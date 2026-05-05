Les 9 meilleurs jeux Borderlands en 2026 : des jeux de tir et de butin sans égal

Le meilleur jeu Borderlands peut signifier quelque chose de différent pour chaque joueur. Certains adorent l’humour déjanté, d’autres apprécient la quête de butin, et beaucoup recherchent l’action en coopératif la plus palpitante. La série Borderlands est devenue une référence dans le genre des « looter-shooters », réputée pour ses personnages excentriques, ses univers hauts en couleur et son stock inépuisable d’armes farfelues.

Dans ce guide, j’ai classé tous les jeux Borderlands afin que vous puissiez rapidement déterminer lequel correspond à votre style. Chaque jeu apporte ses propres atouts, offrant ainsi aux fans de nombreuses raisons de revenir sans cesse. Certains titres, comme Borderlands 4, ne sont pas encore sortis ; considérez donc ces sections davantage comme un aperçu préliminaire que comme un verdict définitif. Je mettrai cette liste à jour avec une critique complète de Borderlands 4 dès que le jeu sera officiellement sorti.

Nos coups de cœur parmi les meilleurs jeux Borderlands

L’univers de Borderlands compte de nombreux titres exceptionnels, mais certains se démarquent particulièrement. Ces trois jeux phares mettent en avant les points forts de la série, tels que des combats divertissants, un humour fin et des personnages inoubliables. Voici nos choix :

1 Borderlands 2 2012 Une suite qui a amélioré tous les aspects du premier opus. Borderlands 2 propose des répliques drôles, des personnages jouables dont on se souvient encore aujourd’hui, ainsi qu’un système de butin qui vous rend accro. Jouer entre amis reste passionnant aujourd’hui encore, et l’histoire mêle à merveille humour et action. Buy now 2 Borderlands 3 2019 Une aventure qui vous ramène sur Pandora et bien au-delà. Borderlands 3 présente de nouveaux personnages, d'immenses zones en monde ouvert et une multitude de nouvelles armes. Le jeu propose de nouveaux défis et des combats spectaculaires et palpitants, le tout dans une histoire pleine d'humour. Buy now 3 Tales from the Borderlands 2014 Ce jeu met l'accent sur l'histoire et les personnages. Il regorge d'humour, d'émotion et de choix judicieux. Il est idéal pour les joueurs qui aiment l'univers de Borderlands mais qui recherchent une aventure axée sur l'histoire, sans trop de tir. Buy now

Continuez à faire défiler la page pour découvrir la liste complète de tous les jeux Borderlands classés du meilleur au moins bon, afin que vous puissiez trouver celui qui vous conviendra le mieux pour votre prochaine aventure.

Les 9 meilleurs jeux Borderlands – Des aventures pleines de butin et de rires

La série Borderlands regorge d’action déjantée, de personnages drôles et d’une multitude de butin à collecter. Chaque jeu possède quelque chose d’unique, qu’il s’agisse d’histoires déjantées ou de combats en coop palpitants entre amis. Ces sélections mettent en avant les meilleurs moments des jeux Borderlands que les fans adorent.

Combien de ces meilleurs titres de la série Borderlands avez-vous joués ?

1. Borderlands 2 [Meilleur jeu classique de la série Borderlands]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Switch Année de sortie 2012 Développeur(s) Gearbox Software / 2K Games Durée moyenne de jeu 30 à 90 heures (campagne principale + bonus) Note Metacritic 89 (critiques), 8,1 (joueurs)

Borderlands 2 est un jeu que tous ceux qui ont joué à Borderlands reconnaîtront immédiatement. Il vous ramène sur la planète Pandora, un monde peuplé de bandits, de monstres et de butin à profusion.

Vous incarnez l’un des nouveaux Chasseurs de coffres-forts, avec lesquels vous ferez équipe pour livrer des combats endiablés et affronter le méchant cruel mais hilarant, Handsome Jack. Ce jeu exceptionnel offre un univers coloré aux allures de dessin animé, une action trépidante et une multitude d’armes qui rendent chaque combat passionnant.

Conseil de pro Effectuez les missions secondaires dès le début. Elles vous récompensent avec un équipement puissant et des histoires amusantes qui enrichissent encore davantage le jeu principal.

Ce qu’il y a de mieux dans Borderlands 2, c’est la multitude d’activités proposées. Vous pouvez explorer des cartes immenses, dénicher des butins incroyables et vous déchaîner dans ce chaos où les balles fusent de toutes parts. Mais surtout, c’est sans conteste l’un des meilleurs jeux en coopératif jamais créés, et c’est précisément ce qui le rend si exceptionnel.

Le jeu propose également de nombreux personnages drôles et des quêtes secondaires qui apportent de la variété. Les joueurs apprécient particulièrement le fait que chaque arme offre des sensations différentes, et il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir.

Mon verdict : Borderlands 2 allie un humour incisif, de l’action non-stop et l’un des méchants les plus inoubliables du monde du jeu vidéo. C’est le meilleur jeu Borderlands pour les fans qui recherchent à la fois une histoire captivante et un butin infini.

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2. Borderlands 3 [Meilleur jeu Borderlands en monde ouvert]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Année de sortie 2019 Développeur(s) Gearbox Software / 2K Games Durée moyenne de jeu 35 à 100 heures (campagne principale + contenu supplémentaire) Note Metacritic 81 (critiques), 5,6 (utilisateurs)

Borderlands 3 vous ramène sur Pandora et bien au-delà, avec des mondes ouverts immenses, une multitude d’armes et des combats coopératifs au rythme effréné. Vous incarnez l’un des nouveaux chasseurs de coffres-forts, traquant des ennemis redoutables tout en amassant un butin démesuré.

Ce jeu de rôle d’action plein de charme est sans conteste l’une des expériences de jeu les plus drôles du moment, qui vous fera rire même lorsque vous vous frayerez un chemin à coups de fusil à travers les ennemis. Le jeu conserve le style graphique coloré et cartoon de la série, tout en proposant des environnements plus détaillés et des cartes plus vastes à explorer.

Conseil de pro Testez différents Chasseurs de l’Abri pour découvrir des compétences et des combos uniques qui rendront les combats plus faciles et plus amusants.

Les combats sont palpitants, et le jeu vous offre une grande liberté pour tester différentes configurations de personnages et stratégies. Les fans sur Reddit et les sites d’avis saluent l’immense variété d’armes, les mécanismes améliorés et l’expérience coopérative divertissante, tout aussi intense que vous y jouiez en ligne ou en mode écran partagé, l’un des plus amusants du genre. L’histoire poursuit la saga avec beaucoup d’humour, des personnages déjantés et des combats de boss épiques.

Mon verdict : Borderlands 3 est le meilleur opus de la série pour les fans qui aiment les vastes mondes, les armes déjantées et les aventures pleines d’action.

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3. Contes des Frontières [Meilleur jeu de la série Borderlands axé sur l'histoire]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, mobile Année de sortie 2014 Créateur(s) Telltale Games / Telltale Games Durée moyenne de jeu 10 à 12 heures Note Metacritic 85 (critiques), 8,4 (joueurs)

Contes des Frontières est un fantastique jeu narratif interactif qui se déroule sur Pandora, entre Borderlands 2 et Borderlands 3. Vous incarnez Rhys, un employé d’Hyperion, et Fiona, une escroque rusée, dont les chemins se croisent au cours d’une aventure drôle et palpitante. Vous rencontrerez des personnages familiers comme Handsome Jack ainsi que de nouveaux visages, tous dotés de leurs propres histoires et de pitreries hilarantes.

Le jeu met l’accent sur les dialogues avec les personnages, les choix à faire et la résolution d’énigmes simples, plutôt que sur les combats contre de nombreux ennemis. Vos choix influencent le déroulement de l’histoire, ce qui confère au jeu une grande rejouabilité.

Conseil de pro Soyez attentif aux choix de dialogue. Ils peuvent modifier vos relations amicales et mener à des fins différentes.

Le jeu conserve le style coloré et cartoon de Borderlands, mais son rythme plus lent vous permet d’apprécier les blagues, les moments émouvants et les personnages mémorables. Les joueurs sur Reddit et les critiques saluent son scénario intelligent, son humour fin et sa fidélité à l’univers de Borderlands. Chaque choix compte, ce qui rend chaque partie originale et amusante.

Mon verdict : Contes des Frontières est le jeu idéal pour les joueurs à la recherche d’une histoire forte, teintée d’humour et peuplée de personnages formidables.



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4. Borderlands : The Pre-Sequel [Meilleur jeu Borderlands proposant une aventure lunaire]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2014 Développeur(s) 2K Australia / Gearbox Software, 2K Games Durée moyenne de jeu 25 à 70 heures (campagne principale + bonus) Note Metacritic 75 (critiques), 6,4 (joueurs)

Borderlands : The Pre-Sequel se déroule sur la lune d’Elpis, loin de Pandora. Ce jeu comble le vide narratif entre Borderlands 1 et Borderlands 2, en révélant comment Handsome Jack est devenu le méchant.

Vous incarnez l’un des membres de l’équipage de Jack et explorez d’étranges paysages lunaires regorgeant de bandits, d’extraterrestres et de butin caché. Grâce à la faible gravité et aux systèmes d’oxygène, chaque combat offre une expérience différente et propose de nouvelles façons de se déplacer et de tirer.

Conseil de pro Tirez parti de la faible gravité. Les attaques en saut infligent des dégâts supplémentaires et vous aident à esquiver plus facilement les ennemis.

Le gameplay repose essentiellement sur les combats contre les ennemis, la collecte d’armes plus performantes et la découverte du passé de Jack. Le cadre lunaire confère au jeu un aspect unique, avec des paysages lumineux et des designs de science-fiction déjantés.

Les joueurs apprécient ce mélange d’humour, de combats spatiaux et la possibilité de découvrir la face cachée de Handsome Jack avant qu’il ne devienne le méchant que tout le monde connaît.

Mon avis : « « Borderlands : The Pre-Sequel » est idéal pour les joueurs qui souhaitent en savoir plus sur l’histoire de Jack tout en profitant de combats défiant la gravité et d’un cadre inédit.

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5. Les Pays des Merveilles de Tiny Tina [Meilleur jeu Borderlands sur le thème de la fantasy]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2022 Développeur(s) Gearbox Software / 2K Games Durée moyenne de jeu 25 à 60 heures (campagne principale + bonus) Note Metacritic 78 (critiques), 5,7 (joueurs)

Les Pays des Merveilles de Tiny Tina reprend l’action classique de Borderlands pour la transformer en une aventure fantastique et chaotique. Guidé par Tiny Tina en personne, vous plongez dans un univers de jeu de rôle sur table regorgeant de châteaux, de gobelins, de dragons et d’une multitude de butins. Le jeu mêle l’action immersive des jeux de tir à la première personne à des sorts magiques, des combats au corps à corps et des lancers de dés qui ajoutent des rebondissements inattendus à chaque rencontre.

Conseil de pro Commencez dès que possible à tester le multiclassage. La combinaison de deux arbres de compétences différents permet de créer des configurations uniques et puissantes qui rendent les combats plus divertissants.

Les graphismes lumineux et stylisés, dignes d’un dessin animé, ainsi que les commentaires incessants de Tina rendent l’aventure à la fois drôle et imprévisible. Les joueurs apprécient la variété infinie de butin, les sorts créatifs et la possibilité de personnaliser leur héros d’une manière qui apporte un vent de fraîcheur par rapport aux précédents opus de Borderlands.

Mon verdict : Les Pays des Merveilles de Tiny Tina est un mélange déjanté de jeu de rôle fantastique et du chaos propre à Borderlands, parfait pour les joueurs qui aiment le butin, les sorts et les bons moments de rigolade.

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6. Nouvelles aventures de Contes des Frontières [Meilleur jeu Borderlands en termes de scénario]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Année de sortie 2022 Développeur(s) Gearbox Software / 2K Games Durée moyenne de jeu 10 à 12 heures Note Metacritic 69 (critiques), 3,8 (utilisateurs)

New Contes des Frontières s’inscrit dans la lignée des aventures scénarisées qui ont fait la renommée de Telltale. Plutôt que de miser sur des échanges de tirs effrénés, ce jeu met l’accent sur les choix, les dialogues et une narration cinématographique.

Vous guiderez de nouveaux personnages à travers des moments émouvants et drôles, où chaque décision peut influencer le dénouement de l’histoire. Le jeu reprend l’univers familier de Borderlands, avec ses couleurs vives, ses graphismes inspirés de la bande dessinée et son humour déjanté, le tout mêlé à une touche plus dramatique.

Conseil de pro Prenez le temps d’explorer toutes les options de dialogue. Les moments les plus drôles et les plus surprenants découlent souvent de choix inattendus.

Ce jeu s’adresse particulièrement aux joueurs qui apprécient les personnages forts et les histoires riches en rebondissements, en rires et en drames. Bien que le rythme soit plus lent que celui des jeux principaux de la série Borderlands, les fans saluent son humour, sa personnalité et sa narration axée sur les interactions sociales.

Mon verdict : Nouvelles aventures de Contes des Frontières est un excellent choix pour les fans qui souhaitent plonger plus profondément dans l’univers de Borderlands grâce à une histoire et des personnages inédits.

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7. Borderlands [Meilleur jeu Borderlands original]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS3, Xbox 360 Année de sortie 2009 Développeur(s) Gearbox Software / 2K Games Durée moyenne de jeu 25 à 70 heures (campagne principale + bonus) Note Metacritic 81 (critiques), 8,2 (joueurs)

Borderlands, le jeu original, est celui qui a tout déclenché, en faisant découvrir aux joueurs Pandora, un monde dangereux et poussiéreux peuplé de bandits, de monstres et de trésors infinis. Dans la peau de l’un des quatre Chasseurs de coffres-forts, vous partez à la recherche d’un mystérieux coffre-fort extraterrestre tout en éliminant vos ennemis et en récupérant du butin. Le mélange entre jeu de tir à la première personne et système de progression de type RPG était tout à fait novateur à l’époque, ce qui a permis à ce jeu de se démarquer.

Le style graphique est audacieux et s'inspire de la bande dessinée, ce qui lui confère un aspect unique qui reste d'actualité aujourd'hui. Vous passez la majeure partie de votre temps à vous frayer un chemin à travers les camps ennemis, à récupérer de meilleures armes et à faire équipe avec des amis en mode coopératif. De nombreux fans saluent encore aujourd'hui le caractère addictif du système de butin, chaque coffre s'ouvrant comme un cadeau surprise.

Conseil de pro Essayez le mode coopératif entre amis. Borderlands donne le meilleur de lui-même lorsque vous partagez le chaos, échangez du butin et riez ensemble de son humour déjanté.

Mon verdict : Borderlands a posé les bases de l’une des meilleures franchises de jeux vidéo. C’est le jeu idéal pour les joueurs qui recherchent des combats rapides, une progression de type RPG et un univers regorgeant d’aventures déjantées.

Notre note 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2021 Développeur(s) Gearbox Software / 2K Games Durée moyenne de jeu 6 à 10 heures Note Metacritic À déterminer (critiques), 5,4 (utilisateurs)

L’assaut de Tiny Tina sur le Donjon du Dragon est une aventure Borderlands courte mais déjantée dans laquelle Tiny Tina endosse le rôle de maître du donjon dans un jeu de rôle sur table aux accents fantastiques. Au lieu des terres désolées habituelles, vous affronterez des squelettes, des orques et des dragons tout en explorant des châteaux et des donjons. Le jeu allie l’humour déjanté de Borderlands à la magie fantastique, ce qui lui confère un nouveau souffle tout en conservant les mêmes fusillades délirantes.

Conseil de pro Essayez différentes configurations de personnages et différentes armes. Sa courte durée permet de rejouer facilement et d’expérimenter de nouveaux styles de jeu.

Même si elle est plus courte que les jeux principaux, cette aventure en une seule session regorge de rires, de combats endiablés et d’un butin abondant à récupérer. Les fans adorent cette impression de jouer à Borderlands au cœur d’une session de Donjons & Dragons, avec la narration chaotique de Tiny Tina qui façonne l’univers au fur et à mesure de votre progression.

Mon verdict : Cette aventure unique est parfaite pour les joueurs qui recherchent une histoire de Borderlands plus courte, pleine d’humour et d’action non-stop, tout en introduisant d’incroyables éléments de jeu fantastique dans le mélange.

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9. Borderlands 4 [Meilleur jeu Borderlands de nouvelle génération]

Notre note 6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox Series X/S, PS5, PC Année de sortie À confirmer Développeur(s) Gearbox Software / 2K Games Durée de jeu moyenne Entre 40 et 100 heures environ Note Metacritic À confirmer

Remarque : il s'agit d'un premier aperçu, et non d'une critique complète de Borderlands 4.

Borderlands 4 fait passer la série de jeux de tir et de butin à un niveau supérieur avec de nouvelles planètes, de nouveaux chasseurs de coffres-forts et une histoire qui fait suite aux événements survenus sur Pandora. Le jeu conserve son action déjantée, ses nombreux butins et ses moments drôles, mais les graphismes sont plus nets et plus détaillés grâce aux consoles de nouvelle génération.

Vous apprécierez les échanges de tirs rapides, les missions coopératives amusantes et les innombrables armes à tester. Chaque monde est vaste et regorge de secrets, des villes lumineuses aux terres extraterrestres dangereuses. Les quêtes secondaires, les coffres cachés et les surprises géniales rendent l’exploration à la fois amusante et gratifiante.

Les premières présentations et les discussions entre fans montrent que Borderlands 4 conservera son humour caractéristique tout en proposant des mondes plus interactifs et de nouvelles options de déplacement, comme les grappins. Le mode coopératif bénéficie également d’améliorations majeures, avec des fonctionnalités permettant de rejoindre ou de quitter une partie à tout moment, des salles d’attente plus simples d’utilisation, un déplacement rapide vers vos amis, un butin personnel et un ajustement des niveaux afin que tout le monde puisse jouer ensemble en toute fluidité.

Conseil de pro Explorez chaque planète ! Vous y trouverez des armes rares, des coffres cachés et des boss secrets qui vous permettront d’obtenir un meilleur équipement et d’enrichir votre expérience narrative.

L’engouement pour Borderlands 4 tient à ses mondes plus vastes, à ses combats plus fluides et à sa nouvelle histoire. Vous disposez de davantage de possibilités pour personnaliser votre personnage et vos armes, de nouveaux modes multijoueurs et d’une action déjantée à revendre. Ce jeu s’annonce comme le meilleur Borderlands à ce jour, tant pour les nouveaux joueurs que pour les fans de longue date.

Mon verdict : si la version finale tient toutes ses promesses, je publierai une critique complète de Borderlands 4 accompagnée de mes impressions après l’avoir testé. Pour l’instant, Borderlands 4 s’annonce comme un jeu Borderlands de nouvelle génération offrant plus de butin, plus de plaisir et plus de chaos que jamais.

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FAQ

Quel est le meilleur jeu Borderlands ?

De nombreux fans considèrent Borderlands 2 comme le meilleur opus de la série en raison de son scénario, de son humour et de son méchant emblématique, Handsome Jack. Il offre également une quantité impressionnante de contenu et une grande rejouabilité, et il reste tout à fait d'actualité aujourd'hui.

Combien y a-t-il de jeux Borderlands ?

Il existe quatre jeux Borderlands principaux, auxquels s’ajoutent des spin-offs tels que Contes des Frontières et Les Pays des Merveilles de Tiny Tina. Ces titres ont captivé les joueurs grâce à leur humour unique, leurs combats trépidants et leurs personnages inoubliables, faisant de cette série l’une des préférées des fans.

Quand Borderlands 1 est-il sorti ?

Borderlands 1 est sorti en octobre 2009, faisant découvrir aux joueurs Pandora et le style « looter-shooter » qui a défini la série. Il est rapidement devenu un succès, grâce à son mélange unique d’humour, d’exploration et de combats au rythme effréné.

De quoi parle Borderlands ?

Borderlands suit les « Vault Hunters » à la recherche de coffres extraterrestres cachés sur Pandora, tout en combattant des bandits, des corporations et des monstres dans un monde sauvage et chaotique.

De quel type de jeu s’agit-il ?

Il s’agit d’un « looter-shooter » qui allie le tir à la première personne à la progression propre aux jeux de rôle. Vous accomplissez des quêtes, gagnez des niveaux et collectionnez une multitude d’armes, tout en profitant d’un scénario satirique hilarant.

Qui a créé Borderlands ?

La série Borderlands a été créée par Gearbox Software et éditée par 2K Games. L'approche innovante de Gearbox en matière de jeux de tir à la première personne, associée à un style graphique et à un humour caractéristiques, a fait de Borderlands l'une des franchises les plus populaires du monde du jeu vidéo.