20 najlepszych gier wideo dla dzieci: relaksujących i wymagających

Szukasz więc świetnych gier wideo, które są idealne nie tylko dla zapalonych graczy, ale także dla dzieci, a przy tym zapewniają rozrywkę rodzicom? W tym przewodniku przedstawiamy najlepsze gry dla dzieci na konsole, komputery PC i urządzenia mobilne, starannie dobrane z myślą o rodzinnej zabawie.

Tytuły te pobudzają kreatywność, zachęcają do rozwiązywania problemów i rozwijają umiejętność pracy zespołowej, a jednocześnie zawierają treści odpowiednie dla młodszych graczy.

Jako gracz i rodzic przetestowałem te gry na prawdziwych urządzeniach, w tym na Nintendo Switch, PlayStation, Xbox i platformach mobilnych, dzięki czemu możesz bez obaw wprowadzić swoje dziecko w świat gier. Od edukacyjnej zabawy po beztroskie przygody – te tytuły to idealny sposób na wspólne tworzenie niezapomnianych chwil.

Nasze najlepsze propozycje gier wideo dla dzieci

Ta lista zawiera najlepsze gry wideo dla dzieci w różnym wieku, od 4-latków po 12-latków i starszych. Uporządkowałem gry tak, aby rodzicom łatwiej było znaleźć opcje odpowiednie dla danego wieku, które są zarówno zabawne, jak i bezpieczne.

Zanim przedstawię pełną listę, oto nasze trzy najlepsze propozycje, które idealnie nadają się do rodzinnej zabawy i gwarantują wiele godzin rozrywki.

1 Animal Crossing: New Horizons 2018 Najnowsza odsłona serii gier symulujących życie na konsoli Nintendo, w której gracze przenoszą się do nowej wioski, aby budować spokojne życie, nawiązując przyjaźnie z mieszkańcami, kolekcjonując dzieła sztuki, uczestnicząc w wydarzeniach towarzyskich i nie tylko. Buy now 2 Little Big Workshop 2019 Urocza gra symulacyjna o fabryce, w której dzieci mogą projektować i zarządzać własnym miniaturowym warsztatem. Gra rozwija myślenie strategiczne, umiejętność rozwiązywania problemów oraz zarządzanie zasobami, ponieważ gracze wytwarzają różnorodne produkty i optymalizują swoje linie produkcyjne. Buy now 3 Big Brain Academy: Brain vs. Brain 2021 Zabawna i edukacyjna gra logiczna, która sprawdza umiejętności poznawcze graczy poprzez wciągające minigry skupiające się na pamięci, logice, matematyce i percepcji. Idealna dla dzieci, które uwielbiają uczyć się poprzez zabawę. Buy now

Chociaż możesz od razu wybrać jedną z nich i od razu się w nią zagłębić, mam do omówienia o wiele więcej niesamowitych gier. Przewiń w dół, aby uzyskać więcej informacji na temat najlepszych gier wideo dla dzieci i dowiedzieć się, w jaki sposób mogą one zapewnić rozrywkę Twoim dzieciom oraz poprawić ich zdolności umysłowe i poznawcze.

20 najlepszych gier wideo dla dzieci: nasze najlepsze propozycje dla najmłodszych

Zanim przejdziemy do pełnej listy najlepszych gier wideo dla dzieci, krótka uwaga na temat tego, w jaki sposób je testowałem, abyście wiedzieli, czego się spodziewać.

Każdy z tych tytułów przetestowałem na naszej konsoli Nintendo Switch oraz na naszym rodzinnym komputerze do gier CyberPowerPC podłączonym do telewizora, dzięki czemu mogliśmy również wspólnie zagrać w niektóre z nich. To połączenie pozwoliło mi doskonale ocenić, jak te gry działają zarówno na konsoli przenośnej, jak i na pełnoprawnym komputerze do gier.

Chcę jasno zaznaczyć, że wszystkie te tytuły świetnie nadają się do gry w pojedynkę, ale niektóre z nich wypadają jeszcze lepiej w trybie wieloosobowym. A teraz przejdźmy do listy niesamowitych gier, które są zabawne, bezpieczne i idealne dla dzieci!

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1. Animal Crossing: Nowe Horyzonty [Najlepsza gra wideo dla dzieci rozwijająca kreatywność i umiejętności społeczne]

Nasz wynik 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja życia / symulacja społecznościowa Platformy Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 (wersja ulepszona) Rok wydania 2020 (Switch), 2026 (Switch 2 Edition + duża bezpłatna aktualizacja) Twórcy Nintendo EPD, Hisashi Nogami, Aya Kyogoku Średni czas gry 60–300+ godzin (w zależności od stylu gry i celów) Najlepsze dla Dzieci i rodziny, które cenią sobie kreatywność, dekorowanie oraz relaksującą rozgrywkę społeczną

Animal Crossing: Nowe Horyzonty to kwintesencja przytulnej rozgrywki. Zaczynasz na pustej wyspie, zbierając surowce, tworząc przedmioty, łowiąc ryby i budując swoje wymarzone miejsce na wypoczynek. Gra jest idealna dla dzieci, które cenią sobie swobodę twórczą i rozgrywkę towarzyską. Wersja na Switch 2 oferuje nowe narzędzia, ulepszony tryb współpracy oraz płynniejsze sterowanie, dzięki czemu życie na wyspie staje się jeszcze przyjemniejsze.

Granie w tę grę przypomina zanurzenie się w spokojnej rutynie. Każdy dzień przynosi małe cele: łapanie owadów, dekorowanie domu lub rozmowy z mieszkańcami wioski. Tempo jest spokojne, a nagrodą jest obserwowanie, jak twoja wyspa się rozwija. Rozgrywka online może być powolna, ale warto, gdy odwiedzają cię znajomi i możesz pochwalić się swoimi dziełami.

Dlaczego to wybraliśmy New Horizons to idealna gra relaksacyjna dla dzieci. Łączy w sobie kreatywność, więzi międzyludzkie i czystą pozytywną energię.

Oprócz wydania „Animal Crossing”: Nowe Horyzonty – edycja Switch 2”” nowa bezpłatna aktualizacja wprowadza znaczące ulepszenia. Możesz prowadzić nadmorski hotel, urządzać pokoje tematyczne i zdobywać bilety hotelowe w zamian za rzadkie przedmioty. Dostępna jest również usługa sprzątania Reetti oraz „Wyspy Snów” – światy snów, które możesz budować lub odwiedzać wraz z przyjaciółmi. To największa aktualizacja serii od lat.

Grafika jest delikatna, jasna i pełna uroku. Od kołyszących się drzew po rozświetlone zachody słońca – wszystko sprawia wrażenie ręcznie wykonanego z myślą o komforcie. Muzyka w tle i drobne efekty dźwiękowe doskonale wciągają gracza w świat gry.

Nasza ocena:

„Animal Crossing”: Nowe Horyzonty” pozostaje ponadczasowe; to przytulna, kreatywna ucieczka, która zamienia codzienną zabawę w coś naprawdę wyjątkowego.

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2. Mały Wielki Warsztat [Najlepsza gra wideo dla dzieci rozwijająca umiejętności rozwiązywania problemów i zarządzania zasobami]

Nasz wynik 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja budowy i zarządzania Platformy Windows, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, macOS, Android, Apple TV Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Mirage Game Studios, HandyGames Średni czas rozgrywki Około 20 godzin Najlepsze dla Rozwiązywanie problemów i zarządzanie fabryką Mocne strony Rola dyrektora generalnego wirtualnej fabryki

Kolejna świetna gra, Mały Wielki Warsztat, znalazła się na tej liście. Mały Wielki Warsztat uczy podstaw rozwiązywania problemów i zarządzania zasobami poprzez prowadzenie miniaturowej fabryki zabawek z zabawną grafiką i prostą mechaniką.

Dzieci uwielbiają tę grę, ponieważ stanowi umiarkowane wyzwanie, a jednocześnie zapewnia mnóstwo zabawy. Rozgrywka polega na zbudowaniu najbardziej wydajnej fabryki poprzez spełnianie najwyższych standardów jakości produktów oraz radzenie sobie z konkurencyjnym dyrektorem generalnym.

Dlaczego to wybraliśmy „Mały Wielki Warsztat”” to znakomita gra, która rozwija umiejętności rozwiązywania problemów i zarządzania zasobami, ucząc dzieci podstaw bycia dyrektorem generalnym i prowadzenia własnej fabryki.

Gracze będą jednak również zarządzać pracownikami fabryki, aby zapobiec ich przepracowaniu i zagrożeniu dla produkcji. Moim zdaniem „Mały Wielki Warsztat” to symulacja pracy prezesa, a to, moi drodzy, przygotuje wasze dziecko do sukcesu.

Nasza ocena:

Jako jedna z najlepszych gier wideo dla dzieci, „Mały Wielki Warsztat”” ma naprawdę wiele do zaoferowania. Jest wciągająca, zabawna i wystarczająco wymagająca, by wzbudzić zainteresowanie malucha. Styl graficzny potęguje to „dziecięce” wrażenie i sprawia, że gra wygląda i działa autentycznie.

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3. Akademia Wielkiego Mózgu: Mózg kontra mózg [Najlepsza gra wideo dla dzieci rozwijająca umiejętności poznawcze i krytyczne myślenie]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Edukacyjna rozrywka, rozwiązywanie zagadek Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2005 Twórca/twórcy Nintendo EAD, Nintendo Średni czas gry Około 6 godzin Najlepsze dla Rozwijanie logiki i pamięci Mocne strony Tryb rywalizacji dla 7 graczy

Pamiętam, jak grałem w „Big Brain Academy: Mózg kontra mózg” z moim rodzeństwem. To wymagająca, ale zabawna gra, która pomaga rozwijać pamięć, logiczne myślenie i czas reakcji poprzez kolorowe minigry wzmacniające młode umysły.

Gra oferuje trzy tryby: Test, Ćwiczenia i Rywalizacja. Ten ostatni jest najbardziej ekscytujący, ponieważ pozwala nawet 7 graczom sprawdzić swoje umiejętności umysłowe. Będziesz rozwiązywać różne łamigłówki, które sprawdzą Twój czas reakcji, umiejętności matematyczne i rozpoznawcze oraz pamięć.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Big Brain Academy: Mózg kontra mózg” oferuje mnóstwo wyzwań dla dzieci z duchem rywalizacji. Wybraliśmy ją przede wszystkim ze względu na tryb „Versus”, w którym dzieci mogą zmierzyć się z maksymalnie 6 innymi graczami i sprawdzić, kto ma największy mózg.

„Big Brain Academy: Mózg kontra mózg” to jedna z najlepszych gier dla dzieci i rodziców, którzy szukają idealnego połączenia nauki i zabawy.

Nasza ocena:

Ta gra będzie świetna dla dzieci, które mają przynajmniej kilku przyjaciół, braci lub siostry. Tryb „Versus” to sedno tej gry i pozwala na przeżycie niezapomnianych chwil z najbliższymi.

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4. Kirby i Zapomniana Kraina [Najlepsza gra dla młodych poszukiwaczy przygód, którzy uwielbiają odkrywać]

Nasz wynik 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma 3D, gra akcji i przygodowa Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2022 Twórca/twórcy HAL Laboratory, Nintendo Średni czas gry ~10–12 godzin na fabułę główną, ~20–25 godzin dla graczy dążących do pełnego ukończenia gry Najlepsze dla Dzieci i rodziny, które szukają bezstresowej przygody 3D z łatwymi łamigłówkami i zabawną rozgrywką w trybie kooperacji Mocne strony Tryb „Mouthful Mode” nieustannie urozmaica łamigłówki i poruszanie się

W gra „Kirby i zapomniana kraina” klasyczny urok różowej kulki z gry 2D po raz pierwszy został przeniesiony do pełnego 3D. Gracz eksploruje opuszczony świat pełen tajemnic, zagadek i przedmiotów do zebrania.

Zdolność Kirby’ego do wciągania wrogów i kopiowania ich mocy nadal jest główną atrakcją gry, ale tryb „Mouthful Mode” zmienia wszystko – teraz możesz połknąć samochód, automat z przekąskami, a nawet pachołek drogowy, aby rozwiązywać kreatywne łamigłówki. Dodaj do tego tryb współpracy z Bandaną Waddle Dee, a otrzymasz niesamowitą rozrywkę dla całej rodziny.

Rozgrywka jest płynna, wyrozumiała i niezwykle zabawna. Nigdy nie czułem się karany za eksperymentowanie, co sprawia, że jest to świetny wybór dla młodszych graczy. Poziomy są liniowe, ale pełne ukrytych ścieżek i sprytnej narracji opartej na otoczeniu.

Dlaczego to wybraliśmy Gra jest przystępna, kreatywna i zapewnia ogromną frajdę zarówno w trybie solo, jak i podczas zabawy z rodziną. Projekt świata Kirby’ego oraz jego moce sprawiają, że gra nie nudzi się od początku do końca.

Pod względem wizualnym gra dosłownie wyskakuje z ekranu. Postapokaliptyczny świat wygląda w jakiś sposób uroczo, a ścieżka dźwiękowa to czysta magia Nintendo – chwytliwe melodie, które przechodzą od relaksujących do pełnych przygód w miarę przechodzenia z poziomu na poziom. To uczta zarówno dla oczu, jak i dla uszu, a animacja nadaje każdej postaci mnóstwo osobowości.

Nasza ocena:

To obecnie najlepsza platformówka 3D dla młodszych graczy. Jest zabawna, pomysłowa i dopracowana w klasycznym stylu Nintendo. Niezależnie od tego, czy masz pięć, czy pięćdziesiąt lat, nie da się grać w „Kirby i zapomniana kraina” bez uśmiechu.

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5. „Ulica Sezamkowa: Once Upon a Monster” [Najlepsza gra wideo dla dzieci ucząca empatii i pracy zespołowej]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Edukacyjna rozrywka, przygodowa Platformy Xbox 360 Rok wydania 2011 Twórca/twórcy Double Fine Productions, Warner Bros. Interactive Entertainment Średni czas rozgrywki Około 3 godzin Najlepsze dla Wzruszającą opowieść z Ulicy Sezamkowej Mocne strony Różnorodne minigry polegające na rozwiązywaniu problemów

Gra „Ulica Sezamkowa: Once Upon a Monster” wyróżnia się wśród najlepszych gier przygodowych, które pokochają dzieci. To wzruszająca przygoda , która poprzez ukochane postacie z Ulicy Sezamkowej uczy empatii, życzliwości i współpracy.

Jeśli kochasz Elmo i Ciasteczkowego Potwora, z pewnością ucieszy cię fakt, że to właśnie oni są w centrum uwagi. Każdy rozdział gry zawiera problem, który ci chłopcy będą musieli rozwiązać. Zrobisz to poprzez zabawne minigry, które obejmują wyścigi, taniec i wiele więcej.

Dlaczego to wybraliśmy Ta wzruszająca gra osadzona w świecie Ulicy Sezamkowej jest idealna do ćwiczenia koordynacji i wyostrzania refleksu Twojego dziecka poprzez różnorodne interaktywne minigry.

„Ulica Sezamkowa: Once Upon a Monster” to najlepsza gra na Xbox dla dzieci, a jeśli masz konsolę Xbox 360, czeka Cię mnóstwo zabawy – o ile tylko posiadasz kontroler Kinect.

Nasza opinia:

To oczywisty wybór dla fanów serii „Ulica Sezamkowa”, który sprawdza wasz refleks, koordynację i umiejętność pracy zespołowej – pod warunkiem, że posiadacie konsolę Xbox 360 oraz przestarzały już kontroler Kinect. Dzięki temu kontrolerowi gra staje się niekończącą się zabawą.

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6. Scribblenauts Mega Pack [Najlepsza gra wideo dla dzieci rozwijająca kreatywność i wyobraźnię poprzez tworzenie własnych światów]

Nasza ocena 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma akcji z elementami łamigłówek Platformy Nintendo Switch, PS4, Xbox One Rok wydania 2009 Twórcy 5th Cell, Shiver Entertainment, Warner Bros. Interactive Entertainment Średni czas rozgrywki Około 10 godzin Najlepsze dla poszerzenie słownictwa Mocne strony Rozwiązywanie zagadek słownych

Pakiet „Scribblenauts Mega Pack” zawiera jedne z najlepszych gier wideo dla dzieci. Pakiet Mega Pack obejmuje kilka tytułów z serii „Scribblenauts”, które poszerzają słownictwo i rozwijają kreatywność, pozwalając dzieciom rozwiązywać łamigłówki słowne. Wszystko, co potrafią sobie wyobrazić, mogą stworzyć!

Dlaczego to wybraliśmy Niesamowita gra logiczna, która wzbogaca słownictwo i pobudza kreatywność. Dzieci ją uwielbiają, a rodzice chwalą ją za wciągającą rozgrywkę i żywe grafiki, które sprawiają, że gra ma domową atmosferę.

To jedna z najlepszych, przytulnych gier dla dzieci, które chcą uwolnić swoją wyobraźnię i budować niesamowite światy, w których można się zanurzyć i poczuć się jak w domu. Żywa, kreskówkowa grafika „Scribblenauts” sprawia, że gra jest urocza, a relaksująca muzyka w tle nadaje jej ciepły i przyjazny charakter.

Nasza ocena:

„Scribblenauts Mega Pack” to pozycja obowiązkowa ze względu na innowacyjną i wszechstronną rozgrywkę, która łączy kreatywność, wyobraźnię i rozwiązywanie zagadek. A co najważniejsze, dzieci mogą tworzyć wszystko, o czym marzą, co pozwala im w pełni wyrażać swoje myśli i uczucia.

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7. Minecraft: Edycja Java i Bedrock [Najlepsza gra wideo dla dzieci, umożliwiająca eksplorację, przetrwanie i tworzenie przedmiotów w blokowym świecie typu sandbox]

Nasz wynik 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przetrwanie, gra typu sandbox Platformy Windows, Linux, macOS, ChromeOS, PlayStation 4 i 5, Nintendo Switch, Xbox Series S/X, Xbox One, iOS, Android Rok wydania 2011 Twórca/twórcy Mojang Studios Cechy charakterystyczne Grafika blokowa Najlepsze do Eksplorację i przetrwanie Mocne strony Otwarta rozgrywka typu sandbox

Nie ma nic złego w tym, że kochasz Minecrafta, bo to jedna z najlepszych gier dla dzieci i rodziców. Grałem w nią, gdy byłem młodszy, i widzę, że wiele dzieci wciąż się nią cieszy. Minecraft rozwija kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów i pracę zespołową, a dzieci mogą odkrywać, budować i przetrwać w blokowym świecie typu sandbox z nieskończonymi możliwościami.

To jedna z najlepszych gier z otwartym światem, w której można eksplorować do woli i nigdy się nie nudzić. Tryb wieloosobowy dodaje jej głębi, a mechanika rzemiosła, przetrwania i budowania pozwala dzieciom wyrażać swoje prawdziwe ja.

Dlaczego to wybraliśmy Wybraliśmy grę Minecraft ze względu na jej otwartą rozgrywkę typu sandbox, w której dzieci mogą nauczyć się wszystkiego o przetrwaniu, tworzeniu przedmiotów, eksploracji i interakcji społecznych. Gra jest idealnie dostosowana do potrzeb dzieci, a jednocześnie oferuje odpowiednie wyzwania i wymaga zarządzania zasobami.

Kanciasta grafika Minecrafta łagodzi czasami brutalne sceny, takie jak zabijanie zwierząt i innych graczy w celu przetrwania. Dzięki temu gra jest odpowiednia dla dzieci w każdym wieku, które chcą zanurzyć się w rozległym świecie tej gry.

Nasza ocena:

Minecraft to klasyczna gra typu „sandbox”, którą dzieci zazwyczaj uwielbiają. Pomaga rozwijać takie umiejętności jak kreatywność, rozwiązywanie problemów, przetrwanie, a nawet inteligencję społeczną w ramach wyjątkowych wrażeń z trybu wieloosobowego.

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8. Seria Super Mario Maker [Najlepsza gra wideo dla dzieci do projektowania poziomów w Super Mario]

Nasz wynik 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma, edytor poziomów Platformy Nintendo 3DS, Nintendo Switch, Wii U (usługi online nie są już obsługiwane) Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Nintendo EAD, Nintendo EPD, Nintendo Software Technology, Nintendo Unikalna cecha Tworzenie poziomów w grze Super Mario Najlepsze zastosowanie Eksperymentowanie z układami poziomów Mocne strony Tworzenie unikalnych poziomów, w które mogą grać inni gracze

Gry z serii Super Mario to legendarne platformówki, ale seria Super Mario Maker to coś zupełnie innego. Ta seria gier zachęca do kreatywnego myślenia i eksperymentowania, pozwalając dzieciom tworzyć i udostępniać znajomym własne poziomy Mario.

To fantastyczna koncepcja dla dzieci, które uwielbiają Super Mario i chcą tworzyć własne historie w tym samym uniwersum. Nawet jako dorosły uważam te gry za niesamowicie zabawne, ponieważ pozwalają graczom tworzyć unikalne, wymagające poziomy o różnych układach i rozmieszczeniu przeciwników.

Dlaczego to wybraliśmy Seria Super Mario Maker pomaga dzieciom rozwijać kreatywność, umożliwiając im tworzenie poziomów Super Mario i zachęcając innych graczy do prób ich ukończenia.

Z treściami tworzonymi przez użytkowników mogą korzystać inne dzieci (lub dorośli), którzy mogą rzucać sobie wyzwania i cieszyć się nieograniczoną możliwością ponownego grania.

Nasza ocena:

Seria Super Mario Maker to jedna z najbardziej wyjątkowych gier dla dzieci, rozwijająca kreatywność. To kultowy klasyk z serii Super Mario w nowym wydaniu, pozwalający na tworzenie całych poziomów od podstaw, co zapewnia wyjątkową wartość powtórnego grania.

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9. Sackboy: Wielka przygoda [Najlepsza gra dla dzieci łącząca zabawną rozgrywkę platformową, rozwiązywanie zagadek i walkę]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma Platformy PS4, PS5, Windows Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Sumo Digital, Sony Interactive Entertainment Średni czas gry 11 godzin na przejście głównej fabuły Najlepsze dla Dopracowaną rozgrywkę platformową Mocne strony Żywa, kolorowa grafika

Sackboy łączy radość z platformówki z kreatywnością i pracą zespołową w pięknie wykonanym, przyjaznym dla całej rodziny świecie. Jeśli chodzi o najlepsze gry wideo dla dzieci, Sackboy to natychmiastowy klasyk. Dzieci uwielbiają mechanikę eksploracji i poruszania się w grze.

Rozgrywka opiera się na rozwiązywaniu zagadek, pokonywaniu przeciwników i odkrywaniu tajemnic. Możesz też skakać, biegać i odkrywać barwny świat gry – samodzielnie lub z przyjaciółmi – zbierając gadżety i ratując Craftworld przed Vexem, głównym złoczyńcą gry.

Dlaczego to wybraliśmy Sackboy to odpowiednia gra dla dzieci, które lubią platformówki i cenią sobie pracę zespołową oraz kreatywność, jakich wymaga ta gra. W połączeniu z rozwiązywaniem zagadek i lekką fabułą Sackboy zapewnia niezapomniane wrażenia.

Pomimo obecności złoczyńcy gra „Sackboy” jest bezpieczna dla dzieci i nie promuje przemocy. To zdrowa dawka przyjaznej dla całej rodziny walki, rozwiązywania problemów i wciągającej eksploracji.

Nasza ocena:

„Sackboy” to arcydzieło dla dzieci, przeznaczone zarówno do gry pojedynczej, wieloosobowej, jak i kooperacyjnej. Skupia się przede wszystkim na eksploracji, walce i poruszaniu się po świecie. Jednocześnie należy do grona wybitnych gier logicznych, które sprawią, że mózg Twojego dziecka będzie pracował na pełnych obrotach.

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10. Bezgraniczny ocean – świetlisty [Najlepsza gra wideo dla dzieci zapewniająca relaksującą podwodną eksplorację]

Nasz wynik 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przygodowa Platformy Nintendo Switch (w tym kompatybilność z Switch 2) Rok wydania 2024 Twórca/twórcy Arika, Nintendo Średni czas rozgrywki Około 8 godzin Najlepsze dla Eksplorację podwodną Mocne strony Subtelna fabuła i spokojna atmosfera

Gra „Endless Ocean: Luminous” przenosi cię do rozległego, spokojnego oceanu pełnego raf koralowych, zatopionych statków i świecących stworzeń morskich. Możesz eksplorować świat we własnym tempie, bez ograniczeń czasowych i zagrożeń. To idealna gra na Switch dla dzieci, które uwielbiają odkrywanie nowych miejsc i zwierzęta. Oferuje relaksujące podwodne przygody w pojedynkę lub z przyjaciółmi podczas nurkowań online dla 30 graczy.

Granie w tę grę przypomina dryfowanie w świecie snów. Szybujesz między rafami, pływasz z delfinami i po drodze rejestrujesz rzadkie gatunki. Gra jest łatwa do opanowania, nawet dla początkujących, a gra w nią przypomina bardziej relaks niż rywalizację. Oczywiście przydałoby się kilka dodatkowych celów, ale spokojna eksploracja i nurkowania w trybie wieloosobowym sprawiają, że gra pozostaje wciągająca.

Dlaczego to wybraliśmy

Bezgraniczny ocean – świetlisty to spokojna, edukacyjna i piękna wizualnie gra, która pobudza ciekawość i sprzyja relaksowi graczy w każdym wieku.

Pod względem wizualnym gra zachwyca. Efekty wodne, zmieniające się światło i szczegółowo odwzorowane morskie życie wyglądają niemal hipnotycznie. Delikatna, nastrojowa ścieżka dźwiękowa spaja całość, a relaksujące melodie sprawiają, że długie sesje mijają niepostrzeżenie. Obserwowanie, jak twój nurek unosi się w świecących jaskiniach lub na skąpanych w słońcu płyciznach, to czysta terapia.

Nasza ocena:

„Nieskończony, świetlisty ocean” to jedna z najbardziej uspokajających gier, w jakie grałem w tym roku. To idealny wybór dla dzieci kochających przyrodę oraz dla każdego, kto chce na chwilę uciec od zgiełku.

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11. Dragon Quest Builders 2 [Najlepsza gra wideo dla dzieci łącząca fabularną przygodę, walkę i eksplorację]

Nasz wynik 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Sandbox, RPG akcji Platformy Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Windows Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Square Enix, Koei Tecmo Games, Omega Force Średni czas gry Około 55 godzin Najlepsze dla Walkę turową i mechanikę budowania Mocne strony Rozległy świat gry, który można eksplorować

Dragon Quest Builders 2 łączy fabułę z mechaniką budowania, pozwalając dzieciom na odkrywanie, tworzenie i toczenie zabawnych bitew, jednocześnie ratując świat. Brzmi jak coś, co spodobałoby się dziecku, i mogę to potwierdzić.

Dragon Quest Builders 2 to przede wszystkim przygoda dla jednego gracza. Jednak dzięki wspaniałemu trybowi online dzieci mogą również odkrywać świat gry wraz z maksymalnie trzema innymi graczami. Ta gra wymaga kreatywności, umiejętności komunikacyjnych oraz sprytnego przetrwania w świecie opanowanym przez złowrogą sektę.

Dlaczego to wybraliśmy Dragon Quest Builders 2 to jedna z naszych najlepszych propozycji ze względu na wciągający świat, subtelną fabułę i przyjemną eksplorację. Oferuje umiarkowanie wymagające walki oraz fantastyczny tryb kooperacji, który potęguje poczucie zanurzenia się w grze.

Jako gracz musisz uwolnić świat od hańby i przywrócić mu dawną świetność.

Nasza ocena:

Fantastyczny, kolorowy świat gra „Dragon Quest Builders 2”, pełen przyjaznych potworów, to wszystko, czego dziecko mogłoby sobie wymarzyć. Kreatywność, tworzenie świata, planowanie i rozwiązywanie problemów sprawiają, że ta gra to prawdziwa przyjemność dla dzieci poszukujących umiarkowanych wyzwań i tygodniowej zabawy.

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12. Alba: Przygoda z dziką przyrodą [Najlepsza gra wideo dla dzieci poświęcona ochronie dzikiej przyrody i ratowaniu środowiska]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przygodowa Platformy iOS, macOS, tvOS, Windows, Nintendo Switch, PS4 i PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Ustwo Games, PID Games Średni czas rozgrywki Około 4 godzin Najlepsze dla Odkrywanie przyrody na śródziemnomorskiej wyspie Mocne strony Styl graficzny i proste zadania logiczne

Alba: Przygoda z dziką przyrodą to wartościowa gra wideo dla dzieci, charakteryzująca się kreskówkową grafiką i pięknie zaprojektowaną główną bohaterką, Albą. Gra buduje świadomość ekologiczną poprzez podnoszącą na duchu opowieść o ratowaniu przyrody i ochronie dzikich zwierząt na śródziemnomorskiej wyspie.

Dlaczego to wybraliśmy Zdecydowaliśmy się na tę grę ze względu na jej relaksujący charakter i swobodną rozgrywkę, dzięki której dzieci mogą zdobywać wiedzę na temat ekologii, fauny oraz rozwiązywania problemów.

Gra jest niezwykle przyjazna dla dzieci – charakteryzuje się żywą kolorystyką, sympatycznymi zwierzętami i prostymi zadaniami. Uczy dzieci dbania o środowisko, a jednocześnie pozwala im odkrywać świat gry i rozkoszować się jego oprawą wizualną.

Nasza ocena:

„Alba: Przygoda w świecie dzikiej przyrody” to jedna z najlepszych gier dla dzieci, która uczy je, jak być delikatnym, troskliwym i kochającym wobec zwierząt i dzikiej przyrody. Biorąc pod uwagę brak obiektywnych wyzwań, gra doskonale nadaje się do relaksu po długim dniu nauki.

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13. Baba Is You [Najlepsza gra wideo dla dzieci rozwijająca kreatywność poprzez naginanie zasad gry]

Nasz wynik 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Logiczna Platformy Nintendo Switch, Linux, Windows, macOS, Android, iOS Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Hempuli Średni czas gry Około 8 godzin Najlepsze dla Rozwiązywanie zagadek z naginaniem zasad Mocne strony Ustalanie własnych zasad, by przejść grę

„Baba Is You” to pomysłowa gra logiczna, która uczy logiki i struktury językowej, pozwalając graczom na zmianę zasad gry w celu pokonania wyzwań. Pikselowa grafika w stylu oldschoolowym, nawiązująca do ery Nintendo, nadaje grze niepowtarzalny charakter, a nieustannie zmieniające się zasady sprawiają, że jest ona naprawdę wyjątkowa. Dzięki prostemu sterowaniu i możliwości wspólnej nauki gra doskonale wpisuje się również w grono najlepszych gier rodzinnych na Switchu.

W „Baba Is You” możesz wchodzić w interakcję z blokami reprezentującymi zasady gry. Manipulując tymi blokami, zmieniasz sposób działania gry, co pozwala ci pokonywać łamigłówki i przemierzać sprytnie skonstruowany świat gry.

Dlaczego to wybraliśmy Niekonwencjonalne podejście do rozwiązywania zagadek, w którym dzieci same ustalają zasady gry, aby pokonywać wyzwania. Zdecydowanie wyjątkowy tytuł, który zapewni graczom wiele godzin wciągającej rozrywki.

Chociaż jest to z pewnością jedna z najlepszych gier wideo dla dzieci, a nawet całkiem niezła gra rodzinna na konsolę Switch, jest ona dość trudna i wymaga skutecznego rozwiązywania problemów, kreatywnego myślenia oraz nieszablonowego podejścia. Właśnie dlatego świetnie sprawdza się zarówno dla dzieci, jak i rodziców.

Nasza ocena:

„Baba Is You” to znakomita gra dla dzieci, która pobudza umysł i pomaga im rozwijać krytyczne, nieszablonowe myślenie oraz doskonałe umiejętności rozwiązywania problemów. To jedna z najlepszych gier na Switch, oferująca odmienne podejście do logiki i łamania zasad w celu pokonania pozornie nie do pokonania wyzwań.

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14. Letters – pisemna przygoda [Najlepsza gra wideo dla dzieci z wzruszającą fabułą i łamigłówkami]

Nasz wynik 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Logiczna Platformy Windows, macOS, Nintendo Switch Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Gry o 5 rano, Gry PID Średni czas gry Około 3 godzin Najlepsze dla Rozwiązywanie zagadek z wykorzystaniem liter i słów Mocne strony Ciekawa historia, która rozwija się w miarę działań gracza

„Listy – pisemna przygoda” to wzruszająca, fabularna gra logiczna, w której dzieci rozwiązują zadania z wykorzystaniem liter i słów, ucząc się przy tym kreatywności i empatii.

Gra opowiada o Sarah, małej, nieśmiałej dziewczynce, która przegląda swoje wiadomości na czacie i listy. Zadaniem dzieci jest czytanie i pisanie listów, rozwiązywanie zagadek oraz odkrywanie tej wzruszającej historii. „Listy: pisemna przygoda” to gra zabawna, relaksująca i pełna życia.

Dlaczego to wybraliśmy Urocza, oparta na fabule gra, w której gracze rozwiązują łamigłówki za pomocą liter i słów, ucząc się jednocześnie empatii i kreatywności.

Gra jest bezpieczna dla dzieci, które dzięki niej poprawią swoje umiejętności czytania i pisania, a jednocześnie zaspokoją swoją ciekawość i nauczą się empatii.

Nasza ocena:

„Listy: pisemna przygoda” to relaksująca gra wideo dla dzieci, która pozwala im odkrywać bezpieczny, kolorowy świat i rozwiązywać zagadki, wykorzystując umiejętności czytania i pisania. Nauczanie umiejętności rozwiązywania problemów i empatii to kluczowe elementy tej gry – z pewnością zgodzisz się, że każde dziecko powinno je posiadać.

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15. Kerbal Space Program [Najlepsza gra dla dzieci do nauki podstaw fizyki i inżynierii]

Nasza ocena 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja lotów kosmicznych Platformy Windows, Linux, macOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Oddział, Dywizja Prywatna Średni czas rozgrywki ponad 60 godzin Najlepsze dla Nauczanie inżynierii i fizyki Mocne strony Budowanie statków kosmicznych i odkrywanie planet

Gra „Kerbal Space Program” wprowadza dzieci w podstawy fizyki i inżynierii, pozwalając im budować rakiety, eksplorować planety i uczyć się metodą prób i błędów w zabawny sposób. Akcja gry „Kerbal Space Program” skupia się na Kerbalach, rasie obcych.

Wcielając się w rolę Kerbala, będziesz przeprowadzać zabawne eksperymenty, wystrzeliwać statki kosmiczne i eksplorować świat gry w poszukiwaniu materiałów do tworzenia przedmiotów. Gra „Kerbal Space Program” łączy w sobie realistyczną fizykę, skomplikowaną inżynierię i rozwiązywanie problemów, zapewniając jedne z najbardziej satysfakcjonujących wrażeń.

Dlaczego to wybraliśmy To pozycja obowiązkowa dla ciekawskich dzieci, które chętnie poznają podstawy fizyki i inżynierii poprzez budowanie statków kosmicznych, eksplorację planet i uczenie się na własnych błędach.

Jednocześnie swobodne podejście sprzyja relaksowi, a lekki klimat sprawia, że dzieci czują się tu jak w domu.

Nasza ocena:

„Kerbal Space Program” to gra, którą koniecznie trzeba wypróbować, aby pobudzić kreatywność, nauczyć się podstaw fizyki i poprawić umiejętności rozwiązywania problemów. Dzieci od razu zakochają się w uroczych, małych, zielonych Kerbalach.

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16. Spore [Najlepsza gra wideo dla dzieci, w której można obserwować ewolucję życia od komórek do cywilizacji]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja życia Platformy Windows, macOS X Rok wydania 2008 Twórca/twórcy Maxis, Electronic Arts Średni czas gry 15+ godzin Najlepsze dla Tworzenie gatunków i cywilizacji od podstaw Mocne strony Zarządzanie cywilizacją, aby utrzymać ją przy życiu

Spore pobudza wyobraźnię i ciekawość dotyczącą życia oraz ewolucji, ponieważ gracze tworzą gatunki i prowadzą je od mikroorganizmów aż po galaktycznych odkrywców. Jest to jedna z najlepszych gier wideo dla dzieci, w której mogą one rozwijać swoje stworzenia od komórek do dorosłych osobników oraz budować rozległą cywilizację.

Dlaczego to wybraliśmy Wybraliśmy Spore ze względu na jego wyjątkowe podejście do życia i ewolucji, w którym gracze mogą tworzyć gatunki i obserwować, jak rozwijają się one od mikroorganizmów do dorosłych osobników, a później – do pełnoprawnych cywilizacji.

Spore pozwala dzieciom projektować stworzenia, które im się podobają, a jednocześnie uczy o ewolucji, adaptacji i konieczności rozwiązywania problemów. Pomimo upływu czasu Spore nadal wygląda efektownie i kolorowo, a humorystyczny akcent dodaje mu uroku.

Nasza ocena:

„Spore” to niesamowita gra wideo dla dzieci i rodziców, którzy mogą zanurzyć się w jej świecie i tworzyć całe cywilizacje od podstaw. Jest nie tylko zabawna i wciągająca, ale także stanowi doskonałą lekcję ewolucji, pokonywania problemów i nieustannego dostosowywania się.

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17. Seria „Spider-Man” wydawnictwa Marvel [Najlepsza gra wideo dla dzieci, łącząca wysokiej jakości fabułę z zabawnymi walkami superbohaterów]

Nasza ocena 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja i przygoda Platformy PS4, PS5, Windows Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Insomniac Games, Sony Interactive Entertainment Średni czas rozgrywki Około 18 godzin na przejście głównej fabuły Najlepsze dla Płynną i przyjemną walkę Mocne strony Fabuła i imponująca oprawa wizualna

Seria „Spider-Man: Gra Marvela” nie wymaga specjalnego przedstawiania. Łączy w sobie ekscytującą akcję superbohaterską z emocjonującą fabułą i lekcjami moralnymi na temat odpowiedzialności i odwagi. Peter Parker zawsze był jedną z moich ulubionych postaci fikcyjnych, a dzieci też go uwielbiają.

Ta seria jest po prostu doskonała. Od fabuły i pięknych nowojorskich drapaczy chmur po płynną walkę, rozwijalne umiejętności i oszałamiającą grafikę. Seria „Spider-Man: Gra Marvela” to gra przeznaczona dla dzieci w wieku co najmniej 12 lat, ponieważ ma bardziej dojrzałą treść.

Dlaczego to wybraliśmy Gry z serii Spider-Man charakteryzują się imponującą fabułą, dopracowaną rozgrywką, niesamowitymi walkami i oszałamiającą grafiką. Są doskonałe dla dzieci, które preferują bardziej intensywną rozgrywkę, a nie wyłącznie relaksującą lub edukacyjną.

Chociaż młodsze dzieci również mogą czerpać z nich przyjemność, uważam, że starsze dzieci lepiej uchwycą fabułę i zrozumieją przekaz, jaki ona niesie.

Nasza ocena:

Seria „Spider-Man: Gra Marvela” to zawsze dobry wybór. To arcydzieło o superbohaterach wciąga gracza dzięki wciągającej fabule, satysfakcjonującym walkom i przyjemnej eksploracji Nowego Jorku.

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18. Sid Meier’s Civilization V [Najlepsza gra wideo dla dzieci poświęcona budowaniu i zarządzaniu historycznymi cywilizacjami]

Nasz wynik 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strategia turowa Platformy Windows, macOS, Linux Rok wydania 2010 Twórca/twórcy Firaxis Games, 2K, Aspyr Średni czas gry Ponad 120 godzin Najlepsze dla Budowanie i zarządzanie imperiami Mocne strony Potencjał edukacyjny (historia, geografia i nie tylko)

Sid Meier’s Civilization V to jedna z najbardziej wciągających gier strategicznych, którą dzieci po prostu uwielbiają. Rozwija ona strategiczne myślenie i ciekawość historyczną, ponieważ gracze budują imperia, prowadzą dyplomację i kształtują losy swojej cywilizacji.

Ta gra pozwala stworzyć własną cywilizację i poprowadzić ją od czasów starożytnych aż do współczesności. Będziesz zakładać miasta, odkrywać nowe technologie, eksplorować świat i nawiązywać przyjaźnie (lub zyskiwać wrogów) po drodze. Moim zdaniem Sid Meier’s Civilization V spełnia wszystkie najważniejsze kryteria.

Dlaczego to wybraliśmy To prawdziwa perełka wśród gier strategicznych, która uczy dzieci historii i strategicznego myślenia – nic dziwnego, że ją wybraliśmy! Gracze będą odkrywać świat i kierować swoją cywilizacją od czasów starożytnych aż po współczesność, zarządzając po drodze wszystkimi jej aspektami.

Wymaga to strategicznego planowania, myślenia i cierpliwości. Gra uczy jednak również geografii i historii, ponieważ w trakcie rozgrywki pojawiają się znani przywódcy i wynalazki.

Nasza opinia:

„Sid Meier’s Civilization V” to nowoczesna gra strategiczna, dzięki której dowiesz się więcej o historii, geografii oraz rozwijających się i kwitnących społeczeństwach. To świetny sposób dla dzieci, by dojrzeć i poznać wydarzenia, które ukształtowały naszą cywilizację taką, jaką znamy dzisiaj.

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19. Seria „Portal” [Najlepsza gra wideo dla dzieci z łamigłówkami opartymi na fizyce i zabawnym czarnym humorem]

Nasz wynik 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma logiczna Platformy PS3, Xbox 360, Nintendo Switch, Windows, Linux, Android, OS X Rok wydania 2007 Twórca/twórcy Valve, Microsoft Game Studios Średni czas rozgrywki Około 4 godzin Najlepsze dla Łamigłówki oparte na fizyce Mocne strony Czarny humor i fabuła

Seria Portal rozwija umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia dzięki łamigłówkom opartym na fizyce oraz czarnemu humorowi, stanowiąc prawdziwą lekcję sprytnego projektowania gier. Firma Valve trafiła w dziesiątkę z tą grą i zapewniam, że zapewnia ona ogromną satysfakcję zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Otrzymujesz pistolet Portal, którego używasz do tworzenia przejść łączących dwa miejsca. Ta mechanika gry służy do rozwiązywania zagadek, które często opierają się na pędzie, strategii i fizyce, aby w pełni rzucić wyzwanie graczowi.

Dlaczego to wybraliśmy Gry z serii Portal należą do najlepszych pod względem rozwoju umysłowego, zrozumienia zasad fizyki i rozwiązywania zagadek. Chwyć za pistolet Portal i wyrusz w kilkugodzinną przygodę pełną czarnego humoru, pomysłowych zagadek i nienagannej fabuły.

Gry z serii „Portal” mają również fabułę oraz mroczny, ale sprytnie wpleciony humor, który wydaje się jednocześnie ostry i bezpieczny. Co najważniejsze, nie ma w nich przemocy, więc dzieci mogą w nie grać, zanurzyć się w tym świecie i zatracić się w nim na wiele godzin.

Nasza ocena:

Jedna z najlepszych gier wideo dla dzieci, „Portal”, zapewnia świetną rozrywkę, łącząc logikę, naukę i dowcipny humor w jednym, przyjaznym dla dzieci pakiecie. Dzieciom spodoba się płynna, dopracowana rozgrywka oraz przyciągająca wzrok grafika, która pozwala jeszcze bardziej zanurzyć się w świecie gry.

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20. Democracy 4 [Najlepsze gry wideo dla dzieci uczące strategii politycznej i zarządzania państwem]

Nasza ocena 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja rządzenia Platformy Windows, Linux, macOS, Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, Nintendo Switch Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Positech Games Średni czas rozgrywki Ponad 10 godzin Najlepsze dla Prowadzenie wirtualnego rządu i podejmowanie kluczowych decyzji Mocne strony Zabawne podejście do polityki i ekonomii

„Democracy” to fantastyczny wybór wśród gier wideo dla dzieci, który uczy podejmowania decyzji i zasad etycznych w prawdziwym świecie, powierzając graczom zadanie kierowania rządem i rozwiązywania złożonych problemów społecznych. Choć brzmi to wymagająco, gra realizuje ten cel w zabawny i interaktywny sposób.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Demokracja” uczy podejmowania decyzji i etyki, pozwalając dzieciom kierować własnymi wirtualnymi rządami i rozwiązywać złożone problemy społeczne, a jednocześnie obserwować efekty swoich działań w czasie rzeczywistym.

Gracz wciela się w rolę przywódcy kraju, który zajmuje się edukacją, prawodawstwem, ochroną środowiska, podatkami i wieloma innymi sprawami. W trakcie gry gracz obserwuje konsekwencje swoich działań oraz ich wpływ na cały naród.

Nasza opinia:

„Democracy” to mistrzowska lekcja krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, która uczy dzieci, jak funkcjonują rządy. W tej edukacyjnej symulacji gracze zmierzą się z niezliczonymi wyzwaniami, dzięki którym ekonomia i polityka stają się niesamowicie zabawne, a nie całkowicie nudne, jak to ma miejsce w prawdziwym życiu.

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Nadchodzące gry wideo dla dzieci w 2026 roku

Przyszłość gier przyjaznych dzieciom zapowiada się zabawnie i obfituje w nowe doświadczenia, oferując przytulne przygody, kreatywne światy typu sandbox oraz światy oparte na fabule. Oto trzy najważniejsze nadchodzące tytuły, na które warto zwrócić uwagę:

Pokémon Pokopia (2026) – Przytulna gra symulacyjna o życiu, w której wraz z Pokémonami pomagasz odbudować miasto. Gracze mogą tworzyć przedmioty, uprawiać ziemię, odkrywać świat i nawiązywać przyjaźnie w spokojnym świecie. Gra, która ukaże się na konsoli Nintendo Switch 2, jest idealna dla młodszych dzieci, które lubią spokojną, kreatywną rozgrywkę.

– Przytulna gra symulacyjna o życiu, w której wraz z Pokémonami pomagasz odbudować miasto. Gracze mogą tworzyć przedmioty, uprawiać ziemię, odkrywać świat i nawiązywać przyjaźnie w spokojnym świecie. Gra, która ukaże się na konsoli Nintendo Switch 2, jest idealna dla młodszych dzieci, które lubią spokojną, kreatywną rozgrywkę. Starsand Island (2026) – Wesoła gra symulacyjna skupiająca się na codziennym życiu na wyspie. Dzieci mogą tworzyć przedmioty, uprawiać ziemię, odkrywać nowe miejsca i nawiązywać relacje z postaciami niezależnymi. Swoboda twórcza i wciągający świat sprawiają, że gra idealnie nadaje się do rodzinnej zabawy w spokojnym tempie.

– Wesoła gra symulacyjna skupiająca się na codziennym życiu na wyspie. Dzieci mogą tworzyć przedmioty, uprawiać ziemię, odkrywać nowe miejsca i nawiązywać relacje z postaciami niezależnymi. Swoboda twórcza i wciągający świat sprawiają, że gra idealnie nadaje się do rodzinnej zabawy w spokojnym tempie. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (2026) – oparta na fabule, przyjazna dla dzieci gra z serii Monster Hunter. Gracze zaprzyjaźniają się z potworami i przeżywają z nimi przygody w kolorowych światach. Dostępna na Switchu, PC i innych konsolach, jest idealna dla dzieci, które kochają fantazję i eksplorację.

Te nadchodzące gry obiecują kreatywność, przygodę i rodzinną zabawę. Są idealne do pobudzania wyobraźni, zachęcania do rozwiązywania problemów oraz angażowania dzieci, zapewniając im jednocześnie bezpieczne i dostosowane do wieku doświadczenia z grami.

Moja ogólna ocena najlepszych gier dla dzieci

Te 20 najlepszych gier wideo dla dzieci to coś więcej niż tylko rozrywka. Są one niezbędne do nauczania rozwiązywania problemów, pracy zespołowej i kreatywności – cnót, które powinno posiadać każde dziecko i każdy dorosły. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, oto kilka propozycji, które mogą Cię zainspirować:

Do nauki → Scribblenauts: Mega Pack . Wspaniała gra wideo dla dzieci, która pomaga poszerzyć słownictwo i pobudzić wyobraźnię, pozwalając im tworzyć wszystko, co tylko sobie wyobrażą.

. Wspaniała gra wideo dla dzieci, która pomaga poszerzyć słownictwo i pobudzić wyobraźnię, pozwalając im tworzyć wszystko, co tylko sobie wyobrażą. Do relaksu → Animal Crossing: Nowe Horyzonty . Najlepsza gra na odprężenie dla młodych graczy. Nadchodząca aktualizacja na Switch 2 wprowadza możliwość dekorowania hoteli, Wyspy Snu oraz przedmioty tematyczne, dzięki czemu życie na tej przytulnej wyspie stanie się jeszcze bardziej kreatywne i towarzyskie.

. Najlepsza gra na odprężenie dla młodych graczy. Nadchodząca aktualizacja na Switch 2 wprowadza możliwość dekorowania hoteli, Wyspy Snu oraz przedmioty tematyczne, dzięki czemu życie na tej przytulnej wyspie stanie się jeszcze bardziej kreatywne i towarzyskie. Dla kreatywności → Minecraft . Najlepszy wybór do rozwijania kreatywności i umiejętności przetrwania poprzez eksplorację, tworzenie przedmiotów oraz walkę z potworami i innymi graczami w trybie wieloosobowym.

. Najlepszy wybór do rozwijania kreatywności i umiejętności przetrwania poprzez eksplorację, tworzenie przedmiotów oraz walkę z potworami i innymi graczami w trybie wieloosobowym. Do opowiadania historii → Seria „Spider-Man” wydawnictwa Marvel. Wybierz tę grę, jeśli szukasz dojrzałej, ale wciąż przyjaznej dla całej rodziny fabuły, która zgłębia zmagania Spider-Mana (Petera Parkera) z byciem jednocześnie superbohaterem, zwykłą osobą i przyjacielem.

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Często zadawane pytania