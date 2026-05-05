I 9 migliori giochi della serie Borderlands del 2026: sparatutto con loot senza pari

Il miglior gioco della serie Borderlands può significare qualcosa di diverso per ogni giocatore. Alcuni adorano l’umorismo sfrenato, altri si divertono a raccogliere bottini, e molti cercano l’azione cooperativa più emozionante. La serie Borderlands è diventata un punto di riferimento nel genere dei looter-shooter, nota per i suoi personaggi stravaganti, i mondi coloratissimi e la scorta infinita di armi folli.

In questa guida ho classificato tutti i giochi di Borderlands, così puoi capire subito quale si adatta meglio al tuo stile. Ogni gioco ha i suoi punti di forza, offrendo ai fan tantissimi motivi per continuare a giocarci. Alcuni titoli, come Borderlands 4, non sono ancora usciti, quindi considera quelle sezioni più come un’anteprima che come un giudizio definitivo. Aggiornerò questa lista con una recensione completa di Borderlands 4 non appena il gioco sarà ufficialmente disponibile.

Le nostre scelte migliori per il miglior gioco di Borderlands

L’universo di Borderlands ha tantissimi titoli fantastici, ma alcuni spiccano sugli altri. Questi tre giochi in cima alla classifica mettono in luce i punti di forza della serie, come battaglie divertenti, umorismo intelligente e personaggi che non dimenticherai. Ecco le nostre scelte:

1 Borderlands 2 2012 Un sequel che ha migliorato ogni aspetto del primo gioco. Borderlands 2 ha battute divertenti, personaggi giocabili che la gente ricorda ancora e un sistema di bottino che ti tiene incollato allo schermo. Giocarci con gli amici è ancora emozionante oggi, e la trama mescola umorismo e azione davvero bene. Buy now 2 Borderlands 3 2019 Un'avventura che ti riporta su Pandora e oltre. Borderlands 3 presenta nuovi personaggi, enormi aree open-world e tantissime nuove armi. Il gioco offre nuove sfide e battaglie epiche ed emozionanti, con una storia piena di risate. Buy now 3 Tales from the Borderlands 2014 Questo gioco punta tutto sulla trama e sui personaggi. È pieno di umorismo, emozioni e scelte intelligenti. È perfetto per i giocatori che amano l’universo di Borderlands ma vogliono un’avventura incentrata sulla trama, senza troppe sparatorie. Buy now

Continua a scorrere per vedere la lista completa di tutti i giochi di Borderlands classificati dal migliore al peggiore, così potrai trovare quello perfetto per la tua prossima avventura.

I 9 migliori giochi di Borderlands – Avventure piene di bottino e risate

La serie Borderlands è piena di azione sfrenata, personaggi divertenti e tantissimo bottino da raccogliere. Ogni gioco ha qualcosa di speciale, dalle storie folli alle emozionanti battaglie in cooperativa con gli amici. Queste scelte mettono in risalto i momenti migliori di Borderlands che i fan adorano.

Quanti di questi titoli della serie Borderlands hai giocato?

1. Borderlands 2 [Il miglior gioco classico della serie Borderlands]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Switch Anno di uscita 2012 Sviluppatore/i Gearbox Software / 2K Games Durata media 30–90 ore (trama principale + contenuti extra) Punteggio Metacritic 89 (critici), 8,1 (utenti)

Borderlands 2 è un gioco che chiunque abbia giocato a Borderlands riconoscerà subito. Ti riporta sul pianeta Pandora, un posto pieno di banditi, mostri e bottino a non finire.

Vesti i panni di uno dei nuovi Vault Hunter, unendoti agli altri per affrontare battaglie sfrenate e sfidare il crudele ma esilarante cattivo, Handsome Jack. Questo fantastico gioco ha una grafica colorata in stile cartone animato, un’azione frenetica e tantissime armi che rendono ogni scontro emozionante.

Consiglio dell’esperto Completa le missioni secondarie fin dall’inizio. Ti ricompensano con equipaggiamento potente e storie divertenti che rendono il gioco principale ancora più bello.

La cosa più bella di Borderlands 2 è quanta roba c’è da fare. Puoi esplorare mappe enormi, trovare bottini pazzeschi e scatenarti in questo caos pieno di proiettili. Ma soprattutto, è senza dubbio uno dei migliori giochi in cooperativa mai realizzati, ed è proprio questo che lo rende così speciale.

Il gioco ha anche tanti personaggi divertenti e missioni secondarie che mantengono vivo l’interesse. I giocatori adorano il fatto che ogni arma abbia una sensazione diversa, e c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire.

Il mio verdetto: Borderlands 2 unisce umorismo tagliente, azione senza sosta e uno dei cattivi più indimenticabili della storia dei videogiochi. È il miglior gioco della serie Borderlands per i fan che vogliono sia una trama fantastica che bottini infiniti.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

2. Borderlands 3 [Il miglior gioco di Borderlands open-world]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Gearbox Software / 2K Games Durata media di gioco 35–100 ore (trama principale + contenuti extra) Punteggio Metacritic 81 (critici), 5,6 (utenti)

Borderlands 3 ti riporta su Pandora e oltre, con enormi aree open-world, tantissime armi e battaglie cooperative dal ritmo frenetico. Vesti i panni di uno dei nuovi Vault Hunter, dando la caccia a nemici pericolosi mentre raccogli un bottino pazzesco.

Questo gioco di ruolo d’azione ricco di personalità è sicuramente una delle esperienze di gioco più divertenti in circolazione, che ti farà ridere anche mentre ti fai strada a colpi di arma da fuoco tra i nemici. Il gioco mantiene la grafica colorata e in stile cartone animato della serie, ma aggiunge ambienti più dettagliati e mappe più grandi da esplorare.

Consiglio dell’esperto Prova diversi Vault Hunter per scoprire abilità e combo uniche che rendono i combattimenti più facili e divertenti.

Il combattimento è emozionante e il gioco ti offre molta libertà di provare diverse configurazioni dei personaggi e strategie. I fan su Reddit e sui siti di recensioni lodano l’enorme varietà di armi, le meccaniche aggiornate e la divertente esperienza cooperativa, che è altrettanto intensa sia che tu giochi online sia che tu scelga la modalità a schermo diviso, una delle più divertenti in assoluto. La storia continua la saga con tanto umorismo, personaggi stravaganti e epici combattimenti contro i boss.

Il mio verdetto: Borderlands 3 è il miglior gioco della serie per i fan che amano mondi vasti, armi folli e avventure ricche di azione.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

3. Racconti dai confini [Il miglior gioco della serie Borderlands incentrato sulla trama]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivi mobili Anno di uscita 2014 Sviluppatore/i Telltale Games / Telltale Games Durata media di gioco 10–12 ore Punteggio Metacritic 85 (critici), 8,4 (utenti)

Racconti dai confini è un fantastico gioco narrativo interattivo ambientato su Pandora, tra Borderlands 2 e Borderlands 3. Vesti i panni di Rhys, un dipendente della Hyperion, e di Fiona, un'astuta truffatrice, le cui strade si incrociano in un'avventura divertente ed emozionante. Incontrerai personaggi familiari come Handsome Jack e alcuni volti nuovi, tutti con le loro storie e le loro esilaranti buffonate.

Il gioco si concentra sulle conversazioni con i personaggi, sulle scelte da fare e sulla risoluzione di enigmi semplici, piuttosto che sul combattere contro tanti nemici. Le tue scelte influenzano lo svolgimento della storia, rendendo il gioco molto rigiocabile.

Consiglio dell’esperto Presta attenzione alle scelte nei dialoghi. Possono cambiare le amicizie e portare a finali diversi.

Il gioco mantiene lo stile colorato e cartoonesco di Borderlands, ma il ritmo più lento ti permette di goderti le battute, i momenti emozionanti e i personaggi memorabili. I giocatori su Reddit e i critici lo lodano per la sceneggiatura intelligente, l’umorismo arguto e la fedeltà all’universo di Borderlands. Ogni scelta conta, il che rende ogni partita fresca e divertente.

Il mio verdetto: Racconti dai confini è il gioco ideale per chi cerca una trama avvincente, con umorismo e personaggi fantastici.



IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE TALES FROM THE BORDERLANDS GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

4. Borderlands: The Pre-Sequel [Il miglior gioco di Borderlands con avventura lunare]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2014 Sviluppatori 2K Australia / Gearbox Software, 2K Games Durata media 25–70 ore (trama principale + contenuti extra) Punteggio Metacritic 75 (critici), 6,4 (utenti)

Borderlands: The Pre-Sequel si svolge sulla luna di Elpis, lontano da Pandora. Questo gioco colma il vuoto narrativo tra Borderlands 1 e Borderlands 2, raccontando come Handsome Jack sia diventato il cattivo.

Vesti i panni di uno dei membri dell’equipaggio di Jack ed esplori strani paesaggi lunari pieni di banditi, alieni e bottini nascosti. Grazie alla bassa gravità e ai sistemi di ossigeno, ogni combattimento è diverso e offre nuovi modi di muoversi e sparare.

Consiglio dell’esperto Sfrutta la bassa gravità a tuo vantaggio. Gli attacchi in salto infliggono danni extra e ti aiutano a schivare i nemici più facilmente.

Il gameplay ruota tutto intorno al combattere i nemici, raccogliere armi migliori e scoprire di più sul passato di Jack. L’ambientazione lunare conferisce al gioco un aspetto unico, con paesaggi luminosi e design fantascientifici stravaganti.

I giocatori apprezzano il mix di umorismo, combattimenti spaziali e la possibilità di scoprire il lato più oscuro di Handsome Jack prima che diventasse il cattivo che tutti conoscono.

Il mio verdetto: Borderlands: The Pre-Sequel è perfetto per chi vuole scoprire di più sulla storia di Jack, godendosi al contempo combattimenti che sfidano la gravità e un’ambientazione tutta nuova.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

5. I paesi delle meraviglie di Tiny Tina [Il miglior gioco di Borderlands a tema fantasy]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Gearbox Software / 2K Games Durata media di gioco 25–60 ore (trama principale + contenuti extra) Punteggio Metacritic 78 (critici), 5,7 (utenti)

I paesi delle meraviglie di Tiny Tina prende la classica azione di Borderlands e la trasforma in una caotica avventura fantasy. Guidato proprio da Tiny Tina, ti tufferai in un mondo da gioco di ruolo da tavolo pieno di castelli, goblin, draghi e un sacco di bottino. Il gioco mescola l’azione coinvolgente degli sparatutto in prima persona con incantesimi, combattimenti corpo a corpo e tiri di dadi che aggiungono colpi di scena inaspettati a ogni incontro.

Consiglio dell’esperto Inizia presto a sperimentare il multiclassing. Combinare due alberi delle abilità diversi può creare build uniche e potenti che rendono le battaglie più divertenti.

La grafica vivace e in stile cartone animato del gioco, insieme ai commenti a non finire di Tina, rendono il viaggio divertente e imprevedibile. I giocatori adorano la varietà infinita di bottino, gli incantesimi creativi e la possibilità di personalizzare il proprio eroe in modi che sembrano davvero nuovi rispetto ai precedenti giochi della serie Borderlands.

Il mio verdetto: I paesi delle meraviglie di Tiny Tina è un mix sfrenato di gioco di ruolo fantasy e caos alla Borderlands, perfetto per chi ama il bottino, gli incantesimi e le risate.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE TINY TINA’S WONDERLANDS GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

6. Nuove avventure in Racconti dai confini [Il miglior gioco di Borderlands dal punto di vista narrativo]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Gearbox Software / 2K Games Durata media di gioco 10–12 ore Punteggio Metacritic 69 (critici), 3,8 (utenti)

New Racconti dai confini porta avanti lo stile di avventura incentrata sulla trama reso famoso da Telltale. Invece di sparatorie frenetiche, questo gioco punta sulle scelte, sui dialoghi e sulla narrazione cinematografica.

Guiderai nuovi personaggi attraverso momenti emozionanti e divertenti, in cui ogni decisione può influenzare l’esito della storia. Il gioco presenta il classico stile di Borderlands, con colori vivaci, grafica in stile fumetto e umorismo esagerato, mescolati a un tono più drammatico.

Consiglio dell’esperto Prenditi tutto il tempo che ti serve per esplorare ogni opzione di dialogo. I momenti più divertenti e sorprendenti spesso nascono proprio da scelte inaspettate.

Questo gioco è perfetto per chi ama personaggi carismatici e storie ricche di colpi di scena, risate e dramma. Anche se il ritmo è più lento rispetto ai giochi principali della serie Borderlands, i fan ne apprezzano l’umorismo, la personalità e la narrazione incentrata sulle interazioni sociali.

Il mio verdetto: Nuove avventure in Racconti dai confini è un’ottima scelta per i fan che vogliono immergersi ancora di più nel mondo di Borderlands con una storia e dei personaggi nuovi.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

7. Borderlands [Miglior gioco originale della serie Borderlands]

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS3, Xbox 360 Anno di uscita 2009 Sviluppatore/i Gearbox Software / 2K Games Durata media 25–70 ore (trama principale + contenuti extra) Punteggio Metacritic 81 (critici), 8,2 (utenti)

Borderlands, il gioco originale, è stato quello che ha dato il via a tutto, presentando ai giocatori Pandora, un mondo pericoloso e polveroso pieno di banditi, mostri e tesori infiniti. Nei panni di uno dei quattro Cacciatori del Vault, ti lanci alla ricerca di un misterioso Vault alieno mentre fai fuori i nemici e raccogli il bottino. Il mix tra sparatutto in prima persona e sistema di livellamento in stile RPG era una novità assoluta all’epoca, e ha reso questo gioco davvero unico.

Lo stile grafico è audace e simile a quello dei fumetti, conferendogli un aspetto unico che ancora oggi sembra fresco. Trascorrerai la maggior parte del tempo a farti strada combattendo tra gli accampamenti nemici, raccogliendo armi sempre più potenti e collaborando con gli amici in modalità cooperativa. Molti fan continuano a lodare quanto fosse coinvolgente il sistema di bottino, con ogni forziere che si apriva come un regalo a sorpresa.

Consiglio dell’esperto Prova la modalità cooperativa con gli amici. Borderlands dà il meglio di sé quando condividi il caos, scambi il bottino e ridi insieme dell’umorismo folle del gioco.

Il mio verdetto: Borderlands ha gettato le basi per una delle migliori serie di videogiochi di sempre. È perfetto per chi cerca sparatorie frenetiche, una progressione in stile RPG e un mondo pieno di avventure folli.

Il nostro punteggio 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Gearbox Software / 2K Games Durata media di gioco 6–10 ore Punteggio Metacritic Da definire (critici), 5,4 (utenti)

L’assalto di Tiny Tina al Dragon Keep è un’avventura di Borderlands breve ma pazzesca, in cui Tiny Tina assume il ruolo di Dungeon Master in un gioco da tavolo a tema fantasy. Invece delle solite terre desolate, combatterai contro scheletri, orchi e draghi mentre esplori castelli e dungeon. Il gioco fonde l’umorismo esagerato di Borderlands con la magia fantasy, conferendogli un aspetto fresco pur mantenendo gli stessi folli scontri a fuoco.

Consiglio dell’esperto Prova diverse configurazioni dei personaggi e diverse armi. La breve durata rende facile rigiocarlo e sperimentare nuovi stili di gioco.

Anche se è più breve rispetto ai giochi principali, questa avventura one-shot è piena zeppa di risate, battaglie sfrenate e un sacco di bottino da raccogliere. I fan adorano la sensazione di giocare a Borderlands all’interno di una sessione di Dungeons & Dragons, con la narrazione caotica di Tiny Tina che plasma il mondo man mano che procedi.

Il mio verdetto: questa avventura one-shot è perfetta per i giocatori che vogliono una storia di Borderlands più breve, piena di umorismo e azione senza sosta, con l’aggiunta di incredibili elementi fantasy al mix.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

9. Borderlands 4 [Il miglior gioco della serie Borderlands per la nuova generazione]

Il nostro punteggio 6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Xbox Series X/S, PS5, PC Anno di uscita Da definire Sviluppatore/i Gearbox Software / 2K Games Durata media di gioco Circa 40–100 ore Punteggio Metacritic Da definire

Nota: questa è solo un'anteprima, non una recensione completa di Borderlands 4.

Borderlands 4 porta la serie di sparatutto looter a un livello superiore con nuovi pianeti, nuovi Vault Hunter e una storia che fa seguito agli eventi di Pandora. Il gioco mantiene la sua azione folle, un sacco di bottino e momenti divertenti, ma la grafica è più nitida e dettagliata grazie alle console di nuova generazione.

Ti godrai sparatorie frenetiche, divertenti missioni in cooperativa e tantissime armi da provare. Ogni mondo è vasto e pieno di segreti, dalle città luminose alle pericolose terre aliene. Missioni secondarie, forzieri nascosti e fantastiche sorprese rendono l’esplorazione divertente e gratificante.

Le prime anteprime e le chiacchierate tra fan mostrano che Borderlands 4 manterrà il suo umorismo classico, aggiungendo però mondi più interattivi e nuove opzioni di movimento come i rampini. Anche la modalità cooperativa subirà importanti miglioramenti, con funzioni di ingresso e uscita liberi, lobby più intuitive, spostamenti rapidi verso gli amici, bottino personale e adattamento del livello, così tutti potranno giocare insieme senza intoppi.

Consiglio dell’esperto Esplora ogni pianeta! Potrai trovare armi rare, forzieri nascosti e boss segreti che ti regaleranno equipaggiamento migliore e divertimento extra nella trama.

L’entusiasmo per Borderlands 4 deriva dai suoi mondi più vasti, dai combattimenti più fluidi e dalla nuova trama. Ci sono più modi per personalizzare il tuo personaggio e le armi, nuove modalità multigiocatore e tantissima azione folle. Sembra il miglior gioco di Borderlands mai realizzato, sia per i nuovi giocatori che per i fan di lunga data.

Il mio verdetto: se la versione finale sarà all’altezza delle aspettative, pubblicherò una recensione completa di Borderlands 4 con le mie impressioni dopo averlo provato. Per ora, Borderlands 4 sembra un gioco di nuova generazione con più bottino, più divertimento e più caos che mai.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Domande frequenti

Qual è il miglior gioco di Borderlands?

Molti fan considerano Borderlands 2 il migliore grazie alla sua trama, al suo umorismo e al suo iconico cattivo, Handsome Jack. Ha anche una quantità enorme di contenuti e una grande rigiocabilità, e regge ancora benissimo oggi.

Quanti giochi della serie Borderlands ci sono?

Ci sono quattro giochi principali della serie Borderlands, oltre a spin-off come Racconti dai confini e I paesi delle meraviglie di Tiny Tina. Questi titoli hanno conquistato i giocatori con il loro umorismo unico, i combattimenti frenetici e i personaggi indimenticabili, rendendo la serie una delle preferite dai fan.

Quando è uscito Borderlands 1?

Borderlands 1 è uscito nell’ottobre 2009, presentando ai giocatori Pandora e lo stile “looter-shooter” che ha caratterizzato la serie. È diventato subito un successo, grazie al suo mix unico di umorismo, esplorazione e combattimenti frenetici.

Di cosa parla Borderlands?

Borderlands segue le vicende dei Vault Hunter alla ricerca di caveau alieni nascosti su Pandora, mentre combattono contro banditi, corporazioni e mostri in un mondo selvaggio e caotico.

Che tipo di gioco è Borderlands?

È un “looter-shooter” che unisce lo sparatutto in prima persona alla progressione tipica dei giochi di ruolo. Completi missioni, sali di livello e raccogli un’infinità di armi, il tutto mentre ti godi una trama esilarante e satirica.

Chi ha creato Borderlands?

La serie Borderlands è stata creata da Gearbox Software e pubblicata da 2K Games. L'approccio innovativo di Gearbox agli sparatutto in prima persona, unito a uno stile grafico e a un umorismo davvero unici, ha reso Borderlands una delle serie più popolari nel mondo dei videogiochi.