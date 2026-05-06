I 9 migliori giochi di Animal Crossing a cui i fan continuano a tornare

Il miglior gioco di Animal Crossing è come una boccata d’aria fresca in un mondo rumoroso. Quel delicato tintinnio della posta, l’increspatura dell’acqua dopo un lancio perfetto, il silenzioso orgoglio di dare forma a un paesino che finalmente ti fa sentire a casa.

Ogni gioco ha il suo ritmo di relax e creatività, trascinando i giocatori in un circolo virtuoso di piccole soddisfazioni che li spinge a continuare a giocare.

Nella mia lista dei migliori giochi di Animal Crossing, passerò in rassegna tutti i classici più accoglienti. Alcuni hanno cambiato il modo in cui arrediamo, altri hanno trasformato il gioco in compagnia in uno stile di vita, e alcuni ci ricordano semplicemente perché questa serie detiene ancora il titolo di “gioco più accogliente”. Ognuno ha il proprio battito, e insieme hanno dato vita a un universo in cui rallentare è come vincere.

Le nostre scelte migliori per i giochi di Animal Crossing

Questi sono i migliori giochi di Animal Crossing che ti fanno perdere la cognizione del tempo senza nemmeno accorgertene. Ogni gioco è un accogliente parco giochi pieno di fascino, creatività e infiniti modi per sbizzarrirti e divertirti. Abitanti dalla forte personalità, routine quotidiane coinvolgenti e libertà di arredamento trasformano ogni sessione in una mini avventura.

Animal Crossing: Nuovi Orizzonti (2020) – Ti offre un’isola deserta e una cassetta degli attrezzi, poi trasforma ogni attività, dalla creazione di mobili allo scambio di rape, in un ciclo avvincente di creatività e interazione sociale che rende il mondo sempre vivo, giorno dopo giorno. Animal Crossing: New Leaf (2013) – Ti mette sulla poltrona del sindaco e trasforma la città in un parco giochi fatto di pianificazione strategica, interazioni sincere con gli abitanti e personalizzazioni infinite che rendono ogni giorno unico e affascinante. Animal Crossing: Pocket Camp (2017) – Condensa il fascino accogliente della serie in un’avventura per dispositivi mobili, permettendo ai giocatori di decorare le piazzole da campeggio, collezionare oggetti rari e connettersi con gli amici in brevi sessioni che offrono una progressione soddisfacente sempre e ovunque.

Questi tre titoli mettono in luce i diversi punti di forza della serie. New Horizons offre una libertà totale sull’isola. New Leaf si concentra sulla gestione personale del villaggio. Pocket Camp porta il divertimento mobile sempre con te. Ogni gioco offre creatività, fascino e un divertimento coinvolgente che fa tornare i giocatori giorno dopo giorno.

I 9 migliori giochi di Animal Crossing che adorerai giocare

Continuo a passare la maggior parte delle mie serate a sbrigare le faccende quotidiane e a fare un salto a salutare un gruppo di simpatici abitanti di peluche sulla mia Nintendo Switch, e non solo perché mi rimproverano continuamente per essermi allontanato dall’isola (ma va bene, sanno che hai bisogno di una pausa). Molti saranno d’accordo sul fatto che l’ultimo capitolo della serie è uno di quelli a cui continueremo a giocare per anni a venire.

Ma New Horizons è solo l’ultima uscita su Nintendo Switch e Switch 2 di questa fantastica serie che da decenni perfeziona silenziosamente l’arte del gioco rilassante.

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1. Animal Crossing: Nuovi Orizzonti [Costruisci l’isola dei tuoi sogni]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Nintendo EPD (sviluppatore), Nintendo (editore) Durata media di gioco Non è fissato, anche se la maggior parte dei giocatori supera le 100 ore Caratteristiche uniche Terraformazione, creazione fai-da-te, sistema Nook Miles

Arrivare su Animal Crossing: Nuovi Orizzonti è come ricevere una tela bianca infinita e sentirti dire: “Scatenati!”. Ti presenti con una tenda, qualche attrezzo e zero idea di cosa ti aspetta, e all’improvviso Tom Nook ti consegna le chiavi di un paradiso tutto tuo. L’entusiasmo è immediato.

Tuffati nei fiumi e tuffati direttamente in mare. Caccia insetti, scava alla ricerca di fossili, raccogli conchiglie e crea oggetti pazzeschi che rendono la tua isola unica al mondo. Pianta fiori, coltiva alberi e arreda completamente la tua casa mentre dai forma a ogni angolo del tuo parco giochi. Scogliere, fiumi, sentieri: sei tu a decidere come mettere tutto insieme.

Con l’aggiornamento gratuito Switch 2, la tua vita sull’isola migliorerà ancora di più; nuove funzionalità come un hotel resort, uno spazio di archiviazione degli oggetti ampliato e la modalità creativa “L’Isola del Sonno” aggiungono ulteriori modi per decorare ed esplorare il tuo mondo.

Con l’aggiornamento gratuito per Nintendo Switch, la tua vita sull’isola subirà un restyling e lo spazio di archiviazione degli oggetti sarà migliorato.

Perché l’abbiamo scelto New Horizons ti permette di costruire la tua isola esattamente come vuoi, dedicarti alla ricerca di configurazioni epiche e partecipare a eventi stagionali che rendono ogni giorno fantastico il momento in cui accedi al gioco.

Gli abitanti del villaggio arrivano con le loro esilaranti stranezze, fanno scambi con te e ti regalano divertimento senza sosta. La modalità multigiocatore rende il tutto ancora più bello, perché i tuoi amici possono unirsi a te in locale o online per esplorare la tua isola. È facile capire perché questo gioco sia considerato uno dei titoli piùentusiasmanti per Nintendo Switch in termini di avventura e creatività.

Dal punto di vista visivo, questo gioco è incredibile. Colori pastello, luci soffuse, alberi che ondeggiano, fruscio delle foglie e ombre che si muovono come se fossero vive rendono ogni alba e ogni notte stellata davvero speciali. Il sistema delle Nook Miles aggiunge obiettivi che rendono la progressione avvincente, mentre gli eventi stagionali, gli aggiornamenti e i DLC assicurano che l’isola non diventi mai noiosa.

Il mio verdetto: New Horizons è la perfezione accogliente e giocosa. Se costruire, collezionare e simulazioni affascinanti ti sembrano un vero spasso, questo gioco ti conquisterà all’istante e ti farà tornare ogni singolo giorno alla ricerca di nuove sorprese.

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2. Animal Crossing: New Leaf [Diventa il sindaco perfetto]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo 3DS Anno di uscita 2013 Creatore/i Nintendo EAD (sviluppatore), Nintendo (editore) Durata media di gioco Circa 80–200 ore, a seconda dello stile di gioco Caratteristiche uniche Regolamenti comunali, ruolo di sindaco, opere pubbliche

In New Leaf, scendi dal treno pensando di essere solo un altro abitante del villaggio e, all’improvviso, ti ritrovi a essere il sindaco. Questa tranquilla cittadina diventa il tuo parco giochi personale. Ogni fiore, ogni ponte e ogni sentiero plasmano il mondo a modo tuo. Ogni scelta aggiunge un tocco personale, ed è il tipo di gioco che mi fa subito pensare a quei giochi di avventura tanto amati dai fan.

Il tempo scorre al tuo ritmo. Magari stai pescando all’alba, a caccia di insetti sotto le stelle o a bere un caffè con il tuo abitante preferito. Anche le faccende di casa sembrano rilassanti, e ogni nuovo giorno porta con sé eventi, visitatori e piccole sorprese che danno vita al paese. Questo non è un gioco da giocare in fretta. È un gioco in cui vivi, che ti attira silenziosamente giorno dopo giorno.

Perché l’abbiamo scelto Puoi gestire il paese come sindaco, modificare tutto, dalle ordinanze alla disposizione delle strade, e passare il tempo con gli abitanti che sembrano davvero vivi, rendendo ogni giorno degno di essere vissuto.

New Leaf è davvero stupendo. L’illuminazione soffusa, i colori vivaci e le animazioni carinissime rendono ogni angolo della città pieno di personalità. E quando hai bisogno di una pausa, c’è l’isola tropicale che ti aspetta con minigiochi, oggetti rari da collezionare e un’atmosfera rilassante che ti fa sentire come se fossi in mini-vacanza ogni volta che ci vai.

È il tipo di gioco che ti rimane nel cuore anche molto tempo dopo aver smesso di giocare, rendendolo una scelta perfetta da goderti insieme ad altri popolari giochi per Switch pensati per i bambini.

Il mio verdetto: Animal Crossing: New Leaf è il massimo del gaming rilassante. Tranquillo, affascinante e rigiocabile all’infinito, è la simulazione di vita definitiva che ti fa stare bene ogni singola volta.

3. Animal Crossing: Pocket Camp [Crea il tuo paradiso accogliente]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme iOS, Android Anno di uscita 2017 Creatore/i Nintendo EPD (sviluppatore), Nintendo (editore) Durata media di gioco Servizio live continuo (sessioni di gioco giornaliere da 15 a 30 minuti) Caratteristiche uniche Gioco su dispositivi mobili, progettazione del campeggio, funzionalità AR

Entrare in Pocket Camp è come immergersi in un piccolo mondo pieno di infinite possibilità. Scegli un camper, personalizzalo e inizia a costruire il campeggio più rilassante di sempre. Gli abitanti del villaggio passano a trovarti, spuntano missioni e ogni potenziamento del camper sblocca nuove località incredibili: Breezy Hollow, Sunburst Island, Saltwater Shores, Lost Lure Creek, Marketplace, Shovelstrike Quarry, OK Motors e tante altre.

Ogni zona nasconde bottini, mini-avventure e sorprese tutte da scoprire. Pesca, cattura insetti, raccogli frutta, estrai minerali e soddisfa le richieste mentre insegui quelle linee all’orizzonte che rendono l’esplorazione davvero viva.

Perché l’abbiamo scelto Perfetto per sessioni veloci e al volo; arreda il tuo campeggio, accaparrati bottini rari e unisciti agli amici in qualsiasi momento per un divertimento alla Animal Crossing a piccole dosi che non ti annoia mai.

La grafica è assolutamente incantevole. Gli alberi ondeggiano, i mobili rimbalzano, l’acqua increspa la superficie e l’illuminazione soffusa, unita ai colori vivaci, dà vita a ogni campeggio e a ogni luogo. Gli eventi stagionali riempiono il mondo di personalità, e la modalità AR Cabin permette al tuo campeggio di esistere nella vita reale, con i tuoi abitanti preferiti che si uniscono al divertimento, rendendolo un’esperienza incantevole che si inserisce perfettamente tra i migliori giochi accoglienti per Switch.

La personalizzazione è fondamentale in Pocket Camp. Potenzia il camper dentro e fuori, cambia il terreno, gli sfondi, le recinzioni e acquista gli oggetti a rotazione nel Marketplace per rinnovare sempre l’ambiente. Gli eventi a tempo limitato e il collegamento con New Horizons regalano design esclusivi, rendendo ogni giorno emozionante.

Il mio verdetto: Pocket Camp sarà anche più leggero rispetto alle versioni per console, ma è davvero un gioco che ti conquista con il suo fascino, il divertimento in compagnia e le infinite possibilità di arredamento. È un’avventura di Animal Crossing perfetta, in formato tascabile, da cui è impossibile staccarsi.

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4. Animal Crossing: Mondo Selvaggio [Esplora e connettiti]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo DS Anno di uscita 2005 Creatore/i Nintendo EAD (sviluppatore), Nintendo (editore) Durata media di gioco Molto variabile, molti giocatori superano le 100 ore Caratteristiche uniche Multigiocatore online via Wi-Fi, layout a doppio schermo, coltivazione di fiori

Lascia che ti spieghi perché Animal Crossing: Mondo Selvaggio è un vero gioiellino che ogni possessore di DS dovrebbe provare. Questo gioco va ben oltre il semplice simulatore di vita. È un mondo vivace e in tempo reale che si sincronizza con l’orologio del tuo DS, rendendo ogni giorno di gioco fresco e vivo. Dai fiori di ciliegio in primavera ai fiocchi di neve in inverno, le stagioni cambiano proprio insieme a te.

Ciò che distingue davvero Wild World è la sua modalità multiplayer online. Per la prima volta, potevi visitare i villaggi dei tuoi amici tramite la Connessione Wi-Fi Nintendo, scambiare oggetti e lasciare messaggi nelle bottiglie. È stata una vera rivoluzione, che ha trasformato un’esperienza in solitaria in un’avventura condivisa. E l’integrazione del touch screen ha reso la gestione del tuo inventario e la personalizzazione del tuo personaggio più fluide che mai.

Perché l'abbiamo scelto Puoi portare la tua città sempre con te, fare scambi, chattare ed esplorare ovunque tu sia, così ogni angolo di strada e ogni interazione con gli abitanti ti sembrerà sempre nuova e viva.

Gli abitanti non sono solo un elemento di contorno. Hanno personalità ricche e i dialoghi sono originali e coinvolgenti, rendendo ogni interazione significativa. Inoltre, creare i tuoi vestiti e i tuoi motivi aggiunge un tocco personale che rende il tuo villaggio davvero tuo, ed è per questo che spesso viene segnalato tra i giochi consigliati per Nintendo DS.

Il mio verdetto: i fan adoreranno Wild World per il suo gameplay rilassante ma accattivante, gli affascinanti abitanti del villaggio e le infinite opzioni di personalizzazione che rendono ogni città unica e tutta tua. È un’esperienza portatile che rimane intramontabile e indimenticabile.

5. Animal Crossing (Originale) [Dai il via al tuo viaggio sull’isola]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo 64, GameCube Anno di uscita 2002 Creatori Nintendo EAD (sviluppatore), Nintendo (editore) Durata media di gioco Tante ore di gioco rilassante; non c'è una "fine" precisa Caratteristiche uniche La prima simulazione di vita in tempo reale, giochi per NES inclusi

L’originale Animal Crossing è uno stile di vita che ti aspetta. Dal momento in cui entri nella tua nuova città, ti ritrovi in un mondo vivo dove il tempo scorre proprio come nella vita reale. Le stagioni cambiano, gli eventi speciali si svolgono in date precise e ogni giorno porta con sé qualcosa di nuovo da scoprire.

Sono gli abitanti del villaggio a distinguersi davvero. Questi personaggi antropomorfi hanno personalità ben definite e dialoghi spiritosi che rendono ogni interazione davvero vivace. Puoi pescare, catturare insetti, decorare la tua casa e persino trovare giochi NES nascosti, con infinite possibilità di giocare ed esplorare.

Perché l’abbiamo scelto Il gioco originale da cui tutto è partito, pieno di fascino, sorprese e quella lentezza senza tempo che ti fa affezionare a ogni abitante del villaggio.

La grafica è semplice ma affascinante. Ambienti colorati, abitanti espressivi e animazioni carine creano un mondo accogliente. L’attenzione ai dettagli nel villaggio, tra alberi e mobili, aggiunge personalità a ogni angolo.

Il gameplay aperto ti permette di fissare i tuoi obiettivi, costruire la tua città come preferisci e sentirti parte della comunità. Ogni scoperta è gratificante e ogni giorno è un’avventura.

Il mio verdetto: chi ama un'esperienza di gioco rilassante ma coinvolgente si innamorerà dell'originale Animal Crossing. Il suo mondo coinvolgente, i personaggi carismatici e le possibilità di personalizzazione infinite lo rendono un classico intramontabile che ogni giocatore dovrebbe provare.

6. Animal Crossing: Gente di città [Vivi alla grande]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Wii Anno di uscita 2008 Creatore/i Nintendo EAD (sviluppatore), Nintendo (editore) Durata media di gioco Ampia, si possono giocare centinaia di ore Caratteristiche uniche Centro città con negozi esclusivi, capi di abbigliamento personalizzabili “Pro design” sia davanti che dietro

Entrare in Animal Crossing: Gente di città è come scoprire un mondo completamente nuovo all’interno di una serie che conosci bene. A differenza dei giochi precedenti, questo ti permette di raggiungere in autobus una città vivace, piena di negozi, eventi e personaggi che non troverai nel tuo villaggio. È un parco giochi sociale che cambia completamente il modo in cui esplori e interagisci con il mondo di gioco.

Gli abitanti del villaggio sono sempre affascinanti, ma la città porta una ventata di novità. Puoi scoprire oggetti rari, acquistare mobili unici e sbloccare nuove attività che non ci sono in altri giochi. Pescare e catturare insetti è più interattivo grazie ai comandi del telecomando Wii e del Nunchuk.

Perché l’abbiamo scelto Vai in città per trovare negozi in più, eventi e personaggi colorati che aggiungono un tocco di novità al fascino classico della serie, mantenendo al contempo l’atmosfera accogliente del tuo paese.

La personalizzazione e l’esplorazione restano al centro dell’esperienza, ma City Folk si distingue per le sue caratteristiche sociali e urbane. La connettività online ti permette di visitare i villaggi dei tuoi amici, scambiare regali e ricevere contenuti esclusivi, creando un’esperienza comunitaria vivace che va oltre il tuo villaggio.

Il mio verdetto: City Folk mantiene tutta l’atmosfera accogliente di Animal Crossing e aumenta il divertimento con il suo vivace centro cittadino. Fai un giro nei negozi, esplora nuovi luoghi e guarda gli abitanti che si divertono nella grande città.

7. Animal Crossing: Happy Home Designer [Design senza limiti]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo 3DS Anno di uscita 2015 Creatori Nintendo EAD (sviluppatore), Nintendo (editore) Durata media di gioco Di solito 20-50 ore (lavoro di progettazione + richieste del cliente) Caratteristiche uniche Progettazione di interni ed esterni, integrazione con gli amiibo

Animal Crossing: Happy Home Designer è una vera rivoluzione per la serie. Calarti nei panni di un designer d’interni offre divertimento e creatività a non finire. Ogni abitante ha la sua personalità, e creare la casa dei loro sogni trasforma l’arredamento in una sfida emozionante.

La quantità di mobili, decorazioni e strumenti disponibili è pazzesca. Posizionare gli oggetti con il touch screen e lo stilo del 3DS è incredibilmente soddisfacente, e fa sì che ogni stanza sembri un capolavoro personale. Le carte amiibo portano l’entusiasmo a un altro livello, sbloccando personaggi speciali e permettendo alle case di rispecchiare il loro stile unico. Le combinazioni infinite rendono ogni progetto emozionante e coinvolgente.

Perché l’abbiamo scelto Dai il massimo nella costruzione e nell’arredamento delle case dei sogni per gli abitanti del villaggio; qui puoi dare sfogo alla tua creatività e alle tue abilità di design senza le solite faccende di routine.

Il progresso è entusiasmante, dato che si sbloccano continuamente nuove opzioni di design, dandoti un motivo per affrontare ogni nuova casa. Saltare la pesca e la caccia agli insetti potrebbe sembrare strano per i fan della serie classica, ma l’attenzione totale al design rende questo gioco davvero unico. Ogni casa completata è un motivo di vanto, che mette in mostra creatività e strategia.

Il mio verdetto: Chiunque abbia voglia di una versione fresca e creativa di Animal Crossing adorerà Happy Home Designer. Le sue possibilità di personalizzazione pazzesche, la creatività senza limiti e le sfide di design appaganti lo rendono un gioco imperdibile sia per gli appassionati di arredamento che per i veterani della serie.

8. Animal Crossing: Amiibo Festival [Unisciti al divertimento sfrenato della festa]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Wii U Anno di uscita 2015 Creatori NDcube / Nintendo EPD (sviluppatori), Nintendo (editore) Durata media di gioco Partite da tavolo con sessioni “mensili” (poche ore a partita) Caratteristiche uniche Gioco da tavolo basato su Amiibo con minigiochi

Amiibo Festival trasforma l’atmosfera accogliente del villaggio in una vera e propria sfida da gioco da tavolo. Entrando nel gioco con un amiibo in mano, ogni lancio di dadi è come una mini-corsa adrenalinica, mentre ti muovi tra caselle che rilasciano Campanelle, attivano eventi e mantengono alta l’emozione. Il Mercato delle Rape aggiunge un tocco di strategia seria, trasformando le rape in un bel guadagno se le mosse sono tempestive.

Oltre al tabellone e ai dadi, Amiibo Festival ravviva il gioco con minigiochi che si attivano quando ti fermi su caselle speciali. Le sfide spaziano da gare veloci a semplici rompicapi, offrendo brevi momenti di divertimento che spezzano il ritmo dei turni. Ogni partita tiene i giocatori coinvolti e la varietà delle sfide, unita ai bonus degli amiibo, fa sì che nessuna sessione sia mai uguale all’altra.

Perché l'abbiamo scelto Divertiti con tabelloni e minigiochi basati sugli amiibo, che trasformano il multiplayer casuale in una versione sfrenata e imprevedibile del fascino della serie.

La grafica è carina come sempre. Usare gli amiibo per controllare i movimenti aggiunge un livello di interazione superiore e rende ogni partita più personale e coinvolgente. Le sessioni multigiocatore sono una vera fonte di risate, perfette per le serate di gioco in famiglia, e anche se non è su Switch, rimane comunque un’ottima scelta insieme ai miei giochi per famiglie preferiti su Switch.

Il mio verdetto: sul serio, chiunque abbia voglia di una sessione di gioco divertente e da sbellicarsi dalle risate ha bisogno di Amiibo Festival nella propria vita. Tra la follia dei giochi da tavolo, le buffonate alimentate dagli amiibo e il caos dei minigiochi, questo titolo offre divertimento senza fine e fa sì che i giocatori tornino a giocarci ancora e ancora.

9. Animal Crossing Plaza [Condividi, chatta e festeggia insieme]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Wii U Anno di uscita 2013 Sviluppatore/i Nintendo EAD Durata media di gioco Sessioni brevi (app social hub) Caratteristiche uniche Integrazione con Miiverse, condivisione di contenuti nell’hub sociale

Animal Crossing Plaza è una perla nascosta che stravolge la solita formula di Animal Crossing. Invece di gestire un paese, i giocatori si ritrovano in una piazza vivace piena di volti familiari di New Leaf. È come la Mii Plaza, ma con un tocco accogliente e pieno di animaletti.

La vera magia avviene quando interagisci con gli abitanti del villaggio. Tocca un personaggio e, bam, ti ritroverai davanti ai suoi ultimi post su Miiverse, alle informazioni sul suo compleanno e avrai persino la possibilità di aggiungerlo ai preferiti. È un tuffo profondo nell’universo di Animal Crossing, che mette in contatto i giocatori con i loro personaggi preferiti in un modo che nessun altro gioco riesce a eguagliare.

Perché l’abbiamo scelto Un luogo di ritrovo online rilassante dove scambiare oggetti, giocare a minigiochi e connettersi con il mondo di Animal Crossing, offrendo ai fan un punto di ritrovo sociale divertente e senza pressioni.

La piazza non è solo un punto di ritrovo statico: è viva. I sondaggi mensili della community permettono ai giocatori di votare su vari argomenti, aggiungendo un tocco di interattività che mantiene l’ambiente sempre fresco. Inoltre, la possibilità di importare foto da New Leaf tramite scheda SD permette ai giocatori di mostrare le loro avventure nel gioco e condividerle con la community.

Il mio verdetto: se passare del tempo con i tuoi abitanti preferiti e immergerti nel mondo di Animal Crossing ti sembra un’idea fantastica, Plaza è assolutamente un gioco da non perdere. La sua atmosfera rilassata e socievole, i richiami nostalgici e le funzionalità interattive lo rendono molto più coinvolgente di quanto sembri.

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Il mio giudizio complessivo sul miglior gioco di Animal Crossing

I giochi di Animal Crossing sono tra i miei titoli preferiti quando cerco un passatempo accogliente, carino e un po’ buffo. Nel complesso, penso che questi siano i titoli che ogni fan dovrebbe provare:

Animal Crossing: Nuovi Orizzonti – ti catapulta su un’isola deserta e ti dà pieno controllo creativo. Costruisci da zero il rifugio dei tuoi sogni, pesca, cattura insetti, crea oggetti pazzeschi e passa il tempo con gli abitanti del villaggio, che sono praticamente la tua squadra digitale. Nella nuova edizione Switch 2, ora puoi espandere ancora di più la tua vita sull’isola, sbloccare più spazio di archiviazione e chiamare gli abitanti con un megafono.

– ti catapulta su un’isola deserta e ti dà pieno controllo creativo. Costruisci da zero il rifugio dei tuoi sogni, pesca, cattura insetti, crea oggetti pazzeschi e passa il tempo con gli abitanti del villaggio, che sono praticamente la tua squadra digitale. Nella nuova edizione Switch 2, ora puoi espandere ancora di più la tua vita sull’isola, sbloccare più spazio di archiviazione e chiamare gli abitanti con un megafono. New Leaf – esalta il fascino classico facendoti diventare il sindaco. Plasmare le strade, progettare la tua città e mantenere felici gli abitanti trasformano le attività quotidiane in cicli di gioco appaganti che ti fanno tornare a giocare ancora e ancora. È accogliente, ingegnoso e pieno di quei momenti che rendono la serie leggendaria.

– esalta il fascino classico facendoti diventare il sindaco. Plasmare le strade, progettare la tua città e mantenere felici gli abitanti trasformano le attività quotidiane in cicli di gioco appaganti che ti fanno tornare a giocare ancora e ancora. È accogliente, ingegnoso e pieno di quei momenti che rendono la serie leggendaria. Pocket Camp – è perfetto per un divertimento veloce e in piccole dosi. Personalizza il tuo campeggio, dai un’occhiata agli amici, raccogli oggetti rari e tuffati negli eventi ovunque ti trovi. Il gioco offre tutto il suo fascino anche in movimento, senza perdere quel calore tipico di Animal Crossing.

– è perfetto per un divertimento veloce e in piccole dosi. Personalizza il tuo campeggio, dai un’occhiata agli amici, raccogli oggetti rari e tuffati negli eventi ovunque ti trovi. Il gioco offre tutto il suo fascino anche in movimento, senza perdere quel calore tipico di Animal Crossing. City Folk – ribalta la vita di paese con un vivace centro urbano. Nuovi negozi, attività extra e interazioni sociali potenziate danno una ventata di freschezza alla formula classica. Ogni titolo offre qualcosa di unico, ma tutti catturano la creatività, il fascino e il divertimento senza fine che rendono Animal Crossing impossibile da smettere di giocare.

Anche se è difficile procurarsi la maggior parte di questi titoli, ci sono tantissimi altri giochi fantastici simili ad Animal Crossing che trasmettono la stessa atmosfera!

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