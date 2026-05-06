Les 20 meilleurs jeux vidéo pour enfants : à la fois relaxants et stimulants

Vous recherchez donc d’excellents jeux vidéo qui conviennent non seulement aux passionnés, mais aussi aux enfants, et qui plaisent également aux parents ? Ce guide vous présente les meilleurs jeux vidéo pour enfants, disponibles sur consoles, PC et mobiles, soigneusement sélectionnés pour favoriser les moments de jeu en famille.

Ces titres stimuleront la créativité, encourageront la résolution de problèmes et favoriseront le travail d’équipe, tout en proposant un contenu adapté aux jeunes joueurs.

En tant que joueur et parent, j’ai testé ces jeux sur de véritables appareils, notamment la Nintendo Switch, la PlayStation, la Xbox et les plateformes mobiles, afin que vous puissiez initier votre enfant au jeu vidéo en toute confiance. Qu’il s’agisse de jeux ludiques et éducatifs ou d’aventures légères, ces titres constituent le moyen idéal de créer ensemble des moments inoubliables.

Notre sélection des meilleurs jeux vidéo pour enfants

Cette liste présente les meilleurs jeux vidéo pour les enfants de tous âges, de 4 ans à 12 ans et plus. J’ai classé les jeux de manière à permettre aux parents de trouver facilement des options adaptées à l’âge de leur enfant, à la fois ludiques et sûres.

Avant de vous présenter la liste complète, voici nos trois coups de cœur, parfaits pour jouer en famille et qui vous garantiront des heures de divertissement.

1 Animal Crossing: New Horizons 2018 Dernier opus de la série de simulation de vie sur Nintendo, dans lequel les joueurs s'installent dans un nouveau village afin de se construire une vie paisible en se liant d'amitié avec les villageois, en collectionnant des œuvres d'art, en participant à des événements sociaux, et bien plus encore. Buy now 2 Little Big Workshop 2019 Un charmant jeu de simulation d'usine dans lequel les enfants peuvent concevoir et gérer leur propre atelier miniature. Il favorise la réflexion stratégique, la résolution de problèmes et la gestion des ressources, tandis que les joueurs fabriquent divers produits et optimisent leurs chaînes de production. Buy now 3 Big Brain Academy: Brain vs. Brain 2021 Un jeu de réflexion ludique et éducatif qui met à l'épreuve les capacités cognitives des joueurs à travers des mini-jeux captivants axés sur la mémoire, la logique, les mathématiques et la perception. Idéal pour les enfants qui aiment apprendre tout en jouant. Buy now

Bien que vous puissiez immédiatement choisir l’un d’entre eux et vous y plonger, j’ai encore beaucoup d’autres jeux incroyables à vous présenter. Faites défiler la page vers le bas pour en savoir plus sur les meilleurs jeux vidéo pour enfants et découvrez comment ils peuvent divertir vos enfants et améliorer leurs capacités mentales et cognitives.

Les 20 meilleurs jeux vidéo pour enfants : notre sélection pour les plus jeunes

Avant de passer à la liste complète des meilleurs jeux vidéo pour enfants, voici quelques précisions sur la manière dont j’ai testé ces jeux, afin que vous sachiez à quoi vous attendre.

J’ai testé chacun de ces titres sur notre Nintendo Switch et sur notre PC de jeu familial CyberPowerPC branché à la télévision, ce qui nous a permis de jouer ensemble à certains d’entre eux. Cette combinaison m’a permis de me faire une excellente idée du fonctionnement de ces jeux aussi bien sur une console portable que sur un véritable PC de jeu.

Je tiens à préciser que tous ces titres sont parfaits pour jouer en solo, mais que certains sont encore meilleurs en mode multijoueur. Passons maintenant à la liste de ces jeux géniaux, à la fois amusants, sûrs et parfaits pour les enfants !

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1. Animal Crossing : New Horizons [Meilleur jeu vidéo pour enfants favorisant la créativité et les liens sociaux]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de vie / simulation sociale Plateformes Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 (édition améliorée) Année de sortie 2020 (Switch), 2026 (édition Switch 2 + mise à jour majeure gratuite) Créateur(s) Nintendo EPD, Hisashi Nogami, Aya Kyogoku Durée de jeu moyenne 60 à 300 heures et plus (selon le style de jeu et les objectifs) Idéal pour Les enfants et les familles qui aiment la créativité, la décoration et les jeux sociaux apaisants

Animal Crossing : New Horizons incarne à la perfection le jeu convivial par excellence. Vous commencez sur une île déserte, où vous rassemblez des matériaux, fabriquez des objets, pêchez et construisez le lieu de villégiature de vos rêves. C’est le jeu idéal pour les enfants qui aiment la liberté créative et le jeu social. L’édition Switch 2 ajoute de nouveaux outils, un mode coopératif amélioré et des commandes plus fluides qui rendent la vie sur l’île encore plus agréable.

Y jouer, c’est comme se glisser dans une routine apaisante. Chaque jour apporte son lot de petits objectifs : attraper des insectes, décorer votre maison ou discuter avec les villageois. Le rythme est tranquille, et la récompense, c’est de voir votre île s’épanouir. Le jeu en ligne peut être lent, mais cela en vaut la peine lorsque des amis vous rendent visite et que vous leur montrez vos créations.

Pourquoi nous l’avons choisi New Horizons est le jeu de détente par excellence pour les enfants. Il allie créativité, partage et bonne humeur à l’état pur.

En plus de la version Switch 2 d’Animal Crossing : New Horizons, cette nouvelle mise à jour gratuite apporte d’importantes améliorations. Vous pouvez gérer un hôtel en bord de mer, décorer des chambres à thème et gagner des tickets d’hôtel pour obtenir des objets rares. Vous trouverez également le service de nettoyage de Reetti et les « Îles du Rêve » : des mondes oniriques que vous pouvez créer ou visiter avec vos amis. Il s’agit de la plus importante mise à jour que la série ait connue depuis des années.

Les graphismes sont doux, lumineux et pleins de charme. Des arbres qui se balancent aux couchers de soleil chatoyants, tout semble avoir été conçu à la main pour vous procurer un sentiment de bien-être. La musique d’ambiance et les petits effets sonores vous plongent immédiatement dans l’univers du jeu.

Mon verdict :

Animal Crossing : New Horizons reste intemporel ; une évasion chaleureuse et créative qui transforme le jeu quotidien en quelque chose de véritablement spécial.

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2. Little Big Workshop [Meilleur jeu vidéo pour enfants en matière de résolution de problèmes et de gestion des ressources]

Notre note 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de construction et de gestion Plateformes Windows, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, macOS, Android, Apple TV Année de sortie 2019 Développeur(s) Mirage Game Studios, HandyGames Durée moyenne de jeu Environ 20 heures Idéal pour La résolution de problèmes et la gestion d'usine Ce que j'ai apprécié Jouer le rôle de PDG d’une usine virtuelle

Un autre excellent titre, Little Big Workshop, figure dans cette liste. Little Big Workshop enseigne les bases de la résolution de problèmes et de la gestion des ressources à travers la gestion d’une usine de jouets miniature, avec des graphismes amusants et des mécanismes simples.

Les enfants adorent ce jeu car il présente un niveau de difficulté modéré, tout en restant très amusant. Le gameplay consiste à construire l’usine la plus efficace possible en respectant les normes de qualité les plus strictes et en faisant face à un PDG rival.

Pourquoi nous l’avons choisi Little Big Workshop est un titre incontournable qui favorise la résolution de problèmes et la gestion des ressources, en enseignant aux enfants les bases du métier de PDG et de la gestion de leur propre usine.

Cependant, les joueurs devront également gérer les ouvriers de l’usine afin d’éviter de les surmener et de compromettre la production. À mon avis, Little Big Workshop est une simulation de PDG, et cela, mes amis, préparera votre enfant à la réussite.

Mon verdict :

Comptant parmi les meilleurs jeux vidéo pour enfants, Little Big Workshop a beaucoup à offrir. Il est captivant, amusant et suffisamment stimulant pour susciter l’intérêt des plus jeunes. Le style graphique renforce cette ambiance « enfantine » et confère au jeu un aspect et une atmosphère authentiques.

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3. Big Brain Academy : Cerveau contre cerveau [Meilleur jeu vidéo pour enfants visant à améliorer les capacités cognitives et l'esprit critique]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Ludo-éducatif, résolution d’énigmes Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2005 Créateur(s) Nintendo EAD, Nintendo Durée moyenne de jeu Environ 6 heures Idéal pour Développer la logique et la mémoire Ce que j’ai apprécié Mode Versus à 7 joueurs

Je me souviens avoir joué à Big Brain Academy : Cerveau contre cerveau avec mes frères et sœurs. C’est un petit jeu exigeant, mais amusant, qui aide à développer la mémoire, la logique et le temps de réaction grâce à des mini-jeux colorés qui stimulent l’esprit des plus jeunes.

Le jeu propose trois modes : Test, Entraînement et Versus. Ce dernier est le plus passionnant, car il permet à jusqu’à 7 joueurs de mettre leur cerveau à l’épreuve. Vous devrez résoudre diverses énigmes qui mettront à l’épreuve votre temps de réaction, vos compétences en mathématiques et en reconnaissance d’objets, ainsi que votre mémoire.

Pourquoi nous l'avons choisi Big Brain Academy : Cerveau contre cerveau propose de nombreux défis aux enfants dotés d’un esprit de compétition. Nous l’avons choisi principalement pour son mode « Versus », dans lequel ils peuvent défier jusqu’à 6 autres joueurs et découvrir qui a le plus grand cerveau.

Big Brain Academy : Cerveau contre cerveau est l’un des meilleurs jeux pour les enfants et les parents qui recherchent un mélange parfait entre apprentissage et divertissement.

Mon verdict :

Ce titre conviendra parfaitement aux enfants qui ont au moins quelques amis, frères ou sœurs. Le mode « Versus » est le cœur du jeu et permet de vivre des moments inoubliables avec vos proches.

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4. Kirby et le Pays oublié [Idéal pour les jeunes aventuriers passionnés de découverte]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de plateforme en 3D, action-aventure Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2022 Développeur(s) HAL Laboratory, Nintendo Durée moyenne de jeu Environ 10 à 12 heures pour l'histoire principale, environ 20 à 25 heures pour les joueurs qui souhaitent tout débloquer Idéal pour Les enfants et les familles à la recherche d’une aventure en 3D sans prise de tête, avec des énigmes simples et un mode coopératif amusant Ce que j’ai apprécié Le mode « Mouthful » renouvelle sans cesse les énigmes et les déplacements

Kirby et le Pays oublié reprend le charme classique en 2D de la petite boule rose et le transpose pour la première fois en 3D. Vous explorez un monde abandonné regorgeant de secrets, d’énigmes et d’objets à collectionner.

La capacité de Kirby à aspirer ses ennemis et à copier leurs pouvoirs reste le point fort du jeu, mais le « mode Bouffée » change la donne : vous pouvez désormais avaler une voiture, un distributeur automatique ou même un cône de signalisation pour résoudre des énigmes originales. Ajoutez à cela le mode coopératif avec Bandana Waddle Dee, et vous obtenez une expérience partagée formidable pour toute la famille.

Le gameplay est fluide, indulgent et extrêmement amusant. Je ne me suis jamais senti pénalisé pour avoir expérimenté, ce qui en fait un excellent choix pour les jeunes joueurs. Les niveaux sont linéaires, mais regorgent de chemins cachés et d’une narration environnementale astucieuse.

Pourquoi nous l'avons choisi Ce jeu est accessible, créatif et procure un immense plaisir, que ce soit en solo ou en famille. La conception de l’univers de Kirby et ses pouvoirs garantissent un jeu toujours captivant, du début à la fin.

Visuellement, le jeu sort littéralement de l’écran. Cet univers post-apocalyptique a, d’une certaine manière, un côté mignon, et la bande-son est de la pure magie Nintendo : des mélodies entraînantes qui oscillent entre détente et aventure à mesure que vous passez d’un niveau à l’autre. C’est un régal tant pour les yeux que pour les oreilles, et l’animation confère à chaque personnage une personnalité bien affirmée.

Mon verdict :

C’est actuellement le meilleur jeu de plateforme en 3D pour les jeunes joueurs. Il est amusant, imaginatif et soigné, à la manière classique de Nintendo. Que vous ayez cinq ou cinquante ans, impossible de jouer à Kirby et le Pays oublié sans sourire.

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5. Sesame Street : Once Upon a Monster [Meilleur jeu vidéo pour enfants visant à enseigner l’empathie et le travail d’équipe]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Ludo-éducatif, aventure Plateformes Xbox 360 Année de sortie 2011 Créateur(s) Double Fine Productions, Warner Bros. Interactive Entertainment Durée moyenne de jeu Environ 3 heures Idéal pour Une histoire réconfortante de la Rue Sésame Ce que j’ai apprécié Des mini-jeux variés axés sur la résolution de problèmes

« La Rue Sésame : Il était une fois un monstre » figure parmi les meilleurs jeux d’aventure que les enfants adoreront. C’est une aventure réconfortante qui enseigne l’empathie, la gentillesse et la coopération à travers les personnages bien-aimés de la Rue Sésame.

Si vous adorez Elmo et le Monstre des Biscuits, vous serez ravis de les voir occuper le devant de la scène. Chaque chapitre du jeu présente un problème que ces deux-là vont résoudre. Vous y parviendrez grâce à de petits mini-jeux amusants, qui impliquent des courses, de la danse et bien plus encore.

Pourquoi nous l’avons choisi Ce jeu réconfortant, qui se déroule dans l’univers de Sesame Street, est idéal pour travailler la coordination et aiguiser les réflexes de votre enfant grâce à une variété de mini-jeux interactifs.

« La Rue Sésame : Il était une fois un monstre » est le meilleur jeu Xbox pour enfants, et si vous possédez une Xbox 360, vous êtes assuré de vous amuser, à condition de disposer de la manette Kinect.

Mon avis :

Un choix évident pour les fans de la série Sesame Street, qui met à l'épreuve vos réflexes, votre coordination et votre esprit d'équipe, à condition que vous disposiez d'une Xbox 360 et de la manette Kinect, désormais obsolète. Avec cette manette, le jeu devient une source de plaisir sans fin.

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6. Méga-pack Scribblenauts [Meilleur jeu vidéo pour enfants favorisant la créativité et l’imagination grâce à la création de mondes]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu d'action, de réflexion et de plateforme Plateformes Nintendo Switch, PS4, Xbox One Année de sortie 2009 Développeur(s) 5th Cell, Shiver Entertainment, Warner Bros. Interactive Entertainment Durée moyenne de jeu Environ 10 heures Idéal pour Enrichir son vocabulaire Ce que j’ai apprécié Résoudre des énigmes avec des mots

Le Méga-pack Scribblenauts regroupe certains des meilleurs jeux vidéo pour enfants. Ce Mega Pack comprend plusieurs titres de la série Scribblenauts qui enrichissent le vocabulaire et stimulent la créativité en permettant aux enfants de résoudre des énigmes à l'aide de mots. Tout ce qu'ils peuvent imaginer, ils peuvent le créer !

Pourquoi nous l'avons choisi Un jeu de réflexion exceptionnel qui enrichit le vocabulaire et stimule la créativité. Les enfants l’adorent, et les parents l’apprécient pour son caractère immersif et ses graphismes colorés qui confèrent au jeu une ambiance chaleureuse et conviviale.

C’est l’un des meilleurs jeux chaleureux pour les enfants qui souhaitent laisser libre cours à leur imagination et créer des mondes incroyables, à la fois immersifs et réalistes. Les graphismes colorés et stylisés de Scribblenauts rendent le jeu adorable, tandis que la musique de fond apaisante lui confère une atmosphère chaleureuse et accueillante.

Mon verdict :

Méga-pack Scribblenauts est un jeu incontournable grâce à son gameplay innovant et polyvalent qui allie créativité, imagination et résolution d’énigmes. Mieux encore, les enfants peuvent créer tout ce dont ils rêvent, ce qui leur permet d’exprimer pleinement leurs pensées et leurs sentiments.

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7. Minecraft : Éditions Java et Bedrock [Meilleur jeu vidéo pour enfants axé sur l’exploration, la survie et la création dans un monde de type « bac à sable » composé de blocs]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Survie, bac à sable Plateformes Windows, Linux, macOS, ChromeOS, PlayStation 4 et 5, Nintendo Switch, Xbox Series S/X, Xbox One, iOS, Android Année de sortie 2011 Créateur(s) Mojang Studios Caractéristique unique Graphismes en blocs Idéal pour L'exploration et la survie Ce que j’ai apprécié Un gameplay ouvert de type « bac à sable »

Il n’y a aucune honte à aimer Minecraft, car c’est l’un des meilleurs jeux vidéo pour les enfants et les parents. J’y jouais quand j’étais plus jeune, et je vois que de nombreux enfants y prennent encore plaisir. Minecraft favorise la créativité, la résolution de problèmes et le travail d’équipe, tandis que les enfants explorent, construisent et survivent dans un monde en mode « bac à sable » composé de blocs et offrant des possibilités infinies.

Il figure parmi les meilleurs jeux en monde ouvert que vous pouvez explorer à votre guise sans jamais vous lasser. Le mode multijoueur apporte davantage de profondeur, tandis que les mécanismes de fabrication, de survie et de construction permettent aux enfants de s’exprimer pleinement.

Pourquoi nous l'avons choisi Nous avons choisi Minecraft pour son gameplay ouvert de type « bac à sable », où les enfants peuvent tout apprendre sur la survie, la fabrication d’objets, l’exploration et les interactions sociales. Ce jeu est parfaitement adapté aux enfants, tout en proposant un niveau de difficulté raisonnable et une gestion des ressources.

Le graphisme en blocs de Minecraft atténue les moments parfois violents, comme le fait de tuer des animaux ou d’autres joueurs pour survivre. Cela en fait un jeu adapté aux enfants de tous âges qui souhaitent s’immerger dans le vaste univers de ce jeu.

Mon avis :

Minecraft est un jeu « bac à sable » classique que les enfants adorent généralement. Il contribue à développer des compétences telles que la créativité, la résolution de problèmes, la survie et même l’intelligence sociale, grâce à son expérience multijoueur exceptionnelle.

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8. La série Super Mario Maker [Meilleur jeu vidéo pour enfants permettant de concevoir des niveaux Super Mario]

Notre note 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de plateforme, éditeur de niveaux Plateformes Nintendo 3DS, Nintendo Switch, Wii U (services en ligne n'étant plus pris en charge) Année de sortie 2015 Créateur(s) Nintendo EAD, Nintendo EPD, Nintendo Software Technology, Nintendo Caractéristique unique Création de niveaux Super Mario Idéal pour Expérimenter avec la disposition des niveaux Ce que j’ai apprécié Créer des niveaux uniques jouables par d’autres joueurs

Les titres Super Mario sont des jeux de plateforme légendaires, mais la série Super Mario Maker est tout autre chose. Cette série de jeux encourage la réflexion créative et l’expérimentation en permettant aux enfants de créer et de partager leurs propres niveaux Mario avec leurs amis.

C’est un concept fantastique pour les enfants qui adorent Super Mario et souhaitent inventer leurs propres histoires au sein du même univers. Même en tant qu’adulte, je trouve ces jeux incroyablement amusants, car ils permettent aux joueurs de créer des niveaux uniques et stimulants, avec des agencements variés et des placements d’ennemis différents.

Pourquoi nous l’avons choisi La série Super Mario Maker aide les enfants à développer leur créativité, en leur permettant de créer des niveaux Super Mario et de les proposer à d’autres joueurs pour qu’ils tentent de les terminer.

Le contenu généré par les utilisateurs peut être découvert par d’autres enfants (ou adultes), qui peuvent se lancer des défis et profiter d’une rejouabilité infinie.

Mon avis :

La série Super Mario Maker est l’un des jeux vidéo pour enfants les plus originaux en matière de créativité. Il s’agit d’un classique culte de Super Mario qui se distingue par une touche originale : il vous permet de créer des niveaux entiers à partir de zéro, offrant ainsi une rejouabilité exceptionnelle.

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9. Sackboy : Une grande aventure [Meilleur jeu vidéo pour enfants alliant plates-formes amusantes, casse-têtes et combats]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de plateforme Plateformes PS4, PS5, Windows Année de sortie 2020 Développeur(s) Sumo Digital, Sony Interactive Entertainment Durée moyenne de jeu 11 heures pour l'histoire principale Idéal pour Un gameplay de plateforme très abouti Ce que j’ai apprécié Des graphismes éclatants et colorés

Sackboy allie le plaisir du jeu de plateforme à la créativité et au travail d’équipe dans un univers magnifiquement conçu et adapté à toute la famille. Parmi les meilleurs jeux vidéo pour enfants, Sackboy est d’ores et déjà un classique. Les enfants adorent ses mécanismes d’exploration et de déplacement.

Le gameplay s'articule autour de la résolution d'énigmes, de la victoire sur les ennemis et de la découverte de secrets. Parallèlement, vous pouvez sauter, courir et explorer l'univers haut en couleur du jeu, en solo ou entre amis, tout en collectant des gadgets et en sauvant Craftworld des griffes de Vex, le principal antagoniste du jeu.

Pourquoi nous l'avons choisi Sackboy est un jeu vidéo adapté aux enfants qui aiment les jeux de plateforme et apprécient le travail d’équipe et la créativité que ce jeu exige. Associé à la résolution d’énigmes et à une histoire légère, Sackboy offre une expérience mémorable.

Malgré la présence d’un méchant, Sackboy est sans danger pour les enfants et ne fait pas l’apologie de la violence. C’est un mélange équilibré de combats adaptés à toute la famille, de résolution d’énigmes et d’exploration addictive.

Mon verdict :

Sackboy est un chef-d’œuvre pour enfants, jouable en solo, en multijoueur et en mode coopératif. Il s’articule principalement autour de l’exploration, du combat et de la navigation. Cependant, il figure également parmi les jeux de réflexion exceptionnels qui feront travailler le cerveau de votre enfant à plein régime.

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10. Océan infini lumineux [Meilleur jeu vidéo pour enfants pour une exploration sous-marine relaxante]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Aventure Plateformes Nintendo Switch (compatible avec la Switch 2) Année de sortie 2024 Créateur(s) Arika, Nintendo Durée moyenne de jeu Environ 8 heures Idéal pour L'exploration sous-marine Ce que j'ai apprécié Une narration subtile et un cadre apaisant

Océan infini lumineux vous plonge dans un océan vaste et paisible, peuplé de récifs coralliens, d’épaves et de créatures marines lumineuses. Vous pouvez explorer à votre rythme, sans limite de temps ni danger. C’est le jeu Switch idéal pour les enfants qui aiment l’exploration et les animaux. Il propose des aventures sous-marines apaisantes, en solo ou entre amis, lors de plongées en ligne pouvant accueillir jusqu’à 30 joueurs.

Y jouer donne l’impression de dériver dans un rêve. Vous glissez entre les récifs, nagez avec les dauphins et recensez des espèces rares au fil de votre parcours. Le jeu est facile à prendre en main, même pour les débutants, et s’apparente davantage à un moment de détente qu’à une partie de jeu vidéo. Certes, quelques objectifs supplémentaires ne seraient pas de trop, mais l’exploration sereine et les plongées multijoueurs garantissent un intérêt constant.

Pourquoi nous l'avons choisi

Océan infini lumineux est un jeu apaisant, éducatif et visuellement magnifique qui stimule la curiosité et favorise la détente chez les joueurs de tous âges.

Visuellement, c’est époustouflant. Les effets aquatiques, les jeux de lumière et la faune marine détaillée ont un effet presque hypnotique. La bande-son d’ambiance douce vient parachever l’ensemble, avec des mélodies apaisantes qui font passer les longues sessions à toute vitesse. Regarder votre plongeur flotter à travers des grottes lumineuses ou des eaux peu profondes baignées de soleil est une véritable thérapie.

Mon verdict :

Océan infini lumineux est l’un des jeux les plus apaisants auxquels j’ai joué cette année. C’est un choix idéal pour les enfants qui aiment la nature et pour tous ceux qui souhaitent échapper un moment au bruit.

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11. Dragon Quest Builders 2 [Meilleur jeu vidéo pour enfants proposant une aventure scénarisée, des combats et de l’exploration]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu en monde ouvert, RPG d’action Plateformes Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Windows Année de sortie 2018 Développeur(s) Square Enix, Koei Tecmo Games, Omega Force Durée moyenne de jeu Environ 55 heures Idéal pour Les combats au tour par tour et les mécanismes de construction Ce que j’ai apprécié Un vaste monde de jeu à explorer

Dragon Quest Builders 2 allie narration et mécanismes de construction, permettant aux enfants d’explorer, de créer et de mener des combats ludiques tout en sauvant le monde. Cela semble être exactement le genre de jeu qui plaira à un enfant, et je peux en témoigner.

Dragon Quest Builders 2 est avant tout une aventure solo. Cependant, les enfants peuvent également explorer l’univers du jeu avec jusqu’à trois autres joueurs, grâce à son excellent mode en ligne. Ce jeu fait appel à la créativité, aux capacités de communication et à l’ingéniosité pour survivre dans un monde envahi par une secte maléfique.

Pourquoi nous l’avons choisi Dragon Quest Builders 2 figure parmi nos coups de cœur pour son univers immersif, sa narration subtile et ses explorations passionnantes. Il propose des combats modérément difficiles et un mode coopératif fantastique qui renforce le sentiment d’immersion.

En tant que joueur, vous devez débarrasser le monde de l’infamie et lui redonner toute sa gloire.

Mon verdict :

L'univers fantaisiste et coloré de *Dragon Quest Builders 2*, peuplé de monstres sympathiques, est tout ce dont un enfant pourrait rêver. La créativité, la construction d'univers, la planification et la résolution de problèmes font de ce jeu un véritable plaisir pour les enfants à la recherche d'un défi modéré et de plusieurs semaines de divertissement.

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12. Alba : Une aventure au cœur de la nature sauvage [Meilleur jeu vidéo pour enfants visant à protéger la faune sauvage et à préserver la nature]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Aventure Plateformes iOS, macOS, tvOS, Windows, Nintendo Switch, PS4 et PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2020 Développeur(s) Ustwo Games, PID Games Durée moyenne de jeu Environ 4 heures Idéal pour Explorer la nature sur une île méditerranéenne Ce que j'ai apprécié Le style graphique et les énigmes simples

Alba : Une aventure au cœur de la nature sauvage est un jeu vidéo tout public destiné aux enfants, doté de graphismes de style dessin animé et d’un personnage principal, Alba, magnifiquement conçu. Il sensibilise à l’environnement à travers une histoire inspirante qui met en avant la préservation de la nature et la protection de la faune sur une île de la Méditerranée.

Pourquoi nous l'avons choisi Nous avons opté pour ce jeu en raison de son caractère apaisant et de son gameplay décontracté, qui permet aux enfants de se sensibiliser à l’environnement, à la faune et à la résolution de problèmes.

Ce jeu est incroyablement adapté aux enfants, avec des couleurs vives, des animaux sympathiques et des énigmes simples. Il apprend aux enfants à prendre soin de leur environnement tout en leur permettant d’explorer l’univers du jeu et de s’imprégner de tous les graphismes.

Mon avis :

Alba : Une aventure au cœur de la nature sauvage figure parmi les meilleurs jeux vidéo pour enfants qui leur enseignent à faire preuve de douceur, d’attention et d’amour envers les animaux et la faune sauvage. Compte tenu de l’absence de défi objectif, il est idéal pour se détendre après une longue journée d’étude.

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13. Baba Is You [Meilleur jeu vidéo pour enfants permettant de développer la créativité en contournant les règles du jeu]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de réflexion Plateformes Nintendo Switch, Linux, Windows, macOS, Android, iOS Année de sortie 2019 Créateur(s) Hempuli Durée moyenne de jeu Environ 8 heures Idéal pour La résolution d'énigmes en contournant les règles Ce que j’ai apprécié La possibilité de définir vos propres règles pour venir à bout du jeu

Baba Is You est un jeu de réflexion astucieux qui enseigne la logique et la structure du langage en permettant aux joueurs de réécrire les règles du jeu pour relever des défis. Les graphismes pixélisés, à l’ancienne, dignes de l’ère Nintendo, confèrent au jeu un cachet unique, tandis que les règles en constante évolution le rendent incroyablement original. Il s’intègre également à merveille parmi les meilleurs jeux familiaux sur Switch, grâce à ses commandes simples et à son potentiel d’apprentissage coopératif.

Baba Is You vous permet d’interagir avec des blocs qui représentent les règles du jeu. En manipulant ces blocs, vous modifiez le fonctionnement du jeu, ce qui vous permet de venir à bout des énigmes et de parcourir l’univers astucieusement conçu du jeu.

Pourquoi nous l’avons choisi Une approche peu conventionnelle de la résolution d’énigmes, où les enfants fixent eux-mêmes les règles du jeu pour relever les défis. Sans aucun doute un titre unique qui captivera les joueurs pendant des heures.

Bien qu’il s’agisse sans aucun doute de l’un des meilleurs jeux vidéo pour enfants, voire d’un jeu familial tout à fait correct sur Switch, il est assez difficile et exige une capacité à résoudre efficacement les problèmes, une réflexion créative et une approche originale. C’est pourquoi il convient aussi bien aux enfants qu’aux parents.

Mon verdict :

Baba Is You est un jeu exceptionnel qui stimule les capacités intellectuelles des enfants et les aide à développer un esprit critique, une réflexion originale et des compétences irréprochables en matière de résolution de problèmes. C’est l’un des meilleurs jeux Switch pour aborder la logique sous un angle différent et contourner les règles afin de surmonter des défis apparemment insurmontables.

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14. Letters – une aventure écrite [Meilleur jeu vidéo pour enfants proposant une histoire réconfortante et des énigmes à résoudre]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de réflexion Plateformes Windows, macOS, Nintendo Switch Année de sortie 2022 Développeur(s) Jeux « 5am », Jeux « PID » Durée moyenne de jeu Environ 3 heures Idéal pour Résoudre des énigmes à l'aide de lettres et de mots Ce que j’ai apprécié Une histoire captivante qui se dévoile au fil des actions du joueur

« Lettres : une aventure par écrit » » est un jeu de réflexion réconfortant, axé sur l’histoire, dans lequel les enfants résolvent des problèmes à l’aide de lettres et de mots, ce qui leur apprend la créativité et l’empathie.

Il suit Sarah, une petite fille timide, qui parcourt ses messages de chat et ses lettres. Les enfants doivent lire et écrire des lettres, résoudre des énigmes et découvrir cette histoire touchante. « Lettres : Une aventure écrite » est un jeu amusant, relaxant et plein de vie.

Pourquoi nous l’avons choisi Un petit jeu charmant axé sur l’histoire, dans lequel les joueurs résolvent des énigmes à l’aide de lettres et de mots, et apprennent ainsi à faire preuve d’empathie et de créativité.

Il est sans danger pour les enfants, qui y trouveront un moyen d’améliorer leurs compétences en lecture et en écriture, tout en satisfaisant leur curiosité et en les aidant à développer leur empathie.

Mon avis :

« Lettres : une aventure par écrit » » est un jeu vidéo apaisant destiné aux enfants, qui leur permet d’explorer un univers sûr et haut en couleur et de résoudre des énigmes en mettant en pratique leurs compétences en lecture et en écriture. L’apprentissage de la résolution de problèmes et de l’empathie constituent les éléments clés du jeu, et vous conviendrez que chaque enfant devrait en être doté.

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15. Kerbal Space Program [Meilleur jeu vidéo pour enfants pour enseigner les bases de la physique et de l'ingénierie]

Notre note 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de vol spatial Plateformes Windows, Linux, macOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2015 Développeur(s) Escouade, Division des soldats du rang Durée moyenne de jeu Plus de 60 heures Idéal pour L'enseignement de l'ingénierie et de la physique Ce que j’ai apprécié Construire des vaisseaux spatiaux et explorer des planètes

Kerbal Space Program initie les enfants aux principes fondamentaux de la physique et de l’ingénierie en leur permettant de construire des fusées, d’explorer des planètes et d’apprendre par essais et erreurs de manière ludique. Kerbal Space Program s’articule autour des Kerbals, une race extraterrestre.

En tant que Kerbal, vous mènerez des expériences amusantes, lancerez des vaisseaux spatiaux et explorerez l'univers du jeu à la recherche de matériaux pour fabriquer des objets. Kerbal Space Program allie une physique réaliste, une ingénierie complexe et la résolution de problèmes, offrant ainsi des expériences parmi les plus enrichissantes.

Pourquoi nous l'avons choisi C'est un jeu incontournable pour les enfants curieux qui adoreraient apprendre les bases de la physique et de l'ingénierie en construisant des vaisseaux spatiaux, en explorant des planètes et en tirant les leçons de leurs erreurs.

Par ailleurs, son approche décontractée favorise la détente, tandis que son ambiance légère permet aux enfants de se sentir comme chez eux.

Mon verdict :

Kerbal Space Program est un jeu incontournable pour stimuler la créativité, apprendre les bases de la physique et améliorer ses capacités de résolution de problèmes. Les enfants tomberont immédiatement sous le charme des adorables petits Kerbals verts.

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16. Spore [Meilleur jeu vidéo pour enfants permettant de faire évoluer des formes de vie, de la cellule à la civilisation]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de vie Plateformes Windows, macOS X Année de sortie 2008 Développeur(s) Maxis, Electronic Arts Durée moyenne de jeu 15 heures et plus Idéal pour Créer des espèces et des civilisations à partir de rien Ce que j’ai apprécié Gérer votre civilisation pour la maintenir en vie

Spore stimule l’imagination et la curiosité concernant la vie et l’évolution, puisque les joueurs créent des espèces et les guident depuis le stade de micro-organismes jusqu’à celui d’explorateurs galactiques. Il s’agit de l’un des meilleurs jeux vidéo pour enfants, dans lequel ils peuvent faire évoluer leurs créatures, de la cellule à l’âge adulte, et bâtir une civilisation tentaculaire.

Pourquoi nous l’avons choisi Nous avons sélectionné Spore pour son approche unique de la vie et de l’évolution, qui permet aux joueurs de créer des espèces et de les voir grandir, passant du stade de microbe à celui d’adulte, puis à celui de civilisations à part entière.

Spore permet aux enfants de concevoir les créatures de leur choix, tout en leur enseignant l’évolution, l’adaptation et la résolution de problèmes. Malgré son âge, Spore reste dynamique et coloré, avec une touche d’humour qui ajoute encore à son charme.

Mon avis :

Spore est un jeu vidéo extraordinaire destiné aux enfants et aux parents, qui peuvent s’immerger dans son univers et créer des civilisations entières à partir de rien. Non seulement il est amusant et captivant, mais c’est aussi un formidable outil pédagogique sur l’évolution, la résolution des problèmes et l’adaptation sans limite.

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17. La série Spider-Man de Marvel [Meilleur jeu vidéo pour enfants, alliant un scénario de qualité et des combats de super-héros divertissants]

Notre note 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action-aventure Plateformes PS4, PS5, Windows Année de sortie 2018 Développeur(s) Insomniac Games, Sony Interactive Entertainment Durée moyenne de jeu Environ 18 heures pour l'histoire principale Idéal pour Des combats fluides et agréables Ce que j’ai apprécié La narration et les graphismes impressionnants

La série Spider-Man de Marvel n’a pas besoin d’être présentée. Elle allie une action de super-héros palpitante à une narration émouvante et à des leçons de morale sur la responsabilité et le courage. Peter Parker a toujours été l’un de mes personnages de fiction préférés, et les enfants l’adorent également.

Cette série a tout pour plaire. De son scénario aux superbes gratte-ciel de New York, en passant par des combats fluides, des capacités évolutives et des graphismes à couper le souffle. La série « Spider-Man de Marvel » est un jeu vidéo destiné aux enfants âgés d’au moins 12 ans, car son contenu est plutôt destiné à un public adulte.

Pourquoi nous l’avons choisi Les jeux Spider-Man offrent une narration impressionnante, associée à un gameplay raffiné, des combats époustouflants et des graphismes à couper le souffle. Ils conviennent parfaitement aux enfants qui préfèrent un gameplay intense plutôt que purement relaxant ou éducatif.

Même si les plus jeunes peuvent y prendre plaisir, je pense que les enfants plus mûrs sauront mieux saisir l’histoire et comprendre le message qu’elle véhicule.

Mon verdict :

Vous ne pouvez pas vous tromper avec la série Spider-Man de Marvel. Ce chef-d’œuvre de super-héros vous captive d’emblée grâce à son histoire captivante, ses combats gratifiants et l’exploration ludique de New York.

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18. Civilization V de Sid Meier [Meilleur jeu vidéo pour enfants permettant de bâtir et de gérer des civilisations historiques]

Notre note 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Stratégie au tour par tour Plateformes Windows, macOS, Linux Année de sortie 2010 Développeur(s) Firaxis Games, 2K, Aspyr Durée moyenne de jeu Plus de 120 heures Idéal pour Construire et gérer des empires Ce que j’ai apprécié Son potentiel pédagogique (histoire, géographie, etc.)

Civilization V de Sid Meier est l’un des jeux de stratégie les plus captivants que les enfants adorent. Il encourage la réflexion stratégique et la curiosité historique, tandis que les joueurs bâtissent des empires, mènent des négociations diplomatiques et façonnent le destin de leur civilisation.

Ce jeu vous permet de créer votre propre civilisation et de la mener de l’Antiquité à l’ère moderne. Vous fonderez des villes, découvrirez de nouvelles technologies, explorerez le monde et vous vous ferez des amis (ou des ennemis) en cours de route. À mon avis, Civilization V de Sid Meier répond à tous les critères.

Pourquoi nous l'avons choisi Un petit bijou de jeu de stratégie qui enseigne l’histoire et la réflexion stratégique aux enfants ; pas étonnant que nous l’ayons choisi ! Les joueurs exploreront le monde et mèneront leur civilisation de l’Antiquité à l’ère moderne, en gérant tous ses aspects tout au long de leur parcours.

Ce jeu exige une planification stratégique, une réflexion approfondie et de la patience. Cependant, il permet également d’apprendre la géographie et l’histoire, puisqu’il met en scène des dirigeants et des inventions célèbres tout au long du jeu.

Mon avis :

Civilization V de Sid Meier est un jeu de stratégie moderne qui vous permettra d’en apprendre davantage sur l’histoire, la géographie et le développement de sociétés florissantes. Un excellent moyen pour les enfants de mûrir et de découvrir quels événements ont façonné notre civilisation telle qu’elle est aujourd’hui.

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19. La série Portal [Meilleur jeu vidéo pour enfants proposant des casse-têtes basés sur la physique et un humour noir décalé]

Notre note 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de plateforme et de réflexion Plateformes PS3, Xbox 360, Nintendo Switch, Windows, Linux, Android, OS X Année de sortie 2007 Développeur(s) Valve, Microsoft Game Studios Durée moyenne de jeu Environ 4 heures Idéal pour Les casse-têtes basés sur la physique Ce que j’ai apprécié L’humour noir et l’histoire

La série Portal affine la capacité à résoudre des problèmes et l’esprit critique grâce à des énigmes basées sur la physique et à un humour noir, offrant ainsi une véritable leçon de conception de jeux ingénieuse. Valve a frappé fort avec ce titre, et je vous le promets, il procure une immense satisfaction tant aux enfants qu’aux parents.

On vous remet un pistolet « Portal », que vous utilisez pour créer des passages reliant deux endroits. Ce mécanisme de jeu sert à résoudre des énigmes qui font souvent appel à l’élan, à la stratégie et à la physique pour mettre le joueur pleinement au défi.

Pourquoi nous l’avons choisi Les jeux Portal comptent parmi les meilleurs pour le développement cérébral, la compréhension de la physique et la résolution d’énigmes. Saisissez ce pistolet Portal et lancez-vous dans une aventure de plusieurs heures mêlant humour noir, énigmes astucieuses et narration impeccable.

Les jeux Portal possèdent également une trame narrative et un humour noir, mais habilement mis en œuvre, qui se veut à la fois audacieux et sans danger. Plus important encore, ils ne contiennent aucune violence ; les enfants peuvent donc y jouer, s’immerger dans cet univers et s’y perdre pendant des heures.

Mon avis :

L’un des meilleurs jeux vidéo pour enfants, Portal, est divertissant et allie logique, science et humour fin dans un ensemble adapté aux plus jeunes. Les enfants apprécieront un gameplay fluide et soigné ainsi que des graphismes attrayants qui favorisent une meilleure immersion.

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20. Democracy 4 [Meilleurs jeux vidéo pour enfants pour apprendre la stratégie politique et la gestion d’un gouvernement]

Notre note 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de gouvernement Plateformes Windows, Linux, macOS, Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, Nintendo Switch Année de sortie 2022 Développeur(s) Positech Games Durée moyenne de jeu Plus de 10 heures Idéal pour Diriger un gouvernement virtuel et prendre des décisions cruciales Ce que j’ai apprécié Une approche ludique de la politique et de l'économie

Democracy est un excellent choix parmi les jeux vidéo pour enfants. Il enseigne la prise de décision et l’éthique dans le monde réel en confiant aux joueurs la responsabilité de diriger un gouvernement et de trouver un équilibre entre des enjeux sociaux complexes. Aussi exigeant que cela puisse paraître, le jeu y parvient de manière ludique et interactive.

Pourquoi nous l'avons choisi « Democracy » enseigne la prise de décision et l’éthique, en permettant aux enfants de diriger leurs propres gouvernements virtuels et de résoudre des problèmes sociaux complexes, tout en voyant le fruit de leur travail en temps réel.

Le joueur incarne le dirigeant d’un pays et gère l’éducation, la législation, l’environnement, la fiscalité et bien d’autres domaines. Ce faisant, il constate les conséquences de ses actions et leur impact sur la nation dans son ensemble.

Mon avis :

« Democracy » est une véritable leçon de pensée critique et de résolution de problèmes, qui enseigne aux enfants le fonctionnement des gouvernements. Les joueurs relèveront d’innombrables défis dans cette simulation éducative qui rend l’économie et la politique incroyablement amusantes, au lieu d’être d’un ennui mortel, comme c’est le cas dans la vie réelle.

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Les jeux vidéo pour enfants à venir en 2026

L’avenir des jeux adaptés aux enfants s’annonce divertissant et riche en expériences inédites, avec des aventures chaleureuses, des bacs à sable créatifs et des univers axés sur l’histoire. Voici les trois titres à ne pas manquer :

Pokémon Pokopia (2026) – Une aventure de simulation de vie chaleureuse dans laquelle vous aidez à reconstruire une ville aux côtés des Pokémon. Les joueurs peuvent fabriquer des objets, cultiver, explorer et nouer des amitiés dans un monde paisible. Disponible sur Nintendo Switch 2, ce jeu est parfait pour les jeunes enfants qui apprécient un gameplay calme et créatif.

– Une aventure de simulation de vie chaleureuse dans laquelle vous aidez à reconstruire une ville aux côtés des Pokémon. Les joueurs peuvent fabriquer des objets, cultiver, explorer et nouer des amitiés dans un monde paisible. Disponible sur Nintendo Switch 2, ce jeu est parfait pour les jeunes enfants qui apprécient un gameplay calme et créatif. Starsand Island (2026) – Une simulation de vie joyeuse axée sur le quotidien insulaire. Les enfants peuvent fabriquer des objets, cultiver, explorer et nouer des relations avec des PNJ. Sa liberté créative et son univers immersif en font un jeu idéal pour des parties en famille au rythme tranquille.

– Une simulation de vie joyeuse axée sur le quotidien insulaire. Les enfants peuvent fabriquer des objets, cultiver, explorer et nouer des relations avec des PNJ. Sa liberté créative et son univers immersif en font un jeu idéal pour des parties en famille au rythme tranquille. Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection (2026) – Un spin-off de la série Monster Hunter, axé sur l’histoire et adapté aux enfants. Les joueurs se lient d’amitié avec des monstres et partent à l’aventure avec eux à travers des mondes colorés. Disponible sur Switch, PC et d’autres consoles, ce jeu est parfait pour les enfants qui aiment la fantasy et l’exploration.

Ces jeux à venir promettent créativité, aventure et divertissement en famille. Ils sont parfaits pour stimuler l’imagination, encourager la résolution de problèmes et captiver les enfants tout en leur offrant des expériences de jeu sûres et adaptées à leur âge.

Mon verdict général sur les meilleurs jeux pour enfants

Ces 20 meilleurs jeux vidéo pour enfants sont bien plus qu’un simple divertissement. Ils sont essentiels pour enseigner la résolution de problèmes, le travail d’équipe et la créativité ; des qualités que chaque enfant et chaque adulte devrait posséder. Si vous ne savez pas par où commencer, voici quelques pistes pour vous donner envie :

Pour l'éducation → Scribblenauts : Mega Pack . Un jeu vidéo formidable destiné aux enfants, qui leur permet d'enrichir leur vocabulaire et de développer leur imagination, en leur donnant la possibilité de créer tout ce qu'ils peuvent imaginer.

. Un jeu vidéo formidable destiné aux enfants, qui leur permet d'enrichir leur vocabulaire et de développer leur imagination, en leur donnant la possibilité de créer tout ce qu'ils peuvent imaginer. Pour la détente → Animal Crossing : New Horizons . Le jeu idéal pour se détendre, destiné aux jeunes joueurs. La prochaine mise à jour pour la Switch 2 ajoutera la décoration d’hôtels, les « Îles du Rêve » et des objets thématiques, ce qui rendra cette vie insulaire chaleureuse encore plus créative et conviviale.

. Le jeu idéal pour se détendre, destiné aux jeunes joueurs. La prochaine mise à jour pour la Switch 2 ajoutera la décoration d’hôtels, les « Îles du Rêve » et des objets thématiques, ce qui rendra cette vie insulaire chaleureuse encore plus créative et conviviale. Pour la créativité → Minecraft . Le meilleur choix pour développer la créativité et les compétences de survie à travers l’exploration, l’artisanat et les combats contre des monstres et d’autres joueurs en mode multijoueur.

. Le meilleur choix pour développer la créativité et les compétences de survie à travers l’exploration, l’artisanat et les combats contre des monstres et d’autres joueurs en mode multijoueur. Pour les histoires → La série Spider-Man de Marvel. Optez pour ce titre qui propose une narration destinée à un public adulte, mais tout en restant adaptée à toute la famille, et qui explore les difficultés de Spider-Man (Peter Parker) à concilier à la fois son rôle de super-héros, de personne ordinaire et d’ami.

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Foire aux questions