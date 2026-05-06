Os 20 melhores videojogos para crianças: descontraídos e desafiantes

Então, estás à procura de jogos fantásticos que sejam perfeitos não só para jogadores ávidos, mas também para crianças, e que sejam divertidos para os pais também? Este guia destaca os melhores jogos para crianças em consolas, PC e dispositivos móveis, cuidadosamente escolhidos a pensar nos momentos de diversão em família.

Estes títulos vão estimular a criatividade, incentivar a resolução de problemas e promover o trabalho em equipa, mantendo o conteúdo adequado para os jogadores mais novos.

Como jogador e pai, testei estes jogos em dispositivos reais, incluindo uma Nintendo Switch, a PlayStation, a Xbox e plataformas móveis, para que possas sentir-te confiante ao apresentar os jogos ao teu filho. Desde diversão educativa a aventuras descontraídas, estes títulos são a forma perfeita de criar momentos memoráveis juntos.

As nossas melhores escolhas de videojogos para crianças

Esta lista apresenta os melhores videojogos para crianças de várias idades, desde os 4 aos 12 anos e mais. Organizei os jogos para facilitar aos pais a procura de opções adequadas à idade , que sejam divertidas e seguras.

Antes de partilhar a lista completa, eis as nossas três escolhas de destaque, perfeitas para jogar em família e que garantem horas de diversão.

1 Animal Crossing: New Horizons 2018 O mais recente título da série de simulação de vida da Nintendo, onde os jogadores se mudam para uma nova aldeia, com o objetivo de construir uma vida tranquila, fazendo amizade com os aldeões, colecionando obras de arte, participando em eventos sociais e muito mais. Buy now 2 Little Big Workshop 2019 Um jogo encantador de simulação de fábrica, onde as crianças podem projetar e gerir a sua própria oficina em miniatura. Incentiva o pensamento estratégico, a resolução de problemas e a gestão de recursos, à medida que os jogadores fabricam uma variedade de produtos e otimizam as suas linhas de produção. Buy now 3 Big Brain Academy: Brain vs. Brain 2021 Um jogo de quebra-cabeças divertido e educativo que desafia as capacidades cognitivas dos jogadores através de minijogos envolventes centrados na memória, na lógica, na matemática e na perceção. Perfeito para crianças que adoram aprender enquanto brincam. Buy now

Embora possas escolher logo um destes e mergulhar de cabeça neles, tenho muitos mais jogos fantásticos para te apresentar. Desliza para baixo para saberes mais sobre os melhores videojogos para crianças e descobrires como podem entreter os teus filhos e melhorar as suas capacidades mentais e cognitivas.

Os 20 melhores videojogos para crianças: as nossas principais escolhas para os mais novos

Antes de passarmos à lista completa dos melhores videojogos para crianças, uma nota rápida sobre como joguei estes jogos, para que saibas o que esperar.

Testei cada um destes títulos na nossa Nintendo Switch e no nosso computador de jogos CyberPowerPC da família, ligado à televisão, para que também pudéssemos jogar alguns jogos juntos. Essa combinação deu-me uma excelente noção de como estes jogos funcionam tanto numa consola portátil como num computador de jogos completo.

Quero deixar claro que todos estes jogos são ótimos para jogar sozinho, mas alguns são ainda melhores no modo multijogador. Agora vamos ver a lista de jogos fantásticos que são divertidos, seguros e perfeitos para crianças!

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1. Animal Crossing: New Horizons [O melhor videojogo para crianças para estimular a criatividade e as relações sociais]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de vida / simulação social Plataformas Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 (edição melhorada) Ano de lançamento 2020 (Switch), 2026 (Edição Switch 2 + grande atualização gratuita) Criador(es) Nintendo EPD, Hisashi Nogami, Aya Kyogoku Tempo médio de jogo 60–300+ horas (depende do estilo de jogo e dos objetivos) Ideal para Crianças e famílias que adoram criatividade, decoração e uma experiência de jogo social descontraída

O Animal Crossing: New Horizons é o jogo aconchegante no seu melhor. Começas numa ilha vazia, a recolher materiais, a fazer artesanato, a pescar e a construir o teu refúgio de sonho. É perfeito para crianças que adoram liberdade criativa e jogos sociais. A edição para Switch 2 traz novas ferramentas, um modo cooperativo melhorado e controlos mais fluidos, que tornam a vida na ilha ainda mais divertida.

Jogar isto é como entrar numa rotina tranquila. Cada dia traz pequenos objetivos: apanhar insetos, decorar a tua casa ou conversar com os habitantes da ilha. O ritmo é descontraído e a recompensa é ver a tua ilha crescer. O jogo online pode ser lento, mas vale a pena quando os amigos te visitam e podes mostrar as tuas criações.

Por que é que o escolhemos O New Horizons é o jogo perfeito para as crianças relaxarem. Combina criatividade, convívio e boas vibrações a sério.

Juntamente com a edição «Animal Crossing: New Horizons Switch 2», a nova atualização gratuita traz grandes melhorias. Podes gerir um hotel à beira-mar, decorar quartos temáticos e ganhar bilhetes de hotel para itens raros. Há também o serviço de limpeza da Reetti e as Ilhas dos Sonhos – mundos oníricos que podes construir ou visitar com os teus amigos. É a maior atualização que a série teve nos últimos anos.

Os gráficos são suaves, luminosos e cheios de charme. Desde árvores que balançam até ao pôr-do-sol resplandecente, tudo parece ter sido feito à mão para te proporcionar conforto. A música ambiente e os pequenos efeitos sonoros envolvem-te completamente.

O meu veredicto:

O «Animal Crossing: New Horizons» continua intemporal; uma fuga acolhedora e criativa que transforma o jogo do dia a dia em algo genuinamente especial.

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2. Little Big Workshop [Melhor videojogo para crianças em termos de resolução de problemas e gestão de recursos]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de construção e gestão Plataformas Windows, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, macOS, Android, Apple TV Ano de lançamento 2019 Criador(es) Mirage Game Studios, HandyGames Tempo médio de jogo Cerca de 20 horas Ideal para Resolução de problemas e gestão de fábricas O que gostei Ser o CEO de uma fábrica virtual

Mais um título excelente, o Little Big Workshop, entrou nesta lista. O Little Big Workshop ensina noções básicas de resolução de problemas e gestão de recursos através da gestão de uma fábrica de brinquedos em miniatura, com gráficos divertidos e mecânicas simples.

As crianças adoram este jogo porque é moderadamente desafiante, mas mesmo assim muito divertido. A jogabilidade gira em torno de construir a fábrica mais eficiente, cumprindo os mais elevados padrões de qualidade dos produtos e lidando com um CEO rival.

Por que é que o escolhemos O Little Big Workshop é um título fundamental que promove a resolução de problemas e a gestão de recursos, ensinando às crianças o básico sobre como ser um CEO e gerir a sua própria fábrica.

No entanto, os jogadores também vão gerir os trabalhadores da fábrica para evitar que trabalhem em excesso e ponham em risco a produção. Se queres a minha opinião, o Little Big Workshop é uma simulação de CEO e isso, meus amigos, vai preparar o teu filho para o sucesso.

O meu veredicto:

Como um dos melhores videojogos para crianças, o Little Big Workshop tem muito para oferecer. É envolvente, divertido e desafiante o suficiente para despertar o interesse de um miúdo. O estilo artístico contribui para aquela sensação «infantil» e faz com que o jogo pareça e transmita uma sensação autêntica.

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3. Big Brain Academy: Cérebro vs. Cérebro [O melhor videojogo para crianças para melhorar as competências cognitivas e o pensamento crítico]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Educativo, resolução de puzzles Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2005 Criador(es) Nintendo EAD, Nintendo Tempo médio de jogo Cerca de 6 horas Ideal para Desenvolver a lógica e a memória O que gostei Modo Versus para 7 jogadores

Lembro-me de jogar o Big Brain Academy: Cérebro vs. Cérebro com os meus irmãos. É um joguinho desafiante, mas divertido, que ajuda a desenvolver a memória, a lógica e o tempo de reação através de minijogos coloridos que fortalecem as mentes dos mais novos.

O jogo oferece três modos: Teste, Prática e Versus. Este último é o mais emocionante, pois permite que até 7 jogadores ponham os seus cérebros à prova. Vais enfrentar vários quebra-cabeças que vão testar o teu tempo de reação, as tuas competências matemáticas e de identificação, e a tua memória.

Porque é que o escolhemos? A Big Brain Academy: Cérebro vs. Cérebro oferece imensos desafios para crianças com espírito competitivo. Escolhemo-lo principalmente pelo modo Versus, onde podem desafiar até 6 outros jogadores e ver quem tem o cérebro mais esperto.

A Big Brain Academy: Cérebro vs. Cérebro é um dos melhores jogos para crianças e pais que procuram a combinação perfeita entre aprender e divertir-se.

O meu veredicto:

Este jogo é ótimo para crianças que tenham pelo menos alguns amigos, irmãos ou irmãs. O modo Versus é o ponto forte do jogo e proporciona momentos inesquecíveis com os teus entes queridos.

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4. Kirby e a Terra Esquecida [Ideal para jovens aventureiros que adoram descobrir coisas novas]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas 3D, ação e aventura Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2022 Criador(es) HAL Laboratory, Nintendo Tempo médio de jogo ~10–12 horas na história principal, ~20–25 horas para quem quer completar tudo Ideal para Crianças e famílias que querem uma aventura 3D descontraída, com quebra-cabeças fáceis e um modo cooperativo divertido O que eu gostei O «Mouthful Mode» renova constantemente os quebra-cabeças e os movimentos

O «Kirby e a Terra Esquecida» pega no charme clássico do Kirby 2D e transporta-o para o 3D pela primeira vez. Vais explorar um mundo abandonado cheio de segredos, quebra-cabeças e itens colecionáveis.

A capacidade do Kirby de engolir inimigos e copiar os seus poderes continua a ser a estrela do espetáculo, mas o «Modo Mouthful» muda tudo – agora podes engolir um carro, uma máquina de venda automática ou até um cone de trânsito para resolver quebra-cabeças criativos. Junta a isso o modo cooperativo com o Bandana Waddle Dee e torna-se uma experiência partilhada fantástica para as famílias.

A jogabilidade é fluida, tolerante e super divertida. Nunca me senti penalizado por experimentar, o que faz deste jogo uma escolha fantástica para os jogadores mais novos. Os níveis são lineares, mas cheios de caminhos escondidos e de uma narrativa ambiental engenhosa.

Porque é que escolhemos isto É acessível, criativo e é uma verdadeira alegria jogar sozinho ou com a família. O design do mundo e os poderes do Kirby mantêm o jogo sempre interessante do início ao fim.

Visualmente, o jogo salta do ecrã. O mundo pós-apocalíptico tem, de alguma forma, um ar fofo, e a banda sonora é pura magia da Nintendo; músicas cativantes que alternam entre relaxantes e cheias de aventura à medida que avanças de nível em nível. É um deleite tanto para os olhos como para os ouvidos, e a animação dá a cada personagem imensa personalidade.

O meu veredicto:

Este é, neste momento, o melhor jogo de plataformas em 3D para os jogadores mais novos. É divertido, imaginativo e bem acabado, ao estilo clássico da Nintendo. Quer tenhas cinco ou cinquenta anos, é impossível jogares o «Kirby e a Terra Esquecida» sem sorrires.

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5. Sesame Street: Once Upon a Monster [Melhor videojogo para crianças para ensinar empatia e trabalho em equipa]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Educativo, aventura Plataformas Xbox 360 Ano de lançamento 2011 Criador(es) Double Fine Productions, Warner Bros. Interactive Entertainment Duração média Cerca de 3 horas Ideal para Uma história comovente da Rua Sésamo O que gostei Minijogos variados de resolução de problemas

O «Sesame Street: Once Upon a Monster» destaca-se entre os melhores jogos de aventura que as crianças vão adorar. É uma aventura comovente que ensina empatia, bondade e cooperação através das adoradas personagens da Rua Sésamo.

Se adoras o Elmo e o Monstro das Bolachas, vais ficar contente por vê-los no centro das atenções. Cada um dos capítulos do jogo apresenta um problema que estes amigos vão resolver. Vais fazer isso através de pequenos minijogos divertidos, que envolvem corridas, dança e muito mais.

Por que é que o escolhemos Este jogo comovente, ambientado no universo da Rua Sésamo, é ideal para praticar a coordenação e aprimorar os reflexos do teu filho através de uma variedade de minijogos interativos.

O «Sesame Street: Once Upon a Monster» é o melhor jogo da Xbox para crianças e, se tiveres uma Xbox 360, estás pronto para te divertires, desde que tenhas o comando Kinect.

A minha opinião:

Uma escolha óbvia para os fãs da série «Rua Sésamo», que põe à prova os teus reflexos, coordenação e trabalho em equipa, desde que tenhas uma Xbox 360 e o comando Kinect, que já está um pouco desatualizado. Com este comando, o jogo torna-se uma fonte de diversão sem fim.

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6. Scribblenauts Mega Pack [O melhor videojogo para crianças em termos de criatividade e imaginação através da criação de mundos]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Plataformas de ação e quebra-cabeças Plataformas Nintendo Switch, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2009 Criador(es) 5th Cell, Shiver Entertainment, Warner Bros. Interactive Entertainment eu Tempo médio de jogo Cerca de 10 horas Ideal para Aumentar o vocabulário O que gostei Resolver quebra-cabeças com palavras

O Mega Pack traz o Scribblenauts tem alguns dos melhores videojogos para crianças. O Mega Pack inclui vários títulos da série Scribblenauts que aumentam o vocabulário e a criatividade, permitindo que as crianças resolvam puzzles com palavras. Tudo o que conseguirem imaginar, podem criar!

Porque é que o escolhemos Um jogo fantástico de resolução de quebra-cabeças que enriquece o vocabulário e estimula a criatividade. As crianças adoram-no e os pais elogiam-no pela sua natureza envolvente e pelos visuais vibrantes que dão ao jogo aquela sensação de estar em casa.

É um dos melhores jogos acolhedores para crianças que querem dar asas à imaginação e construir mundos incríveis que parecem reais e envolventes. Os gráficos vibrantes e ao estilo de desenhos animados joga o Scribblenauts tornam o jogo fofo, enquanto a música de fundo relaxante cria uma sensação de calor e acolhimento.

O meu veredicto:

O Mega Pack traz o Scribblenauts é um jogo imperdível pela sua jogabilidade inovadora e versátil, que combina criatividade, imaginação e resolução de quebra-cabeças. O melhor de tudo é que as crianças podem criar tudo aquilo com que sonham, permitindo-lhes expressar plenamente os seus pensamentos e sentimentos.

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7. Minecraft: Edição Java e Bedrock [O melhor videojogo para crianças em termos de exploração, sobrevivência e criação num mundo sandbox composto por blocos]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sobrevivência, sandbox Plataformas Windows, Linux, macOS, ChromeOS, PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch, Xbox Series S/X, Xbox One, iOS, Android Ano de lançamento 2011 Criador(es) Mojang Studios Característica única Gráficos em blocos Ideal para Exploração e sobrevivência O que eu gostei Jogabilidade aberta, tipo sandbox

Não há vergonha nenhuma em adorar o Minecraft, pois é um dos melhores videojogos para crianças e pais. Joguei-o quando era mais novo e vejo muitas crianças ainda a divertirem-se com ele. O Minecraft estimula a criatividade, a resolução de problemas e o trabalho em equipa, à medida que as crianças exploram, constroem e sobrevivem num mundo sandbox em blocos com possibilidades infinitas.

Está entre os melhores jogos de mundo aberto, onde podes explorar à vontade e nunca te aborrecer. A componente multijogador acrescenta mais profundidade, enquanto as mecânicas de criação, sobrevivência e construção permitem que as crianças se expressem tal como são.

Porque é que o escolhemos Escolhemos o Minecraft pela sua jogabilidade aberta e tipo «sandbox», onde as crianças podem aprender tudo sobre sobrevivência, criação de itens, exploração e interação social. É perfeitamente adequado para crianças, ao mesmo tempo que oferece um desafio justo e gestão de recursos.

Os gráficos em blocos do Minecraft atenuam momentos por vezes violentos, como matar animais e outros jogadores para sobreviver. Isso torna-o adequado para crianças de todas as idades que queiram mergulhar no vasto mundo deste jogo.

O meu veredicto:

O Minecraft é um clássico jogo de mundo aberto que as crianças geralmente adoram. Ajuda a desenvolver competências como criatividade, resolução de problemas, sobrevivência e até inteligência social, como parte da sua excelente experiência multijogador.

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8. Série Super Mario Maker [O melhor videojogo para crianças para criar níveis do Super Mario]

A nossa pontuação 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas, editor de níveis Plataformas Nintendo 3DS, Nintendo Switch, Wii U (os serviços online já não são suportados) Ano de lançamento 2015 Criador(es) Nintendo EAD, Nintendo EPD, Nintendo Software Technology, Nintendo Característica única Criação de níveis do Super Mario Ideal para Experimentar diferentes disposições de níveis O que gostei Criar níveis únicos que outros jogadores podem jogar

Os jogos Super Mario são jogos de plataformas lendários, mas a série Super Mario Maker é algo à parte. Esta série de jogos incentiva o pensamento criativo e a experimentação, permitindo que as crianças criem e partilhem os seus próprios níveis do Mario com os amigos.

É um conceito fantástico para miúdos que adoram o Super Mario e querem criar as suas próprias histórias dentro do mesmo universo. Mesmo sendo adulto, acho estes jogos incrivelmente divertidos porque permitem aos jogadores criar níveis únicos e desafiantes, com diferentes disposições e posicionamentos de inimigos.

Por que é que escolhemos isto A série Super Mario Maker ajuda as crianças a desenvolver a criatividade, permitindo-lhes criar níveis do Super Mario e desafiar outros jogadores a completá-los.

O conteúdo criado pelos utilizadores pode ser experimentado por outras crianças (ou adultos), que podem desafiar-se uns aos outros e desfrutar de uma jogabilidade infinita.

A minha opinião:

A série Super Mario Maker é um dos jogos mais originais para crianças em termos de criatividade. É um clássico de culto da série Super Mario com um toque diferente, que te permite criar níveis inteiros do zero, oferecendo uma experiência de jogo que dá para jogar várias vezes.

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9. Sackboy: Uma Grande Aventura [O melhor jogo para crianças com plataformas divertidas, quebra-cabeças e combate]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas Plataformas PS4, PS5, Windows Ano de lançamento 2020 Criador(es) Sumo Digital, Sony Interactive Entertainment Tempo médio de jogo 11 horas para a história principal Ideal para Jogabilidade de plataformas bem trabalhada O que gostei Gráficos vibrantes e coloridos

O Sackboy combina a diversão das plataformas com a criatividade e o trabalho em equipa num mundo lindamente criado e ideal para toda a família. Quando se trata dos melhores videojogos para crianças, o Sackboy é um clássico instantâneo. As crianças adoram as suas mecânicas de exploração e de deslocamento.

A jogabilidade gira em torno de resolver quebra-cabeças, derrotar inimigos e descobrir segredos. Ao mesmo tempo, podes saltar, correr e explorar o mundo vibrante do jogo sozinho ou com amigos, a recolher gadgets e a salvar o Craftworld do Vex, o vilão principal do jogo.

Por que é que o escolhemos O Sackboy é um jogo adequado para crianças que gostam de jogos de plataformas e apreciam o trabalho em equipa e a criatividade que este jogo exige. Aliado à resolução de quebra-cabeças e a uma história divertida, o Sackboy é uma experiência memorável.

Apesar da presença do vilão, o Sackboy é seguro para crianças e não promove violência. É uma dose saudável de combate para toda a família, resolução de problemas e exploração viciante.

O meu veredicto:

O Sackboy é uma obra-prima para crianças, tanto no modo a um jogador como no multijogador e cooperativo. Centra-se principalmente na exploração, no combate e na navegação. No entanto, destaca-se também entre os jogos de quebra-cabeças que vão fazer o cérebro do teu filho funcionar a todo o vapor.

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10. Oceano Infinito Luminoso [O melhor videojogo para crianças para uma exploração subaquática relaxante]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura Plataformas Nintendo Switch (incluindo compatibilidade com o Switch 2) Ano de lançamento 2024 Criador(es) Arika, Nintendo Tempo médio de jogo Cerca de 8 horas Ideal para Exploração subaquática O que gostei Narração subtil e ambiente tranquilo

O Oceano Infinito Luminoso leva-te a um oceano vasto e tranquilo, cheio de recifes de coral, navios naufragados e criaturas marinhas brilhantes. Podes explorar ao teu próprio ritmo, sem limites de tempo nem ameaças. É o jogo perfeito para a Switch para miúdos que adoram explorar e animais, oferecendo aventuras subaquáticas descontraídas, sozinho ou com amigos, em mergulhos online para até 30 jogadores.

Jogar isto é como flutuar num sonho. Deslizas entre recifes, nadas com golfinhos e registas espécies raras pelo caminho. É fácil de aprender, mesmo para principiantes, e parece mais um momento de relaxamento do que um jogo. Claro, podiam ter mais alguns objetivos, mas a exploração tranquila e os mergulhos multijogador mantêm-no cativante.

Porque é que o escolhemos O

Oceano Infinito Luminoso é um jogo tranquilo, educativo e visualmente deslumbrante, que estimula a curiosidade e o relaxamento em jogadores de todas as idades.

Visualmente, é deslumbrante. Os efeitos da água, a luz que se alterna e a vida marinha detalhada parecem quase hipnóticos. A banda sonora ambiente suave une tudo isto, com melodias relaxantes que fazem com que as sessões longas passem a voar. Ver o teu mergulhador a flutuar por cavernas brilhantes ou águas rasas banhadas pelo sol é pura terapia.

O meu veredicto:

O Oceano Infinito Luminoso é um dos jogos mais relaxantes que joguei este ano. É a escolha perfeita para crianças que adoram a natureza e para quem quer fugir do barulho por um bocadinho.

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11. Dragon Quest Builders 2 [O melhor videojogo para crianças com uma aventura baseada numa história, combate e exploração]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sandbox, RPG de ação Plataformas Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Windows Ano de lançamento 2018 Criador(es) Square Enix, Koei Tecmo Games, Omega Force Tempo médio de jogo Cerca de 55 horas Ideal para Combate por turnos e mecânicas de construção O que gostei Um mundo de jogo vasto e explorável

O Dragon Quest Builders 2 combina a narrativa com a mecânica de construção, permitindo que as crianças explorem, criem e participem em batalhas divertidas enquanto salvam o mundo. Parece mesmo algo que uma criança iria gostar, e posso confirmar isso.

O Dragon Quest Builders 2 é, acima de tudo, uma aventura para um jogador. No entanto, as crianças também podem explorar o mundo do jogo com até mais três jogadores, graças ao fantástico modo online. Este jogo exige criatividade, capacidade de comunicação e astúcia para sobreviver num mundo dominado por um culto maléfico.

Por que é que o escolhemos O Dragon Quest Builders 2 é uma das nossas principais escolhas pelo seu mundo envolvente, narrativa subtil e exploração divertida. Apresenta combates moderadamente desafiantes e um fantástico modo cooperativo que reforça a sensação de imersão.

Como jogador, tens de livrar o mundo da infâmia e restaurar a sua glória mais uma vez.

O meu veredicto:

O mundo fantástico e colorido do Dragon Quest Builders 2, cheio de monstros simpáticos, é tudo o que uma criança poderia desejar. Criatividade, construção de mundos, planeamento e resolução de problemas fazem deste jogo uma diversão para as crianças que procuram um desafio moderado e semanas de diversão.

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12. Alba: Uma aventura na natureza [O melhor videojogo para crianças sobre a proteção da vida selvagem e a preservação da natureza]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura Plataformas iOS, macOS, tvOS, Windows, Nintendo Switch, PS4 e PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2020 Criador(es) Ustwo Games, PID Games Tempo médio de jogo Cerca de 4 horas Ideal para Explorar a natureza numa ilha do Mediterrâneo O que gostei O estilo artístico e a resolução de problemas simples

O «Alba: Uma Aventura na Natureza» é um jogo saudável para crianças, com gráficos ao estilo de desenhos animados e uma personagem principal lindamente desenhada, a Alba. Inspira a consciência ambiental através de uma história inspiradora sobre salvar a natureza e proteger a vida selvagem numa ilha do Mediterrâneo.

Porque é que o escolhemos Escolhemos este jogo pela sua natureza relaxante e pela jogabilidade descontraída, onde as crianças podem aprender sobre consciência ambiental, fauna e resolução de problemas.

O jogo é incrivelmente adequado para crianças, com destaque para as cores vivas, os animais simpáticos e a resolução de problemas simples. Ensina as crianças a cuidarem do ambiente, ao mesmo tempo que exploram o mundo do jogo e se deliciam com todos os detalhes visuais.

O meu veredicto:

O «Alba: Uma Aventura na Natureza» está entre os melhores videojogos para crianças que lhes ensinam a ser gentis, atenciosas e carinhosas com os animais e a vida selvagem. Dada a ausência de desafios objetivos, é excelente para relaxar depois de um longo dia de estudos.

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13. Baba Is You [O melhor videojogo para crianças para desenvolver a criatividade ao contornar as regras do jogo]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Quebra-cabeças Plataformas Nintendo Switch, Linux, Windows, macOS, Android, iOS Ano de lançamento 2019 Criador(es) Hempuli Tempo médio de jogo Cerca de 8 horas Ideal para Resolver quebra-cabeças que dão a volta às regras O que eu gostei Definir as tuas próprias regras para vencer o jogo

O «Baba Is You» é um jogo de quebra-cabeças inteligente que ensina lógica e estrutura linguística, permitindo que os jogadores reescrevam as regras do jogo para resolver os desafios. Os gráficos pixelizados, ao estilo da velha guarda da era Nintendo, conferem um toque único, enquanto as regras do jogo em constante mudança o tornam incrivelmente original. Também se encaixa na perfeição entre os melhores jogos para a família no Switch, graças aos seus controlos simples e ao potencial de aprendizagem cooperativa.

O Baba Is You permite-te interagir com blocos que representam as regras do jogo. Ao manipular esses blocos, alteras a forma como o jogo funciona, o que te permite superar os quebra-cabeças e percorrer o mundo do jogo, construído de forma inteligente.

Por que é que o escolhemos? Uma abordagem pouco ortodoxa à resolução de quebra-cabeças, em que as crianças definem as regras do jogo para superar os desafios. É, sem dúvida, um título único que vai manter os jogadores cativados durante horas a fio.

Embora seja, sem dúvida, um dos melhores videojogos para crianças e até um jogo familiar decente para jogar na Switch, é bastante difícil e exige uma resolução de problemas eficiente, pensamento criativo e capacidade de pensar fora da caixa. É por isso que é ótimo tanto para crianças como para pais.

O meu veredicto:

O «Baba Is You» é um jogo fantástico para crianças, que estimula o cérebro e as ajuda a desenvolver um pensamento crítico e inovador, além de habilidades impecáveis de resolução de problemas. É um dos melhores jogos para a Switch, com uma abordagem diferente à lógica e à capacidade de contornar regras para superar desafios aparentemente intransponíveis.

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14. Cartas – uma aventura por escrito [O melhor videojogo para crianças, com uma história comovente e que envolve a resolução de quebra-cabeças]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Quebra-cabeças Plataformas Windows, macOS, Nintendo Switch Ano de lançamento 2022 Criador(es) Jogos das 5 da manhã, Jogos PID Duração média do jogo Cerca de 3 horas Ideal para Resolver puzzles usando letras e palavras O que gostei Uma história interessante que se vai revelando à medida que o jogador avança

«Cartas – uma aventura por escrito» é um jogo de quebra-cabeças comovente e centrado na história, onde as crianças resolvem problemas usando letras e palavras, ensinando criatividade e empatia.

Acompanha a Sarah, uma menina pequena e tímida, que percorre as suas mensagens de chat e cartas. As crianças têm a tarefa de ler e escrever cartas, resolver quebra-cabeças e descobrir a história comovente. «Cartas: Uma aventura por escrito»» é divertido, relaxante e cheio de vida.

Por que é que o escolhemos Um joguinho giro e centrado na história, onde os jogadores resolvem quebra-cabeças usando letras e palavras, e aprendem a expressar empatia e criatividade.

É seguro para crianças que vão beneficiar da melhoria das suas competências de leitura e escrita, ao mesmo tempo que satisfaz a sua curiosidade e as ajuda a aprender a ser empáticas.

O meu veredicto:

«Cartas: Uma Aventura por Escrito» é um videojogo relaxante para crianças que lhes permite explorar um mundo seguro e colorido e resolver enigmas usando as suas competências de leitura e escrita. Ensinar a resolução de problemas e a empatia são os componentes-chave do jogo, e vais concordar que todas as crianças deviam ter essas competências.

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15. Kerbal Space Program [O melhor videojogo para crianças para ensinar noções básicas de física e engenharia]

A nossa pontuação 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de voo espacial Plataformas Windows, Linux, macOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2015 Criador(es) Patrulha, Divisão Privada Tempo médio de jogo Mais de 60 horas Ideal para Ensinar engenharia e física O que gostei Construir naves espaciais e explorar planetas

O Kerbal Space Program apresenta conceitos básicos de física e engenharia, permitindo que as crianças construam foguetões, explorem planetas e aprendam por tentativa e erro de uma forma divertida. O Kerbal Space Program gira em torno dos Kerbals, uma raça alienígena.

Como Kerbal, vais fazer experiências divertidas, lançar naves espaciais e explorar o mundo do jogo à procura de materiais para construir. O Kerbal Space Program combina física realista, engenharia complexa e resolução de problemas, oferecendo algumas das experiências mais gratificantes.

Porque é que o escolhemos? Este é um jogo imperdível para crianças curiosas que adorariam aprender noções básicas de física e engenharia ao construir naves espaciais, explorar planetas e aprender com os seus erros.

Ao mesmo tempo, a sua abordagem descontraída promove o relaxamento, enquanto o seu ambiente alegre faz com que as crianças se sintam em casa.

O meu veredicto:

O Kerbal Space Program é um jogo que tens de experimentar para estimular a criatividade, aprender noções básicas de física e melhorar as capacidades de resolução de problemas. As crianças vão apaixonar-se instantaneamente pelos pequenos e fofos Kerbals verdes.

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16. Spore [O melhor videojogo para crianças, onde as vidas evoluem desde células até civilizações]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de vida Plataformas Windows, macOS X Ano de lançamento 2008 Criador(es) Maxis, Electronic Arts Tempo médio de jogo Mais de 15 horas Ideal para Criar espécies e civilizações a partir do nada O que gostei Gerir a tua civilização para a manter viva

O Spore estimula a imaginação e a curiosidade sobre a vida e a evolução, à medida que os jogadores criam espécies e as guiam desde micróbios até exploradores galácticos. Este é um dos melhores videojogos para crianças, onde podem fazer as suas criaturas evoluir desde células até adultos e construir uma civilização em expansão.

Por que é que o escolhemos Escolhemos o Spore pela sua abordagem única à vida e à evolução, onde os jogadores podem criar espécies e vê-las crescer, desde micróbios até adultos e, mais tarde, civilizações completas.

O Spore permite que as crianças criem as criaturas que gostam, ao mesmo tempo que lhes ensina sobre evolução, adaptação e resolução de problemas. Apesar da sua idade, o Spore continua com um aspeto dinâmico e colorido, com um toque de humor que lhe dá ainda mais charme.

O meu veredicto:

O Spore é um jogo fantástico para miúdos e pais, que podem mergulhar no seu mundo e criar civilizações inteiras a partir do nada. Não só é divertido e cativante, como também é um excelente professor sobre evolução, superação de problemas e adaptação sem limites.

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17. Série Marvel’s Spider-Man [O melhor videojogo para crianças, com uma narrativa de qualidade e combates divertidos de super-heróis]

A nossa pontuação 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação e aventura Plataformas PS4, PS5, Windows Ano de lançamento 2018 Criador(es) Insomniac Games, Sony Interactive Entertainment Duração média do jogo Cerca de 18 horas para a história principal Ideal para Combates fluidos e divertidos O que gostei A narrativa e os gráficos impressionantes

A série «O Homem-Aranha da Marvel» dispensa apresentações. Combina ação emocionante de super-heróis com uma narrativa comovente e lições morais sobre responsabilidade e coragem. O Peter Parker sempre foi uma das minhas personagens de ficção favoritas, e as crianças também o adoram.

Esta série faz tudo bem. Desde a história e os belos arranha-céus de Nova Iorque até ao combate fluido, às habilidades melhoráveis e aos gráficos de cortar a respiração. A série «O Homem-Aranha da Marvel» é um videojogo para miúdos com pelo menos 12 anos, porque é mais maduro.

Por que é que o escolhemos Os jogos do Homem-Aranha têm uma narrativa impressionante, com uma jogabilidade refinada, combates espetaculares e gráficos de dar água na boca. São excelentes para miúdos que adoram uma jogabilidade mais intensa, em vez de puramente relaxante ou educativa.

Embora as crianças mais novas também possam divertir-se, acho que as crianças mais maduras vão perceber melhor a história e compreender a mensagem que ela transmite.

O meu veredicto:

Com a série «O Homem-Aranha da Marvel» não há como errar. Esta obra-prima de super-heróis cativa-te logo com a sua história envolvente, combates gratificantes e a divertida exploração de Nova Iorque.

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18. Civilization V, de Sid Meier [O melhor videojogo para crianças sobre a construção e gestão de civilizações históricas]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Estratégia por turnos Plataformas Windows, macOS, Linux Ano de lançamento 2010 Criador(es) Firaxis Games, 2K, Aspyr Tempo médio de jogo Mais de 120 horas Ideal para Construir e gerir impérios O que gostei Potencial educativo (história, geografia e muito mais)

O Civilization V, do Sid Meier é um dos jogos de estratégia mais envolventes que as crianças adoram. Estimula o pensamento estratégico e a curiosidade histórica, à medida que os jogadores constroem impérios, gerem a diplomacia e moldam o destino da sua civilização.

Este jogo permite-te construir a tua própria civilização e liderá-la desde a antiguidade até à era moderna. Vais fundar cidades, descobrir novas tecnologias, explorar o mundo e fazer amigos (ou inimigos) pelo caminho. Na minha opinião, o Civilization V, do Sid Meier preenche todos os requisitos.

Porque é que o escolhemos Uma joia dos jogos de estratégia, que ensina história e pensamento estratégico às crianças; não admira que o tenhamos escolhido! Os jogadores vão explorar o mundo e liderar a sua civilização desde a antiguidade até à era moderna, gerindo todos os seus aspetos ao longo do caminho.

Requer planeamento estratégico, reflexão e paciência. No entanto, também ensina geografia e história, já que apresenta líderes e invenções famosas ao longo do jogo.

O meu veredicto:

O Civilization V, do Sid Meier é um jogo de estratégia moderno onde vais descobrir mais sobre história, geografia e o crescimento e prosperidade das sociedades. Uma excelente forma de as crianças amadurecerem e aprenderem quais os acontecimentos que moldaram a nossa civilização tal como a conhecemos hoje.

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19. A série Portal [O melhor videojogo para crianças com quebra-cabeças baseados em física e um humor negro divertido]

A nossa pontuação 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Plataformas e quebra-cabeças Plataformas PS3, Xbox 360, Nintendo Switch, Windows, Linux, Android, OS X Ano de lançamento 2007 Criador(es) Valve, Microsoft Game Studios Tempo médio de jogo Cerca de 4 horas Ideal para Quebra-cabeças baseados na física O que gostei O humor negro e a história por trás do jogo

A série Portal aprimora a resolução de problemas e o pensamento crítico com quebra-cabeças baseados na física e humor negro, oferecendo uma verdadeira aula de design de jogos inteligente. A Valve acertou em cheio com este jogo, e garanto-te que é extremamente gratificante tanto para as crianças como para os pais.

Dão-te uma arma Portal, que usas para criar portais que ligam dois locais. Esta mecânica de jogo é usada para resolver quebra-cabeças, que muitas vezes dependem do impulso, da estratégia e da física para desafiar totalmente o jogador.

Por que é que o escolhemos Os jogos da série Portal estão entre os melhores para o desenvolvimento cerebral, a compreensão da física e a resolução de quebra-cabeças. Pega na arma Portal e embarca numa aventura de algumas horas repleta de humor negro, quebra-cabeças engenhosos e uma narrativa impecável.

Os jogos da série Portal também têm um enredo e um humor negro, mas habilmente implementado, que parece ousado e seguro ao mesmo tempo. E o mais importante: não há violência, por isso as crianças podem jogar, mergulhar neste mundo e perder-se nele durante horas.

A minha opinião:

Um dos melhores videojogos para crianças, o Portal, é divertido e combina lógica, ciência e humor espirituoso num pacote adequado para as crianças. As crianças vão curtir uma jogabilidade fluida e refinada e gráficos apelativos que proporcionam uma melhor imersão.

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20. Democracy 4 [Os melhores videojogos para crianças para ensinar estratégia política e como gerir um governo]

A nossa pontuação 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de governo Plataformas Windows, Linux, macOS, Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, Nintendo Switch Ano de lançamento 2022 Criador(es) Positech Games Tempo médio de jogo Mais de 10 horas Ideal para Gerir um governo virtual e tomar decisões cruciais O que gostei Uma abordagem divertida à política e à economia

O «Democracy» é uma escolha fantástica entre os videojogos para crianças, que ensina a tomar decisões e a ética no mundo real, colocando os jogadores no comando de um governo e a lidar com questões sociais complexas. Por mais exigente que pareça, o jogo faz isso de uma forma divertida e interativa.

Porque é que escolhemos isto A democracia ensina a tomar decisões e valores éticos, permitindo que as crianças dirijam os seus próprios governos virtuais e resolvam questões sociais complexas, ao mesmo tempo que vêem os resultados do seu trabalho em tempo real.

O jogador é o líder de um país que gere a educação, as leis, o ambiente, os impostos e muito mais. Ao longo do jogo, o jogador vê as consequências das suas ações e como estas afetam a nação como um todo.

O meu veredicto:

O «Democracy» é uma aula magistral de pensamento crítico e resolução de problemas, que ensina às crianças como funcionam os governos. Os jogadores vão enfrentar inúmeros desafios nesta simulação educativa que torna a economia e a política incrivelmente divertidas, em vez de completamente aborrecidas, como são na vida real.

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Próximos videojogos para crianças em 2026

O futuro dos jogos para crianças parece divertido e cheio de experiências novas, com aventuras acolhedoras, sandboxes criativas e mundos baseados em histórias. Aqui estão os três principais títulos a não perder:

Pokémon Pokopia (2026) – Uma aventura acolhedora de simulação de vida, onde ajudas a reconstruir uma cidade ao lado dos Pokémon. Os jogadores podem fazer artesanato, cultivar, explorar e fazer amizades num mundo tranquilo. Com lançamento previsto para umuma Nintendo Switch 2, é perfeito para crianças mais novas que gostam de uma jogabilidade tranquila e criativa.

– Uma aventura acolhedora de simulação de vida, onde ajudas a reconstruir uma cidade ao lado dos Pokémon. Os jogadores podem fazer artesanato, cultivar, explorar e fazer amizades num mundo tranquilo. Com lançamento previsto para umuma Nintendo Switch 2, é perfeito para crianças mais novas que gostam de uma jogabilidade tranquila e criativa. Starsand Island (2026) – Uma simulação de vida alegre centrada no quotidiano numa ilha. As crianças podem fazer artesanato, cultivar, explorar e criar laços com personagens não jogáveis (NPCs). A sua liberdade criativa e o mundo envolvente tornam-no ideal para uma experiência de jogo familiar e de ritmo tranquilo.

– Uma simulação de vida alegre centrada no quotidiano numa ilha. As crianças podem fazer artesanato, cultivar, explorar e criar laços com personagens não jogáveis (NPCs). A sua liberdade criativa e o mundo envolvente tornam-no ideal para uma experiência de jogo familiar e de ritmo tranquilo. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (2026) – Um spin-off da série Monster Hunter, centrado na história e adequado para crianças. Os jogadores fazem amizade e partem em aventuras com monstros por mundos coloridos. Disponível para Switch, PC e outras consolas, é perfeito para crianças que adoram fantasia e exploração.

Estes jogos que estão para sair prometem criatividade, aventura e diversão para toda a família. São perfeitos para despertar a imaginação, incentivar a resolução de problemas e manter as crianças entretidas, enquanto desfrutam de experiências de jogo seguras e adequadas à sua idade.

O meu veredicto geral sobre os melhores jogos para crianças

Estes 20 melhores videojogos para crianças são mais do que puro entretenimento. São essenciais para ensinar a resolução de problemas, o trabalho em equipa e a criatividade; virtudes que todas as crianças e adultos devem ter. Se não sabes por onde começar, aqui estão alguns pontos de partida para te deixar entusiasmado:

Para a educação → Scribblenauts: Mega Pack . Um jogo fantástico para as crianças, que ajuda a aumentar o vocabulário e a estimular a imaginação, permitindo-lhes criar tudo o que conseguirem imaginar.

. Um jogo fantástico para as crianças, que ajuda a aumentar o vocabulário e a estimular a imaginação, permitindo-lhes criar tudo o que conseguirem imaginar. Para relaxar → Animal Crossing: New Horizons . O jogo perfeito para os jogadores mais novos se descontraírem. A próxima atualização para a Switch 2 traz decoração de hotéis, as Ilhas do Sono e itens temáticos, o que torna esta vida acolhedora na ilha ainda mais criativa e social.

. O jogo perfeito para os jogadores mais novos se descontraírem. A próxima atualização para a Switch 2 traz decoração de hotéis, as Ilhas do Sono e itens temáticos, o que torna esta vida acolhedora na ilha ainda mais criativa e social. Para a criatividade → Minecraft . A melhor escolha para desenvolver a criatividade e as competências de sobrevivência através da exploração, da criação de objetos e da luta contra monstros e outros jogadores no modo multijogador.

. A melhor escolha para desenvolver a criatividade e as competências de sobrevivência através da exploração, da criação de objetos e da luta contra monstros e outros jogadores no modo multijogador. Para contar histórias → Série Marvel’s Spider-Man. Escolhe este por ter uma narrativa madura, mas ainda assim adequada para toda a família, que explora as dificuldades do Homem-Aranha (Peter Parker) em ser um super-herói, uma pessoa normal e um amigo, tudo ao mesmo tempo.

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Perguntas frequentes