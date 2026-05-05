Os 9 melhores jogos da série Borderlands em 2026: jogos de looter shooter sem igual

O melhor jogo da série Borderlands pode significar algo diferente para cada jogador. Há quem adore o humor louco, outros gostam da busca incessante por saques e muitos querem a ação cooperativa mais emocionante. A série Borderlands tornou-se um grande nome no género dos «looter-shooters», conhecida pelas suas personagens excêntricas, mundos coloridos e uma oferta infinita de armas malucas.

Neste guia, classifiquei todos os jogos da série Borderlands para que possas ver rapidamente qual se adequa ao teu estilo. Cada jogo traz os seus próprios pontos fortes, dando aos fãs imensos motivos para continuarem a voltar. Alguns dos títulos, como o Borderlands 4, ainda não foram lançados, por isso considera essas secções mais como uma antevisão do que como um veredicto final. Vou atualizar esta lista com uma análise completa do Borderlands 4 assim que o jogo for lançado oficialmente.

As nossas melhores escolhas para o melhor jogo da série Borderlands

O universo Borderlands tem imensos jogos fantásticos, mas alguns destacam-se dos restantes. Estes três jogos de topo mostram os pontos fortes da série, como batalhas divertidas, humor inteligente e personagens que não vais esquecer. Aqui estão as nossas escolhas:

1 Borderlands 2 2012 Uma sequela que melhorou tudo em relação ao primeiro jogo. O Borderlands 2 tem diálogos engraçados, personagens jogáveis de que as pessoas ainda se lembram e um sistema de saques que te mantém viciado. Jogar com amigos continua a ser emocionante até hoje, e a história mistura humor e ação na perfeição. Buy now 2 Borderlands 3 2019 Uma aventura que te leva de volta a Pandora e muito mais além. O Borderlands 3 apresenta novas personagens, enormes áreas de mundo aberto e imensas armas novas. O jogo traz novos desafios e grandes batalhas emocionantes, com uma história cheia de risos. Buy now 3 Tales from the Borderlands 2014 Este jogo centra-se na história e nas personagens. Está cheio de humor, emoção e escolhas inteligentes. É ótimo para jogadores que adoram o mundo de Borderlands, mas que querem uma aventura em que a história seja o mais importante, sem muitos tiroteios. Buy now

Continua a ler para veres a lista completa de todos os jogos da série Borderlands, classificados do melhor ao pior, para que possas encontrar o jogo perfeito para a tua próxima aventura.

Os 9 melhores jogos de Borderlands – Aventuras cheias de saques e risadas

A série Borderlands está repleta de ação louca, personagens engraçadas e montes de saques para recolher. Cada jogo tem algo de especial, desde histórias alucinantes a emocionantes batalhas cooperativas com amigos. Estas escolhas destacam os melhores momentos dos jogos Borderlands que os fãs adoram.

Quantos destes melhores jogos da série Borderlands já jogaste?

1. Borderlands 2 [O melhor jogo clássico da série Borderlands]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2012 Criador(es) Gearbox Software / 2K Games Tempo médio de jogo 30–90 horas (história principal + extras) Pontuação no Metacritic 89 (críticos), 8,1 (utilizadores)

O Borderlands 2 é um jogo que qualquer pessoa que já tenha jogado o Borderlands vai reconhecer logo. Leva-te de volta ao planeta Pandora, um lugar cheio de bandidos, monstros e saques sem fim.

Jogas na pele de um dos novos Caçadores do Cofre, unindo-te a outros para travar batalhas alucinantes e enfrentar o vilão cruel, mas hilariante, Handsome Jack. Este jogo incrível tem um visual colorido, ao estilo de desenhos animados, ação rápida e imensas armas que tornam cada combate emocionante.

Dica de profissional Faz as missões secundárias logo no início. Elas recompensam-te com equipamento poderoso e histórias divertidas que tornam o jogo principal ainda melhor.

O melhor do Borderlands 2 é a quantidade de coisas para fazer. Podes explorar mapas enormes, encontrar itens incríveis e dar-te ao delírio neste caos repleto de balas. Mas, acima de tudo, é sem dúvida um dos melhores jogos cooperativos de sempre, e é exatamente isso que o torna tão especial.

O jogo também tem muitas personagens engraçadas e missões secundárias que mantêm a jogabilidade sempre fresca. Os jogadores adoram o facto de cada arma ter uma sensação diferente, e há sempre algo novo para descobrir.

O meu veredicto: O Borderlands 2 combina humor mordaz, ação sem parar e um dos vilões mais inesquecíveis dos jogos. É o melhor jogo da série Borderlands para os fãs que querem tanto uma ótima história como itens à discrição.

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2. Borderlands 3 [Melhor Jogo Borderlands de Mundo Aberto]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar, Nintendo Switch Ano de lançamento 2019 Criador(es) Gearbox Software / 2K Games Tempo médio de jogo 35–100 horas (história principal + extras) Pontuação no Metacritic 81 (críticos), 5,6 (utilizadores)

O Borderlands 3 leva-te de volta a Pandora e muito mais além, oferecendo enormes áreas de mundo aberto, montes de armas e batalhas cooperativas a um ritmo alucinante. Vais jogar na pele de um dos novos Caçadores do Cofre, a caçar inimigos perigosos enquanto recolhes saques incríveis.

Este RPG de ação cheio de personalidade é, sem dúvida, uma das experiências de jogo mais divertidas que há, que te faz rir mesmo enquanto abres caminho à força de tiros por entre os inimigos. O jogo mantém os gráficos coloridos e ao estilo de desenho animado da série, mas acrescenta ambientes mais detalhados e mapas maiores para explorares.

Dica de profissional Experimenta diferentes Vault Hunters para descobrires habilidades e combinações únicas que tornam as lutas mais fáceis e divertidas.

O combate é emocionante e o jogo dá-te muita liberdade para experimentares diferentes definições de personagens e estratégias. Os fãs no Reddit e nos sites de críticas elogiam a enorme variedade de armas, as mecânicas atualizadas e a divertida experiência cooperativa que é igualmente intensa, quer jogues online ou num dos jogos mais divertidos em ecrã partilhado. A história dá continuidade à saga com muito humor, personagens loucas e lutas épicas contra chefes.

O meu veredicto: o Borderlands 3 é o melhor jogo da série para os fãs que adoram mundos enormes, armas malucas e aventuras repletas de ação.

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3. Contos das Fronteiras [O melhor jogo da série Borderlands com uma história cativante]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Dispositivos móveis Ano de lançamento 2014 Criador(es) Telltale Games / Telltale Games Duração média 10–12 horas Pontuação no Metacritic 85 (críticos), 8,4 (utilizadores)

Contos das Fronteiras é um fantástico jogo de história interativa que se passa em Pandora, entre o Borderlands 2 e o Borderlands 3. Vais jogar na pele do Rhys, um trabalhador da Hyperion, e da Fiona, uma vigarista esperta, cujos caminhos se cruzam numa aventura divertida e emocionante. Vais conhecer personagens conhecidas, como o Handsome Jack, e algumas caras novas, todas com as suas próprias histórias e travessuras hilariantes.

O jogo centra-se em conversar com as personagens, fazer escolhas e resolver quebra-cabeças simples, em vez de lutar contra montes de inimigos. As tuas escolhas afetam o desenrolar da história, o que dá ao jogo um grande valor de rejogabilidade.

Dica de profissional Presta atenção às opções de diálogo. Elas podem mudar as amizades e levar a finais diferentes.

O jogo mantém o visual colorido e ao estilo de desenho animado do Borderlands, mas o ritmo mais calmo permite-te apreciar as piadas, os momentos emocionantes e as personagens memoráveis. Os jogadores no Reddit e os críticos elogiam-no pelo enredo inteligente, pelo humor perspicaz e por se manter fiel ao mundo do Borderlands. Cada escolha conta, o que faz com que cada jogada pareça nova e divertida.

O meu veredicto: Contos das Fronteiras é o jogo ideal para quem procura uma história forte, com humor e personagens fantásticas.



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4. Borderlands: The Pre-Sequel [O melhor jogo da série Borderlands com uma aventura lunar]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2014 Criador(es) 2K Australia / Gearbox Software, 2K Games eu eu Duração média 25–70 horas (história principal + extras) Pontuação no Metacritic 75 (críticos), 6,4 (utilizadores)

O Borderlands: The Pre-Sequel passa-se na lua de Elpis, longe de Pandora. Este jogo preenche a lacuna da história entre o Borderlands 1 e o Borderlands 2, mostrando como o Handsome Jack se tornou o vilão.

Jogas na pele de um dos membros da tripulação do Jack e exploras paisagens lunares estranhas, cheias de bandidos, extraterrestres e tesouros escondidos. Com a gravidade reduzida e os sistemas de oxigénio, cada combate é diferente e traz novas formas de te movimentares e disparares.

Dica de profissional Aproveita a baixa gravidade a teu favor. Os ataques em salto causam danos extra e ajudam-te a esquivar-te dos inimigos mais facilmente.

A jogabilidade gira em torno de lutar contra inimigos, recolher armas melhores e descobrir mais sobre o passado do Jack. O cenário lunar dá ao jogo um aspeto único, com paisagens brilhantes e designs de ficção científica alucinantes.

Os jogadores curtem a mistura de humor, combate espacial e a oportunidade de conhecer o lado mais sombrio do Handsome Jack antes de ele se tornar o vilão que toda a gente conhece.

O meu veredicto: O Borderlands: The Pre-Sequel é perfeito para jogadores que querem saber mais sobre a história do Jack enquanto desfrutam de combates que desafiam a gravidade e de um cenário novo.

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5. Os Países das Maravilhas da Tiny Tina [Melhor jogo da série Borderlands com temática de fantasia]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2022 Criador(es) Gearbox Software / 2K Games Tempo médio de jogo 25–60 horas (história principal + extras) Pontuação no Metacritic 78 (críticos), 5,7 (utilizadores)

O Os Países das Maravilhas da Tiny Tina pega na ação clássica do Borderlands e transforma-a numa aventura caótica de fantasia. Guiado pela própria Tiny Tina, mergulhas num mundo de RPG de mesa repleto de castelos, goblins, dragões e montes de tesouros. O jogo combina a ação envolvente dos jogos FPS com feitiços mágicos, combate corpo a corpo e lançamentos de dados que dão reviravoltas inesperadas a cada encontro.

Dica de profissional Começa a experimentar o multiclassing logo de início. Combinar duas árvores de habilidades diferentes pode criar definições únicas e poderosas que tornam as batalhas mais divertidas.

Os gráficos coloridos e ao estilo de desenhos animados do jogo, juntamente com os comentários incessantes da Tina, tornam a aventura divertida e imprevisível. Os jogadores adoram a variedade infinita de itens, os feitiços criativos e a possibilidade de personalizar o seu herói de formas que parecem inovadoras em comparação com os jogos anteriores da série Borderlands.

O meu veredicto: «Os Países das Maravilhas da Tiny Tina» é uma mistura louca de RPG de fantasia e do caos de «Borderlands», perfeita para jogadores que adoram itens, feitiços e uma boa gargalhada.

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6. Novas Histórias de Contos das Fronteiras [Melhor Jogo da Série Borderlands em termos de Narrativa]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar, Nintendo Switch Ano de lançamento 2022 Criador(es) Gearbox Software / 2K Games Duração média do jogo 10–12 horas Pontuação no Metacritic 69 (críticos), 3,8 (utilizadores)

New Contos das Fronteiras dá continuidade ao estilo de aventura centrada na história que a Telltale tornou famoso. Em vez de tiroteios rápidos, este jogo foca-se nas escolhas, no diálogo e na narrativa cinematográfica.

Vais guiar novas personagens por momentos emocionantes e engraçados, onde cada decisão pode moldar o desfecho da história. O jogo tem o visual característico de Borderlands, com cores vivas, gráficos ao estilo de banda desenhada e humor exagerado, misturado com um tom mais dramático.

Dica de profissional Leva o teu tempo a explorar todas as opções de diálogo. Os momentos mais engraçados e surpreendentes surgem muitas vezes de escolhas inesperadas.

Este jogo é ideal para jogadores que gostam de personagens marcantes e histórias cheias de reviravoltas, risos e drama. Embora o ritmo seja mais lento do que nos jogos principais da série Borderlands, os fãs elogiam o seu humor, personalidade e narrativa centrada nas relações sociais.

O meu veredicto: «Novas Histórias de Borderlands» é uma excelente escolha para os fãs que querem mergulhar mais fundo no mundo de Borderlands com uma história e personagens novas.

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7. Borderlands [Melhor Jogo Original da Série Borderlands]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Ano de lançamento 2009 Criador(es) Gearbox Software / 2K Games Tempo médio de jogo 25–70 horas (história principal + extras) Pontuação no Metacritic 81 (críticos), 8,2 (utilizadores)

O Borderlands, o jogo original, foi aquele que deu início a tudo, apresentando aos jogadores Pandora, um mundo perigoso e empoeirado, cheio de bandidos, monstros e tesouros sem fim. Na pele de um dos quatro Caçadores do Cofre, partes em busca de um misterioso Cofre alienígena enquanto eliminas inimigos e recolhes saques. A combinação de tiroteio na primeira pessoa com a progressão de níveis ao estilo RPG era uma novidade na altura, o que fez com que este jogo se destacasse.

O estilo artístico é arrojado e semelhante ao das bandas desenhadas, conferindo-lhe um aspeto único que ainda hoje parece atual. Passas a maior parte do tempo a lutar em acampamentos inimigos, a apanhar armas melhores e a juntar-te a amigos no modo cooperativo. Muitos fãs ainda elogiam o quão viciante o sistema de saques era, com cada baú a abrir-se como um presente surpresa.

Dica de profissional Experimenta o modo cooperativo com os teus amigos. O Borderlands dá o seu melhor quando partilhas o caos, trocas itens e te rizes do humor louco todos juntos.

O meu veredicto: Borderlands abriu caminho para uma das melhores franquias dos videojogos. É perfeito para jogadores que procuram tiroteios rápidos, progressão ao estilo RPG e um mundo cheio de aventuras loucas.

8. Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: Uma aventura única em Wonderlands [O melhor jogo curto da série Borderlands]

A nossa pontuação 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2021 Criador(es) Gearbox Software / 2K Games Tempo médio de jogo 6–10 horas Pontuação no Metacritic A definir (críticos), 5,4 (utilizadores)

O Ataque da Pequena Tina ao Castelo do Dragão é uma aventura curta, mas louca, do Borderlands, onde a Tiny Tina assume o papel de Mestre do Calabouço num jogo de tabuleiro com temática de fantasia. Em vez das habituais terras devastadas, vais lutar contra esqueletos, orcs e dragões enquanto exploras castelos e masmorras. O jogo combina o humor exagerado de Borderlands com a magia da fantasia, dando-lhe um ar novo, mas mantendo os mesmos tiroteios loucos.

Dica de profissional Experimenta diferentes definições de personagens e armas. A duração curta facilita jogar de novo e experimentar novos estilos de jogo.

Apesar de ser mais curto do que os jogos principais, esta aventura única está repleta de risos, batalhas alucinantes e montes de saques para recolher. Os fãs adoram a sensação de jogar Borderlands dentro de uma sessão de Dungeons & Dragons, com a narrativa caótica da Tiny Tina a moldar o mundo à medida que avanças.

O meu veredicto: Esta aventura única é perfeita para jogadores que querem uma história mais curta de Borderlands, cheia de humor e ação sem parar, ao mesmo tempo que introduz alguns elementos incríveis de jogos de fantasia na mistura.

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9. Borderlands 4 [Melhor jogo da série Borderlands para a próxima geração]

A nossa pontuação 6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox Series X/S, PS5, PC Ano de lançamento A anunciar Criador(es) Gearbox Software / 2K Games Tempo médio de jogo Estimado entre 40 e 100 horas Pontuação no Metacritic A anunciar

Nota: Esta é uma antevisão, não uma análise completa do Borderlands 4.

O Borderlands 4 leva a série de looter-shooters a um novo nível , com novos planetas, novos Caçadores do Cofre e uma história que se passa depois dos acontecimentos em Pandora. O jogo mantém a sua ação louca, montes de saques e momentos engraçados, mas os gráficos estão mais nítidos e detalhados graças às consolas da próxima geração.

Vais curtir tiroteios rápidos, missões cooperativas divertidas e montes de armas para experimentares. Cada mundo é enorme e cheio de segredos, desde cidades brilhantes a terras alienígenas perigosas. Missões secundárias, baús escondidos e surpresas fixes tornam a exploração divertida e gratificante.

As primeiras imagens e conversas com fãs mostram que o Borderlands 4 vai manter o seu humor clássico, ao mesmo tempo que vai adicionar mundos mais interativos e novas opções de movimento, como ganchos de escalada. O modo cooperativo também vai receber grandes melhorias, com funcionalidades para entrar e sair a qualquer momento, salas de espera mais fáceis de usar, viagem rápida até aos teus amigos, saques pessoais e ajustamento de nível para que todos possam jogar juntos sem problemas.

Dica de profissional Explora todos os planetas! Podes encontrar armas raras, baús escondidos e chefes secretos que te dão equipamento melhor e diversão extra na história.

A emoção em torno de Borderlands 4 vem dos seus mundos maiores, do combate mais fluido e da nova história. Há mais formas de personalizar a tua personagem e as tuas armas, novos modos multijogador e muita ação louca. Parece ser o melhor jogo da série Borderlands até agora, tanto para novos jogadores como para fãs de longa data.

O meu veredicto: Se a versão final sair como deve ser, vou publicar uma análise completa do Borderlands 4 com as minhas impressões práticas. Por agora, o Borderlands 4 parece ser um jogo Borderlands da próxima geração com mais saques, mais diversão e mais caos do que nunca.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo da série Borderlands?

Muitos fãs consideram o Borderlands 2 o melhor por causa da sua história, do seu humor e do seu vilão icónico, o Handsome Jack. Além disso, tem uma quantidade enorme de conteúdo e é super rejogável, e ainda hoje se mantém na moda.

Quantos jogos da série Borderlands existem?

Existem quatro jogos principais da série Borderlands, além de spin-offs como o Contos das Fronteiras e o Os Países das Maravilhas da Tiny Tina. Estes títulos cativaram os jogadores com o seu humor único, combates frenéticos e personagens inesquecíveis, tornando a série uma das favoritas dos fãs.

Quando é que o Borderlands 1 foi lançado?

O Borderlands 1 foi lançado em outubro de 2009, apresentando aos jogadores Pandora e o estilo «looter-shooter» que definiu a série. Rapidamente se tornou um sucesso, graças à sua mistura única de humor, exploração e combate acelerado.

Do que trata o Borderlands?

O Borderlands acompanha os Caçadores de Cofres na busca por cofres alienígenas escondidos em Pandora, enquanto lutam contra bandidos, corporações e monstros num mundo louco e caótico.

Que tipo de jogo é o Borderlands?

É um jogo do género «looter-shooter» que combina tiroteios na primeira pessoa com a progressão típica dos RPG. Completas missões, subes de nível e recolhes armas sem fim, tudo isto enquanto desfrutas de um enredo hilariante e satírico.

Quem criou o Borderlands?

A série Borderlands foi criada pela Gearbox Software e publicada pela 2K Games. A abordagem inovadora da Gearbox aos jogos de tiro na primeira pessoa, combinada com um estilo artístico e um humor únicos, fez do Borderlands uma das franquias mais populares do mundo dos jogos.