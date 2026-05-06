Os 9 melhores jogos da série Animal Crossing aos quais os fãs continuam a voltar

O melhor jogo jogar o Animal Crossing é como uma lufada de calma num mundo barulhento. Aquele som suave do correio a chegar, o ondular da água depois de um lançamento perfeito, o orgulho silencioso de moldar uma cidade que finalmente parece um lar.

Cada jogo tem o seu próprio ritmo de relaxamento e criatividade, levando os jogadores a um ciclo de pequenas vitórias que os mantêm a jogar.

Na minha lista dos melhores jogos jogar o Animal Crossing, vou passar por todos os clássicos aconchegantes. Alguns mudaram a forma como decoramos, outros transformaram o jogo social num estilo de vida e alguns simplesmente lembram-nos porque é que esta série ainda detém a coroa dos «jogos aconchegantes». Cada um tem o seu próprio ritmo e, juntos, moldaram um universo onde abrandar parece uma vitória.

As nossas melhores escolhas de jogos Animal Crossing

Estes são os melhores jogos da série Animal Crossing que fazem com que os jogadores percam a noção do tempo sem sequer se aperceberem. Cada jogo é um espaço acolhedor repleto de charme, criatividade e infinitas formas de brincar e simplesmente divertir-te. Aldeões com personalidades marcantes, rotinas diárias viciantes e liberdade para decorar transformam cada sessão numa mini-aventura.

Animal Crossing: New Horizons (2020) – Dá-te uma ilha deserta e uma caixa de ferramentas e, depois, transforma todas as tarefas, desde construir móveis até trocar nabos, num ciclo viciante de criatividade e interação social que mantém o mundo a parecer vivo todos os dias. Animal Crossing: New Leaf (2013) – Coloca-te na cadeira do presidente da câmara e transforma a cidade num parque de diversões de planeamento estratégico, interações sinceras com os habitantes e personalização sem fim, que faz com que cada dia pareça pessoal e encantador. Animal Crossing: Pocket Camp (2017) – Condensa o charme acolhedor da série numa aventura para telemóvel, permitindo que os jogadores decorem parques de campismo, colecionem itens raros e se liguem aos amigos em sessões rápidas que proporcionam uma progressão gratificante a qualquer hora e em qualquer lugar.

Estes três títulos mostram diferentes pontos fortes da franquia. O New Horizons oferece liberdade total na ilha. O New Leaf foca-se na gestão pessoal da cidade. O Pocket Camp traz diversão móvel para onde quer que estejas. Cada jogo oferece criatividade, charme e uma alegria viciante que faz com que os jogadores voltem dia após dia.

Os 9 melhores jogos jogar o Animal Crossing que vais adorar jogar

Continuo a passar a maior parte das minhas noites a fazer tarefas diárias e a visitar um elenco notável de aldeões de peluche na minha Nintendo Switch, e não só porque me chamam repetidamente à atenção por desaparecer da ilha (não faz mal, eles sabem que precisas de um tempo de folga). Muitos vão concordar que este último lançamento é um jogo que vamos continuar a jogar durante muitos anos.

Mas o New Horizons é apenas o lançamento mais recente para a Nintendo Switch e a Switch 2 desta série incrível que, discretamente, vem aperfeiçoando a arte dos jogos aconchegantes há décadas.

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1. Animal Crossing: New Horizons [Constrói a tua ilha de sonho]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2020 Criador(es) Nintendo EPD (desenvolvedora), Nintendo (editora) Tempo médio de jogo Sem limite, embora a maioria dos jogadores registe mais de 100 horas Características únicas Terraformação, criação de itens, sistema Nook Miles

Chegar ao Animal Crossing: New Horizons é como receber uma ecrã em branco e ouvir: «Dá asas à imaginação.» Apareces com uma tenda, algumas ferramentas e sem fazer a mínima ideia do que te espera, e de repente o Tom Nook dá-te as chaves de um paraíso que é só teu. A emoção começa logo.

Salta para os rios e mergulha direto no mar. Caça insetos, desenterra fósseis, recolhe conchas e cria objetos incríveis que tornam a tua ilha única. Planta flores, cultiva árvores e decora a tua casa de ponta a ponta, enquanto dás forma a cada recanto do teu espaço de diversão. Penhascos, rios, caminhos… és tu que decides como tudo se encaixa.

Com a atualização gratuita do Switch 2, a tua vida na ilha vai ficar ainda melhor; novas funcionalidades como um hotel de luxo, mais espaço de armazenamento de itens e o modo criativo «Ilha do Sono» oferecem mais formas de decorar e explorar o teu mundo.

Com a atualização gratuita para uma Nintendo Switch, a tua vida na ilha vai ganhar um novo fôlego e melhorias funcionais no armazenamento de itens.

Por que é que escolhemos isto O New Horizons permite-te construir a tua ilha exatamente como quiseres, esforçar-te para conseguir definições épicas e participar em eventos sazonais que fazem com que seja fantástico entrar no jogo todos os dias.

Os habitantes do vilarejo aparecem com as suas excentricidades hilariantes, fazem trocas contigo e mantêm a diversão sem parar. O modo multijogador torna tudo ainda melhor, pois os amigos podem aparecer, seja localmente ou online, para explorar a tua ilha. É fácil perceber porque é que este jogo é considerado um jogo emocionante para umuma Nintendo Switch, tanto em termos de aventura como de criatividade.

Visualmente, este jogo é incrível. Cores pastel, iluminação suave, árvores que balançam, folhas que sussurram e sombras que se movem como se estivessem vivas fazem com que cada nascer do sol e cada noite estrelada se destaquem. O sistema Nook Miles acrescenta objetivos que tornam a progressão viciante, e os eventos sazonais, as atualizações e os DLC garantem que a ilha nunca se torne monótona.

O meu veredicto: New Horizons é a perfeição aconchegante e divertida. Se construir, colecionar e simulações encantadoras te parecem uma diversão, este jogo prende-te instantaneamente e faz-te voltar todos os dias à procura de surpresas.

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2. Animal Crossing: New Leaf [Torna-te no presidente da câmara perfeito]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo 3DS Ano de lançamento 2013 Criador(es) Nintendo EAD (desenvolvedora), Nintendo (editora) Tempo médio de jogo Cerca de 80 a 200 horas, dependendo do estilo de jogo Características únicas Regulamentos municipais, papel do presidente da câmara, obras públicas

Em New Leaf, desces do comboio a pensar que és só mais um morador da aldeia e, de repente, és o presidente da câmara. Esta aldeia tranquila torna-se o teu parque de diversões pessoal. Cada flor, ponte e caminho molda o mundo à tua maneira. Cada escolha dá um toque pessoal, e é o tipo de jogo que me faz pensar logo naqueles jogos de aventura tão adorados pelos fãs.

O tempo passa ao teu ritmo. Talvez estejas a pescar ao nascer do sol, a caçar insetos sob as estrelas ou a tomar um café com o teu aldeão favorito. Até as tarefas domésticas parecem relaxantes, e cada novo dia traz eventos, visitantes e pequenas surpresas que dão vida à cidade. Este não é um jogo para jogares à pressa. É um jogo em que vives, que te atrai silenciosamente de volta, dia após dia.

Por que é que o escolhemos Podes gerir a vila como presidente da câmara, ajustar tudo, desde regulamentos a disposições, e conviver com aldeões que parecem mesmo vivos, fazendo com que valha a pena visitar a vila todos os dias.

O New Leaf está lindo. A iluminação suave, as cores vibrantes e as animações fofas fazem com que cada recanto da cidade pareça cheio de personalidade. E quando precisares de uma pausa, lá está a ilha tropical à tua espera, com minijogos, itens colecionáveis raros e uma energia super descontraída que te dá a sensação de estar a tirar umas miniférias sempre que lá fores.

É o tipo de jogo que fica na memória muito tempo depois de parares de jogar, o que o torna a escolha perfeita para desfrutares juntamente com outros jogos populares da Switch para crianças.

O meu veredicto: Animal Crossing: New Leaf é o máximo em jogos aconchegantes. Calmo, encantador e com uma jogabilidade infinita, é a melhor fuga num simulador de vida que te faz sentir bem sempre que jogas.

3. Animal Crossing: Pocket Camp [Cria o teu paraíso acolhedor]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas iOS, Android Ano de lançamento 2017 Criador(es) Nintendo EPD (desenvolvedora), Nintendo (editora) Tempo médio de jogo Serviço online contínuo (sessões diárias de 15 a 30 minutos) Características únicas Jogo no telemóvel, criação de acampamentos, funcionalidades de RA

Entrar no Pocket Camp é como dar um passo num mundinho cheio de possibilidades infinitas. Escolhe uma caravana, personaliza-a e começa a construir o parque de campismo mais descontraído de sempre. Os habitantes do vilarejo aparecem por lá, surgem missões e cada melhoria que fazes na carrinha desbloqueia novos locais incríveis: Breezy Hollow, Sunburst Island, Saltwater Shores, Lost Lure Creek, Marketplace, Shovelstrike Quarry, OK Motors e muito mais.

Cada área tem tesouros, mini-aventuras e surpresas à espera de serem descobertas. Pesca, apanha insetos, recolhe frutos, extrai minerais e cumpre pedidos enquanto persegues aquelas linhas do horizonte que dão vida à exploração.

Por que é que o escolhemos Perfeito para sessões rápidas em qualquer lugar; decora o teu acampamento, ganha itens raros e junta-te aos teus amigos a qualquer momento para uma dose de diversão à Animal Crossing que nunca se torna aborrecida.

Os gráficos são absolutamente encantadores. As árvores balançam, os móveis saltitam, a água ondula e a iluminação suave, aliada às cores vivas, dá vida a cada acampamento e local. Os eventos sazonais enchem o mundo de personalidade, e o modo AR Cabin permite que o teu acampamento exista na vida real, com os teus aldeões favoritos a juntarem-se à diversão e a tornarem-na uma experiência encantadora que se encaixa perfeitamente entre os melhores jogos acolhedores da Switch.

A personalização é fundamental no Pocket Camp. Personaliza a caravana por dentro e por fora, troca o terreno, os cenários e as cercas, e aproveita os itens rotativos do Marketplace para manter tudo sempre novo. Os eventos por tempo limitado e a ligação com o New Horizons oferecem designs exclusivos, tornando cada dia emocionante.

A minha opinião: O Pocket Camp pode ser mais simples do que os seus irmãos para consola, mas tem imenso charme, diversão social e possibilidades infinitas de decoração. É uma aventura perfeita jogar o Animal Crossing, curta mas viciante, que não consegues largar.

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4. Animal Crossing: Wild World [Explora e Conecta-te]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo DS Ano de lançamento 2005 Criador(es) Nintendo EAD (desenvolvedora), Nintendo (editora) Tempo médio de jogo Muito variável, muitos jogadores ultrapassam as 100 horas Características únicas Multijogador online via Wi-Fi, layout de ecrã duplo, cultivo de flores

Deixa-me explicar-te porque é que o Animal Crossing: Wild World é uma verdadeira joia que todos os donos de uma DS deviam experimentar. Este jogo vai além de ser apenas um simulador de vida. É um mundo vibrante e em tempo real que se sincroniza com o relógio da tua DS, fazendo com que cada dia no jogo pareça novo e cheio de vida. Desde as flores de cerejeira na primavera até aos flocos de neve no inverno, as estações mudam a acompanhar-te.

O que realmente distingue o Wild World é o seu modo multijogador online. Pela primeira vez, podias visitar as aldeias dos teus amigos através da Nintendo Wi-Fi Connection, trocar itens e deixar mensagens em garrafas. Foi uma revolução, transformando uma experiência a solo numa aventura partilhada. E a integração do ecrã tátil tornou a gestão do teu inventário e a personalização da tua personagem mais fáceis do que nunca.

Porque é que o escolhemos? Podes levar a tua cidade para todo o lado contigo, fazer trocas, conversar e explorar em qualquer lugar, por isso cada esquina e cada interação com os habitantes da vila parece nova e cheia de vida.

Os habitantes não são apenas figurantes. As suas personalidades são ricas e os diálogos são peculiares e cativantes, tornando cada interação significativa. Além disso, criar as tuas próprias roupas e padrões acrescenta um toque pessoal que torna a tua cidade verdadeiramente tua, e é por isso que este jogo é frequentemente destacado entre os jogos recomendados para a Nintendo DS.

O meu veredicto: Os fãs vão adorar o Wild World pela sua jogabilidade relaxante mas cativante, pelos habitantes encantadores e pelas infinitas opções de personalização que tornam cada cidade exclusivamente tua. É uma experiência portátil que permanece intemporal e inesquecível.

5. Animal Crossing (Original) [Começa a tua aventura na ilha]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo 64, GameCube Ano de lançamento 2002 Criador(es) Nintendo EAD (desenvolvedora), Nintendo (editora) Tempo médio de jogo Muitas horas de jogo descontraído; não há um «fim» definido Características únicas A primeira simulação de vida em tempo real, incluindo jogos da NES

O Animal Crossing original é um estilo de vida à tua espera. A partir do momento em que entras na tua nova cidade, estás num mundo vivo onde o tempo passa tal como na vida real. As estações mudam, acontecem eventos especiais em datas específicas e cada dia traz algo novo para descobrir.

São os habitantes que realmente se destacam. Estas personagens antropomórficas têm personalidades distintas e diálogos divertidos que dão vida a cada interação. Podes pescar, apanhar insetos, decorar a tua casa e até encontrar jogos de NES escondidos, o que oferece infinitas formas de jogar e explorar.

Por que é que o escolhemos? O jogo original que deu início a tudo, cheio de charme, surpresas e aquela evolução lenta e intemporal que te faz preocupar-te com cada aldeão.

Os gráficos são simples, mas encantadores. Ambientes coloridos, aldeões expressivos e animações fofas criam um mundo acolhedor. A atenção aos detalhes na vila, nas árvores e no mobiliário dá personalidade a cada recanto.

A jogabilidade aberta permite-te definir os teus próprios objetivos, construir a tua cidade à tua maneira e sentir-te parte da comunidade. Cada descoberta é gratificante e cada dia é uma aventura.

O meu veredicto: Quem gosta de uma jogabilidade relaxante, mas envolvente, vai adorar o Animal Crossing original. O seu mundo envolvente, as personagens carismáticas e as possibilidades ilimitadas de personalização fazem dele um clássico intemporal que todos os jogadores deviam experimentar.

6. Animal Crossing: Gente da Cidade [Vive a vida em grande estilo]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Wii Ano de lançamento 2008 Criador(es) Nintendo EAD (desenvolvedora), Nintendo (editora) Tempo médio de jogo Varia bastante, podes jogar centenas de horas Características únicas Centro da cidade com lojas exclusivas, roupas personalizadas «Pro design» na frente e nas costas

Entrar no Animal Crossing: Gente da Cidade é como entrar num mundo totalmente novo dentro de uma série que já conheces. Ao contrário dos jogos anteriores, este dá-te acesso a uma cidade animada, que podes visitar de autocarro, repleta de lojas, eventos e personagens que não vais encontrar na tua aldeia. É um espaço social que muda completamente a forma como exploras e interages com o mundo do jogo.

Os habitantes da aldeia continuam a ser encantadores, mas a cidade traz uma dinâmica nova. Podes descobrir itens raros, comprar mobiliário exclusivo e desbloquear novas atividades que não existem noutros jogos. A pesca e a captura de insetos parecem mais interativas graças aos controlos do Comando Wii e do Nunchuk.

Por que é que o escolhemos Vai até à cidade para encontrares lojas adicionais, eventos e personagens coloridas que dão um toque novo ao charme clássico da série, mantendo a tua cidade acolhedora.

A personalização e a exploração continuam a ser o cerne da experiência, mas o City Folk destaca-se pelas suas funcionalidades sociais e urbanas. A ligação online permite-te visitar as vilas dos teus amigos, trocar presentes e receber conteúdos exclusivos, criando uma experiência comunitária vibrante que vai além da tua própria aldeia.

O meu veredicto: City Folk mantém toda a atmosfera acolhedora jogar o Animal Crossing e aumenta a diversão com o seu animado centro urbano. Vai às lojas, explora novos locais e vê os habitantes a curtirem a vida na grande cidade.

7. Animal Crossing: Happy Home Designer [Design Sem Limites]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo 3DS Ano de lançamento 2015 Criador(es) Nintendo EAD (desenvolvedora), Nintendo (editora) Tempo médio de jogo Normalmente 20 a 50 horas (trabalho de design + pedidos do cliente) Características únicas Design de interiores e exteriores de casas, integração com amiibo

O Animal Crossing: Happy Home Designer é uma verdadeira revolução na série. Assumir o papel de designer de interiores traz diversão e criatividade sem fim. Cada aldeão tem a sua própria personalidade, e criar a casa dos seus sonhos transforma a decoração num desafio emocionante.

A quantidade de mobiliário, decorações e ferramentas disponíveis é de loucos. Colocar os objetos com o ecrã tátil e a caneta do 3DS é incrivelmente gratificante, fazendo com que cada divisão pareça uma obra-prima pessoal. Os cartões amiibo levam a emoção a outro nível, desbloqueando personagens especiais e permitindo que as casas combinem com o seu estilo único. As combinações infinitas mantêm cada projeto emocionante e viciante.

Por que é que o escolhemos Dá-te a fundo na construção e decoração de casas de sonho para os aldeões; aqui, podes dar asas à tua criatividade e habilidades de design sem as tarefas habituais.

A progressão é emocionante, à medida que novas opções de design são desbloqueadas constantemente, dando-te um motivo para te dedicares a cada nova casa. Saltar a pesca e a captura de insetos pode parecer estranho para os fãs da versão clássica, mas o foco total no design faz com que este jogo se destaque. Cada casa concluída é um motivo de orgulho, demonstrando criatividade e estratégia.

O meu veredicto: Quem estiver à procura de uma abordagem nova e criativa ao Animal Crossing vai adorar o Happy Home Designer. A sua personalização alucinante, a criatividade sem limites e os desafios de design gratificantes fazem dele um jogo imperdível, tanto para os fanáticos por decoração como para os veteranos da série.

8. Animal Crossing: Amiibo Festival [Junta-te à diversão da festa definitiva]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Wii U Ano de lançamento 2015 Criador(es) NDcube / Nintendo EPD (desenvolvedores), Nintendo (editora) Tempo médio de jogo Rodadas de jogos de tabuleiro em sessões «mensais» (algumas horas por jogo) Características únicas Jogo de tabuleiro com Amiibo e minijogos

O Amiibo Festival transforma o ambiente acolhedor da aldeia num verdadeiro confronto de jogos de tabuleiro. Ao entrares no jogo com o amiibo na mão, cada lançamento dos dados parece uma mini-aventura emocionante, avançando por casas que deixam cair Bells, desencadeiam eventos e mantêm a emoção viva. O Stalk Market acrescenta uma estratégia séria, transformando nabos em lucros generosos se as jogadas forem bem sincronizadas.

Para além do tabuleiro e dos dados, o Amiibo Festival apimenta as coisas com minijogos ativados ao aterrar em casas especiais. Os desafios vão desde corridas rápidas a quebra-cabeças simples, oferecendo momentos de diversão que quebram a monotonia das jogadas. Cada jogo mantém os jogadores envolvidos, e a variedade de desafios, combinada com os bónus dos amiibo, garante que nenhuma sessão é igual à outra.

Porque é que o escolhemos Joga com os tabuleiros e minijogos que funcionam com amiibo, transformando o modo multijogador casual numa versão louca e imprevisível do charme da série.

Os gráficos continuam tão giros como sempre. Usar os amiibo para controlar os movimentos acrescenta um nível extra de interação e faz com que cada sessão de jogo pareça pessoal e envolvente. As sessões multijogador são uma fonte de risos, perfeitas para noites de jogos em família, e mesmo não estando disponível para a Switch, continua a ser uma escolha sólida ao lado dos meus jogos familiares favoritos para a Switch.

O meu veredicto: A sério, quem estiver à procura de uma sessão de festa divertida e cheia de gargalhadas precisa do Amiibo Festival na sua vida. Entre a loucura dos jogos de tabuleiro, as travessuras com os amiibo e o caos dos minijogos, este jogo traz diversão sem fim e faz com que os jogadores queiram voltar sempre para mais.

9. Animal Crossing Plaza [Partilha, conversa e celebra em conjunto]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Wii U Ano de lançamento 2013 Criador(es) Nintendo EAD Tempo médio de jogo Sessões curtas (aplicação social) Características únicas Integração com o Miiverse, partilha de conteúdos na plataforma social

O Animal Crossing Plaza é uma joia escondida que inverte a fórmula habitual do Animal Crossing. Em vez de gerires uma cidade, os jogadores entram numa praça animada cheia de caras conhecidas do New Leaf. É como o Mii Plaza, mas com um toque acolhedor e cheio de animais.

A verdadeira magia acontece quando interages com os habitantes. Toca num personagem e, pronto, vês as suas últimas publicações no Miiverse, informações sobre o aniversário e até tens a oportunidade de o marcar como favorito. É um mergulho profundo no universo do Animal Crossing, que liga os jogadores aos seus personagens favoritos de uma forma que nenhum outro jogo consegue.

Por que é que o escolhemos Um espaço online descontraído onde podes trocar itens, jogar minijogos e conectar-te com o mundo jogar o Animal Crossing, oferecendo aos fãs um ponto de encontro social divertido e sem pressão.

A praça não é só um ponto de encontro estático; está viva. As sondagens mensais da comunidade permitem aos jogadores votar em vários temas, adicionando uma camada de interatividade que mantém tudo sempre atualizado. Além disso, a possibilidade de importar fotos do New Leaf através de um cartão SD significa que os jogadores podem mostrar as suas aventuras no jogo e partilhá-las com a comunidade.

O meu veredicto: Se passar tempo com os teus aldeões favoritos e mergulhar no mundo do Animal Crossing te parece uma diversão de loucos, o Plaza é, sem dúvida, um jogo que não podes perder. O seu ambiente social descontraído, as referências nostálgicas e as funcionalidades interativas tornam-no muito mais viciante do que parece.

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O meu veredicto geral sobre o melhor jogo jogar o Animal Crossing

Os jogos Animal Crossing estão entre os meus títulos favoritos para jogar, quando procuro um passatempo aconchegante, giro e divertido. No geral, acho que estes são os títulos que qualquer fã deve jogar:

Animal Crossing: New Horizons – deixa-te numa ilha vazia e dá-te total liberdade criativa. Constrói o refúgio dos teus sonhos do zero, pesca, apanha insetos, cria objetos incríveis e passa tempo com os habitantes da ilha, que são basicamente o teu grupo de amigos digital. Na nova edição Switch 2, agora podes expandir ainda mais a tua vida na ilha, desbloquear mais espaço de armazenamento e chamar os teus ilhéus com um megafone.

– deixa-te numa ilha vazia e dá-te total liberdade criativa. Constrói o refúgio dos teus sonhos do zero, pesca, apanha insetos, cria objetos incríveis e passa tempo com os habitantes da ilha, que são basicamente o teu grupo de amigos digital. Na nova edição Switch 2, agora podes expandir ainda mais a tua vida na ilha, desbloquear mais espaço de armazenamento e chamar os teus ilhéus com um megafone. New Leaf – intensifica o charme clássico ao tornar-te o presidente da câmara. Moldar ruas, projetar a tua cidade e manter os habitantes felizes transformam as tarefas do dia-a-dia em ciclos de jogo gratificantes que te fazem voltar sempre. É acolhedor, inteligente e repleto daqueles momentos que tornam a série lendária.

– intensifica o charme clássico ao tornar-te o presidente da câmara. Moldar ruas, projetar a tua cidade e manter os habitantes felizes transformam as tarefas do dia-a-dia em ciclos de jogo gratificantes que te fazem voltar sempre. É acolhedor, inteligente e repleto daqueles momentos que tornam a série lendária. Pocket Camp – é perfeito para diversão rápida e em pequenas doses. Personaliza o teu acampamento, vê como estão os teus amigos, coleciona itens raros e mergulha nos eventos onde quer que estejas. O jogo traz todo o encanto para onde quer que vás, sem perder aquele calor característico jogar o Animal Crossing.

– é perfeito para diversão rápida e em pequenas doses. Personaliza o teu acampamento, vê como estão os teus amigos, coleciona itens raros e mergulha nos eventos onde quer que estejas. O jogo traz todo o encanto para onde quer que vás, sem perder aquele calor característico jogar o Animal Crossing. City Folk – troca a vida na aldeia por um centro urbano agitado. Novas lojas, atividades extra e interações sociais melhoradas dão um novo fôlego à fórmula clássica. Cada título traz algo único, mas todos captam a criatividade, o charme e a diversão sem fim que tornam o Animal Crossing impossível de largar.

Embora seja difícil arranjar a maioria deles, há imensos outros jogos fantásticos, como o Animal Crossing, que captam a mesma sensação!

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Perguntas frequentes