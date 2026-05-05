Les 12 meilleurs jeux en mode coopératif sur Switch à découvrir entre amis en 2026

J’ai littéralement perdu la notion du temps (voire des jours) en jouant à certains des meilleurs jeux en coop sur Switch avec mes amis, mes frères et sœurs, mes collègues, et parfois même mon patron ! Honnêtement, on ne s’ennuie jamais. Ces jeux en coop sur Switch sont une excellente activité pour renforcer les liens entre famille et amis.

Il y a une magie particulière dans l’air lorsque vous partagez la manette avec quelqu’un qui vous est cher, que vous fassiez équipe pour des combats chaotiques ou que vous vous amusiez simplement à faire les fous.

Si vous êtes à la recherche de jeux en coop locale qui rassemblent les gens grâce à des moments multijoueurs épiques et des casse-têtes qui vous feront fumer le cerveau, cette liste est faite pour vous. J’ai rassemblé ici douze des meilleurs jeux en coop sur Switch qui promettent des rires sans fin et des taquineries amicales, pour créer de beaux souvenirs.

Nos coups de cœur parmi les jeux coopératifs sur Switch

Vous est-il déjà arrivé d’abandonner après avoir cherché en vain le jeu coop « canapé » idéal pour votre partenaire ou votre meilleur ami ? Pour ma part, oui ! Trouver le jeu multijoueur parfait peut s’avérer vraiment épuisant. Après tout, les options ne manquent pas.

Mais parfois, même les jeux coopératifs les mieux notés ne parviennent pas à retenir votre attention (Diablo III en est pour moi un exemple édifiant). Cette liste me tient toutefois particulièrement à cœur. J’ai rassemblé ici les meilleurs jeux en coop qui mêlent, entre autres, chasse aux fantômes, farming, jeux de plateforme et courses à grande vitesse. Vous pouvez facilement y jouer avec d’autres personnes.

1 It Takes Two 2021 Les développeurs l’ont conçu en pensant au mode coopératif. La conception des niveaux et la narration captivante m’ont conquis (c’est la raison principale pour laquelle « It Takes Two » figure en tête de ma liste), ce qui en fait l’une des expériences les plus gratifiantes sur Switch. Buy now 2 Overcooked! All You Can Eat 2020 Le chaos s'empare de la cuisine, et seul le travail d'équipe peut vous permettre de vous en sortir. Overcooked! All You Can Eat est la recette coopérative par excellence sur Switch. Buy now 3 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 2021 Ce double pack vous offre une expérience passionnante mêlant action de plateforme Mario classique et innovations. « Bowser’s Fury » apporte une touche de monde ouvert qui rend l’aventure encore plus grandiose, audacieuse, déjantée et… parfois, plus effrayante. Buy now

Ces jeux représentent non seulement le summum du plaisir en mode coopératif, mais ils mettent également en valeur la polyvalence et la créativité offertes par la plateforme Nintendo. Ne vous arrêtez pas là ; ce n’était qu’un avant-goût. Ma liste complète répertorie 12 jeux coopératifs sur Switch, classés par ordre de plaisir que j’ai eu à y jouer.

Continuez à faire défiler la page pour découvrir la liste complète, qui regorge de pépites méconnues et de grands succès qui rendront vos sessions multijoueurs sur Switch toujours aussi passionnantes pendant de nombreuses années. N’oubliez pas : l’essentiel, c’est de se faire des amis et de créer de nouveaux souvenirs !

Alors, trouvez la personne idéale pour vous accompagner dans ces aventures, et modifiez les notes Metacritic de ces jeux avant de commencer à jouer. Prenez vos consoles et lancez-vous !

Les 12 meilleurs jeux coopératifs sur Switch qui vont vous faire passer une excellente journée

Êtes-vous prêt à découvrir certains des jeux multijoueurs les plus amusants et les plus captivants sur Switch en 2025 ? Nous vous proposons des aventures palpitantes et des jeux festifs endiablés qui ne vous laisseront pas indifférent. Découvrez la sélection ultime des meilleurs jeux coopératifs sur Switch, qui rassemblent famille et amis ! Combien de ces jeux coopératifs avez-vous déjà joués ?

1. It Takes Two [Un brillant exercice de cohésion pour deux joueurs]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC Année de sortie 2021 Développeur(s) Hazelight Studios Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures Note Metacritic 88 %

On dit qu’il faut être deux pour danser le tango, et It Takes Two en tire vraiment le meilleur parti ! Il s’agit d’une aventure coopérative unique en son genre, centrée sur l’histoire de Cody et May. Ce couple au bord du divorce se retrouve transformé en poupées miniatures (on dirait tout droit sorti d’une fanfiction Isekai !).

Vous et votre partenaire devrez donc parcourir des mondes inventifs et variés qui constituent à la fois un voyage littéral et métaphorique visant à réparer leur relation brisée. Ce jeu est conçu pour deux joueurs. Vous et votre partenaire devrez donc y mettre du vôtre. C’est pour toutes ces raisons qu’It Takes Two est le meilleur jeu Nintendo Switch de notre sélection.

Les joueurs s’adonnent à une grande variété d’activités, notamment des phases de plateforme, des énigmes à résoudre, des jeux de rythme et même des mini-jeux uniques qui mettent les deux joueurs au défi de synchroniser leurs compétences et leur communication. Chaque niveau introduit de nouvelles mécaniques, garantissant ainsi que le gameplay ne devient jamais répétitif.

L’esthétique visuelle est éclatante et imaginative, avec des environnements ludiques aux allures de dessin animé qui soulignent le ton à la fois émouvant et fantaisiste du récit. Le style graphique charmant s’accorde à merveille avec le mélange d’humour, de chagrin et de réconciliation qui caractérise l’histoire.

Mon avis : Les joueurs apprécieront *Il faut être deux* pour son histoire touchante, son gameplay coopératif innovant et la conception de niveaux d’une créativité sans limite, qui font de chaque instant un voyage partagé et inoubliable. C’est un jeu incontournable pour tous ceux qui recherchent des expériences multijoueurs enrichissantes.

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2. Overcooked ! À volonté [Un jeu de cuisine chaotique pour toute la famille]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Année de sortie 2020 Développeur(s) Ghost Town Games Durée moyenne de jeu 8 à 12 heures Note Metacritic 84 %

Overcooked est une suite qui plonge les joueurs au cœur d’une cuisine frénétique. C’est bien plus difficile qu’une journée de travail habituelle chez Papa’s Pizzeria. C’est une cuisine où le travail d’équipe et la communication sont essentiels ! Ce sont vos deux atouts pour survivre à cette « Hell’s Kitchen ».

Cette compilation remastérisée reprend l’ambiance chaotique et ludique des deux précédentes éditions du jeu. Intitulée « À volonté », elle propose du contenu inédit dans lequel les joueurs doivent préparer et servir des plats face à une succession de situations de plus en plus absurdes.

Vous plongez dans des cuisines trépidantes aux agencements déjantés (de véritables labyrinthes de chef) et aux commandes à livrer dans l’urgence. Dès le début, le gameplay principal vous fera émincer, cuisiner, dresser les assiettes et servir des plats à s’en lécher les doigts.

Vous devrez également vous coordonner avec vos coéquipiers pour gérer le chaos de la cuisine qui ne vous lâchera pas un instant ! Les niveaux passent de simples à follement inventifs en un clin d’œil ! C’est là que vous devrez vous appuyer sur une stratégie astucieuse et une réactivité d’esprit pour survivre. Vous pouvez jouer avec des partenaires contrôlés par l’IA afin d’inviter quelques amis à se joindre à une partie.

Mon verdict : Les joueurs adoreront ce jeu pour son gameplay coopératif au rythme effréné et son humour déjanté, ce qui en fait une expérience de fête incontournable qui suscite le rire et l’esprit d’équipe, quel que soit le niveau des joueurs.

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3. Super Mario 3D World + La fureur de Bowser [Quand le Mario classique rencontre le frisson du monde ouvert]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2021 Créateur(s) Nintendo Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures Note Metacritic 89 %

Dès que j’ai commencé à jouer à Super Mario 3D World + La fureur de Bowser, j’ai immédiatement été captivé par ses univers colorés et charmants. Bien que Mario Party soit un jeu très amusant, il devient très vite ennuyeux lorsque vous y jouez seul.

Super Mario 3D World est le jeu de plateforme en 3D par excellence, où jusqu’à quatre joueurs s’affrontent à travers des niveaux colorés regorgeant d’énigmes et de bonus, tandis que Bowser’s Fury propose un monde ouvert novateur et bourré d’action, conçu pour être exploré à deux. J’ai pris beaucoup de plaisir à sauter, à esquiver et à découvrir des secrets à travers des paysages variés qui allient à merveille des graphismes lumineux et ludiques à une conception de niveaux inventive.

Les défis de plateforme allaient du plus simple au délicieusement délicat, encourageant la coordination et le sens du timing, en particulier en mode coopératif. Le concept de monde ouvert de « Bowser’s Fury » a ajouté une nouvelle dimension de suspense, avec des environnements évoluant de manière dynamique et des combats de boss épiques contre un Bowser gigantesque qui exigeaient un travail d’équipe et une stratégie.

D’autres joueurs apprécient particulièrement la façon dont cette combinaison offre le meilleur des deux mondes : le plaisir nostalgique des jeux de plateforme Mario traditionnels associé à de nouveaux éléments de gameplay innovants, ce qui séduit aussi bien les fans de longue date que les nouveaux venus. C’est pourquoi ce jeu multijoueur en coopération reste en tête de ma liste.

Mon avis : « « Super Mario 3D World + La fureur de Bowser » propose un gameplay coopératif infiniment divertissant, des mondes à couper le souffle et un équilibre parfait entre mécanismes classiques et innovations. C’est un jeu incontournable pour tous ceux qui aiment les jeux de plateforme dynamiques et stimulants à découvrir entre amis.

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4. Mario Kart 8 Deluxe [Cette fête de courses à grande vitesse ne lasse jamais]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2017 Créateur(s) Nintendo Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures Note Metacritic 92 %

Mario Kart 8 Deluxe est l’expérience ultime de course de karting, proposant des courses trépidantes et pleines de fun sur une immense variété de circuits colorés et imaginatifs. Les joueurs incarnent des personnages emblématiques de la franchise Mario et d’autres univers, et s’affrontent dans des courses chaotiques à grande vitesse où l’utilisation astucieuse des objets et une grande maîtrise du pilotage peuvent faire toute la différence.

Ce jeu est idéal aussi bien pour les joueurs compétitifs en quête de victoire que pour les amis occasionnels à la recherche d’un plaisir multijoueur sans fin.

Les joueurs participent à des courses classiques sur 48 circuits uniques, parmi lesquels figurent des incontournables rétro et de nouvelles additions inspirées des grands classiques de Nintendo tels que « « The Legend of Zelda » et « Excite Bike ». Au-delà des courses, les modes de combat apportent une touche supplémentaire de divertissement chaotique, où les joueurs s'affrontent dans des arènes avec des bonus et des objectifs à atteindre.

Le gameplay est accessible grâce à des fonctionnalités telles que la « direction intelligente » qui aide les débutants, tout en restant un véritable défi pour les vétérans avec des courses à 200 cm³ et des contre-la-montre qui mettent leurs compétences à rude épreuve. Je pense que c’est l’un des meilleurs jeux Switch pour enfants disponibles sur Nintendo.

Mon verdict : Mario Kart 8 Deluxe offre des sensations multijoueurs imbattables, ce qui en fait un incontournable tant pour les fans de courses que pour les joueurs sociables en quête de divertissement et de compétition sans fin.

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5. Luigi’s Mansion 3 [Une aventure effrayante et charmante à la chasse aux fantômes, billets pour deux]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2019 Créateur(s) Nintendo Durée moyenne de jeu 12 à 16 heures Note Metacritic 86 %

Dès les premières secondes passées à jouer à Luigi’s Mansion 3, j’ai été séduit par la façon magistrale dont ce jeu nous offre une aventure légère dans une ambiance effrayante. Vous incarnez Luigi, qui explore un hôtel hanté où chaque étage propose des thèmes distincts et des énigmes créatives.

L’objectif principal est de secourir les amis de Luigi qui se sont retrouvés piégés. Le tout en combattant des fantômes déjantés à l’aide de votre fidèle aspirateur Poltergust. Mais ce n’est pas tout : ce qui rend ce jeu vraiment amusant, c’est Gooigi. Vous devez faire appel à des compétences telles que la furtivité pour progresser dans ce jeu et avancer dans l’aventure, ce qui en fait le meilleur jeu d’infiltration de cette liste.

C’est là que Luigi Mansion 3 devient un véritable jeu coopératif sur Switch pour les amis. Vous et votre ami pouvez contrôler un personnage chacun pour faire avancer l’histoire. Le mode ScareScraper permet à huit joueurs de s’affronter dans un défi effréné de chasse aux fantômes, ce qui en vaut vraiment la peine.

Oui, ce personnage est le clone de Luigi, un double qui ressemble à une substance visqueuse verte, d’où son nom. Vous pouvez alterner entre ces deux personnages pour résoudre diverses énigmes. Notre ami Gooigi est parfait pour se faufiler à travers les grilles et déjouer les pièges que Luigi, avec son esprit un peu lent, ne parvient pas à comprendre.

Mon verdict : Luigi’s Mansion 3 est un jeu absolument génial, une expérience coopérative inventive qui allie un plaisir effrayant à des énigmes qui font travailler les méninges, ce qui en fait un jeu idéal à partager entre amis ou en famille.

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6. Stardew Valley [Une simulation agricole paisible et chaleureuse qui évolue avec vos amis]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2017 Créateur(s) ConcernedApe Durée moyenne de jeu Plus de 50 heures Note Metacritic 89 %

Stardew Valley est une évasion paisible dans un charmant simulateur de vie à la liberté totale. Le principe est simple mais profondément captivant : vous héritez de la vieille ferme de votre grand-père et vous vous efforcez de la remettre en état en cultivant la terre, en élevant des animaux, en exploitant des mines, en pêchant et en tissant des liens avec les habitants du village.

Le jeu vous offre la liberté de jouer à votre rythme et de vous adonner aux activités qui vous plaisent le plus. Cela m’a un peu rappelé Journée de la ferme au village, auquel je jouais quand j’étais adolescent.

J’ai passé la majeure partie de mon temps à m’occuper de la ferme : planter des cultures de saison, arroser quotidiennement, récolter, et améliorer mes outils et mes bâtiments. J’ai également adoré explorer les mines à la recherche de minerais et combattre des monstres, ainsi que discuter avec les villageois, assister à des festivals et nouer des amitiés profondes, voire me marier.

Le style « pixel art » confère au jeu un charme nostalgique et chaleureux, tandis que le changement des saisons apporte une touche de fraîcheur et rend l’environnement toujours aussi accueillant.

Mon verdict : Stardew Valley offre un gameplay riche et des interactions communautaires réconfortantes dans un univers magnifiquement conçu, ce qui en fait un jeu incontournable pour tous ceux qui recherchent une expérience de simulation à la fois paisible et enrichissante.

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7. Minecraft [N'a pas besoin d'être présenté]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PC, Xbox One, PS4, mobile Année de sortie 2017 (Switch) Créateur(s) Mojang Studios Durée moyenne de jeu Plus de 60 heures Note Metacritic 93 %

Minecraft m’a captivé par sa créativité et sa liberté sans limites. Le jeu vous plonge dans un vaste monde en 3D généré de manière procédurale. Ce monde est constitué de blocs composés de matériaux uniques. En tant que joueur, votre rôle consiste à extraire des ressources et à fabriquer des outils et des armes. Vous pouvez construire des structures complexes et explorer divers biomes regorgeant d’animaux sauvages et de monstres.

En mode Survie, vous pouvez récolter de nombreux matériaux essentiels, comme le bois et la pierre. Vous pouvez construire des abris pour vous défendre contre vos ennemis. Le mode Créatif vous permet de construire tout ce que votre imagination peut concevoir sans vous soucier des menaces ni des limites de ressources. La richesse des mécanismes du jeu m’a vraiment impressionné. Citons notamment les circuits en redstone qui permettent de créer des engins complexes et des systèmes automatisés.

Le style visuel pixélisé et en blocs du jeu vous offre une atmosphère à la fois nostalgique et charmante qui s’accorde parfaitement avec la nature ouverte de Minecraft. Le cycle jour-nuit et les biomes tels que les forêts et les déserts (sans oublier les vastes océans) créent un monde véritablement immersif où la créativité humaine peut s’épanouir pleinement.

C’est un véritable jeu de type « bac à sable » où la seule limite est votre imagination… ou les talents créatifs de vos amis. Je pense que Minecraft est l’un des meilleurs jeux en coopération locale qui existent. Assurez-vous simplement de disposer d’un écran de jeu à écran partagé pour profiter pleinement de toute la grandeur de Minecraft !

Mon verdict : Minecraft offre une expérience de jeu infiniment enrichissante, alimentée par la créativité et l’exploration, ce qui en fait un grand classique intemporel pour les joueurs de tous âges et de tous styles de jeu.

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8. Untitled Goose Game [Les frasques espiègles et déroutantes d'une oie]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2019 Créateur(s) House House Durée moyenne de jeu 4 à 6 heures Note Metacritic 81 %

La première fois que j’ai entendu parler de ce jeu, j’ai cru à une blague. Ou peut-être à un logiciel malveillant. Le titre « Untitled Goose Game » était un peu rebutant. Mais dès que j’ai commencé à y jouer, j’ai été conquis par son charme déjanté : celui d’une oie espiègle semant le chaos dans un village paisible. Le principe est très simple, je ne vais pas vous mentir, mais c’est un plaisir sans fin !

Vous pouvez utiliser votre bec et votre cri pour chiper des objets aux pauvres villageois, leur faire une peur bleue, accomplir des objectifs pleins de farces et semer le chaos partout où vous passez ! Ce jeu incarne parfaitement l’esprit farfelu de cette oie : vous vous faufilez partout, vous chapardez des objets et vous piégez les villageois qui ne se doutent de rien.

Les principales activités consistent à explorer des zones interconnectées et à résoudre des énigmes simples en interagissant de manière créative avec votre environnement. Le style visuel de ce jeu est tout à fait fascinant. De plus, il présente un style d’animation très fluide qui donne vie aux pitreries de l’oie et au village en ébullition.

Les utilisateurs de Reddit ont toutefois fait remarquer que le fonctionnement original de la caméra peut s’avérer frustrant. Le mode coopératif est particulièrement amusant ; il permet à deux joueurs de faire équipe en incarnant d’horribles oies pour doubler le chaos.

Mon verdict : c’est un jeu en monde ouvert hilarant et léger, parfait pour les joueurs en quête de rires et de farces astucieuses entre amis.

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9. Unravel Two [Un jeu de plateforme et de réflexion magnifiquement conçu pour deux compagnons en laine]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2018 Développeur(s) Coldwood Interactive Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures Note Metacritic 77 %

J'ai été conquis par l'histoire touchante de deux adorables Yarnys dans Unravel Two. Liés par un fil, ils sont tout simplement trop mignons pour qu'on puisse les ignorer ! Les énigmes du jeu nécessitent une coopération entre vous et vos compagnons.

Chaque joueur doit progresser à travers des environnements magnifiquement conçus tout en surmontant des obstacles difficiles, en se balançant, en faisant des nœuds et en utilisant la laine pour franchir des fossés ou se hisser mutuellement.

La possibilité d’ancrer votre partenaire ajoute également une touche astucieuse au gameplay. Ne vous méprenez pas : il s’agit également d’un jeu solo. Mais jouer avec un ami est le moyen idéal pour profiter pleinement d’Unravel Two.

L’esthétique visuelle de ce jeu est tout simplement époustouflante. Vous y découvrirez des paysages naturels luxuriants et des environnements détaillés qui procurent une immersion totale et une ambiance carrément cinématographique. Les joueurs sur Internet ont salué Unravel Two pour la façon dont il encourage le travail d’équipe sans pour autant être trop stressant.

Les nombreux points de contrôle et un système d'astuces très utile viennent à votre secours chaque fois que vous vous sentez perdu. De nombreuses options de personnalisation sont également disponibles pour votre Yarny.

Mon verdict : c’est un jeu magnifique, stimulant et émouvant, parfait pour les joueurs à la recherche d’une aventure coopérative pleine de charme, d’énigmes astucieuses et d’un travail d’équipe fluide.

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10. Cuphead [Un jeu de tir à défilement horizontal aux accents coopératifs]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PC, Xbox One, PS4 Année de sortie 2020 (Switch) Créateur(s) Studio MDHR Durée moyenne de jeu 8 à 12 heures Note Metacritic 86 %

Ce jeu m’a rappelé le style des dessins animés Disney des années 1930. Et oui, c’est bien là l’objectif de Cuphead : susciter la nostalgie d’un style d’animation qui a marqué le début d’une nouvelle ère dans l’art de raconter des histoires aux États-Unis ! Dès le premier combat, ce jeu m’a captivé.

Le gameplay de type « run-and-gun » était assez intéressant, et le principe est d’une simplicité enfantine : vous et votre partenaire incarnez Cuphead et Mugman (essayez de deviner à quoi ressemblent ces personnages !).

Vous enchaînez des combats de boss implacables et des niveaux de plateforme exigeants pour rembourser une dette à nul autre que… tenez-vous bien… le Diable. Aïe, n’est-ce pas ? Eh bien, les combats de boss sont un peu différents de ceux que l’on trouve habituellement dans les jeux de rôle ; ils s’apparentent à des casse-têtes où vous devez mémoriser les schémas d’attaque et faire preuve de réflexes précis pour vaincre ces démons.

Le gameplay consiste à esquiver les attaques en maniant diverses armes améliorables. Vous devez également effectuer des parades au bon moment pour charger de puissants coups spéciaux. L’esthétique visuelle est à couper le souffle, et le style d’animation dessiné à la main restitue parfaitement l’ambiance des dessins animés vintage de Cuphead. La bande-son jazzy et entraînante crée vraiment l’ambiance idéale pour les combats !

Mon avis : Cuphead est un jeu incontournable pour tous ceux qui recherchent un jeu de plateforme coopératif superbement conçu, empreint de nostalgie et d’une difficulté redoutable, qui met à l’épreuve vos compétences et votre esprit d’équipe.

11. Moving Out [Le deuxième jeu le plus angoissant après Fable 3]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2020 Développeur(s) SMG Studio, DevM Games Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures Note Metacritic 74 %

« Moving Out » vous captive dès les premières instants. C'est un jeu chaotique et hilarant, basé sur la physique. Dans ce jeu, vous et jusqu'à trois amis incarnez des déménageurs professionnels qui doivent, dans une course contre la montre, emballer toutes sortes de meubles et d'objets insolites. Vous avez les objets courants : cartons, canapés, téléviseurs, réfrigérateurs et autres. La mission consiste à charger ces objets dans un camion de déménagement.

Ce qui rend ce jeu particulièrement amusant, c’est la liberté de porter, lancer, faire glisser et balancer ces objets comme bon vous semble. Vous évoluez à votre guise à travers divers lieux, et chaque niveau regorge d’obstacles qui lui sont propres. C’est à vous et à vos amis de surmonter ces défis, comme si vous formiez une véritable équipe de déménageurs professionnels aidant des gens ordinaires à changer de domicile.

Ce simulateur de déménagement est le lieu où le chaos créatif se mêle à de solides liens d’amitié. Ce que j’ai le plus apprécié, c’est la façon dont le travail d’équipe et la réactivité peuvent vous aider à terminer facilement ce jeu. Casser des objets fragiles ajoute une dimension ludique au défi. Les graphismes lumineux et caricaturaux, associés à des animations très amusantes, font de Moving Out un jeu à la fois frustrant tant il est semé d’embûches, mais aussi très divertissant.

Mon verdict : Moving Out est une fête du rire coopérative et effrénée qui offre un travail d’équipe gratifiant et un amusement loufoque, parfait pour les joueurs qui apprécient les défis légers et collaboratifs.

12. Snipperclips [Des casse-têtes coopératifs à la pointe de l'innovation qui vous garantissent un plaisir sans pareil]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2017 Créateur(s) SFB Games Durée moyenne de jeu 4 à 6 heures Note Metacritic 80 %

J'ai adoré le fait que Snipperclips soit à la fois très simple et d'une créativité sans limite. Dans ce jeu de réflexion, vous et votre partenaire contrôlez Snip et Clip, deux personnages en papier capables de se découper mutuellement en différentes formes pour résoudre des défis astucieux. C'est un jeu où chaque énigme vous semblera originale. Que ce soit pour faire entrer Snip et Clip dans différentes chaussures ou pour charger des objets sur une rampe, chaque instant est un véritable plaisir.

L’esthétique visuelle est très lumineuse et haute en couleur. L’ambiance minimaliste du mode multijoueur m’a vraiment séduit. On ressent le côté ludique du papier à travers ses animations fluides et ses effets sonores joyeux. L’accessibilité et le côté ludique du jeu vous feront craquer. Je le classe parmi les jeux familiaux Nintendo Switch les plus créatifs et les plus agréables de notre sélection.

Les niveaux sont vraiment imaginatifs, je dois l’avouer. Le jeu favorise le travail d’équipe coopératif ; croyez-moi, vous ne pouvez pas passer au niveau supérieur sans faire confiance à vos amis et leur confier certains défis. Comme l’a dit un utilisateur sur Reddit : « Ici, pas question de jouer en solo ! »

Mon verdict : Snipperclips propose sans conteste des casse-têtes réconfortants et astucieux qui encouragent la communication et la créativité, ce qui en fait un jeu incontournable pour tous les amateurs de jeux coopératifs.

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FAQ

Quel est le meilleur jeu coopératif sur Switch ?

It Takes Two remporte la palme du meilleur jeu coopératif sur Switch. Il est parfait pour les couples puisque, comme son nom l’indique, il nécessite la coopération et la compréhension mutuelle de deux joueurs pour être mené à bien.

Quels sont les jeux coopératifs sur Switch adaptés aux jeunes enfants ?

Super Mario 3D World + La fureur de Bowser et Animal Crossing : New Horizons comptent parmi les jeux les plus adaptés aux enfants sur Switch. Kirby et Mario Wonder en sont d’autres exemples.

Quels sont les meilleurs jeux coopératifs sur Switch à jouer avec sa petite amie ?

Overcooked et It Takes Two sont les meilleurs jeux à découvrir avec votre moitié. Ces sessions de jeu à deux pourraient bien vous faire retomber amoureux l’un de l’autre !

Existe-t-il des jeux coopératifs multiplateformes sur Switch ?

Oui, la Switch prend en charge les jeux coopératifs multiplateformes tels que Minecraft, Fortnite, Among Us, etc. Les joueurs sur Switch peuvent donc faire équipe avec des amis sur PC, Xbox ou PlayStation.

Existe-t-il des jeux de rôle coopératifs sur Switch ?

Oui, Diablo III, Dragon Quest Builders 2, Secret of Mana, Neuf parchemins et Monster Hunter Rise comptent parmi les meilleurs jeux de rôle (RPG) coopératifs disponibles sur Switch.