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I 9 migliori giochi della serie Borderlands del 2026: sparatutto con loot senza pari

Tringë Cakaj Elshani
Tringë Cakaj Elshani Tech Writer | Turn Passion into Playful and Practical Game Guides
Last updated: Oct 12, 2026 | 14 min read
I 9 migliori giochi della serie Borderlands del 2026: sparatutto con loot senza pari
Image credit: Gearbox Software

Il miglior gioco della serie Borderlands può significare qualcosa di diverso per ogni giocatore. Alcuni adorano l’umorismo sfrenato, altri si divertono a raccogliere bottini, e molti cercano l’azione cooperativa più emozionante. La serie Borderlands è diventata un punto di riferimento nel genere dei looter-shooter, nota per i suoi personaggi stravaganti, i mondi coloratissimi e la scorta infinita di armi folli. 

In questa guida ho classificato tutti i giochi di Borderlands, così puoi capire subito quale si adatta meglio al tuo stile. Ogni gioco ha i suoi punti di forza, offrendo ai fan tantissimi motivi per continuare a giocarci. Alcuni titoli, come Borderlands 4, non sono ancora usciti, quindi considera quelle sezioni più come un’anteprima che come un giudizio definitivo. Aggiornerò questa lista con una recensione completa di Borderlands 4 non appena il gioco sarà ufficialmente disponibile.

Le nostre scelte migliori per il miglior gioco di Borderlands

L’universo di Borderlands ha tantissimi titoli fantastici, ma alcuni spiccano sugli altri. Questi tre giochi in cima alla classifica mettono in luce i punti di forza della serie, come battaglie divertenti, umorismo intelligente e personaggi che non dimenticherai. Ecco le nostre scelte:

  1. Borderlands 2 2012
    LOOTER SHOOTER
    Un sequel che ha migliorato ogni aspetto del primo gioco. Borderlands 2 ha battute divertenti, personaggi giocabili che la gente ricorda ancora e un sistema di bottino che ti tiene incollato allo schermo. Giocarci con gli amici è ancora emozionante oggi, e la trama mescola umorismo e azione davvero bene.
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  2. Borderlands 3 2019
    LOOTER SHOOTER
    Un'avventura che ti riporta su Pandora e oltre. Borderlands 3 presenta nuovi personaggi, enormi aree open-world e tantissime nuove armi. Il gioco offre nuove sfide e battaglie epiche ed emozionanti, con una storia piena di risate.
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  3. Tales from the Borderlands 2014
    NARRATIVE
    Questo gioco punta tutto sulla trama e sui personaggi. È pieno di umorismo, emozioni e scelte intelligenti. È perfetto per i giocatori che amano l’universo di Borderlands ma vogliono un’avventura incentrata sulla trama, senza troppe sparatorie.
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Continua a scorrere per vedere la lista completa di tutti i giochi di Borderlands classificati dal migliore al peggiore, così potrai trovare quello perfetto per la tua prossima avventura.

I 9 migliori giochi di Borderlands – Avventure piene di bottino e risate

La serie Borderlands è piena di azione sfrenata, personaggi divertenti e tantissimo bottino da raccogliere. Ogni gioco ha qualcosa di speciale, dalle storie folli alle emozionanti battaglie in cooperativa con gli amici. Queste scelte mettono in risalto i momenti migliori di Borderlands che i fan adorano. 

Quanti di questi titoli della serie Borderlands hai giocato?

1. Borderlands 2 [Il miglior gioco classico della serie Borderlands]

Borderlands 2 - Il miglior gioco classico della serie Borderlands
Il nostro punteggio
10
PiattaformePC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Switch
Anno di uscita2012
Sviluppatore/iGearbox Software / 2K Games
Durata media30–90 ore (trama principale + contenuti extra)
Punteggio Metacritic89 (critici), 8,1 (utenti)

Borderlands 2 è un gioco che chiunque abbia giocato a Borderlands riconoscerà subito. Ti riporta sul pianeta Pandora, un posto pieno di banditi, mostri e bottino a non finire

Vesti i panni di uno dei nuovi Vault Hunter, unendoti agli altri per affrontare battaglie sfrenate e sfidare il crudele ma esilarante cattivo, Handsome Jack. Questo fantastico gioco ha una grafica colorata in stile cartone animato, un’azione frenetica e tantissime armi che rendono ogni scontro emozionante.

Consiglio dell’esperto

Completa le missioni secondarie fin dall’inizio. Ti ricompensano con equipaggiamento potente e storie divertenti che rendono il gioco principale ancora più bello.

La cosa più bella di Borderlands 2 è quanta roba c’è da fare. Puoi esplorare mappe enormi, trovare bottini pazzeschi e scatenarti in questo caos pieno di proiettili. Ma soprattutto, è senza dubbio uno dei migliori giochi in cooperativa mai realizzati, ed è proprio questo che lo rende così speciale.

Il gioco ha anche tanti personaggi divertenti e missioni secondarie che mantengono vivo l’interesse. I giocatori adorano il fatto che ogni arma abbia una sensazione diversa, e c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire.

Il mio verdetto: Borderlands 2 unisce umorismo tagliente, azione senza sosta e uno dei cattivi più indimenticabili della storia dei videogiochi. È il miglior gioco della serie Borderlands per i fan che vogliono sia una trama fantastica che bottini infiniti.

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2. Borderlands 3 [Il miglior gioco di Borderlands open-world]

Borderlands 3 - Il miglior gioco di Borderlands in mondo aperto
Il nostro punteggio
9.5
PiattaformePC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch
Anno di uscita2019
Sviluppatore/iGearbox Software / 2K Games
Durata media di gioco35–100 ore (trama principale + contenuti extra)
Punteggio Metacritic81 (critici), 5,6 (utenti)

Borderlands 3 ti riporta su Pandora e oltre, con enormi aree open-world, tantissime armi e battaglie cooperative dal ritmo frenetico. Vesti i panni di uno dei nuovi Vault Hunter, dando la caccia a nemici pericolosi mentre raccogli un bottino pazzesco. 

Questo gioco di ruolo d’azione ricco di personalità è sicuramente una delle esperienze di gioco più divertenti in circolazione, che ti farà ridere anche mentre ti fai strada a colpi di arma da fuoco tra i nemici. Il gioco mantiene la grafica colorata e in stile cartone animato della serie, ma aggiunge ambienti più dettagliati e mappe più grandi da esplorare.

Consiglio dell’esperto

Prova diversi Vault Hunter per scoprire abilità e combo uniche che rendono i combattimenti più facili e divertenti.

Il combattimento è emozionante e il gioco ti offre molta libertà di provare diverse configurazioni dei personaggi e strategie. I fan su Reddit e sui siti di recensioni lodano l’enorme varietà di armi, le meccaniche aggiornate e la divertente esperienza cooperativa, che è altrettanto intensa sia che tu giochi online sia che tu scelga la modalità a schermo diviso, una delle più divertenti in assoluto. La storia continua la saga con tanto umorismo, personaggi stravaganti e epici combattimenti contro i boss.

Il mio verdetto: Borderlands 3 è il miglior gioco della serie per i fan che amano mondi vasti, armi folli e avventure ricche di azione.

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3. Racconti dai confini [Il miglior gioco della serie Borderlands incentrato sulla trama]

Racconti dai confini - Il miglior gioco della serie Borderlands incentrato sulla trama
Il nostro punteggio
9
PiattaformePC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivi mobili
Anno di uscita2014
Sviluppatore/iTelltale Games / Telltale Games
Durata media di gioco10–12 ore
Punteggio Metacritic85 (critici), 8,4 (utenti)

Racconti dai confini è un fantastico gioco narrativo interattivo ambientato su Pandora, tra Borderlands 2 e Borderlands 3. Vesti i panni di Rhys, un dipendente della Hyperion, e di Fiona, un'astuta truffatrice, le cui strade si incrociano in un'avventura divertente ed emozionante. Incontrerai personaggi familiari come Handsome Jack e alcuni volti nuovi, tutti con le loro storie e le loro esilaranti buffonate. 

Il gioco si concentra sulle conversazioni con i personaggi, sulle scelte da fare e sulla risoluzione di enigmi semplici, piuttosto che sul combattere contro tanti nemici. Le tue scelte influenzano lo svolgimento della storia, rendendo il gioco molto rigiocabile.

Consiglio dell’esperto

Presta attenzione alle scelte nei dialoghi. Possono cambiare le amicizie e portare a finali diversi.

Il gioco mantiene lo stile colorato e cartoonesco di Borderlands, ma il ritmo più lento ti permette di goderti le battute, i momenti emozionanti e i personaggi memorabili. I giocatori su Reddit e i critici lo lodano per la sceneggiatura intelligente, l’umorismo arguto e la fedeltà all’universo di Borderlands. Ogni scelta conta, il che rende ogni partita fresca e divertente.

Il mio verdetto: Racconti dai confini è il gioco ideale per chi cerca una trama avvincente, con umorismo e personaggi fantastici.
 

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4. Borderlands: The Pre-Sequel [Il miglior gioco di Borderlands con avventura lunare]

Borderlands: The Pre-Sequel - Il miglior gioco della serie Borderlands ambientato sulla Luna
Il nostro punteggio
8.5
PiattaformePC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch
Anno di uscita2014
Sviluppatori2K Australia / Gearbox Software, 2K Games
Durata media25–70 ore (trama principale + contenuti extra)
Punteggio Metacritic75 (critici), 6,4 (utenti)

Borderlands: The Pre-Sequel si svolge sulla luna di Elpis, lontano da Pandora. Questo gioco colma il vuoto narrativo tra Borderlands 1 e Borderlands 2, raccontando come Handsome Jack sia diventato il cattivo. 

Vesti i panni di uno dei membri dell’equipaggio di Jack ed esplori strani paesaggi lunari pieni di banditi, alieni e bottini nascosti. Grazie alla bassa gravità e ai sistemi di ossigeno, ogni combattimento è diverso e offre nuovi modi di muoversi e sparare.

Consiglio dell’esperto

Sfrutta la bassa gravità a tuo vantaggio. Gli attacchi in salto infliggono danni extra e ti aiutano a schivare i nemici più facilmente.

Il gameplay ruota tutto intorno al combattere i nemici, raccogliere armi migliori e scoprire di più sul passato di Jack. L’ambientazione lunare conferisce al gioco un aspetto unico, con paesaggi luminosi e design fantascientifici stravaganti.

I giocatori apprezzano il mix di umorismo, combattimenti spaziali e la possibilità di scoprire il lato più oscuro di Handsome Jack prima che diventasse il cattivo che tutti conoscono.

Il mio verdetto: Borderlands: The Pre-Sequel è perfetto per chi vuole scoprire di più sulla storia di Jack, godendosi al contempo combattimenti che sfidano la gravità e un’ambientazione tutta nuova.

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5. I paesi delle meraviglie di Tiny Tina [Il miglior gioco di Borderlands a tema fantasy]

I paesi delle meraviglie di Tiny Tina - Il miglior gioco della serie Borderlands a tema fantasy
Il nostro punteggio
8
PiattaformePC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S
Anno di uscita2022
Sviluppatore/iGearbox Software / 2K Games
Durata media di gioco25–60 ore (trama principale + contenuti extra)
Punteggio Metacritic78 (critici), 5,7 (utenti)

I paesi delle meraviglie di Tiny Tina prende la classica azione di Borderlands e la trasforma in una caotica avventura fantasy. Guidato proprio da Tiny Tina, ti tufferai in un mondo da gioco di ruolo da tavolo pieno di castelli, goblin, draghi e un sacco di bottino. Il gioco mescola l’azione coinvolgente degli sparatutto in prima persona con incantesimi, combattimenti corpo a corpo e tiri di dadi che aggiungono colpi di scena inaspettati a ogni incontro.

Consiglio dell’esperto

Inizia presto a sperimentare il multiclassing. Combinare due alberi delle abilità diversi può creare build uniche e potenti che rendono le battaglie più divertenti.

La grafica vivace e in stile cartone animato del gioco, insieme ai commenti a non finire di Tina, rendono il viaggio divertente e imprevedibile. I giocatori adorano la varietà infinita di bottino, gli incantesimi creativi e la possibilità di personalizzare il proprio eroe in modi che sembrano davvero nuovi rispetto ai precedenti giochi della serie Borderlands.

Il mio verdetto: I paesi delle meraviglie di Tiny Tina è un mix sfrenato di gioco di ruolo fantasy e caos alla Borderlands, perfetto per chi ama il bottino, gli incantesimi e le risate.

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6. Nuove avventure in Racconti dai confini [Il miglior gioco di Borderlands dal punto di vista narrativo]

Nuove avventure in Racconti dai confini - Il miglior gioco della serie Borderlands dal punto di vista narrativo
Il nostro punteggio
7.5
PiattaformePC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch
Anno di uscita2022
Sviluppatore/iGearbox Software / 2K Games
Durata media di gioco10–12 ore
Punteggio Metacritic69 (critici), 3,8 (utenti)

New Racconti dai confini porta avanti lo stile di avventura incentrata sulla trama reso famoso da Telltale. Invece di sparatorie frenetiche, questo gioco punta sulle scelte, sui dialoghi e sulla narrazione cinematografica

Guiderai nuovi personaggi attraverso momenti emozionanti e divertenti, in cui ogni decisione può influenzare l’esito della storia. Il gioco presenta il classico stile di Borderlands, con colori vivaci, grafica in stile fumetto e umorismo esagerato, mescolati a un tono più drammatico.

Consiglio dell’esperto

Prenditi tutto il tempo che ti serve per esplorare ogni opzione di dialogo. I momenti più divertenti e sorprendenti spesso nascono proprio da scelte inaspettate.

Questo gioco è perfetto per chi ama personaggi carismatici e storie ricche di colpi di scena, risate e dramma. Anche se il ritmo è più lento rispetto ai giochi principali della serie Borderlands, i fan ne apprezzano l’umorismo, la personalità e la narrazione incentrata sulle interazioni sociali.

Il mio verdetto: Nuove avventure in Racconti dai confini è un’ottima scelta per i fan che vogliono immergersi ancora di più nel mondo di Borderlands con una storia e dei personaggi nuovi.

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7. Borderlands [Miglior gioco originale della serie Borderlands]

Borderlands - Il miglior gioco originale della serie Borderlands
Il nostro punteggio
7
PiattaformePC, PS3, Xbox 360
Anno di uscita2009
Sviluppatore/iGearbox Software / 2K Games
Durata media25–70 ore (trama principale + contenuti extra)
Punteggio Metacritic81 (critici), 8,2 (utenti)

Borderlands, il gioco originale, è stato quello che ha dato il via a tutto, presentando ai giocatori Pandora, un mondo pericoloso e polveroso pieno di banditi, mostri e tesori infiniti. Nei panni di uno dei quattro Cacciatori del Vault, ti lanci alla ricerca di un misterioso Vault alieno mentre fai fuori i nemici e raccogli il bottino. Il mix tra sparatutto in prima persona e sistema di livellamento in stile RPG era una novità assoluta all’epoca, e ha reso questo gioco davvero unico.

Lo stile grafico è audace e simile a quello dei fumetti, conferendogli un aspetto unico che ancora oggi sembra fresco. Trascorrerai la maggior parte del tempo a farti strada combattendo tra gli accampamenti nemici, raccogliendo armi sempre più potenti e collaborando con gli amici in modalità cooperativa. Molti fan continuano a lodare quanto fosse coinvolgente il sistema di bottino, con ogni forziere che si apriva come un regalo a sorpresa.

Consiglio dell’esperto

Prova la modalità cooperativa con gli amici. Borderlands dà il meglio di sé quando condividi il caos, scambi il bottino e ridi insieme dell’umorismo folle del gioco.

Il mio verdetto: Borderlands ha gettato le basi per una delle migliori serie di videogiochi di sempre. È perfetto per chi cerca sparatorie frenetiche, una progressione in stile RPG e un mondo pieno di avventure folli.

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8. L’assalto di Tiny Tina al Dragon Keep: un’avventura one-shot ambientata nel Paese delle Meraviglie [Il miglior gioco breve di Borderlands]

Tiny Tina&apos;s Assault on Dragon Keep: Un&apos;avventura one-shot ambientata nel Paese delle Meraviglie - Il miglior gioco breve di Borderlands
Il nostro punteggio
6.5
PiattaformePC, PS4, Xbox One
Anno di uscita2021
Sviluppatore/iGearbox Software / 2K Games
Durata media di gioco6–10 ore
Punteggio MetacriticDa definire (critici), 5,4 (utenti)

L’assalto di Tiny Tina al Dragon Keep è un’avventura di Borderlands breve ma pazzesca, in cui Tiny Tina assume il ruolo di Dungeon Master in un gioco da tavolo a tema fantasy. Invece delle solite terre desolate, combatterai contro scheletri, orchi e draghi mentre esplori castelli e dungeon. Il gioco fonde l’umorismo esagerato di Borderlands con la magia fantasy, conferendogli un aspetto fresco pur mantenendo gli stessi folli scontri a fuoco.

Consiglio dell’esperto

Prova diverse configurazioni dei personaggi e diverse armi. La breve durata rende facile rigiocarlo e sperimentare nuovi stili di gioco.

Anche se è più breve rispetto ai giochi principali, questa avventura one-shot è piena zeppa di risate, battaglie sfrenate e un sacco di bottino da raccogliere. I fan adorano la sensazione di giocare a Borderlands all’interno di una sessione di Dungeons & Dragons, con la narrazione caotica di Tiny Tina che plasma il mondo man mano che procedi.

Il mio verdetto: questa avventura one-shot è perfetta per i giocatori che vogliono una storia di Borderlands più breve, piena di umorismo e azione senza sosta, con l’aggiunta di incredibili elementi fantasy al mix.

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9. Borderlands 4 [Il miglior gioco della serie Borderlands per la nuova generazione]

Borderlands 4 - Il miglior gioco della serie Borderlands per console di nuova generazione
Il nostro punteggio
6
PiattaformeXbox Series X/S, PS5, PC
Anno di uscitaDa definire
Sviluppatore/iGearbox Software / 2K Games
Durata media di giocoCirca 40–100 ore
Punteggio MetacriticDa definire

Nota: questa è solo un'anteprima, non una recensione completa di Borderlands 4.

Borderlands 4 porta la serie di sparatutto looter a un livello superiore con nuovi pianeti, nuovi Vault Hunter e una storia che fa seguito agli eventi di Pandora. Il gioco mantiene la sua azione folle, un sacco di bottino e momenti divertenti, ma la grafica è più nitida e dettagliata grazie alle console di nuova generazione.

Ti godrai sparatorie frenetiche, divertenti missioni in cooperativa e tantissime armi da provare. Ogni mondo è vasto e pieno di segreti, dalle città luminose alle pericolose terre aliene. Missioni secondarie, forzieri nascosti e fantastiche sorprese rendono l’esplorazione divertente e gratificante.

Le prime anteprime e le chiacchierate tra fan mostrano che Borderlands 4 manterrà il suo umorismo classico, aggiungendo però mondi più interattivi e nuove opzioni di movimento come i rampini. Anche la modalità cooperativa subirà importanti miglioramenti, con funzioni di ingresso e uscita liberi, lobby più intuitive, spostamenti rapidi verso gli amici, bottino personale e adattamento del livello, così tutti potranno giocare insieme senza intoppi.

Consiglio dell’esperto

Esplora ogni pianeta! Potrai trovare armi rare, forzieri nascosti e boss segreti che ti regaleranno equipaggiamento migliore e divertimento extra nella trama.

L’entusiasmo per Borderlands 4 deriva dai suoi mondi più vasti, dai combattimenti più fluidi e dalla nuova trama. Ci sono più modi per personalizzare il tuo personaggio e le armi, nuove modalità multigiocatore e tantissima azione folle. Sembra il miglior gioco di Borderlands mai realizzato, sia per i nuovi giocatori che per i fan di lunga data.

Il mio verdetto: se la versione finale sarà all’altezza delle aspettative, pubblicherò una recensione completa di Borderlands 4 con le mie impressioni dopo averlo provato. Per ora, Borderlands 4 sembra un gioco di nuova generazione con più bottino, più divertimento e più caos che mai.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco di Borderlands?

Molti fan considerano Borderlands 2 il migliore grazie alla sua trama, al suo umorismo e al suo iconico cattivo, Handsome Jack. Ha anche una quantità enorme di contenuti e una grande rigiocabilità, e regge ancora benissimo oggi.

Quanti giochi della serie Borderlands ci sono?

Ci sono quattro giochi principali della serie Borderlands, oltre a spin-off come Racconti dai confini e I paesi delle meraviglie di Tiny Tina. Questi titoli hanno conquistato i giocatori con il loro umorismo unico, i combattimenti frenetici e i personaggi indimenticabili, rendendo la serie una delle preferite dai fan.

Quando è uscito Borderlands 1?

Borderlands 1 è uscito nell’ottobre 2009, presentando ai giocatori Pandora e lo stile “looter-shooter” che ha caratterizzato la serie. È diventato subito un successo, grazie al suo mix unico di umorismo, esplorazione e combattimenti frenetici.

Di cosa parla Borderlands?

Borderlands segue le vicende dei Vault Hunter alla ricerca di caveau alieni nascosti su Pandora, mentre combattono contro banditi, corporazioni e mostri in un mondo selvaggio e caotico.

Che tipo di gioco è Borderlands?

È un “looter-shooter” che unisce lo sparatutto in prima persona alla progressione tipica dei giochi di ruolo. Completi missioni, sali di livello e raccogli un’infinità di armi, il tutto mentre ti godi una trama esilarante e satirica.

Chi ha creato Borderlands?

La serie Borderlands è stata creata da Gearbox Software e pubblicata da 2K Games. L'approccio innovativo di Gearbox agli sparatutto in prima persona, unito a uno stile grafico e a un umorismo davvero unici, ha reso Borderlands una delle serie più popolari nel mondo dei videogiochi.

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Tringë Cakaj Elshani

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