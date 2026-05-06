20 gier podobnych do „Stellaris”, które zaspokoją Twoją potrzebę strategii w 2026 roku

Gry takie jak „Stellaris” przyciągają graczy, którzy poszukują strategicznych wrażeń opartych na eksploracji, długoterminowym planowaniu i znaczących wyborach.

Jako osoba, która spędziła niezliczone godziny na rozstrzyganiu kwestii etycznych, radzeniu sobie z kryzysami i przełamywaniu stagnacji w środkowej fazie gry w Stellaris, doskonale rozumiem tę ekscytację związaną z pragnieniem kolejnej gry, która zapewni tę samą mieszankę rozmachu i napięcia.

Gry z tej listy zapewniają tę znaną satysfakcję, wprowadzając jednocześnie świeże mechaniki, dzięki którym rozgrywka pozostaje nowatorska i wciągająca.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do Stellaris

Jeśli szukasz gry najbardziej zbliżonej do Stellaris pod względem skali, strategii i głębi budowania galaktyki, te 3 tytuły wyróżniają się jako najsilniejsze rekomendacje. Każdy z nich oddaje kluczowy element tego, co kochają gracze Stellaris, co czyni je idealnymi punktami wyjścia przed zagłębieniem się w pełną listę.

1 Endless Space 2 2017 Endless Space 2 wyróżnia się bogatą różnorodnością frakcji, rozbudowanymi systemami politycznymi oraz galaktyką, która w znaczący sposób reaguje na każdą decyzję strategiczną. Buy now 2 Galactic Civilizations III 2015 Galactic Civilizations III oferuje szerokie możliwości dostosowywania imperium, inteligentną dyplomację opartą na sztucznej inteligencji oraz rozbudowane kampanie, w których opłaca się przemyślane planowanie. Buy now 3 Master of Orion: Conquer the Stars 2016 Master of Orion oferuje uproszczoną, ale strategiczną rozgrywkę typu 4X z niezapomnianymi rasami obcych oraz szybkim i mającym duże znaczenie podejmowaniem decyzji. Buy now

Ta trójka nadaje ton pozostałej części listy, więc przewiń dalej, aby odkryć jeszcze więcej gier, które oferują głębię i eksplorację, z których czerpią radość fani „Stellaris”.

20 najlepszych gier podobnych do Stellaris – gdy jedna galaktyka to za mało

Ten wybór skupia się na grach podobnych do Stellaris, które oferują rozległe galaktyki, dogłębne budowanie imperium i satysfakcjonującą eksplorację, dając fanom Stellaris to samo poczucie skali i strategicznej swobody.

Spodziewaj się wymagającego zarządzania zasobami, złożonej dyplomacji oraz dynamicznych wszechświatów kształtowanych przez Twoje decyzje. Zapoznaj się z każdą z poniższych gier, aby sprawdzić, czy pasują one do Twojego preferowanego stylu gry.

1. Endless Space 2 [Najlepsza gra strategiczna z asymetrycznymi frakcjami]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowa strategia kosmiczna typu 4X Platformy PC (Windows, macOS) Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Amplitude Studios (twórca), SEGA (wydawca) Średni czas gry 40–200+ godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią gry z silnie asymetrycznymi frakcjami i strategię opartą na fabule Mocne strony Frakcje różnią się od siebie diametralnie, a wydarzenia fabularne tworzą znaczące momenty w historii

Endless Space 2 przenosi cię do rozległej galaktyki, w której każda frakcja opowiada inną historię, a każda decyzja wpływa na rozwijającą się międzygwiezdną narrację.

Gracze eksplorują układy gwiezdne, poszerzają terytoria, zarządzają populacjami i negocjują z rywalizującymi mocarstwami, ciesząc się jednocześnie stylizowaną estetyką opartą na przejrzystych elementach interfejsu użytkownika i żywej kosmicznej grafice. Nacisk na przejrzystość sprawia, że gra idealnie nadaje się do długich kampanii, w których liczy się czytelność.

Rada od profesjonalisty Warto jak najwcześniej skorzystać z rozbudowanych zadań frakcyjnych, ponieważ kształtują one długoterminową strategię i odblokowują potężne bonusy, które znacząco wpływają na siłę w środkowej fazie gry.

To, co wyróżnia Endless Space 2, to głęboka asymetria frakcji – każda rasa działa na zupełnie innych zasadach, co znacząco zmienia sposób rozgrywki. System wydarzeń fabularnych wzmacnia tę tożsamość, oferując oparte na fabule wybory, które wpływają na dyplomację, cechy populacji i stabilność imperium.

Nasza ocena: Fani Stellaris pokochają Endless Space 2 za głęboką fabułę, asymetryczne frakcje oraz długoterminową głębię strategiczną, która nagradza przemyślane planowanie i eksperymentowanie.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE ENDLESS SPACE GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

2. Galactic Civilizations III [Najlepsza gra do długich kampanii typu sandbox]

Nasz wynik 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowa kosmiczna gra strategiczna typu 4X Platformy PC (Windows) Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Stardock Entertainment (twórca i wydawca) Średni czas gry 60–300+ godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią długie kampanie typu sandbox i skomplikowany rozwój imperium Mocne strony Swoboda budowania całkowicie unikalnej cywilizacji poprzez rozwój technologii, ideologii i personalizację statków

Galactic Civilizations III to klasyczna gra typu 4X stworzona dla graczy, którzy chcą kształtować imperium przez setki tur, poruszając się po galaktyce pełnej rywalizujących gatunków i konkurujących ideologii. Gra kładzie nacisk na rozbudowane drzewka technologiczne, złożone opcje dyplomatyczne i różnorodne warunki zwycięstwa, dając graczom pełną kontrolę nad tym, w jaki sposób dążą do dominacji.

Galactic Civilizations III oferuje elegancką oprawę graficzną i rozległe mapy gwiazd stworzone z myślą o chaosie panującym w całej galaktyce, co czyni ją naturalnym wyborem dla każdego, kto poszukuje najlepszych gier z gatunku wielkiej strategii.

Porada od profesjonalisty Dostosuj swoją ideologię już na wczesnym etapie, ponieważ ma ona większy wpływ na dyplomację, zarządzanie koloniami i wzrost potęgi w późniejszej fazie gry, niż mogłoby się wydawać nowym graczom.

Jedną z największych zalet gry „Galactic Civilizations III”” jest potężny edytor statków, który pozwala graczom projektować jednostki od podstaw lub korzystać z planów stworzonych przez społeczność dzięki pełnej integracji z serwisem Steam Workshop. Gra doskonale radzi sobie również z długimi kampaniami typu sandbox, obsługując gigantyczne mapy i setki frakcji bez spadku wydajności.

Nasza ocena: Fani Stellaris, którzy cenią sobie długoterminowy rozwój imperium, personalizację i rozgrywkę typu sandbox na skalę galaktyczną, z pewnością docenią głębię i swobodę, jakie Galactic Civilizations III wnosi do każdej kampanii.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE GALACTIC CIVILIZATIONS GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

3. Master of Orion: Conquer the Stars [Najlepsza gra z uproszczoną strategią 4X]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowa kosmiczna strategia 4X Platformy PC (Windows, macOS), Linux Rok wydania 2016 Twórca/twórcy NGD Studios (twórca), Wargaming (wydawca) Średni czas gry 20–80 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy preferują krótsze, skoncentrowane kampanie 4X o nowoczesnym wyglądzie Mocne strony Gra oddaje ducha oryginalnej serii, oferując jednocześnie płynniejsze tempo i bardziej przystępną strukturę

Gra „Master of Orion: Podbij gwiazdy” to nowa odsłona jednej z najbardziej kultowych serii gier typu 4X, charakteryzująca się nowoczesnym interfejsem, przystępnymi mechanikami rozgrywki oraz dopracowaną oprawą wizualną. Gra zachowuje istotę oryginału, oferując jednocześnie łagodniejszą krzywą nauki, dzięki czemu idealnie nadaje się dla graczy pragnących strategicznej przygody na skalę galaktyczną, która nie przytłoczy ich zbytnio.

Gra jest również słusznie uważana za jedną z gier kosmicznych, które wyznaczyły standardy w tym gatunku, dzięki solidnej konstrukcji 4X, bogato scharakteryzowanym rasom obcych oraz atmosferze tak przesiąkniętej urokiem science fiction, że otoczenie staje się kluczowym elementem rozgrywki i wrażeń z gry. Orkiestrowa ścieżka dźwiękowa i świetne udźwiękowienie potęgują poczucie kosmicznych odkryć, nadając całej kampanii kinowy charakter.

Porada od profesjonalisty Wykorzystaj ustawienia dostosowywania rasy już na wczesnym etapie, aby dostosować poziom trudności, zachowanie przeciwników i tempo rozgrywki, tak aby twoja kampania była zrównoważona i satysfakcjonująca już od pierwszej tury.

Ta nowa odsłona łączy klasyczne podejmowanie decyzji w grach typu 4X z nowoczesną przejrzystością, oferując systemy projektowania statków i wybory technologiczne, które wydają się znajome, a jednocześnie dopracowane. Interfejs użytkownika przedstawia informacje w przejrzysty sposób, pozwalając graczom skupić się na eksploracji, kolonizacji i walce taktycznej bez utrudnień typowych dla starszych gier strategicznych.

Nasza ocena: Fani Stellaris, którzy poszukują usprawnionej, nowoczesnej i nostalgicznej gry typu 4X, która szanuje ich czas, uznają Master of Orion za odświeżającą, skoncentrowaną alternatywę o dużej głębi strategicznej.

4. Sins of a Solar Empire: Rebellion [Najlepsza gra o galaktycznej wojnie w czasie rzeczywistym]

Nasza ocena 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Połączenie gry 4X w czasie rzeczywistym i strategii globalnej Platformy PC (Windows) Rok wydania 2012 Twórca/twórcy Ironclad Games (twórca), Stardock (wydawca) Średni czas gry 50–300+ godzin Najlepsze dla Graczy, którzy chcą połączyć działania wojenne na dużą skalę z długoterminowym rozwojem imperium Mocne strony Tempo rozgrywki w czasie rzeczywistym buduje napięcie i dynamikę, z którymi rzadko mogą się równać turowe gry typu 4X

Sins of a Solar Empire: Rebellion wyróżnia się jako jedna z najbardziej ambitnych hybryd gier strategicznych w czasie rzeczywistym, jakie kiedykolwiek powstały. Zamiast wstrzymywać rozgrywkę między kolejnymi ruchami, gracze zarządzają ciągłym rozwojem imperium, eksplorują układy gwiezdne, zawierają sojusze i dowodzą ogromnymi flotami w czasie rzeczywistym.

Choć gra ma znacznie większą skalę, nadal opiera się na mechanice budowania bazy i zarządzania zasobami w czasie rzeczywistym, znanej z gier takich jak „Age of Mythology”, zapewniając fanom gier RTS znaną im podstawę strategiczną.

Wszystko tutaj wydaje się ogromne, a taktyczne widowisko bitew nadaje galaktyce dynamiczną energię, która odróżnia tę grę od tradycyjnych gier typu 4X. Jest to idealny wybór dla graczy poszukujących strategii czasu rzeczywistego, łączącej rozbudowę imperium na wielką skalę z potężnymi bitwami flotowymi.

Porada od profesjonalisty Wcześnie opanuj linie zaopatrzeniowe, ponieważ wydajność logistyczna jest kluczem do utrzymania dużych flot w głębi terytorium wroga.

Główną atrakcją jest głębia systemów ekonomicznych i logistycznych, które wpływają na wszystko – od pojemności floty po efektywność ekspansji. Tryb wieloosobowy to kolejna wyróżniająca się cecha, umożliwiająca rozgrywki na ogromną skalę, które sprawiają wrażenie pełnoprawnych wojen galaktycznych toczących się w czasie rzeczywistym.

Nasza ocena: Jeśli kochasz Stellaris, ale pragniesz szybszego tempa i gigantycznych bitew w czasie rzeczywistym, Sins of a Solar Empire: Rebellion zapewnia jedno z najbardziej wyjątkowych i ekscytujących doświadczeń strategicznych na rynku.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

5. Odległe światy 2 [Najlepsza gra z żywym, reaktywnym wszechświatem]

Nasz wynik 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Kosmiczna symulacja 4X w czasie rzeczywistym Platformy PC (Windows) Rok wydania 2022 Twórca/twórcy CodeForce (twórca), Slitherine Ltd. (wydawca) Średni czas gry 80–300+ godzin Najlepsze dla Graczy, którzy pragną ogromnej, tętniącej życiem galaktyki, w której wszystko zależy od działań niezależnych frakcji Mocne strony Galaktyka wydaje się żywa, nawet gdy nie wchodzę z nią w bezpośrednią interakcję

Odległe światy 2 tworzy jedną z największych galaktyk typu sandbox w gatunku gier strategicznych, w której frakcje prowadzą handel, walczą, eksplorują i współpracują nawet bez interwencji gracza.

Reaktywna symulacja pozwala na naturalne powstawanie nowych wątków fabularnych, dzięki czemu każda kampania jest wyjątkowa i nieprzewidywalna. Jeśli szukasz najwyższej klasy gier strategicznych o ambicjach na skalę galaktyczną, ta pozycja z pewnością spełni Twoje oczekiwania.

Porada od profesjonalisty Zacznij od włączenia częściowej automatyzacji, dopóki nie zrozumiesz mechaniki ekonomii, schematów eksploracji i zachowań statków, ponieważ systemy mogą być przytłaczające przy pełnej kontroli ręcznej.

Świat sprawia wrażenie spójnego dzięki ożywionej wymianie handlowej, dyplomacji oraz interakcjom między frakcjami, które rozwijają się niezależnie od działań gracza, tworząc wrażenie prawdziwie reaktywnego wszechświata. Dzięki rozbudowanym opcjom personalizacji, narzędziom do tworzenia scenariuszy oraz wsparciu dla długotrwałych kampanii gra „Odległe światy 2” nagradza graczy, którzy cenią sobie rozmach, złożoność oraz spontanicznie wyłaniające się momenty fabularne.

Nasza ocena: Fani Stellaris, którzy uwielbiają ogromne, żywe galaktyki, dynamiczne zachowanie sztucznej inteligencji oraz historie, które rozwijają się same z siebie, uznają Odległe światy 2 za głęboką i satysfakcjonującą długoterminową grę strategiczną.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

6. Sins of a Solar Empire II [Najlepsza gra do galaktycznych wojen 4X w czasie rzeczywistym]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strategia 4X w czasie rzeczywistym z symulacją taktyczną Platformy PC (Windows) Rok wydania 2024 Twórca/twórcy Ironclad Games (twórca), Stardock (wydawca) Średni czas gry 60–300+ godzin Najlepsze dla Graczy, którzy szukają strategii 4X w czasie rzeczywistym o ogromnej skali i bogatej różnorodności frakcji Mocne strony Możliwość przełączania się w czasie rzeczywistym między walką na poziomie statków a podejmowaniem decyzji dotyczących całego imperium

Gra „Sins of a Solar Empire II” kontynuuje dziedzictwo swojej przełomowej poprzedniczki, przenosząc strategię 4X w czasie rzeczywistym na skalę galaktyczną. Nie ma tu tur, trybów bitewnych ani oddzielnych faz. Wszystko rozgrywa się w płynnym środowisku czasu rzeczywistego, w którym gracz bez przerwy przechodzi między taktycznymi walkami statków a strategicznym zarządzaniem imperium.

W przeciwieństwie do tradycyjnych turowych gier typu 4X, w Sins II priorytetem jest dynamika i wyczucie czasu. Każdy pas asteroid, manewr floty i orbita planety odbywa się na żywo. Ten przebieg akcji w czasie rzeczywistym tworzy ciągłe napięcie, w którym decyzje natychmiast wywołują kolejne zdarzenia, a pozycjonowanie staje się równie ważne jak produkcja.

Porada od profesjonalisty Wcześnie zapewnij sobie kontrolę orbitalną dzięki mobilnym systemom obronnym i statkom zwiadowczym – opóźnienie w wykryciu floty może kosztować cię utratę całych sektorów, zanim zdążysz zareagować.

W Sins II pojawia się również sześć grywalnych frakcji, z których każda charakteryzuje się głęboko asymetrycznym stylem gry, w tym unikalnymi mechanikami, takimi jak rezonans fazowy, alokacja handlu TEC oraz psioniczne moce Jedności Adventu. Frakcje te są podzielone na podfrakcje z własnymi ścieżkami technologicznymi, jednostkami i celami, tworząc rozległą otwartą przestrzeń rywalizujących ideologii i strategii.

Nasza ocena: Dla fanów Stellaris poszukujących szybszej, rozgrywanej w czasie rzeczywistym alternatywy z taktycznymi bitwami kosmicznymi, złożonymi frakcjami i brakiem turowych przestojów, Sins of a Solar Empire II oferuje ekscytujący, obejmujący całą galaktykę symulator wojny, który ewoluuje z każdą godziną.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

7. Age of Wonders: Planetfall [Najlepsza gra z taktyczną walką lądową w klimacie science fiction]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowa strategia 4X z taktyczną walką Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Triumph Studios, Paradox Interactive Średni czas gry 30–120 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią strategię w stylu Civilization z większą głębią walki Mocne strony Każda frakcja wymaga zupełnie innego podejścia do strategii i walki

Age of Wonders: Planetfall oferuje dopracowaną grę science fiction typu 4X, opartą na taktycznych bitwach lądowych, rozwoju imperium oraz asymetrycznych frakcjach z unikalnymi ścieżkami technologicznymi. Gracze eksplorują zniszczone światy, odbudowują kolonie i prowadzą swoje armie przez turowe misje, w których liczy się pozycjonowanie, synergia jednostek oraz rozwój bohaterów.

Sieć technologiczna oraz system operacji tajnych dodają głębi strategicznej, sprawiając, że każda rozgrywka jest wyjątkowa.

Rada od profesjonalisty Na początkowym etapie skup się w swoich koloniach na jednej lub dwóch specjalizacjach surowcowych, ponieważ ekonomia w grze Planetfall w dużym stopniu opiera się na wydajnych łańcuchach produkcyjnych.

Żywa oprawa graficzna w stylu science fiction oraz responsywny interfejs użytkownika sprawiają, że długie sesje gry są przyjemne, a połączenie dyplomacji, rozwoju technologicznego i walki taktycznej sprawia, że gra wciąga od wczesnej fazy eksploracji aż po dominację w późnej fazie rozgrywki.

Nasza ocena: Planetfall to idealna propozycja dla fanów gier strategicznych, którzy poszukują bogatej gry 4X w klimacie science fiction, łączącej zarządzanie imperium z głęboką i satysfakcjonującą walką taktyczną.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE AGE OF WONDERS GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

8. Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth [Najlepsza gra do budowania cywilizacji w klimacie science fiction]

Nasz wynik 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowa strategia 4X Platformy PC (Windows, macOS, Linux) Rok wydania 2014 Twórca/twórcy Firaxis Games (twórca), 2K Games (wydawca) Średni czas gry 30–120 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią serię Civilization, ale poszukują systemu rozwoju opartego na motywach science fiction Mocne strony System powinowactwa tworzy wyraźne tożsamości w późnej fazie gry i zapewnia różnorodne wyniki strategiczne

Gra „Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth” opiera się na znanej formule serii „Civ”, dostosowując ją do odległego świata, w którym ludzkość zaczyna od nowa na obcej planecie. Zamiast historycznych narodów gracze kierują kolonistami, prowadząc ich przez eksplorację planety, budowę osad i walkę o przetrwanie w nieprzyjaznym ekosystemie.

Najbardziej wyróżniającą się cechą gry jest system powinowactwa, który przekształca twoją cywilizację w ścieżkę Czystości, Harmonii lub Supremacji, z których każda odblokowuje unikalne jednostki, umiejętności i premie ideologiczne.

Porada od profesjonalisty Warto wcześnie zdecydować się na konkretną ścieżkę powinowactwa, ponieważ strategie hybrydowe rzadko zapewniają najsilniejszą armię lub najlepszą gospodarkę w późnej fazie gry.

System zadań w Beyond Earth oferuje rozgałęzione cele powiązane z rozwojem miast, dyplomacją i badaniami, dodając głębię narracyjną rzadko spotykaną w tradycyjnych grach z serii Civilization. Sieć technologiczna, w przeciwieństwie do liniowego drzewa, zachęca do eksperymentowania, pozwalając graczom wytyczać unikalne ścieżki badawcze w każdej kampanii.

Nasza ocena: Gracze, którzy lubią serię „Civilization”, ale poszukują elastycznej gry w klimacie science fiction z wyraźnym naciskiem na rozwój postaci, uznają „Beyond Earth” za solidną i odświeżającą alternatywę.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

9. Humankind [Najlepsza gra pod względem ewolucji imperium opartej na łączeniu kultur]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowa strategia historyczna typu 4X Platformy PC (Windows, macOS), PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X i Series S Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Amplitude Studios (twórca), SEGA (wydawca) Średni czas gry 40–150 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią gry w stylu Civilization, ale chcą mieć większą swobodę w kształtowaniu swojego imperium Mocne strony Mechanika zmiany kultury pozwala tworzyć nieskończenie zróżnicowane cywilizacje i strategie

Humankind oferuje świeże spojrzenie na formułę gier 4X, pozwalając graczom łączyć kultury z różnych epok i tworzyć cywilizacje hybrydowe o ewoluujących atutach. Zamiast trzymać się jednej tożsamości, kształtujesz osobowość swojego imperium poprzez wielowarstwowe wybory historyczne, dzięki czemu każda kampania jest inna. Zapadające w pamięć wydarzenia związane z przejściem między epokami oraz podpowiedzi fabularne pogłębiają ten proces rozwoju.

Rada od profesjonalisty Zaplanuj przejścia między epokami z wyprzedzeniem, aby móc łączyć kultury, które uzupełniają twoje długoterminowe cele gospodarcze, militarne lub związane z wpływami.

Gra wyróżnia się dopracowaną dyplomacją, systemami kontroli terytorialnej oraz mechaniką ekspansji opartą na regionach, która wydaje się bardziej realistyczna niż tradycyjne osadnictwo „płytka po płytce”. Taka struktura tworzy strategiczne napięcie związane z granicami, zasobami i dominacją wpływów.

Nasza ocena: „Humankind” to idealna gra dla graczy, którzy lubią długotrwałe budowanie imperium i szukają elastycznej, opartej na kulturach alternatywy dla klasycznych gier typu 4X.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE HUMANKIND GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

10. StarDrive 2 [Najlepsza gra z niestandardowymi statkami bojowymi]

Nasz wynik 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowa gra typu 4X z taktycznymi bitwami w czasie rzeczywistym Platformy PC (Windows, macOS, Linux) Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Zero Sum Games (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 20–80 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy chcą mieć bezpośrednią kontrolę taktyczną nad bitwami kosmicznymi Mocne strony System projektowania statków pozwala na niezwykle kreatywne tworzenie flot, co ma zauważalny wpływ na przebieg walk

StarDrive 2 łączy klasyczne zarządzanie imperium z praktycznymi taktycznymi bitwami flotowymi, dając graczom bezpośrednią kontrolę nad potyczkami zamiast polegania na automatycznych wynikach. Wyróżniającą cechą gry jest duży nacisk na projektowanie statków, oferujące liczne typy kadłubów, moduły uzbrojenia, systemy obronne i specjalne komponenty, z którymi można eksperymentować.

Ta kreatywna elastyczność sprawia, że tworzenie floty jest jedną z najbardziej satysfakcjonujących części rozgrywki i sprawia, że gra jest świetnym wyborem.

Porada od profesjonalisty Projektuj statki specjalistyczne (statki przeznaczone wyłącznie do wystrzeliwania pocisków, krążowniki bojowe lub floty lotniskowców) zamiast korzystać z uniwersalnych konfiguracji w każdej potyczce.

Przyjazna dla modów konstrukcja tej niezależnej gry przyczyniła się do powstania lojalnej społeczności, która nieustannie dodaje nowe części statków, poprawki balansu oraz duże modyfikacje całkowicie zmieniające grę. Chociaż gra ma mniejszy zakres niż główne tytuły z gatunku 4X, jej skoncentrowany zestaw funkcji sprawia, że kampanie są zwarte, szybkie i satysfakcjonujące pod względem taktycznym.

Nasza ocena: „StarDrive 2” to idealna gra dla graczy, którzy uwielbiają dostosowywać floty, eksperymentować z konstrukcją statków i przejmować dowództwo podczas intensywnych taktycznych bitew kosmicznych.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

11. Warhammer 40 000: Gladius – Relikty wojny [Najlepsza gra strategiczna typu 4X skupiona na walce]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strategia 4X skupiona na walce taktycznej Platformy PC (Windows, macOS, Linux) Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Proxy Studios (twórca), Slitherine Ltd. (wydawca) Średni czas gry 20–80 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy szukają gry typu 4X z dużą ilością walki, silną tematyką i tożsamością Mocne strony Każda frakcja jest zupełnie inna, z unikalnymi atutami, ścieżkami technologicznymi i rolami na polu bitwy

Warhammer 40,000: Gladius przekształca tradycyjną formułę gier 4X w strategiczne doświadczenie, w którym na pierwszym planie stoi walka, osadzone w mrocznym uniwersum Warhammer 40K. Zamiast dyplomacji, handlu czy skomplikowanej polityki, Gladius skupia się na agresywnej ekspansji, potyczkach taktycznych i konfliktach między frakcjami.

Największym atutem gry jest asymetryczna konstrukcja frakcji – Space Marines, Astra Militarum, Orkowie, Nekroni oraz rasy dostępne w późniejszych dodatkach oferują radykalnie różne jednostki, mechaniki i priorytety strategiczne. Sam świat jest nieprzyjazny i pełen klimatu, pełen starożytnych reliktów, niebezpiecznej dzikiej przyrody oraz zagrożeń środowiskowych wynikających z fabuły.

Porada od profesjonalisty Zwiększ przeżywalność swoich wczesnych jednostek, wykorzystując przewagę terenu; Gladius hojnie nagradza dobre ustawienie i osłonę, zwłaszcza podczas potyczek we wczesnej fazie gry.

Miasta rozrastają się niczym ufortyfikowane twierdze, a zarządzanie zasobami skupia się na utrzymywaniu coraz potężniejszych armii, a nie na równoważeniu rozległych sieci gospodarczych. Mroczna, przytłaczająca sceneria doskonale oddaje klimat 40K, a scenariusze dla jednego gracza kładą nacisk na podejmowanie decyzji taktycznych, a nie na mikrozarządzanie imperium.

Nasza ocena: Jeśli szukasz gry typu 4X, która zamienia dyplomację na czystą strategię bojową, Gladius oferuje jedno z najbardziej tematycznych i satysfakcjonujących pod względem taktycznym doświadczeń w tym gatunku.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE WARHAMMER 40,000: GLADIUS – RELICS OF WAR GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

12. Battlestar Galactica: Impasse [Najlepsza gra do taktycznego dowodzenia flotą]

Nasz wynik 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyczna strategia walki flotowej Platformy PC (Windows), PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Black Lab Games (twórca), Slitherine Ltd. (wydawca) Średni czas rozgrywki 20–60 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają taktyczne starcia okrętowe i misje oparte na fabule Mocne strony Walka z jednoczesnymi ruchami doskonale oddaje chaos i wagę bitew z serialu BSG

Battlestar Galactica: Impasse skupia się na scenariuszyowych bitwach flotowych, kładąc nacisk na okręty flagowe, pozycjonowanie i precyzję taktyczną, a nie na tradycyjną eksplorację czy dyplomację w stylu gier 4X.

Największą zaletą gry jest autentyczny klimat „Battlestar Galactica”, oddający zimne, metalowe napięcie Pierwszej Wojny z Cylonami poprzez dopracowaną kampanię i narracyjne briefingi. Każda misja wydaje się przemyślana, z jasnymi celami, które nagradzają sprytne manewry i skład floty, a nie brutalną siłę.

Porada od profesjonalisty Wykorzystaj pozycjonowanie w pionie i łuki ostrzału na swoją korzyść; okręty flagowe zadają druzgocące obrażenia, gdy starannie kontrolujesz kąty ostrzału.

Walka w grze „Deadlock” wyróżnia się dzięki rozbudowanym możliwościom dostosowywania statków, co pozwala graczom dostosowywać wyposażenie, eskadry i statki wsparcia do konkretnych ról taktycznych. System równoczesnych tur sprawia, że bitwy są dynamiczne i kinowe, a każda wymiana ognia wydaje się znacząca i strategiczna.

Tempo kampanii jest idealnie wyważone, łącząc kontrolę nad flotą, decyzje dotyczące zasobów i planowanie misji w sposób, który sprawia, że postępy w grze są satysfakcjonujące. Deadlock jest idealny dla graczy , którzy wolą zwięzłą strategię skupioną na statkach od zarządzania ogromnym imperium. Pamiętaj jednak: gra została wycofana z większości sklepów 15 listopada 2025 r., więc warto ją kupić, póki jeszcze jest dostępna.

Nasza ocena: Gracze o taktycznym nastawieniu, którzy lubią dowodzenie okrętami flagowymi i autentyczną wojnę w klimacie science fiction, uznają Battlestar Galactica: Impasse za satysfakcjonującą i klimatyczną grę strategiczną.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

13. Galactic Civilizations IV [Najlepsza współczesna turowa strategia galaktyczna]

Nasz wynik 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowa kosmiczna gra strategiczna typu 4X Platformy PC (Windows) Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Stardock Entertainment Średni czas gry 40–200+ godzin Najlepsze dla Graczy, którzy szukają zmodernizowanej i usprawnionej wersji klasycznej rozgrywki z Galactic Civ Mocne strony Rozbudowane możliwości dostosowywania imperium oraz bardziej przejrzyste systemy poprawiające komfort gry sprawiają, że zarządzanie w późniejszej fazie rozgrywki przebiega płynniej

Galactic Civilizations IV unowocześnia tę długoletnią serię dzięki rozbudowanym opcjom personalizacji, nowym mechanikom rozwoju imperium oraz układowi galaktyki opartemu na sektorach, który sprawia, że eksploracja wydaje się bardziej imponująca.

Gra skupia się na zapewnieniu graczom większej elastyczności strategicznej dzięki rozbudowanym drzewkom technologicznym, cechom frakcji oraz bardziej intuicyjnym systemom interfejsu użytkownika, które ułatwiają podejmowanie decyzji na wysokim szczeblu. Te ulepszenia pomagają stworzyć poczucie skali, które wydaje się naturalną ewolucją serii.

Porada od profesjonalisty Zadbaj o zdobycie punktów ideologicznych na wczesnym etapie, ponieważ odblokowują one potężne atuty kształtujące imperium, które mogą zapewnić ci przewagę w środkowej i późnej fazie gry.

Nowe systemy ideologii i postępów pogłębiają długoterminowe planowanie, nagradzając konsekwentne wybory strategiczne, podczas gdy projekt mapy oparty na sektorach zachęca do przemyślanej ekspansji i koordynacji zasobów.

Nasza ocena: Gra „Galactic Civilizations IV” najlepiej sprawdzi się wśród fanów, którzy oczekują nowoczesnej, dającej się dostosować i bardziej przystępnej kontynuacji serii, oferującej rozbudowane narzędzia strategiczne w przejrzystszej i bardziej ambitnej oprawie.

14. Planetary Annihilation: TITANS [Najlepsza gra dla miłośników bitew RTS na skalę planetarną]

Nasza ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strategia czasu rzeczywistego na skalę planetarną Platformy PC (Windows, macOS, Linux) Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Uber Entertainment (twórca i wydawca) Średni czas gry 20–100+ godzin Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają wielkie bitwy w grach RTS i podejmowanie decyzji z naciskiem na makro Mocne strony Możliwość prowadzenia wojny na całych planetach i w warstwach orbitalnych sprawia, że każda rozgrywka wydaje się ogromna

Planetary Annihilation: TITANS to odważna gra RTS o zasięgu planetarnym, oparta na kolosalnych armiach, dynamicznej fizyce i emocjach związanych z prowadzeniem wojny na wielu ciałach niebieskich jednocześnie. To doskonała propozycja dla wszystkich, którzy interesują się grami takimi jak Age of Empires, ale poszukują spokojniejszej, bardziej strategicznej rozgrywki skupionej na tożsamości imperium.

Zamiast drobnych potyczek gra skupia się na planowaniu na poziomie makro, pozwalając graczom budować armie na powierzchniach planet, wysyłać jednostki na orbitę oraz dokonywać inwazji na księżyce lub sąsiednie światy. Ogromna skala każdej rozgrywki zapewnia widowisko, którego niewiele gier strategicznych jest w stanie dorównać, sprawiając, że doświadczenie to ma charakter kinowy – od wczesnej fazy ekspansji aż po chaos w końcowej fazie gry.

Porada od profesjonalisty Jak najwcześniej zapewnij sobie kontrolę nad orbitą; gdy już zdominujesz przestrzeń powietrzną, inwazja na całe planety lub ich obrona stają się znacznie łatwiejsze.

Mecze wieloosobowe obsługują bitwy na niesamowicie dużą skalę, często obejmujące kilka planet jednocześnie, co nagradza graczy, którzy wyróżniają się w strategii makro, wielozadaniowości i długoterminowym planowaniu. Unikalny projekt sferycznej mapy odróżnia tę grę od tradycyjnych tytułów 4X lub RTS z płaską mapą, oferując nowe możliwości taktyczne i ciągły ruch po zakrzywionym terenie.

Nasza ocena: „Planetary Annihilation: TITANS”” jest idealną grą dla graczy poszukujących szybkiej rozgrywki RTS na wielką skalę, obejmującej wojny planetarne, ogromne armie oraz dynamiczne, kinowe bitwy.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

15. No Man’s Sky [Najlepsza gra do swobodnej eksploracji kosmosu]

Nasza ocena 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Eksploracja kosmosu w otwartym świecie i przetrwanie Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Hello Games Średni czas gry 30–300+ godzin Najlepsze dla Graczy, którzy pragną niekończącej się eksploracji i swobody twórczej Mocne strony Każda planeta wydaje się wyjątkowa, a lata aktualizacji sprawiły, że wszechświat stał się czymś naprawdę żywym

No Man’s Sky oferuje w pełni generowany proceduralnie wszechświat z miliardami planet do odkrycia, z których każda ma własny ekosystem, warunki pogodowe, zagrożenia i wygląd. Skala jest niezrównana, co wywołuje poczucie zachwytu za każdym razem, gdy lądujesz na nowym świecie.

Od momentu premiery gra przeszła ogromną transformację dzięki rozbudowanym bezpłatnym aktualizacjom, które wprowadziły bardziej rozbudowane systemy postępów, fabułę, budowanie baz, floty oraz wartościowe funkcje trybu wieloosobowego. Obecnie gra obsługuje wszystko – od samotnych wypraw po duże misje kooperacyjne.

To sprawia, że jest to naturalna propozycja dla każdego, kto szuka najlepszych gier przygodowych z silnym akcentem psychologicznym.

Rada od profesjonalisty Warto wcześnie zainwestować w ulepszenia narzędzia wielofunkcyjnego i egzoskafandra; lepsza ochrona i wydajność wydobycia znacznie przyspieszają postępy na niebezpiecznych planetach.

Możliwość budowania baz w dowolnym miejscu, rekrutowania własnej floty i dostosowywania statków dodaje grze głębi, która sprawia, że gracze pozostają przy niej przez długi czas. Każda sesja może prowadzić do nieprzewidywalnych, kształtowanych przez gracza przygód, niezależnie od tego, czy chodzi o spotkanie z dziwnymi formami życia obcych, czy natknięcie się na rzadkie biomów planetarne.

Nasza ocena: „No Man’s Sky” to idealna gra dla graczy, którzy pragną eksplorować nieograniczony wszechświat, wspierany wieloletnimi aktualizacjami zawartości oraz połączeniem kreatywności, odkrywania i długoterminowego rozwoju.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

16. Endless Space (wersja oryginalna) [Najlepsza gra z gatunku klasycznego 4X o przejrzystej mechanice]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowa kosmiczna strategia 4X Platformy PC (Windows, macOS) Rok wydania 2012 Twórca/twórcy Amplitude Studios (twórca i wydawca) Średni czas gry 30–120 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy chcą cieszyć się przejrzystą, klasyczną rozgrywką typu 4X Mocne strony Frakcje wyróżniają się nawet w ramach oryginalnej struktury, dzięki czemu każda rozgrywka ma swój niepowtarzalny charakter

Endless Space to gra, która na stałe ugruntowała uniwersum Endless, oferując przejrzystą i dopracowaną rozgrywkę strategiczną typu 4X, charakteryzującą się eleganckimi systemami i jasnymi wyborami strategicznymi.

Turowa rozgrywka skupia się na kontrolowanej ekspansji, zarządzaniu dyplomatycznym i rozwoju technologii, oferując wiele dróg do zwycięstwa, które pasują do różnych stylów gry. Asymetria frakcji robiła wrażenie jak na tamte czasy i do dziś pozostaje jedną z najmocniejszych stron tej gry.

Porada od profesjonalisty Pierwszą rozgrywkę warto rozpocząć od standardowych frakcji, zanim zacznie się eksperymentować z bardziej złożonymi, asymetrycznymi; ich mechanika znacznie zmienia krzywą nauki.

O powtarzalności rozgrywki decydują wyraźne tożsamości frakcji, z których każda ma unikalne modele ekonomiczne, priorytety technologiczne i tendencje dyplomatyczne. Dopracowany interfejs i metodyczne tempo sprawiają, że długie kampanie są łatwe do opanowania, a dodatki i aktualizacje dodają dopracowania oraz głębszych warstw strategicznych.

Nasza opinia: „Endless Space” to pozycja obowiązkowa dla fanów gier strategicznych, którzy szukają klasycznej, dobrze zaprojektowanej gry typu 4X oraz przejrzystego wprowadzenia do uniwersum „Endless” przed rozpoczęciem przygody z jej wysoko ocenianą kontynuacją.

17. Surviving Mars [Najlepsza gra o zarządzaniu kolonią survivalową na Marsie]

Nasza ocena 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Budowanie kolonii, zarządzanie miastem w trybie przetrwania Platformy PC, PS4, Xbox One, macOS, Linux Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Haemimont Games (twórca), Paradox Interactive (wydawca) Średni czas gry 20–100+ godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią planowanie logistyczne i budowanie infrastruktury ukierunkowanej na przetrwanie Mocne strony Systemy automatyzacji kolonii i planowania kopuł tworzą głęboki, satysfakcjonujący rytm długoterminowej rozgrywki

„Przetrwać na Marsie” to gra typu „colony-builder”, łącząca zarządzanie miastem z mechaniką przetrwania, w której gracze trafiają na surową powierzchnię Czerwonej Planety. Każda kopuła, stacja dronów i łańcuch dostaw muszą być starannie zaplanowane, ponieważ nawet najmniejszy niedobór tlenu, wody lub energii może doprowadzić do katastrofy obejmującej całą kolonię.

Największą zaletą gry jest rozbudowany system logistyki i planowania łańcucha zasobów, który zmusza graczy do myślenia z wyprzedzeniem o kilka kroków, gdy zarządzają zarówno dobrostanem kolonistów, jak i rozwojem przemysłowym.

Porada od profesjonalisty Wcześnie wprowadź nadmiarowość do swoich łańcuchów produkcyjnych; jedna pęknięta rura lub rozładowana bateria może sparaliżować całą kopułę, jeśli polegasz na pojedynczych punktach awarii.

W miarę stabilizacji osady dodatki DLC, takie jak „Green Planet”, odblokowują terraformowanie i postępy w późniejszej fazie gry, pozwalając przekształcić Marsa w świat nadający się do zamieszkania. Gra czerpie również siłę z pojawiających się nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak burze piaskowe, dylematy kolonistów i awarie infrastruktury, które sprawdzają odporność twojej kolonii.

Nasza ocena: „Przetrwać na Marsie” to idealna propozycja dla graczy, którzy cenią sobie przemyślane działania logistyczne, presję związaną z przetrwaniem oraz budowanie kwitnącej kolonii – od kruchych początków aż po rozległą, zautomatyzowaną cywilizację marsjańską.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE SURVIVING MARS GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

18. FTL: Szybciej niż światło (edycja zaawansowana) [Najlepsza gra z gatunku taktycznego roguelike’a o wysoką stawkę]

Nasza ocena 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Roguelike z zarządzaniem statkiem kosmicznym i walką taktyczną Platformy PC (Windows, macOS, Linux), iOS Rok wydania 2012 (edycja rozszerzona: 2014) Twórca/twórcy Subset Games Średni czas rozgrywki 10–80 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią podejmować trudne decyzje i cenią sobie wysoką powtarzalność rozgrywki Mocne strony Każda rozgrywka jest jak wyjątkowa historia, w której nawet najmniejsze decyzje mogą uratować lub skazać na zagładę całą załogę

FTL: Szybciej niż światło to gra typu roguelike polegająca na zarządzaniu statkiem kosmicznym, w której każda podróż przez galaktykę jest inna. Dowodzisz jednym statkiem, zarządzasz załogą, utrzymujesz równowagę między systemami statku i zmagasz się z nieprzewidywalnymi sytuacjami, których poziom trudności stopniowo rośnie.

Największą zaletą gry jest szybkie podejmowanie decyzji pod presją, gdzie jeden fałszywy krok – zbyt powolne przekierowanie zasilania, błędna ocena broni wroga lub otwarcie niewłaściwego śluzy – może doprowadzić do katastrofy. Proste mechanizmy łączą się w zaskakująco głęboką, emergentną pętlę strategiczną, która sprawia, że każda rozgrywka wciąga.

Rada od profesjonalisty Jak najwcześniej ulepszaj drzwi i osłony; te dwa systemy zapobiegają niezliczonym katastrofom związanym z pożarami, abordażami i salwami broni w późnej fazie gry.

FTL wyróżnia się niezwykle wysoką powtarzalnością rozgrywki, napędzaną losowymi wydarzeniami, rozgałęzionymi sektorami, statkami do odblokowania oraz zróżnicowanymi umiejętnościami załogi. Edycja Wersja zaawansowana dodaje nową broń, systemy, wydarzenia i ulepszenia, które poszerzają możliwości strategiczne bez uszczerbku dla dynamicznego tempa gry.

Nasza ocena: FTL to idealna gra dla graczy, którzy cenią sobie decyzje o wysokiej stawce, nieograniczoną powtarzalność rozgrywki oraz dopracowaną strategię, w której każdy wybór ma znaczenie, a każda rozgrywka opowiada własną historię.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE FTL: FASTER THAN LIGHT GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

19. Kerbal Space Program [Najlepsza gra z misjami kosmicznymi opartymi na fizyce]

Nasz wynik 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja lotów kosmicznych i gra typu „sandbox” oparta na fizyce Platformy PC (Windows, macOS, Linux), PS4, Xbox One Rok wydania 2011 Twórca/twórcy Squad (twórca), Private Division (wydawca) Średni czas gry 50–300+ godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią wyzwania inżynieryjne i eksperymenty związane z misjami kosmicznymi Mocne strony Obserwowanie, jak twoja pierwsza działająca rakieta osiąga orbitę, to jedna z najbardziej satysfakcjonujących chwil w grach

Kerbal Space Program oferuje realistyczną, opart ą na fizyce orbitalnej grę typu sandbox, w której gracze projektują rakiety, wystrzeliwują statki kosmiczne i podejmują coraz bardziej ambitne misje w ręcznie stworzonym Układzie Słonecznym. Pod powierzchnią mechaniki lotów kosmicznych fizyka i ciągłe majsterkowanie zapewniają tę samą pomysłową, łamigłówkową radość, jakiej można oczekiwać od najlepszych gier logicznych.

Główną atrakcją jest swoboda inżynieryjna oraz satysfakcjonujący cykl prób i błędów, podczas którego dopracowujesz projekty, dostosowujesz trajektorie i uczysz się, jak działa prawdziwa mechanika orbitalna poprzez praktyczne eksperymenty. Gra ma ogromną wartość edukacyjną, ucząc takich pojęć jak delta-v, hamowanie aerodynamiczne i asysta grawitacyjna w zabawny i przystępny sposób.

Porada od profesjonalisty Zanim spróbujesz podróży międzyplanetarnej, opanuj stabilne orbity i efektywne manewry transferowe; te podstawy pozwalają zaoszczędzić ogromne ilości paliwa i zmniejszyć liczbę nieudanych misji.

Głębia gry jest dodatkowo wzbogacana przez prężną społeczność modderów, oferującą wszystko – od ulepszeń wizualnych po realistyczne elementy na poziomie NASA oraz kompletne przebudowy Układu Słonecznego. Dzięki wielu trybom rozgrywki (kariera, nauka i tryb swobodny) gracze mogą wybierać między ustrukturyzowanymi celami a czystym eksperymentowaniem.

Nasza ocena: „Kerbal Space Program” jest idealny dla graczy, którzy uwielbiają kreatywną inżynierię, wyzwania oparte na fizyce oraz dreszczyk emocji związany z obserwowaniem, jak starannie zaplanowane misje kończą się sukcesem po wielu godzinach eksperymentów.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE KERBAL SPACE PROGRAM GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

20. Sid Meier’s Cywilizacja VI [Najlepsza gra w gatunku głębokiej, długoterminowej strategii imperium]

Nasza ocena 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowa gra 4X polegająca na budowaniu cywilizacji Platformy PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Firaxis Games (twórca), 2K Games (wydawca) Średni czas gry 40–200+ godzin Najlepsze dla Graczy, którzy szukają wielowarstwowej strategii z długoterminowym planowaniem i możliwością wielokrotnego grania Mocne strony System dzielnic przekształca budowanie miasta w strategiczną łamigłówkę o nieskończonej liczbie wariantów

Gra „Sid Meier’s Cywilizacja VI” to rozbudowana gra polegająca na budowaniu cywilizacji, której cechą charakterystyczną jest system dzielnic, zmuszający graczy do przemyślenia rozmieszczenia miasta, premii za sąsiedztwo oraz długoterminowej specjalizacji. To właśnie tego rodzaju pomysłowość projektowa przypomina, dlaczego gry takie jak Civilization cieszą się tak oddanym gronem fanów – obserwowanie, jak idealnie zaplanowane miasto rozkwita, stając się potęgą kulturową lub naukową, ma w sobie coś wciągającego.

Wymiar strategii przestrzennej nadaje każdej rozgrywce inny rytm i sprawia, że planowanie miasta jest bardziej angażujące niż w poprzednich częściach serii. Drzewka systemów politycznych i technologii rozwijają się niezależnie, pozwalając graczom dostosowywać formy rządów, dyplomację i tożsamość kulturową do swojej ogólnej strategii.

Porada od profesjonalisty Zadbaj o wczesne rozmieszczenie dzielnic, jeszcze zanim zostaną w pełni zbudowane; zapewnienie sobie najlepszych lokalizacji na wczesnym etapie może zadecydować o Twojej gospodarce i rozwoju naukowym w środkowej fazie gry.

Seria „Civilization” cieszy się ogromną popularnością dzięki wysokiej wartości powtórkowej, wynikającej z szerokiego wyboru cywilizacji, unikalnych umiejętności przywódców oraz zróżnicowanego terenu, które kształtują każdą kampanię. Aktywna społeczność modderów oraz wieloletnie dodatki, takie jak „Rise and Fall” i „Gathering Storm”, nieustannie wzbogacają grę o nowe systemy, mechaniki i aktualizacje balansu.

Nasza ocena: Cywilizacja VI jest idealna dla graczy, którzy poszukują dopracowanej, oferującej wysoką wartość powtórkową i bogatej strategicznie gry typu 4X, która nagradza planowanie, eksperymentowanie i długoterminowe zarządzanie imperium.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Wszystko, co musisz wiedzieć o grach podobnych do Stellaris

Szukając gier podobnych do Stellaris, kluczowe jest zrozumienie, które podstawowe elementy cenisz najbardziej: głęboką strategię 4X, frakcje oparte na fabule, bitwy na wielką skalę, bogatą eksplorację czy długotrwałe budowanie imperium.

Ta sekcja pomoże Ci określić styl rozgrywki strategicznej, który najbardziej Ci odpowiada, zanim przejdziesz do szczegółowych opisów poszczególnych gier. Niektórzy gracze cenią sobie złożoną dyplomację i rozwój technologiczny, inni preferują szybkie konflikty w czasie rzeczywistym lub spokojne wędrówki po galaktyce.

Potraktuj to jako swój przewodnik po wyborze odpowiedniej alternatywy dla Stellaris w oparciu o tempo rozgrywki, głębię i rodzaj wszechświata, którym chcesz dowodzić.

Czego można oczekiwać od gier podobnych do Stellaris

Gry podobne do Stellaris charakteryzują się rytmem opartym na rozgrywce turowanej lub w czasie rzeczywistym, stopniowo rosnącą złożonością oraz długimi wątkami kampanii. Zaczynają się od skromnej eksploracji i decyzji na małą skalę, które powoli rozbudowują się w skomplikowane systemy dyplomacji, działań wojennych i zarządzania zasobami.

Spodziewaj się krzywej nauki, która nagradza cierpliwość i eksperymentowanie. Często zaczniesz od mapowania zakątka galaktyki, by kilka godzin później zarządzać całymi cywilizacjami. Tytuły te równoważą również makroekonomiczne zarządzanie imperium z mikro-decyzjami, takimi jak ruchy floty, cechy obywateli czy gałęzie technologiczne, z których wszystkie mają wpływ na późniejsze etapy gry.

Z biegiem czasu każda rozgrywka rozwija się niczym wielowarstwowa łamigłówka, w której nawet najmniejszy wybór na początku gry może wpłynąć na to, jak poradzisz sobie z załamaniem stosunków dyplomatycznych lub kryzysem galaktycznym 200 tur później. To powolne budowanie napięcia stanowi część uroku tej gry.

Dlaczego fani Stellaris uwielbiają te gry

Stellaris oferuje fantazję o władzy nad imperium rozciągającym się w przestrzeni kosmicznej, ukształtowanym całkowicie przez twoje wartości i decyzje. Najlepsze gry podobne do Stellaris kontynuują tę tradycję, dając ci możliwość wcielenia się w ideologię lub gatunek, gdzie cechy, etyka i wybory strategiczne wydają się głęboko osobiste.

Fani uwielbiają swobodę definiowania własnej cywilizacji – mogą stać się dobrotliwym zjednoczycielem, agresywnym zdobywcą lub ksenofobiczną technokracją. Ten poziom swobody przekształca galaktykę w piaskownicę konsekwencji, gdzie każda decyzja otwiera (lub zamyka) drzwi, o których istnieniu nawet nie wiedziałeś.

Co najważniejsze, fanów „Stellaris” przyciągają spontanicznie powstające historie: bunt, którego się nie spodziewałeś, idealny sojusz, który uratował twoją flotę, wojna, która ciągnęła się przez dziesięciolecia. To nie jest zaplanowane, po prostu się dzieje – i właśnie to sprawia, że każda sesja pozostaje w pamięci.

Kluczowe cechy gier w stylu Stellaris

Gry, które najbardziej przypominają Stellaris lub najlepsze tytuły studia Paradox, zazwyczaj łączą systemy strategiczne 4X (eksploracja, ekspansja, eksploatacja, eksterminacja) z nowoczesnymi elementami dyplomacji, rozwoju i symulacji. Do podstawowych cech należą:

Asymetryczne frakcje o unikalnych stylach gry i ideologiach

o unikalnych stylach gry i ideologiach Sieci lub drzewka technologiczne, które pozwalają dostosować długoterminową specjalizację

które pozwalają dostosować długoterminową specjalizację Systemy wydarzeń wywołujące dylematy polityczne, naukowe lub etyczne

wywołujące dylematy polityczne, naukowe lub etyczne Dynamiczna sztuczna inteligencja , która ewoluuje, reaguje i zapamiętuje przeszłe interakcje

, która ewoluuje, reaguje i zapamiętuje przeszłe interakcje Poziomy eksploracji, w tym anomalie, generowane proceduralnie układy gwiezdne i zagrożenia na mapie

Tytuły te kładą również nacisk na personalizację – nie tylko w zakresie wyglądu statków, ale także zachowania danej rasy, struktury imperium oraz tego, jak galaktyka zmienia się w miarę upływu czasu. Jeśli gra „Stellaris” urzekła cię swoją głębią i możliwością wielokrotnego grania, to właśnie te cechy są tego powodem.

Moja ogólna ocena

Wybór odpowiedniej gry, takiej jak „Stellaris”, zależy ostatecznie od tego, które aspekty tej gry podobają ci się najbardziej. Przy tak wielu różnych grach strategicznych oferujących zróżnicowane interpretacje podejmowania decyzji na wielką skalę, każdy gracz znajdzie coś dla siebie.

Dla fanów rozbudowanych gier typu 4X o budowaniu imperium – „Endless Space 2”

”. Ta gra oferuje rozbudowane drzewka technologiczne, asymetryczne frakcje oraz długoterminowe planowanie strategiczne, które zaspokajają tę samą potrzebę wielkiej strategii, co „Stellaris”.

– „Endless Space 2” ”. Ta gra oferuje rozbudowane drzewka technologiczne, asymetryczne frakcje oraz długoterminowe planowanie strategiczne, które zaspokajają tę samą potrzebę wielkiej strategii, co „Stellaris”. Dla graczy poszukujących intensywnych rozgrywek w czasie rzeczywistym i wielkich bitew – „Planetary Annihilation: TITANS”

”. Ta gra oferuje ogromne starcia, szybkie podejmowanie decyzji oraz dynamiczne linie frontu, które nagradzają błyskotliwość umysłu i koordynację na wielką skalę.

– „Planetary Annihilation: TITANS” ”. Ta gra oferuje ogromne starcia, szybkie podejmowanie decyzji oraz dynamiczne linie frontu, które nagradzają błyskotliwość umysłu i koordynację na wielką skalę. Dla odkrywców, którzy cenią sobie spontaniczne historie i odkrywanie – No Man’s Sky

. Gra skupia się na swobodnej eksploracji, tworzeniu własnych misji oraz nieprzewidywalnych historiach, które wynikają z odkrywania nowych światów.

Niezależnie od tego, czy chcesz dowodzić flotami, budować kolonie, zarządzać cywilizacjami, czy też odkrywać nieznane, ta lista wskazuje jasną drogę do Twojej kolejnej niezapomnianej przygody strategicznej.

Często zadawane pytania