21 giochi salutari simili a Stardew Valley che ti piaceranno da morire nel 2026

L'atmosfera accogliente non ha bisogno di una stagione specifica – e, sinceramente, non c'è mai un momento sbagliato per rilassarsi con giochi come Stardew Valley.

Forse fai già parte del nostro gruppo, completamente conquistato dal suo spirito che mette di buon umore. Dall’agricoltura all’estrazione mineraria, fino a socializzare con personaggi adorabili, l’obiettivo è creare il tuo rifugio bucolico personale. È perfettamente logico che questo gioco, pieno di personalità e con un gameplay accattivante, abbia attirato un seguito così vasto. Ma cosa succede dopo che hai raccolto ogni coltura, esplorato ogni grotta e sei diventato amico di tutti in città?

Anche i dettagli più piccoli, come capire dove pescare il pesce gatto a Stardew Valley, contribuiscono al senso di scoperta che tiene i giocatori coinvolti. Una volta che avrai imparato tutti quei piccoli segreti, però, inizierai a desiderare quella stessa scintilla, una nuova avventura per soddisfare la tua voglia di Stardew. Questo gioco ha alzato l’asticella per gli altri titoli del genere, e trovare qualcosa di altrettanto emozionante è praticamente come cercare un ago in un pagliaio. Eppure, ci sono tantissime alternative commoventi e fuori dai sentieri battuti che aspettano solo di stuzzicare la tua voglia di giochi accoglienti.

Quindi rilassati e tuffati nella lettura: ho raccolto alcuni dei migliori giochi simili a Stardew Valley per scaldarti il cuore e farti trascorrere al meglio il tuo tempo libero.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Stardew Vall ey

Cominciamo con una breve lista di titoli da non perdere – ognuno con quel qualcosa in più per soddisfare il fan di SV che è in te. Alcuni sono classici simulatori di vita in fattoria, mentre altri puntano sulla costruzione di relazioni, sulla gestione delle risorse o su quello stesso fascino rilassato.

1 Animal Crossing: New Horizons 2020 Crea la tua isola da sogno con dei vicini animali davvero stravaganti. Buy now 2 Core Keeper 2024 Coltiva, esplora e sopravvivi in una caverna misteriosa. Buy now 3 My Time at Portia 2019 Ricostruisci un'affascinante officina in un mondo post-apocalittico. Buy now

E questa è solo la punta dell’iceberg: dai un’occhiata alla lista completa qui sotto per trovare il gioco che ti conquisterà.

Cosa rende Stardew Valley così affascinante?

Se hai mai giocato a un simulatore di vita in fattoria che ti fa venire voglia di rannicchiarti sotto una coperta calda in una giornata piovosa, probabilmente si trattava proprio di Stardew Valley. C’è qualcosa di irresistibilmente magico in questo gioco che spinge i giocatori a tornarci sempre, che siano fan sfegatati del genere o principianti assoluti.

Allora, qual è il segreto? Semplice: Stardew Valley ti lascia libero di fare quello che vuoi. Vuoi costruire la fattoria più efficiente della valle? Fai pure. Preferisci passare le giornate a pescare lungo il fiume, ignorando i tuoi raccolti e facendo scelte di vita discutibili? Va benissimo. Il gioco non ti giudica: non c’è un modo giusto di giocare, e questa libertà lo rende piacevolmente personale.

E parliamo dei personaggi. Non sono solo riempitivi di sfondo: sono pieni di vita, ognuno con la propria storia e le proprie stranezze. Dal burbero ma dolce George all’enigmatica Abigail, ogni interazione aggiunge un altro livello di profondità alla storia di Stardew. Poi c’è l’atmosfera… e, oh, che atmosfera! Che tu la ami o la odi, la pixel art è il massimo del comfort. Aggiungici una colonna sonora che è al tempo stesso nostalgica e rilassante, e avrai un gioco che ti fa sentire come se tornassi a casa ogni volta che premi “play”.

Come ho scelto i migliori giochi simili a Stardew Valley

Per trovare delle perle simili a Stardew Valley, devi capire davvero cosa lo rende così speciale e perché così tante persone lo adorano. Alcuni aspetti importanti mi hanno aiutato a scegliere i giochi della lista, in modo che abbiano tutti queste qualità ma apportino anche un tocco unico:

Profondità di gioco: che si tratti di coltivare, creare oggetti, socializzare o partire per un viaggio, ogni titolo offre un ciclo di gioco appagante.

che si tratti di coltivare, creare oggetti, socializzare o partire per un viaggio, ogni titolo offre un ciclo di gioco appagante. Fascino visivo: Che si tratti di pixel art in stile retrò o di vivaci grafiche 3D, ogni gioco ha un’estetica accogliente e accattivante che fa sì che i giocatori continuino a tornarci.

Che si tratti di pixel art in stile retrò o di vivaci grafiche 3D, ogni gioco ha un’estetica accogliente e accattivante che fa sì che i giocatori continuino a tornarci. Caratteristiche uniche: i giochi in questa lista possono avere un tocco di Stardew Valley, ma ognuno offre un approccio originale.

i giochi in questa lista possono avere un tocco di Stardew Valley, ma ognuno offre un approccio originale. Rigiocabilità: questi giochi sono stati pensati per essere giocati più e più volte. Grazie a sistemi di progressione, opzioni multigiocatore o un’ampia scelta di attività tra cui scegliere, mantengono vivo il divertimento.

questi giochi sono stati pensati per essere giocati più e più volte. Grazie a sistemi di progressione, opzioni multigiocatore o un’ampia scelta di attività tra cui scegliere, mantengono vivo il divertimento. Spirito di comunità: i giochi che favoriscono un senso di connessione – collaborando in modalità multiplayer o interagendo con i personaggi non giocanti – si distinguono davvero per la loro capacità di ricreare quell’atmosfera calda e orientata alla comunità.

Con questo in mente, ho messo insieme una lista di titoli che trasmettono la magia di Stardew Valley pur mantenendo la propria identità. Che tu sia un fan di lunga data o un principiante del genere, questi titoli promettono ore di divertimento, fantasia e puro brivido.

I 20 migliori giochi simili a Stardew Valley

Pensa a Stardew Valley, ma con missioni subacquee, sindaci animali o concerti al cimitero. Queste accoglienti simulazioni sono perfette per i fan pronti a espandere i propri orizzonti e a mettere nuove radici.

1. Animal Crossing: New Horizons

Anno di uscita 2020 Piattaforme disponibili Nintendo Switch Sviluppatore Nintendo EPD Editore Nintendo Punteggio su Metacritic 90/100 Caratteristiche uniche Stagioni in tempo reale, personalizzazione dell’isola, modalità cooperativa multigiocatore

Animal Crossing: New Horizons può diventare la tua tranquilla oasi sull’isola, dove dedicarti ad attività divertenti come pescare, andare a caccia di insetti o abbellire la tua casetta. Proprio come nella vita reale, questa simulazione agricola scorre al proprio ritmo, con eventi di gioco che rispecchiano gli orari e le stagioni del mondo reale: il tuo rifugio virtuale è davvero vivo!

New Horizons condivide con Stardew Valley lo stesso spirito comunitario e il sistema di raccolta delle risorse, ma offre un gameplay più libero e rilassato, senza la pressione dei limiti di tempo o di obiettivi rigidi. Questo gioco punta soprattutto a offrirti un’esperienza senza stress!

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2. Core Keeper

Anno di uscita 2024 (versione completa; accesso anticipato nel 2022) Piattaforme disponibili PC, Mac, Linux, PS4/5, Xbox One/Series, Nintendo Switch Sviluppatore Pugstorm Editore Fireshine Games Punteggio su Metacritic 85/100 Caratteristiche uniche Sandbox multigiocatore con meccaniche di estrazione, creazione, agricoltura e sopravvivenza

Il vasto mondo sotterraneo di questo gioco è pieno zeppo di risorse, creature affascinanti e segreti misteriosi che aspettano solo di essere scoperti. Diventerai un maestro minatore e artigiano, costruendo basi, coltivando e creando strumenti mentre ti addentri sempre più nei misteri dell’antico Nucleo. Gioca da solo o invita fino a sette amici per completare le missioni insieme.

Molti giocatori apprezzano il gioco per la sua combinazione unica di estrazione mineraria, creazione di oggetti e combattimento, che stimola davvero la tua creatività e il tuo spirito strategico. Insieme alla grafica pixel art accattivante e a una colonna sonora d’atmosfera, è un’avventura totalmente coinvolgente che ti terrà incollato allo schermo.

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3. La mia esperienza a Portia

Anno di uscita 2019 Piattaforme disponibili PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS Sviluppatore Pathea Games Editore Team17 Punteggio su Metacritic 73/100 Caratteristiche uniche Ricostruisci l'officina in un mondo post-apocalittico, un mix di creazione, combattimento e socializzazione

La mia esperienza a Portia ti porta in un'incantevole cittadina post-apocalittica. Qui avrai la possibilità di riportare in vita l'officina di tuo padre, un tempo fiorente ma ormai fatiscente, e trasformarla nell'attività più rispettata e conosciuta di tutto il regno. Il coloratissimo mondo in 3D e i personaggi unici non fanno che aumentare il fascino del gioco, anche se non aspettarti che siano profondi come gli NPC di Stardew.

Questo simulatore agricolo offre un ricco intreccio di meccaniche, che uniscono creazione, combattimento e costruzione di relazioni. Tuttavia, sebbene il combattimento funzioni bene, gli appassionati più accaniti potrebbero desiderare un po’ più di complessità e di emozioni.

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4. Spiritfarer

Anno di uscita 2020 Piattaforme disponibili PC, Switch, PS4, Xbox One, iOS Sviluppatore Thunder Lotus Games Editore Thunder Lotus Games Punteggio su Metacritic 84/100 Caratteristiche uniche Accompagna gli spiriti nell’aldilà, costruzione di navi, gestione delle risorse senza troppe complicazioni

Se hai voglia di un’avventura videoludica dal sapore agrodolce, Spiritfarer potrebbe essere proprio quello che fa per te. Vesti i panni di Stella, un’adorabile capitana incaricata del delicato compito di accompagnare gli spiriti nell’aldilà.

Ti piaceranno tantissimo la storia avvincente di Spiritfarer e le sue meccaniche uniche, come potenziare la tua nave per garantire il comfort dei tuoi ospiti e coltivare il tuo orto sul ponte (sì, qui c’è davvero una fattoria galleggiante!). Anche se il ritmo è un po’ lento, per chi ama un viaggio più riflessivo, questo non fa che aumentare il fascino del gioco.

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5. Il custode del cimitero

Anno di uscita 2018 Piattaforme disponibili PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android Sviluppatore Lazy Bear Games Editore tinyBuild Punteggio su Metacritic 69/100 Caratteristiche uniche Una cupa simulazione ambientata in un cimitero medievale con umorismo nero, alchimia e scelte morali

Immagina il fascino di Stardew Valley, ma con un pizzico di umorismo nero e l’ambientazione spostata in un cimitero medievale.

In questa simulazione gestionale, sei un custode alle prime armi di un cimitero: un lavoro che comprende di tutto, dalla cura delle lapidi all’agricoltura, fino a cimentarti nell’alchimia. Preparati a incontrare personaggi non giocanti stranamente accattivanti e ad affrontare dilemmi etici (ad esempio: va davvero bene vendere carne di dubbia provenienza al macellaio del paese?).

Ciò che distingue Il custode del cimitero è il suo sistema di crafting ricco e intricato e il vasto albero tecnologico, che offrono una miriade di opzioni uniche per gestire il tuo cimitero e far crescere la tua impresa spettrale. A titolo personale, il sistema di progressione potrebbe sembrare un po’ ripetitivo, soprattutto quando si raccolgono risorse per progetti più grandi.

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6. Isola del Corallo

Anno di uscita 2023 Piattaforme disponibili PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Sviluppatore Stairway Games Editore Humble Games Punteggio su Metacritic 82/100 Caratteristiche uniche Ambientazione tropicale, esplorazione subacquea, missioni a tema ecologico

Entra nel vivace mondo di Coral Island, pieno zeppo di attività fuori dal comune! Coltiva i campi, fai amicizia con simpatici animaletti e tuffati persino nelle profondità dell’oceano per salvare le barriere coralline.

Ciò che distingue Coral Island nel genere dei simulatori agricoli sono le sue caratteristiche uniche, come l’esplorazione subacquea e le missioni incentrate sull’ecologia. Risulterà familiare a tutti i fan di Stardew Valley, mantenendo tutto il divertimento delle attività coinvolgenti e delle amicizie, ma aggiungendo una visione fresca e moderna sulle questioni ambientali.

7. Dinkum

Anno di uscita 2022 Piattaforme disponibili PC Sviluppatore James Bendon Editore James Bendon Punteggio su Metacritic Da definire Caratteristiche uniche Sandbox a tema Outback, pesca, creazione di oggetti, fauna selvatica, modalità cooperativa

Dinkum è un simulatore di vita in stile sandbox in cui hai la possibilità di costruire una vivace comunità sulla tua isola personale, immersa nel fascino dell’Outback australiano. Questa ambientazione introduce fauna selvatica ed elementi ambientali unici, aggiungendo una ventata di freschezza al genere.

Il gioco presenta meccaniche variegate che ti permettono di fare di tutto, dall’agricoltura all’estrazione mineraria, passando per il crafting e persino la caccia alla fauna selvatica. Uno dei punti di forza principali è la modalità multigiocatore cooperativa, dove puoi condividere risate e fatiche con gli amici.

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8. Rune Factory 4 Special

Anno di uscita 2021 Piattaforme disponibili PC, PS4, Xbox One, Switch Sviluppatore Neverland Co. Editore Xseed Games / Marvelous Europe Punteggio su Metacritic 83/100 Caratteristiche uniche Simulatore agricolo + combattimenti RPG, matrimonio, esplorazione di dungeon

Se hai voglia di una versione un po’ diversa dal solito simulatore agricolo, adorerai Rune Factory 4 Special: un avvincente simulatore di vita e agricoltura mescolato a un RPG d’azione. Se ti è piaciuto SV ma volevi un po’ di combattimento e una trama fantasy più avvincente, questo è proprio quello che fa per te.

Una delle caratteristiche più notevoli di Rune Factory è il suo intricato sistema di costruzione delle relazioni. Hai la possibilità di fare amicizia con la gente del posto, esplorare opzioni romantiche e persino sposarti. Oltre a coltivare e combattere, la trama è piena di sorprese, intrighi e umorismo, quindi non ti annoierai di certo.

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9. Harvest Moon: Light of Hope Edizione Speciale

Anno di uscita 2018 Piattaforme disponibili PC, Switch, PS4, iOS Sviluppatore Tabot, Inc. Editore Natsume / Marvelous Punteggio su Metacritic 62/100 Caratteristiche uniche Ricostruzione della città dopo la tempesta, cura del bestiame, sviluppo delle relazioni

Una violenta tempesta ha ridotto la città in rovina, e sta a te riportarla in vita. Nei panni di un eroe della comunità, la tua missione è coltivare i campi, prenderti cura di adorabili animali da allevamento e infondere nuova vita alla città ricostruendo le case e stringendo legami con gli abitanti.

Rimanendo fedele alle sue origini, Light of Hope punta sull’agricoltura semplice e biologica e sulla costruzione di relazioni. Questo simulatore agricolo eccelle in due aspetti chiave: l’esperienza gratificante di ricostruire una città devastata dalla tempesta e la sensazione di crescita continua e di soddisfazione man mano che raggiungi traguardi importanti.

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10. Slime Rancher 2

Anno di uscita 2022 Piattaforme disponibili PC, Switch, PS5, Xbox Sviluppatore Monomi Park Editore Monomi Park Punteggio su Metacritic Da definire Caratteristiche uniche Caccia agli slime, gestione delle risorse, grafica vivace

Slime Rancher 2 ti accompagnerà in un’altra divertente avventura con Beatrix LeBeau. Stavolta partirà alla scoperta di Rainbow Island, un vivace parco giochi pieno zeppo di slime unici e misteri nascosti. Costruisci il tuo ranch, alleva tantissimi slime e gestisci le tue risorse.

Un sistema meteorologico dinamico, una delle nuove caratteristiche del gioco, influenza i tipi di slime che incontrerai nei diversi momenti, rendendo l’esperienza di gioco ancora più avvincente. Dal punto di vista estetico, Slime Rancher 2 rimane fedele allo stile grafico vivace del titolo originale, con ambientazioni dai colori vivaci e personaggi dal design adorabile.

Lanciato in accesso anticipato il 22 settembre 2022, il gioco continua a ricevere nuovi contenuti dagli sviluppatori per mantenere vivo l’interesse dei fan.

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11. Story of Seasons: I pionieri di Olive Town

Anno di uscita 2021 Piattaforme disponibili Switch, PC, PS4 Sviluppatore Marvelous Editore XSEED Games Punteggio su Metacritic 76/100 Caratteristiche uniche Espansione della fattoria, creazione di oggetti, personalizzazione

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town è un gioco di agricoltura dal tono idealistico che ti mette nei panni di un giovane contadino desideroso di riportare in vita la fattoria dei nonni, un tempo fiorente. Crea la tua fattoria ideale coltivando i campi, prendendoti cura di simpatici animaletti e facendo amicizia con gli eccentrici abitanti del posto, che hanno sempre qualcosa da dire (o da scambiare!).

I fan adorano la vivace grafica 3D di PoOT, il gameplay rilassante e le innumerevoli opzioni di personalizzazione. Anche se Pioneers of Olive Town ha molte cose in comune con Stardew Valley, come l’agricoltura, le feste e i personaggi adorabili, offre un’esperienza più semplice e tranquilla.

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12. Terraria

Anno di uscita 2011 Piattaforme disponibili PC, console, dispositivi mobili Sviluppatore Re-Logic Editore Re-Logic / 505 Games Punteggio su Metacritic 83/100 Caratteristiche uniche Sandbox 2D, costruzione, combattimento, esplorazione

Terraria offre un'esperienza sandbox in 2D ricca di azione. Man mano che scavi più in profondità nel sottosuolo, acquisisci la capacità di costruire meraviglie architettoniche e creare una vasta gamma di strumenti, armi e attrezzature per esplorare questo universo dinamico.

Il sistema di combattimento del gioco è tutt’altro che noioso. La varietà dei nemici e gli adrenalinici scontri con i boss lo rendono un mix elettrizzante di azione e strategia che i giocatori adorano. Collabora con gli amici per portare a termine missioni impegnative, costruire basi condivise o scoprire i segreti del sottosuolo.

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13. Littlewood

Anno di uscita 2020 Piattaforme disponibili PC, Switch Sviluppatore Sean Young Editore SmashGames Punteggio su Metacritic 81/100 Caratteristiche uniche Costruzione di una città dopo l’impresa eroica, sviluppo delle relazioni

Ti sei mai chiesto cosa succede dopo che l’eroe ha portato a termine la sua missione per salvare il mondo? Questo gioco di costruzione di città, tranquillo e rilassante, ti affida il compito di far rinascere una comunità fiorente, plasmare la piccola città secondo la tua visione e stringere legami con i suoi singolari abitanti.

In Littlewood dovrai raccogliere risorse preziose, creare beni di prima necessità e sbloccare potenziamenti per trasformare il tuo pittoresco paesino in un rifugio vivace. La grafica pixel art, unica e colorata, conferisce al gioco un’atmosfera calda e retrò che si sposa perfettamente con il suo stile di gioco rilassato.

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14. Moonlighter

Anno di uscita 2018 Piattaforme disponibili PC, Switch, PS4, Xbox One, iOS, Android Sviluppatore Digital Sun Editore 11 bit studios Punteggio su Metacritic 81/100 Caratteristiche uniche Gestione del negozio, esplorazione di dungeon in stile roguelite

Moonlighter è un mix avvincente di RPG d'azione e elementi roguelite. Ti calerai nei panni di Will, un umile mercante che sogna di diventare un eroe.

Di giorno sei un diligente gestore di negozio nell’affascinante cittadina di Rynoka. Ma quando cala la notte, ti togli il grembiule e indossi l’armatura, avventurandoti nelle profondità di dungeon imprevedibili, combattendo nemici e raccogliendo tesori per rifornire il tuo negozio.

Se ti piace il mix di faccende quotidiane e avventura come in Stardew Valley, adorerai la doppia modalità di gioco di Moonlighter. Ma mentre Stardew punta sulla vita di paese e sull’interazione sociale, Moonlighter punta tutto sul combattimento e sul commercio.

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15. Garden Paws

Anno di uscita 2018 Piattaforme disponibili PC, Switch Sviluppatore Bitten Toast Games Editore Bitten Toast Games Punteggio su Metacritic Da definire Caratteristiche uniche Personaggi antropomorfi, gestione di un negozio, creazione di oggetti

Avventurati nell’affascinante mondo di Garden Paws, dove ti imbarcherai in una missione per rivitalizzare e trasformare la comunità locale dopo aver ereditato la casa di campagna dei tuoi nonni. Potrai coltivare, creare oggetti, pescare, scavare, svolgere incarichi o gestire il tuo negozio per vendere prodotti alla gente del posto.

Questo gioco è simile a Stardew Valley, in quanto entrambi prevedono attività agricole, il miglioramento dei villaggi e la costruzione di relazioni con i residenti. Tuttavia, Garden Paws si distingue dalla massa grazie alla sua attenzione alle meccaniche di gestione del negozio e alla grafica vivace con simpatici personaggi animali antropomorfi.

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16. Sun Haven

Anno di uscita 2021 Piattaforme disponibili PC, Switch Sviluppatore Pixel Sprout Studios Editore Pixel Sprout Studios Punteggio su Metacritic Da definire Caratteristiche uniche Elementi RPG fantasy, agricoltura, magia, modalità multigiocatore

Sun Haven è un’incantevole fusione tra una simulazione vintage ed elementi di un RPG fantasy, che offre un tocco originale al genere. In questa ambientazione magica piena di personaggi stravaganti, potrai dedicarti alle attività agricole tradizionali, come coltivare piante e allevare bestiame, oltre a combattere in battaglia.

Sun Haven sfoggia con orgoglio un sistema di alberi delle abilità unico che permette ai giocatori di migliorare le proprie competenze in diversi ambiti, tra cui la raccolta di risorse, l’estrazione mineraria, la pesca e il combattimento. È un’ottima scelta per chi cerca giochi che uniscano il classico gameplay agricolo a un tocco di RPG fantasy.

17. Le radici di Pacha

Anno di uscita 2023 Piattaforme disponibili PC, Switch, PS4/5, Xbox Sviluppatore Soda Den Editore Crytivo Punteggio su Metacritic 82/100 Caratteristiche uniche Ambientazione nell'Età della Pietra, sviluppo della comunità, modalità multigiocatore

Fai un salto indietro nel tempo fino all’Età della Pietra con Le radici di Pacha. Non ti limiterai a coltivare piante, ma guiderai il tuo clan verso la prosperità creando nuovi strumenti, addomesticando bestie selvagge e facendo progredire la tecnologia.

Le radici di Pacha presenta alcune somiglianze con l’amatissimo Stardew Valley, offrendoti una vasta gamma di attività come l’agricoltura, la pesca e la costruzione di relazioni. Ma la sua caratteristica distintiva è l’enfasi sul lavoro di gruppo e sullo sviluppo tecnologico. Che tu stia scambiando idee con la tua tribù o collaborando con gli amici in modalità multigiocatore, questo gioco avvincente favorisce sempre un senso di appartenenza.

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18. I campi di Mistria

Anno di uscita 2024 Piattaforme disponibili PC Sviluppatore NPC Studio Editore NPC Studio Punteggio su Metacritic Da definire Caratteristiche uniche Simulatore di fattoria + magia, pixel art retrò, missioni

Accetta la sfida di riportare in vita un grazioso paesino incastonato tra i boschi e l'oceano. Potrai stringere legami con la gente del posto mentre ti godi le gioie della vita di campagna: coltivare, pescare, prenderti cura degli animali e portare a termine le missioni.

Partecipa alle feste del paese, decora la tua fattoria e risolvi gli enigmi del paese con calma. Con i suoi elementi magici e le missioni avvincenti, il gioco aggiunge profondità alla tipica esperienza dei simulatori agricoli.

Fields of Mistria è praticamente un gioco in stile Stardew che va molto fiero del suo coloratissimo stile pixel art, che richiama l’epoca d’oro dei giochi a 16 bit e fa riaffiorare ricordi caldi e piacevoli. Il gioco è diventato disponibile in accesso anticipato il 18 ottobre 2024, ricco di contenuti entusiasmanti per il divertimento dei giocatori.

19. Avventura nella vita rurale giapponese

Anno di uscita 2023 Piattaforme disponibili iOS Sviluppatore GAME START LLC Editore GAME START LLC Punteggio su Metacritic Da definire Caratteristiche uniche Campagna giapponese, cultura tradizionale, gameplay che ritrae la vita di tutti i giorni

Hai mai sognato un incantevole rifugio rurale in Giappone? Beh, dai il benvenuto a Japanese Rural Life Adventure! Qui regna la tranquillità, con attività rilassanti come prendersi cura della tua fattoria, pescare e persino dare la caccia agli insetti. Prova l’emozione di rituali secolari e delle buone vecchie feste di paese mentre ti rilassi e ti distendi.

Dimentica il solito stile di gioco basato sul “spuntare le attività”: qui si tratta di creare il tuo universo di calma e riaccendere la luce tremolante di una comunità rurale. È il gioco nella sua forma più serena!

La grafica accogliente di questo gioco cattura il vero spirito della campagna giapponese. Ha un’atmosfera alla “Stardew Valley”, ma con un tocco in più.

20. Ranch Wild Indigo

Anno di uscita 2021 Piattaforme disponibili PC, Switch, PS4 Sviluppatore Fabulous Orbit Editore Fabulous Orbit Punteggio su Metacritic N/A Caratteristiche uniche Allevamento, ambientazione western, esplorazione e azione

Ranch Wild Indigo ti invita a vivere il sogno da cowboy rilevando e riportando in vita un ranch vecchio stile nella frontiera del West. Puoi proteggere la tua proprietà da ladri e bestie pericolose, raccogliere materiali, migliorare gli edifici e allevare animali.

Simile a Stardew Valley, questo gioco punta sulla gestione delle risorse e sulle interazioni con la comunità. Tuttavia, si distingue per l’attenzione al gameplay ricco di azione, che include emozionanti sequenze di combattimento ed esplorazioni della frontiera.

21. Harvest Moon: La Valle Perduta e il Villaggio di Skytree

Data di uscita 31 luglio 2025 Piattaforme disponibili Switch (titolo 3DS rimasterizzato) Sviluppatore Natsume Editore Natsume (a livello mondiale), Numskull (Europa) Punteggio su Metacritic N/A Caratteristiche uniche Modellazione del terreno in 3D, missioni basate sulle relazioni, pacchetto con due giochi

Se cerchi giochi simili a Stardew Valley, questa doppia proposta fa proprio al caso tuo. Ricostruirai città in rovina, passerai le giornate a coltivare la terra e stringerai nuove amicizie. Inoltre, potrai rimodellare il terreno in 3D. Scava fossati, crea colline e dai forma al terreno dei tuoi sogni. È un approccio originale che ti fa sentire più coinvolto rispetto al semplice piantare file di piante.

La trama è semplice: ripristina le stagioni nella Lost Valley, poi fa rinascere il villaggio sacro di Skytree. Incontrerai tantissimi NPC affascinanti, sbloccherai missioni grazie alle relazioni che si instaurano e scoprirai nuove colture, animali e abiti.

Il pacchetto offre quel classico e accogliente ciclo agricolo: pianta, coltiva, raccogli, ripeti. C’è anche un tocco di romanticismo e abbastanza progressione per mantenere vivo l’interesse. Pensa allo spirito di Stardew con l’aspetto di Harvest Moon: affascinante, rilassante e in cui è facile immergersi.

Harvest Moon forse non raggiunge le vette emotive di Stardew, ma offre quella soddisfacente routine, la terraformazione giocosa e il ritmo quotidiano di un simulatore agricolo fatto come si deve. Perfetto per rilassarti e lasciarti trasportare da un pomeriggio estivo.

Come scegliere il gioco giusto per te?

Troppe opzioni e non sai da dove cominciare? Dai un’occhiata alla tabella qui sotto: mette in evidenza gli elementi principali di ogni gioco, rendendoti più facile decidere quale vale il tuo tempo e i tuoi soldi.

Nome del gioco Elementi RPG Simulatore agricolo Simulatore di vita Missioni Multigiocatore Coral Island ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ Animal Crossing: New Horizons ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ Core Keeper ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ La mia esperienza a Portia ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ Spiritfarer ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Il custode del cimitero ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ Dinkum ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Rune Factory 4 ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ Harvest Moon: La luce della speranza ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ Slime Rancher 2 ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ Story of Seasons: I pionieri di Olive Town ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ Terraria ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ Littlewood ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ Moonlighter ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ Garden Paws ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ Sun Haven ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Le radici di Pacha ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ I campi di Mistria ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Avventura nella vita rurale giapponese ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ Ranch Wild Indigo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Harvest Moon: La Valle Perduta e il Villaggio di Skytree ❌ ✔ ✔ ✔ ❌

Considerazioni finali

Allora, cos’è che rende Stardew Valley e giochi simili così speciali? Tutto sta nel trovare il giusto equilibrio tra una vita agricola tranquilla, personaggi adorabili e quel pizzico di avventura che basta a rendere il tutto emozionante. Puoi rallentare i ritmi, creare il tuo mondo personale e perderti nel fascino di tutto questo.

E, onestamente, ci servono più titoli come questi! Che si tratti di rilassarsi dopo una lunga giornata o di tuffarsi in un paese delle meraviglie pieno di pixel durante il weekend, ci regalano una pausa di cui abbiamo davvero bisogno.

Oh, se dovessi sceglierne solo uno? Opterei per Coral Island! Con la sua atmosfera tropicale e le missioni eco-sostenibili, è come se Stardew Valley si fosse rifatto il look in stile spiaggia. Il sogno di ogni vacanza!

Domande frequenti

Qual è il gioco più simile a Stardew Valley?

Animal Crossing: New Horizons è probabilmente quello che più si avvicina a Stardew Valley in termini di gameplay rilassante. Continui a coltivare (più o meno), decorare, costruire relazioni e plasmare il tuo ambiente al tuo ritmo.

Ci sono giochi multiplayer simili a Stardew Valley?

Certo che sì! Per un’accogliente esperienza agricola in multiplayer, dai un’occhiata a Coral Island, Animal Crossing, Core Keeper, Dinkum, Terraria, Garden Paws, Sun Haven o Le radici di Pacha: ognuno di questi giochi supporta il divertimento in cooperativa e i progressi condivisi.

Posso giocare a giochi come Stardew Valley sulle console?

Sì! Molti giochi simili a Stardew Valley sono compatibili con le console. Spiritfarer, Story of Seasons, La mia esperienza a Portia e Il custode del cimitero funzionano tutti alla grande su Switch, Xbox o PlayStation.

Quali sono alcuni giochi meno conosciuti simili a Stardew Valley?

Se cerchi delle perle nascoste, prova Dinkum, Littlewood, Garden Paws e Ranch Wild Indigo: questi titoli indie meno conosciuti offrono interpretazioni davvero piacevoli dei temi della vita in fattoria, dell’artigianato e della costruzione di una comunità.