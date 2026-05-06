I 20 migliori videogiochi per bambini: rilassanti e stimolanti

Allora, stai cercando dei videogiochi fantastici, perfetti non solo per i giocatori accaniti, ma anche per i bambini e divertenti anche per i genitori? Questa guida ti presenta i migliori videogiochi per bambini su console, PC e dispositivi mobili, scelti con cura pensando ai momenti di gioco in famiglia.

Questi titoli stimoleranno la creatività, incoraggeranno la risoluzione dei problemi e rafforzeranno lo spirito di squadra, pur mantenendo contenuti adatti ai giocatori più piccoli.

Da giocatore e genitore, ho testato questi giochi su dispositivi reali, tra cui Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e piattaforme mobili, così potrai stare tranquillo quando farai conoscere i videogiochi a tuo figlio. Dal divertimento educativo alle avventure spensierate, questi titoli sono il modo perfetto per creare insieme momenti indimenticabili.

La nostra selezione dei migliori videogiochi per bambini

Questa lista presenta i migliori videogiochi per bambini di diverse fasce d’età, dai 4 ai 12 anni e oltre. Ho organizzato i giochi in modo da rendere più facile per i genitori trovare opzioni adatte all’età dei propri figli , che siano sia divertenti che sicure.

Prima di condividere la lista completa, ecco le nostre tre scelte migliori, perfette per giocare in famiglia e che garantiranno ore di divertimento.

1 Animal Crossing: New Horizons 2018 L'ultimo capitolo della serie di simulatori di vita per Nintendo, in cui i giocatori si trasferiscono in un nuovo villaggio con l'obiettivo di costruirsi una vita tranquilla stringendo amicizia con gli abitanti del posto, collezionando opere d'arte, partecipando a eventi sociali e molto altro ancora. Buy now 2 Little Big Workshop 2019 Un affascinante gioco di simulazione industriale in cui i bambini possono progettare e gestire la propria officina in miniatura. Stimola il pensiero strategico, la risoluzione dei problemi e la gestione delle risorse mentre i giocatori realizzano una varietà di prodotti e ottimizzano le loro linee di produzione. Buy now 3 Big Brain Academy: Brain vs. Brain 2021 Un gioco di puzzle divertente ed educativo che mette alla prova le capacità cognitive dei giocatori attraverso mini-giochi coinvolgenti incentrati su memoria, logica, matematica e percezione. Perfetto per i bambini che amano imparare giocando. Buy now

Anche se puoi scegliere subito uno di questi e tuffarti subito nel gioco, ho molti altri giochi fantastici da presentarti. Scorri verso il basso per saperne di più sui migliori videogiochi per bambini e scopri come possono intrattenere i tuoi figli e migliorare le loro capacità mentali e cognitive.

I 20 migliori videogiochi per bambini: le nostre scelte migliori per i più piccoli

Prima di passare alla lista completa dei migliori videogiochi per bambini, una breve nota su come li ho provati, così sai cosa aspettarti.

Ho provato tutti questi titoli sulla nostra Nintendo Switch e sul nostro PC da gaming CyberPowerPC di famiglia, collegato alla TV, così abbiamo potuto giocare insieme ad alcuni di essi. Questa combinazione mi ha permesso di farmi un’idea precisa di come questi giochi funzionino sia su una console portatile che su un vero e proprio PC da gaming.

Voglio chiarire che tutti questi titoli sono fantastici per giocare da soli, ma alcuni sono ancora migliori in modalità multiplayer. Ora passiamo alla lista di giochi fantastici che sono divertenti, sicuri e perfetti per i bambini!

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1. Animal Crossing: Nuovi Orizzonti [Il miglior videogioco per bambini per stimolare la creatività e le relazioni sociali]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulazione di vita / simulazione sociale Piattaforme Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 (edizione aggiornata) Anno di uscita 2020 (Switch), 2026 (Switch 2 Edition + importante aggiornamento gratuito) Autori Nintendo EPD, Hisashi Nogami, Aya Kyogoku Durata media di gioco 60–300+ ore (dipende dallo stile di gioco e dagli obiettivi) Ideale per Bambini e famiglie che amano la creatività, l’arredamento e un’esperienza di gioco rilassante e social

Animal Crossing: Nuovi Orizzonti è il gioco accogliente per eccellenza. Inizi su un’isola deserta, raccogli materiali, crei oggetti, peschi e costruisci il rifugio dei tuoi sogni. È perfetto per i bambini che amano la libertà creativa e il gioco in compagnia. L’edizione per Switch 2 aggiunge nuovi strumenti, una modalità cooperativa migliorata e comandi più fluidi che rendono la vita sull’isola ancora più divertente.

Giocarci è come immergersi in una routine tranquilla. Ogni giorno porta con sé piccoli obiettivi: catturare insetti, decorare la tua casa o chiacchierare con gli abitanti del villaggio. Il ritmo è rilassato e la ricompensa è vedere la tua isola crescere. Il gioco online può essere lento, ma ne vale la pena quando gli amici vengono a trovarti e puoi mostrare loro le tue creazioni.

Perché l’abbiamo scelto New Horizons è il gioco rilassante per eccellenza per i bambini. Unisce creatività, interazione e pura allegria.

Oltre alla versione Switch 2 di Animal Crossing: Nuovi Orizzonti, il nuovo aggiornamento gratuito porta con sé grandi novità. Puoi gestire un hotel sul mare, decorare camere a tema e guadagnare biglietti dell’hotel per ottenere oggetti rari. Ci sono anche il servizio di pulizia di Reetti e le Isole dei Sogni: mondi onirici che puoi costruire o visitare con gli amici. È il più grande aggiornamento che la serie abbia ricevuto da anni.

La grafica è delicata, luminosa e piena di fascino. Dagli alberi che ondeggiano ai tramonti luminosi, tutto sembra realizzato a mano per darti una sensazione di benessere. La musica di sottofondo e i piccoli effetti sonori ti coinvolgono subito.

Il mio verdetto:

Animal Crossing: Nuovi Orizzonti rimane intramontabile; una fuga accogliente e creativa che trasforma il gioco quotidiano in qualcosa di davvero speciale.

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2. Little Big Workshop [Il miglior videogioco per bambini per la risoluzione dei problemi e la gestione delle risorse]

Il nostro punteggio 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulazione di costruzione e gestione Piattaforme Windows, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, macOS, Android, Apple TV Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Mirage Game Studios, HandyGames Durata media di gioco Circa 20 ore Ideale per Risoluzione di problemi e gestione di una fabbrica Cosa mi è piaciuto Essere l’amministratore delegato di una fabbrica virtuale

Un altro titolo eccellente, Little Big Workshop, è entrato in questa lista. Little Big Workshop insegna le basi della risoluzione dei problemi e della gestione delle risorse attraverso la gestione di una fabbrica di giocattoli in miniatura, con una grafica divertente e meccaniche semplici.

I bambini adorano questo gioco perché è abbastanza impegnativo, ma comunque molto divertente. Il gioco consiste nel costruire la fabbrica più efficiente, rispettando i più alti standard di qualità e affrontando un amministratore delegato rivale.

Perché l’abbiamo scelto Little Big Workshop è un titolo fondamentale che stimola la risoluzione dei problemi e la gestione delle risorse, insegnando ai bambini le basi per diventare amministratori delegati e gestire la propria fabbrica.

Tuttavia, i giocatori dovranno anche gestire gli operai della fabbrica per evitare di sovraccaricarli di lavoro e mettere a rischio la produzione. Secondo me, Little Big Workshop è una simulazione di amministratore delegato e questo, amici miei, preparerà i tuoi figli al successo.

Il mio verdetto:

Essendo uno dei migliori videogiochi per bambini, Little Big Workshop ha davvero tanto da offrire. È coinvolgente, divertente e abbastanza stimolante da catturare l’attenzione dei più piccoli. Lo stile grafico contribuisce a creare quell’atmosfera “infantile” e rende il gioco davvero autentico, sia nell’aspetto che nell’atmosfera.

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3. Big Brain Academy: Cervello contro cervello [Il miglior videogioco per bambini per migliorare le capacità cognitive e il pensiero critico]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Edutainment, risoluzione di enigmi Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2005 Creatore/i Nintendo EAD, Nintendo Durata media di gioco Circa 6 ore Ideale per Sviluppare la logica e la memoria Cosa mi è piaciuto Modalità Versus a 7 giocatori

Ricordo di aver giocato a Big Brain Academy: Cervello contro cervello con i miei fratelli. È un giochino impegnativo ma divertente, che aiuta a sviluppare la memoria, la logica e i tempi di reazione attraverso minigiochi colorati che rafforzano le menti dei più piccoli.

Il gioco offre tre modalità: Test, Esercitazione e Versus. Quest’ultima è la più emozionante, perché permette a un massimo di 7 giocatori di mettere alla prova le proprie capacità intellettuali. Affronterai vari rompicapi che metteranno alla prova i tuoi tempi di reazione, le tue abilità matematiche e di riconoscimento, oltre alla memoria.

Perché l’abbiamo scelto Big Brain Academy: Cervello contro cervello offre tantissime sfide per i bambini con uno spirito competitivo. L’abbiamo scelto soprattutto per la sua modalità Versus, dove possono sfidare fino a 6 altri giocatori e vedere chi ha il cervello più brillante.

Big Brain Academy: Cervello contro cervello è uno dei migliori giochi per bambini e genitori che cercano un mix perfetto tra apprendimento e divertimento.

Il mio verdetto:

Questo titolo è perfetto per i bambini che hanno almeno qualche amico, fratello o sorella. La modalità Versus è il cuore del gioco e regala momenti indimenticabili con i tuoi cari.

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4. Kirby e la Terra Dimenticata [Ideale per i giovani avventurieri che amano le scoperte]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma 3D, azione-avventura Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i HAL Laboratory, Nintendo Durata media di gioco circa 10–12 ore per la storia principale, circa 20–25 ore per chi vuole completare tutto Ideale per Bambini e famiglie che cercano un’avventura 3D senza stress, con enigmi semplici e una modalità cooperativa divertente Cosa mi è piaciuto La modalità “Mouthful” rinnova costantemente gli enigmi e i movimenti

Kirby e la Terra Dimenticata prende il classico fascino 2D del palloncino rosa e lo proietta per la prima volta in un mondo completamente in 3D. Esplorerai un mondo abbandonato pieno di segreti, enigmi e oggetti da collezionare.

La capacità di Kirby di aspirare i nemici e copiarne i poteri è ancora la protagonista assoluta, ma la “Modalità Bocca Piena” cambia tutto: ora puoi ingoiare un’auto, un distributore automatico o persino un cono stradale per risolvere enigmi creativi. Aggiungici la modalità cooperativa con Bandana Waddle Dee e il gioco diventa una fantastica esperienza da condividere con la famiglia.

Il gameplay è fluido, indulgente e super divertente. Non mi sono mai sentito penalizzato per aver sperimentato, ed è proprio questo che lo rende una scelta perfetta per i giocatori più giovani. I livelli sono lineari ma pieni di percorsi nascosti e di una narrazione ambientale ingegnosa.

Perché l'abbiamo scelto È accessibile, creativo ed è un vero spasso giocarci da soli o con la famiglia. Il design del mondo di Kirby e i suoi poteri mantengono il gioco sempre fresco dall’inizio alla fine.

Dal punto di vista visivo, il gioco salta proprio fuori dallo schermo. Il mondo post-apocalittico sembra in qualche modo carino, e la colonna sonora è pura magia Nintendo: melodie orecchiabili che passano dal rilassante all’avventuroso man mano che vai avanti di livello in livello. È una delizia sia per gli occhi che per le orecchie, e l’animazione conferisce a ogni personaggio tantissima personalità.

Il mio verdetto:

Questo è il miglior platform 3D per i giocatori più piccoli in questo momento. È divertente, fantasioso e rifinito in quel classico stile Nintendo. Che tu abbia cinque o cinquanta anni, è impossibile giocare a Kirby e la Terra Dimenticata senza sorridere.

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5. Sesame Street: C’era una volta un mostro [Il miglior videogioco per bambini per insegnare l’empatia e il lavoro di squadra]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Educativo-divertente, avventura Piattaforme Xbox 360 Anno di uscita 2011 Autore/i Double Fine Productions, Warner Bros. Interactive Entertainment Durata media di gioco Circa 3 ore Ideale per Una storia commovente di Sesame Street Cosa mi è piaciuto Mini-giochi vari per risolvere i problemi

Sesame Street: C’era una volta un mostro spicca tra i migliori giochi d’avventura che i bambini adoreranno. È un’avventura commovente che insegna empatia, gentilezza e collaborazione attraverso gli amati personaggi di Sesame Street.

Se adori Elmo e il Mostro dei Biscotti, sarai felice di vederli sotto i riflettori. Ogni capitolo del gioco presenta un problema che questi due ragazzi dovranno risolvere. Lo farai attraverso piccoli minigiochi divertenti, che includono gare, balli e molto altro ancora.

Perché l’abbiamo scelto Questo gioco commovente ambientato nell’universo di Sesame Street è l’ideale per esercitare la coordinazione e affinare i riflessi dei tuoi bambini attraverso una varietà di minigiochi interattivi.

“Sesame Street: C’era una volta un mostro” è il miglior gioco Xbox per bambini e, se hai una Xbox 360, il divertimento è assicurato, basta che tu abbia il controller Kinect.

Il mio giudizio:

Una scelta ovvia per i fan della serie Sesame Street che mette alla prova i tuoi riflessi, la coordinazione e il lavoro di squadra, a patto che tu abbia una Xbox 360 e il controller Kinect, ormai un po’ datato. Con questo controller, il gioco diventa una fonte di divertimento senza fine.

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6. Scribblenauts Mega Pack [Il miglior videogioco per bambini per stimolare la creatività e l’immaginazione attraverso la creazione di mondi]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Puzzle d’azione e piattaforma Piattaforme Nintendo Switch, PS4, Xbox One Anno di uscita 2009 Sviluppatori 5th Cell, Shiver Entertainment, Warner Bros. Interactive Entertainment Durata media di gioco Circa 10 ore Ideale per Arricchire il vocabolario Cosa mi è piaciuto Risolvere enigmi con le parole

Scribblenauts Mega Pack offre alcuni dei migliori videogiochi per bambini. Il Mega Pack include diversi titoli della serie Scribblenauts che arricchiscono il vocabolario e stimolano la creatività, permettendo ai bambini di risolvere enigmi con le parole. Tutto ciò che riescono a immaginare, possono crearlo!

Perché l'abbiamo scelto Un fantastico gioco di enigmi che arricchisce il vocabolario e stimola la creatività. I bambini lo adorano e i genitori lo apprezzano per la sua atmosfera coinvolgente e la grafica vivace che rende il gioco davvero accogliente.

È uno dei migliori giochi accoglienti per i bambini che vogliono dare libero sfogo alla loro immaginazione e costruire mondi incredibili, così realistici da sembrare veri. La grafica vivace e in stile cartone animato di Scribblenauts rende il gioco carinissimo, mentre la rilassante musica di sottofondo lo rende caldo e accogliente.

Il mio verdetto:

Scribblenauts Mega Pack è un gioco imperdibile per il suo gameplay innovativo e versatile che unisce creatività, immaginazione e risoluzione di enigmi. Ma soprattutto, i bambini possono creare tutto ciò che sognano, esprimendo appieno i propri pensieri e sentimenti.

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7. Minecraft: Edizione Java e Bedrock [Il miglior videogioco per bambini dedicato all’esplorazione, alla sopravvivenza e alla creazione in un mondo sandbox a blocchi]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sopravvivenza, sandbox Piattaforme Windows, Linux, macOS, ChromeOS, PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch, Xbox Series S/X, Xbox One, iOS, Android Anno di uscita 2011 Autore/i Mojang Studios Caratteristica distintiva Grafica a blocchi Ideale per Esplorazione e sopravvivenza Cosa mi è piaciuto Gioco aperto, in stile sandbox

Non c’è da vergognarsi ad amare Minecraft, visto che è uno dei migliori videogiochi per bambini e genitori. Ci giocavo quando ero più giovane e vedo che molti bambini continuano a divertirsi con questo gioco. Minecraft stimola la creatività, la capacità di risolvere i problemi e il lavoro di squadra, mentre i bambini esplorano, costruiscono e sopravvivono in un mondo sandbox a blocchi dalle infinite possibilità.

È uno dei migliori giochi open-world che puoi esplorare a tuo piacimento senza mai annoiarti. La modalità multiplayer aggiunge ulteriore profondità, mentre le meccaniche di creazione, sopravvivenza e costruzione permettono ai bambini di esprimere la loro vera personalità.

Perché l'abbiamo scelto Abbiamo scelto Minecraft per il suo gameplay aperto e in stile sandbox, dove i bambini possono imparare tutto sulla sopravvivenza, la creazione di oggetti, l’esplorazione e l’interazione sociale. È perfettamente adatto ai bambini, pur offrendo una sfida equilibrata e la gestione delle risorse.

La grafica a blocchi di Minecraft attenua i momenti a volte violenti, come uccidere animali e altri giocatori per sopravvivere. Questo lo rende adatto ai bambini di tutte le età che vogliono immergersi nel vasto mondo di questo gioco.

Il mio verdetto:

Minecraft è un classico gioco sandbox che in genere i bambini adorano. Aiuta a sviluppare abilità come la creatività, la risoluzione dei problemi, la sopravvivenza e persino l’intelligenza sociale, grazie alla sua straordinaria esperienza multiplayer.

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8. Serie Super Mario Maker [Il miglior videogioco per bambini per progettare livelli di Super Mario]

Il nostro punteggio 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma, editor di livelli Piattaforme Nintendo 3DS, Nintendo Switch, Wii U (i servizi online non sono più supportati) Anno di uscita 2015 Sviluppatori Nintendo EAD, Nintendo EPD, Nintendo Software Technology, Nintendo Caratteristica distintiva Creazione di livelli di Super Mario Ideale per Sperimentare con la disposizione dei livelli Cosa mi è piaciuto La possibilità di creare livelli unici in cui possono giocare anche gli altri

I titoli di Super Mario sono giochi platform leggendari, ma la serie Super Mario Maker è tutta un’altra cosa. Questa serie di giochi incoraggia il pensiero creativo e la sperimentazione, permettendo ai bambini di creare e condividere i propri livelli di Mario con gli amici.

È un'idea fantastica per i bambini che amano Super Mario e vogliono inventare le proprie storie nello stesso universo. Anche da adulto, trovo questi giochi incredibilmente divertenti perché permettono ai giocatori di creare livelli unici e impegnativi con layout diversi e posizionamenti vari dei nemici.

Perché l’abbiamo scelto La serie Super Mario Maker aiuta i bambini a sviluppare la loro creatività, permettendo loro di creare livelli di Super Mario e di farli provare ad altri giocatori.

I contenuti generati dagli utenti possono essere provati da altri bambini (o adulti), che possono sfidarsi a vicenda e godersi una rigiocabilità infinita.

Il mio giudizio:

La serie Super Mario Maker è uno dei videogiochi per bambini più originali in termini di creatività. È un classico di Super Mario ormai di culto, ma con un tocco diverso, che ti permette di costruire interi livelli da zero, offrendo una rigiocabilità eccezionale.

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9. Sackboy: Una grande avventura [Il miglior videogioco per bambini con divertenti piattaforme, enigmi da risolvere e combattimenti]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma Piattaforme PS4, PS5, Windows Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Sumo Digital, Sony Interactive Entertainment Durata media di gioco 11 ore per la storia principale Ideale per Un gameplay platform ben rifinito Cosa mi è piaciuto Grafica vivace e colorata

Sackboy unisce il divertimento dei platform alla creatività e al lavoro di squadra in un mondo splendidamente realizzato e adatto a tutta la famiglia. Quando si parla dei migliori videogiochi per bambini, Sackboy è un classico intramontabile. I bambini adorano le sue meccaniche di esplorazione e di movimento.

Il gameplay ruota attorno alla risoluzione di enigmi, alla sconfitta dei nemici e alla scoperta di segreti. Nel frattempo, puoi saltare, correre ed esplorare il vivace mondo del gioco da solo o con gli amici, raccogliendo gadget e salvando Craftworld da Vex, il cattivo principale del gioco.

Perché l’abbiamo scelto Sackboy è un videogioco adatto ai bambini che amano i giochi platform e apprezzano il lavoro di squadra e la creatività che questo gioco richiede. Grazie alla risoluzione di enigmi e a una storia spensierata, Sackboy offre un’esperienza memorabile.

Nonostante la presenza del cattivo, Sackboy è sicuro per i bambini e non promuove la violenza. È una sana dose di combattimenti adatti a tutta la famiglia, risoluzione di problemi ed esplorazione avvincente.

Il mio verdetto:

Sackboy è un capolavoro per bambini, sia in modalità giocatore singolo che multiplayer e cooperativa. Si concentra principalmente sull’esplorazione, il combattimento e la navigazione. Tuttavia, si distingue anche tra i migliori giochi di enigmi che faranno lavorare il cervello del tuo bambino al massimo delle sue capacità.

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10. Oceano infinito luminoso [Il miglior videogioco per bambini per un’esplorazione subacquea rilassante]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Avventura Piattaforme Nintendo Switch (compatibile anche con Switch 2) Anno di uscita 2024 Autore/i Arika, Nintendo Durata media di gioco Circa 8 ore Ideale per Esplorazione subacquea Cosa mi è piaciuto Una narrazione delicata e un'atmosfera tranquilla

Oceano infinito luminoso ti catapulta in un oceano vasto e tranquillo, pieno di barriere coralline, relitti e creature marine luminose. Puoi esplorare al tuo ritmo, senza limiti di tempo né pericoli. È il gioco perfetto per Switch per i bambini che amano l’esplorazione e gli animali, e offre rilassanti avventure subacquee da fare da solo o con gli amici in immersioni online con fino a 30 giocatori.

Giocarci è come lasciarsi trasportare da un sogno. Scivoli tra le barriere coralline, nuoti con i delfini e registri specie rare lungo il percorso. È facile da imparare, anche per i principianti, e sembra più un momento di relax che un gioco vero e proprio. Certo, potrebbero esserci qualche obiettivo in più, ma l’esplorazione tranquilla e le immersioni in multiplayer lo rendono comunque coinvolgente.

Perché l'abbiamo scelto

Oceano infinito luminoso è un gioco tranquillo, educativo e visivamente stupendo che stimola la curiosità e favorisce il relax per giocatori di tutte le età.

Visivamente è mozzafiato. Gli effetti dell’acqua, i giochi di luce e la vita marina ricca di dettagli hanno un effetto quasi ipnotico. La delicata colonna sonora d’atmosfera lega il tutto, con melodie rilassanti che fanno volare via le lunghe sessioni di gioco. Guardare il tuo sub galleggiare tra grotte luminose o fondali poco profondi illuminati dal sole è una vera e propria terapia.

Il mio verdetto:

Oceano infinito luminoso è uno dei giochi più rilassanti a cui ho giocato quest’anno. È la scelta perfetta per i bambini che amano la natura e per chiunque voglia sfuggire al trambusto per un po’.

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11. Dragon Quest Builders 2 [Il miglior videogioco per bambini con un’avventura basata sulla trama, combattimenti ed esplorazione]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sandbox, RPG d'azione Piattaforme Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Windows Anno di uscita 2018 Sviluppatori Square Enix, Koei Tecmo Games, Omega Force Durata media di gioco Circa 55 ore Ideale per Combattimenti a turni e meccaniche di costruzione Cosa mi è piaciuto Un mondo di gioco vasto ed esplorabile

Dragon Quest Builders 2 unisce la narrazione alle meccaniche di costruzione, permettendo ai bambini di esplorare, creare oggetti e combattere battaglie divertenti mentre salvano il mondo. Sembra proprio il tipo di gioco che piacerebbe a un bambino, e posso confermarlo.

Dragon Quest Builders 2 è principalmente un’avventura per giocatore singolo. Tuttavia, i bambini possono anche esplorare il mondo di gioco con un massimo di altri tre giocatori, grazie alla fantastica modalità online. Questo gioco richiede creatività, capacità di comunicazione e astuzia per sopravvivere in un mondo posseduto da una setta malvagia.

Perché l’abbiamo scelto Dragon Quest Builders 2 è una delle nostre scelte migliori per il suo mondo coinvolgente, la narrazione raffinata e l’esplorazione divertente. Offre combattimenti moderatamente impegnativi e una fantastica modalità cooperativa che aumenta il senso di immersione.

Come giocatore, dovrai liberare il mondo dall’infamia e riportarlo al suo antico splendore.

Il mio verdetto:

Il mondo stravagante e colorato di Dragon Quest Builders 2, pieno di mostri amichevoli, è proprio quello che ogni bambino potrebbe desiderare. Creatività, costruzione di mondi, pianificazione e risoluzione di problemi rendono questo gioco una vera gioia per i bambini alla ricerca di una sfida moderata e di settimane di divertimento.

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12. Alba: un’avventura nella natura selvaggia [Il miglior videogioco per bambini dedicato alla protezione della fauna selvatica e alla salvaguardia della natura]

Il nostro voto 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Avventura Piattaforme iOS, macOS, tvOS, Windows, Nintendo Switch, PS4 e PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Ustwo Games, PID Games Durata media di gioco Circa 4 ore Ideale per Esplorare la natura su un’isola del Mediterraneo Cosa mi è piaciuto Lo stile grafico e i piccoli rompicapi

Alba: un’avventura nella natura selvaggia è un videogioco per bambini con una grafica in stile cartone animato e una protagonista, Alba, disegnata in modo splendido. Stimola la consapevolezza ambientale attraverso una storia edificante sul salvataggio della natura e la protezione della fauna selvatica su un’isola del Mediterraneo.

Perché l'abbiamo scelto Abbiamo scelto questo gioco per la sua atmosfera rilassante e per il gameplay tranquillo, che permette ai bambini di imparare a rispettare l’ambiente, conoscere la fauna e risolvere piccoli problemi.

Il gioco è incredibilmente adatto ai bambini, con un'attenzione particolare ai colori vivaci, agli animali simpatici e a piccoli rompicapi. Insegna ai bambini a prendersi cura dell’ambiente mentre esplorano il mondo di gioco e si godono tutte le immagini.

Il mio verdetto:

Alba: un’avventura nella natura selvaggia è uno dei migliori videogiochi per bambini che insegna loro a essere gentili, premurosi e affettuosi verso gli animali e la fauna selvatica. Visto che non ci sono sfide troppo impegnative, è perfetto per rilassarsi dopo una lunga giornata di studio.

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13. Baba Is You [Il miglior videogioco per bambini per sviluppare la creatività infrangendo le regole del gioco]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Puzzle Piattaforme Nintendo Switch, Linux, Windows, macOS, Android, iOS Anno di uscita 2019 Autore/i Hempuli Durata media di gioco Circa 8 ore Ideale per Risolvere enigmi che sfidano le regole Cosa mi è piaciuto Stabilire le tue regole per superare il gioco

Baba Is You è un ingegnoso gioco di enigmi che insegna la logica e la struttura del linguaggio, permettendo ai giocatori di riscrivere le regole del gioco per superare le sfide. La grafica pixelata, in stile old-school, che ricorda l’era Nintendo, aggiunge un tocco unico, mentre le regole di gioco in continua evoluzione lo rendono davvero speciale. Si inserisce perfettamente anche tra i migliori giochi per tutta la famiglia su Switch, grazie ai comandi semplici e al potenziale di apprendimento cooperativo.

Baba Is You ti permette di interagire con i blocchi che rappresentano le regole del gioco. Manipolando questi blocchi, modifichi il funzionamento del gioco, riuscendo così a superare gli enigmi e ad avventurarti nel mondo di gioco costruito in modo ingegnoso.

Perché l’abbiamo scelto Un approccio non convenzionale alla risoluzione di enigmi, in cui sono i bambini a stabilire le regole del gioco per superare le sfide. Sicuramente un titolo unico che terrà i giocatori incollati allo schermo per ore e ore.

Anche se è sicuramente uno dei migliori videogiochi per bambini e persino un gioco per tutta la famiglia niente male su Switch, è piuttosto difficile e richiede capacità di risolvere i problemi in modo efficiente, pensiero creativo e un approccio fuori dagli schemi. Ecco perché è perfetto sia per i bambini che per i genitori.

Il mio verdetto:

Baba Is You è un gioco eccezionale che stimola la mente dei bambini, aiutandoli a sviluppare un pensiero critico e fuori dagli schemi, oltre a capacità impeccabili di risoluzione dei problemi. È uno dei migliori giochi per Switch che offre un approccio diverso alla logica e alla capacità di aggirare le regole per superare sfide apparentemente insormontabili.

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14. Lettere: un’avventura scritta [Il miglior videogioco per bambini con una storia commovente e enigmi da risolvere]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Puzzle Piattaforme Windows, macOS, Nintendo Switch Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Giochi delle 5 del mattino, Giochi PID Durata media di gioco Circa 3 ore Ideale per Chi ama risolvere enigmi con lettere e parole Cosa mi è piaciuto Una storia interessante che si svela grazie alle azioni del giocatore

Lettere: un’avventura scritta è un gioco di enigmi commovente e incentrato sulla trama, in cui i bambini risolvono problemi usando lettere e parole, imparando così la creatività e l’empatia.

Segue le vicende di Sarah, una bambina piccola e timida, che sfoglia i suoi messaggi in chat e le sue lettere. I bambini hanno il compito di leggere e scrivere lettere, risolvere enigmi e scoprire la commovente storia. “Lettere: un’avventura scritta”" è divertente, rilassante e vivace.

Perché l’abbiamo scelto Un simpatico giochino incentrato sulla trama, in cui i giocatori risolvono enigmi usando lettere e parole, imparando a esprimere empatia e creatività.

È sicuro per i bambini, che trarranno beneficio dal miglioramento delle loro abilità di lettura e scrittura, soddisfacendo al contempo la loro curiosità e aiutandoli a imparare a essere empatici.

Il mio verdetto:

“Lettere: un’avventura scritta”" è un videogioco rilassante per bambini che permette loro di esplorare un mondo sicuro e colorato e risolvere enigmi usando le abilità di lettura e scrittura. Insegnare la risoluzione dei problemi e l’empatia sono gli elementi chiave del gioco, e sarai d’accordo sul fatto che ogni bambino dovrebbe possederli.

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15. Kerbal Space Program [Il miglior videogioco per bambini per insegnare le basi della fisica e dell’ingegneria]

Il nostro punteggio 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di volo spaziale Piattaforme Windows, Linux, macOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2015 Autore/i Squadra, Divisione Privata Durata media di gioco 60+ ore Ideale per Insegnare ingegneria e fisica Cosa mi è piaciuto Costruire veicoli spaziali ed esplorare i pianeti

Kerbal Space Program introduce i concetti base di fisica e ingegneria permettendo ai bambini di costruire razzi, esplorare i pianeti e imparare attraverso tentativi ed errori in modo divertente. Kerbal Space Program ruota attorno ai Kerbal, una razza aliena.

Nei panni di un Kerbal, farai esperimenti divertenti, lancerai veicoli spaziali ed esplorerai il mondo di gioco alla ricerca di materiali per costruire. Kerbal Space Program unisce fisica realistica, ingegneria complessa e risoluzione di problemi, offrendoti esperienze davvero appaganti.

Perché l’abbiamo scelto È un gioco imperdibile per i bambini curiosi che vorrebbero imparare le basi della fisica e dell’ingegneria costruendo veicoli spaziali, esplorando pianeti e imparando dai propri errori.

Allo stesso tempo, il suo approccio rilassato favorisce il relax, mentre l’atmosfera spensierata fa sentire i bambini a proprio agio.

Il mio verdetto:

Kerbal Space Program è un gioco da provare assolutamente per stimolare la creatività, imparare le basi della fisica e migliorare le capacità di risoluzione dei problemi. I bambini si innamoreranno subito dei simpatici e piccoli Kerbal verdi.

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16. Spore [Il miglior videogioco per bambini per far evolvere le forme di vita dalle cellule alle civiltà]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulazione di vita Piattaforme Windows, macOS X Anno di uscita 2008 Autore/i Maxis, Electronic Arts Durata media di gioco 15+ ore Ideale per Creare specie e civiltà partendo da zero Cosa mi è piaciuto Gestire la tua civiltà per mantenerla in vita

Spore stimola l’immaginazione e la curiosità sulla vita e sull’evoluzione, mentre i giocatori creano specie e le guidano da microbi a esploratori galattici. È uno dei migliori videogiochi per bambini, dove possono far evolvere le loro creature da cellule ad adulti e costruire una civiltà in continua espansione.

Perché l’abbiamo scelto Abbiamo scelto Spore per il suo approccio unico alla vita e all’evoluzione, in cui i giocatori possono creare specie e vederle crescere da microbi ad adulti e, in seguito, a vere e proprie civiltà.

Spore permette ai bambini di progettare le creature che preferiscono, insegnando loro al contempo l’evoluzione, l’adattamento e la necessità di risolvere i problemi. Nonostante sia uscito da un po’, Spore ha ancora un aspetto vivace e colorato, con una nota umoristica che gli aggiunge ulteriore fascino.

Il mio verdetto:

Spore è un videogioco fantastico per bambini e genitori, che possono immergersi nel suo mondo e creare intere civiltà partendo dal nulla. Non solo è divertente e coinvolgente, ma è anche un formidabile strumento didattico sull’evoluzione, sul superamento dei problemi e sull’adattamento senza fine.

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17. Serie “Spider-Man” della Marvel [Il miglior videogioco per bambini con una trama di qualità e divertenti combattimenti da supereroi]

Il nostro voto 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione e avventura Piattaforme PS4, PS5, Windows Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Insomniac Games, Sony Interactive Entertainment Durata media Circa 18 ore per la storia principale Ideale per Combattimenti fluidi e divertenti Cosa mi è piaciuto La narrazione e la grafica mozzafiato

La serie Spider-Man della Marvel non ha bisogno di presentazioni. Unisce l’adrenalinica azione dei supereroi a una narrazione emozionante e a lezioni morali su responsabilità e coraggio. Peter Parker è sempre stato uno dei miei personaggi di fantasia preferiti, e anche i bambini lo adorano.

Questa serie fa proprio tutto alla grande. Dalla trama ai bellissimi grattacieli di New York, passando per combattimenti fluidi, abilità potenziabili e una grafica da lasciare a bocca aperta. La serie Spider-Man della Marvel è un videogioco per ragazzi di almeno 12 anni perché ha un tono più maturo.

Perché l’abbiamo scelto I giochi di Spider-Man vantano una narrazione impressionante con un gameplay raffinato, combattimenti da urlo e una grafica da leccarsi i baffi. Sono perfetti per i ragazzi che amano un'esperienza di gioco più intensa, piuttosto che puramente rilassante o educativa.

Anche se i bambini più piccoli possono divertirsi, penso che quelli più grandi riescano a cogliere meglio la storia e a capire il messaggio che trasmette.

Il mio verdetto:

Con la serie Spider-Man della Marvel non puoi sbagliare. Questo capolavoro sui supereroi ti cattura subito con la sua storia avvincente, i combattimenti appaganti e la divertente esplorazione di New York City.

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18. Sid Meier’s Civilization V [Il miglior videogioco per bambini per costruire e gestire civiltà storiche]

Il nostro punteggio 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Strategia a turni Piattaforme Windows, macOS, Linux Anno di uscita 2010 Sviluppatore/i Firaxis Games, 2K, Aspyr Durata media di gioco Oltre 120 ore Ideale per Costruire e gestire imperi Cosa mi è piaciuto Potenziale educativo (storia, geografia e altro)

Sid Meier’s Civilization V è uno dei giochi di strategia più coinvolgenti che i bambini adorano. Stimola il pensiero strategico e la curiosità storica, mentre i giocatori costruiscono imperi, gestiscono la diplomazia e plasmano il destino della propria civiltà.

Questo gioco ti permette di costruire la tua civiltà e guidarla dall’antichità fino all’era moderna. Fonderai città, scoprirai nuove tecnologie, esplorerai il mondo e ti farai amici (o nemici) lungo il percorso. Secondo me, Sid Meier’s Civilization V ha tutte le carte in regola.

Perché l’abbiamo scelto Un vero gioiello di strategia, che insegna ai bambini la storia e il pensiero strategico; non c’è da stupirsi che l’abbiamo scelto! I giocatori esploreranno il mondo e guideranno la propria civiltà dall’antichità all’era moderna, gestendone tutti gli aspetti lungo il percorso.

Richiede pianificazione strategica, riflessione e pazienza. Ma ti insegna anche geografia e storia, visto che nel corso del gioco compaiono leader famosi e invenzioni.

Il mio verdetto:

Sid Meier’s Civilization V è un gioco di strategia moderno che ti farà scoprire di più sulla storia, la geografia e lo sviluppo di società fiorenti. Un ottimo modo per i bambini di crescere e imparare quali eventi hanno plasmato la nostra civiltà così come la conosciamo oggi.

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19. La serie Portal [Il miglior videogioco per bambini con enigmi basati sulla fisica e un divertente umorismo nero]

Il nostro punteggio 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Puzzle-piattaforma Piattaforme PS3, Xbox 360, Nintendo Switch, Windows, Linux, Android, OS X Anno di uscita 2007 Sviluppatore/i Valve, Microsoft Game Studios Durata media di gioco Circa 4 ore Ideale per Puzzle basati sulla fisica Cosa mi è piaciuto L'umorismo nero e la trama di fondo

La serie Portal affina la capacità di risolvere i problemi e il pensiero critico con enigmi basati sulla fisica e un umorismo nero, offrendo una vera e propria lezione magistrale di game design ingegnoso. Valve ha fatto centro con questo titolo e, te lo assicuro, è estremamente appagante sia per i bambini che per i genitori.

Ti viene data una pistola Portal, che usi per creare passaggi che collegano due luoghi. Questa meccanica di gioco serve a risolvere enigmi che spesso si basano su slancio, strategia e fisica per mettere davvero alla prova il giocatore.

Perché l’abbiamo scelto I giochi della serie Portal sono tra i migliori per lo sviluppo delle capacità cognitive, la comprensione della fisica e la risoluzione di enigmi. Afferra quella pistola Portal e lanciati in un’avventura di qualche ora all’insegna dell’umorismo nero, di enigmi ingegnosi e di una narrazione impeccabile.

I giochi della serie Portal hanno anche una trama di fondo e un umorismo cupo, ma implementato in modo intelligente, che risulta provocatorio e allo stesso tempo innocuo. Ma soprattutto, non c’è violenza, quindi i bambini possono giocarci, immergersi in questo mondo e perdersi al suo interno per ore.

Il mio verdetto:

Uno dei migliori videogiochi per bambini, Portal, è divertente e combina logica, scienza e umorismo arguto in un unico pacchetto a misura di bambino. I bambini apprezzeranno un gameplay fluido e raffinato e una grafica accattivante che favorisce una maggiore immersione.

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20. Democracy 4 [I migliori videogiochi per bambini per insegnare la strategia politica e come gestire un governo]

Il nostro punteggio 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulazione di governo Piattaforme Windows, Linux, macOS, Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, Nintendo Switch Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Positech Games Durata media di gioco Oltre 10 ore Ideale per Gestire un governo virtuale e prendere decisioni cruciali Cosa mi è piaciuto Un approccio divertente alla politica e all’economia

Democracy è una scelta fantastica tra i videogiochi per bambini: insegna come prendere decisioni e i principi etici del mondo reale, mettendo i giocatori al comando di un governo e costringendoli a trovare un equilibrio tra complesse questioni sociali. Per quanto possa sembrare impegnativo, il gioco lo fa in modo divertente e interattivo.

Perché l'abbiamo scelto Democracy insegna a prendere decisioni e a rispettare l’etica, permettendo ai ragazzi di gestire i propri governi virtuali e risolvere complesse questioni sociali, vedendo i risultati del loro lavoro in tempo reale.

Il giocatore è il leader di un paese e si occupa di istruzione, leggi, ambiente, tasse e altro ancora. Nel corso del gioco, il giocatore vede le conseguenze delle proprie azioni e come queste influenzano la nazione nel suo insieme.

Il mio verdetto:

Democracy è un vero e proprio corso di pensiero critico e risoluzione dei problemi, che insegna ai bambini come funzionano i governi. In questa simulazione educativa, i giocatori affronteranno innumerevoli sfide che rendono l’economia e la politica incredibilmente divertenti, invece che noiosissime come nella vita reale.

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Videogiochi in uscita per bambini nel 2026

Il futuro dei giochi per bambini si preannuncia divertente e ricco di esperienze nuove, con avventure accoglienti, sandbox creativi e mondi guidati dalla trama. Ecco i tre titoli in uscita da tenere d’occhio:

Pokémon Pokopia (2026) – Un’accogliente avventura di simulazione di vita in cui aiuti a ricostruire una città insieme ai Pokémon. Puoi creare oggetti, coltivare, esplorare e stringere amicizie in un mondo tranquillo. In uscita su Nintendo Switch 2, è perfetto per i bambini più piccoli che amano un’esperienza di gioco rilassata e creativa.

– Un’accogliente avventura di simulazione di vita in cui aiuti a ricostruire una città insieme ai Pokémon. Puoi creare oggetti, coltivare, esplorare e stringere amicizie in un mondo tranquillo. In uscita su Nintendo Switch 2, è perfetto per i bambini più piccoli che amano un’esperienza di gioco rilassata e creativa. Starsand Island (2026) – Un’allegra simulazione di vita incentrata sulla quotidianità dell’isola. I bambini possono creare oggetti, coltivare, esplorare e stringere rapporti con i personaggi non giocanti. La sua libertà creativa e il mondo coinvolgente lo rendono ideale per un gioco adatto a tutta la famiglia e dal ritmo rilassato.

– Un’allegra simulazione di vita incentrata sulla quotidianità dell’isola. I bambini possono creare oggetti, coltivare, esplorare e stringere rapporti con i personaggi non giocanti. La sua libertà creativa e il mondo coinvolgente lo rendono ideale per un gioco adatto a tutta la famiglia e dal ritmo rilassato. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (2026) – Uno spin-off della serie Monster Hunter incentrato sulla trama e adatto ai bambini. I giocatori stringono amicizia con i mostri e vivono avventure insieme a loro in mondi coloratissimi. Disponibile su Switch, PC e altre console, è perfetto per i bambini che amano il fantasy e l’esplorazione.

Questi giochi in uscita promettono creatività, avventura e divertimento per tutta la famiglia. Sono perfetti per stimolare l’immaginazione, incoraggiare la risoluzione dei problemi e tenere i bambini coinvolti mentre si godono esperienze di gioco sicure e adatte alla loro età.

Il mio giudizio finale sui migliori giochi per bambini

Questi 20 migliori videogiochi per bambini sono molto più che puro intrattenimento. Sono fondamentali per insegnare la risoluzione dei problemi, il lavoro di squadra e la creatività; virtù che ogni bambino e ogni adulto dovrebbe possedere. Se non sai da dove cominciare, ecco alcuni spunti per stuzzicare il tuo interesse:

Per l’apprendimento → Scribblenauts: Mega Pack . Un videogioco fantastico per i bambini, che aiuta ad arricchire il vocabolario e a stimolare la fantasia, permettendo loro di creare tutto ciò che riescono a immaginare.

. Un videogioco fantastico per i bambini, che aiuta ad arricchire il vocabolario e a stimolare la fantasia, permettendo loro di creare tutto ciò che riescono a immaginare. Per rilassarsi → Animal Crossing: Nuovi Orizzonti . Il gioco perfetto per rilassarsi, pensato per i giovani giocatori. Il prossimo aggiornamento per Switch 2 aggiunge la possibilità di arredare l’hotel, le Isole del Sonno e oggetti a tema, che rendono questa accogliente vita sull’isola ancora più creativa e social.

. Il gioco perfetto per rilassarsi, pensato per i giovani giocatori. Il prossimo aggiornamento per Switch 2 aggiunge la possibilità di arredare l’hotel, le Isole del Sonno e oggetti a tema, che rendono questa accogliente vita sull’isola ancora più creativa e social. Per la creatività → Minecraft . La scelta migliore per sviluppare la creatività e le abilità di sopravvivenza attraverso l’esplorazione, la creazione di oggetti e la lotta contro mostri e altri giocatori nella modalità multiplayer.

. La scelta migliore per sviluppare la creatività e le abilità di sopravvivenza attraverso l’esplorazione, la creazione di oggetti e la lotta contro mostri e altri giocatori nella modalità multiplayer. Per la narrazione → La serie “Spider-Man della Marvel”. Scegli questo titolo per una narrazione matura, ma comunque adatta a tutta la famiglia, che esplora le difficoltà di Spider-Man (Peter Parker) nel conciliare il ruolo di supereroe, persona normale e amico, tutto allo stesso tempo.

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Domande frequenti