20 jogos parecidos com o Stellaris para saciar a tua vontade de jogos de estratégia em 2026

Jogos como o Stellaris atraem jogadores que procuram experiências estratégicas centradas na exploração, no planeamento a longo prazo e em escolhas significativas.

Como alguém que já passou imensas horas a lidar com questões éticas, a superar crises e a ultrapassar a estagnação a meio do jogo no Stellaris, sei bem a emoção de querer outro jogo que consiga oferecer essa mesma mistura de escala e tensão.

Os jogos desta lista proporcionam essa satisfação familiar, ao mesmo tempo que introduzem mecânicas novas que mantêm a experiência fresca e envolvente.

As nossas melhores escolhas para jogos semelhantes ao Stellaris

Se queres o jogo mais parecido com o Stellaris em termos de escala, estratégia e profundidade na construção de uma galáxia, estes três títulos destacam-se como as recomendações mais fortes. Cada um capta um elemento essencial do que os jogadores do Stellaris adoram, tornando-os pontos de partida ideais antes de mergulhares na lista completa.

1 Endless Space 2 2017 O Endless Space 2 destaca-se pela grande diversidade de facções, sistemas políticos complexos e uma galáxia que reage de forma significativa a cada decisão estratégica. Buy now 2 Galactic Civilizations III 2015 O «Galactic Civilizations III» oferece uma personalização abrangente do império, diplomacia inteligente da IA e campanhas longas que recompensam um planeamento cuidadoso. Buy now 3 Master of Orion: Conquer the Stars 2016 O Master of Orion oferece uma jogabilidade 4X simplificada, mas estratégica, com raças alienígenas memoráveis e tomadas de decisão rápidas e decisivas. Buy now

Estes três primeiros definem o tom para o resto da lista, por isso continua a percorrer a página para descobrir ainda mais jogos que oferecem a profundidade e a exploração de que os fãs do Stellaris gostam.

Os 20 melhores jogos semelhantes ao Stellaris para quando uma galáxia não chega

Esta seleção destaca jogos como o Stellaris que oferecem galáxias vastas, construção de impérios detalhada e exploração significativa, proporcionando aos fãs do Stellaris a mesma sensação de escala e liberdade estratégica.

Podes contar com uma gestão de recursos exigente, diplomacia complexa e universos dinâmicos moldados pelas tuas decisões. Explora cada um dos jogos abaixo para veres como se adequam ao teu estilo de jogo preferido.

1. Endless Space 2 [O melhor para estratégia assimétrica entre facções]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Estratégia espacial 4X por turnos Plataformas PC (Windows, macOS) Ano de lançamento 2017 Criador(es) Amplitude Studios (Desenvolvedora), SEGA (Editora) Tempo médio de jogo 40–200+ horas Ideal para Jogadores que gostam de facções altamente assimétricas e de estratégia baseada na história O que gostei As facções parecem drasticamente diferentes e os eventos narrativos criam momentos significativos na história

O Endless Space 2 coloca-te numa galáxia imensa, onde cada facção conta uma história diferente e cada decisão contribui para uma narrativa interestelar em constante evolução.

Os jogadores exploram sistemas estelares, expandem territórios, gerem populações e negociam com potências rivais, enquanto desfrutam de uma estética estilizada, construída em torno de elementos de interface de utilizador simples e de uma arte cósmica vibrante. A ênfase na clareza torna-o ideal para campanhas longas, onde a legibilidade é importante.

Dica de profissional Aproveita as missões aprofundadas das facções logo no início, porque elas moldam a tua estratégia a longo prazo e desbloqueiam bónus poderosos que influenciam drasticamente a tua força a meio do jogo.

O que distingue o Endless Space 2 é a profunda assimetria entre as facções, em que cada espécie segue mecânicas totalmente diferentes que alteram significativamente a forma como jogas. O sistema de eventos narrativos reforça esta identidade, apresentando escolhas orientadas pela história que afetam a diplomacia, as características da população e a estabilidade do império.

O meu veredicto: Os fãs de Stellaris vão adorar o Endless Space 2 pela sua narrativa profunda, facções assimétricas e profundidade estratégica a longo prazo, que recompensa o planeamento cuidadoso e a experimentação.

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2. Galactic Civilizations III [Ideal para campanhas longas no modo sandbox]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de estratégia espacial 4X por turnos Plataformas PC (Windows) Ano de lançamento 2015 Criador(es) Stardock Entertainment (Desenvolvedora e Editora) Tempo médio de jogo 60–300+ horas Ideal para Jogadores que gostam de campanhas sandbox longas e de uma evolução complexa do império O que gostei A liberdade de construir uma civilização totalmente única através da tecnologia, da ideologia e da personalização das naves

O Galactic Civilizations III é um clássico título 4X feito para jogadores que querem moldar um império ao longo de centenas de turnos, enquanto navegam por uma galáxia cheia de espécies rivais e ideologias concorrentes. O jogo destaca grandes árvores tecnológicas, opções diplomáticas complexas e múltiplas condições de vitória, dando aos jogadores controlo total sobre como alcançam o domínio.

O Galactic Civilizations III apresenta gráficos elegantes e mapas estelares extensos, concebidos para o caos à escala galáctica, tornando-o uma escolha natural para quem procura os melhores jogos de grande estratégia.

Dica de profissional Personaliza a tua ideologia logo no início, porque ela influencia a diplomacia, a gestão das colónias e os picos de poder no final do jogo mais do que os novos jogadores esperam.

Um dos pontos fortes mais marcantes do Galactic Civilizations III é o seu poderoso editor de naves, que permite aos jogadores criar naves do zero ou usar projetos criados pela comunidade através da integração total com o Steam Workshop. O jogo também se adapta extremamente bem a longas campanhas em modo sandbox, suportando mapas gigantescos e centenas de facções sem perder desempenho.

O meu veredicto: Os fãs de Stellaris que gostam do crescimento a longo prazo de um império, da personalização e de sandboxes do tamanho de uma galáxia vão apreciar a profundidade e a liberdade que o Galactic Civilizations III traz a cada campanha.

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3. Master of Orion: Conquer the Stars [Ideal para estratégia 4X simplificada]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Estratégia espacial 4X por turnos Plataformas PC (Windows, macOS), Linux Ano de lançamento 2016 Criador(es) NGD Studios (Desenvolvedor), Wargaming (Editora) Tempo médio de jogo 20–80 horas Ideal para Jogadores que preferem campanhas 4X mais curtas e focadas, com um acabamento moderno O que gostei Capta o espírito da série original, ao mesmo tempo que oferece um ritmo mais fluido e uma estrutura mais acessível

O «Master of Orion: Conquer the Stars»» reinventa uma das séries 4X mais icónicas com uma interface moderna, sistemas acessíveis e uma apresentação visualmente apurada. O jogo mantém a essência do original intacta, ao mesmo tempo que oferece uma curva de aprendizagem mais suave, tornando-o perfeito para jogadores que querem uma experiência de estratégia à escala galáctica sem se sentirem sobrecarregados.

É também, com toda a razão, considerado um dos jogos espaciais que definiram o género, graças ao seu sólido design 4X, às raças alienígenas ricamente caracterizadas e a uma atmosfera tão impregnada de charme de ficção científica que o cenário se torna uma parte essencial da forma como o jogo se joga e se sente. A banda sonora orquestral e a excelente dublagem realçam a sensação de descoberta cósmica, conferindo a toda a campanha um toque cinematográfico.

Dica de profissional Usa as definições de personalização das raças logo no início para ajustar a dificuldade, o comportamento dos adversários e o ritmo do jogo, para que a tua campanha pareça equilibrada e gratificante desde o primeiro turno.

Esta nova versão equilibra a tomada de decisões clássica dos jogos 4X com a clareza moderna, oferecendo sistemas de conceção de naves e opções tecnológicas que parecem familiares, mas refinadas. A interface apresenta a informação de forma clara, permitindo que os jogadores se concentrem na exploração, colonização e combate tático sem os atritos comuns em títulos de estratégia mais antigos.

O meu veredicto: Os fãs de Stellaris que procuram um jogo 4X simplificado, moderno e nostálgico, que respeite o seu tempo, vão encontrar em Master of Orion uma alternativa refrescante e focada, com muita profundidade estratégica.

4. Sins of a Solar Empire: Rebellion [Ideal para batalhas galácticas em tempo real]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Híbrido de 4X em tempo real e grande estratégia Plataformas PC (Windows) Ano de lançamento 2012 Criador(es) Ironclad Games (Desenvolvedora), Stardock (Editora) Tempo médio de jogo 50–300+ horas Ideal para Jogadores que querem guerras em grande escala combinadas com o crescimento a longo prazo de um império O que gostei O ritmo em tempo real cria uma tensão e um dinamismo que os jogos 4X por turnos raramente conseguem igualar

O «Sins of a Solar Empire: Rebellion» destaca-se como um dos híbridos de grande estratégia em tempo real mais ambiciosos de sempre. Em vez de fazerem pausas entre turnos, os jogadores gerem o crescimento contínuo do império, exploram sistemas estelares, formam alianças e comandam enormes frotas em tempo real.

Embora seja de uma escala muito maior, continua a partilhar o ADN de construção de bases e gestão de recursos em tempo real que se encontra em jogos como o Age of Mythology, oferecendo aos fãs de RTS uma base estratégica familiar.

Tudo aqui parece gigantesco, e o espetáculo tático das batalhas confere à galáxia uma energia dinâmica que o distingue dos jogos 4X tradicionais. É a escolha ideal para jogadores que procuram uma experiência de estratégia em tempo real que combine o crescimento de um império em grande escala com batalhas de frotas gigantescas.

Dica de profissional Domina as linhas de abastecimento logo no início, porque a eficiência logística é a chave para apoiar grandes frotas nas profundezas do território inimigo.

Um dos principais destaques é a profundidade dos seus sistemas económicos e logísticos, que afetam tudo, desde a capacidade da frota até à eficiência da expansão. O modo multijogador é outra característica marcante, suportando partidas enormes em grande escala que parecem verdadeiras guerras galácticas a desenrolarem-se em tempo real.

O meu veredicto: Se adoras o Stellaris, mas queres um ritmo mais acelerado e batalhas gigantescas em tempo real, o Sins of a Solar Empire: Rebellion oferece uma das experiências de estratégia mais únicas e emocionantes que há.

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5. Mundos Distantes 2 [Ideal para galáxias vivas e reativas]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação espacial 4X em tempo real Plataformas PC (Windows) Ano de lançamento 2022 Criador(es) CodeForce (Desenvolvedor), Slitherine Ltd. (Editora) Tempo médio de jogo 80–300+ horas Ideal para Jogadores que procuram uma galáxia enorme e viva, movida pela atividade de facções independentes O que gostei A galáxia parece viva mesmo quando não estou a interagir diretamente com ela

O Mundos Distantes 2 cria uma das galáxias sandbox mais enormes do género de estratégia, onde as facções negociam, lutam, exploram e colaboram mesmo sem a intervenção do jogador.

A simulação reativa permite que surjam histórias de forma natural, tornando cada campanha única e imprevisível. Se procuras jogos de estratégia de primeira linha com uma ambição do tamanho de uma galáxia, este é mesmo o que procuras.

Dica de profissional Começa com a automatização parcial ativada até perceberes como funciona a economia, os padrões de exploração e o comportamento das naves, porque os sistemas podem ser um pouco avassaladores quando jogas totalmente na modalidade manual.

O mundo parece coeso graças ao comércio dinâmico, à diplomacia e às interações entre facções que evoluem independentemente das tuas ações, criando a sensação de um universo verdadeiramente reativo. Com personalização aprofundada, ferramentas de cenários e suporte para campanhas longas, o Mundos Distantes 2 recompensa os jogadores que gostam de escala, complexidade e momentos narrativos emergentes.

O meu veredicto: Os fãs de Stellaris que adoram galáxias enormes e vivas, um comportamento dinâmico da IA e histórias que se desenrolam por si próprias vão achar que o Mundos Distantes 2 é uma experiência de estratégia a longo prazo profunda e gratificante.

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6. Sins of a Solar Empire II [Ideal para guerra galáctica 4X em tempo real]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Estratégia 4X em tempo real com simulação tática Plataformas PC (Windows) Ano de lançamento 2024 Criador(es) Ironclad Games (Desenvolvedora), Stardock (Editora) Tempo médio de jogo 60–300+ horas Ideal para Jogadores que procuram estratégia 4X em tempo real com uma escala enorme e uma grande variedade de facções O que gostei A capacidade de alternar em tempo real entre o combate ao nível das naves e a tomada de decisões a nível do império

O Sins of a Solar Empire II dá continuidade ao legado do seu inovador antecessor, levando a estratégia 4X em tempo real a proporções galácticas. Não há turnos, modos de batalha nem fases separadas. Tudo se desenrola num ambiente contínuo em tempo real, onde podes alternar entre o combate tático com naves e a gestão estratégica do império sem interrupções.

Ao contrário dos jogos 4X tradicionais por turnos, o Sins II dá prioridade ao impulso e ao timing. Cada cinturão de asteróides, manobra da frota e órbita planetária acontece em direto. Este fluxo em tempo real cria uma sensação constante de tensão, em que as decisões têm repercussões imediatas e o posicionamento torna-se tão importante quanto a produção.

Dica de profissional Estabelece cedo o controlo orbital com defesas móveis e naves de reconhecimento; atrasar a visibilidade da frota pode custar-te setores inteiros antes mesmo de reagires.

O Sins II apresenta também seis facções jogáveis, cada uma com estilos de jogo profundamente assimétricos, incluindo mecânicas únicas como a Ressonância de Fase, a alocação comercial TEC e os poderes psiônicos de Unidade dos Advent. Estas facções dividem-se em subfacções com os seus próprios percursos tecnológicos, unidades e objetivos, criando um vasto mundo aberto de ideologias e estratégias concorrentes.

O meu veredicto: Para os fãs de Stellaris que procuram uma alternativa mais dinâmica e em tempo real, com batalhas espaciais táticas, facções complexas e sem tempos mortos por turnos, o Sins of a Solar Empire II oferece um simulador de guerra emocionante que abrange toda a galáxia e evolui hora a hora.

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7. Age of Wonders: Planetfall [O melhor para combate terrestre tático de ficção científica]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de estratégia 4X por turnos com combate tático Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) Triumph Studios, Paradox Interactive eu Tempo médio de jogo 30–120 horas Ideal para Jogadores que gostam de estratégia ao estilo Civilization com uma maior profundidade de combate O que eu gostei Cada facção exige uma abordagem completamente diferente em termos de estratégia e combate

O Age of Wonders: Planetfall oferece uma experiência 4X de ficção científica bem trabalhada, centrada em batalhas terrestres táticas, desenvolvimento de impérios e facções assimétricas com percursos tecnológicos únicos. Os jogadores exploram mundos devastados, reconstroem colónias e guiam os seus exércitos através de missões por turnos que premiam o posicionamento, a sinergia entre unidades e a progressão dos heróis.

A rede tecnológica e o sistema de operações secretas acrescentam profundidade estratégica, fazendo com que cada jogada pareça distinta.

Dica de profissional Concentra as tuas primeiras colónias numa ou duas especializações de recursos, porque o Planetfall baseia a sua economia em grande parte em cadeias de produção eficientes.

A direção artística vibrante de ficção científica e a interface de utilizador responsiva tornam as longas sessões de jogo agradáveis, e a mistura de diplomacia, desenvolvimento tecnológico e guerra tática mantém o jogo envolvente desde a exploração inicial até ao domínio na fase final do jogo.

O meu veredicto: O Planetfall é perfeito para fãs de estratégia que procuram um jogo 4X de ficção científica rico, que combina a gestão de um império com combate tático profundo e gratificante.

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8. Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth [O melhor para a construção de civilizações de ficção científica]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Estratégia 4X por turnos Plataformas PC (Windows, macOS, Linux) Ano de lançamento 2014 Criador(es) Firaxis Games (Desenvolvedor), 2K Games (Editora) Tempo médio de jogo 30–120 horas Ideal para Jogadores que gostam de Civilization, mas querem um sistema de progressão de ficção científica O que gostei O sistema de afinidades cria identidades distintas na fase final do jogo e resultados estratégicos variados

O Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth pega na fórmula conhecida do Civ e adapta-a a um mundo distante, onde a humanidade recomeça em solo alienígena. Em vez de nações históricas, os jogadores guiam colonos na exploração planetária, na construção de povoações e na sobrevivência num ecossistema hostil.

A característica mais marcante do jogo é o seu sistema de afinidade, que transforma a tua civilização nos caminhos da Pureza, da Harmonia ou da Supremacia, cada um deles desbloqueando unidades, habilidades e bónus ideológicos únicos.

Dica de profissional Escolhe um caminho de afinidade logo no início, porque as abordagens híbridas raramente proporcionam o exército mais forte ou a melhor economia na fase final do jogo.

O sistema de missões do Beyond Earth oferece objetivos ramificados ligados ao desenvolvimento da cidade, à diplomacia e à investigação, acrescentando uma profundidade narrativa raramente vista nos jogos Civ tradicionais. A rede tecnológica, em vez de uma árvore linear, incentiva a experimentação, permitindo que os jogadores tracem percursos de investigação únicos em cada campanha.

O meu veredicto: Quem gosta do Civilization, mas quer uma abordagem flexível de ficção científica com uma forte identidade de progressão, vai achar que o Beyond Earth é uma alternativa sólida e revigorante.

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9. Humankind [Ideal para a evolução de um império que mistura culturas]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Estratégia histórica 4X por turnos Plataformas PC (Windows, macOS), PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X e Series S Ano de lançamento 2021 Criador(es) Amplitude Studios (Desenvolvedora), SEGA (Editora) Tempo médio de jogo 40–150 horas Ideal para Jogadores que gostam de jogos ao estilo Civilization, mas querem mais liberdade para construir o seu império O que gostei A mecânica de troca de culturas cria civilizações e estratégias infinitamente variadas

O Humankind oferece uma nova abordagem à fórmula 4X, permitindo que os jogadores combinem culturas de diferentes épocas, criando civilizações híbridas com pontos fortes em constante evolução. Em vez de te limitares a uma única identidade, moldas a personalidade do teu império através de escolhas históricas em camadas, fazendo com que cada campanha pareça diferente. Eventos memoráveis de transição entre épocas e sugestões narrativas aprofundam esta progressão.

Dica de profissional Planeia as tuas transições entre épocas com antecedência, para que possas acumular culturas que complementem os teus objetivos a longo prazo em termos económicos, militares ou de influência.

O jogo destaca-se pela sua diplomacia bem trabalhada, pelos sistemas de controlo territorial e pelas mecânicas de expansão baseadas em regiões, que parecem mais realistas do que a tradicional colonização «quadrado a quadrado». Esta estrutura cria tensão estratégica em torno de fronteiras, recursos e domínio da influência.

O meu veredicto: O Humankind é ideal para jogadores que gostam de criar impérios a longo prazo e procuram uma alternativa flexível e centrada nas culturas aos jogos 4X clássicos.

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10. StarDrive 2 [Ideal para combate com naves personalizadas]

A nossa pontuação 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo 4X por turnos com batalhas táticas em tempo real Plataformas PC (Windows, macOS, Linux) Ano de lançamento 2015 Criador(es) Zero Sum Games (Desenvolvedora e Editora) Tempo médio de jogo 20–80 horas Ideal para Jogadores que querem controlo tático direto nas batalhas espaciais O que gostei O sistema de design de naves permite criar frotas incrivelmente criativas, com um impacto notável no combate

O StarDrive 2 combina a gestão clássica de um império com batalhas táticas de frota interativas, dando aos jogadores controlo direto sobre os combates, em vez de dependerem de resultados automáticos. A característica mais marcante do jogo é a grande ênfase no design das naves, oferecendo inúmeros tipos de casco, módulos de armas, sistemas defensivos e componentes especiais para experimentares.

Esta flexibilidade criativa torna a composição da frota uma das partes mais gratificantes da experiência e posiciona-o como uma escolha divertida.

Dica de profissional Cria naves especializadas (barcos de mísseis dedicados, cruzadores de combate ou frotas de porta-aviões) em vez de usares definições genéricas para todos os confrontos.

O design indie do jogo, que facilita a criação de mods, levou à formação de uma comunidade fiel que continua a adicionar novas peças para naves, ajustes de equilíbrio e mods de conversão total de grande envergadura. Embora tenha um âmbito mais reduzido do que os grandes títulos 4X, o seu conjunto de funcionalidades focado mantém as campanhas concisas, rápidas e taticamente gratificantes.

A minha opinião: O StarDrive 2 é ideal para jogadores que adoram personalizar frotas, experimentar diferentes definições de naves e assumir o comando durante intensas batalhas táticas espaciais.

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11. Warhammer 40.000: Gladius – Relíquias da Guerra [O melhor para estratégia 4X centrada no combate]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Estratégia 4X focada no combate tático Plataformas PC (Windows, macOS, Linux) Ano de lançamento 2018 Criador(es) Proxy Studios (Desenvolvedor), Slitherine Ltd. (Editora) Tempo médio de jogo 20–80 horas Ideal para Jogadores que procuram um jogo 4X com muito combate, com uma temática e identidade fortes O que eu gostei Cada facção parece completamente diferente, com pontos fortes, percursos tecnológicos e papéis no campo de batalha únicos

O Warhammer 40,000: Gladius transforma a fórmula tradicional dos jogos 4X numa experiência de estratégia centrada no combate, ambientada no universo sombrio e sombrio do Warhammer 40K. Em vez de diplomacia, comércio ou política complexa, o Gladius foca-se na expansão agressiva, em confrontos táticos e em conflitos entre facções.

O ponto forte do jogo é o design assimétrico das facções, com os Space Marines, o Astra Militarum, os Orks, os Necrons e as raças que vêm nos DLCs posteriores a oferecerem unidades, mecânicas e prioridades estratégicas radicalmente diferentes. O mundo em si é hostil e envolvente, cheio de relíquias antigas, vida selvagem perigosa e perigos ambientais inspirados no universo do jogo.

Dica de profissional Aumenta a capacidade de sobrevivência das tuas unidades iniciais com as vantagens do terreno; o Gladius recompensa bastante o posicionamento e a cobertura, especialmente durante as escaramuças no início do jogo.

As cidades expandem-se como fortalezas, e a gestão de recursos gira em torno de sustentar exércitos cada vez mais poderosos, em vez de equilibrar vastas redes económicas. O cenário sombrio e opressivo capta na perfeição a essência do 40K, enquanto os cenários para um jogador dão prioridade à tomada de decisões táticas em detrimento da microgestão do império.

O meu veredicto: Se queres um 4X que troca a diplomacia por pura estratégia de campo de batalha, o Gladius oferece uma das experiências mais temáticas e taticamente satisfatórias do género.

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12. Battlestar Galactica: Impasse [Ideal para comando tático de frotas]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Estratégia de combate tático de frotas Plataformas PC (Windows), PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2017 Criador(es) Black Lab Games (desenvolvedora), Slitherine Ltd. (editora) Tempo médio de jogo 20–60 horas Ideal para Jogadores que adoram combates táticos entre naves e missões com uma história envolvente O que gostei O combate por turnos simultâneos capta na perfeição o caos e a intensidade das batalhas de BSG

O Impasse de Battlestar Galactica centra-se no combate de frotas baseado em cenários, dando prioridade às naves capitais, ao posicionamento e à precisão tática em vez da exploração ou diplomacia tradicionais do género 4X.

O maior ponto forte do jogo reside no seu tom autêntico de Battlestar Galactica, captando a tensão fria e metálica da Primeira Guerra Cylon através de uma campanha bem trabalhada e de briefings narrativos. Cada missão parece bem pensada, com objetivos claros que recompensam manobras inteligentes e a composição da frota, em vez da força bruta.

Dica de profissional Usa o posicionamento vertical e os ângulos de tiro a teu favor; as naves capitais causam danos devastadores quando controlas os ângulos com cuidado.

O combate do Deadlock destaca-se pela personalização aprofundada das naves, permitindo que os jogadores adaptem os equipamentos, esquadrões e naves de apoio para se adequarem a papéis táticos específicos. O sistema de turnos simultâneos mantém as batalhas dinâmicas e cinematográficas, fazendo com que cada confronto pareça importante e estratégico.

O ritmo da campanha é perfeito, combinando o controlo da frota, as decisões sobre recursos e o planeamento de missões de uma forma que faz com que o teu progresso pareça gratificante. O Deadlock é perfeito para jogadores que preferem uma estratégia mais tensa e centrada nas naves em vez da gestão de impérios gigantescos. Só uma nota: o jogo foi retirado da maioria das lojas a 15 de novembro de 2025, por isso pensa em comprá-lo enquanto ainda podes.

O meu veredicto: os jogadores com espírito tático que gostam de comandar naves capitais e de guerra de ficção científica autêntica vão achar que o Battlestar Galactica: Impasse é uma experiência de estratégia gratificante e envolvente.

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13. Galactic Civilizations IV [O melhor para estratégia galáctica moderna por turnos]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de estratégia espacial 4X por turnos Plataformas PC (Windows) Ano de lançamento 2022 Criador(es) Stardock Entertainment Tempo médio de jogo 40–200+ horas Ideal para Jogadores que procuram uma evolução modernizada e simplificada da jogabilidade clássica do Galactic Civ O que gostei A personalização alargada do império e os sistemas de qualidade de vida mais claros tornam a gestão na fase final do jogo mais fluida

O Galactic Civilizations IV moderniza esta série de longa data com personalização alargada, novas mecânicas de progressão do império e um layout da galáxia baseado em setores que torna a exploração mais grandiosa.

O jogo foca-se em dar aos jogadores uma maior flexibilidade estratégica através de árvores tecnológicas mais extensas, características das facções e sistemas de interface mais intuitivos que facilitam a gestão de decisões de alto nível. Estas melhorias ajudam a criar uma sensação de escala que parece uma evolução natural da série.

Dica de profissional Dá prioridade aos pontos de ideologia no início do jogo, porque desbloqueiam vantagens poderosas que moldam o império e podem manter o teu ímpeto a meio e no final do jogo.

Os novos sistemas de ideologia e progressão aprofundam o planeamento a longo prazo, recompensando escolhas estratégicas consistentes, enquanto o design do mapa baseado em setores incentiva uma expansão ponderada e a coordenação de recursos.

A minha opinião: O Galactic Civilizations IV é ideal para os fãs que procuram uma continuação moderna, personalizável e mais acessível da série, que oferece ferramentas estratégicas avançadas num pacote mais simples e ambicioso.

14. Aniquilação Planetária: TITANS [O melhor para batalhas RTS à escala planetária]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RTS em tempo real à escala planetária Plataformas PC (Windows, macOS, Linux) Ano de lançamento 2015 Criador(es) Uber Entertainment (Desenvolvedora e Editora) Tempo médio de jogo 20–100+ horas Ideal para Jogadores que adoram batalhas enormes de RTS e tomadas de decisão focadas na macrogestão O que eu gostei A possibilidade de travar guerras em planetas inteiros e em camadas orbitais faz com que cada partida pareça gigantesca

O Aniquilação Planetária: TITANS é um RTS arrojado, à escala planetária, construído em torno de exércitos colossais, física dinâmica e a emoção de travar guerras em vários corpos celestes ao mesmo tempo. É uma recomendação de destaque para quem está a explorar jogos como o Age of Empires, mas quer uma experiência mais calma e estratégica, focada na identidade do império.

Em vez de pequenas escaramuças, o jogo centra-se no planeamento a nível macro, permitindo-te construir exércitos na superfície dos planetas, lançar unidades para órbita e invadir luas ou mundos vizinhos. A enorme escala de cada partida proporciona um espetáculo que poucos jogos de estratégia conseguem igualar, tornando a experiência cinematográfica, desde a expansão inicial até ao caos do final do jogo.

Dica de profissional Assegura o controlo orbital logo no início; assim que dominares os céus, invadir ou defender planetas inteiros torna-se muito mais fácil.

As partidas multijogador suportam batalhas em escala incrivelmente grande, muitas vezes abrangendo vários planetas ao mesmo tempo, o que recompensa os jogadores que se destacam na estratégia macro, na multitarefa e no planeamento a longo prazo. O design único do mapa esférico distingue-o dos títulos tradicionais 4X ou dos RTS com mapas planos, oferecendo novas possibilidades táticas e movimento constante em terreno curvo.

O meu veredicto: O «Aniquilação Planetária: TITANS» é perfeito para jogadores que procuram uma experiência de RTS de alta velocidade e em grande escala, com guerra planetária, exércitos gigantescos e batalhas explosivas e cinematográficas.

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15. No Man’s Sky [O melhor para exploração espacial sem limites]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Exploração espacial e sobrevivência num mundo aberto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Ano de lançamento 2016 Criador(es) Hello Games Tempo médio de jogo 30–300+ horas Ideal para Jogadores que procuram exploração sem fim e liberdade criativa O que gostei Cada planeta parece único, e anos de atualizações transformaram o universo em algo verdadeiramente vivo

O No Man’s Sky oferece um universo totalmente procedural com milhares de milhões de planetas para explorar, cada um com os seus próprios ecossistemas, padrões meteorológicos, perigos e identidade visual. A escala é inigualável, criando uma sensação de admiração sempre que aterras num novo mundo.

Desde o lançamento, o jogo foi transformado por meio de atualizações gratuitas massivas que introduziram sistemas de progressão mais profundos, conteúdo narrativo, construção de bases, frotas e funcionalidades multijogador significativas. Hoje, suporta tudo, desde a exploração a solo até grandes missões cooperativas.

Isto torna-o uma recomendação óbvia para quem estiver à procura dos melhores jogos de aventura com um forte enfoque psicológico.

Dica de profissional Investe logo nas melhorias da tua ferramenta multifunções e do teu exotraje; uma melhor proteção e eficiência na mineração melhoram drasticamente a velocidade de progressão em planetas perigosos.

A possibilidade de construir bases em qualquer lugar, recrutar uma frota pessoal e realizar a personalização de naves acrescenta uma sensação de envolvimento que mantém os jogadores de longa data interessados. Cada sessão pode levar a experiências inesperadas e impulsionadas pelos jogadores, seja ao encontrar formas de vida alienígenas estranhas ou ao deparar-te com biomas planetários raros.

O meu veredicto: O No Man’s Sky é ideal para jogadores que querem um universo sem limites para explorar, apoiado por anos de atualizações de conteúdo e uma mistura de criatividade, descoberta e progressão a longo prazo.

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16. Endless Space (Original) [Ideal para 4X clássico com mecânicas simples]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de estratégia espacial 4X por turnos Plataformas PC (Windows, macOS) Ano de lançamento 2012 Criador(es) Amplitude Studios (Desenvolvedor e Editor) Tempo médio de jogo 30–120 horas Ideal para Jogadores que procuram uma experiência 4X simples e básica O que gostei As facções parecem distintas mesmo dentro da estrutura original, o que dá a cada jogada um toque novo

O Endless Space foi o jogo que consolidou de vez o universo Endless, oferecendo uma experiência de estratégia 4X simples e bem concebida, marcada por sistemas elegantes e escolhas estratégicas claras.

A estrutura por turnos centra-se na expansão controlada, na gestão diplomática e no desenvolvimento tecnológico, oferecendo múltiplos caminhos para a vitória que se adaptam a muitos estilos de jogo diferentes. A assimetria entre as facções era impressionante para a época e continua a ser uma das características mais fortes do jogo até hoje.

Dica de profissional Joga a tua primeira partida com as facções padrão antes de experimentares as assimétricas, mais complexas; as suas mecânicas alteram significativamente a curva de aprendizagem.

A rejogabilidade deve-se às identidades distintas das facções, cada uma com modelos económicos, prioridades tecnológicas e tendências diplomáticas únicas. A interface polida e o ritmo metódico tornam as campanhas longas mais fáceis de gerir, enquanto as expansões e atualizações acrescentam refinamento e camadas estratégicas mais profundas.

O meu veredicto: O Endless Space é um jogo imperdível para os fãs de estratégia que procuram uma experiência 4X básica e bem concebida, bem como uma introdução clara ao universo Endless antes de mergulharem na sua sequela tão aclamada.

17. Surviving Mars [O melhor para a gestão de uma colónia de sobrevivência em Marte]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Construção de colónias, gestão de cidades de sobrevivência Plataformas PC, PS4, Xbox One, macOS, Linux Ano de lançamento 2018 Criador(es) Haemimont Games (Desenvolvedora), Paradox Interactive (Editora) Tempo médio de jogo 20–100+ horas Ideal para Jogadores que gostam de planeamento logístico e de construir infraestruturas com foco na sobrevivência O que eu gostei Os sistemas de automatização da colónia e de planeamento da cúpula criam um ritmo a longo prazo profundo e gratificante

O «Sobreviver em Marte» é um jogo de construção de colónias que combina a gestão de cidades com a mecânica de sobrevivência, colocando os jogadores na superfície inóspita do Planeta Vermelho. Cada cúpula, centro de drones e cadeia de abastecimento tem de ser cuidadosamente planeado, porque uma única escassez de oxigénio, água ou energia pode desencadear um colapso em toda a colónia.

O ponto forte do jogo reside na sua logística complexa e no planeamento da cadeia de recursos, o que obriga os jogadores a pensar vários passos à frente enquanto gerem tanto o bem-estar dos colonos como a expansão industrial.

Dica de profissional Incorpora redundância nas tuas cadeias de produção desde cedo; um cano partido ou uma bateria descarregada podem paralisar uma cúpula inteira se dependeres de pontos únicos de falha.

À medida que o teu assentamento se estabiliza, DLCs como o «Green Planet» desbloqueiam a terraformação e a progressão na fase final do jogo, permitindo-te transformar Marte num mundo habitável. O jogo também ganha vida com eventos emergentes, como tempestades de poeira, dilemas dos colonos e falhas nas infraestruturas, que põem à prova a resiliência da tua colónia.

O meu veredicto: «Sobreviver em Marte» é perfeito para jogadores que gostam de logística bem pensada, da pressão da sobrevivência e de construir uma colónia próspera, partindo de um início frágil até se tornar uma civilização marciana em expansão e automatizada.

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18. FTL: Faster Than Light (Edição Avançada) [O melhor para um roguelike tático de alta tensão]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Gestão de naves espaciais e combate tático no estilo roguelike Plataformas PC (Windows, macOS, Linux), iOS Ano de lançamento 2012 (Edição Avançada: 2014) Criador(es) Subset Games Tempo médio de jogo 10–80 horas Ideal para Jogadores que gostam de tomar decisões tensas e de jogos com grande capacidade de repetição O que gostei Cada jogada parece uma história única, em que pequenas decisões podem salvar ou condenar toda a tripulação

Sobre o FTL: Mais rápido que a luz é um jogo roguelike de gestão de naves espaciais onde cada viagem pela galáxia é diferente. Tu comandas uma única nave, geres a tripulação, equilibras os sistemas da nave e enfrentas encontros imprevisíveis cuja dificuldade vai aumentando.

O ponto forte característico do jogo é a tomada de decisões rápida e sob pressão, em que um único passo em falso — redirecionar a energia demasiado devagar, avaliar mal uma arma inimiga ou abrir a câmara de descompressão errada — pode levar a um desastre. Os seus sistemas simples combinam-se num ciclo estratégico emergente surpreendentemente profundo, que torna cada jogada viciante.

Dica de profissional Melhora as tuas portas e escudos logo no início; estes dois sistemas evitam inúmeros desastres envolvendo incêndios, abordagens e rajadas de armas no final do jogo.

O FTL destaca-se pela sua enorme capacidade de rejogabilidade, alimentada por eventos aleatórios, setores ramificados, naves desbloqueáveis e habilidades variadas da tripulação. A Edição Avançada adiciona novas armas, sistemas, eventos e melhorias que aumentam as opções estratégicas sem sacrificar o ritmo intenso do jogo.

O meu veredicto: O FTL é ideal para jogadores que adoram decisões de alto risco, rejogabilidade infinita e uma estratégia bem concebida, onde cada escolha conta e cada jogada conta a sua própria história.

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19. Kerbal Space Program [Ideal para missões espaciais baseadas na física]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de voos espaciais e sandbox de física Plataformas PC (Windows, macOS, Linux), PS4, Xbox One Ano de lançamento 2011 Criador(es) Squad (Desenvolvedora), Private Division (Editora) Tempo médio de jogo 50–300+ horas Ideal para Jogadores que gostam de desafios de engenharia e de experimentar missões espaciais O que eu gostei Ver o teu primeiro foguetão funcional a chegar à órbita é um dos momentos mais gratificantes dos jogos

O Kerbal Space Program oferece um mundo aberto com física orbital realista, onde os jogadores projetam foguetões, lançam naves espaciais e tentam missões cada vez mais ambiciosas num sistema solar criado à mão. Para além da mecânica dos voos espaciais, a física e os ajustes constantes proporcionam aquela mesma alegria inteligente e desafiante que esperarias dos melhores jogos de quebra-cabeças.

O principal atrativo reside na liberdade de engenharia e no ciclo gratificante de tentativa e erro à medida que vais aperfeiçoar projetos, ajustar trajetórias e aprender como funciona a mecânica orbital real através de experiências práticas. O seu valor educativo é imenso, ensinando conceitos como delta-v, aerofrenagem e assistência gravitacional de uma forma divertida e acessível.

Dica de profissional Antes de tentares viagens interplanetárias, domina as órbitas estáveis e as manobras de transferência eficientes; estes princípios básicos poupam imenso combustível e reduzem as falhas nas missões.

A profundidade do jogo vai ainda mais longe graças a uma comunidade de modding superativa, que oferece de tudo, desde melhorias visuais a peças realistas ao nível da NASA e reformulações completas do sistema solar. Com vários modos de jogo (carreira, ciência e sandbox), os jogadores podem escolher objetivos estruturados ou pura experimentação.

O meu veredicto: O Kerbal Space Program é perfeito para jogadores que adoram engenharia criativa, desafios baseados na física e a emoção de ver missões cuidadosamente planeadas a darem certo depois de horas de experimentação.

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20. Civilization VI, de Sid Meier [Ideal para estratégia imperial profunda a longo prazo]

A nossa pontuação 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de construção de civilizações 4X por turnos Plataformas PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android Ano de lançamento 2016 Criador(es) Firaxis Games (Desenvolvedora), 2K Games (Editora) Tempo médio de jogo 40–200+ horas Ideal para Jogadores que procuram uma estratégia complexa com planeamento a longo prazo e rejogabilidade O que gostei O sistema de distritos transforma a construção da cidade num quebra-cabeças estratégico com variações infinitas

O Civilization VI, do Sid Meier, é uma experiência profunda de construção de civilizações, caracterizada pelo seu sistema de distritos, que obriga os jogadores a pensar na localização da cidade, nos bónus de adjacência e na especialização a longo prazo. É o tipo de detalhe de design que te faz lembrar porque é que jogos como o Civilization têm fãs tão dedicados – há algo de viciante em ver uma cidade perfeitamente planeada transformar-se numa potência cultural ou científica.

A vertente de estratégia espacial confere a cada jogo um ritmo diferente e torna o planeamento urbano mais complexo do que nos títulos anteriores. As árvores de civismo e de tecnologia avançam de forma independente, permitindo aos jogadores personalizar governos, diplomacia e identidade cultural de modo a corresponder à sua estratégia global.

Dica de profissional Dá prioridade à colocação precoce dos distritos, mesmo antes de estarem totalmente construídos; garantir localizações privilegiadas desde cedo pode ser decisivo para a tua economia e crescimento científico a meio do jogo.

O Civilization prospera graças ao seu enorme valor de rejogabilidade, que surge da vasta lista de civilizações, das capacidades únicas dos líderes e da variedade de terrenos que moldam cada campanha. Uma comunidade ativa de modding e anos de expansões, como Rise and Fall e Gathering Storm, adicionam continuamente novos sistemas, mecânicas e atualizações de equilíbrio.

O meu veredicto: O Civilization VI é perfeito para jogadores que procuram um jogo 4X polido, com grande capacidade de rejogabilidade e rico em estratégia, que recompensa o planeamento, a experimentação e a gestão do império a longo prazo.

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Tudo o que precisas de saber sobre jogos semelhantes ao Stellaris

Ao explorar jogos semelhantes ao Stellaris, o segredo é perceber quais são os elementos essenciais que mais valorizas: estratégia 4X profunda, facções orientadas pela narrativa, batalhas em grande escala, exploração rica ou construção de impérios a longo prazo.

Esta secção ajuda-te a identificar o tipo de experiência estratégica que mais te agrada antes de mergulhares nas análises detalhadas. Alguns jogadores procuram diplomacia complexa e progressão tecnológica, outros preferem conflitos rápidos em tempo real ou uma exploração galáctica mais descontraída.

Pensa nisto como o teu guia para escolheres a alternativa certa ao Stellaris com base no ritmo, na profundidade e no tipo de universo que queres comandar.

O que esperar de jogos semelhantes ao Stellaris

Jogos como o Stellaris partilham um ritmo construído em torno de jogadas por turnos ou em tempo real, complexidade gradual e arcos de campanha de longa duração. Começam com uma exploração modesta e decisões em pequena escala que, aos poucos, se expandem para sistemas complexos de diplomacia, guerra e gestão de recursos.

Espera-te uma curva de aprendizagem que recompensa a paciência e a experimentação. Muitas vezes, vais começar por mapear um canto da galáxia, para, poucas horas depois, te veres a gerir civilizações inteiras. Estes títulos também equilibram a gestão macro do império com microdecisões, como o movimento da frota, as características dos cidadãos ou os ramos tecnológicos, tudo isto com repercussões que se estendem até às fases finais do jogo.

Com o passar do tempo, cada jogo desenrola-se como um quebra-cabeças em camadas, em que a mais pequena escolha no início do jogo pode afetar a forma como lidas com uma ruptura diplomática ou uma crise galáctica 200 turnos mais tarde. Essa evolução gradual faz parte do encanto.

Porque é que os fãs de Stellaris adoram estes jogos

O Stellaris oferece a fantasia de poder de governar um império pelo espaço, moldado inteiramente pelos teus valores e decisões. Os melhores jogos ao estilo do Stellaris dão continuidade a essa tradição, permitindo-te assumir o papel de uma ideologia ou espécie, onde as características, a ética e as escolhas estratégicas parecem profundamente pessoais.

Os fãs adoram a liberdade de definir a sua própria civilização, de se tornarem um unificador benevolente, um conquistador agressivo ou uma tecnocracia xenófoba. Esse nível de autonomia transforma a galáxia num mundo aberto de consequências, onde cada decisão abre (ou fecha) portas que nem sequer sabias que existiam.

Mais importante ainda, os fãs de Stellaris são atraídos pelas narrativas emergentes: a rebelião que não viste chegar, a aliança perfeita que salvou a tua frota, a guerra que se arrastou por décadas. Não é algo pré-definido, simplesmente acontece, e é isso que torna cada sessão memorável.

Características principais dos jogos ao estilo Stellaris

Os jogos que mais se assemelham ao Stellaris ou aos melhores jogos da Paradox tendem a combinar sistemas de estratégia 4X (explorar, expandir, explorar, exterminar) com toques modernos na diplomacia, na progressão e na simulação. As características principais incluem:

Facções assimétricas com estilos de jogo e ideologias únicas

com estilos de jogo e ideologias únicas Redes ou árvores tecnológicas que te permitem personalizar a especialização a longo prazo

que te permitem personalizar a especialização a longo prazo Sistemas de eventos que desencadeiam dilemas políticos, científicos ou éticos

que desencadeiam dilemas políticos, científicos ou éticos IA dinâmica que evolui, reage e se lembra de interações passadas

que evolui, reage e se lembra de interações passadas Camadas de exploração, incluindo anomalias, sistemas estelares gerados proceduralmente e perigos no mapa

Estes jogos também dão grande importância à personalização, não só na aparência das tuas naves, mas também no comportamento da tua espécie, na estrutura do teu império e na forma como a tua galáxia vai evoluindo ao longo do tempo. Se o Stellaris te cativou pela sua profundidade e capacidade de ser jogado várias vezes, estas características são a razão por isso.

O meu veredicto geral

Escolher o jogo certo, como o Stellaris, depende, em última análise, dos aspetos do Stellaris de que mais gostas. Com tantos jogos de estratégia diferentes a oferecerem interpretações variadas da tomada de decisões em grande escala, há uma opção perfeita para cada tipo de jogador.

Para os fãs de jogos 4X de construção de impérios – Endless Space 2

. Este jogo oferece árvores tecnológicas extensas, facções assimétricas e planeamento estratégico a longo prazo que satisfazem o mesmo desejo de grande estratégia que o Stellaris.

– Endless Space 2 . Este jogo oferece árvores tecnológicas extensas, facções assimétricas e planeamento estratégico a longo prazo que satisfazem o mesmo desejo de grande estratégia que o Stellaris. Para jogadores que procuram a intensidade do tempo real e batalhas gigantescas – Aniquilação Planetária: TITANS

. Este jogo oferece confrontos enormes, tomada de decisões rápida e linhas de frente dinâmicas que recompensam o raciocínio rápido e a coordenação em grande escala.

– Aniquilação Planetária: TITANS . Este jogo oferece confrontos enormes, tomada de decisões rápida e linhas de frente dinâmicas que recompensam o raciocínio rápido e a coordenação em grande escala. Para exploradores que gostam de narrativas emergentes e descobertas – No Man’s Sky

. O jogo centra-se na exploração aberta, na criação de missões personalizadas e no tipo de histórias imprevisíveis que surgem ao descobrir novos mundos.

Não importa se queres comandar frotas, construir colónias, gerir civilizações ou explorar o desconhecido: esta lista mostra-te um caminho claro para a tua próxima aventura de estratégia inesquecível.

Perguntas frequentes