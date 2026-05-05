12 najlepszych gier kooperacyjnych na Switchu, w które warto zagrać z przyjaciółmi w 2026 roku

Dosłownie straciłem poczucie czasu (jeśli nie dni), grając w jedne z najlepszych gier kooperacyjnych na Switchu z kumplami, rodzeństwem, współpracownikami, a czasem nawet z moim szefem! Szczerze mówiąc, zabawa wydaje się nie mieć końca. Te gry kooperacyjne na Switchu to świetny sposób na zacieśnienie więzi między rodziną i przyjaciółmi.

W powietrzu unosi się szczególna magia, gdy dzielisz się kontrolerem z kimś, na kim ci zależy – niezależnie od tego, czy łączycie siły w chaotycznych bitwach, czy po prostu wygłupiacie się razem.

Jeśli szukasz lokalnych gier kooperacyjnych, które zbliżają ludzi dzięki epickim momentom w trybie wieloosobowym i łamigłówkom, które dają w kość, to ta lista jest właśnie dla Ciebie. Zebrałem tutaj dwanaście najlepszych gier kooperacyjnych na Switch, które obiecują niekończącą się zabawę i przyjacielskie dokuczanie, tworząc miłe wspomnienia.

Nasze najlepsze propozycje gier kooperacyjnych na Switchu

Czy kiedykolwiek zrezygnowałeś z poszukiwań idealnej gry do lokalnego trybu kooperacyjnego dla partnera lub najlepszego kumpla? Ja tak! Znalezienie absolutnie najlepszej gry wieloosobowej może być naprawdę wyczerpujące. W końcu dostępnych jest mnóstwo opcji.

Czasami jednak nawet najwyżej oceniane gry kooperacyjne mogą nie przykuć Twojej uwagi (moim osobistym przykładem jest „Diablo III”). Ta lista jest mi jednak szczególnie bliska. Zebrałem tu najlepsze gry kooperacyjne, w których można między innymi polować na duchy, uprawiać farmę, skakać po platformach i ścigać się z dużą prędkością. Można się nimi łatwo cieszyć w towarzystwie innych osób.

1 It Takes Two 2021 Twórcy zaprojektowali tę grę z myślą o rozgrywce kooperacyjnej. Projekt poziomów i porywająca fabuła sprawiły, że się w niej zakochałem (to główny powód, dla którego „It Takes Two” jest pierwszą grą na mojej liście), dzięki czemu jest to jedno z najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń na Switchu. Buy now 2 Overcooked! All You Can Eat 2020 W kuchni panuje chaos, a tylko praca zespołowa może uratować sytuację. Overcooked! All You Can Eat to najlepsza gra kooperacyjna na konsolę Switch. Buy now 3 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 2021 Ten podwójny pakiet to pełna radości mieszanka klasycznej i świeżej platformówki z Mario. Bowser’s Fury wprowadza element otwartego świata, dzięki czemu przygoda wydaje się większa, odważniejsza, bardziej szalona, a… czasami nawet bardziej przerażająca. Buy now

Gry te nie tylko stanowią szczyt rozrywki w trybie kooperacyjnym, ale także pokazują wszechstronność i kreatywność platformy Nintendo. Nie zatrzymujcie się na tym – to był tylko przedsmak. Moja pełna lista zawiera 12 gier kooperacyjnych na Switch, uporządkowanych według tego, jak bardzo mnie bawiły.

Przewiń dalej, aby odkryć pełną listę pełną ukrytych perełek i wielkich hitów, które sprawią, że Twoje sesje wieloosobowe na Switchu będą świeże i ekscytujące przez wiele kolejnych lat. Pamiętaj, że chodzi przede wszystkim o nawiązywanie przyjaźni i tworzenie nowych wspomnień!

Znajdź więc idealną osobę, z którą będziesz mógł wyruszyć na te pełne radości przygody, i zmień oceny tych gier na Metacritic jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywki. Chwyćcie za konsole i zacznijcie grać!

12 najlepszych gier kooperacyjnych na Switchu, które umilą Ci dzień

Czy jesteś gotowy, aby sprawdzić niektóre z najzabawniejszych i najbardziej wciągających hitów wieloosobowych na Switchu w 2025 roku? Mamy dla Ciebie ekscytujące przygody i chaotyczne gry towarzyskie, które zapewnią Ci mnóstwo rozrywki. Odkryj najlepszą kolekcję gier kooperacyjnych na Switchu, które zbliżają do siebie rodzinę i przyjaciół! W ile z tych gier kooperacyjnych grałeś?

1. It Takes Two [Genialne ćwiczenie budujące więź dla dwóch graczy]

Nasz wynik 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Hazelight Studios Średni czas rozgrywki 12–15 godzin Ocena na Metacritic 88%

Mówi się, że do tanga trzeba dwojga, a gra „It Takes Two” naprawdę to potwierdza! To wyjątkowo dopracowana przygoda kooperacyjna, której fabuła skupia się na historii Cody’ego i May. Są oni parą na skraju rozwodu, która nagle zostaje zamieniona w miniaturowe lalki (brzmi jak scenariusz z fanfiku o świecie Isekai!).

Wraz ze swoim partnerem będziecie więc musieli przedrzeć się przez pomysłowe i różnorodne światy, które stanowią zarówno dosłowną, jak i metaforyczną podróż mającą na celu naprawę ich rozbitego związku. Ta gra została zaprojektowana dla dwóch graczy, więc razem z partnerem będziecie musieli włożyć w nią trochę wysiłku. To właśnie sprawia, że „It Takes Two” jest najlepszą grą na Nintendo Switch na naszej liście.

Gracze angażują się w szeroki wachlarz aktywności, w tym platformówki, rozwiązywanie zagadek, gry rytmiczne, a nawet unikalne minigry, które wymagają od obojga graczy zsynchronizowania umiejętności i komunikacji. Każdy poziom wprowadza nowe mechaniki, dzięki czemu rozgrywka nigdy nie wydaje się monotonna.

Oprawa wizualna jest żywa i pełna wyobraźni, a zabawne, kreskówkowe otoczenie podkreśla emocjonalny i fantazyjny ton narracji. Uroczy styl graficzny pięknie uzupełnia mieszankę humoru, smutku i pojednania, jaką stanowi ta historia.

Nasza ocena: Gracze z pewnością polubią grę „It Takes Two” za jej wzruszającą fabułę, nowatorską rozgrywkę w trybie kooperacyjnym oraz nieskończenie kreatywne projekty poziomów, dzięki którym każda chwila wydaje się wspólną, niezapomnianą podróżą. To pozycja obowiązkowa dla każdego, kto szuka wartościowych wrażeń w trybie wieloosobowym.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE IT TAKES TWO GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

2. Overcooked! Jedz do woli [Chaotyczna gra kulinarna dla całej rodziny]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Ghost Town Games Średni czas rozgrywki od 8 do 12 godzin Ocena na Metacritic 84%

Overcooked to kontynuacja, która rzuca graczy w sam środek gorączkowej kuchni. Jest to o wiele trudniejsze niż typowy dzień pracy w Papa's Pizzeria. To kuchnia, w której liczą się przede wszystkim praca zespołowa i komunikacja! To właśnie te dwa elementy są kluczem do przetrwania w tej piekielnej kuchni.

Zremasterowana kompilacja zachowuje chaotyczną zabawę znaną z dwóch poprzednich edycji gry. Ta wersja, zatytułowana „All You Can Eat”, oferuje nową zawartość, w której gracze przygotowują i serwują dania, zmagając się z narastającą falą absurdalnych wyzwań.

Wkraczasz do ruchliwych kuchni o szalonych układach (prawdziwe labirynty dla szefów kuchni) i musisz realizować zamówienia na czas. Podstawowa rozgrywka od samego początku polega na krojeniu, gotowaniu, serwowaniu i dostarczaniu pysznych posiłków, od których aż palce lizać.

Będziesz też musiał koordynować działania z kolegami z drużyny, aby opanować chaos w kuchni, który po prostu nie chce ustąpić! Poziomy zmieniają się z prostych na niezwykle pomysłowe w mgnieniu oka! Właśnie wtedy musisz polegać na sprytnej strategii i szybkim myśleniu, aby przetrwać. Możesz grać z partnerami sterowanymi przez sztuczną inteligencję, więc zaproś znajomych na wspólną sesję.

Nasza ocena: Gracze pokochają tę grę za szybką, opartą na współpracy rozgrywkę i szaloną zabawę, co sprawia, że jest to obowiązkowa pozycja na imprezy, wywołująca śmiech i sprzyjająca pracy zespołowej niezależnie od poziomu umiejętności.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE OVERCOOKED GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

3. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury [Klasyczna gra z Mario spotyka się z emocjami świata otwartego]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Nintendo Średni czas gry 15 do 20 godzin Ocena na Metacritic 89%

Od momentu, gdy zacząłem grać w „Super Mario 3D World + Bowser’s Fury””, od razu wciągnęły mnie jej tętniące życiem i urocze światy. Chociaż „Mario Party” to bardzo fajna gra, szybko staje się nudna, gdy gra się w nią samemu.

„Super Mario 3D World” to idealna platformówka 3D, w której maksymalnie czterech graczy ściga się przez kolorowe poziomy pełne zagadek i bonusów, a „Bowser’s Fury” to świeży, pełen akcji otwarty świat, zaprojektowany z myślą o wspólnej eksploracji przez dwóch graczy. Bardzo podobało mi się skakanie, unikanie przeszkód i odkrywanie sekretów w różnorodnych krajobrazach, które pięknie łączą jasną, zabawną grafikę z pomysłowym projektem poziomów.

Wyzwania platformowe wahały się od prostych do uroczo podchwytliwych, wymagając koordynacji i wyczucia czasu, zwłaszcza podczas gry w trybie kooperacyjnym. Koncepcja otwartego świata w „Bowser’s Fury” dodała nowy wymiar emocji dzięki dynamicznie zmieniającym się środowiskom i epickim walkom z bossami przeciwko gigantycznemu Bowserowi, które wymagały pracy zespołowej i strategii.

Inni gracze uwielbiają to, jak ta kombinacja oferuje to, co najlepsze z obu światów: nostalgiczną zabawę tradycyjnych platformówek z Mario oraz innowacyjne elementy rozgrywki, dzięki czemu gra przemawia zarówno do wieloletnich fanów, jak i nowicjuszy. Właśnie dlatego ta gra w trybie kooperacyjnym pozostaje na szczycie mojej listy.

Nasza ocena: „Super Mario 3D World + Bowser’s Fury”” oferuje niekończącą się zabawę w trybie kooperacyjnym, zapierające dech w piersiach światy oraz doskonałą równowagę między klasycznymi a nowymi mechanikami rozgrywki. To pozycja obowiązkowa dla każdego, kto uwielbia dynamiczne, wymagające gry platformowe, w które można grać z przyjaciółmi.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

4. Mario Kart 8 Deluxe [Ta pełna prędkości wyścigowa impreza nigdy się nie nudzi]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Nintendo Średni czas gry 10–15 godzin Ocena na Metacritic 92%

Mario Kart 8 Deluxe to najlepsza gra wyścigowa z kartami, oferująca dynamiczne i pełne zabawy wyścigi na ogromnej różnorodności kolorowych i pomysłowych torów. Gracze sterują uwielbianymi postaciami z serii Mario i nie tylko, ścigając się w szybkich, chaotycznych wyścigach, w których sprytne wykorzystanie przedmiotów i doskonałe umiejętności kierowcy mogą zadecydować o wyniku.

Gra jest idealna zarówno dla graczy nastawionych na rywalizację i dążących do zwycięstwa, jak i dla przyjaciół szukających niekończącej się zabawy w trybie wieloosobowym.

Gracze biorą udział w klasycznych wyścigach na 48 unikalnych torach, w tym na ulubionych torach w stylu retro oraz nowych, inspirowanych klasykami Nintendo, takimi jak „Legenda o Zeldzie”” i „Excite Bike”. Oprócz wyścigów tryby bitewne zapewniają dodatkową dawkę chaotycznej zabawy, w której gracze rywalizują na arenach, korzystając z bonusów i realizując zadania.

Rozgrywka jest przystępna dzięki funkcjom takim jak „Smart Steering”, które pomagają nowicjuszom, a jednocześnie stanowi wyzwanie dla weteranów dzięki wyścigom na 200cc oraz próbom czasowym, które sprawdzają ich umiejętności. Uważam, że jest to jedna z najlepszych gier na Switch dla dzieci dostępnych na Nintendo.

Nasza ocena: „Mario Kart 8 Deluxe” zapewnia niezrównane emocje w trybie wieloosobowym, co czyni ją pozycją obowiązkową zarówno dla fanów wyścigów, jak i graczy lubiących spędzać czas w gronie znajomych, którzy pragną niekończącej się zabawy i rywalizacji.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE MARIO KART GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

5. Luigi’s Mansion 3 [Przerażająca i urocza przygoda z pogromcami duchów, bilety dla dwojga]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Nintendo Średni czas gry 12–16 godzin Ocena na Metacritic 86%

Od pierwszej sekundy gry w „Luigi’s Mansion 3” byłem oczarowany tym, jak mistrzowsko ta gra oferuje nam beztroską przygodę w upiornej atmosferze. Wcielasz się w rolę Luigiego, który eksploruje nawiedzony hotel, gdzie każde piętro ma odrębną tematykę i kreatywne łamigłówki.

Głównym celem jest uratowanie uwięzionych przyjaciół Luigiego. A wszystko to podczas walki z szalonymi duchami za pomocą niezawodnego odkurzacza Poltergust. Ale to nie wszystko – tym, co sprawia, że gra jest naprawdę zabawna, jest Gooigi. Aby posuwać się naprzód i osiągać postępy, musisz polegać na umiejętnościach takich jak skradanie się, co czyni tę grę najlepszą grą typu stealth na tej liście.

Właśnie wtedy „Luigi Mansion 3” staje się prawdziwą grą kooperacyjną na Switchu dla przyjaciół. Ty i twój znajomy możecie sterować jedną postacią, aby popchnąć fabułę do przodu. Tryb ScareScraper pozwala ośmiu graczom rywalizować w szalonym wyzwaniu polegającym na łapaniu duchów, co sprawia, że naprawdę warto poświęcić na to czas.

Tak, ten gość to klon Luigiego, sobowtór przypominający zieloną mazię – stąd nazwa. Możesz przełączać się między tymi dwiema postaciami, aby rozwiązywać różne zagadki. Nasz chłopak Gooigi jest idealny, jeśli chodzi o przeciskanie się przez kraty i radzenie sobie z pułapkami, których Luigi nie potrafi ogarnąć swoim głupkowatym umysłem.

Nasza ocena: „Luigi’s Mansion 3” to wspaniała, pełna pomysłów gra kooperacyjna, która łączy upiorną zabawę z łamigłówkami wymagającymi myślenia, co czyni ją idealną grą dla przyjaciół i rodziny.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

6. Stardew Valley [Spokojna, przytulna gra symulacyjna o prowadzeniu gospodarstwa, która rozwija się wraz z Twoimi znajomymi]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2017 Twórca/twórcy ConcernedApe Średni czas gry Ponad 50 godzin Ocena na Metacritic 89%

Stardew Valley to spokojna ucieczka do uroczej, otwartej symulacji życia. Założenie jest proste, ale bardzo wciągające: dziedziczysz starą farmę swojego dziadka i pracujesz nad jej odbudową, uprawiając rośliny, hodując zwierzęta, wydobywając surowce, łowiąc ryby i nawiązując relacje z mieszkańcami miasteczka.

Gra daje ci swobodę grania we własnym tempie i zanurzenia się w tych zajęciach, które sprawiają ci największą przyjemność. Trochę przypomniała mi Wioska „Dzień na farmie”, w którą grałem jako nastolatek.

Większość czasu spędzałem na pracy na farmie: sadzeniu sezonowych upraw, codziennym podlewaniu, zbieraniu plonów oraz ulepszaniu narzędzi i budynków. Bardzo lubiłem też eksplorować kopalnie w poszukiwaniu rud i walczyć z potworami, a także spędzać czas z mieszkańcami wioski, uczestniczyć w festiwalach oraz nawiązywać głębokie przyjaźnie, a nawet zawierać małżeństwa.

Styl grafiki pikselowej nadaje grze nostalgiczny, przytulny urok, a zmieniające się pory roku sprawiają, że otoczenie wydaje się świeże i zachęcające.

Nasza ocena: „Stardew Valley” oferuje rozbudowaną rozgrywkę i wzruszające interakcje społeczne w pięknie wykonanym świecie, co sprawia, że jest to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto szuka spokojnej, a jednocześnie satysfakcjonującej symulacji.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

7. Minecraft [Nie trzeba przedstawiać]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PC, Xbox One, PS4, urządzenia mobilne Rok wydania 2017 (Switch) Twórca/twórcy Mojang Studios Średni czas gry Ponad 60 godzin Ocena na Metacritic 93%

Minecraft urzekł mnie swoją nieograniczoną kreatywnością i swobodą. Gra przenosi cię do rozległego, generowanego proceduralnie świata 3D. Świat ten składa się z bloków wykonanych z unikalnych materiałów. Twoim zadaniem jako gracza jest wydobywanie surowców oraz wytwarzanie narzędzi i broni. Możesz budować skomplikowane konstrukcje i odkrywać różnorodne biomy pełne dzikich zwierząt i potworów.

W trybie przetrwania możesz zbierać mnóstwo niezbędnych materiałów, takich jak drewno i kamień. Możesz budować schronienia, by odeprzeć wrogów. Tryb kreatywny pozwala budować wszystko, co tylko przyjdzie ci do głowy, bez martwienia się o zagrożenia czy ograniczenia zasobów. Głębia mechaniki gry naprawdę mnie zachwyciła. Na przykład obwody z redstone’u, które umożliwiają tworzenie skomplikowanych urządzeń i zautomatyzowanych systemów.

Pikselowa, blokowa grafika gry zapewnia nostalgiczną, a jednocześnie uroczą atmosferę, która doskonale uzupełnia otwarty charakter Minecrafta. Cykl dnia i nocy oraz biomy, takie jak lasy i pustynie (nie zapominajmy o rozległych oceanach), tworzą naprawdę wciągający świat, w którym ludzka kreatywność może w pełni rozkwitnąć.

To prawdziwa gra typu sandbox, w której jedynym ograniczeniem jest twoja wyobraźnia… albo kreatywność twoich znajomych. Uważam, że Minecraft to jedna z najlepszych gier do wspólnej rozgrywki na kanapie. Pamiętaj tylko, żeby zaopatrzyć się w monitor z funkcją podziału ekranu, aby w pełni cieszyć się wspaniałością Minecrafta!

Nasza ocena: Minecraft oferuje nieskończenie satysfakcjonującą rozgrywkę opartą na kreatywności i eksploracji, co czyni go ponadczasowym faworytem graczy w każdym wieku i o każdym stylu gry.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE MINECRAFT GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

8. Gra „Untitled Goose Game” [Psotne i zagadkowe wybryki gęsi]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórca/twórcy House House Średni czas rozgrywki od 4 do 6 godzin Ocena na Metacritic 81%

Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o tej grze, pomyślałem, że to żart. Albo raczej złośliwe oprogramowanie. Nazwa „Gra »Untitled Goose Game«” była nieco zniechęcająca. Jednak gdy zacząłem w nią grać, wciągnął mnie jej szalony urok – figlarna gęś siejąca spustoszenie w spokojnej wiosce. Założenie jest dość proste, nie będę kłamał, ale zapewnia niekończącą się zabawę!

Możesz używać dzioba i gęgania, by podkradać przedmioty biednym mieszkańcom wsi, straszyć ich na śmierć, realizować zadania pełne psikusów i robić kompletny hałas, gdziekolwiek się pojawisz! Ta gra doskonale oddaje tego głupkowatego ducha gęsi, gdy skradasz się po okolicy, chwycasz przedmioty i oszukujesz niczego niepodejrzewających mieszkańców miasteczka.

Głównym celem gry jest eksploracja połączonych ze sobą obszarów oraz rozwiązywanie prostych zagadek poprzez kreatywną interakcję z otoczeniem. Styl graficzny tej gry jest naprawdę fascynujący. Ponadto charakteryzuje się ona bardzo płynną animacją, która ożywia wybryki gęsi i panującą w wiosce atmosferę zamieszania.

Użytkownicy Reddita zauważyli jednak, że nietypowe ustawienie kamery może być frustrujące. Szczególnie zabawny jest tryb kooperacji; pozwala on dwóm graczom połączyć siły jako okropne gęsi, aby podwoić chaos.

Nasza ocena: To przezabawna, lekka gra typu sandbox, idealna dla graczy poszukujących śmiechu i sprytnych psot w towarzystwie przyjaciela.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE UNTITLED GOOSE GAME GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

9. Unravel Two [Pięknie wykonana platformówka logiczna dla dwóch wełnianych przyjaciół]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Coldwood Interactive Średni czas rozgrywki 6 do 8 godzin Ocena na Metacritic 77%

W grze „Unravel Two” całkowicie porwała mnie wzruszająca opowieść o dwóch uroczych postaciach Yarny. Połączone nitką, są po prostu zbyt urocze, by je zignorować! Zagadki w grze wymagają współpracy między tobą a twoimi przyjaciółmi.

Każdy gracz musi przedrzeć się przez pięknie zaprojektowane lokacje, pokonując trudne przeszkody – huśtając się, zawiązując węzły i wykorzystując włóczkę do pokonywania przepaści lub podciągania się nawzajem.

Możliwość przymocowania partnera stanowi sprytny akcent w rozgrywce. Nie zrozumcie mnie źle – jest to również gra dla jednego gracza. Jednak gra z kumplem to idealny sposób na czerpanie radości z „Unravel Two”.

Estetyka wizualna tej gry jest naprawdę oszałamiająca. Znajdziesz tu bujne, naturalne krajobrazy i szczegółowe otoczenia, które zapewniają prawdziwe zanurzenie się w świecie gry i sprawiają wrażenie wręcz kinowych. Gracze w internecie chwalą Unravel Two za to, jak promuje pracę zespołową, nie powodując przy tym nadmiernego stresu.

Liczne punkty kontrolne i pomocny system podpowiedzi przychodzą z pomocą za każdym razem, gdy czujesz się zagubiony. Dostępnych jest również wiele opcji personalizacji twojej postaci Yarny.

Nasza ocena: To piękna, wymagająca i angażująca emocjonalnie gra, idealna dla graczy poszukujących wspólnej przygody pełnej uroku, pomysłowych zagadek i płynnej współpracy.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

10. Cuphead [Wyzwanie typu „run-and-gun” z elementami trybu kooperacyjnego]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PC, Xbox One, PS4 Rok wydania 2020 (Switch) Twórca/twórcy Studio MDHR Średni czas rozgrywki od 8 do 12 godzin Ocena na Metacritic 86%

Ta gra przypomniała mi styl animacji Disneya z lat 30. XX wieku. I tak, właśnie o to chodziło w Cuphead – o to, by wzbudzić w graczach nostalgię za stylem animacji, który zapoczątkował nową erę opowiadania historii w Ameryce! Gra wciągnęła mnie już od pierwszej walki.

Rozgrywka typu „run-and-gun” była całkiem interesująca, a założenie jest boleśnie proste: ty i twój partner wcielacie się w Cupheada i Mugmana (spróbuj zgadnąć, jak wyglądają te postacie!).

Przebijacie się przez nieustanne walki z bossami i wymagające poziomy platformowe, by spłacić dług wobec jedynego i niepowtarzalnego… uwaga… Diabła. O rany, prawda? Cóż, walki z bossami różnią się nieco od tych typowych dla gier RPG; przypominają łamigłówki, w których trzeba zapamiętać schematy ataków i wykazać się doskonałym refleksem, by pokonać tych tyranów.

Rozgrywka polega na unikaniu ataków za pomocą różnych broni, które można ulepszać. Wykonujesz też w odpowiednim momencie parady, aby naładować potężne super-ruchy. Oprawa wizualna zapiera dech w piersiach, a ręcznie rysowana animacja oddaje klimat klasycznych kreskówek w Cuphead. Jazzowa, energetyczna ścieżka dźwiękowa naprawdę tworzy nastrój do walki!

Nasza opinia: „Cuphead” to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto szuka znakomicie zaprojektowanej, nostalgicznej i niezwykle wymagającej platformówki kooperacyjnej, która wystawia na próbę umiejętności i pracę zespołową.

11. Moving Out [Druga najbardziej stresująca gra po Fable 3]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2020 Twórcy SMG Studio, DevM Games Średni czas rozgrywki od 6 do 8 godzin Ocena na Metacritic 74%

Gra „Moving Out” wciąga od samego początku. Panuje w niej chaos, a fizyka gry zapewnia mnóstwo zabawnych sytuacji. W grze wraz z maksymalnie trzema znajomymi wcielasz się w rolę profesjonalnych przeprowadzkowców, którzy w pośpiechu pakują wszelkiego rodzaju meble i dziwne przedmioty. Do dyspozycji masz zwykłe pudła, kanapy, telewizory, lodówki i inne przedmioty. Twoim zadaniem jest załadowanie tych rzeczy do samochodu dostawczego.

To, co sprawia, że gra jest tak zabawna, to swoboda przenoszenia, rzucania, przesuwania i podrzucania tych przedmiotów w dowolny sposób. Poruszasz się po różnych lokacjach, a każdy poziom jest pełen unikalnych przeszkód. To od ciebie i twoich znajomych zależy, czy pokonacie te wyzwania, tak jakbyście byli prawdziwym zespołem profesjonalnych przeprowadzkowców pomagających zwykłym ludziom w zmianie mieszkania.

W tym symulatorze przeprowadzki twórczy chaos łączy się z silną więzią przyjaźni. Najbardziej podobało mi się to, jak praca zespołowa i szybkie myślenie pomagają z łatwością ukończyć tę grę. Rozbijanie delikatnych przedmiotów dodaje zabawnego elementu wyzwania. Jasna, kreskówkowa grafika w połączeniu z dość zabawnymi animacjami sprawia, że „Moving Out” to frustrująco chaotyczna, ale jednocześnie rozrywkowa gra.

Nasza ocena: „Moving Out” to niekończąca się, kooperacyjna zabawa, która zapewnia satysfakcję z pracy zespołowej i zwariowaną rozrywkę – idealna dla graczy lubiących lekkie, oparte na współpracy wyzwania.

12. Snipperclips [Nowatorskie łamigłówki kooperacyjne, które zapewniają mnóstwo zabawy]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2017 Twórca/twórcy SFB Games Średni czas gry 4 do 6 godzin Ocena na Metacritic 80%

Bardzo podobało mi się, że Snipperclips jest dość prosta, a jednocześnie nieskończenie kreatywna. W tej grze logicznej wraz z partnerem sterujecie Snipem i Clipem – dwiema postaciami z papieru, które potrafią wycinać się nawzajem w różne kształty, aby rozwiązywać pomysłowe zadania. To gra, w której każda łamigłówka wydaje się nowa. Niezależnie od tego, czy dopasowujesz Snipa i Clipa do różnych butów, czy ładujesz przedmioty na rampę, każda chwila jest niesamowita.

Oprawa wizualna jest bardzo jasna i pełna kolorów. Minimalistyczny klimat trybu wieloosobowego naprawdę mnie przekonał. Dzięki płynnym animacjom i wesołym efektom dźwiękowym czuć tu zabawny charakter papieru. Łatwość dostępu i element zabawy sprawią, że zakochasz się w tej grze. Uważam ją za jedną z najbardziej kreatywnych i przyjemnych gier rodzinnych na Nintendo Switch na naszej liście.

Muszę przyznać, że projekty poziomów są naprawdę pomysłowe. Dają one pole do współpracy w zespole; uwierzcie mi, nie da się przejść kolejnych poziomów bez zaufania do znajomych i powierzenia im niektórych wyzwań. Jak napisał jeden z użytkowników Reddita: „Nie ma tu miejsca na samotną rozgrywkę!”

Nasza ocena: „Snipperclips” to bez wątpienia urocze i pomysłowe łamigłówki, które zachęcają do komunikacji i kreatywności, co sprawia, że jest to pozycja obowiązkowa dla każdego miłośnika gier kooperacyjnych.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra kooperacyjna na Switchu?

It Takes Two bez wątpienia jest najlepszą grą kooperacyjną na Switchu. Jest idealna dla par, ponieważ – jak sama nazwa wskazuje – do ukończenia gry potrzebna jest współpraca i wzajemne zrozumienie dwóch graczy.

Jakie są gry kooperacyjne na Switch dla małych dzieci?

„Super Mario 3D World + Bowser’s Fury”” oraz „Animal Crossing: New Horizons” to jedne z najbardziej przyjaznych dzieciom gier na Switchu. Inne przykłady to „Kirby” i „Mario Wonder”.

Jakie są najlepsze gry na Switch w trybie kooperacyjnym, w które można grać z dziewczyną?

„Overcooked” i „It Takes Two” to najlepsze gry, w które można grać z partnerką. Takie wspólne sesje gamingowe mogą sprawić, że ty i twoja partnerka znów się w sobie zakochacie!

Czy na Switchu są dostępne gry kooperacyjne międzyplatformowe?

Tak, Switch obsługuje gry z trybem kooperacji międzyplatformowej, takie jak Minecraft, Fortnite, Among Us itp. Dzięki temu gracze na Switchu mogą łączyć siły z przyjaciółmi grającymi na PC, Xboxie lub PlayStation.

Czy na Switchu są jakieś gry RPG z trybem kooperacyjnym?

Tak, „Diablo III”, „Dragon Quest Builders 2”, „Secret of Mana””, „Dziewięć pergaminów” i „Monster Hunter Rise” to jedne z najlepszych gier RPG z trybem kooperacyjnym dostępnych na Switchu.