10 najlepszych gier z otwartym światem na Switch, zapewniających niekończącą się przygodę w 2026 roku

Jeśli szukasz najlepszych gier z otwartym światem na Switch, to trafiłeś we właściwe miejsce. Dzięki szeroko zakrojonym badaniom, doświadczeniu i kilku nieodpowiedzialnym wydatkom zagrałem w mnóstwo świetnych gier na platformach Nintendo – ale trafiłem też na niewypały, które obiecują otwarte światy, a oferują niedopracowaną mechanikę, nudne fabuły lub puste mapy.

Ta lista zawiera najlepsze gry na Switch z otwartym światem, idealne zarówno w trybie przenośnym, jak i telewizyjnym. Znajdziesz tu eksplorację kosmosu, klasyczne przygody z mieczem i magią oraz satysfakcjonującą strzelaninę – coś dla graczy w każdym wieku. Pomimo zróżnicowanych stylów rozgrywki, każda z tych gier wyróżnia się możliwością eksploracji z unikalnym akcentem i scenerią. Przygoda wzywa. Zacznijmy więc od razu!

Nasze najlepsze propozycje gier z otwartym światem na Switch

Zanim przejdziemy do listy, oto krótki przegląd moich najlepszych propozycji. Są to bez wątpienia najlepsze tytuły z otwartym światem na Nintendo Switch pod względem wydajności, świetnej grafiki, imponującego projektowania poziomów i ogólnych wrażeń z rozgrywki:

1 The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2017 Prawdopodobnie najlepsza gra tego gatunku na konsolę Nintendo Switch. Nieograniczona eksploracja, mnóstwo sekretów do odkrycia, satysfakcjonująca, prosta walka, a wszystko to w zapierającym dech w piersiach świecie Hyrule i nowym ujęciu serii Zelda. Buy now 2 No Man’s Sky 2022 Rozległa gra o eksploracji kosmosu, w której każda planeta jest wyjątkowa. Odkrywaj obce gatunki, buduj bazy, handluj zasobami lub zostań kosmicznym piratem – to wolność na galaktyczną skalę, teraz pięknie zoptymalizowana pod kątem rozgrywki na urządzeniach przenośnych. Buy now 3 The Elder Scrolls V: Skyrim 2017 Skyrim na Switchu to legendarna gra RPG z otwartym światem, która pozwala ci eksplorować Tamriel, pokonywać smoki i wytyczać własną ścieżkę. Dzięki sterowaniu ruchem, obsłudze figurek Amiibo i niezliczonym zadaniom jest to przygoda, w którą można grać w dowolnym miejscu i o każdej porze. Buy now

Ale szczerze mówiąc, to tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o gry z otwartym światem na Nintendo Switch. Jest mnóstwo gier do wyboru, więc sprawdź szczegółową listę poniżej, aby znaleźć swoją idealną przygodę w otwartym świecie!

10 najlepszych gier z otwartym światem na Switch: wciągające światy do odkrycia

W grach z otwartym światem można spotkać wiele różnych stylów rozgrywki. Czy wolisz tytuły w stylu średniowiecznym lub fantasy, z mieczami i magią? A może wolisz rozgrywkę skupioną na broni palnej? A może szukasz połączenia eksploracji otwartego świata z unikalną mechaniką walki?

Fabuła i poziom trudności tych gier mogą się różnić, ale w gruncie rzeczy eksploracja i „otwartość” są kluczowymi elementami tej rozrywki.

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild [Najlepsza gra przygodowa z otwartym światem]

Nasza ocena Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Nintendo EPD, Nintendo Średni czas gry 60–120 godzin Dla kogo Graczy, którzy cenią sobie swobodę, odkrywanie nowych miejsc i rozwiązywanie zagadek

Prawdopodobnie najlepsza gra na Nintendo Switch – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (BoTW). Obok takich hitów na Nintendo Switch jak Super Mario Odyssey i seria Fire Emblem, BoTW jest tytułem przełomowym.

Dzięki perspektywie trzeciej osoby walka i eksploracja dają poczucie zachwytu i zabawy, a do odkrycia jest „prawdziwy” otwarty świat.

Możesz dosłownie udać się wszędzie, gdzie tylko spojrzysz. Znalazłeś górę? Wejdź na nią. Chcesz zbadać wody? Zanurz się! Kiedy po raz pierwszy grałem w tę grę, czułem, że nie mam żadnych ograniczeń i mam prawdziwą swobodę wyboru swojej drogi.

Walka jest uproszczona, ale może stać się bardziej wymagająca w starciu z trudniejszymi przeciwnikami, a eksploracja jest fantastyczna; odnajdywanie ukrytych Koroków i skrzyń z nowym łupem zawsze sprawiało mi ogromną satysfakcję.

Nie spełnia ona wszystkich kryteriów „RPG” charakterystycznych dla innych wciągających gier akcji z elementami RPG, ale jest to pozycja, w którą koniecznie trzeba zagrać przynajmniej raz, jeśli posiadasz konsolę Nintendo Switch.

Nasza ocena: Niezbędne doświadczenie dla każdego posiadacza Switcha – zapierająca dech w piersiach eksploracja, pomysłowe łamigłówki i prawdziwe poczucie wolności, które zdefiniowało współczesny gatunek gier z otwartym światem.



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2. No Man’s Sky [Najlepsza gra o eksploracji kosmosu]

Nasza ocena Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Rok wydania 2022 (Switch) Twórca/twórcy Hello Games Średni czas rozgrywki 50–200+ godzin Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają eksplorację kosmosu, mechanikę przetrwania i nieograniczoną swobodę

Zapomnij o „otwartym świecie” – a może gra z otwartym wszechświatem?

Gra „No Man’s Sky” oferuje graczom pozornie nieskończony wszechświat do odkrycia. Dzięki generowaniu proceduralnemu każda planeta charakteryzuje się różnorodnością form życia, zasobów i środowisk.

W tak rozległym, nieskończonym wszechświecie wyzwaniem jest przetrwanie w środowiskach, w których się znajdziesz.

Każdy napotkany świat będzie się różnił od pozostałych; możesz wylądować na planecie całkowicie pokrytej oceanem, na egzotycznych planetach tętniących życiem i pełnych dziwnych stworzeń, albo na martwych, skalistych planetach. Niektóre z nich charakteryzują się nawet ekstremalnymi warunkami, takimi jak substancje toksyczne, promieniowanie czy mroźne temperatury, więc przed lądowaniem musisz się odpowiednio przygotować.

To wymagająca sytuacja, która zmusza cię do błyskawicznego dostosowywania się, ale jest idealna dla fanów dobrych gier survivalowych.

To, co jednak najbardziej podobało mi się w No Man’s Sky, to „swoboda” grania tak, jak chcesz.

Podczas swojej kosmicznej przygody możesz przemierzać wszechświat jako handlarz, niszczyć zbuntowane statki jako łowca nagród, a może nawet dołączyć do „ciemnej” strony i zostać kosmicznym piratem.

Twórcy popełnili co prawda sporo błędów przy premierze, ale teraz nie ma już żadnego powodu, by nie spróbować No Man’s Sky.

Nasza ocena: Ogromna, nieustannie ewoluująca kosmiczna przygoda, która nagradza ciekawość i wytrwałość – idealna dla graczy, którzy kochają swobodę i nieograniczone odkrywanie.

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3. The Elder Scrolls V: Skyrim [Najlepsza klasyczna gra RPG na Switchu]

Nasza ocena Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Rok wydania 2017 (Switch) Twórca/twórcy Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Średni czas gry 80–200 godzin Najlepsze dla fanów gier RPG, którzy cenią sobie swobodę, fabułę i bogate światy fantasy

Jeśli mowa o grach z otwartym światem, nie sposób nie wspomnieć o The Elder Scrolls V: Skyrim.

Wcielisz się w rolę „Dragonborna” po tym, jak cudem unikniesz ataku smoka. Po ucieczce wyruszasz na przygodę, ale tak naprawdę możesz udać się gdziekolwiek zechcesz, podejmując zadania poboczne, zdobywając umiejętności i skarby oraz eksplorując otoczenie.

Skyrim oferuje fantastyczną scenerię z szeroką gamą broni białej i dystansowej, zaklęć magicznych oraz mocy Dragonborna, które pozwalają siać prawdziwe spustoszenie. Połowa zabawy polega na odkrywaniu świata, odnajdywaniu kryjówek, obozów bandytów i podziemnych jaskiń.

Całość dopełniają unikalne mechaniki rozgrywki, takie jak to, że awansowanie na kolejne poziomy wymaga wykorzystania określonych umiejętności; skradanie się zwiększa poziom „Skradania się”, a strzelanie z łuku – poziom „Łucznictwa”.

Na awansowanie na kolejny poziom trzeba trochę poczekać, ale dzięki temu gracz całkowicie zanurza się w świecie gry. To tak, jakbyś rozwijał się im częściej korzystasz z określonych umiejętności, dostosowując rozgrywkę do swojego ulubionego stylu gry.

Nasza ocena: Nadal jedna z najlepszych gier RPG, jakie kiedykolwiek powstały – wciągająca, rozległa i dająca nieograniczone możliwości ponownego grania, a teraz dostępna w wersji przenośnej, dzięki czemu możesz przeżywać przygody gdziekolwiek zechcesz.

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4. Xenoblade Chronicles X [Najlepsza gra JRPG z gatunku science fiction z otwartym światem]

Nasza ocena Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, Wii U Rok wydania 2025 Twórca/twórcy Monolith Soft, Nintendo Średni czas gry 70–150 godzin Najlepsze dla Fanów gier JRPG, którzy cenią sobie rozbudowane fabuły, rozległe mapy i mechy z możliwością personalizacji

Xenoblade Chronicles X to zremasterowana i rozbudowana wersja oryginalnej gry wydanej na konsolę Wii U. Znajdziesz się w świecie „Mira” – rozległej planety, na której rozbiłeś się i którą chcesz przekształcić w nowy dom dla ludzkości.

Seria „Xenoblade” jest przede wszystkim wyjątkowa i zazwyczaj przedstawia grupę bohaterów, którzy walczą z potężnymi potworami za pomocą futurystycznych mieczy i broni palnej, a także gigantycznych robotów mecha zwanych Skellami.

W miarę postępów w grze zdobędziesz prawo do pilotowania Skellów i dostosowywania ich do własnych upodobań. Dostępne są różne klasy wagowe oraz szeroki wybór dodatków do broni, dzięki czemu będziesz mógł w pełni zrealizować swoje mechowe fantazje.

System walki w Xenoblade Chronicles X stanowi połączenie strategii czasu rzeczywistego z mechaniką turową, podobnie jak w serii Final Fantasy. Jeśli więc jesteś fanem świetnych gier RPG, warto wypróbować tę grę ze względu na jej niezapomniane postacie, rozległy świat i satysfakcjonującą rozgrywkę.

Nasza ocena: Ogromna i ambitna gra RPG pełna mechów, potworów i możliwości dogłębnej eksploracji – idealna dla fanów wielkich opowieści science fiction.

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5. The Legend of Zelda: Łzy Królestwa [Najlepsza kontynuacja i gra z kreatywną eksploracją]

Nasza ocena Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Nintendo EPD, Nintendo Średni czas gry 80–150 godzin Najlepsze dla Kreatywnych graczy, którzy lubią eksplorację, tworzenie przedmiotów i rozwiązywanie skomplikowanych zagadek

Następna w kolejności jest kontynuacja BoTW, The Legend of Zelda: Łzy Królestwa.

Zaskakujące jest to, jak świat gry wydaje się jednocześnie znajomy i nowy. Jednak to, co wyróżnia „Łzy Królestwa””, to przeniesienie akcji na zupełnie nowy poziom. Dosłownie.

W obliczu katastrofy, jaką jest wskrzeszenie Ganona, niebo się wali, co radykalnie zmienia Hyrule. Teraz do odkrycia są „niebiańskie wyspy”, które zapewniają dodatkową pionowość, której tak bardzo brakowało w BoTW.

Link jest teraz „uzbrojony” w nowe, potężne umiejętności, pozwalające mu tworzyć niemal każdą broń poprzez łączenie różnych przedmiotów – na przykład miecz z grzybów, moce przypominające telekinezę dzięki Ultrahand, zdolność „Ascend” do szybkiego „pływania” po sufitach i wiele innych.

Ponadto dzięki nowym zdolnościom możesz korzystać z niesamowitej różnorodności pojazdów i konstrukcji. Stworzyłem nawet motocykle, balony na ogrzane powietrze, samochody, a nawet odrzutowce, by latać po niebie.

Fabuła jest fantastyczna i poruszająca, ale prawdziwą frajdę sprawia odkrywanie nowych sposobów poruszania się po Hyrule, tworzenie pomysłowych konstrukcji oraz rozwiązywanie sprytnych zagadek, które mogą konkurować z najlepszymi tytułami z naszej listy gier logicznych na Nintendo Switch.

Nasza ocena: Genialna kontynuacja gry „Breath of the Wild””, która na nowo definiuje kreatywność i eksplorację – czysta magia dla pomysłowych poszukiwaczy przygód.

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6. Red Dead Redemption [Najlepsza gra z otwartym światem o tematyce westernowej]

Nasza ocena Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox 360, PC Rok wydania 2023 (Switch) Twórca/twórcy Rockstar San Diego, Rockstar Games Średni czas rozgrywki 40–80 godzin Dla kogo Fanów westernów, wciągających historii i klimatycznych przygód w otwartym świecie

Red Dead Redemption to fantastyczna gra, przede wszystkim dzięki niezapomnianym postaciom i zawiłej fabule. Oferuje jednak również responsywną i dopracowaną mechanikę walki w rozległym świecie do odkrycia, który charakteryzuje się charakterystycznym klimatem westernu.

Możesz przemierzać tereny konno, łapiąc złoczyńców na lasso, stoczyć pojedynki w starym stylu lub rozbić obóz na dzikich terenach. Jest coś wyjątkowego w spełnianiu moich marzeń o byciu kowbojem-desperatem, a RDR doskonale to oddaje.

Masz ochotę spróbować swoich sił jako myśliwy? Trop i poluj na ponad 30 gatunków zwierząt, korzystając ze specjalistycznego sprzętu. A może masz ochotę na partię pokera? Zostań najbardziej znanym hazardzistą na Dzikim Zachodzie. Być może wolisz życie ranczera i chcesz zająć się wypasaniem bydła lub oswajaniem koni.

Krótko mówiąc, RDR w pełni zanurza cię w surowej atmosferze Dzikiego Zachodu dzięki wciągającej fabule i zabawnym mechanikom, których nie oferuje żadna inna czołowa gra TPS na tej samej konsoli.

Nasza ocena: Niezapomniane arcydzieło w stylu westernu z wciągającą fabułą, atmosferą i emocjonalną głębią – jeden z najlepszych światów stworzonych przez Rockstar.

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7. Dragon’s Dogma: Dark Arisen [Najlepsza gra RPG fantasy o polowaniu na potwory]

Nasza ocena Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC Rok wydania 2019 (Switch) Twórca/twórcy Capcom Średni czas rozgrywki 50–120 godzin Najlepsze dla Miłośników gier RPG, którzy pragną wymagających walk, potężnych potworów i satysfakcjonującej eksploracji

„Dragon’s Dogma: Dark Arisen” to gra w stylu fantasy o polowaniu na potwory, przypominająca średniowieczną wersję „Monster Hunter Rise””. Zamiast centralnej bazy masz jednak do odkrycia rozległy otwarty świat, po którym będziesz dużo podróżować.

Gra nagradza cię za powrót do miejsc, w których już byłeś. Znajdziesz tam nowe nagrody i skrzynie ze skarbami, cenne zasoby, a także natkniesz się na dodatkowe postacie i zadania.

Jednak główną atrakcją są tutaj unikalne mechaniki walki. W starciu z gigantycznymi potworami, takimi jak cyklopy czy gryfy, możesz wskoczyć na nie i celować w konkretne części ciała, aby zadać maksymalne obrażenia – na przykład dźgając cyklopa w oko.

Walka jest niezwykle satysfakcjonująca i wyjątkowa, fabuła jest świetna, choć nieco zawiła, a dzięki wszystkim dołączonym dodatkom DLC jest mnóstwo treści do przejścia.

Nasza ocena: Wyjątkowa, wymagająca i pełna charakteru – ukryty klejnot, który nagradza taktyczną walkę i dogłębną eksplorację świata fantasy.

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8. Grand Theft Auto: Trylogia [Najlepsza kolekcja gier kryminalnych z otwartym światem]

Nasz wynik Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, urządzenia mobilne Rok premiery 2021 (Switch) Twórca/twórcy Rockstar Games, Grove Street Games Średni czas gry 60–150+ godzin (łącznie) Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają nostalgiczne historie kryminalne, swobodę i chaotyczną rozgrywkę w otwartym świecie

Grand Theft Auto: Trylogia to fenomenalny pakiet zawierający trzy najbardziej kultowe gry z serii: GTA III, GTA Vice City i GTA San Andreas. Szczerze mówiąc, to trochę zaskakujące, że gra jest dostępna na tej samej konsoli co Mario i Super Smash Bros.

W trylogii znajdziesz ulepszoną grafikę i zmodernizowaną mechanikę rozgrywki, dzięki czemu możesz siać chaos, szaleńczo pędzić po kultowych światach, strzelać do gliniarzy, zanim cię wykończą, i popełniać mnóstwo przestępstw.

Wykonuj misje zlecone przez bossów mafii, buduj swoje imperium narkotykowe lub poćwicz w San Andreas. Te gry są „kultowe” nie bez powodu. Przywołują one na myśl „arkadowy” charakter serii, a ponieważ otrzymujesz trzy gry w cenie jednej, zdecydowanie warto je sprawdzić.

Nasza ocena: Trzy kultowe światy w jednym pakiecie – nostalgiczne, chaotyczne i zapewniające niekończącą się rozrywkę fanom chaosu w otwartym świecie.

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9. The Witcher 3: Dziki Gon [Najlepsza fabularna gra RPG z otwartym światem]

Nasz wynik Enebameter 7.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Rok wydania 2019 (Switch) Twórca/twórcy CD Projekt Red Średni czas gry 100–200+ godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią złożone historie, dylematy moralne i rozległe światy fantasy

W grze „The Witcher 3: Dziki Gon” wcielasz się w postać Geralta z Rivii – słynnego i zabójczego „łowcy potworów”, którego mutacje obdarzyły nadprzyrodzonymi zdolnościami – i trafiasz do mrocznego, bezlitosnego świata.

Akcja rozgrywa się w typowym dla fantasy średniowiecznym świecie. Podczas podróży w poszukiwaniu swojej przybranej córki, Ciri, czeka na ciebie mnóstwo walk na miecze, magii i przerażających potworów do pokonania.

Jest tu naprawdę mnóstwo do odkrycia – od zapomnianych ruin, przez zdradliwe jaskinie i tętniące życiem miasta, po różnorodne lokacje o charakterystycznym klimacie i otoczeniu. Jak można się spodziewać, czeka na ciebie mnóstwo zadań pobocznych, unikalnych skarbów do odnalezienia, tajemnic do odkrycia i wyborów do podjęcia.

Ogólnie rzecz biorąc, to niesamowita gra z otwartym światem, wciągającą fabułą i solidnym systemem walki, pozwalającym zmierzyć się z szeroką gamą wrogów i potworów.

Nasza ocena: Mroczna, poruszająca epopeja pełna szczegółów, możliwości wyboru i niezapomnianych postaci – bez wątpienia jedna z najlepszych gier z otwartym światem w historii.

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10. Nieśmiertelni: Fenyx Rising [Najlepsza gra przygodowa o tematyce mitologicznej]

Nasza ocena Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Rok wydania 2020 (Switch) Twórca/twórcy Ubisoft Quebec, Ubisoft Średni czas gry 40–70 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy szukają lekkich przygód o tematyce mitologicznej, z łamigłówkami i humorem

Na koniec mamy Nieśmiertelni: Fenyx Rising, „klon” BoTW, ale z unikalnym akcentem – akcja rozgrywa się w starożytnej Grecji.

Ma jednak kilka wyjątkowych cech, takich jak system walki, który obejmuje zarówno walkę naziemną, jak i powietrzną. Do odkrycia i odblokowania jest mnóstwo broni, dostępnych jest wiele opcji personalizacji i zbroi, a także boskie zdolności pozwalające pokonać mitologiczne stworzenia, takie jak Meduza i Minotaur.

Jesteś ostatnią nadzieją bogów na złamanie klątwy i pokonanie groźnego tytana, Tyfona, ale po drodze znajdziesz mnóstwo zadań pobocznych, wymagających zagadek oraz rozległy świat do odkrycia, pełen charakterystycznych i stylizowanych regionów.

Nasza ocena: Urocza i niedoceniana perełka z dowcipną fabułą, zabawnymi łamigłówkami i płynną walką – idealny wybór dla fanów beztroskich przygód w otwartym świecie.

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Moja ogólna ocena najlepszych gier z otwartym światem na Switch

Gry z otwartym światem na Nintendo Switch oferują jedne z najbardziej różnorodnych i zapadających w pamięć przygód, jakich można doświadczyć na konsoli przenośnej. Niezależnie od tego, czy marzysz o królestwach fantasy, futurystycznych planetach, czy surowych krajobrazach westernowych – każdy odkrywca znajdzie tu coś dla siebie. Te tytuły pokazują, jak kreatywność, swoboda i immersja mogą pięknie współistnieć, nawet na ograniczonym sprzęcie.

Niezależnie od tego, co lubisz – magię, chaos czy tajemnicę – te gry na Switch z otwartym światem zapewniają niezapomniane wrażenia, które nagradzają ciekawość i kreatywność. Każda z nich oferuje własny rodzaj swobody i doskonałą fabułę. Jeśli masz ochotę na jeszcze więcej wspaniałych gier, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po najlepiej sprzedających się grach na Switch, aby dowiedzieć się, które tytuły cieszą się największą popularnością wśród graczy.

Często zadawane pytania