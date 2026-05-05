Les 20 meilleurs jeux Harvest Moon de 2026 : cultures, vaches, chaos

Choisir le meilleur jeu Harvest Moon n’est pas chose facile. La moitié de la série a changé de nom, l’autre moitié a suivi sa propre voie, et tout cela reste encore déroutant plusieurs décennies plus tard. Mais si vous recherchez ce mélange parfait entre agriculture, amitié et vie de petite ville, je suis là pour vous aider.

Je les ai tous joués – les classiques, les spin-offs, les successeurs spirituels – et voici les jeux Harvest Moon qui m’ont le plus marqué. Nostalgie réconfortante, chefs-d’œuvre modernes, il y en a pour tous les goûts. J’ai sélectionné ceux qui valent encore la peine d’être explorés, arrosés quotidiennement et qui vous rendront accro le temps d’une saison de jeu supplémentaire.

Nos coups de cœur parmi les jeux Harvest Moon

Après avoir passé au crible la série Harvest Moon et toutes ses déclinaisons, j’ai sélectionné cinq titres qui se démarquent vraiment. Si vous vous demandez quel est le meilleur jeu Harvest Moon, voici par où commencer :

1 Story of Seasons: Friends of Mineral Town 2020 (remake) – Le classique revisité. Ce titre transpose le charme du Harvest Moon original à l’ère moderne grâce à des mécanismes de jeu plus fluides, des graphismes améliorés, tout en conservant intact tout ce que vous aimiez à Mineral Town. Buy now 2 Story of Seasons: Pioneers of Olive Town 2021 Il s’agit du jeu vidéo Harvest Moon le plus flexible à ce jour. Vous bénéficiez d’une immense liberté pour aménager votre ferme, personnaliser votre univers et tout automatiser à votre guise. Il s’adresse aux bricoleurs qui souhaitent avoir un contrôle total. Buy now 3 Animal Crossing: New Horizons 2020 Techniquement, ce n’est pas un jeu de la série Harvest Moon, mais si vous recherchez une ambiance chaleureuse, une communauté et une progression en temps réel, c’est l’un des meilleurs équivalents spirituels des jeux Harvest Moon qui existent. Buy now

Si vous établissez un classement des jeux Harvest Moon, ce sont là les titres incontournables. Certains misent sur la nostalgie, d’autres repoussent les limites, mais tous incarnent ce qui fait le succès de la franchise Harvest Moon.

Que vous soyez amateur de simulations agricoles, de jeux sur le thème des saisons ou que vous souhaitiez simplement vous évader du chaos, ces titres restent la crème de la crème. De Les Îles du Soleil à Animal Parade, je les ai tous joués, et ceux-ci restent pour moi les meilleurs jeux Harvest Moon.

Les 20 meilleurs opus de la série Harvest Moon – Choisissez votre ferme en pixels

Chacun de ces titres met en avant un aspect différent, qu’il s’agisse de routines réconfortantes, de moments émouvants ou du pur plaisir de la vie à la ferme. Certains misent tout sur la liberté, d’autres privilégient une structure rigoureuse. Mais tous m’ont captivé pendant des heures, voire des jours. Alors dites-moi, combien de ces meilleurs jeux Harvest Moo n figurent sur votre liste ?

1. Story of Seasons : Les Amis de Mineral Town (Remake) [Le meilleur jeu Harvest Moon pour un bonheur agricole empreint de nostalgie]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2020 (remake du classique GBA de 2003) Développeur Marvelous Éditeur XSEED Games Durée moyenne de jeu 30 à 50 heures Idéal pour Une expérience de jeu décontractée Caractéristiques uniques Personnages avec lesquels on peut nouer des relations amoureuses, événements saisonniers, exploitation minière, pêche, élevage, cultures, commandes perfectionnées

C'est le « réconfort » à la Harvest Moon. Story of Seasons : Les amis de Mineral Town est une version moderne et revisitée du jeu original sur GBA (nouvelle présentation, mais toujours aussi attachant). Le principe de base reste pur et intact : cultiver des plantes, s'occuper des animaux, offrir des navets aux habitants jusqu'à ce qu'ils vous aiment.

Visuellement, le jeu adopte un style mignon, presque « chibi », qui peut sembler un peu trop « jeu mobile » à première vue, mais auquel on s’attache rapidement. Le gameplay est fluide, le jeu fonctionne à merveille et ne s’écarte pas de la formule originale. Pas de rebondissements majeurs ni de surabondance de mécanismes ici, juste une vie à la ferme bien ficelée et raffinée.

Il n’y a ni pression narrative ni séries de quêtes interminables à accomplir. Il s’agit avant tout de trouver votre rythme, de construire votre ferme et de vous adapter au rythme de Mineral Town. Vous récoltez ce que vous semez, et d’une manière ou d’une autre, traire une vache pixélisée continue de déclencher une montée de sérotonine.

Pourquoi les fans de Harvest Moon l’apprécieront :

C’est ce qui se rapproche le plus de l’expérience originale de Harvest Moon sans avoir à ressortir votre GBA. Le jeu reste fidèle à l’œuvre originale sans pour autant donner l’impression d’être ancré dans le passé. Si vous recherchez des mécanismes agricoles classiques, des villageois attachants et cette boucle de jeu à l’ancienne (mais en plus fluide), c’est un choix de premier ordre.

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2. Story of Seasons : Les pionniers d’Olive Town [Meilleur jeu Harvest Moon pour les fermiers créatifs]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Switch Année de sortie 2021 Développeur Marvelous Éditeur XSEED Games Durée moyenne de jeu 40 à 100 heures et plus Idéal pour Les créateurs et les bricoleurs Caractéristiques uniques Liberté d’aménagement de la ferme, artisanat, une multitude de créateurs, événements saisonniers, développement de relations

Ce jeu est placé sous le signe de la liberté et figure parmi les meilleurs jeux de simulation du marché. Les pionniers d’Olive Town vous plonge au cœur d’un terrain totalement envahi par la végétation et vous dit : « Bonne chance. » Pas d’agencement de ferme prédéfini, pas de règles rigides, juste des arbres, des rochers et un nombre absurde de machines d’artisanat prêtes à envahir votre cour comme des mauvaises herbes high-tech.

Le gameplay de base est familier (l’ADN de Harvest Moon est toujours intact), mais vous pouvez désormais placer des bâtiments où bon vous semble, remodeler le paysage et automatiser la moitié de vos tâches si vous vous y prenez intelligemment. Ce n’est pas le jeu le plus équilibré de la série, mais c’est sans conteste l’un des plus flexibles.

Visuellement, le jeu est épuré et mignon, même si certains PNJ semblent un peu stéréotypés. Cela dit, une fois que vous serez plongé jusqu’aux genoux dans le développement de la ville et la gestion d’un empire avicole, vous ne vous en soucierez probablement plus. Si vous êtes en déplacement, veillez toutefois à jouer sur un bon ordinateur portable de jeu pour que vos poulets ne subissent pas de ralentissements.

Vous pouvez également faire de la moto. Oui, vraiment.

Pourquoi les fans de Harvest Moon l'apprécieront :

Si vous vous êtes déjà retrouvé à regarder votre ferme dans Harvest Moon en vous disant : « J’aimerais bien tout raser au bulldozer pour repartir de zéro », alors Les pionniers d’Olive Town est le jeu qu’il vous faut. C’est le titre le plus personnalisable de la série Harvest Moon (désormais Story of Seasons). Il est parfait pour les joueurs qui aiment les systèmes d’artisanat, les agencements flexibles et le fait de prendre le contrôle total du destin de leur ferme.

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3. Animal Crossing : New Horizons [Le meilleur jeu Harvest Moon pour une vie conviviale et sociale]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Switch Année de sortie 2020 Développeur Nintendo EPD Éditeur Nintendo Durée moyenne de jeu Plus de 100 heures Idéal pour Les collectionneurs et les amateurs de décoration Caractéristiques uniques Horloge en temps réel, interactions avec les villageois, aménagement du terrain, pêche, chasse aux insectes, personnalisation de votre maison

Animal Crossing : New Horizons n’est pas un titre de la série Harvest Moon, mais si vous recherchez des jeux agréables et une ambiance de village décontractée, ce titre a tout à fait sa place dans cette liste. Vous débarquez sur une île déserte, vous installez une tente et transformez peu à peu cet endroit en la ville de vos rêves. De l’agriculture ? Pas vraiment. Mais vous vous retrouverez tout de même à planter des fleurs, à secouer des arbres et à accumuler des navets comme si votre prêt immobilier en dépendait (car c’est un peu le cas).

Le jeu se déroule en temps réel : les saisons changent au rythme de votre calendrier et les magasins ferment la nuit. Vous décorez votre maison, aménagez le terrain et passez bien trop de temps à choisir le t-shirt parfait pour l’anniversaire de votre voisin pingouin.

C’est l’aspect social qui fait tout l’attrait du jeu. Échanger des objets avec des amis, visiter leurs îles ou simplement montrer votre ville sur Reddit. C’est un jeu au rythme lent, mais qui récompense la pratique quotidienne et la détente sur le long terme. Si vous jouez sur Switch, je vous recommande de l’associer à un bon écran de jeu pour profiter pleinement de l’expérience agricole.

Pourquoi les fans de Harvest Moon l’apprécieront :

Si vous avez un jour aimé H arvest Moon davantage pour le sentiment de routine et de communauté que pour l’agriculture en soi, New Horizons est le jeu idéal. Il est décontracté, infiniment charmant et comble cette envie de « mener une vie tranquille dans une petite ville ». Simplement avec plus de couturiers hérissons et moins de vaches.

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4. Stardew Valley [Le meilleur jeu Harvest Moon pour une perfection moderne]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch, mobile Année de sortie 2016 Développeur ConcernedApe Éditeur ConcernedApe Durée moyenne de jeu 60 à 200 heures et plus Idéal pour Une immersion totale Caractéristiques uniques Agriculture, romance, donjons, festivals, prise en charge des mods, mode multijoueur

Stardew Valley, c’est ce qui arrive quand un type s’assoit et se dit : « Harvest Moon me manque, mais je peux faire mieux. » Et d’une manière ou d’une autre… il y est parvenu. Ce jeu a tout pour plaire : des cultures, du bétail, de la pêche, de l’exploitation minière, des histoires d’amour, un centre communautaire hanté, et c’est même un excellent jeu de donjon. Vous pouvez cultiver jusqu’à en avoir les yeux qui se brouillent, courtiser un partenaire, élever un enfant, tout en trouvant le temps de combattre des slimes dans les mines.

Le style pixel art est charmant sans en faire trop, et la bande-son est un pur réconfort. On peut y rejouer à l’infini, en partie grâce à la communauté de moddeurs et en partie parce qu’il est tout simplement agréable de repartir de zéro. Ce n’est pas pour rien que c’est l’un des meilleurs jeux de ferme du marché.

Le mode multijoueur a été un ajout formidable. Désormais, vous pouvez entraîner vos amis dans votre empire du chou ou les forcer à assister à chaque fête des œufs. C’est votre ferme, ce sont vos règles.

Pourquoi les fans de Harvest Moon l’apprécieront :

Voici le jeu vidéo Harvest Moon moderne dont vous avez toujours rêvé mais que vous n’avez jamais eu. Il conserve l’esprit de la série Harvest Moon tout en enrichissant tous ses aspects, de la profondeur des personnages à la variété du gameplay. Si vous avez un jour rêvé d’une simulation agricole parfaite, Stardew Valley est probablement déjà votre jeu Harvest Moon préféré, même s’il n’en fait techniquement pas partie.

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5. Story of Seasons : Une vie merveilleuse – Remake [Meilleur jeu Harvest Moon pour une évolution générationnelle touchante]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Année de sortie 2023 (remake de Harvest Moon : Une vie merveilleuse, sorti en 2003) Développeur Marvelous Éditeur XSEED Games Durée moyenne de jeu 40 à 80 heures Idéal pour Les amateurs de simulations de vie au ralenti dotées d’une profondeur émotionnelle Caractéristiques uniques Des PNJ qui vieillissent, une agriculture intergénérationnelle, un doublage complet, des relations plus inclusives

Story of Seasons : Une vie merveilleuse est une réinterprétation moderne de l’un des opus les plus originaux de la série Harvest Moon. C’est un jeu solo exceptionnel qui a étonnamment bien vieilli. Le rythme de jeu est plus lent que ce à quoi la plupart des fans sont habitués, mais cela fait partie de son charme. Vous cultivez vos champs, élevez des animaux, tissez des liens, puis… vous vieillissez. Tout le monde prend de l’âge, votre enfant grandit, et vos choix ont des répercussions qui s’étendent sur plusieurs décennies.

Ce remake apporte des améliorations, sans pour autant tout bouleverser. Il intègre des ajustements visant à améliorer le confort de jeu, un meilleur rythme, des relations entre personnes du même sexe et des cinématiques entièrement doublées. L'ambiance reste douce, nostalgique et un peu douce-amère, mais avec des contours un peu plus nets.

Il ne s’agit pas d’optimiser votre ferme à l’extrême, mais de voir le temps passer et d’avoir le sentiment d’avoir réellement mené une vie tranquille et épanouie.

Pourquoi les fans de Harvest Moon l’apprécieront :

Celui-ci sort du lot. Si vous aimiez Harvest Moon pour son rythme feutré et ses routines paisibles, *Une vie merveilleuse* va plus loin. Il est plus lent, plus propice à la réflexion et véritablement émouvant, d’une manière que la plupart des simulations agricoles évitent. Ce n’est pas pour les joueurs chevronnés, mais c’est parfait pour tous ceux qui recherchent un jeu vidéo Harvest Moon doté d’une véritable âme.

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6. Harvest Moon : Magical Melody [Meilleur jeu Harvest Moon pour le charme d’une ferme musicale]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes GameCube, Wii Année de sortie 2005 Développeur Marvelous Éditeur Natsume Durée moyenne de jeu 40 à 60 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment tout terminer et les amateurs de diversité Caractéristiques uniques Notes de musique à collectionner, nombreux prétendants au mariage, développement de la ville, exploitation minière, pêche

Magical Melody est le cousin un peu excentrique de la famille Harvest Moon : coloré, joyeux et légèrement obsédé par les quêtes secondaires de collection. Vous continuez à cultiver, à vous lier d’amitié avec les villageois et à courir après l’amour, mais cette fois-ci, vous collectionnez également des notes magiques en faisant, eh bien… tout. Traire une vache ? Ça vous rapporte une note. Préparer un plat ? Une autre note. Tomber dans une rivière ? Vous l’avez deviné.

C’est un jeu lumineux, décalé, et qui offre bien plus à faire que la plupart des autres jeux Harvest Moon. Les sprites des personnages ont la tête un peu trop ronde, mais l’univers du jeu regorge de charme et de petites surprises. Il propose également une option rare : vous pouvez choisir d’incarner un fermier ou une fermière, ce qui manquait dans les opus précédents.

La version Wii a supprimé le personnage féminin sans raison, alors si vous le pouvez, procurez-vous l’original sur GameCube.

Pourquoi les fans de Harvest Moon l’apprécieront :

Si vous aimez les simulations agricoles proposant de nombreux objectifs secondaires et un réel sentiment de progression, *Mélodie magique* est l’un des titres les plus sous-estimés de la série *Harvest Moon*. Il possède ce charme à l'ancienne, regorge d'animaux de ferme et propose juste ce qu'il faut de mécanismes originaux pour lui donner un côté novateur. Et puis, qui ne rêverait pas de cultiver sa terre pour créer une symphonie ?

7. Harvest Moon : Une vie merveilleuse [Le meilleur jeu Harvest Moon pour les amateurs d’histoires intemporelles]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes GameCube, PS2 Année de sortie 2003 Développeur Marvelous Éditeur Natsume Durée moyenne de jeu 40 à 80 heures Idéal pour Les joueurs assidus Caractéristiques uniques Personnages qui vieillissent, étapes de la vie, développement des enfants, rythme plus lent, récit émouvant

À sa sortie, le premier « Une vie merveilleuse » faisait figure de mouton noir de la série Harvest Moon : plus lent, plus introspectif et davantage axé sur la vie que sur l’agriculture. Vous continuez certes à cultiver vos champs et à vous occuper de vos animaux, mais le temps s’écoule réellement. Les personnages vieillissent. Vous vous mariez, vous avez un enfant et vous le voyez grandir. Puis, un jour, vous êtes vous aussi devenu vieux.

La gestion agricole passe au second plan au profit de la narration. Les mécanismes de jeu sont épurés (pas de boîte d’expédition, par exemple), mais l’émotion suscitée est plus profonde que dans la plupart des jeux vidéo Harvest Moon. C’est un jeu serein qui traite de la routine, des relations humaines et du temps qui passe.

Les graphismes ont poussé la GameCube à ses limites pour une simulation agricole, et la bande-son continue de susciter cette douce mélancolie nostalgique.

Pourquoi les fans de Harvest Moon l’apprécieront :

Celui-ci s’adresse aux fans qui souhaitent aller au-delà de la simple agriculture. Il s’agit de mener une vie numérique à part entière, avec tous ses hauts et ses bas. Si vous appréciez le rythme tranquille et les mécanismes simplifiés, Une vie merveilleuse vous offre l’une des expériences les plus uniques et les plus touchantes de la série Harvest Moon. Il reste l’un de mes favoris.

8. Rune Factory 3 Special Remake [Meilleur jeu Harvest Moon pour sa liberté dans un univers fantastique]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Switch Année de sortie 2023 (remake du jeu DS de 2009) Développeur Marvelous Éditeur XSEED Games Durée moyenne de jeu 40 à 70 heures Idéal pour Les amateurs de jeux de rôle et les amateurs d’histoires d’amour Caractéristiques uniques Combats en temps réel, exploration de donjons, apprivoisement de monstres, agriculture, pouvoirs de transformation, modes de difficulté « Jeunes mariés » et « Enfer »

Rune Factory 3 Special, c’est ce que l’on obtient en prenant un jeu vidéo classique de la série Harvest Moon, en le mélangeant à un JRPG et en y ajoutant un mécanisme de transformation en mouton. Vous incarnez Micah, un personnage mi-humain, mi-mouton souffrant d’amnésie, capable de changer de forme, de cultiver des récoltes, de terrasser des monstres et de courtiser un nombre étonnamment élevé de jeunes femmes célibataires.

Ce remake peaufine la version originale sur DS avec des graphismes plus nets, une interface utilisateur améliorée et un nouveau contenu post-mariage grâce au « mode Jeunes mariés ». L’agriculture reste au cœur du gameplay, mais les combats et l’exploration de donjons sont tout aussi importants. Vous pouvez même apprivoiser des monstres pour qu’ils vous aident à la ferme ou qu’ils se joignent à vous au combat.

C’est à la fois une simulation de vie douillette, un jeu de combat « hack-and-slash » et un jeu de rencontres, le tout réuni en un seul titre, et d’une manière ou d’une autre, tout cela fonctionne à merveille. Mais cela ne représente qu’une partie de son charme chaotique.

Pourquoi les fans de Harvest Moon l’apprécieront :

Si les jeux Harvest Moon classiques vous semblaient parfois trop tranquilles, Rune Factory 3 Special monte d’un cran. Vous retrouvez bien sûr l’agriculture, les relations amoureuses et le cycle des saisons, mais désormais s’y ajoutent des combats à l’épée, des monstres et toute une intrigue fantastique qui se déroule parallèlement à votre potager. C’est étrange, amusant et rejouable à l’infini. Il occupe une place particulière parmi les spin-offs de la série Harvest Moon.

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9. Harvest Moon : Sauvez la patrie [Meilleur jeu Harvest Moon pour la qualité de son scénario]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS2, PSP, PS4 Année de sortie 2001 Développeur Victor Interactive Software Éditeur Natsume Durée moyenne de jeu 20 à 30 heures par arc narratif Idéal pour Les joueurs qui privilégient l'histoire Caractéristiques uniques Neuf scénarios à embranchements, des fins conditionnées par vos objectifs, des thèmes émouvants

Sauvez la patrie sort des sentiers battus. Pas de mariage, pas d’éducation d’enfant, pas de gestion de ferme sur plusieurs années de jeu. À la place, vous disposez d’une année pour empêcher que votre ville natale ne soit rasée et transformée en complexe touristique. Pas de pression.

Il s’agit toujours d’un jeu Harvest Moon dans l’âme (agriculture, animaux, cueillette, pêche), mais tout s’articule autour d’un ensemble d’intrigues que vous débloquez en fonction des personnes avec lesquelles vous vous liez d’amitié et des choix que vous faites. Il existe neuf fins possibles, et rejouer pour toutes les découvrir est en quelque sorte l’intérêt principal du jeu.

Le ton est un peu plus sérieux et le rythme plus soutenu que dans la plupart des jeux Harvest Moon. Vous ne vous contentez pas de profiter de l’ambiance, mais vous essayez de faire la différence avant que le temps ne soit écoulé.

Pourquoi les fans de Harvest Moon l'apprécieront :

Si vous souhaitez vivre une expérience Harvest Moon un peu plus ciblée, « Sauvez la patrie » mérite d’être redécouvert. Ce titre troque la vie de type « bac à sable » à long terme contre des arcs narratifs ciblés et rejouables qui vous toucheront véritablement. Pas de mariage, pas d’enfants, pas de fioritures : juste une course sincère pour sauver votre ville, une pomme de terre à la fois.

10. Rune Factory 2 [Le meilleur jeu Harvest Moon pour une magie intergénérationnelle]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes DS Année de sortie 2008 Développeur Neverland Éditeurs Marvelous/Natsume Durée moyenne de jeu 40 à 70 heures Idéal pour Les joueurs de longue haleine Caractéristiques uniques Un gameplay sur deux générations, des combats en temps réel, un système scolaire, de l'agriculture, l'exploration de donjons

Rune Factory 2 commence comme n’importe quel spin-off typique de Harvest Moon : vous arrivez dans une nouvelle ville, cultivez quelques récoltes, maniez l’épée, tombez amoureux d’un habitant et vous installez dans une routine agréable. Puis (rebondissement), votre personnage se marie, disparaît (oui, vraiment), et vous prenez la relève en incarnant son enfant.

C’est là tout l’intérêt du jeu : deux générations complètes de gameplay. La première moitié est entièrement consacrée à la mise en place : construire votre ferme, tomber amoureux et préparer le monde. La seconde moitié met l’accent sur l’exploration, les donjons et le sauvetage du monde. Et oui, votre enfant peut sortir avec ses camarades de classe, ce qui en fait un héritage très « anime ».

Les combats sont simples mais satisfaisants, et le système scolaire apporte une touche originale à la dynamique habituelle du village. Le jeu n’est pas aussi spectaculaire ni aussi abouti que les opus ultérieurs de la série Rune Factory, mais le système générationnel reste remarquable.

Pourquoi les fans de Harvest Moon l’apprécieront :

Si vous avez un jour souhaité que votre fermier de Harvest Moon puisse passer le flambeau à une nouvelle génération, Rune Factory 2 répond à vos attentes. On y retrouve l’agriculture, la romance, la routine, puis le tout se transforme en un RPG sur l’héritage et l’héroïsme. Un excellent choix si vous aimez vos choux accompagnés d’une touche de destin.

11. Mon séjour à Portia [Le meilleur jeu Harvest Moon pour les bricoleurs et les constructeurs]

Notre note 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Switch, PS4, Xbox One, mobile Année de sortie 2019 Développeur Pathea Games Éditeur Team17 Durée moyenne de jeu 60 à 100 heures et plus Idéal pour Les amateurs de création Caractéristiques uniques Construction d’ateliers, exploration en monde ouvert, quêtes relationnelles, univers post-apocalyptique, combats légers

Mon séjour à Portia pose la question suivante : et si Harvest Moon se déroulait 300 ans après l'effondrement de la société, mais que tout le monde restait parfaitement serein face à cette situation ? Ici, vous n’êtes pas un agriculteur, mais un constructeur. Au lieu de labourer la terre, vous fabriquez des fours, assemblez des éléments de pont et gérez un atelier rempli de machines vrombissantes.

Le jeu met fortement l’accent sur l’artisanat, et vous passerez beaucoup de temps à ramasser du bois, à extraire des reliques et à jouer au Tetris avec votre inventaire pour jongler entre 47 types de minerais. Mais c’est très gratifiant. La ville regorge de personnages excentriques, et le jeu propose un système de relations complet avec des cadeaux, des cinématiques et même le mariage.

Visuellement, le jeu est lumineux et aéré, avec cette esthétique post-apocalyptique aux couleurs pastel douces. Il y a bien des combats (qui sont corrects), mais le vrai plaisir réside dans le perfectionnement de votre atelier et l’agrandissement de votre propriété jusqu’à ce qu’elle ressemble à un empire industriel miniature. C’est l’un des meilleurs jeux disponibles sur Steam si vous aimez construire, bricoler et accumuler des meubles.

Pourquoi les fans de Harvest Moon l’apprécieront :

Si l'agriculture n'a jamais été votre tasse de thé, mais que vous adorez l'ambiance de Harvest Moon, Portia est exactement ce qu'il vous faut. Les cultures laissent place aux plans de construction et les vaches aux chalumeaux, mais l'essence même du jeu reste intacte. Idéal pour les joueurs qui aiment construire, fabriquer et voir le fruit de leur travail prendre forme.

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12. Harvest Moon : Les Îles du Soleil [Le meilleur jeu Harvest Moon pour s’amuser à la ferme sous les tropiques]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes DS Année de sortie 2009 Développeur Marvelous Éditeur Natsume Durée moyenne de jeu 40 à 70 heures Idéal pour Les explorateurs d'îles et les amateurs de simulations de mariage Caractéristiques uniques Mécanique de remise à flot des îles, systèmes de culture dépendant des conditions météorologiques, plus de 20 candidats au mariage

Les Îles du Soleil transpose la formule de Harvest Moon à la plage et y ajoute une touche de magie ancestrale. Le principe ? Plusieurs îles ont sombré, et c’est à vous de les faire remonter à la surface en cultivant, en exploitant des mines et en offrant plein d’ananas aux habitants. Parce que, bien sûr, c’est ça.

Ici, l’agriculture se déroule sur une grille avec une certaine complexité météorologique. Vous devrez en effet tenir compte des indices d’ensoleillement et de pluie lorsque vous plantez vos cultures. Les outils tactiles fonctionnent étonnamment bien, et l’accent est largement mis sur l’amélioration des relations avec les villageois. Avec plus de 20 candidats au mariage, il s’agit en somme d’un simulateur de rencontres tropical avec des tâches quotidiennes.

Vous pouvez également élever des animaux, participer à des festivals et débloquer progressivement d’autres îles aux climats et ressources variés. C’est un jeu joyeux, qui demande de la persévérance, et qui comble l’envie d’un Harvest Moon classique sans pour autant être trop compliqué.

Pourquoi les fans de Harvest Moon l’apprécieront :

Si vous avez envie d’un jeu Harvest Moon aux accents balnéaires et proposant une approche légèrement différente de la progression, Les Îles du Soleil vaut le détour. Il conserve intact le gameplay agricole de base tout en pimentant le tout avec de l’exploration, de nombreuses options romantiques et un objectif étrangement satisfaisant : faire émerger de la terre de la mer à l’aide de légumes.

13. Rune Factory 4 Special [Meilleur jeu Harvest Moon pour l’aventure et l’amour]

Notre note 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2020 (version remasterisée du jeu 3DS de 2012) Développeur Neverland Éditeur XSEED Games Durée moyenne de jeu 60 à 120 heures et plus Idéal pour Les amateurs de romance et de jeux de rôle Caractéristiques uniques Interactions approfondies entre les personnages, combats en temps réel, apprivoisement de monstres, cuisine, agriculture, intrigues post-mariage

Rune Factory 4 Special est un véritable rêve de puissance pour tous ceux qui ont toujours rêvé de cultiver des navets, de sortir avec douze personnes à la fois, puis d’affronter un dragon doué de conscience. Il s’agit du jeu Rune Factory le plus abouti à ce jour, alliant le côté réconfortant d’une simulation agricole à la profondeur d’un véritable jeu de rôle d’action. De nombreux fans de longue date considèrent ce titre comme le meilleur jeu de la série Rune Factory en raison de la maîtrise avec laquelle il parvient à équilibrer ces mécanismes variés.

Vous vous réveillez amnésique (un grand classique), on vous prend pour un membre de la famille royale, et on vous confie immédiatement un château et un champ gigantesque. À partir de là, c’est à vous de jouer : cultivez vos terres, apprivoisez des monstres, explorez des donjons, fabriquez des armes d’une puissance absurde, ou passez vos journées à offrir des patates douces cuites aux villageois jusqu’à ce qu’ils tombent amoureux de vous.

L’édition « Special » ajoute un doublage complet, une courbe de difficulté mieux équilibrée et des éléments de l’histoire « Un autre épisode » » pour le contenu post-mariage. Car pourquoi s’arrêter à la romance quand on peut aussi vivre des moments gênants avec la belle-famille ?

Pourquoi les fans de Harvest Moon l’apprécieront :

Si vous adorez les jeux Harvest Moon mais que vous aimeriez qu’ils comportent davantage de combats à l’épée, de rebondissements et de pingouins magiques, celui-ci s’impose comme un choix évident. Il conserve toute la dimension agricole et le charme d’un jeu vidéo Harvest Moon traditionnel, tout en les transposant dans un univers fantastique débordant de personnalité. Vous resterez pour les navets, mais vous tomberez sous le charme du chaos.

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14. Harvest Moon : Les Amis de Mineral Town [Le meilleur jeu Harvest Moon pour revivre les souvenirs des consoles portables classiques]

Notre note 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes GBA Année de sortie 2003 Développeur Marvelous Éditeur Natsume Durée moyenne de jeu 40 à 70 heures Idéal pour Les amateurs de jeux sur console portable Caractéristiques uniques Entretien des cultures et des animaux, exploitation minière, événements municipaux, plusieurs candidats au mariage

Les Amis de Mineral Town est le jeu Harvest Moon qui a transformé les joueurs de GBA en véritables agriculteurs virtuels. Si vous en possédiez un exemplaire, il y a fort à parier qu’il est resté dans votre emplacement de cartouche pendant des mois. Le principe est on ne peut plus classique : vous héritez d’une ferme, vous commencez à cultiver vos champs, à élever des vaches et des poulets, à courtiser quelqu’un de la ville et à construire votre petite vie, un navet à la fois.

Le rythme est soutenu, la boucle de jeu est addictive et la ville regorge de personnages mémorables, du vieux barman grincheux aux mystérieux lutins des moissons. Vous y trouverez de la pêche, de l’exploitation minière, de la cuisine, des festivals, et juste ce qu’il faut d’aléatoire pour vous inciter à sauvegarder sans cesse afin d’obtenir une météo parfaite.

C’est simple, mais c’est là tout son charme. Tout s’enchaîne à la perfection, et avant même de vous en rendre compte, vous aurez déjà parcouru cinq années de jeu et vous vous demanderez si vous allez épouser Ann ou Karen.

Pourquoi les fans de Harvest Moon l’apprécieront :

C’est le jeu vidéo Harvest Moon qui a défini la série pour toute une génération. Il est pur, concentré et offre une rejouabilité infinie. Il propose un gameplay agricole mémorable, des personnages chaleureux et cet équilibre parfait entre travail et routine. Il reste l’un des jeux Harvest Moon les plus appréciés jamais sortis.

15. Harvest Moon : Les vents d’Anthos [Meilleur jeu Harvest Moon pour des aventures agricoles ambitieuses]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Année de sortie 2023 Développeur Appci Éditeur Natsume Durée moyenne de jeu 30 à 60 heures Idéal pour Les amateurs de jeux de ferme en monde ouvert Caractéristiques uniques Agriculture adaptée à chaque région, déplacements à dos de monture, cinq villages à explorer, personnalisation étendue

Les vents d’Anthos s’efforce de reprendre la formule de Harvest Moon pour la repousser encore plus loin. Au lieu d’un seul village accueillant, vous en avez cinq répartis sur une carte étonnamment vaste. Chacun possède son propre climat, ses propres cultures et sa propre dynamique urbaine. Votre ferme n’est pas non plus limitée à une seule parcelle de terre ; vous pouvez gérer des champs dans différentes régions en fonction de ce que vous cultivez.

Vous voyagerez d’une ville à l’autre à cheval (ou à dos d’autruche, après tout, pourquoi pas ?), vous accomplirez des quêtes spécifiques à chaque région et vous tenterez de reconnecter un monde coupé du monde par une catastrophe. Il s’agit d’un concept plus ambitieux que la plupart des jeux Harvest Moon, même s’il ne parvient pas toujours à convaincre par son finition ou sa profondeur.

Elle n’en reste pas moins colorée, riche en contenu, et donne l’impression d’une véritable volonté de faire évoluer la série plutôt que de simplement ressasser les mêmes thèmes.

Pourquoi les fans de Harvest Moon l’apprécieront :

Si vous avez joué à une douzaine de jeux Harvest Moon et que vous recherchez quelque chose qui change réellement la formule, *Les vents d’Anthos* regorge d’idées. C’est un jeu vaste, expérimental, qui vous offre plus de liberté que d’habitude. Il n’est pas parfait, mais c’est sans aucun doute l’un des opus les plus intéressants de la série Harvest Moon.

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16. Littlewood [Meilleur jeu Harvest Moon pour une vie paisible une fois les quêtes terminées]

Notre note 6.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Switch Année de sortie 2020 Développeur Sean Young Éditeur SmashGames Durée moyenne de jeu 20 à 40 heures Idéal pour Les amateurs de jeux de construction de ville apaisants Caractéristiques uniques Personnalisation complète de la ville, absence de combat, système d’amitié et de romance, collecte de ressources, charme du pixel art

Littlewood renverse les codes : le boss final est déjà vaincu, le monde est sauvé, et votre mission désormais ? Reconstruire une ville paisible et tenter de vous souvenir de qui vous êtes. C’est l’un des jeux les plus charmants dans la veine de Stardew Valley, avec une touche de thérapie contre l’amnésie post-quête.

Ici, pas de combat, juste une ambiance chaleureuse et apaisante. Vous récoltez des matériaux, cultivez, pêchez, cuisinez et concevez votre village de A à Z. Vous souhaitez déplacer l’auberge de trois cases vers la gauche et planter un arbre derrière ? N’hésitez pas. Vous pouvez modifier chaque bâtiment, chaque route ou chaque élément de décoration.

J'ai adoré les personnages excentriques, l'humour des dialogues et le rythme décontracté. Vous n'êtes pas pressé par le temps, vous vous laissez simplement porter par l'ambiance, vous débloquez de nouveaux éléments et vous décidez avec quel PNJ vous souhaitez sortir en fonction de son smoothie préféré.

Pourquoi les fans de Harvest Moon l'apprécieront :

Si vous aimez les jeux Harvest Moon pour leurs routines paisibles et le charme des petites villes, Littlewood vous donnera l’impression de prendre un bain chaud sous forme de jeu. Pas de pression, pas de monstres, pas de catastrophes : juste de l’agriculture, de la décoration et la construction progressive de quelque chose qui a du sens. C’est l’un des rares jeux de style Harvest Moon où les moments de calme constituent l’essence même du jeu.

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17. Sakuna : Entre riz et ruine [Meilleur jeu Harvest Moon pour l’action et l’authenticité]

Notre note 6.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Switch Année de sortie 2020 Développeur Edelweiss Éditeurs XSEEd Games/Marvelous Durée moyenne de jeu 30 à 50 heures Idéal pour Les amateurs de combats (et de riz) Caractéristiques uniques Jeu d’action à défilement horizontal, système de culture du riz très complet, univers mythologique japonais, croissance des cultures basée sur des statistiques

Sakuna : Entre riz et ruine est à la fois un jeu de combat en 2D somptueux et une simulation de culture du riz d’une profondeur surprenante. Vous incarnez Sakuna, une déesse des récoltes gâtée, bannie sur une île infestée de démons, où votre seul moyen de regagner les faveurs du ciel consiste à cultiver le riz le plus parfait au monde. Pas de pression.

Le volet agricole ne se résume pas à « semer, arroser, récolter ». Vous labourez à la main, réglez les niveaux d’eau, faites tremper et sécher les rizières, et constatez réellement des améliorations des statistiques en fonction de la qualité de votre gestion à chaque étape. C’est l’un des systèmes agricoles les plus réalistes de tous les jeux de type Harvest Moon. On a l’impression que de véritables agronomes ont été consultés.

Lorsque vous n’êtes pas enfoncé jusqu’au cou dans la boue, vous malmenez des démons dans des combats fluides à défilement horizontal, avec des combos, des prises et des améliorations. C’est un titre de RPG étonnamment abouti.

Pourquoi les fans de Harvest Moon l’apprécieront :

Si vous avez toujours rêvé que Harvest Moon se montre plus audacieux et manie la faux, Sakuna répond parfaitement à vos attentes. Il allie action et agriculture sans léser aucun des deux aspects. De plus, c’est le seul jeu où la maîtrise de la culture traditionnelle du riz vous rend réellement plus fort au combat. Une combinaison inhabituelle, mais qui fonctionne à merveille.

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18. Rune Factory 5 [Le meilleur jeu Harvest Moon pour les fans de RPG qui ont la main verte]

Notre note 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Switch Année de sortie 2022 Développeur HAKAMA Inc. Éditeurs XSEED Games/Marvelous Durée moyenne de jeu 50 à 100 heures Idéal pour Les amateurs de jeux de gestion agricole fantastiques avec des combats Caractéristiques uniques Combats en temps réel, apprivoisement de monstres, mariage entre personnes du même sexe, amélioration des compétences, outils agricoles polyvalents

Rune Factory 5 est un excellent jeu fantastique qui tente de faire passer la série en 3D intégrale. Il présente encore quelques imperfections, mais il offre toujours ce charmant cycle « cultiver le jour, combattre la nuit » que les fans adorent. Vous incarnez le nouveau garde chargé de maintenir la paix dans une ville qui en a cruellement besoin, et votre mission consiste à cultiver, à explorer des donjons et à flirter discrètement avec la moitié des personnages.

Vous pouvez apprivoiser des monstres pour qu’ils vous aident à la ferme, manier une épée large lors de combats en temps réel, améliorer vos compétences en faisant pratiquement n’importe quoi (même en dormant) et, à terme, vous marier (quel que soit votre sexe). La gestion de la ferme est moins intensive que dans les jeux Harvest Moon traditionnels, mais reste tout de même satisfaisante une fois que vous commencez à améliorer vos outils et à automatiser vos systèmes.

Les performances sur Switch étaient instables à la sortie, mais des correctifs ultérieurs et la version PC ont permis d’apaiser ces problèmes. Ce n’est pas le jeu Rune Factory le plus abouti, mais il faut saluer son ampleur.

Pourquoi les fans de Harvest Moon l’apprécieront :

Si vous adorez Harvest Moon mais que vous aimeriez qu’il y ait davantage de combats à l’épée, d’arbres de compétences et de relations amoureuses compliquées, Rune Factory 5 répondra à vos attentes. Le jeu est parfois un peu buggé, mais il y a de quoi l’apprécier, surtout si vous êtes du genre à aimer massacrer des orques, cultiver des navets et décider qui épouser, le tout avant le déjeuner.

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19. Farm Together [Meilleur jeu Harvest Moon pour les agriculteurs en mode coopératif]

Notre note 6.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2018 Développeur Milkstone Studios Éditeur Milkstone Studios Durée moyenne de jeu 30 à 100 heures et plus Idéal pour Jeu multijoueur décontracté sur le thème de la ferme Caractéristiques uniques Croissance des cultures en temps réel, mode coopératif fluide, personnalisation complète de la ferme, gameplay sans pression

Farm Together est un excellent jeu coopératif qui réduit l’agriculture à sa forme la plus détendue et la plus adaptée au multijoueur. Il s’agit simplement de planter, de décorer et de regarder votre ferme évoluer. Il n’y a aucun stress, aucun combat et pratiquement aucune possibilité de perdre. Juste de la productivité coopérative à l’état pur.

Les cultures poussent en temps réel, même lorsque vous ne jouez pas ; vous retrouverez ainsi des citrouilles et des bénéfices à votre retour. Vous pouvez personnaliser l’agencement complet de votre ferme, des routes aux vergers en passant par les étangs à poissons, et laisser vos amis vous rendre visite sans qu’ils ne ruinent le fruit de votre travail (merci aux autorisations d’invité).

Le jeu présente cette boucle addictive du « encore une récolte », mais sans le sentiment d’épuisement. Vous souhaitez passer une heure à aménager des parterres de fleurs et à installer des clôtures ? Allez-y. Vous préférez engranger de l’argent grâce à 50 aubergines et un vivier industriel ? C’est tout à fait possible aussi.

Pourquoi les fans de Harvest Moon l’apprécieront :

Si vous aimez le côté décontracté des jeux Harvest Moon, Farm Together s’impose comme un choix évident. Vous planterez, décorerez et construirez votre vie à votre rythme. Le jeu abandonne l’histoire et les intrigues amoureuses pour se concentrer pleinement sur une expérience agricole coopérative épanouissante. C’est comme du jardinage numérique entre amis, sans le mal de dos.

20. Le gardien du cimetière [Le meilleur jeu Harvest Moon pour un multitâche à l'humour noir]

Notre note 6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch, mobile Année de sortie 2018 Développeur Lazy Bear Games Éditeur tinyBuild Durée moyenne de jeu 40 à 100 heures et plus Idéal pour Les amateurs d’humour noir et de système d’artisanat approfondi Caractéristiques uniques Gestion des cadavres, amélioration du cimetière, économie d’une église médiévale, alchimie, agriculture, exploration de donjons

Le gardien du cimetière donne l’impression d’être un jeu Harvest Moon qui aurait pris un mauvais tournant vers un cimetière médiéval et aurait décidé d’y rester. Vous incarnez le nouveau gardien d’un cimetière délabré, et au lieu de cultiver des navets, vous… vous occupez des dépouilles.

Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours cultiver, nouer des relations, fabriquer des objets et explorer des donjons. Vous devrez simplement gérer des aspects tels que la qualité des autopsies, la décomposition des cadavres et les questions éthiques liées à la vente de viande douteuse à la taverne.

C’est morbide, certes, mais aussi astucieux et riche en mécanismes de jeu. L’agriculture n’est qu’une partie de votre nouvelle vie étrange. Vous devrez également prononcer des sermons, gérer une église en pleine expansion, créer des potions alchimiques et découvrir pourquoi vous avez été entraîné dans ce purgatoire.

Ce n’est pas aussi chaleureux et réconfortant que La Lune des moissons classique, mais si vous appréciez que votre routine soit agrémentée d’une touche d’angoisse existentielle, ce jeu est fait pour vous.

Pourquoi les fans de Harvest Moon l’apprécieront :

Il reprend tous les éléments habituels des jeux vidéo Harvest Moon, comme les cultures, les emplois du temps, l’artisanat et les histoires d’amour, mais le tout dans un décor hilarant et sinistre. Si vous vous êtes déjà dit : « Ce serait mieux avec plus de cadavres », Le gardien du cimetière est la concrétisation de votre rêve, aussi étrange soit-il.

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FAQ

Quel est le meilleur jeu Harvest Moon ?

« Story of Seasons : Les amis de Mineral Town » remporte la palme. Il s’agit d’un remake soigné du classique original sur console portable, avec des graphismes modernisés, des mécanismes de jeu affinés et la même dynamique addictive. Si vous recherchez une expérience agricole chaleureuse et pleine de charme, c’est le jeu Harvest Moon qu’il vous faut.

Quel est le jeu Harvest Moon le plus vendu ?

Historiquement, Harvest Moon : Retour à la nature et Une vie merveilleusee étaient en tête des classements de ventes, mais Stardew Valley les a tous dépassés. Bien qu’il s’agisse techniquement d’un successeur spirituel, il comble les mêmes envies. En ce qui concerne les ventes officielles de la série Harvest Moon, c’est Une vie merveilleuse qui détient la palme.

Quel est le meilleur ancien jeu Harvest Moon ?

Le jeu original Les Amis de Mineral Town sur GBA tient toujours la route à merveille. Il est soigneusement conçu, facile à prendre en main et plein de cœur. C’est l’expérience Harvest Moon dans sa forme la plus pure et la plus nostalgique. Et oui, redémarrer la partie pour faire venir la pluie compte toujours comme une stratégie.

Harvest Moon est-il difficile à prendre en main ?

Pas du tout. La plupart des jeux Harvest Moon vous initient en douceur grâce à des tâches agricoles simples et à des PNJ sympathiques. Des jeux comme Les Amis de Mineral Town ou Les pionniers d’Olive Town sont parfaits pour les débutants. Il suffit de planter des cultures, de caresser les animaux et de ne pas oublier votre arrosoir. Le charme fait le reste.