Os 10 melhores jogos de mundo aberto para a Switch para uma aventura sem fim em 2026

Se estás à procura dos melhores jogos de mundo aberto para a Switch, vieste ao sítio certo. Depois de muita pesquisa, experiência e algumas compras irresponsáveis, joguei imensos jogos fantásticos nas plataformas da Nintendo – mas também me deparei com alguns fracassos que prometem mundos abertos, mas acabam por apresentar mecânicas pouco trabalhadas, histórias insípidas ou mapas vazios.

Esta lista reúne os melhores jogos de mundo aberto para a Switch, perfeitos tanto no modo portátil como no modo TV. Vais encontrar exploração espacial, missões clássicas de espadas e magia e tiroteios gratificantes – há algo para todas as idades e todos os jogadores. Apesar dos estilos de jogo variados, cada escolha destaca-se pela exploração, com um toque e uma definição únicos. A aventura chama-te. Vamos lá começar!

As nossas melhores escolhas de jogos de mundo aberto para a Switch

Antes de passarmos à lista, aqui fica uma breve visão geral das minhas principais escolhas. Estes são, sem dúvida, os melhores títulos de mundo aberto para uma Nintendo Switch em termos de desempenho, gráficos fantásticos, design de níveis impressionante e experiência de jogo global:

1 The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2017 Provavelmente o melhor jogo do género para a Nintendo Switch. Exploração sem limites, imensos segredos para descobrir, combate simples e gratificante, num Hyrule impressionante e numa nova visão da franquia Zelda. Buy now 2 No Man’s Sky 2022 Um vasto jogo de exploração espacial onde cada planeta é único. Descobre espécies alienígenas, constrói bases, troca recursos ou torna-te um pirata espacial – é liberdade à escala galáctica, agora otimizada na perfeição para jogares na tua consola portátil. Buy now 3 The Elder Scrolls V: Skyrim 2017 Um RPG lendário de mundo aberto, o Skyrim para a Switch permite-te explorar Tamriel, derrotar dragões e traçar o teu próprio caminho. Com controlos de movimento, suporte para Amiibo e inúmeras missões, é uma aventura que podes jogar vezes sem conta, onde quer que estejas. Buy now

Mas, sinceramente, isto é só uma amostra dos jogos de mundo aberto para a Nintendo Switch. Há imensos jogos para experimentares, por isso dá uma olhadela na lista detalhada abaixo para encontrares a aventura de mundo aberto definitiva!

Os 10 melhores jogos de mundo aberto para a Switch: mundos imersivos para explorar

Existem imensos estilos diferentes de jogabilidade nos jogos de mundo aberto. Queres um título de estilo medieval/fantasia com espadas e magia? Jogabilidade centrada em armas de fogo? Ou talvez queiras uma mistura de exploração de mundo aberto com uma mecânica de combate única?

A história e os desafios destes jogos podem variar, mas, no fundo, a exploração e a «abertura» são componentes essenciais da experiência.

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild [Melhor Aventura de Mundo Aberto]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2017 Criador(es) Nintendo EPD, Nintendo Tempo médio de jogo 60–120 horas Ideal para Jogadores que adoram liberdade, exploração e resolver quebra-cabeças

Provavelmente o melhor jogo duma Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Breath of the Wild (BoTW). Ao lado de grandes sucessos da Nintendo Switch, como o Super Mario Odyssey e a série Fire Emblem, o BoTW é um título marcante.

Com a perspetiva na terceira pessoa, o combate e a exploração transmitem uma sensação de admiração e diversão, com um mundo aberto «real» para descobrires.

Podes ir literalmente a qualquer lugar que vejas. Encontraste uma montanha? Escala-a. Queres explorar as águas? Mergulha! A primeira vez que joguei, senti que não tinha limites, com verdadeira liberdade para escolher o meu caminho.

O combate é simples, mas pode tornar-se mais intenso com alguns dos inimigos mais difíceis, e a exploração é fantástica; encontrar Koroks escondidos e baús com novos itens era sempre gratificante.

Não cumpre os aspetos de «RPG» de outros jogos de RPG de ação imersivos, mas é um jogo que tens de jogar pelo menos uma vez se tiveres uma Nintendo Switch.

O meu veredicto: Uma experiência imperdível para qualquer dono de Switch – exploração de tirar o fôlego, quebra-cabeças engenhosos e uma verdadeira sensação de liberdade que definiu o género moderno de mundo aberto.



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2. No Man’s Sky [Melhor Experiência de Exploração Espacial]

A nossa pontuação Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Ano de lançamento 2022 (Switch) Criador(es) Hello Games Tempo médio de jogo 50–200+ horas Ideal para Jogadores que adoram exploração espacial, mecânicas de sobrevivência e liberdade sem limites

Esquece o «mundo» aberto, que tal um jogo com um universo aberto?

O No Man’s Sky oferece-te um universo aparentemente infinito para explorares. Graças à geração procedural, cada planeta tem uma variedade de formas de vida, recursos e ambientes.

Com um universo tão vasto e infinito para explorar, o desafio é sobreviver aos ambientes em que te vês atirado.

Cada mundo que encontrares será diferente dos outros; podes aterrar num planeta totalmente coberto por oceanos, em planetas exóticos repletos de vida e criaturas estranhas, ou em planetas rochosos e inóspitos. Alguns têm até ambientes hostis, como substâncias tóxicas, radiação ou temperaturas gélidas, por isso tens de estar preparado antes de aterrar.

Uma situação desafiante que exige que te adaptes na hora, mas perfeita para fãs de bons jogos de sobrevivência.

O que eu adorei no No Man’s Sky, porém, é a «liberdade» de jogares como quiseres.

Enquanto estás na tua aventura espacial, podes viajar pelo universo como comerciante, abater naves rebeldes como caçador de recompensas ou talvez juntares-te ao lado «negro» e tornares-te um pirata espacial.

A produtora cometeu alguns erros no lançamento, mas agora já não há nenhuma boa razão para não experimentares o No Man’s Sky.

O meu veredicto: Uma aventura espacial vasta e em constante evolução que recompensa a curiosidade e a persistência — perfeita para jogadores que adoram liberdade e descobertas sem limites.

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3. The Elder Scrolls V: Skyrim [O melhor RPG clássico para a Switch]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Ano de lançamento 2017 (Switch) Criador(es) Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Tempo médio de jogo 80–200 horas Ideal para Fãs de RPG que curtem liberdade, uma boa história e mundos de fantasia ricos

Se estamos a falar de jogos de mundo aberto, é impossível não mencionar The Elder Scrolls V: Skyrim.

Vais assumir o papel do «Dragonborn» depois de escapares por pouco a um ataque de dragão. Assim que escapares, embarcas numa aventura, mas, na verdade, podes ir aonde quiseres, aceitar missões secundárias, ganhar habilidades e tesouros e explorar.

O Skyrim tem um cenário de fantasia com uma variedade de armas brancas e de longo alcance, feitiços mágicos e poderes do Dragonborn para causar o caos total. Metade da diversão está em descobrir o mundo, encontrar esconderijos, acampamentos de bandidos e cavernas subterrâneas.

As mecânicas de jogo únicas completam o pacote, como o facto de subir de nível exigir o uso de certas habilidades; andar às escondidas aumenta a Furtividade, ou atirar com o arco aumenta a Arqueia.

Vais ter de esperar para subir de nível, mas isso faz com que te sintas totalmente imerso no mundo. É como se fosses evoluindo à medida que usas certas habilidades, adaptando a experiência ao teu estilo de jogo preferido.

O meu veredicto: Continua a ser um dos melhores RPGs de sempre – envolvente, vasto e com uma rejogabilidade infinita, agora portátil para aventuras em qualquer lugar.

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4. Xenoblade Chronicles X [Melhor JRPG de ficção científica em mundo aberto]

A nossa pontuação Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, Wii U Não sei Ano de lançamento 2025 Criador(es) Monolith Soft, Nintendo Tempo médio de jogo 70–150 horas Ideal para Fãs de JRPG que adoram histórias profundas, mapas enormes e mechs personalizáveis

O Xenoblade Chronicles X é uma versão remasterizada e expandida do jogo original lançado para a Wii U. Vais ser lançado no mundo de «Mira», um vasto planeta onde fazes uma aterragem de emergência e que pretendes transformar num novo lar para a humanidade.

O Xenoblade é, acima de tudo, uma série única, que normalmente apresenta um grupo de personagens que enfrentam monstros gigantescos com espadas e armas futuristas, além de robôs mecha gigantes chamados Skells.

À medida que avanças, vais ganhar o direito de pilotar os Skells e personalizá-los ao teu gosto. Existem diferentes classes de peso e uma grande variedade de acessórios para armas, para que possas viver plenamente as tuas fantasias com mechas.

O sistema de combate em Xenoblade Chronicles X é uma mistura de estratégia em tempo real e mecânicas por turnos, semelhante ao Final Fantasy. Por isso, se és fã de grandes jogos de RPG, vale a pena experimentares as suas personagens memoráveis, o seu mundo vasto e a sua jogabilidade gratificante.

O meu veredicto: Um RPG enorme e ambicioso, repleto de mechas, monstros e exploração profunda – perfeito para fãs de grandes histórias de ficção científica.

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5. The Legend of Zelda: Lágrimas do Reino [Melhor Sequela e Jogo de Exploração Criativa]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2023 Criador(es) Nintendo EPD, Nintendo Tempo médio de jogo 80–150 horas Ideal para Jogadores criativos que gostam de explorar, criar objetos e resolver quebra-cabeças complexos

A seguir, temos a sequela de BoTW, The Legend of Zelda: Lágrimas do Reino.

É surpreendente como o mundo do jogo parece familiar e novo ao mesmo tempo. Mas onde Lágrimas do Reino se destaca é por levar as coisas a novos patamares. Literalmente.

Com a calamidade da ressurreição de Ganon, o céu está a desabar e a mudar profundamente Hyrule. Agora há «ilhas celestiais» para explorar, o que dá aquela dimensão vertical extra que tanto faltava no BoTW.

O Link está agora «armado» com novas e poderosas habilidades para criar praticamente qualquer arma, fundindo coisas como uma espada de cogumelo, poderes semelhantes à telecinesia com a Ultrahand, «Ascend» para «nadar» rapidamente pelos tetos e muito mais.

Além disso, podes usar uma variedade fantástica de veículos e estruturas com as novas habilidades. Eu até já construí motos, balões de ar quente, carros e até jatos para voar pelo céu.

A história é fantástica e comovente, mas a diversão está em descobrir novas formas de te deslocares por Hyrule, criar construções criativas e resolver quebra-cabeças engenhosos que rivalizam com os melhores da nossa lista de jogos de quebra-cabeças para uma Nintendo Switch.

O meu veredicto: Uma sequela brilhante de Breath of the Wild que redefine a criatividade e a exploração – pura magia para aventureiros com imaginação.

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6. Red Dead Redemption [Melhor jogo de mundo aberto com temática western]

A nossa pontuação Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox 360, PC Ano de lançamento 2023 (Switch) Criador(es) Rockstar San Diego, Rockstar Games Tempo médio de jogo 40–80 horas Ideal para Fãs de westerns, narrativas profundas e aventuras atmosféricas em mundo aberto

O Red Dead Redemption é um jogo fantástico, sobretudo pelas suas personagens memoráveis e pela história complexa. Mas também tem mecânicas de combate responsivas e cheias de nuances num mundo vasto para explorar, com aquele toque característico dos westerns.

Passeia a cavalo a apanhar os vilões com um laço, participa num duelo à moda antiga ou acampa na natureza selvagem. Há mesmo algo de especial em viver as minhas fantasias de cowboy fora-da-lei, e o RDR faz isso na perfeição.

Dás-te por caçador? Rastaia e caça mais de 30 espécies de animais com equipamento especializado. Ou que tal uma mão de póquer? Torna-te no jogador mais famoso do Oeste. Talvez prefiras o estilo de vida de rancheiro e queiras pastorear gado ou domar cavalos.

Resumindo, o RDR mergulha-te totalmente na era do Oeste selvagem com uma história cativante e mecânicas divertidas que nenhum outro jogo TPS de topo na mesma consola tem para oferecer.

O meu veredicto: Uma obra-prima inesquecível do Oeste com uma narrativa cativante, atmosfera e profundidade emocional – um dos melhores mundos de sempre da Rockstar.

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7. Dragon’s Dogma: Dark Arisen [Melhor RPG de fantasia de caça a monstros]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC Ano de lançamento 2019 (Switch) Criador(es) Capcom Tempo médio de jogo 50–120 horas Ideal para Aos fãs de RPG que adoram combates desafiantes, monstros gigantes e explorações gratificantes

O Dragon’s Dogma: Dark Arisen é um jogo de caça a monstros no estilo fantasia, tipo um Monster Hunter Rise medieval. Mas, em vez de um ponto central, tens um vasto mundo aberto para descobrir e vais viajar imenso.

O jogo recompensa-te por voltares a locais onde já estiveste. Vais encontrar novas recompensas e baús de tesouro, recursos valiosos e deparar-te com personagens e missões adicionais.

Mas o principal atrativo aqui são as mecânicas de combate únicas. Contra monstros gigantescos, como ciclopes ou grifos, podes saltar para cima deles e mirar em partes específicas do corpo para infligir o máximo de danos, como apunhalar um ciclope no olho.

O combate é super gratificante e único, a história é ótima, embora um pouco complicada, e há imenso conteúdo para jogares com todos os DLC incluídos.

O meu veredicto: Único, desafiante e cheio de personalidade – uma joia escondida que recompensa o combate tático e a exploração profunda do mundo de fantasia.

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8. Grand Theft Auto: A Trilogia [Melhor coleção de jogos de crime em mundo aberto]

A nossa pontuação Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, dispositivos móveis Ano de lançamento 2021 (Switch) Criador(es) Rockstar Games, Grove Street Games Tempo médio de jogo 60–150+ horas (no total) Ideal para Jogadores que adoram histórias policiais nostálgicas, liberdade e uma jogabilidade caótica num mundo aberto

Grand Theft Auto: A Trilogia é um pacote fenomenal que inclui três dos jogos mais icónicos da série: GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas. Sinceramente, é até uma surpresa que o jogo esteja na mesma plataforma que o Mario e o Super Smash Bros.

A Trilogia apresenta gráficos atualizados e mecânicas melhoradas, e permite-te causar o caos, conduzir de forma imprudente pelos mundos icónicos, abater polícias antes de seres abatido e cometer muitos crimes.

Cumpre missões de chefes da máfia, constrói o teu império da droga ou vai treinar em San Andreas. Estes jogos são «icónicos» por uma boa razão. Trazem uma nostalgia da natureza «arcade» da franquia e, como recebes três jogos pelo preço de um, vale bem a pena dar uma vista de olhos.

O meu veredicto: Três mundos icónicos num só pacote – nostálgicos, caóticos e infinitamente divertidos para os fãs de caos em mundo aberto.

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9. The Witcher 3: Wild Hunt [Melhor RPG de mundo aberto centrado na história]

A nossa pontuação Enebameter 7.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Ano de lançamento 2019 (Switch) Criador(es) CD Projekt Red Tempo médio de jogo 100–200+ horas Ideal para Jogadores que gostam de histórias complexas, escolhas morais e vastos mundos de fantasia

The Witcher 3: Wild Hunt lança-te num mundo sombrio e implacável na pele de Geralt de Rivia, um famoso e letal «caçador de monstros» com habilidades sobrenaturais aprimoradas graças a mutações.

O cenário é uma fantasia clássica numa era medieval. Há imensas lutas de espadas, magia e monstros aterradores para derrotar enquanto percorres o mundo à procura da tua filha adotiva, Ciri.

Há imenso para explorar aqui: desde ruínas esquecidas, cavernas traiçoeiras e cidades agitadas até uma variedade de locais com atmosferas e ambientes distintos. Como seria de esperar, há imensas missões secundárias, tesouros únicos para descobrir, segredos para desvendar e escolhas a fazer.

No geral, uma experiência incrível de mundo aberto, com uma narrativa cativante e um sistema de combate robusto para enfrentares uma grande variedade de inimigos e monstros.

O meu veredicto: Um épico sombrio e emotivo, repleto de detalhes, escolhas e personagens inesquecíveis – facilmente uma das melhores experiências de mundo aberto de sempre.

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10. Immortals: Fenyx Rising [Melhor Jogo de Aventura Mitológica]

A nossa pontuação Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Ano de lançamento 2020 (Switch) Criador(es) Ubisoft Quebec, Ubisoft Tempo médio de jogo 40–70 horas Ideal para Jogadores que procuram aventuras mitológicas descontraídas, com quebra-cabeças e humor

Por último, temos o Immortals: Fenyx Rising, um «clone» do BoTW, mas com um toque único; passa-se na Grécia antiga.

Mas tem algumas características especiais, como o sistema de combate que inclui tanto combate terrestre como aéreo. Há imensas armas para encontrares e desbloqueares, muitas opções de personalização e armaduras, e habilidades divinas para derrotares criaturas mitológicas como a Medusa e o Minotauro.

És a última esperança dos deuses para quebrar uma maldição e derrotar o ameaçador titã Tífon, mas pelo caminho vais encontrar imensas missões secundárias, quebra-cabeças desafiantes e um mundo vasto para explorar, com regiões distintas e estilizadas.

O meu veredicto: Uma joia encantadora e subestimada, com uma narrativa espirituosa, quebra-cabeças divertidos e combate fluido – a escolha perfeita para quem gosta de aventuras descontraídas em mundo aberto.

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O meu veredicto geral sobre os melhores jogos de mundo aberto para a Switch

Os jogos de mundo aberto na Nintendo Switch oferecem algumas das aventuras mais diversificadas e memoráveis que podes viver numa consola portátil. Se adoras reinos de fantasia, planetas futuristas ou paisagens western realistas, há aqui algo para todo o tipo de explorador. Estes títulos mostram como a criatividade, a liberdade e a imersão podem coexistir na perfeição, mesmo com hardware limitado.

Seja qual for o teu gosto – magia, caos ou mistério –, estes jogos de mundo aberto para a Switch proporcionam experiências inesquecíveis que recompensam a curiosidade e a criatividade. Cada um oferece o seu próprio tipo de liberdade e excelência narrativa. Se estás ansioso por ainda mais jogos fantásticos, dá uma vista de olhos no nosso guia dos jogos mais vendidos para a Switch para veres quais são os títulos de topo de que os jogadores não se cansam.

Perguntas frequentes