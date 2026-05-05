Os 12 melhores jogos cooperativos para a Switch para jogares com os teus amigos em 2026

Já perdi literalmente a noção do tempo (se não foram dias) a jogar alguns dos melhores jogos cooperativos da Switch com os meus amigos, irmãos, colegas de trabalho e, às vezes, até com o meu chefe! Sinceramente, a diversão parece não ter fim. Estes jogos cooperativos da Switch são uma ótima forma de criar laços entre a família e os amigos.

Há uma magia especial no ar quando partilhas o comando com alguém de quem gostas, quer estejam a unir forças para batalhas caóticas ou simplesmente a divertir-se.

Se estás à procura de jogos cooperativos locais que unam as pessoas através de momentos multijogador épicos e quebra-cabeças alucinantes, esta lista é para ti. Reuni aqui doze dos melhores jogos cooperativos para a Switch que prometem risos sem fim e brincadeiras amigáveis, criando memórias inesquecíveis.

As nossas melhores escolhas para jogos cooperativos na Switch

Alguma vez desististe depois de tentares encontrar o jogo cooperativo perfeito para jogares no sofá com o teu parceiro ou melhor amigo? Eu já! Encontrar o melhor jogo multijogador de sempre pode ser mesmo cansativo. Afinal, há imensas opções disponíveis.

Mas, às vezes, até os jogos cooperativos mais bem avaliados podem não conseguir chamar a tua atenção (o «Diablo III» é o meu exemplo pessoal). No entanto, esta lista é muito especial para mim. Reuni aqui os melhores jogos cooperativos que envolvem caça a fantasmas, agricultura, plataformas e corridas de alta velocidade, entre outras coisas. Podes curti-los facilmente com outras pessoas.

1 It Takes Two 2021 Os criadores conceberam este jogo a pensar em partidas cooperativas. O design dos níveis e a narrativa cativante fizeram-me apaixonar por ele (a principal razão pela qual o It Takes Two é o primeiro jogo da minha lista), tornando-o uma das experiências mais gratificantes na Switch. Buy now 2 Overcooked! All You Can Eat 2020 O caos instala-se na cozinha e só o trabalho em equipa pode salvar o dia. O Overcooked! All You Can Eat é a receita cooperativa definitiva para a Switch. Buy now 3 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 2021 Este pacote duplo é uma viagem divertida de ação clássica e inovadora nos jogos de plataformas do Mario. O «Bowser’s Fury» acrescenta um toque de mundo aberto que faz com que a aventura pareça maior, mais ousada, mais louca e… às vezes, mais assustadora. Buy now

Estes jogos não só representam o auge da diversão cooperativa, como também mostram a versatilidade e a criatividade que a plataforma da Nintendo oferece. Não te ficas por aqui; isto foi só um aperitivo. A minha lista completa tem 12 jogos cooperativos para a Switch, ordenados de acordo com o quanto me divertiram.

Continua a percorrer a página para descobrires a lista completa, repleta de pérolas escondidas e grandes sucessos que vão manter as tuas sessões multijogador na Switch sempre novas e emocionantes durante muitos anos. Lembra-te: o que importa é fazer amigos e criar novas memórias!

Então, encontra a pessoa perfeita para te acompanhar nestas aventuras e muda as pontuações do Metacritic destes jogos antes de jogares. Pega nas tuas consolas e começa a jogar!

Os 12 melhores jogos cooperativos para a Switch que vão alegrar o teu dia

Estás pronto para conheceres alguns dos jogos multijogador mais divertidos e envolventes do Switch em 2025? Temos aventuras emocionantes e jogos de festa caóticos para te manter entretido. Descobre a coleção definitiva dos melhores jogos cooperativos para o Switch que unem a família e os amigos! Quantos destes jogos cooperativos já jogaste?

1. It Takes Two [Um exercício brilhante de união para dois jogadores]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC Ano de lançamento 2021 Criador(es) Hazelight Studios Duração média do jogo 12 a 15 horas Pontuação no Metacritic 88%

Dizem que são precisos dois para dançar o tango, e o São precisos dois leva essa ideia ao extremo! É uma aventura cooperativa criada de forma única, centrada na história do Cody e da May. São um casal à beira do divórcio que se vê transformado em bonecos em miniatura (parece algo saído de uma fanfic de Isekai!).

Assim, tu e o teu parceiro vão ter de percorrer mundos criativos e variados que se revelam uma viagem tanto literal como metafórica para reparar a relação que se desfez. Este jogo foi concebido para dois jogadores. Por isso, tu e o teu parceiro vão ter de se esforçar um pouco. É por estas razões que o São precisos dois é o melhor jogo para uma Nintendo Switch da nossa lista.

Os jogadores participam numa grande variedade de atividades, incluindo plataformas, resolução de puzzles, jogos de ritmo e até minijogos únicos que desafiam ambos os jogadores a sincronizar as suas habilidades e comunicação. Cada nível apresenta novas mecânicas, garantindo que a jogabilidade nunca se torna repetitiva.

A estética visual é vibrante e imaginativa, com ambientes divertidos, ao estilo de desenhos animados, que realçam o tom emocional e caprichoso da narrativa. O estilo artístico encantador complementa na perfeição a mistura de humor, mágoa e reconciliação da história.

O meu veredicto: Os jogadores vão adorar o São precisos dois pela sua história comovente, pela jogabilidade cooperativa inovadora e pelo design de níveis infinitamente criativo, que faz com que cada momento pareça uma viagem partilhada e inesquecível. É um jogo imperdível para quem procura experiências multijogador significativas.

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2. Overcooked! À vontade [Um jogo caótico de cozinha para toda a família]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2020 Criador(es) Ghost Town Games Duração média do jogo 8 a 12 horas Pontuação no Metacritic 84%

O Overcooked é uma sequela que atira os jogadores para o meio de uma cozinha frenética. É muito mais difícil do que um dia normal de trabalho no Papa's Pizzeria. Esta é uma cozinha onde o trabalho em equipa e a comunicação são fundamentais! São essas as duas chaves para sobreviveres a esta «Hell’s Kitchen»».

A compilação remasterizada mantém a diversão caótica das duas edições anteriores do jogo. Esta, intitulada «À discrição», traz novos conteúdos, enquanto os jogadores preparam e servem pratos perante uma onda crescente de desafios absurdos.

Vais entrar em cozinhas agitadas com disposições malucas (são verdadeiros labirintos de chef) e pedidos com prazos apertados. A jogabilidade principal vai fazer-te cortar, cozinhar, empratar e servir refeições de lamber os dedos desde o início.

Também vais ter de te coordenar com os teus colegas de equipa para gerir o caos da cozinha que simplesmente não desiste! Os níveis passam de simples a incrivelmente criativos num piscar de olhos! É aí que precisas de contar com uma estratégia inteligente e raciocínio rápido para sobreviver. Podes jogar com parceiros controlados pela IA para convidares alguns amigos para uma sessão.

O meu veredicto: Os jogadores vão adorar este jogo pela sua jogabilidade cooperativa e acelerada e pela diversão desenfreada, o que o torna uma experiência de festa imprescindível que desperta risos e espírito de equipa em todos os níveis de habilidade.

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3. Super Mario 3D World + A Fúria de Bowser [O clássico Mario encontra a emoção do mundo aberto]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Criador(es) Nintendo Tempo médio de jogo 15 a 20 horas Pontuação no Metacritic 89%

Desde o momento em que comecei a jogar o Super Mario 3D World + A Fúria de Bowser, fui imediatamente cativado pelos seus mundos vibrantes e encantadores. Embora o Mario Party seja um jogo muito divertido, torna-se rapidamente aborrecido quando jogas sozinho.

O Super Mario 3D World é o jogo de plataformas 3D perfeito, onde até quatro jogadores correm por níveis coloridos cheios de quebra-cabeças e power-ups, com o mundo aberto novo e cheio de ação do Bowser’s Fury, concebido para dois jogadores explorarem juntos. Adorei saltar, esquivar-me e descobrir segredos em paisagens variadas que combinam na perfeição visuais brilhantes e divertidos com um design de níveis criativo.

Os desafios de plataforma variavam entre os mais simples e os deliciosamente complicados, incentivando a coordenação e o timing, especialmente durante o modo cooperativo. O conceito de mundo aberto de «Bowser’s Fury» acrescentou uma nova dimensão de emoção, com ambientes que mudam dinamicamente e batalhas épicas contra um Bowser gigantesco que exigiam trabalho de equipa e estratégia.

Outros jogadores adoram a forma como esta combinação oferece o melhor dos dois mundos: a diversão nostálgica dos jogos de plataformas tradicionais do Mario, juntamente com novos elementos de jogabilidade inovadores, tornando-o apelativo tanto para fãs de longa data como para novatos. É por isso que este modo multijogador cooperativo continua no topo da minha lista.

O meu veredicto: O «Super Mario 3D World + A Fúria de Bowser» oferece uma jogabilidade cooperativa infinitamente divertida, mundos de tirar o fôlego e um equilíbrio encantador entre mecânicas clássicas e novas. É um jogo imperdível para quem adora jogos de plataformas vibrantes e desafiantes para desfrutar com os amigos.

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4. Mario Kart 8 Deluxe [Esta festa de corridas a alta velocidade nunca se torna aborrecida]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2017 Criador(es) Nintendo Tempo médio de jogo 10 a 15 horas Pontuação no Metacritic 92%

O Mario Kart 8 Deluxe é a experiência definitiva de corridas de kart, oferecendo corridas alucinantes e repletas de diversão numa enorme variedade de pistas coloridas e criativas. Os jogadores controlam personagens adoradas da franquia Mario e de outras séries, competindo em corridas caóticas e a alta velocidade, onde o uso inteligente de itens e habilidades de condução afiadas podem fazer toda a diferença.

O jogo é perfeito tanto para jogadores competitivos que procuram a vitória como para amigos casuais que querem diversão multijogador sem fim.

Os jogadores participam em corridas clássicas ao longo de 48 pistas únicas, incluindo favoritos retro e novas adições inspiradas em clássicos da Nintendo, como A Lenda de Zelda e Excite Bike. Para além das corridas, os modos de batalha acrescentam uma camada extra de diversão caótica, onde os jogadores competem em arenas com power-ups e objetivos.

A jogabilidade é acessível, com funcionalidades como o «Smart Steering» para ajudar os novatos, mas continua a ser desafiante para os veteranos, com provas de velocidade e contra-relógio de 200 cc que põem as tuas habilidades à prova. Acho que é um dos melhores jogos para a Switch para crianças disponíveis na Nintendo.

O meu veredicto: O Mario Kart 8 Deluxe oferece emoções multijogador imbatíveis, tornando-o imprescindível tanto para fãs de corridas como para jogadores sociais que procuram diversão e competição sem fim.

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5. Luigi’s Mansion 3 [Uma aventura assustadora e encantadora à caça de fantasmas, bilhetes para dois]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2019 Criador(es) Nintendo Tempo médio de jogo 12 a 16 horas Pontuação no Metacritic 86%

Desde o primeiro segundo a jogar o Luigi’s Mansion 3, fiquei encantado com a forma magistral como este jogo nos oferece uma aventura descontraída numa atmosfera assustadora. Assumes o papel do Luigi, que está a explorar um hotel assombrado onde cada piso apresenta temas distintos e quebra-cabeças criativos.

O objetivo principal é resgatar os amigos do Luigi que ficaram presos. Tudo isto enquanto lutas contra fantasmas malucos com o teu fiel aspirador Poltergust. Mas não é só isso; o que torna este jogo mesmo divertido é o Gooigi. Tens de recorrer a habilidades como a furtividade para avançares no jogo e mostrares algum progresso, o que faz dele o melhor jogo de furtividade desta lista.

É aí que o Luigi Mansion 3 se torna um verdadeiro jogo cooperativo para a Switch, ideal para jogar com amigos. Tu e o teu amigo podem controlar uma personagem para fazer a história avançar. O modo ScareScraper permite que oito jogadores competam num desafio frenético de apanhar fantasmas, o que faz com que valha mesmo a pena o teu tempo.

Sim, este tipo é um clone do Luigi, um sósia que se parece com uma substância viscosa verde, daí o nome. Podes alternar entre estas duas personagens para resolver vários quebra-cabeças. O nosso amigo Gooigi é perfeito quando se trata de passar por grelhas e lidar com armadilhas que o Luigi, com a sua cabeça de vento, não consegue compreender.

O meu veredicto: O Luigi’s Mansion 3 é uma experiência cooperativa divertida e criativa que combina diversão assustadora com quebra-cabeças desafiantes, tornando-o num jogo perfeito para amigos e família desfrutarem juntos.

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6. Stardew Valley [Um simulador de agricultura tranquilo e acolhedor que cresce com os teus amigos]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2017 Criador(es) ConcernedApe Tempo médio de jogo Mais de 50 horas Pontuação no Metacritic 89%

O Stardew Valley é uma escapadela tranquila para um simulador de vida encantador e de final aberto. A premissa é simples, mas super envolvente: herdas a velha quinta do teu avô e trabalhas para a restaurar, cultivando, criando animais, explorando minas, pescando e construindo relações com os habitantes da vila.

O jogo dá-te liberdade para jogares ao teu próprio ritmo e mergulhares nas atividades de que mais gostas. Fez-me lembrar um pouco o Farm Day Village, que eu costumava jogar na minha adolescência.

Passava a maior parte do tempo a cuidar da quinta: a plantar culturas sazonais, a regar diariamente, a colher e a melhorar as minhas ferramentas e edifícios. Também adorava explorar as minas à procura de minérios e lutar contra monstros, bem como conviver com os aldeões, participar em festivais e criar amizades significativas ou até casar.

O estilo pixel art dá ao jogo um charme nostálgico e acolhedor, e a mudança das estações mantém o ambiente fresco e convidativo.

O meu veredicto: O Stardew Valley oferece uma jogabilidade profunda e uma interação comunitária comovente num mundo lindamente criado, tornando-o um jogo imperdível para quem procura uma experiência de simulação tranquila, mas gratificante.

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7. Minecraft [Não precisa de apresentações]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PC, Xbox One, PS4, dispositivos móveis Ano de lançamento 2017 (Switch) Criador(es) Mojang Studios Tempo médio de jogo Mais de 60 horas Pontuação no Metacritic 93%

Minecraft cativou-me com a sua criatividade e liberdade sem limites. O jogo leva-te a um mundo 3D vasto e gerado proceduralmente. Este mundo é composto por blocos de materiais únicos. O teu papel, enquanto jogador, é extrair recursos e criar ferramentas e armas. Podes construir estruturas complexas e explorar diversos biomas repletos de vida selvagem e monstros.

No Modo Sobrevivência, podes recolher muitos materiais essenciais, como madeira e pedra. Podes construir abrigos para te defenderes dos teus inimigos. O Modo Criativo permite-te construir tudo o que a tua imaginação conceber, sem te preocupares com ameaças ou limites de recursos. A complexidade da mecânica do jogo deixou-me mesmo impressionado. Como, por exemplo, os circuitos de redstone que permitem criar engenhocas complexas e sistemas automatizados.

O estilo visual pixelizado e em blocos do jogo proporciona-te uma atmosfera nostálgica, mas encantadora, que complementa a natureza aberta do Minecraft. O ciclo dia-noite e os biomas como florestas e desertos (não te esqueças dos vastos oceanos) criam um mundo verdadeiramente imersivo onde a criatividade humana pode florescer de verdade.

É um verdadeiro jogo sandbox onde o único limite é a tua imaginação… ou as habilidades criativas dos teus amigos. Acho que o Minecraft é um dos melhores jogos cooperativos para jogar no sofá que há por aí. Certifica-te apenas de que tens um monitor com ecrã dividido para aproveitares toda a grandiosidade do Minecraft!

O meu veredicto: O Minecraft oferece uma jogabilidade infinitamente gratificante, alimentada pela criatividade e pela exploração, tornando-o um favorito intemporal para jogadores de todas as idades e estilos de jogo.

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8. Untitled Goose Game [Trapaças travessas e intrigantes de um ganso]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) House House Tempo médio de jogo 4 a 6 horas Pontuação no Metacritic 81%

A primeira vez que ouvi falar deste jogo, pensei que fosse uma partida. Ou talvez um malware. O nome «Untitled Goose Game» era um pouco estranho. Mas quando comecei a jogar, fiquei viciado no seu charme louco, com aquele ganso travesso a causar o caos numa aldeia pacífica. A premissa é bem simples, não vou mentir, mas é divertidíssima!

Podes usar o bico e o grasnido para roubar objetos aos pobres aldeões, assustá-los de morte, completar objetivos cheios de partidas e fazer um verdadeiro alvoroço por onde quer que passes! Este jogo capta aquele espírito pateta do ganso enquanto te esgueiras, apanhas objetos e enganas os aldeões desprevenidos.

As principais atividades consistem em explorar áreas interligadas e resolver quebra-cabeças simples, interagindo de forma criativa com o que te rodeia. O estilo visual deste jogo é bastante fascinante. Além disso, tem um estilo de animação muito fluido que dá vida às travessuras do ganso e à agitação da aldeia.

No entanto, os utilizadores do Reddit referiram que a câmara excêntrica pode ser frustrante. O modo cooperativo é especialmente divertido; permite que dois jogadores se juntem como gansos horríveis para duplicar o caos.

O meu veredicto: é um jogo sandbox hilariante e descontraído, perfeito para quem procura risos e travessuras engenhosas com um amigo.

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9. Unravel Two [Um jogo de quebra-cabeças e plataformas lindamente trabalhado para dois amigos de fio]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2018 Criador(es) Coldwood Interactive Tempo médio de jogo 6 a 8 horas Pontuação no Metacritic 77%

Fiquei completamente encantado com a história comovente destes dois adoráveis Yarnys no Unravel Two. Unidos por um fio, são simplesmente demasiado fofos para ignorar! Os quebra-cabeças do jogo exigem cooperação entre ti e os teus amigos.

Cada jogador tem de percorrer ambientes lindamente desenhados enquanto resolve obstáculos difíceis, balançando-se, dando nós e usando o fio para atravessar aberturas ou puxar-se um ao outro para cima.

A possibilidade de prender o teu parceiro também dá um toque inteligente à jogabilidade. Não me interpretes mal; este também é um jogo para um jogador. Mas jogar com um amigo é a forma perfeita de curtir o Unravel Two.

A estética visual deste jogo é absolutamente deslumbrante. Tens paisagens naturais exuberantes e ambientes detalhados que te fazem sentir totalmente imerso e que parecem verdadeiramente cinematográficos. Os jogadores na Internet têm elogiado o Unravel Two pela forma como promove o trabalho em equipa sem ser excessivamente stressante.

Os pontos de verificação generosos e um sistema de dicas útil vêm em teu auxílio sempre que te sentires perdido. Também há muitas opções de personalização disponíveis para o teu Yarny.

O meu veredicto: é um jogo lindo, desafiante e emocionalmente envolvente, perfeito para jogadores que procuram uma aventura cooperativa cheia de charme, quebra-cabeças inteligentes e trabalho de equipa harmonioso.

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10. Cuphead [Desafio de correr e atirar com um toque cooperativo]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PC, Xbox One, PS4 Ano de lançamento 2020 (Switch) Criador(es) Studio MDHR Tempo médio de jogo 8 a 12 horas Pontuação no Metacritic 86%

Este jogo fez-me lembrar o estilo de animação da Disney dos anos 30. E, sim, era mesmo isso que o Cuphead pretendia: despertar a nostalgia das pessoas por um estilo de animação que marcou o início de uma nova era na narrativa americana! Desde a primeira luta que este jogo me cativou.

A jogabilidade do tipo «correr e disparar» foi bastante interessante, e a premissa é dolorosamente simples: tu e o teu parceiro jogam como Cuphead e Mugman (tenta adivinhar como são estas personagens!).

Lutas contra chefes implacáveis e superas níveis de plataformas desafiantes para pagar uma dívida ao único e inigualável… espera aí… ao Diabo. Ui, não é? Bem, as lutas contra chefes são um pouco diferentes das habituais nos jogos de RPG; parecem quebra-cabeças em que tens de memorizar padrões de ataque e ter reflexos precisos para derrotar os demagogos.

A jogabilidade envolve esquivar-te de ataques usando várias armas que podes melhorar. Também fazes defesas na hora certa para carregar supermovimentos poderosos. A estética visual é de tirar o fôlego, e o estilo de animação desenhado à mão capta aquela sensação de desenhos animados vintage do Cuphead. A banda sonora jazzística e vibrante cria mesmo o ambiente ideal para a ação!

O meu veredicto: O Cuphead é um jogo imperdível para quem procura um jogo de plataformas cooperativo com um design fantástico, nostálgico e brutalmente desafiante, que põe à prova a tua habilidade e o teu espírito de equipa.

11. Moving Out [O segundo jogo mais angustiante depois do Fable 3]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2020 Criador(es) SMG Studio, DevM Games Tempo médio de jogo 6 a 8 horas Pontuação no Metacritic 74%

O «Moving Out» prende-te logo desde o início. É caótico e tem momentos hilariante baseados na física. No jogo, tu e até três amigos trabalham como profissionais de mudanças, numa corrida contra o relógio para embalar todo o tipo de mobiliário e objetos estranhos. Tens as caixas do dia-a-dia, sofás, televisões, frigoríficos e outros objetos. A tarefa é carregar estes itens num camião de mudanças.

O que torna este jogo tão divertido é a liberdade de carregares, atirares, deslizares e lançares estes objetos da maneira que quiseres. Vais percorrendo vários locais, e cada nível está repleto de obstáculos únicos. Cabe a ti e aos teus amigos superar esses desafios, como se fossem uma verdadeira equipa de profissionais de mudanças a ajudar pessoas comuns a mudar de casa.

Este simulador de mudanças é onde o caos criativo se mistura com amizades fortes. A parte que mais adorei foi ver como o trabalho em equipa e o raciocínio rápido podem ajudar-te a terminar este jogo facilmente. Partir objetos frágeis acrescenta uma camada divertida de desafio. Os visuais brilhantes e caricaturais, juntamente com as suas animações bastante engraçadas, fazem do Moving Out um jogo frustrantemente desastrado, mas divertido.

O meu veredicto: «Moving Out» é uma festa de risos cooperativa e sem pausas, que proporciona um trabalho de equipa gratificante e diversão pateta, perfeita para jogadores que gostam de desafios leves e colaborativos.

12. Snipperclips [Quebra-cabeças cooperativos de última geração que cortam a diversão]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2017 Criador(es) SFB Games Tempo médio de jogo 4 a 6 horas Pontuação no Metacritic 80%

Adorei o facto de o Snipperclips ser bastante simples, mas infinitamente criativo. Nesta jogabilidade de quebra-cabeças, tu e o teu parceiro comandam o Snip e o Clip, duas personagens feitas de papel capazes de se recortarem mutuamente em várias formas para resolverem desafios engenhosos. Este é o jogo em que vais sentir que cada quebra-cabeças é uma novidade. Quer estejas a encaixar o Snip e o Clip em sapatos diferentes ou a colocar objetos numa rampa, cada momento é incrível.

A estética visual é muito luminosa e cheia de cores. O estilo minimalista do modo multijogador conquistou-me completamente. Consegues sentir o papel divertido através das suas animações suaves e dos efeitos sonoros alegres. A acessibilidade e o fator diversão do jogo vão fazer-te apaixonar. Considero-o um dos jogos familiares mais criativos e divertidos para uma Nintendo Switch da nossa lista.

Os designs dos níveis são bastante criativos, tenho de admitir. Dão espaço para o trabalho em equipa; acredita, não consegues subir de nível sem confiar nos teus amigos e delegar alguns desafios a eles. Como disse um tipo no Reddit: «Aqui não há espaço para subir de nível sozinho!»

O meu veredicto: O Snipperclips oferece, sem dúvida, jogos de quebra-cabeças cativantes e inteligentes que incentivam a comunicação e a criatividade, tornando-o um jogo imperdível para quem adora jogos cooperativos.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo cooperativo para a Switch?

O «It Takes Two» leva a palma como o melhor jogo cooperativo para a Switch. É perfeito para casais, já que, como o nome indica, é preciso a cooperação e a compreensão mútua de dois jogadores para o terminar.

Quais são alguns jogos cooperativos para a Switch para crianças pequenas?

O Super Mario 3D World + A Fúria de Bowser e o Animal Crossing: New Horizons são alguns dos jogos mais adequados para crianças na Switch. O Kirby e o Mario Wonder são mais alguns exemplos.

Quais são os melhores jogos cooperativos para a Switch para jogares com a tua namorada?

O Overcooked e o São precisos dois são os melhores jogos para desfrutares com a tua cara-metade. Estas sessões de jogo a dois podem até fazer com que tu e a tua parceira se apaixonem de novo!

Existem jogos cooperativos multiplataforma na Switch?

Sim, a Switch suporta jogos cooperativos multiplataforma como o Minecraft, o Fortnite, o Among Us, etc. Assim, os jogadores da Switch podem juntar-se a amigos no PC, na Xbox ou na PlayStation.

Existem RPGs cooperativos na Switch?

Sim, o Diablo III, o Dragon Quest Builders 2, o Secret of Mana, o Nove Pergaminhos e o Monster Hunter Rise são alguns dos melhores jogos de RPG cooperativos disponíveis no Switch.