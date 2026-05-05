9 najlepszych gier z serii „Borderlands” w 2026 roku: niezrównane strzelanki z łupami

Dla każdego gracza „najlepsza gra z serii Borderlands” może oznaczać coś innego. Jedni uwielbiają szalony humor, inni czerpią radość z polowania na łupy, a wielu szuka najbardziej ekscytującej akcji w trybie kooperacyjnym. Seria Borderlands stała się prawdziwą marką w gatunku looter-shooter, znaną z szalonych postaci, barwnych światów i niekończącej się oferty zwariowanej broni.

W tym przewodniku sporządziłem ranking wszystkich gier z serii Borderlands, abyś mógł szybko sprawdzić, która z nich pasuje do Twojego stylu. Każda z nich ma swoje mocne strony, dając fanom mnóstwo powodów, by do niej wracać. Niektóre tytuły, takie jak Borderlands 4, nie ukazały się jeszcze na rynku, więc traktuj te sekcje raczej jako wczesną zapowiedź niż ostateczną ocenę. Zaktualizuję tę listę o pełną recenzję „Borderlands 4”, gdy tylko gra zostanie oficjalnie wydana.

Nasze najlepsze propozycje gier z serii Borderlands

W uniwersum Borderlands jest wiele świetnych tytułów, ale kilka z nich wyróżnia się na tle pozostałych. Te trzy najlepsze gry pokazują najmocniejsze strony serii, takie jak zabawne bitwy, błyskotliwy humor i postacie, których nie da się zapomnieć. Oto nasze propozycje:

1 Borderlands 2 2012 Kontynuacja, która poprawiła wszystko w stosunku do pierwszej części. Borderlands 2 oferuje zabawne dialogi, postacie, które gracze wciąż pamiętają, oraz system łupów, który sprawia, że nie można się od niej oderwać. Granie ze znajomymi nadal dostarcza mnóstwo emocji, a fabuła świetnie łączy humor z akcją. Buy now 2 Borderlands 3 2019 Przygoda, która zabierze cię z powrotem na Pandorę i jeszcze dalej. Borderlands 3 wprowadza nowe postacie, rozległe obszary otwartego świata oraz mnóstwo nowej broni. Gra oferuje świeże wyzwania i wielkie, ekscytujące bitwy, a wszystko to w oprawie fabularnej pełnej humoru. Buy now 3 Tales from the Borderlands 2014 Gra ta skupia się na fabule i postaciach. Jest pełna humoru, emocji i przemyślanych wyborów. To świetna propozycja dla graczy, którzy kochają świat Borderlands, ale szukają przygody, w której na pierwszym planie jest fabuła, a strzelaniny nie odgrywają tak dużej roli. Buy now

Przewiń dalej, aby zobaczyć pełną listę wszystkich gier z serii Borderlands uszeregowanych od najlepszej do najsłabszej, dzięki czemu znajdziesz idealną pozycję na swoją kolejną przygodę.

9 najlepszych gier z serii Borderlands – przygody pełne łupów i śmiechu

Seria „Borderlands” obfituje w szaloną akcję, zabawne postacie i mnóstwo łupów do zebrania. Każda gra ma w sobie coś wyjątkowego – od zwariowanych fabuł po ekscytujące bitwy w trybie kooperacji z przyjaciółmi. Te propozycje podkreślają najlepsze momenty z gier z serii „Borderlands”, które fani uwielbiają.

W ile z tych najlepszych gier z serii Borderlands grałeś?

1. Borderlands 2 [Najlepsza klasyczna gra z serii Borderlands]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Switch Rok wydania 2012 Twórca/twórcy Gearbox Software / 2K Games Średni czas gry 30–90 godzin (fabuła główna + dodatki) Ocena na Metacritic 89 (krytycy), 8,1 (użytkownicy)

Borderlands 2 to gra, którą każdy, kto grał w Borderlands, rozpozna od razu. Przenosi cię z powrotem na planetę Pandora, miejsce pełne bandytów, potworów i niekończących się łupów.

Wcielasz się w jednego z nowych Łowców Skarbów, którzy łączą siły, by stoczyć zacięte bitwy i zmierzyć się z okrutnym, ale przezabawnym złoczyńcą – Handsome Jackiem. Ta niesamowita gra charakteryzuje się barwną, kreskówkową grafiką, szybką akcją i mnóstwem broni, dzięki czemu każda walka jest ekscytująca.

Porada od profesjonalisty Wybieraj się na misje poboczne już na początku. Nagrodzą cię potężnym ekwipunkiem i zabawnymi historiami, które sprawiają, że główna fabuła staje się jeszcze lepsza.

Największym atutem gry „Borderlands 2” jest ogromna różnorodność zajęć. Można eksplorować rozległe mapy, zdobywać niesamowite łupy i szaleć w tej pełnej kul chaosu. Ale co najważniejsze, jest to bez wątpienia jedna z najlepszych gier kooperacyjnych, jakie kiedykolwiek powstały, i właśnie to sprawia, że jest tak wyjątkowa.

Gra oferuje również wiele zabawnych postaci i zadań pobocznych, które zapewniają ciągłą świeżość rozgrywki. Gracze uwielbiają to, że każda broń ma swój niepowtarzalny charakter, a do odkrycia zawsze jest coś nowego.

Nasza ocena: Borderlands 2 łączy w sobie błyskotliwy humor, nieustanną akcję i jednego z najbardziej niezapomnianych złoczyńców w historii gier. To najlepsza gra z serii Borderlands dla fanów, którzy pragną zarówno świetnej fabuły, jak i niekończących się łupów.

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2. Borderlands 3 [Najlepsza gra z serii Borderlands z otwartym światem]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Gearbox Software / 2K Games Średni czas gry 35–100 godzin (fabuła główna + dodatki) Ocena na Metacritic 81 (krytycy), 5,6 (użytkownicy)

Gra „Borderlands 3” przenosi cię z powrotem na Pandorę i jeszcze dalej, oferując ogromne obszary otwartego świata, mnóstwo broni oraz dynamiczne bitwy w trybie kooperacyjnym. Wcielasz się w jednego z nowych Łowców Skarbów, polując na niebezpiecznych wrogów i zbierając niesamowite łupy.

Ta pełna klimatu gra RPG akcji to zdecydowanie jedna z najzabawniejszych gier na rynku, która rozbawi cię nawet wtedy, gdy przedzierasz się przez hordy wrogów. Gra zachowuje charakterystyczną dla serii kreskówkową, kolorową oprawę graficzną, ale dodaje bardziej szczegółowe otoczenie i większe mapy do eksploracji.

Porada od profesjonalisty Eksperymentuj z różnymi Łowcami Krypt, aby odkryć unikalne umiejętności i kombinacje, które sprawią, że walki będą łatwiejsze i przyjemniejsze.

Walka jest ekscytująca, a gra zapewnia dużą swobodę w wypróbowywaniu różnych konfiguracji postaci i strategii. Fani na Reddicie i w serwisach z recenzjami chwalą ogromną różnorodność broni, ulepszoną mechanikę oraz zabawną rozgrywkę w trybie kooperacji, która jest równie intensywna zarówno w trybie online, jak i w jednym z najfajniejszych trybów na podzielonym ekranie. Fabuła kontynuuje sagę, oferując mnóstwo humoru, szalonych postaci i epickich walk z bossami.

Nasza ocena: Borderlands 3 to najlepsza gra z serii Borderlands dla fanów, którzy kochają rozległe światy, szalone bronie i pełne akcji przygody.

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3. Opowieści z pogranicza [Najlepsza gra z serii Borderlands pod względem fabuły]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, urządzenia mobilne Rok wydania 2014 Twórca/twórcy Telltale Games / Telltale Games Średni czas gry 10–12 godzin Ocena na Metacritic 85 (krytycy), 8,4 (użytkownicy)

Opowieści z pogranicza to fantastyczna interaktywna gra fabularna, której akcja rozgrywa się na Pandorze, pomiędzy wydarzeniami z gier Borderlands 2 i Borderlands 3. Wcielasz się w Rhysa, pracownika Hyperionu, oraz Fionę, sprytną oszustkę, których drogi krzyżują się w zabawnej i ekscytującej przygodzie. Spotkasz znane postacie, takie jak Handsome Jack, oraz kilka nowych twarzy – wszystkie mają swoje własne historie i zabawne wybryki.

Gra skupia się na rozmowach z postaciami, dokonywaniu wyborów i rozwiązywaniu prostych zagadek, a nie na walce z mnóstwem wrogów. Twoje wybory wpływają na przebieg fabuły, co sprawia, że gra ma dużą wartość powtórkową.

Rada od profesjonalisty Zwróć uwagę na wybory dialogowe. Mogą one wpłynąć na relacje między postaciami i doprowadzić do różnych zakończeń.

Gra zachowuje barwną, kreskówkową stylistykę serii Borderlands, ale wolniejsze tempo pozwala w pełni cieszyć się żartami, emocjonującymi momentami i niezapomnianymi postaciami. Gracze na Reddicie oraz krytycy chwalą ją za przemyślany scenariusz, błyskotliwy humor i wierność światu Borderlands. Każdy wybór ma znaczenie, dzięki czemu każda rozgrywka wydaje się świeża i przyjemna.

Nasza ocena: „Opowieści z pogranicza” to idealna gra dla graczy, którzy szukają wciągającej fabuły z humorem i świetnymi postaciami.



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4. Borderlands: Prequel [Najlepsza gra z serii Borderlands z przygodami na Księżycu]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2014 Twórca/twórcy 2K Australia / Gearbox Software, 2K Games Średni czas gry 25–70 godzin (fabularna + dodatki) Ocena na Metacritic 75 (krytycy), 6,4 (użytkownicy)

Akcja gry Borderlands: Prequel rozgrywa się na księżycu Elpis, z dala od Pandory. Gra ta uzupełnia fabułę między Borderlands 1 a Borderlands 2, pokazując, w jaki sposób Handsome Jack stał się złoczyńcą.

Wcielasz się w jednego z członków załogi Jacka i eksplorujesz dziwaczne księżycowe krajobrazy pełne bandytów, obcych i ukrytych skarbów. Dzięki niskiej grawitacji i systemom tlenowym każda walka jest inna i oferuje nowe sposoby poruszania się oraz strzelania.

Porada od profesjonalisty Wykorzystaj niską grawitację na swoją korzyść. Ataki z wyskoku zadają dodatkowe obrażenia i ułatwiają unikanie wrogów.

Rozgrywka skupia się na walce z przeciwnikami, zbieraniu lepszej broni i odkrywaniu przeszłości Jacka. Księżycowa sceneria nadaje grze wyjątkowy wygląd dzięki świecącym krajobrazom i szalonym projektom w stylu science fiction.

Gracze doceniają połączenie humoru, kosmicznych walk oraz możliwość poznania mroczniejszej strony Handsome Jacka, zanim stał się znanym wszystkim złoczyńcą.

Nasza opinia: „Borderlands: Prequel” to idealna gra dla graczy, którzy chcą dowiedzieć się więcej o historii Jacka, ciesząc się jednocześnie walką przecząca prawom grawitacji oraz nową scenerią.

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5. Krainy Cudów Małej Tiny [Najlepsza gra z serii Borderlands o tematyce fantasy]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Gearbox Software / 2K Games Średni czas rozgrywki 25–60 godzin (fabuła główna + dodatki) Ocena na Metacritic 78 (krytycy), 5,7 (użytkownicy)

Krainy Cudów Małej Tiny przenosi klasyczną akcję z serii Borderlands do świata chaotycznej przygody fantasy. Pod przewodnictwem samej Tiny Tiny zanurzysz się w świecie gier RPG, pełnym zamków, goblinów, smoków i mnóstwa łupów. Gra łączy wciągającą akcję strzelanek FPS z zaklęciami, walką wręcz i rzutami kostką, które dodają nieoczekiwanych zwrotów akcji do każdego starcia.

Rada od profesjonalisty Zacznij eksperymentować z wieloklasowością już na wczesnym etapie. Połączenie dwóch różnych drzewek umiejętności pozwala stworzyć unikalne i potężne konfiguracje postaci, dzięki którym walka staje się jeszcze bardziej ekscytująca.

Jasna, kreskówkowa grafika oraz nieustanne komentarze Tiny sprawiają, że przygoda jest zarówno zabawna, jak i nieprzewidywalna. Gracze uwielbiają niekończącą się różnorodność łupów, kreatywne zaklęcia oraz możliwość dostosowania swojego bohatera w sposób, który wydaje się świeży w porównaniu z poprzednimi grami z serii Borderlands.

Nasza ocena: „Krainy cudów Tiny Tiny” to szalona mieszanka fantasy RPG i chaosu znanego z serii „Borderlands”, idealna dla graczy, którzy uwielbiają łupy, zaklęcia i dobrą zabawę.

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6. Nowe opowieści z Borderlands [Najlepsza gra z serii Borderlands pod względem fabuły]

Nasz wynik 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Gearbox Software / 2K Games Średni czas gry 10–12 godzin Ocena na Metacritic 69 (krytycy), 3,8 (użytkownicy)

New Opowieści z pogranicza kontynuuje styl przygodowy oparty na fabule, który rozsławiła firma Telltale. Zamiast szybkiej strzelaniny ta gra skupia się na wyborach, dialogach i kinowej narracji.

Poprowadzisz nowych bohaterów przez emocjonujące i zabawne momenty, w których każda decyzja może wpłynąć na przebieg fabuły. Gra zachowuje charakterystyczny dla serii Borderlands wygląd – jaskrawe kolory, grafikę w stylu komiksowym i przesadny humor, połączone z bardziej dramatycznym tonem.

Porada od profesjonalisty Nie spiesz się i zapoznaj się z każdą opcją dialogową. Najzabawniejsze i najbardziej zaskakujące momenty często wynikają z nieoczekiwanych wyborów.

Ta gra jest idealna dla graczy, którzy cenią sobie wyraziste postacie i historie pełne zwrotów akcji, śmiechu i dramatu. Chociaż tempo rozgrywki jest wolniejsze niż w głównych częściach serii Borderlands, fani chwalą jej humor, osobowość i fabułę opartą na interakcjach społecznych.

Nasza ocena: „Nowe opowieści z Borderlands” to świetny wybór dla fanów, którzy chcą głębiej zanurzyć się w świecie Borderlands dzięki nowej historii i postaciom.

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7. Borderlands [Najlepsza oryginalna gra z serii Borderlands]

Nasza ocena 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS3, Xbox 360 Rok wydania 2009 Twórca/twórcy Gearbox Software / 2K Games Średni czas gry 25–70 godzin (fabuła główna + dodatki) Ocena na Metacritic 81 (krytycy), 8,2 (użytkownicy)

Borderlands, oryginalna gra, była tytułem, od którego wszystko się zaczęło, wprowadzając graczy do Pandory – niebezpiecznego i zakurzonego świata pełnego bandytów, potworów i niekończących się skarbów. Wcielając się w jednego z czterech Łowców Skarbów, wyruszasz na poszukiwanie tajemniczego obcego Skarbca, pokonując po drodze wrogów i zbierając łupy. Połączenie strzelanki z perspektywy pierwszej osoby z systemem poziomów w stylu gier RPG było wówczas zupełnie nowością, dzięki czemu gra ta wyróżniała się na tle innych.

Styl graficzny jest odważny i przypomina komiks, nadając grze niepowtarzalny wygląd, który do dziś wydaje się świeży. Większość czasu spędzasz na przedzieraniu się przez obozy wrogów, zbieraniu lepszej broni i łączeniu sił z przyjaciółmi w trybie kooperacji. Wielu fanów wciąż chwali, jak bardzo wciągający był system łupów, a każde otwarcie skrzyni przypominało niespodziankę.

Rada od profesjonalisty Wypróbuj tryb kooperacji ze znajomymi. Borderlands daje z siebie wszystko, gdy wspólnie dzielicie się chaosem, wymieniasz się łupami i śmiejecie się z szalonego humoru.

Nasza ocena: Borderlands zapoczątkowało jedną z najlepszych serii gier w historii. To idealna propozycja dla graczy, którzy szukają szybkiej strzelanki, rozwoju postaci w stylu RPG oraz świata pełnego szalonych przygód.

8. „Atak Tiny Tiny na Smoczą Twierdzę”: jednorazowa przygoda z serii „Wonderlands” [Najlepsza krótka gra z serii Borderlands]

Nasz wynik 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Gearbox Software / 2K Games Średni czas rozgrywki 6–10 godzin Ocena na Metacritic Do ustalenia (krytycy), 5,4 (użytkownicy)

Atak Tiny Tiny na Smoczą Twierdzę to krótka, ale szalona przygoda w stylu Borderlands, w której Tiny Tina wciela się w rolę Mistrza Lochów w fantasyowej grze planszowej. Zamiast na zwykłych pustkowiach, będziesz walczyć ze szkieletami, orkami i smokami, eksplorując zamki i lochy. Gra łączy charakterystyczny dla serii Borderlands przesadny humor z magią fantasy, nadając jej świeży wygląd, a jednocześnie zachowując te same szalone strzelaniny.

Porada od profesjonalisty Wypróbuj różne konfiguracje postaci i rodzaje broni. Krótki czas trwania gry sprawia, że łatwo jest w nią zagrać ponownie i eksperymentować z nowymi stylami rozgrywki.

Mimo że jest mniejsza niż główne części serii, ta jednorazowa przygoda jest pełna śmiechu, szalonych bitew i mnóstwa łupów do zdobycia. Fani uwielbiają to, że gra przypomina rozgrywkę w Borderlands w ramach sesji Dungeons & Dragons, a chaotyczna narracja Tiny Tiny kształtuje świat w miarę postępów w grze.

Nasza ocena: Ta jednorazowa przygoda jest idealna dla graczy, którzy chcą krótszej historii z serii Borderlands, pełnej humoru i nieustannej akcji, a jednocześnie wzbogaconej o niesamowite elementy gier fantasy.

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9. Borderlands 4 [Najlepsza gra z serii Borderlands na konsole nowej generacji]

Nasza ocena 6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox Series X/S, PS5, PC Rok premiery do potwierdzenia Twórca/twórcy Gearbox Software / 2K Games Średni czas rozgrywki Szacunkowo 40–100 godzin Ocena na Metacritic Do potwierdzenia

Uwaga: To jest wstępna zapowiedź, a nie pełna recenzja gry Borderlands 4.

Borderlands 4 przenosi serię looter-shooterów na wyższy poziom dzięki nowym planetom, nowym Łowcom Skarbów oraz fabule, która rozgrywa się po wydarzeniach na Pandorze. Gra zachowuje szaloną akcję, mnóstwo łupów i zabawne momenty, ale grafika jest ostrzejsza i bardziej szczegółowa dzięki konsolom nowej generacji.

Czekają na Ciebie szybka strzelanina, zabawne misje w trybie kooperacji oraz mnóstwo broni do wypróbowania. Każdy świat jest rozległy i pełen tajemnic – od jasnych miast po niebezpieczne obce krainy. Zadania poboczne, ukryte skrzynie i fajne niespodzianki sprawiają, że eksploracja jest przyjemna i satysfakcjonująca.

Wstępne zapowiedzi i rozmowy z fanami wskazują, że „Borderlands 4” zachowa swój klasyczny humor, oferując jednocześnie bardziej interaktywne światy oraz nowe opcje poruszania się, takie jak haki. Znacznie ulepszona zostanie również rozgrywka kooperacyjna – pojawi się możliwość swobodnego dołączania i opuszczania gry, łatwiejsze korzystanie z lobby, szybka podróż do znajomych, osobisty łup oraz skalowanie poziomów, dzięki czemu wszyscy będą mogli płynnie grać razem.

Porada od profesjonalisty Sprawdź każdą planetę! Możesz znaleźć rzadką broń, ukryte skrzynie i tajnych bossów, którzy zapewnią ci lepszy ekwipunek i dodatkową frajdę z fabuły.

Emocje związane z Borderlands 4 wynikają z większych światów, płynniejszej walki i nowej fabuły. Dostępnych jest więcej sposobów na dostosowanie postaci i broni, nowe tryby wieloosobowe oraz mnóstwo szalonej akcji. Wygląda na to, że będzie to najlepsza jak dotąd gra z serii Borderlands zarówno dla nowych graczy, jak i wieloletnich fanów.

Nasza ocena: Jeśli ostateczna wersja gry spełni oczekiwania, opublikuję pełną recenzję Borderlands 4 wraz z wrażeniami z rozgrywki. Na razie Borderlands 4 wygląda na grę z serii Borderlands nowej generacji, oferującą więcej łupów, więcej zabawy i więcej chaosu niż kiedykolwiek wcześniej.

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Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra z serii Borderlands?

Wielu fanów uważa „Borderlands 2” za najlepszą część serii ze względu na fabułę, humor i kultowego złoczyńcę, Handsome Jacka. Gra oferuje również ogromną ilość treści i zapewnia wysoką powtarzalność rozgrywki, a do dziś nie straciła na atrakcyjności.

Ile jest gier z serii Borderlands?

Istnieją cztery główne gry z serii Borderlands, a także tytuły poboczne, takie jak „Opowieści z pogranicza” i „Krainy cudów Tiny Tiny”. Tytuły te urzekły graczy swoim wyjątkowym humorem, dynamiczną walką i niezapomnianymi postaciami, dzięki czemu seria stała się ulubioną pozycją wśród fanów.

Kiedy ukazała się gra „Borderlands 1”?

Borderlands 1 ukazało się w październiku 2009 roku, wprowadzając graczy do świata Pandory i stylu looter-shooter, który zdefiniował serię. Szybko stało się hitem dzięki unikalnemu połączeniu humoru, eksploracji i dynamicznej walki.

O czym jest gra „Borderlands”?

W grze „Borderlands” gracze wcielają się w Łowców Skarbów, którzy poszukują ukrytych obcych skarbców na Pandorze, walcząc jednocześnie z bandytami, korporacjami i potworami w dzikim, chaotycznym świecie.

Jakim rodzajem gry jest Borderlands?

To strzelanka typu „looter-shooter”, łącząca strzelanie z perspektywy pierwszej osoby z mechaniką rozwoju postaci znaną z gier RPG. Gracz wykonuje zadania, zdobywa kolejne poziomy i zbiera niezliczone rodzaje broni, a wszystko to w atmosferze zabawnych, satyrycznych dialogów.

Kto stworzył grę „Borderlands”?

Seria „Borderlands” została stworzona przez Gearbox Software, a jej wydawcą jest 2K Games. Innowacyjne podejście Gearbox do strzelanek pierwszoosobowych w połączeniu z charakterystycznym stylem graficznym i humorem sprawiło, że „Borderlands” stało się jedną z najpopularniejszych serii gier.