmujesz się rolnictwem, nawiązujesz przyjaźnie z mieszkańcami wioski i szukasz miłości, ale tym razem zbierasz też magiczne nuty, robiąc… cóż, właściwie wszystko. Doisz krowę? To jedna nuta. Gotujesz potrawę? Kolejna nuta. Wpadniesz do rzeki? Zgadłeś.

Gra jest jasna, ekscentryczna i oferuje o wiele więcej do zrobienia niż większość innych gier z serii Harvest Moon. Postacie mają nieco „chwiejne” głowy, ale świat gry jest pełen uroku i małych niespodzianek. Oferuje też rzadką opcję: możesz wybrać, czy chcesz grać jako rolnik czy rolniczka, czego brakowało we wcześniejszych częściach serii.

W wersji na Wii bez żadnego powodu usunięto postać kobiecą, więc jeśli to możliwe, postaraj się zdobyć oryginalną wersję na GameCube.

Dlaczego spodoba się fanom serii Harvest Moon:

Jeśli lubisz symulatory rolnicze z mnóstwem dodatkowych celów i silnym poczuciem postępu, „Magiczna melodia” to jedna z najbardziej niedocenianych gier z serii „Harvest Moon”. Ma w sobie ten oldschoolowy urok, mnóstwo zwierząt gospodarskich i wystarczająco dużo nietypowych mechanizmów, by gra wydawała się świeża. No i hej, kto nie chciałby uprawiać roli, by stworzyć własną symfonię?

7. Harvest Moon: A Wonderful Life [Najlepsza gra z serii Harvest Moon dla fanów ponadczasowych historii]

Nasza ocena 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy GameCube, PS2 Rok wydania 2003 Producent Marvelous Wydawca Natsume Średni czas gry 40–80 godzin Najlepsze dla graczy, którzy lubią długie sesje Unikalne cechy Starzejące się postacie, etapy życia, rozwój dzieci, wolniejsze tempo, emocjonująca fabuła

Oryginalna gra „Cudowne życie” była w momencie premiery czarną owcą serii Harvest Moon – wolniejsza, introspektywna i skupiona bardziej na życiu niż na rolnictwie. Nadal sadzisz uprawy i opiekujesz się zwierzętami, ale czas faktycznie płynie do przodu. Ludzie się starzeją. Bierzesz ślub, masz dziecko i obserwujesz, jak to dziecko dorasta. Aż pewnego dnia sam też się starzejesz.

Rolnictwo schodzi na drugi plan na rzecz opowiadania historii. Mechanika gry została uproszczona (nie ma na przykład skrzynek wysyłkowych), ale emocjonalna satysfakcja jest głębsza niż w większości gier z serii „Harvest Moon”. To spokojna gra o codziennej rutynie, relacjach międzyludzkich i upływie czasu.

Grafika stanowiła spore wyzwanie dla konsoli GameCube jak na symulator gospodarstwa, a ścieżka dźwiękowa wciąż wywołuje tę słodką, nostalgiczną melancholię.

Dlaczego spodoba się fanom serii Harvest Moon:

Ta gra jest dla fanów, którzy oczekują czegoś więcej niż tylko uprawiania roli. Chodzi tu o prowadzenie pełnego cyfrowego życia, ze wszystkimi jego wzlotami i upadkami. Jeśli nie przeszkadza ci powolne tempo i mniejsza liczba mechanizmów, „Cudowne życie” zapewni jedno z najbardziej wyjątkowych i wzruszających doświadczeń w serii „Harvest Moon”. Nadal jest to jedna z moich ulubionych gier.

8. Rune Factory 3 Special – remake [Najlepsza gra z serii Harvest Moon pod względem swobody w świecie fantasy]

Nasz wynik 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Switch Rok wydania 2023 (remake gry z 2009 roku na DS) Producent Marvelous Wydawca XSEED Games Średni czas rozgrywki 40–70 godzin Najlepsze dla fanów gier RPG i miłośników romansów Unikalne cechy Walka w czasie rzeczywistym, eksploracja lochów, oswajanie potworów, uprawa roli, moce transformacji, tryby trudności „Newlywed” i „Hell”

Rune Factory 3 Special to efekt połączenia klasycznej gry z serii Harvest Moon z elementami JRPG oraz mechaniką przemiany w owcę. Wcielasz się w Micah, pół-człowieka, pół-owcę cierpiącego na amnezję, który potrafi zmieniać postać, uprawiać rośliny, zabijać potwory i zabiegać o względy zaskakująco dużej liczby atrakcyjnych kobiet.

Remake ulepsza oryginalną wersję z DS dzięki ostrzejszej grafice, lepszemu interfejsowi użytkownika oraz nowej zawartości po ślubie dostępnej w „trybie nowożeńców”. Uprawa roli nadal stanowi podstawę rozgrywki, ale walka i eksploracja lochów są równie ważne. Możesz nawet oswajać potwory, aby pomagały ci na farmie lub dołączały do ciebie w walce.

To przytulna symulacja życia, gra typu hack-and-slash i gra randkowa w jednym, a jakoś to wszystko do siebie pasuje. Ale to tylko część jej chaotycznego uroku.

Dlaczego spodoba się fanom serii Harvest Moon:

Jeśli zwykłe gry z serii „Harvest Moon” wydawały się wam zbyt spokojne, „Rune Factory 3 Special” podnosi poprzeczkę o jeden stopień. Nadal masz do czynienia z uprawą roli, relacjami międzyludzkimi i zmianą pór roku, ale teraz pojawiają się walki na miecze, potwory i cała fabuła fantasy, która rozwija się tuż obok twojej grządki z kapustą. Jest to dziwna, zabawna gra, w którą można grać w nieskończoność. Zajmuje ona szczególne miejsce wśród spin-offów serii „Harvest Moon”.

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9. Harvest Moon: Save the Homeland [Najlepsza gra z serii Harvest Moon pod względem przemyślanej fabuły]

Nasza ocena 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS2, PSP, PS4 Rok wydania 2001 Producent Victor Interactive Software Wydawca Natsume Średni czas rozgrywki 20–30 godzin na jeden wątek fabularny Najlepsze dla graczy ceniących fabułę Unikalne cechy Dziewięć rozgałęzionych wątków fabularnych, zakończenia oparte na celach, poruszające tematy

W grze „Ratujmy Ojczyznę” wszystko wygląda inaczej. Nie ma tu ślubów, wychowywania dzieci ani wieloletniego prowadzenia gospodarstwa. Zamiast tego masz jeden rok, by zapobiec wyburzeniu swojego rodzinnego miasta i przekształceniu go w kurort. Bez presji.

W gruncie rzeczy nadal jest to gra z serii „Harvest Moon” (rolnictwo, zwierzęta, zbieractwo, wędkarstwo), ale wszystko opiera się na serii wątków fabularnych, które odblokowujesz w zależności od tego, z kim się zaprzyjaźniasz i jakie decyzje podejmujesz. Istnieje dziewięć możliwych zakończeń, a ponowne rozgrywanie gry, aby je wszystkie zobaczyć, jest w pewnym sensie głównym celem.

Ton jest nieco poważniejszy, a tempo gry bardziej dynamiczne niż w większości gier z serii „Harvest Moon”. Nie chodzi tu tylko o relaks, ale o to, by coś zmienić, zanim skończy się czas.

Dlaczego spodoba się to fanom serii „Harvest Moon”:

Jeśli chcesz, aby Twoja przygoda z serią „Harvest Moon” miała nieco większy sens, warto ponownie zagrać w „Ratujmy Ojczyznę””. Gra rezygnuje z długoterminowej rozgrywki typu sandbox na rzecz spójnych, wartych powtórnego przechodzenia wątków fabularnych, które naprawdę poruszają emocjonalnie. Żadnego małżeństwa, żadnych dzieci, żadnych zbędnych dodatków – tylko szczera walka o ocalenie miasta, krok po kroku, jeden ziemniak na raz.

10. Rune Factory 2 [Najlepsza gra z serii Harvest Moon, która zachwyca wszystkie pokolenia]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy DS Rok wydania 2008 Twórca Neverland Wydawcy Marvelous/Natsume Średni czas gry 40–70 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią długie sesje Unikalne cechy Rozgrywka obejmująca dwa pokolenia, walka w czasie rzeczywistym, system szkolny, uprawa roli, eksploracja lochów

Gra „Rune Factory 2” zaczyna się jak typowa gra z serii „Harvest Moon”: trafiasz do nowego miasteczka, uprawiasz rośliny, walczysz mieczem, wdajesz się w romans z miejscową dziewczyną i osiedlasz się w przytulnej rutynie. Potem (zwrot akcji) twoja postać bierze ślub, znika (tak, naprawdę), a ty przejmujesz rolę jej dziecka.

To właśnie największy atut gry: rozgrywka obejmująca dwa pełne pokolenia. Pierwsza połowa to przygotowania – budowanie farmy, zakochiwanie się i przygotowywanie świata. Druga połowa skupia się na eksploracji, lochach i ratowaniu świata. I tak, twoje dziecko może umawiać się ze swoimi kolegami z klasy, więc jest to dziedzictwo w stylu anime.

Walka jest prosta, ale satysfakcjonująca, a system szkolny dodaje fajnego akcentu do typowej dynamiki życia w wiosce. Nie jest to tak efektowne ani dopracowane jak późniejsze części serii „Rune Factory”, ale system pokoleniowy nadal się wyróżnia.

Dlaczego spodoba się fanom Harvest Moon:

Jeśli kiedykolwiek marzyłeś, by twój rolnik z serii „Harvest Moon” mógł przekazać pałeczkę nowemu pokoleniu, „Rune Factory 2” spełni te oczekiwania. Znajdziesz tu rolnictwo, romans, codzienną rutynę, a wszystko to przekształca się w grę RPG o dziedzictwie i bohaterstwie. Świetny wybór, jeśli lubisz kapustę z dodatkiem przeznaczenia.

11. Mój czas w Portii [Najlepsza gra z serii Harvest Moon dla majsterkowiczów i budowniczych]

Nasz wynik 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Switch, PS4, Xbox One, urządzenia mobilne Rok wydania 2019 Producent Pathea Games Wydawca Team17 Średni czas rozgrywki 60–100+ godzin Najlepsze dla Fani tworzenia przedmiotów Unikalne cechy Budowanie warsztatów, eksploracja otwartego świata, zadania związane z relacjami między postaciami, postapokaliptyczna sceneria, prosta walka

Gra „Mój czas w Portii” zadaje pytanie: co by było, gdyby ak seria „Harvest Moon” rozgrywała się 300 lat po upadku społeczeństwa, ale wszyscy nadal podchodziliby do tego z ogromnym spokojem? Tutaj nie jesteś rolnikiem, tylko budowniczym. Zamiast uprawiać ziemię, produkujesz piece, montujesz elementy mostów i zarządzasz warsztatem pełnym szumiących maszyn.

Gra kładzie duży nacisk na rzemiosło, więc spędzisz mnóstwo czasu na zbieraniu drewna, wydobywaniu reliktów i układaniu 47 rodzajów rud w ekwivalencie Tetrisa w ekwipunku. Ale to daje satysfakcję. Miasto jest pełne ekscentrycznych postaci, a do tego dostępny jest rozbudowany system relacji z wręczaniem prezentów, przerywnikami filmowymi, a nawet małżeństwem.

Pod względem wizualnym gra jest jasna i lekka, z płynną, pastelową estetyką postapokaliptyczną. W grze jest walka (jest w porządku), ale prawdziwa frajda polega na udoskonalaniu warsztatu i rozbudowywaniu swojej posiadłości, aż zacznie przypominać miniaturowe imperium fabryczne. To jedna z najlepszych gier na Steamie, jeśli lubisz budować, majsterkować i gromadzić meble.

Dlaczego spodoba się fanom serii Harvest Moon:

Jeśli rolnictwo nigdy nie było twoją pasją, ale uwielbiasz klimat serii „Harvest Moon”, gra „Portia” będzie dla ciebie idealna. Zamiast upraw mamy tu plany konstrukcyjne, a zamiast krów – palniki spawalnicze, ale sedno gry pozostało niezmienne. Idealna propozycja dla graczy, którzy uwielbiają budować, tworzyć przedmioty i obserwować, jak ich ciężka praca nabiera kształtu.

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12. Harvest Moon: Wyspy Słoneczne [Najlepsza gra z serii Harvest Moon zapewniająca tropikalną zabawę na farmie]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy DS Rok wydania 2009 Producent Marvelous Wydawca Natsume Średni czas rozgrywki 40–70 godzin Najlepsze dla odkrywców wysp i fanów symulatorów małżeństwa Unikalne cechy Mechanika podnoszenia wysp, system upraw uzależniony od pogody, ponad 20 kandydatów do małżeństwa

W grze „Wyspy Słoneczne” formuła serii „Harvest Moon” przenosi się na plażę i wzbogaca się o odrobinę starożytnej magii. O co chodzi? Kilka wysp zatonęło, a twoim zadaniem jest przywrócenie ich do życia poprzez uprawę roli, wydobycie surowców i dostarczanie mieszkańcom mnóstwa ananasów. Bo przecież tak właśnie musi być.

Uprawa roli opiera się tu na siatce z pewnym stopniem złożoności pogodowej. Podczas sadzenia roślin trzeba faktycznie brać pod uwagę wskaźniki nasłonecznienia i opadów. Narzędzia na ekranie dotykowym działają zaskakująco dobrze, a duży nacisk kładzie się na poprawę relacji z mieszkańcami wioski. Dzięki ponad 20 potencjalnym partnerom do małżeństwa jest to w zasadzie tropikalna symulacja randkowa połączona z obowiązkami domowymi.

Można też hodować zwierzęta, brać udział w festiwalach i stopniowo odblokowywać kolejne wyspy o różnym klimacie i zasobach. Gra jest radosna, wymaga powtarzalnych czynności i zaspokaja klasyczną tęsknotę za serią „Harvest Moon”, nie będąc przy tym zbyt skomplikowaną.

Dlaczego spodoba się fanom serii Harvest Moon:

Jeśli masz ochotę na grę z serii Harvest Moon z plażową atmosferą i lekkim akcentem na postępy, warto sięgnąć po Wyspy Słoneczne. Gra zachowuje podstawową rozgrywkę rolniczą, ale urozmaica ją eksploracją, mnóstwem opcji romantycznych oraz dziwnie satysfakcjonującym celem: podnoszeniem poziomu lądu z morza za pomocą warzyw.

13. Rune Factory 4 Special [Najlepsza gra z serii Harvest Moon pod względem przygody i miłości]

Nasz wynik 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2020 (remaster gry z 2012 roku na 3DS) Twórca Neverland Wydawca XSEED Games Średni czas gry 60–120+ godzin Najlepsze dla fanów romansów i gier RPG Unikalne cechy Głębokie interakcje między postaciami, walka w czasie rzeczywistym, oswajanie potworów, gotowanie, uprawa roli, wątki fabularne po ślubie

Rune Factory 4 Special to gra spełniająca marzenia każdego, kto kiedykolwiek chciał uprawiać rzepę, umawiać się z dwunastoma osobami jednocześnie, a potem walczyć z świadomym smokiem. To najbardziej dopracowana jak dotąd gra z serii Rune Factory, łącząca przytulność symulatora rolniczego z prawdziwą głębią akcji RPG. Wielu wieloletnich fanów uważa ten tytuł za najlepszą grę z serii Rune Factory ze względu na mistrzowskie wyważenie tych różnorodnych mechanik.

Budzisz się z amnezją (klasyka), zostajesz pomylony z członkiem rodziny królewskiej i od razu otrzymujesz zamek oraz ogromne pole uprawne. Od tego momentu wszystko zależy od ciebie: sadź rośliny, oswajaj potwory, eksploruj lochy, twórz absurdalnie potężną broń lub spędzaj dni, rozdając mieszkańcom wsi pieczone bataty, aż się w tobie zakochają.

Edycja „Special” zawiera pełną lokalizację głosową, bardziej wyważoną krzywą trudności oraz fragmenty fabuły z serii „Another Episode” jako zawartość po ślubie. Bo po co poprzestać na romansie, skoro można też doświadczyć niezręcznych relacji z teściami?

Dlaczego spodoba się to fanom serii Harvest Moon:

Jeśli uwielbiasz gry z serii „Harvest Moon”, ale chciałbyś, żeby było w nich więcej walk na miecze, zwrotów akcji i magicznych pingwinów, to ta pozycja jest oczywistym wyborem. Gra zachowuje wszystkie elementy rolnicze i urok tradycyjnej gry z serii „Harvest Moon”, ale przenosi je do świata fantasy pełnego charakteru. Zostaniesz tu dla rzepy, ale zakochasz się w tym chaosie.

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14. Harvest Moon: Friends of Mineral Town [Najlepsza gra z serii Harvest Moon dla miłośników klasycznych gier na konsole przenośne]

Nasza ocena 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy GBA Rok wydania 2003 Producent Marvelous Wydawca Natsume Średni czas rozgrywki 40–70 godzin Najlepsze dla Nostalgicznych graczy korzystających z konsol przenośnych Unikalne cechy Uprawa roślin i opieka nad zwierzętami, wydobycie surowców, wydarzenia w miasteczku, wielu potencjalnych partnerów do małżeństwa

„Przyjaciele Mineral Town” to gra z serii Harvest Moon, która zmieniła graczy na GBA w prawdziwych wirtualnych rolników. Jeśli miałeś tę grę, to najprawdopodobniej przez wiele miesięcy nie wychodziła z gniazda kartridża. Fabuła jest klasyczna jak tylko może być: dziedziczysz farmę, zaczynasz uprawiać rośliny, hodujesz krowy i kurczaki, zabiegasz o względy kogoś z miasta i budujesz swoje małe życie, krok po kroku.

Tempo gry jest dynamiczne, rozgrywka wciągająca, a miasteczko pełne jest zapadających w pamięć postaci – od zrzędliwego starego barmana po tajemnicze duchy żniw. Można tu łowić ryby, wydobywać surowce, gotować, brać udział w festiwalach, a losowość jest na tyle wyważona, że gracz nieustannie zapisuje stan gry w nadziei na idealną pogodę.

Gra jest prosta, ale na tym polega jej urok. Wszystko idealnie do siebie pasuje i zanim się zorientujesz, minie pięć lat w grze, a ty będziesz się zastanawiać, czy ożenić się z Ann, czy z Karen.

Dlaczego spodoba się fanom serii Harvest Moon:

To gra z serii Harvest Moon, która zdefiniowała serię dla całego pokolenia. Jest czysta, skupiona na sednie i można w nią grać w nieskończoność. Oferuje niezapomnianą rozgrywkę rolniczą, ciepłe postacie oraz idealną równowagę między pracą a codzienną rutyną. Nadal jest to jedna z najbardziej uwielbianych gier z serii Harvest Moon, jakie kiedykolwiek wydano.

15. Harvest Moon: Wiatry Anthos [Najlepsza gra z serii Harvest Moon dla ambitnych miłośników przygód na farmie]

Nasz wynik 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Rok wydania 2023 Producent Appci Wydawca Natsume Średni czas gry 30–60 godzin Najlepsze dla Fanów gier o prowadzeniu gospodarstwa w otwartym świecie Unikalne cechy Uprawa roli dostosowana do regionu, podróżowanie na wierzchowcach, pięć miast do odkrycia, rozbudowane opcje personalizacji

Gra „Wiatry Anthosu” próbuje wykorzystać formułę serii „Harvest Moon” i rozbudować ją na szeroką skalę. Zamiast jednej przytulnej wioski masz do dyspozycji pięć miejscowości rozrzuconych po zaskakująco dużej mapie. Każda z nich ma swój własny klimat, uprawy i dynamikę życia. Twoje gospodarstwo nie jest też ograniczone do jednego kawałka ziemi; możesz zarządzać polami w różnych regionach w zależności od tego, co uprawiasz.

Będziesz przemieszczać się między miastami konno (lub na strusiu, bo czemu nie?), realizować zadania specyficzne dla danego regionu i próbować ponownie połączyć świat rozdarty przez katastrofę. Jest to bardziej ambitna koncepcja niż w większości gier z serii Harvest Moon, choć nie zawsze udaje się ją dopracować pod względem wykończenia czy głębi.

Mimo to gra jest barwna, pełna treści i sprawia wrażenie prawdziwej próby rozwinięcia serii, a nie tylko powtórzenia starych schematów.

Dlaczego spodoba się fanom serii Harvest Moon:

Jeśli grałeś już w kilkanaście gier z serii „Harvest Moon” i szukasz czegoś, co faktycznie zmienia dotychczasową formułę, „Wiatry Anthosu” ma co do zaoferowania. Gra jest rozbudowana, eksperymentalna i zapewnia większą swobodę niż zazwyczaj. Nie jest idealna, ale zdecydowanie stanowi jedną z ciekawszych pozycji w serii „Harvest Moon”.

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16. Littlewood [Najlepsza gra z serii Harvest Moon do spokojnego życia po zakończeniu misji]

Nasza ocena 6.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Switch Rok wydania 2020 Twórca Sean Young Wydawca SmashGames Średni czas rozgrywki 20–40 godzin Najlepsze dla Fani relaksującej gry polegającej na budowaniu miasta Unikalne cechy Pełna personalizacja miasta, brak walki, system przyjaźni i romansów, zbieranie surowców, urok grafiki pikselowej

Littlewood odwraca scenariusz – ostatni boss został już pokonany, świat ocalony, a twoje zadanie? Odbuduj spokojne miasteczko i spróbuj przypomnieć sobie, kim jesteś. To jedna z najbardziej urokliwych gier w stylu Stardew Valley z domieszką terapii amnezji po zakończeniu misji.

Nie ma tu walki, tylko czysta, przytulna atmosfera. Zbierasz surowce, uprawiasz ziemię, łowisz ryby, gotujesz i projektujesz swoją wioskę od podstaw. Chcesz przesunąć karczmę o trzy pola w lewo i posadzić za nią drzewo? Śmiało. Możesz zmieniać każdy budynek, drogę czy element dekoracyjny.

Bardzo spodobały mi się ekscentryczne postacie, zabawny styl pisania i spokojne tempo gry. Nie musisz ścigać się z czasem – po prostu cieszysz się atmosferą, odblokowujesz nowe elementy i zastanawiasz się, z którą postacią niezależną chcesz się umówić na randkę, kierując się jej ulubionym smoothie.

Dlaczego spodoba się to fanom serii Harvest Moon:

Jeśli kochasz gry z serii „Harvest Moon” za spokojną rutynę i urok małego miasteczka, „Littlewood” będzie dla ciebie jak ciepła kąpiel w formie gry. Nie ma tu presji, potworów ani katastrof – tylko uprawa roli, dekorowanie i powolne budowanie czegoś znaczącego. To rzadka gra w stylu „Harvest Moon”, w której sednem są właśnie te spokojne chwile.

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17. Sakuna: O ryżu i upadku [Najlepsza gra z serii Harvest Moon pod względem akcji i autentyczności]

Nasz wynik 6.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Switch Rok wydania 2020 Twórca Edelweiss Wydawcy XSEEd Games/Marvelous Średni czas rozgrywki 30–50 godzin Najlepsze dla Fanów walki (i ryżu) Unikalne cechy Akcja typu side-scrolling, rozbudowany system uprawy ryżu, mitologiczna japońska sceneria, wzrost plonów oparty na statystykach

Sakuna: O ryżu i upadku to w połowie wspaniała gra walki 2D, a w połowie zaskakująco rozbudowana symulacja uprawy ryżu. Wcielasz się w Sakunę, rozpieszczoną boginię żniw wygnaną na wyspę opanowaną przez demony, gdzie jedyną drogą powrotu do łask niebiańskich władz jest wyhodowanie najdoskonalszego ryżu na świecie. Bez presji.

Część rolnicza to nie tylko „zasiej, podlej, zbierz”. Ręcznie uprawiasz ziemię, regulujesz poziom wody, moczysz i suszysz, a na podstawie tego, jak dobrze zarządzasz każdym etapem, faktycznie obserwujesz wzrost parametrów. To jeden z najbardziej realistycznych systemów rolniczych spośród wszystkich gier w stylu Harvest Moon. Wydaje się, jakby konsultowano się z prawdziwymi agronomami.

Kiedy nie brodzisz po szyję w błocie, rzucasz demonami w płynnej walce side-scrollingowej z kombinacjami ciosów, chwytami i ulepszeniami. To zaskakująco solidna gra RPG.

Dlaczego spodoba się fanom serii „Harvest Moon”:

Jeśli kiedykolwiek chciałeś, żeby „Harvest Moon” nabrało charakteru i chwyciło za kosę, „Sakuna” trafia w sedno. Łączy akcję i rolnictwo, nie zaniedbując żadnej z tych stron. Poza tym to jedyna gra, w której opanowanie tradycyjnej uprawy ryżu faktycznie czyni cię silniejszym w walce. Dziwne połączenie, ale działa znakomicie.

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18. Rune Factory 5 [Najlepsza gra z serii Harvest Moon dla fanów gier RPG z „zielonymi palcami”]

Nasza ocena 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Switch Rok wydania 2022 Producent HAKAMA Inc. Wydawcy XSEED Games/Marvelous Średni czas rozgrywki 50–100 godzin Najlepsze dla Fanów fantasy z elementami uprawiania roli i walki Unikalne cechy Walki w czasie rzeczywistym, oswajanie potworów, małżeństwa osób tej samej płci, zdobywanie umiejętności, wielofunkcyjne narzędzia rolnicze

Rune Factory 5 to świetna gra fantasy, która próbuje przenieść serię w pełną trójwymiarowość. Jest jeszcze nieco niedopracowana, ale nadal oferuje ten uroczy cykl „w dzień uprawiasz ziemię, w nocy walczysz”, który fani tak uwielbiają. Wcielasz się w rolę nowego strażnika porządku w miasteczku, które bardzo go potrzebuje, a Twoim zadaniem jest uprawianie roli, eksplorowanie lochów i delikatne flirtowanie z połową bohaterów.

Możesz oswajać potwory, by pomagały ci na farmie, walczyć mieczem szerokim w bitwach rozgrywanych w czasie rzeczywistym, podnosić poziom umiejętności, wykonując praktycznie wszystko (nawet śpiąc), a w końcu wziąć ślub (niezależnie od płci). Elementy rolnicze są mniej rozbudowane niż w tradycyjnych grach z serii Harvest Moon, ale nadal dają satysfakcję, gdy zaczniesz ulepszać narzędzia i automatyzować systemy.

Wydajność na Switchu była niestabilna w momencie premiery, ale późniejsze aktualizacje oraz wersja na PC pomogły to naprawić. Nie jest to najbardziej dopracowana gra z serii Rune Factory, ale trzeba docenić jej ogromną skalę.

Dlaczego spodoba się fanom Harvest Moon:

Jeśli kochasz serię Harvest Moon, ale chciałbyś, żeby zawierała więcej walk na miecze, drzewek umiejętności i chaosu w relacjach międzypostaciowych, Rune Factory 5 spełni te oczekiwania. Czasami gra jest nieco nierówna, ale ma wiele do zaoferowania, zwłaszcza jeśli jesteś typem gracza, który lubi zabijać orki, uprawiać rzepę i decydować, z kim się ożenić – a wszystko to jeszcze przed obiadem.

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19. Farm Together [Najlepsza gra z serii Harvest Moon dla graczy współpracujących]

Nasz wynik 6.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2018 Twórca Milkstone Studios Wydawca Milkstone Studios Średni czas rozgrywki 30–100+ godzin Najlepsze dla swobodną rozgrywkę wieloosobową polegającą na uprawie roli Unikalne cechy Wzrost upraw w czasie rzeczywistym, płynna rozgrywka w trybie kooperacji, pełna personalizacja farmy, rozgrywka bez presji

Farm Together to doskonała gra kooperacyjna, która sprowadza rolnictwo do jego najbardziej relaksującej, przyjaznej dla wielu graczy formy. Chodzi tu wyłącznie o sadzenie, dekorowanie i obserwowanie, jak rozwija się twoja farma. Nie ma tu żadnego stresu, żadnych walk i praktycznie nie ma możliwości przegrania. Po prostu czysta, kooperacyjna produktywność.

Uprawy rosną w czasie rzeczywistym, nawet gdy nie grasz, więc po powrocie czekają na ciebie dynie i zyski. Możesz dostosować cały układ swojej farmy – od dróg, przez sady, po stawy rybne – i pozwolić znajomym wpaść z wizytą bez ryzyka zniszczenia twojej ciężkiej pracy (dzięki uprawnieniom dla gości).

Gra ma tę wciągającą pętlę „jeszcze tylko jedno zbiory”, ale bez wypalenia. Chcesz spędzić godzinę na tworzeniu klombów i stawianiu ogrodzeń? Śmiało. Chcesz zarobić kasę na 50 bakłażanach i przemysłowym akwarium? To też działa.

Dlaczego spodoba się to fanom serii Harvest Moon:

Jeśli kochasz spokojną stronę gier z serii Harvest Moon, Farm Together to oczywisty wybór. Będziesz sadzić, dekorować i budować swoje życie we własnym tempie. Gra rezygnuje z fabuły i wątków małżeńskich, stawiając w pełni na satysfakcjonujące wspólne prowadzenie gospodarstwa. To jak cyfrowe ogrodnictwo z przyjaciółmi, ale bez bólu pleców.

20. Strażnik cmentarza [Najlepsza gra z serii Harvest Moon zapewniająca makabryczną zabawę w wielozadaniowości]

Nasza ocena 6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch, urządzenia mobilne Rok wydania 2018 Twórca Lazy Bear Games Wydawca tinyBuild Średni czas gry 40–100+ godzin Najlepsze dla Fanów czarnego humoru i rozbudowanego systemu rzemiosła Unikalne cechy Zarządzanie zwłokami, ulepszanie cmentarza, średniowieczna ekonomia kościelna, alchemia, uprawa roli, eksploracja lochów

„Strażnik cmentarza” sprawia wrażenie, jakby gra z serii „Harvest Moon” zboczyła z drogi na średniowieczny cmentarz i postanowiła tam zostać. Wcielasz się w rolę nowego opiekuna zaniedbanego cmentarza i zamiast uprawiać rzepę, zajmujesz się… przetwarzaniem zwłok.

Ale nie martw się – nadal czeka cię uprawa roli, nawiązywanie relacji, rzemiosło i eksploracja lochów. Musisz tylko zmierzyć się z takimi kwestiami, jak jakość sekcji zwłok, rozkład ciał oraz etyczne aspekty sprzedaży wątpliwej jakości mięsa do tawerny.

To makabryczne, owszem, ale też pomysłowe i pełne rozbudowanych mechanizmów. Rolnictwo to tylko jedna z części twojego nowego, dziwacznego życia. Będziesz też wygłaszać kazania, zarządzać rozrastającym się kościołem, tworzyć alchemiczne mikstury i próbować dowiedzieć się, dlaczego w ogóle zostałeś wciągnięty do tego czyśćca.

Nie jest to tak ciepła i przytulna gra jak klasyczne „Harvest Moon”, ale jeśli lubisz rutynę z domieszką egzystencjalnego strachu, to ta gra trafi w dziesiątkę.

Dlaczego spodoba się fanom serii Harvest Moon:

Znajdziesz tu wszystkie typowe elementy gier z serii „Harvest Moon”, takie jak uprawy, harmonogramy, rzemiosło i romanse, ale opakowane w przezabawnie ponurą oprawę. Jeśli kiedykolwiek pomyślałeś: „Byłoby lepiej, gdyby było tu więcej zwłok”, to „Strażnik cmentarza” jest spełnieniem twojego dziwnie konkretnego marzenia.

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Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra z serii Harvest Moon?

Pierwsze miejsce zajmuje „Story of Seasons: Przyjaciele z Mineral Town””. To dopracowana wersja oryginalnego klasyka na konsole przenośne, z ulepszoną grafiką, dopracowaną mechaniką i tą samą wciągającą rozgrywką. Jeśli szukasz przytulnej gry o prowadzeniu gospodarstwa z ogromną dawką uroku, to właśnie ta część serii „Harvest Moon” będzie dla Ciebie idealna.

Jaka jest najlepiej sprzedająca się gra z serii Harvest Moon?

W przeszłości na czele list sprzedaży znajdowały się „Harvest Moon: Powrót do natury”” i „Cudowne życie”e”, ale „Stardew Valley” wyprzedziło je wszystkie. Chociaż technicznie jest to duchowy następca serii, zaspokaja te same potrzeby. Jeśli chodzi o oficjalną sprzedaż serii „Harvest Moon”, palmę pierwszeństwa dzierży „Cudowne życie””.

Jaka jest najlepsza stara gra z serii „Harvest Moon”?

Oryginalna gra „Przyjaciele Mineral Town” na GBA nadal świetnie się sprawdza. Jest dopracowana, łatwa do opanowania i pełna serca. To doświadczenie z serii „Harvest Moon” w najczystszej, najbardziej nostalgicznej formie. I tak, ponowne ładowanie gry w celu wywołania deszczu nadal liczy się jako strategia.

Czy gra „Harvest Moon” jest trudna do opanowania?

Wcale nie. Większość gier z serii „Harvest Moon” wprowadza gracza w świat gry za pomocą prostych zadań rolniczych i przyjaznych postaci niezależnych. Gry takie jak „Przyjaciele Mineral Town” czy „Pionierzy Olive Town” są idealne dla początkujących. Wystarczy sadzić rośliny, głaskać zwierzęta i nie zapomnieć o konewce. Resztę załatwi urok tej gry.