I 12 migliori giochi in modalità cooperativa per Switch da giocare con gli amici nel 2026

Ho letteralmente perso la cognizione del tempo (se non addirittura dei giorni) giocando ad alcuni dei migliori giochi in modalità cooperativa su Switch con i miei amici, i miei fratelli, i colleghi e, a volte, persino il mio capo! Onestamente, il divertimento sembra non finire mai. Questi giochi cooperativi per Switch sono un’ottima attività per stare insieme in famiglia e tra amici.

C’è una magia speciale nell’aria quando condividi il controller con qualcuno a cui tieni, sia che vi uniate per battaglie caotiche o semplicemente per divertirvi un po’.

Se sei alla ricerca di giochi cooperativi locali che uniscano le persone attraverso momenti multiplayer epici e rompicapo da far scervellare, questa è la lista che fa per te. Ho raccolto qui dodici dei migliori giochi cooperativi per Switch che promettono risate infinite e battute amichevoli, creando ricordi indimenticabili.

Le nostre scelte migliori per i giochi in modalità cooperativa su Switch

Ti è mai capitato di arrenderti dopo aver cercato il gioco cooperativo da divano perfetto per il tuo partner o il tuo migliore amico? A me sì! Trovare il miglior gioco multiplayer in assoluto può essere davvero estenuante. Dopotutto, ci sono tantissime opzioni disponibili.

Ma a volte, anche i giochi cooperativi più apprezzati possono non riuscire a catturare la tua attenzione (Diablo III è il mio esempio personale da evitare). Questa lista, però, mi sta davvero a cuore. Ho raccolto qui i migliori giochi cooperativi che includono, tra le altre cose, la caccia ai fantasmi, l’agricoltura, i platform e le corse ad alta velocità. Puoi divertirti facilmente giocandoli con altre persone.

1 It Takes Two 2021 Gli sviluppatori l’hanno progettato pensando al gioco in cooperativa. Il design dei livelli e la narrazione coinvolgente mi hanno fatto innamorare di questo gioco (il motivo principale per cui It Takes Two è il primo della mia lista), rendendolo una delle esperienze più appaganti su Switch. Buy now 2 Overcooked! All You Can Eat 2020 Il caos regna in cucina e solo il lavoro di squadra può salvare la situazione. Overcooked! All You Can Eat è la ricetta cooperativa definitiva per Switch. Buy now 3 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 2021 Questo doppio pacchetto è un viaggio divertente tra l’azione platform classica e quella innovativa di Mario. Bowser’s Fury aggiunge un tocco open-world che rende l’avventura più grande, più audace, più folle e… a volte, più spaventosa. Buy now

Questi giochi non solo rappresentano il massimo del divertimento in modalità cooperativa, ma mettono anche in mostra la versatilità e la creatività offerte dalla piattaforma Nintendo. Non fermarti qui: questo era solo un assaggio. La mia lista completa comprende 12 giochi cooperativi per Switch, ordinati in base a quanto mi hanno divertito.

Continua a scorrere per scoprire la lista completa, ricca di perle nascoste e grandi successi che renderanno le tue sessioni multiplayer su Switch sempre nuove ed emozionanti per gli anni a venire. Ricorda, l’importante è fare amicizia e creare nuovi ricordi!

Quindi, trova la persona perfetta con cui avventurarti in queste avventure e cambia le valutazioni su Metacritic di questi giochi prima di giocare. Prendi la tua console e inizia a giocare!

I 12 migliori giochi cooperativi per Switch che ti renderanno felice

Sei pronto a scoprire alcuni dei giochi multiplayer più divertenti e coinvolgenti su Switch del 2025? Abbiamo avventure mozzafiato e giochi di società caotici che ti terranno incollato allo schermo. Scopri la collezione definitiva dei migliori giochi cooperativi su Switch che uniscono famiglia e amici! Quanti di questi giochi cooperativi hai già provato?

1. It Takes Two [Un brillante esercizio di affiatamento per due giocatori]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Hazelight Studios Durata media di gioco Da 12 a 15 ore Punteggio Metacritic 88%

Si dice che ci vogliano due per ballare il tango, e It Takes Two lo dimostra alla grande! È un'avventura cooperativa davvero unica, incentrata sulla storia di Cody e May. Sono una coppia sull'orlo del divorzio che si ritrova trasformata in bamboline in miniatura (sembra proprio uscito da una fanfiction Isekai!).

Quindi, tu e il tuo partner dovrete farvi strada attraverso mondi creativi e variegati che rappresentano un viaggio sia letterale che metaforico per ricucire il loro rapporto incrinato. Questo gioco è pensato per due giocatori. Quindi, tu e il tuo partner dovrete impegnarvi un po’. Questi motivi rendono It Takes Two il miglior gioco per Nintendo Switch della nostra lista.

I giocatori si cimentano in una vasta gamma di attività, tra cui platform, risoluzione di enigmi, giochi ritmici e persino minigiochi unici che sfidano entrambi i giocatori a sincronizzare le loro abilità e la comunicazione. Ogni livello introduce nuove meccaniche, assicurando che il gameplay non risulti mai ripetitivo.

L’estetica visiva è vivace e fantasiosa, con ambientazioni giocose in stile cartone animato che mettono in risalto il tono emotivo e stravagante della narrazione. L’affascinante stile grafico si abbina perfettamente al mix di umorismo, malinconia e riconciliazione della storia.

Il mio verdetto: I giocatori apprezzeranno It Takes Two per la sua storia commovente, il gameplay cooperativo innovativo e il design dei livelli infinitamente creativo, che fa sì che ogni momento sembri un viaggio condiviso e indimenticabile. È un gioco imperdibile per chiunque cerchi esperienze multiplayer significative.

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2. Overcooked! All You Can Eat [Un caotico gioco di cucina per tutta la famiglia]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Ghost Town Games Durata media di gioco Da 8 a 12 ore Punteggio Metacritic 84%

Overcooked è un sequel che catapulta i giocatori nel pieno di una cucina frenetica. È molto più difficile di una normale giornata di lavoro a Papa's Pizzeria. In questa cucina regnano il lavoro di squadra e la comunicazione! Sono le due chiavi per sopravvivere a questa “Hell’s Kitchen”".

La raccolta rimasterizzata offre lo stesso divertimento caotico delle due precedenti edizioni del gioco. Questa, intitolata “All You Can Eat”, propone nuovi contenuti mentre i giocatori preparano e servono piatti affrontando una serie crescente di situazioni assurde.

Ti ritroverai in cucine frenetiche con layout pazzeschi (veri e propri labirinti da chef) e ordini da evadere in tempo record. Il gameplay principale ti farà tagliare, cucinare, impiattare e servire piatti da leccarsi le dita fin dall’inizio.

Dovrai anche coordinarti con i tuoi compagni di squadra per gestire il caos della cucina che proprio non vuole dare tregua! I livelli passano da semplici a incredibilmente creativi in un batter d’occhio! È lì che dovrai affidarti a strategie intelligenti e a una mente veloce per sopravvivere. Puoi giocare con compagni controllati dall’IA per invitare qualche amico a unire a una sessione.

Il mio verdetto: i giocatori adoreranno questo gioco per il suo gameplay frenetico e cooperativo e per il divertimento sfrenato, che lo rendono un’esperienza imperdibile per le feste, capace di suscitare risate e spirito di squadra a tutti i livelli di abilità.

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3. Super Mario 3D World + La furia di Bowser [Il classico Mario incontra l’emozione del mondo aperto]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2021 Autore/i Nintendo Durata media di gioco Da 15 a 20 ore Punteggio Metacritic 89%

Dal momento in cui ho iniziato a giocare a Super Mario 3D World + La furia di Bowser, sono stato subito catturato dai suoi mondi vivaci e affascinanti. Anche se Mario Party è un gioco molto divertente, diventa davvero noioso in fretta se ci giochi da solo.

Super Mario 3D World è il platform 3D perfetto, dove fino a quattro giocatori sfrecciano attraverso livelli coloratissimi pieni di enigmi e potenziamenti, con il mondo aperto di Bowser’s Fury, fresco e ricco di azione, pensato per essere esplorato insieme da due giocatori. Mi sono divertito a saltare, schivare e scoprire segreti in paesaggi variegati che mescolano magnificamente una grafica vivace e giocosa con un design dei livelli davvero creativo.

Le sfide platform spaziavano da quelle semplici a quelle deliziosamente complicate, incoraggiando coordinazione e tempismo, specialmente durante il gioco in cooperativa. Il concetto di mondo aperto da “Bowser’s Fury” ha aggiunto un nuovo livello di eccitazione, con ambienti che cambiano dinamicamente ed epiche battaglie contro un gigantesco Bowser che richiedevano lavoro di squadra e strategia.

Gli altri giocatori adorano il fatto che questa combinazione offra il meglio di entrambi i mondi: il divertimento nostalgico dei classici platform di Mario insieme a nuovi elementi di gioco innovativi, rendendolo attraente sia per i fan di lunga data che per i nuovi arrivati. Ecco perché questo multiplayer cooperativo rimane in cima alla mia lista.

Il mio verdetto: “Super Mario 3D World + La furia di Bowser” offre un’esperienza cooperativa infinitamente divertente, mondi mozzafiato e un delizioso equilibrio tra meccaniche classiche e innovative. È un gioco imperdibile per chiunque ami i platform vivaci e impegnativi da giocare con gli amici.

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4. Mario Kart 8 Deluxe [Questa festa di corse ad alta velocità non stanca mai]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2017 Autore/i Nintendo Durata media di gioco Da 10 a 15 ore Punteggio Metacritic 92%

Mario Kart 8 Deluxe è l’esperienza definitiva di corse in kart, con gare frenetiche e divertentissime su una vastissima varietà di piste colorate e fantasiose. I giocatori controllano i personaggi più amati della serie di Mario e non solo, gareggiando in gare caotiche ad alta velocità dove l’uso astuto degli oggetti e le abilità di guida possono fare la differenza.

Il gioco è perfetto sia per i giocatori competitivi che puntano alla vittoria, sia per gli amici occasionali in cerca di divertimento multiplayer senza fine.

I giocatori si cimentano in gare classiche su 48 tracciati unici, tra cui i classici del passato e nuove aggiunte ispirate a titoli Nintendo come The Legend of Zelda ed Excite Bike. Oltre alle gare, le modalità battaglia aggiungono un ulteriore livello di divertimento caotico, in cui i giocatori si sfidano in arene con potenziamenti e obiettivi da raggiungere.

Il gameplay è accessibile grazie a funzioni come lo Smart Steering, pensato per aiutare i principianti, ma allo stesso tempo impegnativo per i veterani, con gare a 200cc e prove a tempo che mettono alla prova le loro abilità. Credo che sia uno dei migliori giochi per Switch per bambini disponibili su Nintendo.

Il mio verdetto: Mario Kart 8 Deluxe offre emozioni multigiocatore imbattibili, rendendolo un must-have sia per gli appassionati di corse che per i giocatori social che vogliono divertimento e competizione senza fine.

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5. Luigi’s Mansion 3 [Un’avventura da acchiappafantasmi inquietante e affascinante, biglietti per due]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2019 Autore/i Nintendo Durata media di gioco Da 12 a 16 ore Punteggio Metacritic 86%

Fin dal primo secondo in cui ho giocato a Luigi’s Mansion 3, sono rimasto affascinato dal modo magistrale in cui questo gioco ci offre un’avventura spensierata in un’atmosfera spettrale. Vesti i panni di Luigi, che sta esplorando un hotel infestato dai fantasmi dove ogni piano presenta temi distinti e enigmi creativi.

L’obiettivo principale è salvare gli amici di Luigi che sono rimasti intrappolati, il tutto mentre combatti contro fantasmi pazzi con il tuo fidato aspirapolvere Poltergust. Ma non è tutto: ciò che rende questo gioco davvero divertente è Gooigi. Devi affidarti ad abilità come la furtività per andare avanti nel gioco e fare progressi, il che lo rende il miglior gioco stealth di questa lista.

È qui che Luigi Mansion 3 diventa un vero e proprio gioco cooperativo per Switch da giocare con gli amici. Tu e il tuo amico potete controllare un personaggio ciascuno per far avanzare la storia. La modalità ScareScraper permette a otto giocatori di sfidarsi in una frenetica gara a catturare fantasmi, rendendola davvero imperdibile.

Sì, questo tizio è il clone di Luigi, un doppelganger che assomiglia a una sostanza appiccicosa verde, da cui il nome. Puoi passare da un personaggio all’altro per risolvere vari enigmi. Il nostro Gooigi è perfetto quando si tratta di infilarsi nelle grate e affrontare trappole che Luigi, con la sua testolina, non riesce proprio a capire.

Il mio verdetto: Luigi’s Mansion 3 è un’esperienza cooperativa divertente e originale che unisce il divertimento da brivido a rompicapi stimolanti, rendendolo un gioco perfetto da godersi insieme ad amici e familiari.

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6. Stardew Valley [Un simulatore di vita in fattoria tranquillo e accogliente che cresce insieme ai tuoi amici]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2017 Autore/i ConcernedApe Durata media di gioco Oltre 50 ore Punteggio Metacritic 89%

Stardew Valley è una tranquilla fuga in un affascinante simulatore di vita a finale aperto. La premessa è semplice ma davvero coinvolgente: erediti la vecchia fattoria di tuo nonno e ti dai da fare per rimetterla in sesto coltivando, allevando animali, estraendo minerali, pescando e stringendo rapporti con gli abitanti del paese.

Il gioco ti dà la libertà di giocare al tuo ritmo e di dedicarti alle attività che ti piacciono di più. Mi ha un po’ ricordato Farm Day Village, a cui giocavo da adolescente.

Ho passato la maggior parte del tempo a occuparmi della fattoria: piantare colture stagionali, annaffiare ogni giorno, raccogliere i frutti e potenziare i miei attrezzi e gli edifici. Mi è piaciuto tantissimo anche esplorare le miniere alla ricerca di minerali e combattere i mostri, oltre a socializzare con gli abitanti del villaggio, partecipare alle feste e stringere amicizie significative o addirittura sposarmi.

Lo stile pixel art conferisce al gioco un fascino nostalgico e accogliente, mentre il susseguirsi delle stagioni mantiene l’ambiente fresco e invitante.

Il mio verdetto: Stardew Valley offre un gameplay profondo e interazioni comunitarie che scaldano il cuore in un mondo realizzato magnificamente, rendendolo un gioco imperdibile per chiunque cerchi un’esperienza di simulazione tranquilla ma appagante.

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7. Minecraft [Non ha bisogno di presentazioni]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PC, Xbox One, PS4, dispositivi mobili Anno di uscita 2017 (Switch) Sviluppatore/i Mojang Studios Durata media di gioco Oltre 60 ore Punteggio Metacritic 93%

Minecraft mi ha conquistato con la sua creatività e libertà senza limiti. Il gioco ti catapulta in un vasto mondo 3D generato proceduralmente. Questo mondo è composto da blocchi di materiali unici. Il tuo ruolo come giocatore è quello di estrarre risorse e creare strumenti e armi. Puoi costruire strutture complesse ed esplorare biomi diversi, brulicanti di fauna selvatica e mostri.

Nella modalità Sopravvivenza, puoi raccogliere tantissimi materiali essenziali come legno e pietra. Puoi costruire rifugi per difenderti dai nemici. La modalità Creativa ti permette di costruire qualsiasi cosa ti venga in mente senza preoccuparti di minacce o limiti di risorse. La profondità delle meccaniche di gioco mi ha davvero stupito. Ad esempio, i circuiti in redstone che consentono di realizzare congegni complessi e sistemi automatizzati.

Lo stile visivo pixelato e a blocchi del gioco ti regala un’atmosfera nostalgica ma affascinante, che si sposa perfettamente con la natura aperta di Minecraft. Il ciclo giorno-notte e i biomi come foreste e deserti (senza dimenticare i vasti oceani) creano un mondo davvero coinvolgente dove la creatività umana può davvero sbocciare.

È un vero gioco sandbox in cui l’unico limite è la tua immaginazione… o le abilità creative dei tuoi amici. Credo che Minecraft sia uno dei migliori giochi cooperativi da giocare in locale. Assicurati solo di avere un monitor con schermo diviso per goderti appieno la vera grandezza di Minecraft!

Il mio verdetto: Minecraft offre un’esperienza di gioco infinitamente appagante, alimentata dalla creatività e dall’esplorazione, che lo rende un classico intramontabile per giocatori di tutte le età e stili di gioco.

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8. Untitled Goose Game [Le birichinate maliziose e sconcertanti di un'oca]

Il nostro voto 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2019 Autore/i House House Durata media di gioco Da 4 a 6 ore Punteggio Metacritic 81%

La prima volta che ho sentito parlare di questo gioco, ho pensato che fosse uno scherzo. O forse un malware. Il nome “Untitled Goose Game” mi ha un po' scoraggiato all'inizio. Ma quando ho iniziato a giocarci, sono rimasto affascinato dal suo fascino esilarante, con quell'oca birichina che semina il caos in un tranquillo villaggio. La premessa è piuttosto semplice, non ti mentirò, ma è divertente all'infinito!

Puoi usare il becco e il verso per rubare oggetti ai poveri abitanti del villaggio, spaventarli a morte, portare a termine obiettivi pieni di scherzi e scatenare il caos ovunque tu vada! Questo gioco cattura perfettamente lo spirito buffo dell’oca mentre ti muovi furtivamente, rubi oggetti e inganni gli ignari abitanti del villaggio.

Le attività principali consistono nell’esplorare aree collegate tra loro e risolvere semplici enigmi interagendo in modo creativo con l’ambiente circostante. Lo stile visivo di questo gioco è davvero affascinante. Inoltre, ha uno stile di animazione molto fluido che dà vita alle buffonate dell’oca e al villaggio in subbuglio.

Gli utenti di Reddit hanno però fatto notare che la telecamera un po’ bizzarra può risultare frustrante. La modalità cooperativa è particolarmente divertente: permette a due giocatori di allearsi nei panni di oche terribili per raddoppiare il caos.

Il mio verdetto: è un sandbox esilarante e spensierato, perfetto per chi cerca risate e scherzi ingegnosi con un amico.

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9. Unravel Two [Un platform-puzzle splendidamente realizzato per due amici di filato]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Coldwood Interactive Durata media di gioco Da 6 a 8 ore Punteggio Metacritic 77%

Sono rimasto affascinato dalla commovente storia di due adorabili Yarny in Unravel Two. Legati da un filo, sono semplicemente troppo carini per essere ignorati! Gli enigmi del gioco richiedono la collaborazione tra te e i tuoi amici.

Ogni giocatore deve farsi strada attraverso ambientazioni dal design meraviglioso, superando ostacoli impegnativi mentre dondola, fa nodi e usa il filo per colmare gli spazi vuoti o tirarsi su a vicenda.

La possibilità di ancorare il tuo compagno aggiunge anche un tocco ingegnoso al gameplay. Non fraintendermi: questo è anche un gioco per giocatore singolo. Ma giocare con un amico è il modo perfetto per goderti Unravel Two.

L’estetica visiva di questo gioco è davvero mozzafiato. Ci sono paesaggi naturali rigogliosi e ambientazioni dettagliate che ti fanno sentire davvero immerso nell’azione e ti danno una sensazione quasi cinematografica. I giocatori online hanno elogiato Unravel Two per come promuove il lavoro di squadra senza essere troppo stressante.

I numerosi checkpoint e un utile sistema di suggerimenti ti vengono in aiuto ogni volta che ti senti perso. C’è anche un’ampia possibilità di personalizzazione per il tuo Yarny.

Il mio verdetto: è un gioco bellissimo, impegnativo ed emozionante, perfetto per chi cerca un’avventura cooperativa piena di fascino, enigmi ingegnosi e un lavoro di squadra senza intoppi.

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10. Cuphead [Sfida run-and-gun con un tocco cooperativo]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PC, Xbox One, PS4 Anno di uscita 2020 (Switch) Autore/i Studio MDHR Durata media di gioco Da 8 a 12 ore Punteggio Metacritic 86%

Questo gioco mi ha ricordato lo stile delle animazioni Disney degli anni '30. E sì, era proprio questo l'obiettivo di Cuphead: far provare nostalgia per uno stile di animazione che ha inaugurato una nuova era nella narrazione americana! Fin dal primo scontro, questo gioco mi ha conquistato.

Il gameplay "run-and-gun" è davvero interessante e la premessa è semplicissima: tu e il tuo partner vestite i panni di Cuphead e Mugman (prova a indovinare che aspetto hanno questi personaggi!).

Ti fai strada tra combattimenti contro boss senza tregua e livelli platform impegnativi per ripagare un debito con l’unico e solo… rullo di tamburi… il Diavolo. Cavolo, vero? Beh, i combattimenti contro i boss sono un po’ diversi da quelli tipici dei giochi di ruolo; sembrano dei puzzle in cui devi memorizzare gli schemi di attacco e avere riflessi precisi per sconfiggere questi demoni.

Il gameplay consiste nello schivare gli attacchi brandendo varie armi potenziabili. Devi anche eseguire parate al momento giusto per caricare potenti super mosse. L’estetica visiva è mozzafiato e lo stile di animazione disegnato a mano cattura perfettamente l’atmosfera dei cartoni animati vintage di Cuphead. La colonna sonora jazzistica e vivace crea davvero l’atmosfera giusta per la rissa!

Il mio verdetto: Cuphead è un gioco imperdibile per chiunque sia alla ricerca di un platform cooperativo dal design superbo, dal sapore nostalgico e brutalmente impegnativo, che metta alla prova abilità e lavoro di squadra.

11. Moving Out [Il secondo gioco più snervante dopo Fable 3]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2020 Sviluppatori SMG Studio, DevM Games Durata media di gioco Da 6 a 8 ore Punteggio Metacritic 74%

Moving Out ti cattura fin dall’inizio. È caotico e offre momenti esilaranti basati sulle leggi della fisica. Nel gioco, tu e fino a tre amici lavorate come traslocatori professionisti, in una corsa contro il tempo per imballare ogni tipo di mobile e oggetti strani. Ci sono le solite scatole, divani, TV, frigoriferi e altri oggetti. Il compito è caricare tutto questo su un furgone da trasloco.

Ciò che rende questo gioco davvero divertente è la libertà di trasportare, lanciare, far scivolare e sballottare questi oggetti come meglio credi. Ti muovi con disinvoltura attraverso vari luoghi, e ogni livello è pieno di ostacoli unici. Sta a te e ai tuoi amici superare queste sfide, proprio come se foste una vera squadra di traslocatori professionisti che aiutano la gente comune a cambiare casa.

Questo simulatore di trasloco è il luogo in cui il caos creativo si fonde con solide amicizie. La parte che mi è piaciuta di più è stata vedere come il lavoro di squadra e la prontezza di spirito possano aiutarti a finire facilmente il gioco. Rompere gli oggetti fragili aggiunge un divertente livello di sfida. La grafica vivace e in stile cartone animato, insieme alle animazioni piuttosto divertenti, rendono Moving Out un’esperienza di gioco frustrante per i pasticci che si combinano, ma comunque molto divertente.

Il mio verdetto: Moving Out è una festa di risate senza sosta in modalità cooperativa che offre un lavoro di squadra appagante e un divertimento un po’ sciocco, perfetto per i giocatori che amano le sfide spensierate e collaborative.

12. Snipperclips [Puzzle cooperativi all’avanguardia che tagliano a fette il divertimento]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2017 Autore/i SFB Games Durata media di gioco Da 4 a 6 ore Punteggio Metacritic 80%

Mi è piaciuto tantissimo il fatto che Snipperclips sia un gioco semplice ma infinitamente creativo. In questo puzzle game tu e il tuo compagno di gioco controllate Snip e Clip, due personaggi di carta in grado di ritagliarsi a vicenda in varie forme per risolvere sfide ingegnose. È un gioco in cui ogni puzzle ti sembrerà sempre nuovo. Che si tratti di infilare Snip e Clip in scarpe diverse o di caricare oggetti su una rampa, ogni momento è fantastico.

L’estetica visiva è molto vivace e ricca di colori. L’atmosfera minimalista della modalità multigiocatore mi ha davvero conquistato. Si percepisce la giocosità della carta grazie alle animazioni fluide e agli effetti sonori allegri. L’accessibilità e il divertimento di questo gioco ti faranno innamorare. Lo considero uno dei giochi per famiglie per Nintendo Switch più creativi e divertenti della nostra lista.

I livelli sono davvero fantasiosi, devo ammetterlo. Offrono ampio spazio al lavoro di squadra cooperativo; credimi, non puoi salire di livello senza fidarti dei tuoi amici e affidare loro alcune sfide. Come ha detto un utente su Reddit: «Qui non c’è spazio per il “Solo Leveling”!»

Il mio verdetto: Snipperclips offre senza dubbio puzzle game accattivanti e ingegnosi che incoraggiano la comunicazione e la creatività, rendendolo un gioco imperdibile per chiunque ami i giochi cooperativi.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco cooperativo su Switch?

It Takes Two si aggiudica il titolo di miglior gioco cooperativo su Switch. È perfetto per le coppie poiché, come indica il nome, per completarlo servono la cooperazione e la comprensione reciproca di due giocatori.

Quali sono alcuni giochi cooperativi per Switch adatti ai bambini piccoli?

Super Mario 3D World + La furia di Bowser e Animal Crossing: New Horizons sono tra i giochi più adatti ai bambini su Switch. Kirby e Mario Wonder sono altri esempi.

Quali sono i migliori giochi cooperativi per Switch da giocare con la tua ragazza?

Overcooked e It Takes Two sono i giochi migliori da goderti con la tua dolce metà. Queste sessioni di gioco in coppia potrebbero farvi innamorare di nuovo l’uno dell’altra!

Ci sono giochi cooperativi multipiattaforma su Switch?

Sì, Switch supporta giochi cooperativi multipiattaforma come Minecraft, Fortnite, Among Us, ecc. Quindi, i giocatori di Switch possono unirsi agli amici su PC, Xbox o PlayStation.

Ci sono giochi di ruolo cooperativi su Switch?

Sì, Diablo III, Dragon Quest Builders 2, Secret of Mana, Nove pergamene e Monster Hunter Rise sono alcuni dei migliori giochi di ruolo (RPG) cooperativi disponibili su Switch.