9 najlepszych gier z serii „Animal Crossing”, do których fani wciąż chętnie wracają

Najlepsza gra z serii „Animal Crossing”” jest jak powiew spokoju w hałaśliwym świecie. Ten delikatny dźwięk przychodzącej poczty, falowanie wody po idealnym rzucie, cicha duma z kształtowania miasteczka, które w końcu staje się prawdziwym domem.

Każda z gier ma swój własny rytm relaksu i kreatywności, wciągając graczy w spiralę małych sukcesów, które sprawiają, że nie mogą się od niej oderwać.

Na mojej liście najlepszych gier z serii „Animal Crossing”” omówię każdą z tych przytulnych klasyków. Niektóre z nich zmieniły sposób, w jaki urządzamy wnętrza, inne uczyniły grę towarzyską stylem życia, a kilka po prostu przypomina nam, dlaczego ta seria wciąż nosi koronę „przytulnej gry”. Każda z nich ma swoje własne serce, a razem ukształtowały one świat, w którym zwolnienie tempa jest jak zwycięstwo.

Nasze najlepsze propozycje gier z serii Animal Crossing

Oto najlepsze gry z serii „Animal Crossing””, które sprawiają, że gracze tracą poczucie czasu, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Każda z nich to przytulny plac zabaw pełen uroku, kreatywności i nieskończonych możliwości wygłupiania się i po prostu dobrej zabawy. Mieszkańcy o wyrazistych osobowościach, wciągające codzienne rutyny i swoboda dekorowania sprawiają, że każda sesja staje się mini przygodą.

Animal Crossing: Nowe Horyzonty (2020) – Otrzymujesz bezludną wyspę i zestaw narzędzi, a następnie każde zadanie – od tworzenia mebli po handel rzepą – zamienia się w wciągającą pętlę kreatywności i interakcji społecznych, dzięki której świat każdego dnia wydaje się żywy. Animal Crossing: New Leaf (2013) – Zasiadasz w fotelu burmistrza i przekształcasz miasteczko w plac zabaw pełen strategicznego planowania, serdecznych interakcji z mieszkańcami oraz nieograniczonych możliwości personalizacji, dzięki czemu każdy dzień jest wyjątkowy i uroczy. Animal Crossing: Pocket Camp (2017) – Skondensowuje przytulny urok serii w mobilną przygodę, pozwalając graczom dekorować pola kempingowe, zbierać rzadkie przedmioty i nawiązywać kontakty z przyjaciółmi w krótkich sesjach, które zapewniają satysfakcjonujący postęp w grze zawsze i wszędzie.

Te trzy tytuły pokazują różne mocne strony serii. New Horizons zapewnia pełną swobodę na wyspie. New Leaf skupia się na osobistym zarządzaniu miastem. Pocket Camp zapewnia mobilną zabawę w podróży. Każda z gier oferuje kreatywność, urok i wciągającą radość, które sprawiają, że gracze wracają do nich dzień po dniu.

9 najlepszych gier z serii Animal Crossing, w które z przyjemnością zagrasz

Wciąż spędzam większość wieczorów na wykonywaniu codziennych zadań i sprawdzaniu, co słychać u niezwykłej grupy pluszowych mieszkańców na moim Nintendo Switchu – i to nie tylko dlatego, że ciągle mi wytykają, że znikam z wyspy (nie ma sprawy, oni wiedzą, że potrzebujesz trochę wolnego). Wiele osób zgodzi się, że najnowsza odsłona tej serii to gra, w którą będziemy grać jeszcze przez wiele lat.

Jednak „New Horizons” to tylko najnowsza pozycja na Nintendo Switch i Switch 2 z tej niesamowitej serii, która od dziesięcioleci po cichu doskonali sztukę przytulnej rozgrywki.

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1. Animal Crossing: Nowe Horyzonty [Zbuduj swoją wymarzoną wyspę]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Nintendo EPD (twórca), Nintendo (wydawca) Średni czas gry Nieograniczony, choć większość graczy spędza w grze ponad 100 godzin Unikalne cechy Terraformowanie, tworzenie przedmiotów własnoręcznie, system Nook Miles

Przybycie do gry „Animal Crossing”: Nowe Horyzonty” przypomina sytuację, w której dostajesz do ręki idealnie czyste płótno i słyszysz: „Daj się ponieść fantazji”. Zjawiasz się z namiotem, kilkoma narzędziami i bez najmniejszego pojęcia, co cię czeka, a nagle Tom Nook wręcza ci klucze do raju, który należy wyłącznie do ciebie. Emocje sięgają zenitu od razu.

Wskakuj do rzek i nurkuj prosto do morza. Poluj na owady, wykopuj skamieniałości, zbieraj muszle i twórz niesamowite przedmioty, które sprawią, że twoja wyspa będzie jedyna w swoim rodzaju. Sadź kwiaty, hoduj drzewa i całkowicie urządzaj swój dom, jednocześnie kształtując każdy zakątek swojego placu zabaw. Klify, rzeki, ścieżki – to ty decydujesz, jak to wszystko będzie wyglądało.

Dzięki bezpłatnej aktualizacji Switch 2 życie na wyspie stanie się jeszcze lepsze; nowe funkcje, takie jak hotel wypoczynkowy, rozszerzona przestrzeń do przechowywania przedmiotów oraz kreatywny tryb „Wyspa Snu””, oferują więcej sposobów na dekorowanie i odkrywanie swojego świata.

Dzięki bezpłatnej aktualizacji na Nintendo Switch Twoje życie na wyspie zyska świeżość, a przechowywanie przedmiotów zostanie ulepszone.

Dlaczego to wybraliśmy New Horizons pozwala budować wyspę dokładnie tak, jak chcesz, dążyć do stworzenia niesamowitych aranżacji oraz brać udział w sezonowych wydarzeniach, dzięki którym codzienne logowanie się do gry jest niesamowitym przeżyciem.

Mieszkańcy wioski pojawiają się ze swoimi zabawnymi dziwactwami, handlują z tobą i zapewniają nieustanną zabawę. Tryb wieloosobowy sprawia, że gra staje się jeszcze lepsza, gdy znajomi dołączają lokalnie lub online, by odkrywać twoją wyspę. Łatwo zrozumieć, dlaczego ta gra jest uważana za ekscytującą pozycję na Nintendo Switch, łączącą przygodę i kreatywność.

Pod względem wizualnym gra wygląda niesamowicie. Pastelowe kolory, delikatne oświetlenie, kołyszące się drzewa, szeleszczące liście i cienie poruszające się tak, jakby były żywe, sprawiają, że każdy wschód słońca i każda gwiaździsta noc wyróżniają się na tle innych. System Nook Miles dodaje cele, dzięki którym postępy w grze są wciągające, a sezonowe wydarzenia, aktualizacje i dodatki DLC sprawiają, że na wyspie nigdy nie robi się nudno.

Nasza ocena: „New Horizons” to przytulna, zabawna perfekcja. Jeśli budowanie, zbieranie i urocze symulacje brzmią jak świetna zabawa, ta gra wciągnie cię natychmiast i sprawi, że będziesz wracać po nowe niespodzianki każdego dnia.

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2. Animal Crossing: New Leaf [Zostań idealnym burmistrzem]

Nasz wynik 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo 3DS Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Nintendo EAD (twórca), Nintendo (wydawca) Średni czas gry Około 80–200 godzin, w zależności od stylu gry Unikalne cechy Rozporządzenia miejskie, rola burmistrza, roboty publiczne

W New Leaf wysiadasz z pociągu, myśląc, że jesteś po prostu kolejnym mieszkańcem miasteczka, a nagle okazuje się, że jesteś burmistrzem. To spokojne miasteczko staje się twoim osobistym placem zabaw. Każdy kwiat, most i ścieżka kształtują świat zgodnie z twoimi upodobaniami. Każdy wybór nadaje grze osobisty charakter, a jest to rodzaj gry, która od razu przywodzi na myśl te ulubione przez fanów gry przygodowe.

Czas płynie w twoim własnym tempie. Może łowisz ryby o wschodzie słońca, polujesz na owady pod gwiazdami albo pijesz kawę ze swoim ulubionym mieszkańcem. Nawet codzienne obowiązki są relaksujące, a każdy nowy dzień przynosi wydarzenia, gości i małe niespodzianki, które ożywiają miasteczko. To nie jest gra, w którą gra się szybko. To gra, w której się żyje, która dzień po dniu po cichu przyciąga cię z powrotem.

Dlaczego to wybraliśmy Jako burmistrz zarządzasz miastem, dostosowujesz wszystko – od rozporządzeń po układ zabudowy – i spędzasz czas z mieszkańcami, którzy wydają się naprawdę żywi, dzięki czemu warto zaglądać tu każdego dnia.

Gra „New Leaf” wygląda po prostu wspaniale. Delikatne oświetlenie, żywe kolory i urocze animacje sprawiają, że każdy zakątek miasteczka ma swój niepowtarzalny charakter. A kiedy potrzebujesz chwili wytchnienia, czeka na ciebie tropikalna wyspa z minigrami, rzadkimi przedmiotami do zebrania i atmosferą czystego relaksu, która sprawia, że każda wizyta tam przypomina mini-wakacje.

To gra, która pozostaje w pamięci na długo po zakończeniu rozgrywki, co czyni ją idealnym wyborem do grania razem z innymi popularnymi grami na Switch dla dzieci.

Nasza ocena: „Animal Crossing: New Leaf” to kwintesencja przytulnej rozrywki. Spokojna, urocza i dająca niekończącą się radość z ponownego grania – to najlepsza gra symulacyjna, która za każdym razem zapewnia wspaniałe wrażenia.

3. Animal Crossing: Pocket Camp [Stwórz swój przytulny raj]

Nasza ocena 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy iOS, Android Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Nintendo EPD (twórca), Nintendo (wydawca) Średni czas gry Ciągła usługa online (codzienne sesje trwające 15–30 minut) Unikalne cechy Gra na urządzeniach mobilnych, projektowanie obozowisk, funkcje AR

Wejście do gry „Pocket Camp” przypomina wkroczenie do malutkiego świata pełnego nieograniczonych możliwości. Wybierz kampera, wyposaż go i zacznij tworzyć najfajniejsze miejsce kempingowe wszech czasów. Mieszkańcy wpadają z wizytą, pojawiają się zadania, a każde ulepszenie kampera odblokowuje nowe, niesamowite lokacje: Breezy Hollow, Sunburst Island, Saltwater Shores, Lost Lure Creek, Marketplace, Shovelstrike Quarry, OK Motors i wiele innych.

W każdym obszarze czekają na odkrycie łupy, mini-przygody i niespodzianki. Łów ryby, łap owady, zbieraj owoce, wydobywaj minerały i realizuj zlecenia, podążając za liniami horyzontu, które sprawiają, że eksploracja nabiera życia.

Dlaczego to wybraliśmy Idealna na szybkie sesje w drodze; urządź swoje miejsce biwakowe, zdobądź rzadkie łupy i dołącz do znajomych w dowolnym momencie, by cieszyć się krótką, ale nigdy nie nudną zabawą w Animal Crossing.

Grafika jest absolutnie urocza. Drzewa kołyszą się, meble podskakują, woda faluje, a delikatne oświetlenie i żywe kolory ożywiają każde miejsce biwakowe i każdą lokację. Sezonowe wydarzenia nadają światu charakteru, a tryb AR Cabin pozwala przenieść Twoje obozowisko do prawdziwego świata, wraz z ulubionymi mieszkańcami wsi, którzy dołączają do zabawy, tworząc urocze doświadczenie, które doskonale wpisuje się w grono najlepszych, przytulnych gier na Switchu.

Personalizacja jest kluczem do sukcesu w Pocket Camp. Ulepszaj kampera od wewnątrz i na zewnątrz, zmieniaj ukształtowanie terenu, tła i ogrodzenia oraz kupuj zmieniające się co jakiś czas przedmioty na Marketplace, aby gra nie straciła na świeżości. Wydarzenia ograniczone czasowo oraz połączenie z grą New Horizons zapewniają ekskluzywne projekty, dzięki czemu każdy dzień jest ekscytujący.

Nasza opinia: „Pocket Camp” może i jest lżejsza od swoich konsolowych odpowiedników, ale ma w sobie mnóstwo uroku, zapewnia świetną zabawę w gronie znajomych i oferuje nieograniczone możliwości dekoracji. To idealna, niewielka przygoda w stylu „Animal Crossing””, od której nie sposób się oderwać.

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4. Animal Crossing: Wild World [Odkrywaj i nawiązuj kontakty]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo DS Rok wydania 2005 Twórca/twórcy Nintendo EAD (twórca), Nintendo (wydawca) Średni czas gry Bardzo zróżnicowany, wielu graczy przekracza 100 godzin Unikalne cechy Tryb wieloosobowy online przez Wi-Fi, układ na dwóch ekranach, hodowla kwiatów

Pozwólcie, że wyjaśnię, dlaczego „Animal Crossing: Wild World” to prawdziwa perełka, w którą powinien zagrać każdy posiadacz konsoli DS. Ta gra to coś więcej niż tylko symulator życia. To tętniący życiem świat działający w czasie rzeczywistym, zsynchronizowany z zegarem konsoli DS, dzięki czemu każdy dzień w grze wydaje się świeży i pełen życia. Od kwitnących wiśni wiosną po płatki śniegu zimą – pory roku zmieniają się razem z tobą.

To, co naprawdę wyróżnia Wild World, to tryb wieloosobowy online. Po raz pierwszy można było odwiedzać wioski znajomych za pośrednictwem Nintendo Wi-Fi Connection, wymieniać się przedmiotami i zostawiać wiadomości w butelkach. Była to rewolucja, która zmieniła rozgrywkę dla jednego gracza w wspólną przygodę. A integracja ekranu dotykowego sprawiła, że zarządzanie ekwipunkiem i dostosowywanie postaci stało się płynniejsze niż kiedykolwiek.

Dlaczego to wybraliśmy Możesz zabrać swoje miasteczko ze sobą wszędzie – handlować, rozmawiać i odkrywać nowe miejsca w podróży, dzięki czemu każdy zakątek ulicy i każda interakcja z mieszkańcami wydaje się świeża i pełna życia.

Mieszkańcy nie są tylko tłem. Mają bogate osobowości, a dialogi są niebanalne i wciągające, dzięki czemu każda interakcja ma znaczenie. Dodatkowo projektowanie własnych ubrań i wzorów nadaje miastu osobisty charakter, sprawiając, że staje się ono naprawdę twoje – właśnie dlatego gra ta jest często wymieniana wśród polecanych tytułów na Nintendo DS.

Nasza ocena: Fani pokochają „Wild World” za relaksującą, a jednocześnie wciągającą rozgrywkę, uroczych mieszkańców oraz nieograniczone możliwości personalizacji, dzięki którym każde miasteczko staje się wyjątkowe i wyłącznie twoje. To doświadczenie na konsoli przenośnej, które pozostaje ponadczasowe i niezapomniane.

5. Animal Crossing (oryginał) [Rozpocznij swoją wyspiarską przygodę]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo 64, GameCube Rok wydania 2002 Twórca/twórcy Nintendo EAD (twórca), Nintendo (wydawca) Średni czas gry Wiele godzin relaksującej rozgrywki; brak ustalonego „końca” Unikalne cechy Pierwsza symulacja życia w czasie rzeczywistym, zawierająca gry na konsolę NES

Oryginalna gra Animal Crossing to styl życia, który tylko czeka, aż się w nim zanurzysz. Od momentu, gdy wkroczysz do swojego nowego miasteczka, znajdziesz się w żywym świecie, w którym czas płynie tak samo jak w prawdziwym życiu. Pory roku się zmieniają, specjalne wydarzenia mają miejsce w konkretnych terminach, a każdy dzień przynosi coś nowego do odkrycia.

To właśnie mieszkańcy naprawdę się wyróżniają. Te antropomorficzne postacie mają wyraziste osobowości i prowadzą zabawne dialogi, dzięki czemu każda interakcja wydaje się żywa. Możesz łowić ryby, łapać owady, dekorować swój dom, a nawet znajdować ukryte gry na konsolę NES, co daje nieograniczone możliwości zabawy i odkrywania.

Dlaczego to wybraliśmy Oryginalna gra, od której wszystko się zaczęło, pełna uroku, niespodzianek i tej ponadczasowej, powolnej rozgrywki, która sprawia, że zależy ci na każdym mieszkańcu.

Grafika jest prosta, ale urocza. Kolorowe otoczenie, wyraziste postacie mieszkańców wsi i urocze animacje tworzą przytulny świat. Dbałość o szczegóły w miasteczku, drzewach i meblach nadaje osobowości każdemu zakątkowi.

Otwarta rozgrywka pozwala wyznaczać własne cele, budować miasteczko po swojemu i poczuć się częścią społeczności. Każde odkrycie jest satysfakcjonujące, a każdy dzień to przygoda.

Nasza opinia: Fani relaksującej, a jednocześnie wciągającej rozgrywki zakochają się w oryginalnej grze „Animal Crossing””. Jej wciągający świat, charyzmatyczne postacie i nieograniczone możliwości personalizacji sprawiają, że jest to ponadczasowy klasyk, którego każdy gracz powinien doświadczyć.

6. Animal Crossing: Mieszkańcy miasta [Żyj w wielkim stylu]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Wii Rok wydania 2008 Twórca/twórcy Nintendo EAD (twórca), Nintendo (wydawca) Średni czas gry Szeroki zakres, możliwe setki godzin Unikalne cechy Centrum miasta z ekskluzywnymi sklepami oraz możliwością personalizacji przedniej i tylnej części ubrań w stylu „Pro design”

Wejście do gry Animal Crossing: Mieszkańcy miasta przypomina wkroczenie do zupełnie nowego świata w ramach znanej serii. W przeciwieństwie do poprzednich gier, ta zapewnia dostęp do tętniącego życiem miasta, do którego można dojechać autobusem, pełnego sklepów, wydarzeń i postaci, których nie spotkasz w swojej wiosce. To społeczna przestrzeń, która całkowicie zmienia sposób odkrywania świata gry i interakcji z nim.

Mieszkańcy wsi nadal są uroczy, ale miasto wnosi nową energię. Można tu odkrywać rzadkie przedmioty, kupować wyjątkowe meble i odblokowywać nowe aktywności, których nie ma w innych grach. Łowienie ryb i łapanie owadów jest bardziej interaktywne dzięki sterowaniu za pomocą Wii Remote i Nunchuka.

Dlaczego to wybraliśmy Wybierz się do miasta, aby odkryć dodatkowe sklepy, wydarzenia i barwne postacie, które wnoszą świeży powiew do klasycznego uroku serii, jednocześnie zachowując przytulny charakter Twojej wioski.

Personalizacja i eksploracja pozostają sednem rozgrywki, ale „City Folk” wyróżnia się dzięki swoim społecznościowym i miejskim elementom. Łączność online pozwala odwiedzać miasteczka znajomych, wymieniać się prezentami i otrzymywać ekskluzywne treści, tworząc tętniącą życiem społeczność, która wykracza poza granice twojej własnej wioski.

Nasza ocena: City Folk zachowuje cały przytulny klimat Animal Crossing i podkręca zabawę dzięki tętniącemu życiem miejskiemu centrum. Odwiedzaj sklepy, odkrywaj nowe miejsca i obserwuj, jak mieszkańcy bawią się w wielkim mieście.

7. Animal Crossing: Projektant szczęśliwego domu [Projektuj bez ograniczeń]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo 3DS Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Nintendo EAD (twórca), Nintendo (wydawca) Średni czas gry Zazwyczaj 20–50 godzin (prace projektowe + wymagania klienta) Unikalne cechy Projektowanie wnętrz i elewacji domów, integracja z amiibo

Animal Crossing: Projektant szczęśliwego domu to gra, która całkowicie zmienia oblicze serii. Wcielenie się w rolę projektanta wnętrz zapewnia niekończącą się zabawę i kreatywność. Każdy mieszkaniec ma swoją własną osobowość, a tworzenie jego wymarzonego domu sprawia, że dekorowanie staje się ekscytującym wyzwaniem.

Ilość dostępnych mebli, dekoracji i narzędzi jest oszałamiająca. Umieszczanie przedmiotów za pomocą ekranu dotykowego i rysika konsoli 3DS daje niesamowitą satysfakcję, sprawiając, że każde pomieszczenie wydaje się osobistym arcydziełem. Karty amiibo przenoszą emocje na zupełnie nowy poziom, odblokowując specjalne postacie i pozwalając dopasować domy do ich unikalnego stylu. Nieograniczone możliwości kombinacji sprawiają, że każdy projekt jest ekscytujący i wciągający.

Dlaczego to wybraliśmy Zanurz się całkowicie w budowaniu i dekorowaniu wymarzonych domów dla mieszkańców wioski; tutaj możesz wykazać się kreatywnością i umiejętnościami projektowymi bez typowych obowiązków.

Postęp w grze jest ekscytujący, ponieważ nieustannie odblokowują się nowe opcje projektowe, co stanowi motywację do podjęcia się każdego nowego domu. Pominięcie wędkowania i łapania owadów może wydawać się dziwne dla klasycznych fanów, ale pełne skupienie się na projektowaniu sprawia, że ta gra się wyróżnia. Każdy ukończony dom to powód do dumy, pokazujący kreatywność i strategiczne myślenie.

Nasza opinia: Każdy, kto ma ochotę na świeże, kreatywne podejście do serii „Animal Crossing””, z pewnością pokocha grę „Happy Home Designer”. Niesamowite możliwości personalizacji, nieograniczona kreatywność i satysfakcjonujące wyzwania projektowe sprawiają, że jest to pozycja obowiązkowa zarówno dla miłośników dekoracji, jak i weteranów serii.

8. Animal Crossing: Amiibo Festival [Dołącz do najlepszej imprezy]

Nasza ocena 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Wii U Rok wydania 2015 Twórca/twórcy NDcube / Nintendo EPD (twórcy), Nintendo (wydawca) Średni czas gry Rundy gry planszowej w ramach „comiesięcznych” sesji (kilka godzin na rozgrywkę) Unikalne cechy Gra planszowa oparta na figurkach Amiibo z minigrami

Amiibo Festival zamienia przytulną atmosferę wioski w pełną akcji rozgrywkę planszową. Wskakując do gry z amiibo w dłoni, każdy rzut kostką to jak mini-przygoda – poruszasz się po polach, które dają dzwonki, uruchamiają wydarzenia i podtrzymują emocje. Rynek rzepy dodaje sporo strategii, pozwalając zamienić rzepę w niezły zysk, jeśli dobrze wyczujesz moment.

Oprócz planszy i kości Amiibo Festival urozmaica rozgrywkę minigrami uruchamianymi po wylądowaniu na specjalnych polach. Wyzwania obejmują zarówno szybkie wyścigi, jak i proste łamigłówki, zapewniając błyskawiczną dawkę zabawy, która przełamuje monotonię tur. Każda rozgrywka angażuje graczy, a różnorodność wyzwań w połączeniu z bonusami amiibo gwarantuje, że żadna sesja nie będzie taka sama.

Dlaczego to wybraliśmy Zabaw się z przyjaciółmi dzięki planszom i minigrom obsługiwanym przez amiibo, dzięki czemu swobodna rozgrywka wieloosobowa staje się szaloną, nieprzewidywalną odmianą uroku tej serii.

Grafika jest urocza jak zawsze. Wykorzystanie amiibo do sterowania ruchem wnosi interakcję na zupełnie nowy poziom i sprawia, że każda sesja gry jest osobista i wciągająca. Sesje wieloosobowe dostarczają mnóstwo śmiechu, co idealnie sprawdza się podczas rodzinnych wieczorów z grami, i choć gra nie jest dostępna na Switchu, to nadal stanowi solidny wybór obok moich ulubionych rodzinnych gier na Switch.

Nasza ocena: Serio, każdy, kto ma ochotę na zabawną, wywołującą salwy śmiechu imprezę, potrzebuje w swoim życiu „Amiibo Festival”. Dzięki szaleństwu związanym z grami planszowymi, figlom opartym na amiibo i chaosowi w minigrach ta gra zapewnia niekończącą się zabawę i sprawia, że gracze wracają po więcej.

9. Plac Animal Crossing [Dziel się, rozmawiaj i świętuj razem]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Wii U Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Nintendo EAD Średni czas gry Krótkie sesje (aplikacja społecznościowa) Unikalne funkcje Integracja z Miiverse, udostępnianie treści w centrum społecznościowym

Plac Animal Crossing to ukryty klejnot, który całkowicie zmienia dotychczasową formułę serii Animal Crossing. Zamiast zarządzać miastem, gracze wkraczają na tętniący życiem plac pełen znajomych twarzy z gry New Leaf. Przypomina to Mii Plaza, ale z przytulnym akcentem i mnóstwem zwierząt.

Prawdziwa magia pojawia się podczas interakcji z mieszkańcami. Wystarczy dotknąć postaci, a natychmiast pojawiają się jej najnowsze posty z Miiverse, informacje o urodzinach, a nawet możliwość dodania jej do ulubionych. To głębokie zanurzenie się w świecie Animal Crossing, łączące graczy z ich ulubionymi postaciami w sposób, jakiego nie oferuje żadna inna gra.

Dlaczego to wybraliśmy Relaksujące miejsce spotkań online, gdzie można wymieniać się przedmiotami, grać w minigry i łączyć się ze światem Animal Crossing, dając fanom centrum społecznościowe, które jest zabawne i nie wywiera presji.

Plac to nie tylko statyczne centrum – tętni życiem. Comiesięczne ankiety społecznościowe pozwalają graczom głosować na różne tematy, dodając warstwę interaktywności, która sprawia, że wszystko pozostaje świeże. Ponadto możliwość importowania zdjęć z New Leaf za pomocą karty SD oznacza, że gracze mogą prezentować swoje przygody w grze i dzielić się nimi ze społecznością.

Nasza opinia: Jeśli spędzanie czasu z ulubionymi mieszkańcami wioski i zanurzenie się w świecie Animal Crossing brzmi jak świetna zabawa, to „Plaza” jest po prostu grą, w którą koniecznie trzeba zagrać. Jej luźna, towarzyska atmosfera, nostalgiczne nawiązania i interaktywne funkcje sprawiają, że gra wciąga o wiele bardziej, niż się wydaje.

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Moja ogólna opinia na temat najlepszej gry z serii „Animal Crossing””

Gry z serii „Animal Crossing”” należą do moich ulubionych tytułów, w które gram, gdy szukam przytulnej, uroczej i zabawnej rozrywki. Ogólnie uważam, że każdy fan powinien zagrać w następujące tytuły:

Animal Crossing: Nowe Horyzonty – przenosi cię na pustą wyspę i daje pełną swobodę twórczą. Zbuduj swoje wymarzone miejsce na wypoczynek od podstaw, łów ryby, zbieraj owady, twórz niesamowite przedmioty i spędzaj czas z mieszkańcami wyspy, którzy są w zasadzie twoją cyfrową ekipą. W nowej edycji Switch 2 możesz teraz jeszcze bardziej rozbudować swoje wyspiarskie życie, odblokować więcej miejsca na przechowywanie i przywoływać mieszkańców wyspy za pomocą megafonu.

– przenosi cię na pustą wyspę i daje pełną swobodę twórczą. Zbuduj swoje wymarzone miejsce na wypoczynek od podstaw, łów ryby, zbieraj owady, twórz niesamowite przedmioty i spędzaj czas z mieszkańcami wyspy, którzy są w zasadzie twoją cyfrową ekipą. W nowej edycji Switch 2 możesz teraz jeszcze bardziej rozbudować swoje wyspiarskie życie, odblokować więcej miejsca na przechowywanie i przywoływać mieszkańców wyspy za pomocą megafonu. New Leaf – potęguje klasyczny urok, pozwalając ci zostać burmistrzem. Kształtowanie ulic, projektowanie miasta i dbanie o zadowolenie mieszkańców zamienia codzienne zadania w satysfakcjonujące cykle rozgrywki, które sprawiają, że chcesz wracać do gry raz po raz. Jest to przytulna, pomysłowa gra, pełna tych momentów, które sprawiają, że seria ta jest legendarna.

– potęguje klasyczny urok, pozwalając ci zostać burmistrzem. Kształtowanie ulic, projektowanie miasta i dbanie o zadowolenie mieszkańców zamienia codzienne zadania w satysfakcjonujące cykle rozgrywki, które sprawiają, że chcesz wracać do gry raz po raz. Jest to przytulna, pomysłowa gra, pełna tych momentów, które sprawiają, że seria ta jest legendarna. Pocket Camp – to idealna gra na szybką, krótką zabawę. Dostosuj swoje miejsce biwakowe, sprawdź, co u znajomych, zbieraj rzadkie przedmioty i angażuj się w wydarzenia, gdziekolwiek jesteś. Gra zachowuje swój urok w podróży, nie tracąc przy tym charakterystycznego dla serii Animal Crossing ciepła.

– to idealna gra na szybką, krótką zabawę. Dostosuj swoje miejsce biwakowe, sprawdź, co u znajomych, zbieraj rzadkie przedmioty i angażuj się w wydarzenia, gdziekolwiek jesteś. Gra zachowuje swój urok w podróży, nie tracąc przy tym charakterystycznego dla serii Animal Crossing ciepła. City Folk – zamienia wiejskie życie na tętniące życiem miasto. Nowe sklepy, dodatkowe zajęcia i ulepszone interakcje społeczne nadają klasycznej formule świeżości. Każda z tych gier wnosi coś wyjątkowego, ale wszystkie oddają kreatywność, urok i niekończącą się zabawę, dzięki którym od Animal Crossing nie można się oderwać.

Chociaż trudno jest zdobyć większość z nich, istnieje mnóstwo innych świetnych gier podobnych do Animal Crossing, które oddają ten sam klimat!

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