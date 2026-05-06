20 giochi simili a Stellaris per soddisfare la tua voglia di strategia nel 2026

Giochi come Stellaris attirano giocatori che cercano esperienze strategiche incentrate sull’esplorazione, sulla pianificazione a lungo termine e su scelte significative.

Avendo trascorso innumerevoli ore a gestire questioni etiche, affrontare crisi e superare momenti di stallo a metà partita in Stellaris, conosco bene l’entusiasmo di desiderare un altro gioco in grado di offrire lo stesso mix di grandiosità e tensione.

I giochi in questa lista offrono quella soddisfazione familiare, introducendo al contempo meccaniche innovative che mantengono l’esperienza sempre nuova e coinvolgente.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Stellaris

Se cerchi il gioco più simile a Stellaris in termini di portata, strategia e profondità nella costruzione della galassia, questi 3 titoli spiccano come le raccomandazioni più valide. Ognuno di essi cattura un elemento fondamentale di ciò che i giocatori di Stellaris amano, rendendoli punti di partenza ideali prima di tuffarti nell’elenco completo.

1 Endless Space 2 2017 Endless Space 2 si distingue per la ricca varietà di fazioni, i sistemi politici articolati e una galassia che reagisce in modo significativo a ogni decisione strategica. Buy now 2 Galactic Civilizations III 2015 Galactic Civilizations III offre un'ampia personalizzazione dell'impero, una diplomazia basata su un'IA intelligente e campagne di lunga durata che premiano una pianificazione accurata. Buy now 3 Master of Orion: Conquer the Stars 2016 Master of Orion offre un'esperienza di gioco 4X snella ma strategica, con razze aliene memorabili e un processo decisionale veloce e di grande impatto. Buy now

Questi primi 3 titoli danno il tono al resto della lista, quindi continua a scorrere per scoprire ancora più giochi che offrono la profondità e l’esplorazione che piacciono ai fan di Stellaris.

I 20 migliori giochi simili a Stellaris per quando una galassia non basta

Questa selezione mette in evidenza giochi simili a Stellaris che offrono galassie vaste, una profonda gestione dell’impero e un’esplorazione significativa, regalando ai fan di Stellaris lo stesso senso di grandezza e libertà strategica.

Aspettati una gestione delle risorse impegnativa, una diplomazia complessa e universi dinamici plasmati dalle tue decisioni. Dai un’occhiata a ciascuno dei giochi qui sotto per vedere se si adattano al tuo stile di gioco preferito.

1. Endless Space 2 [Il migliore per la strategia asimmetrica tra fazioni]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Strategia spaziale 4X a turni Piattaforme PC (Windows, macOS) Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Amplitude Studios (sviluppatore), SEGA (editore) Durata media di gioco 40–200+ ore Ideale per Giocatori che amano le fazioni altamente asimmetriche e la strategia basata sulla trama Cosa mi è piaciuto Le fazioni sono davvero molto diverse tra loro e gli eventi narrativi creano momenti significativi nella storia

Endless Space 2 ti catapulta in una galassia sconfinata dove ogni fazione racconta una storia diversa e ogni decisione contribuisce a una narrazione interstellare in continua evoluzione.

I giocatori esplorano sistemi stellari, espandono il territorio, gestiscono le popolazioni e negoziano con le potenze rivali, il tutto godendosi un’estetica stilizzata basata su elementi dell’interfaccia puliti e una vivace grafica cosmica. L’enfasi sulla chiarezza lo rende ideale per lunghe campagne in cui la leggibilità è fondamentale.

Consiglio dell’esperto Approfitta fin dall’inizio delle missioni approfondite delle fazioni, perché definiscono la tua strategia a lungo termine e sbloccano potenti bonus che influenzano notevolmente la tua forza a metà partita.

Ciò che distingue Endless Space 2 è la profonda asimmetria tra le fazioni: ogni specie segue meccaniche completamente diverse che cambiano in modo significativo il tuo modo di giocare. Il sistema di eventi narrativi rafforza questa identità, proponendo scelte guidate dalla trama che influenzano la diplomazia, i tratti della popolazione e la stabilità dell’impero.

Il mio verdetto: i fan di Stellaris adoreranno Endless Space 2 per la sua trama avvincente, le fazioni asimmetriche e la profondità strategica a lungo termine che premia una pianificazione attenta e la sperimentazione.

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2. Galactic Civilizations III [Ideale per lunghe campagne sandbox]

Il nostro punteggio 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Strategia spaziale 4X a turni Piattaforme PC (Windows) Anno di uscita 2015 Creatore/i Stardock Entertainment (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 60–300+ ore Ideale per Giocatori che amano le campagne sandbox di lunga durata e la complessa evoluzione dell’impero Cosa mi è piaciuto La libertà di costruire una civiltà completamente unica attraverso la tecnologia, l’ideologia e la personalizzazione delle navi

Galactic Civilizations III è un classico titolo 4X pensato per chi vuole plasmare un impero nel corso di centinaia di turni, muovendosi in una galassia piena di specie rivali e ideologie contrastanti. Il gioco punta su vasti alberi tecnologici, opzioni diplomatiche complesse e molteplici condizioni di vittoria, dando ai giocatori il pieno controllo su come raggiungere il dominio.

Galactic Civilizations III offre una grafica elegante e mappe stellari tentacolari pensate per il caos su scala galattica, rendendolo una scelta naturale per chiunque sia alla ricerca dei migliori giochi di grande strategia.

Consiglio dell’esperto Personalizza la tua ideologia fin dall’inizio, perché influenza la diplomazia, la gestione delle colonie e i picchi di potere nelle fasi finali del gioco più di quanto i nuovi giocatori possano immaginare.

Uno dei punti di forza più evidenti di Galactic Civilizations III è il suo potente editor di navi, che permette ai giocatori di progettare vascelli da zero o di usare progetti creati dalla community grazie alla piena integrazione con Steam Workshop. Il gioco si adatta inoltre molto bene alle lunghe campagne sandbox, supportando mappe gigantesche e centinaia di fazioni senza crollare sotto la pressione delle prestazioni.

Il mio verdetto: i fan di Stellaris che amano la crescita a lungo termine dell’impero, la personalizzazione e i sandbox grandi come una galassia apprezzeranno la profondità e la libertà che Galactic Civilizations III offre in ogni campagna.

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3. Master of Orion: Conquista le stelle [Il migliore per una strategia 4X snella]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Strategia spaziale 4X a turni Piattaforme PC (Windows, macOS), Linux Anno di uscita 2016 Sviluppatore/i NGD Studios (sviluppatore), Wargaming (editore) Durata media di gioco 20–80 ore Ideale per Giocatori che preferiscono campagne 4X più brevi e mirate, con una grafica moderna e curata Cosa mi è piaciuto Coglie lo spirito della serie originale, offrendo al contempo un ritmo più fluido e una struttura più accessibile

Master of Orion: Conquista le stelle rivisita una delle serie 4X più iconiche con un’interfaccia moderna, meccaniche intuitive e una grafica curatissima. Il gioco mantiene intatto lo spirito dell’originale, offrendo al contempo una curva di apprendimento più agevole, il che lo rende perfetto per chi cerca un’esperienza strategica su scala galattica senza sentirsi sopraffatto.

È anche giustamente considerato uno dei giochi spaziali che hanno definito il genere, grazie al suo solido design 4X, alle razze aliene riccamente caratterizzate e a un’atmosfera così intrisa di fascino fantascientifico che l’ambientazione diventa parte fondamentale del modo in cui il gioco si svolge e viene percepito. La colonna sonora orchestrale e il doppiaggio di alto livello esaltano il senso di scoperta cosmica, conferendo all’intera campagna un’atmosfera cinematografica.

Consiglio dell’esperto Usa subito le impostazioni di personalizzazione delle razze per regolare la difficoltà, il comportamento degli avversari e il ritmo di gioco, così la tua campagna risulterà equilibrata e appagante fin dal primo turno.

Questo reboot bilancia il classico processo decisionale dei giochi 4X con una chiarezza moderna, offrendo sistemi di progettazione delle navi e scelte tecnologiche che risultano familiari ma raffinate. L’interfaccia utente presenta le informazioni in modo chiaro, permettendo ai giocatori di concentrarsi sull’esplorazione, la colonizzazione e il combattimento tattico senza gli intoppi tipici dei vecchi titoli di strategia.

Il mio verdetto: i fan di Stellaris che cercano un 4X snello, moderno e nostalgico che rispetti il loro tempo troveranno in Master of Orion un’alternativa piacevolmente mirata e ricca di profondità strategica.

4. Sins of a Solar Empire: Rebellion [Il migliore per la guerra galattica in tempo reale]

Il nostro voto 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Ibrido tra 4X in tempo reale e strategia su larga scala Piattaforme PC (Windows) Anno di uscita 2012 Creatori Ironclad Games (sviluppatore), Stardock (editore) Durata media di gioco 50–300+ ore Ideale per Giocatori che cercano battaglie su larga scala unite alla crescita a lungo termine di un impero Cosa mi è piaciuto Il ritmo in tempo reale crea tensione e slancio che i titoli 4X a turni raramente riescono a eguagliare

Sins of a Solar Empire: Rebellion si distingue come uno degli ibridi di grande strategia in tempo reale più ambiziosi mai realizzati. Invece di mettere in pausa tra un turno e l’altro, i giocatori gestiscono la crescita continua del proprio impero, esplorano sistemi stellari, stringono alleanze e comandano enormi flotte in tempo reale.

Pur essendo su scala molto più ampia, il gioco condivide comunque lo stesso DNA di costruzione di basi e gestione delle risorse in tempo reale che si trova in titoli come Age of Mythology, offrendo agli appassionati di RTS una base strategica familiare.

Qui tutto sembra davvero imponente, e lo spettacolo tattico delle battaglie conferisce alla galassia un’energia dinamica che lo distingue dai tradizionali giochi 4X. È la scelta ideale per chi cerca un’esperienza di strategia in tempo reale che unisca la crescita di un impero su larga scala a imponenti battaglie tra flotte.

Consiglio dell’esperto Padroneggia le linee di rifornimento fin dall’inizio, perché l’efficienza logistica è fondamentale per sostenere grandi flotte nelle profondità del territorio nemico.

Uno dei punti di forza principali è la profondità dei sistemi economici e logistici, che influenzano ogni aspetto, dalla capacità della flotta all’efficienza dell’espansione. Anche la modalità multigiocatore è una caratteristica di spicco, con partite su vasta scala che sembrano vere e proprie guerre galattiche che si svolgono in tempo reale.

Il mio verdetto: se ami Stellaris ma desideri un ritmo più serrato e gigantesche battaglie in tempo reale, Sins of a Solar Empire: Rebellion offre una delle esperienze di strategia più uniche ed emozionanti disponibili.

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5. Distant Worlds 2 [Ideale per galassie vivaci e reattive]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulazione spaziale 4X in tempo reale Piattaforme PC (Windows) Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i CodeForce (sviluppatore), Slitherine Ltd. (editore) Durata media di gioco 80–300+ ore Ideale per Giocatori che cercano una galassia enorme e viva, animata dalle attività delle fazioni indipendenti Cosa mi è piaciuto La galassia sembra viva anche quando non interagisco direttamente con essa

Distant Worlds 2 crea una delle galassie sandbox più vaste del genere strategico, dove le fazioni commerciano, combattono, esplorano e collaborano anche senza l’intervento del giocatore.

La simulazione reattiva permette alle storie di svilupparsi in modo naturale, rendendo ogni campagna unica e imprevedibile. Se cerchi giochi di strategia di alto livello con ambizioni galattiche, questo fa proprio al caso tuo.

Consiglio dell’esperto Inizia con l’automazione parziale attivata finché non capisci l’economia, i modelli di esplorazione e il comportamento delle navi, perché i sistemi possono sembrare troppo complessi se gestiti completamente a mano.

Il mondo sembra davvero coeso grazie al commercio vivace, alla diplomazia e alle interazioni tra fazioni che si evolvono indipendentemente dalle tue azioni, creando la sensazione di un universo davvero reattivo. Con una personalizzazione approfondita, strumenti per creare scenari e il supporto per campagne di lunga durata, Distant Worlds 2 premia i giocatori che amano la vastità, la complessità e i momenti narrativi emergenti.

Il mio verdetto: i fan di Stellaris che amano le galassie enormi e vivaci, il comportamento dinamico dell’IA e le storie che si sviluppano da sole troveranno in Distant Worlds 2 un’esperienza strategica a lungo termine profonda e appagante.

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6. Sins of a Solar Empire II [Il migliore per la guerra galattica 4X in tempo reale]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Strategia 4X in tempo reale con simulazione tattica Piattaforme PC (Windows) Anno di uscita 2024 Sviluppatore/i Ironclad Games (sviluppatore), Stardock (editore) Durata media di gioco 60–300+ ore Ideale per Giocatori che cercano una strategia 4X in tempo reale su vasta scala e con una grande varietà di fazioni Cosa mi è piaciuto La possibilità di passare in tempo reale dal combattimento a livello di nave alle decisioni a livello imperiale

Sins of a Solar Empire II raccoglie l’eredità del suo rivoluzionario predecessore, portando la strategia 4X in tempo reale a proporzioni galattiche. Non ci sono turni, modalità di battaglia o fasi separate. Tutto si svolge in un ambiente in tempo reale senza soluzione di continuità, dove passi senza interruzioni dal combattimento tattico tra navi alla gestione strategica dell’impero.

A differenza dei tradizionali giochi 4X a turni, Sins II dà priorità allo slancio e al tempismo. Ogni fascia di asteroidi, manovra della flotta e orbita planetaria avviene in tempo reale. Questo flusso in tempo reale crea un senso di tensione costante, in cui le decisioni si ripercuotono immediatamente e il posizionamento diventa importante tanto quanto la produzione.

Consiglio dell’esperto Assicurati presto il controllo orbitale con difese mobili e navi da ricognizione: ritardare la visibilità della flotta può costarti interi settori prima ancora che tu riesca a reagire.

Sins II introduce anche sei fazioni giocabili, ognuna con stili di gioco profondamente asimmetrici, tra cui meccaniche uniche come la Risonanza di Fase, l’allocazione commerciale TEC e i poteri psionici dell’Unità degli Advent. Queste fazioni sono suddivise in sottofazioni con percorsi tecnologici, unità e obiettivi propri, creando un vasto mondo aperto di ideologie e strategie in competizione tra loro.

Il mio verdetto: Per i fan di Stellaris alla ricerca di un’alternativa più veloce e in tempo reale con battaglie spaziali tattiche, fazioni complesse e senza tempi morti a turni, Sins of a Solar Empire II offre un emozionante simulatore di guerra su scala galattica che si evolve di ora in ora.

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7. Age of Wonders: Planetfall [Il migliore per il combattimento terrestre tattico in chiave fantascientifica]

Il nostro voto 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Strategia 4X a turni con combattimenti tattici Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Triumph Studios, Paradox Interactive Durata media di gioco 30–120 ore Ideale per Giocatori che amano la strategia in stile Civilization con un sistema di combattimento più articolato Cosa mi è piaciuto Ogni fazione richiede un approccio completamente diverso alla strategia e al combattimento

Age of Wonders: Planetfall offre un'esperienza 4X fantascientifica ben curata, incentrata su battaglie tattiche terrestri, sviluppo dell'impero e fazioni asimmetriche con percorsi tecnologici unici. I giocatori esplorano mondi in rovina, ricostruiscono colonie e guidano i propri eserciti attraverso missioni a turni che premiano il posizionamento, la sinergia tra le unità e la crescita degli eroi.

La rete tecnologica e il sistema di operazioni segrete aggiungono profondità strategica, rendendo ogni partita un’esperienza unica.

Consiglio dell’esperto Concentra le tue prime colonie su una o due specializzazioni di risorse, perché l’economia di Planetfall ruota in gran parte attorno a catene di produzione efficienti.

La vivace grafica fantascientifica e l’interfaccia reattiva rendono piacevoli le lunghe sessioni di gioco, mentre il mix di diplomazia, sviluppo tecnologico e combattimenti tattici mantiene il gioco avvincente dall’esplorazione iniziale fino al dominio nelle fasi finali.

Il mio verdetto: Planetfall è perfetto per gli appassionati di strategia che cercano un ricco gioco 4X fantascientifico che unisca la gestione di un impero a combattimenti tattici profondi e appaganti.

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8. Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth [Il migliore per la costruzione di civiltà fantascientifiche]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Strategia 4X a turni Piattaforme PC (Windows, macOS, Linux) Anno di uscita 2014 Autore/i Firaxis Games (sviluppatore), 2K Games (editore) Durata media di gioco 30–120 ore Ideale per Giocatori che amano Civilization ma vogliono un sistema di progressione fantascientifico Cosa mi è piaciuto Il sistema di affinità crea identità distinte nella fase avanzata del gioco e risultati strategici diversi

Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth riprende la formula classica di Civ e la rielabora per un mondo lontano dove l’umanità ricomincia da zero su un pianeta alieno. Invece che guidare nazioni storiche, i giocatori guidano i coloni nell’esplorazione del pianeta, nella costruzione di insediamenti e nella sopravvivenza in un ecosistema ostile.

La caratteristica più interessante del gioco è il sistema di affinità, che trasforma la tua civiltà in percorsi di Purezza, Armonia o Supremazia, ognuno dei quali sblocca unità, abilità e bonus ideologici unici.

Consiglio dell’esperto Scegli un percorso di affinità fin dall’inizio, perché le strategie ibride raramente garantiscono l’esercito più forte o l’economia migliore nelle fasi avanzate del gioco.

Il sistema di missioni di Beyond Earth offre obiettivi ramificati legati allo sviluppo delle città, alla diplomazia e alla ricerca, aggiungendo una profondità narrativa che si vede raramente nei tradizionali giochi della serie Civ. La rete tecnologica, invece di un albero lineare, incoraggia la sperimentazione permettendo ai giocatori di tracciare percorsi di ricerca unici in ogni campagna.

Il mio verdetto: se ti piace Civilization ma cerchi un’esperienza fantascientifica flessibile con una forte componente di progressione, Beyond Earth è un’alternativa valida e originale.

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9. Humankind [Il migliore per l’evoluzione di un impero che fonde diverse culture]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Strategia storica 4X a turni Piattaforme PC (Windows, macOS), PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X e Series S Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Amplitude Studios (sviluppatore), SEGA (editore) Durata media di gioco 40–150 ore Ideale per Giocatori che amano i giochi in stile Civ ma vogliono più libertà nel plasmare il proprio impero Cosa mi è piaciuto La meccanica di cambio di cultura crea civiltà e strategie infinite e sempre diverse

Humankind offre una nuova interpretazione della formula 4X, permettendo ai giocatori di combinare culture di epoche diverse e creare civiltà ibride con punti di forza in continua evoluzione. Invece di limitarti a un’unica identità, plasmi la personalità del tuo impero attraverso scelte storiche stratificate, rendendo ogni campagna unica. Eventi memorabili di transizione tra le epoche e spunti narrativi arricchiscono ulteriormente questa evoluzione.

Consiglio dell’esperto Pianifica in anticipo i passaggi tra le epoche, così potrai accumulare culture che si integrino con i tuoi obiettivi a lungo termine in termini di economia, forza militare o influenza.

Il gioco si distingue per la sua diplomazia ben curata, i sistemi di controllo territoriale e le meccaniche di espansione basate sulle regioni, che risultano più realistiche rispetto al tradizionale insediamento casella per casella. Questa struttura crea tensione strategica su confini, risorse e dominio dell’influenza.

Il mio verdetto: Humankind è l’ideale per chi ama la progettazione di imperi a lungo termine e cerca un’alternativa flessibile e incentrata sulle culture ai classici giochi 4X.

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10. StarDrive 2 [Il migliore per i combattimenti spaziali personalizzati]

Il nostro punteggio 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco 4X a turni con battaglie tattiche in tempo reale Piattaforme PC (Windows, macOS, Linux) Anno di uscita 2015 Creatore/i Zero Sum Games (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 20–80 ore Ideale per Giocatori che vogliono un controllo tattico diretto delle battaglie spaziali Cosa mi è piaciuto Il sistema di progettazione delle navi permette di creare flotte incredibilmente creative con un impatto notevole sul combattimento

StarDrive 2 unisce la classica gestione dell’impero a battaglie tattiche di flotta in cui sei tu a comandare, dando ai giocatori il controllo diretto sugli scontri invece di affidarsi a risultati automatici. La caratteristica principale del gioco è la grande enfasi sulla progettazione delle navi, con tantissimi tipi di scafi, moduli d’arma, sistemi difensivi e componenti speciali con cui sperimentare.

Questa flessibilità creativa rende la composizione della flotta una delle parti più gratificanti dell’esperienza e lo rende una scelta divertente.

Consiglio dell’esperto Progetta navi specializzate (motoscafi lanciamissili, incrociatori da combattimento o flotte di portaerei) invece di usare configurazioni generiche per ogni scontro.

Il design indie del gioco, che si presta bene alle mod, ha dato vita a una community fedele che continua ad aggiungere nuove parti per le navi, modifiche al bilanciamento e mod di conversione totale su larga scala. Anche se di portata più ridotta rispetto ai principali titoli 4X, le sue caratteristiche mirate rendono le campagne serrate, veloci e tatticamente appaganti.

Il mio verdetto: StarDrive 2 è perfetto per chi ama personalizzare le flotte, sperimentare diverse configurazioni delle navi e prendere il comando durante intense battaglie spaziali tattiche.

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11. Warhammer 40.000: Gladius – Reliquie di guerra [Il migliore per la strategia 4X incentrata sul combattimento]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Strategia 4X incentrata sul combattimento tattico Piattaforme PC (Windows, macOS, Linux) Anno di uscita 2018 Creatori Proxy Studios (sviluppatore), Slitherine Ltd. (editore) Durata media di gioco 20–80 ore Ideale per Giocatori che cercano un 4X ricco di combattimenti con una forte tematica e identità Cosa mi è piaciuto Ogni fazione è completamente diversa dalle altre, con punti di forza, percorsi tecnologici e ruoli sul campo di battaglia unici

Warhammer 40.000: Gladius trasforma la tradizionale formula 4X in un’esperienza strategica incentrata sul combattimento, ambientata nel cupo universo di Warhammer 40K. Invece di diplomazia, commercio o complesse dinamiche politiche, Gladius punta sull’espansione aggressiva, sugli scontri tattici e sui conflitti tra fazioni.

Il punto di forza del gioco è il design asimmetrico delle fazioni: Space Marines, Astra Militarum, Orchi, Necroni e le razze aggiuntive dei DLC offrono unità, meccaniche e priorità strategiche completamente diverse. Il mondo è ostile e suggestivo, pieno di antiche reliquie, fauna pericolosa e pericoli ambientali legati alla trama.

Consiglio dell’esperto Aumenta la sopravvivenza delle tue prime unità sfruttando i vantaggi del terreno; Gladius premia molto il posizionamento e la copertura, specialmente durante le scaramucce iniziali.

Le città si espandono come roccaforti fortificate e la gestione delle risorse ruota attorno al mantenimento di eserciti sempre più potenti, piuttosto che al bilanciamento di vaste reti economiche. L’ambientazione cupa e opprimente cattura perfettamente l’atmosfera di 40K, mentre gli scenari per giocatore singolo mettono in risalto il processo decisionale tattico piuttosto che la microgestione dell’impero.

Il mio verdetto: se cerchi un 4X che sostituisca la diplomazia con la pura strategia sul campo di battaglia, Gladius offre una delle esperienze più tematiche e tatticamente appaganti del genere.

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12. Battlestar Galactica: Deadlock [Il migliore per il comando tattico della flotta]

Il nostro punteggio 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Strategia tattica di combattimento tra flotte Piattaforme PC (Windows), PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Black Lab Games (sviluppatore), Slitherine Ltd. (editore) Durata media di gioco 20–60 ore Ideale per Giocatori che amano gli scontri navali tattici e le missioni incentrate sulla trama Cosa mi è piaciuto Il combattimento a turni simultanei rende perfettamente il caos e l’intensità delle battaglie di BSG

Battlestar Galactica: Deadlock si concentra sui combattimenti di flotta basati su scenari, dando priorità alle navi ammiraglie, al posizionamento e alla precisione tattica rispetto alla tradizionale esplorazione o diplomazia in stile 4X.

Il punto di forza principale del gioco sta nel suo autentico stile alla Battlestar Galactica, che riesce a ricreare la tensione fredda e metallica della Prima Guerra contro i Cylon attraverso una campagna ben curata e briefing narrativi. Ogni missione sembra studiata nei minimi dettagli, con obiettivi chiari che premiano le manovre intelligenti e la composizione della flotta piuttosto che la forza bruta.

Consiglio dell’esperto Sfrutta a tuo vantaggio il posizionamento verticale e gli archi di tiro; le navi ammiraglie infliggono danni devastanti quando controlli attentamente gli angoli.

Il sistema di combattimento di Deadlock si distingue per la profonda personalizzazione delle navi, che permette ai giocatori di adattare equipaggiamenti, squadroni e navi di supporto in base a specifici ruoli tattici. Il sistema a turni simultanei rende le battaglie dinamiche e spettacolari, facendo sì che ogni scontro risulti intenso e strategico.

Il ritmo della campagna è perfetto, combinando il controllo della flotta, le decisioni sulle risorse e la pianificazione delle missioni in modo da rendere la tua avventura davvero gratificante. Deadlock è perfetto per chi preferisce una strategia serrata e incentrata sulle navi piuttosto che la gestione di un impero su larga scala. Attenzione però: il gioco è stato rimosso dalla maggior parte degli store il 15 novembre 2025, quindi ti consiglio di prenderlo finché sei in tempo.

Il mio verdetto: i giocatori con una mentalità tattica che amano comandare navi da guerra e la vera guerra fantascientifica troveranno in Battlestar Galactica: Deadlock un’esperienza strategica appagante e ricca di atmosfera.

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13. Galactic Civilizations IV [Il migliore per la strategia galattica a turni moderna]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Strategia spaziale 4X a turni Piattaforme PC (Windows) Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Stardock Entertainment Durata media di gioco 40–200+ ore Ideale per Giocatori che cercano un'evoluzione moderna e snella del classico gameplay di Galactic Civ Cosa mi è piaciuto La personalizzazione più ampia dell’impero e i sistemi di QoL più chiari rendono la gestione nella fase avanzata del gioco più fluida

Galactic Civilizations IV modernizza la storica serie con una personalizzazione più ampia, nuove meccaniche di progressione dell’impero e una struttura della galassia basata sui settori che rende l’esplorazione ancora più grandiosa.

Il gioco punta a offrire ai giocatori una maggiore flessibilità strategica grazie ad alberi tecnologici più ampi, tratti delle fazioni e sistemi di interfaccia più intuitivi che rendono più facile gestire le decisioni di alto livello. Questi miglioramenti contribuiscono a creare un senso di grandezza che sembra una naturale evoluzione della serie.

Consiglio dell’esperto Dai priorità ai punti ideologici nelle prime fasi del gioco, perché sbloccano potenti vantaggi che plasmano l’impero e possono darti slancio nella fase centrale e finale della partita.

I nuovi sistemi di ideologia e progressione approfondiscono la pianificazione a lungo termine premiando scelte strategiche coerenti, mentre il design della mappa basato sui settori incoraggia un’espansione ponderata e un coordinamento delle risorse.

Il mio verdetto: Galactic Civilizations IV è perfetto per gli appassionati che cercano un seguito moderno, personalizzabile e più accessibile della serie, che offra strumenti strategici approfonditi in un pacchetto più pulito e ambizioso.

14. Planetary Annihilation: TITANS [Il migliore per battaglie RTS su scala planetaria]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RTS in tempo reale su scala planetaria Piattaforme PC (Windows, macOS, Linux) Anno di uscita 2015 Creatore/i Uber Entertainment (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 20–100+ ore Ideale per Giocatori che amano le grandi battaglie RTS e le decisioni incentrate sulla macrogestione Cosa mi è piaciuto La possibilità di combattere su interi pianeti e livelli orbitali rende ogni partita davvero epica

Planetary Annihilation: TITANS è un audace RTS su scala planetaria incentrato su eserciti colossali, fisica dinamica e l’emozione di combattere su più corpi celesti contemporaneamente. È un titolo da non perdere per chiunque sia alla ricerca di giochi simili ad Age of Empires, ma desideri un’esperienza più lenta e strategica, incentrata sull’identità dell’impero.

Invece di piccole scaramucce, il gioco punta sulla pianificazione a livello macro, permettendoti di costruire eserciti sulla superficie dei pianeti, lanciare unità in orbita e invadere lune o mondi vicini. La portata impressionante di ogni partita offre uno spettacolo che pochi giochi di strategia riescono a eguagliare, rendendo l’esperienza quasi cinematografica, dall’espansione iniziale al caos della fase finale.

Consiglio dell’esperto Assicurati il controllo orbitale fin dall’inizio; una volta che domini i cieli, invadere o difendere interi pianeti diventa molto più facile.

Le partite multigiocatore supportano battaglie su scala incredibilmente vasta, che spesso coinvolgono diversi pianeti contemporaneamente, premiando i giocatori che eccellono nella strategia macro, nel multitasking e nella pianificazione a lungo termine. Il design unico della mappa sferica lo distingue dai tradizionali titoli 4X o RTS con mappa piatta, offrendo nuove possibilità tattiche e un movimento costante su terreni curvi.

Il mio verdetto: Planetary Annihilation: TITANS è perfetto per i giocatori che cercano un’esperienza RTS ad alta velocità e su larga scala, con guerre planetarie, eserciti imponenti e battaglie esplosive e cinematografiche.

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15. No Man’s Sky [Il migliore per l’esplorazione spaziale senza limiti]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Esplorazione spaziale open-world e sopravvivenza Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Anno di uscita 2016 Sviluppatore/i Hello Games Durata media di gioco 30–300+ ore Ideale per Giocatori che cercano esplorazione senza limiti e libertà creativa Cosa mi è piaciuto Ogni pianeta sembra unico, e anni di aggiornamenti hanno trasformato l’universo in qualcosa di veramente vivo

No Man’s Sky offre un universo interamente generato proceduralmente con miliardi di pianeti da esplorare, ognuno con i propri ecosistemi, condizioni meteorologiche, pericoli e identità visiva. La portata è impareggiabile e ti regala un senso di meraviglia ogni volta che atterri su un nuovo mondo.

Dal lancio, il gioco si è trasformato grazie a enormi aggiornamenti gratuiti che hanno introdotto sistemi di progressione più approfonditi, contenuti narrativi, costruzione di basi, flotte e funzionalità multiplayer significative. Oggi supporta di tutto, dall’esplorazione in solitaria alle grandi missioni cooperative.

Questo lo rende una scelta ovvia per chiunque sia alla ricerca dei migliori giochi d'avventura con una forte componente psicologica.

Consiglio dell’esperto Investi fin da subito negli aggiornamenti del tuo multitool e della tua exosuit; una protezione migliore e una maggiore efficienza nell’estrazione mineraria migliorano drasticamente la velocità di avanzamento sui pianeti pericolosi.

La possibilità di costruire basi ovunque, reclutare una flotta personale e personalizzare le navi aggiunge un senso di appartenenza che mantiene vivo l’interesse dei giocatori a lungo termine. Ogni sessione può portare a esperienze emergenti e guidate dal giocatore, che si tratti di incontrare strane forme di vita aliene o di imbattersi in rari biomi planetari.

Il mio verdetto: No Man’s Sky è l’ideale per i giocatori che vogliono un universo senza limiti da esplorare, supportato da anni di aggiornamenti di contenuti e da un mix di creatività, scoperta e progressione a lungo termine.

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16. Endless Space (Originale) [Il migliore per un classico 4X con meccaniche pulite]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Strategia spaziale 4X a turni Piattaforme PC (Windows, macOS) Anno di uscita 2012 Creatore/i Amplitude Studios (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 30–120 ore Ideale per Giocatori che cercano un'esperienza 4X essenziale e ben strutturata Cosa mi è piaciuto Le fazioni risultano ben distinte anche all’interno della struttura originale, dando a ogni partita un tocco di novità

Endless Space è il gioco che ha consolidato definitivamente l’universo di Endless, offrendo un’esperienza di strategia 4X pulita e ben strutturata, caratterizzata da sistemi eleganti e scelte strategiche chiare.

La struttura a turni si concentra sull’espansione controllata, la gestione diplomatica e lo sviluppo tecnologico, offrendo molteplici percorsi verso la vittoria adatti a tanti stili di gioco diversi. L’asimmetria tra le fazioni era impressionante per l’epoca e rimane ancora oggi una delle caratteristiche più forti del gioco.

Consiglio dell’esperto Gioca la tua prima partita con le fazioni standard prima di sperimentare quelle asimmetriche più complesse; le loro meccaniche cambiano notevolmente la curva di apprendimento.

La rigiocabilità è data dalle identità distinte delle fazioni, ognuna con modelli economici, priorità tecnologiche e tendenze diplomatiche uniche. L’interfaccia curata e il ritmo metodico rendono gestibili le campagne lunghe, mentre le espansioni e gli aggiornamenti aggiungono raffinatezza e livelli strategici più profondi.

Il mio verdetto: Endless Space è un gioco imperdibile per gli appassionati di strategia che cercano un’esperienza 4X essenziale e ben progettata, oltre a un’introduzione chiara all’universo di Endless prima di tuffarsi nel suo acclamato sequel.

17. Surviving Mars [Il migliore per la gestione di una colonia di sopravvivenza su Marte]

Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Costruzione di colonie, gestione di città di sopravvivenza Piattaforme PC, PS4, Xbox One, macOS, Linux Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Haemimont Games (sviluppatore), Paradox Interactive (editore) Durata media di gioco 20–100+ ore Ideale per Giocatori che amano la pianificazione logistica e la costruzione di infrastrutture incentrate sulla sopravvivenza Cosa mi è piaciuto I sistemi di automazione della colonia e di progettazione delle cupole creano un ritmo di gioco profondo e appagante nel lungo periodo

Surviving Mars è un gioco di costruzione di colonie che unisce la gestione della città alla sfida della sopravvivenza, catapultando i giocatori sulla superficie ostile del Pianeta Rosso. Ogni cupola, ogni hub per i droni e ogni catena di approvvigionamento devono essere pianificati con cura, perché una singola carenza di ossigeno, acqua o energia può portare al collasso dell’intera colonia.

Il punto di forza del gioco sta proprio nella sua complessa logistica e nella pianificazione della catena delle risorse, che costringe i giocatori a pensare con diverse mosse di anticipo mentre gestiscono sia il benessere dei coloni che l’espansione industriale.

Consiglio dell’esperto Inserisci fin dall’inizio dei sistemi di ridondanza nelle tue catene di produzione; un tubo rotto o una batteria scarica possono paralizzare un’intera cupola se ti affidi a singoli punti di guasto.

Man mano che il tuo insediamento si stabilizza, DLC come Green Planet sbloccano la terraformazione e la progressione nella fase avanzata del gioco, permettendoti di trasformare Marte in un mondo abitabile. Il gioco vive anche di eventi imprevisti come tempeste di polvere, dilemmi dei coloni e guasti alle infrastrutture che mettono alla prova la resilienza della tua colonia.

Il mio verdetto: Surviving Mars è perfetto per i giocatori che amano la logistica ben studiata, la pressione della sopravvivenza e la costruzione di una colonia fiorente, partendo da inizi fragili per arrivare a una civiltà marziana tentacolare e automatizzata.

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18. FTL: Più veloce della luce (Edizione avanzata) [Il migliore tra i roguelike tattici ad alta tensione]

Il nostro voto 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Gestione di astronavi in stile roguelike e combattimenti tattici Piattaforme PC (Windows, macOS, Linux), iOS Anno di uscita 2012 (Edizione avanzata: 2014) Autore/i Subset Games Durata media di gioco 10–80 ore Ideale per Giocatori che amano le decisioni sotto pressione e un'elevata rigiocabilità Cosa mi è piaciuto Ogni partita sembra una storia unica, in cui anche le decisioni più piccole possono salvare o condannare l’intero equipaggio

FTL: Più veloce della luce è un gioco roguelike di gestione di astronavi in cui ogni viaggio attraverso la galassia è diverso. Comandi una singola nave, gestisci l’equipaggio, bilanci i sistemi di bordo e affronti incontri imprevedibili che diventano sempre più difficili.

Il punto di forza del gioco è il processo decisionale veloce e sotto pressione, in cui un singolo passo falso – reindirizzare l’energia troppo lentamente, valutare male l’arma di un nemico o aprire la camera di equilibrio sbagliata – può trasformarsi in un disastro. I suoi sistemi semplici si combinano in un ciclo strategico emergente sorprendentemente profondo che rende ogni partita avvincente.

Consiglio dell’esperto Potenzia subito le porte e gli scudi; questi due sistemi ti eviteranno un sacco di guai come incendi, abbordaggi e raffiche di colpi nelle fasi finali del gioco.

FTL si distingue per una rigiocabilità altissima, alimentata da eventi casuali, settori ramificati, navi sbloccabili e abilità dell’equipaggio sempre diverse. L “Edizione avanzata” aggiunge nuove armi, sistemi, eventi e potenziamenti che ampliano le opzioni strategiche senza compromettere il ritmo serrato del gioco.

Il mio verdetto: FTL è l’ideale per i giocatori che amano le decisioni ad alto rischio, una rigiocabilità infinita e una strategia ben congegnata in cui ogni scelta conta e ogni partita racconta una storia a sé stante.

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19. Kerbal Space Program [Il migliore per le missioni spaziali basate sulla fisica]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di voli spaziali e sandbox fisico Piattaforme PC (Windows, macOS, Linux), PS4, Xbox One Anno di uscita 2011 Sviluppatore/i Squad (sviluppatore), Private Division (editore) Durata media di gioco 50–300+ ore Ideale per Giocatori che amano le sfide ingegneristiche e la sperimentazione nelle missioni spaziali Cosa mi è piaciuto Vedere il tuo primo razzo funzionante raggiungere l’orbita è uno dei momenti più soddisfacenti in assoluto nei videogiochi

Kerbal Space Program offre un sandbox realistico basato sulla fisica orbitale, in cui i giocatori progettano razzi, lanciano veicoli spaziali e tentano missioni sempre più ambiziose in un sistema solare creato a mano. Al di là delle meccaniche di volo spaziale, la fisica e la continua sperimentazione regalano quella stessa gioia ingegnosa e stimolante che ti aspetteresti dai migliori giochi di puzzle.

Il fascino principale sta nella libertà ingegneristica e nel soddisfacente ciclo di tentativi ed errori mentre modifichi i progetti, regoli le traiettorie e impari come funziona la vera meccanica orbitale attraverso la sperimentazione pratica. Il suo valore educativo è immenso, poiché insegna concetti come il delta-v, l’aerofrenaggio e l’assistenza gravitazionale in modo divertente e accessibile.

Consiglio dell’esperto Prima di tentare un viaggio interplanetario, impara a padroneggiare le orbite stabili e le manovre di trasferimento efficienti; questi elementi fondamentali ti consentono di risparmiare una quantità enorme di carburante e di ridurre i fallimenti della missione.

La profondità del gioco si espande ulteriormente grazie a una fiorente comunità di modder, che offre di tutto, dai miglioramenti visivi a componenti realistici di livello NASA, fino a revisioni complete del sistema solare. Con diverse modalità di gioco (carriera, scienza e sandbox), i giocatori possono scegliere tra obiettivi strutturati o pura sperimentazione.

Il mio verdetto: Kerbal Space Program è perfetto per chi ama l’ingegneria creativa, le sfide basate sulla fisica e l’emozione di vedere missioni pianificate con cura andare a buon fine dopo ore di sperimentazione.

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20. Sid Meier’s Civilization VI [Il migliore per una strategia imperiale approfondita a lungo termine]

Il nostro punteggio 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Gioco a turni 4X di costruzione di civiltà Piattaforme PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android Anno di uscita 2016 Creatori Firaxis Games (sviluppatore), 2K Games (editore) Durata media di gioco 40–200+ ore Ideale per Giocatori che cercano una strategia articolata con pianificazione a lungo termine e rigiocabilità Cosa mi è piaciuto Il sistema dei distretti trasforma la costruzione della città in un rompicapo strategico dalle infinite varianti

Sid Meier’s Civilization VI è un’esperienza di costruzione di civiltà molto articolata, caratterizzata dal suo sistema di distretti, che costringe i giocatori a riflettere sul posizionamento della città, sui bonus di adiacenza e sulla specializzazione a lungo termine. È proprio quel tocco di genialità che ti fa capire perché giochi come Civilization abbiano un seguito così fedele: c’è qualcosa di davvero avvincente nel vedere una città pianificata alla perfezione trasformarsi in una potenza culturale o scientifica.

La componente di strategia spaziale conferisce a ogni partita un ritmo diverso e rende la pianificazione urbana più articolata rispetto ai titoli precedenti. Gli alberi civici e tecnologici si sviluppano in modo indipendente, consentendo ai giocatori di personalizzare il sistema di governo, la diplomazia e l’identità culturale in base alla propria strategia complessiva.

Consiglio dell’esperto Dai priorità al posizionamento dei quartieri sin dalle prime fasi, anche prima che siano completamente costruiti; assicurarti le posizioni migliori fin dall’inizio può determinare la tua economia e la tua crescita scientifica a metà partita.

Civilization prospera grazie al suo enorme valore di rigiocabilità, che deriva dall’ampio ventaglio di civiltà, dalle abilità uniche dei leader e dai terreni variegati che danno forma a ogni campagna. Una vivace comunità di modder e anni di espansioni come Rise and Fall e Gathering Storm aggiungono continuamente nuovi sistemi, meccaniche e aggiornamenti di bilanciamento.

Il mio verdetto: Civilization VI è perfetto per i giocatori che cercano un gioco 4X rifinito, rigiocabile e ricco di strategia, che premia la pianificazione, la sperimentazione e la gestione a lungo termine dell’impero.

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Tutto quello che devi sapere sui giochi simili a Stellaris

Quando cerchi giochi simili a Stellaris, la chiave è capire quali elementi fondamentali apprezzi di più: strategia 4X approfondita, fazioni guidate dalla trama, battaglie su larga scala, esplorazione ricca o costruzione di un impero a lungo termine.

Questa sezione ti aiuta a identificare lo stile di esperienza strategica più adatto a te prima di addentrarti nelle analisi dettagliate. Alcuni giocatori cercano una diplomazia complessa e una progressione tecnologica articolata, altri preferiscono conflitti veloci in tempo reale o un'esplorazione rilassata della galassia.

Considerala come la tua guida per scegliere l’alternativa giusta a Stellaris in base al ritmo, alla profondità e al tipo di universo che vuoi comandare.

Cosa aspettarsi dai giochi simili a Stellaris

I giochi simili a Stellaris condividono un ritmo basato su turni o in tempo reale, una complessità che cresce gradualmente e campagne di lunga durata. Si parte da esplorazioni modeste e decisioni su piccola scala che si espandono lentamente in intricati sistemi di diplomazia, guerra e gestione delle risorse.

Aspettati una curva di apprendimento che premia la pazienza e la sperimentazione. Spesso inizierai mappando un angolo della galassia, per ritrovarti a gestire intere civiltà poche ore dopo. Questi titoli bilanciano inoltre la gestione macro dell’impero con micro-decisioni come i movimenti della flotta, i tratti dei cittadini o i rami tecnologici, che si ripercuotono tutte sulle conseguenze nelle fasi avanzate del gioco.

Col passare del tempo, ogni partita si svolge come un puzzle a più livelli, in cui anche la più piccola scelta fatta all’inizio del gioco potrebbe influenzare il modo in cui affronterai una crisi diplomatica o una crisi galattica 200 turni dopo. Proprio questa lenta evoluzione è parte del fascino.

Perché i fan di Stellaris adorano questi giochi

Stellaris offre la fantasia di potere di governare un impero nello spazio, plasmato interamente dai tuoi valori e dalle tue decisioni. I migliori giochi simili a Stellaris portano avanti questa tradizione, dandoti la possibilità di immedesimarti in un’ideologia o in una specie, dove i tratti caratteriali, l’etica e le scelte strategiche sembrano profondamente personali.

I fan adorano la libertà di definire la propria civiltà, di diventare un unificatore benevolo, un conquistatore aggressivo o una tecnocrazia xenofoba. Quel livello di libertà d’azione trasforma la galassia in un sandbox di conseguenze, dove ogni decisione apre (o chiude) porte di cui non sapevi nemmeno l’esistenza.

Ma soprattutto, i fan di Stellaris sono attratti dalle narrazioni che emergono spontaneamente: la ribellione che non ti aspettavi, l’alleanza perfetta che ha salvato la tua flotta, la guerra che si è trascinata per decenni. Non è tutto scritto in anticipo, succede e basta, ed è proprio questo che rende ogni sessione indimenticabile.

Caratteristiche principali dei giochi in stile Stellaris

I giochi che ricordano di più Stellaris o i migliori titoli Paradox tendono a combinare i sistemi di strategia 4X (esplorare, espandersi, sfruttare, sterminare) con tocchi moderni nella diplomazia, nella progressione e nella simulazione. Le caratteristiche principali includono:

Fazioni asimmetriche con stili di gioco e ideologie unici

con stili di gioco e ideologie unici Reti o alberi tecnologici che ti permettono di personalizzare la specializzazione a lungo termine

che ti permettono di personalizzare la specializzazione a lungo termine Sistemi di eventi che generano dilemmi politici, scientifici o etici

che generano dilemmi politici, scientifici o etici IA dinamica che si evolve, reagisce e ricorda le interazioni passate

che si evolve, reagisce e ricorda le interazioni passate Livelli di esplorazione, tra cui anomalie, sistemi stellari generati proceduralmente e pericoli sulla mappa

Questi titoli puntano molto anche sulla personalizzazione, non solo nell’aspetto delle tue navi, ma anche nel comportamento della tua specie, nella struttura del tuo impero e nell’atmosfera che si respira nella tua galassia col passare del tempo. Se Stellaris ti ha conquistato per la sua profondità e rigiocabilità, è proprio grazie a queste caratteristiche.

Il mio verdetto finale

Scegliere il gioco giusto come Stellaris dipende in definitiva da quali aspetti di Stellaris ti piacciono di più. Con così tanti titoli strategici diversi che offrono varie interpretazioni del processo decisionale su larga scala, c’è il gioco perfetto per ogni tipo di giocatore.

Per gli appassionati dei giochi 4X di costruzione di imperi : Endless Space 2

. Questo titolo offre alberi tecnologici estesi, fazioni asimmetriche e una pianificazione strategica a lungo termine che soddisfano la stessa voglia di grande strategia di Stellaris.

: Endless Space 2 . Questo titolo offre alberi tecnologici estesi, fazioni asimmetriche e una pianificazione strategica a lungo termine che soddisfano la stessa voglia di grande strategia di Stellaris. Per i giocatori che cercano l’intensità del tempo reale e battaglie su vasta scala – Planetary Annihilation: TITANS

. Questo gioco offre scontri epici, decisioni rapide e fronti dinamici che premiano la rapidità di pensiero e il coordinamento su larga scala.

– Planetary Annihilation: TITANS . Questo gioco offre scontri epici, decisioni rapide e fronti dinamici che premiano la rapidità di pensiero e il coordinamento su larga scala. Per gli esploratori che amano le storie che nascono spontaneamente e le scoperte – No Man’s Sky

: il gioco punta sull’esplorazione senza limiti, sulla creazione di missioni personalizzate e su quelle storie imprevedibili che nascono dall’esplorazione di nuovi mondi.

Non importa se vuoi comandare flotte, costruire colonie, gestire civiltà o esplorare l’ignoto: questa lista ti offre un percorso chiaro verso la tua prossima indimenticabile avventura strategica.

Domande frequenti