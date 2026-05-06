I 9 migliori giochi di Paradox del 2026: titoli strategici profondi e straordinari

Se sei alla ricerca dei migliori giochi Paradox, sei nel posto giusto. Da appassionato di titoli strategici profondi e coinvolgenti, che mettono alla prova il tuo ingegno e premiano le soluzioni creative, posso dire con certezza che nessuno lo fa meglio di Paradox.

Hanno una fantastica collezione di giochi di strategia, ma può sembrare un po’ intimidatoria per chi si avvicina al genere per la prima volta o per i veterani del genere che cercano i loro migliori giochi di sempre. Ed è qui che entro in gioco io!

Ho esplorato a fondo la vasta libreria di Paradox e ho selezionato alcuni dei loro migliori giochi, inclusi sia i titoli sviluppati che quelli pubblicati. Anche se alcuni possono sembrare molto simili per quanto riguarda l’ambientazione, ognuno presenta stili di gioco, temi e meccaniche estremamente vari, adatti a qualsiasi appassionato di strategia.

Sei pronto a scoprire il tuo prossimo fantastico gioco Paradox? Cominciamo!

Le nostre scelte migliori tra i giochi Paradox

Pronto a tuffarti nel meglio del meglio? Dai un’occhiata a questi fantastici giochi Paradox che hanno conquistato il cuore degli appassionati di strategia di tutto il mondo – e scopri quale sarà la tua prossima avventura epica:

1 Stellaris 2016 È un gioco di strategia spaziale in cui esplori e costruisci un impero galattico in tutto l’universo. È un po’ come Star Wars: conquisti e esplori nuovi pianeti, scopri segreti e ti occupi di diplomazia galattica con le civiltà che incontri. Buy now 2 Europa Universalis IV 2013 Guida la tua nazione attraverso secoli di diplomazia e conquiste, plasmando la storia del mondo dal Medioevo ai giorni nostri. Ogni decisione influisce sull’ascesa o sulla caduta del tuo impero. Buy now 3 Hearts of Iron IV 2016 Immergiti nella Seconda Guerra Mondiale e prendi il controllo di qualsiasi nazione, dirigendo gli eserciti, gestendo la produzione e stringendo alleanze. Il destino della guerra dipende dalle tue strategie. Buy now

Ma questa è solo la punta dell’iceberg. Ci sono ancora tantissimi giochi da scoprire, ognuno con temi, meccaniche di gioco e livelli di complessità diversi. Dai un’occhiata alle mie recensioni dettagliate di ciascuno per trovare i migliori giochi Paradox!

I 9 migliori giochi Paradox: gameplay strategico per tutti i gusti

Che tu sia appassionato di epopee storiche approfondite, intense simulazioni della Seconda Guerra Mondiale o avventure spaziali su vasta scala, Paradox ha qualcosa che ti conquisterà.

E se non ti piacciono i giochi di guerra o di grande strategia, non preoccuparti: ho incluso anche alcuni fantastici titoli non violenti. C’è un gioco Paradox perfetto per tutti, quindi troviamo il tuo!

1. Stellaris [Il migliore per gli appassionati di strategia spaziale]

Il nostro voto 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, Mac, PS4, Xbox One Anno di uscita 2016 Sviluppatore/i Paradox Development Studio Durata media di gioco 30 – 100 ore

Stellaris è uno dei migliori giochi 4X del genere spaziale, e a ragione. Nessun altro gioco riesce a trasmettere l’emozione dell’esplorazione spaziale strategica come questo. Scoprirai pianeti mozzafiato e variegati e vaste galassie mentre costruisci e gestisci il tuo impero intergalattico.

Ciò che distingue davvero Stellaris è l’uso della generazione procedurale. Dai pianeti alle galassie, dalle missioni alle specie aliene, il gioco crea un universo unico e in continua evoluzione ogni volta che ci giochi. Questo significa che hai una libertà quasi infinita per esplorare le rotte stellari, colonizzare nuovi mondi e creare la tua saga spaziale.

Se hai mai sognato di comandare una potente flotta spaziale, Stellaris ti regala quell’esperienza appagante – e per gli appassionati di spazio come me, è un gioco imperdibile.

Il mio verdetto: Stellaris non ha rivali per chi sogna di esplorare le galassie e guidare imperi spaziali. La sua varietà infinita e la generazione procedurale rendono ogni partita sempre nuova e coinvolgente.

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2. Europa Universalis IV [Il migliore per gli appassionati di storia e per chi ama costruire imperi]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2013 Sviluppatore/i Paradox Development Studio Durata media di gioco 80 – 110 ore

Europa Universalis IV è uno dei migliori giochi di strategia su larga scala, e c’è un buon motivo. Ha alcuni dei sistemi più complessi e delle meccaniche più approfondite per gestire la tua nazione nella tua corsa al dominio del mondo.

Il gioco ti permette di guidare qualsiasi nazione storicamente accurata, a partire dal tardo Medioevo fino all’era napoleonica, mentre i giocatori puntano a costruire un impero destinato a durare nel tempo. È molto fedele alla storia, ma ti offre la flessibilità di vivere e affrontare eventi iconici come meglio credi.

In più, il gioco è in circolazione ormai da oltre 10 anni, con tantissimi DLC tra cui scegliere. Il prossimo capitolo della serie, Europa Universalis V, uscirà a breve, quindi questo è il momento perfetto per padroneggiare le complesse meccaniche del gioco prima che arrivi la nuova generazione!

Il mio verdetto: Europa Universalis IV è la scelta definitiva per gli appassionati di strategia approfondita e storicamente accurata. Con le sue meccaniche complesse e il supporto infinito dei DLC, è perfetto per i giocatori che vogliono padroneggiare l’arte di costruire un impero.

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3. Hearts of Iron IV [Ideale per gli appassionati di strategia sulla Seconda Guerra Mondiale]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2016 Sviluppatore/i Paradox Development Studios Durata media di gioco 50 – 110 ore

Per chi ama la storia recente e i giochi sulle guerre, in particolare quelli sulla Seconda Guerra Mondiale, Hearts of Iron IV è uno dei migliori titoli di Paradox Interactive.

In Hearts of Iron IV, i giocatori vestono i panni di qualsiasi paese del mondo e possono seguire le sue orme oppure intraprendere una strada mai battuta prima per costruirsi un nuovo futuro.

Decidi su quali fronti combattere, stabilisci l’ideologia che la tua nazione seguirà e sviluppa tecnologie o armi di distruzione di massa per aiutare la tua nazione a superare questi tempi bui.

Hearts of Iron IV si distingue nettamente dagli altri giochi di Paradox, quindi se sei un appassionato della storia della Seconda Guerra Mondiale e dei giochi di grande strategia, dai una possibilità a Hearts of Iron IV.

Il mio verdetto: Hearts of Iron IV è perfetto per i giocatori ossessionati dagli esiti alternativi della Seconda Guerra Mondiale. La sua attenzione alle tattiche militari, alla produzione e all’ideologia lo rende un gioco imperdibile per gli appassionati di storia e i veterani dei giochi di grande strategia.

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4. Crusader Kings II [Il migliore per la narrazione e la costruzione di dinastie]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2012 Sviluppatore/i Paradox Interactive Durata media di gioco 60 – 100 ore

Crusader Kings II è considerato da molti un gioco di grande strategia per PC più accessibile rispetto alle meccaniche più complesse della serie Europa Universalis. Invece di prendere il controllo di una “nazione”, in Crusader Kings 2 il tuo obiettivo è creare una dinastia che resista nel corso dei secoli.

Vesti i panni di un signore cristiano verso la fine del Medioevo. Dovrai gestire con attenzione le tue relazioni, dove alleati fedeli possono trasformarsi rapidamente in rivali assetati di sangue, sventare complotti contro la tua famiglia, destreggiarti tra politica e intrighi, il tutto mentre espandi il tuo dominio e ti cimenti in lotte di potere con la Chiesa e il Papa, respingendo le orde selvagge dei mongoli e massacrando gli eretici.

Crusader Kings 2 pone maggiore enfasi sulla narrazione e sul gioco di ruolo rispetto ad altri giochi di grande strategia di Paradox e, pur essendo complesso, non presenta tante meccaniche confuse come Europa Universalis, il che lo rende perfetto per i nuovi giocatori.

Il mio verdetto: Crusader Kings II è un gioco imperdibile se ami il gioco di ruolo e la narrazione emergente. Il suo gameplay incentrato sulla dinastia fonde politica e intrighi medievali come nessun altro titolo Paradox.

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5. Europa Universalis V [Ideale per gli appassionati di strategia hardcore]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2025 Sviluppatore/i Paradox Interactive Durata media di gioco 50 – 80 ore

Dopo aver giocato qualche campagna su Europa Universalis V, posso dire con certezza che Paradox ha fatto un bel salto di qualità. Sembra sempre l’Europa in cui ho passato centinaia di ore, ma questa volta è tutto più nitido, fluido e molto più dinamico.

La nuova rete diplomatica cambia completamente gli equilibri di potere; le alleanze ora sembrano vive e i tradimenti colpiscono più duramente che mai. Anche i sistemi commerciali e di colonizzazione sono stati rivisti, perfetti per chi preferisce pianificare a lungo termine invece di espandersi in fretta.

Anche il ritmo sembra più serrato. Gestire il tuo impero non significa più solo cliccare tra i menu, ma prendere decisioni significative che hanno ripercussioni per decenni. Ogni guerra, riforma o matrimonio plasma davvero l’eredità del tuo impero. È il tipo di dettaglio che i fan di Paradox bramano, e finalmente sembra accessibile senza semplificare troppo le cose.

Anche le prestazioni e la rifinitura hanno ricevuto un bel miglioramento. La mappa è stupenda: le città si evolvono visivamente, i confini cambiano in modo fluido a ogni trattato e il nuovo motore di illuminazione rende il mondo davvero vivo. Paradox ha chiaramente imparato da Victoria 3 e Crusader Kings III, snellendo l’interfaccia e rendendo i sistemi più reattivi che mai.

Il mio verdetto: Europa Universalis V è l’evoluzione che i fan stavano aspettando. È più intelligente, più fluido e in qualche modo ancora più coinvolgente; è il tipo di gioco che ti farà dire “ancora un anno” fino alle 3 del mattino.

6. Cities: Skylines [Ideale per urbanisti creativi]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, console Xbox Anno di uscita 2015 Sviluppatore/i Paradox Interactive Durata media di gioco 30 – 50 ore

Se la guerra e la conquista di nazioni non fanno per te, forse preferisci gli aspetti tecnici e la risoluzione di problemi reali dei giochi di costruzione di città. Allora Cities: Skylines fa proprio al caso tuo!

In Cities: Skylines, il tuo compito è sviluppare e gestire la tua città. Progetta autostrade e strade, costruisci quartieri scolastici e aree industriali, e mantieni le tue strade pulite e libere dalla criminalità.

Tra la vasta gamma di giochi di strategia di Paradox Interactive, Cities: Skylines è quello “più facile” da affrontare, quindi è perfetto per chi gioca alla strategia in modo occasionale.

Il mio verdetto: Cities: Skylines è perfetto per chi ama progettare, gestire e sperimentare la vita cittadina. Accessibile ma allo stesso tempo profondo, è il gioco ideale sia per i costruttori occasionali che per quelli più appassionati.

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7. Age of Wonders 4 [Il migliore per gli appassionati di strategia fantasy]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i Triumph Studios Durata media di gioco 20 – 75 ore

Age of Wonders 4 è un gioco di strategia 4X a turni, ma con un interessante tocco fantasy. Qui le cose funzionano in modo un po’ diverso ed è perfetto per chi cerca combattimenti approfonditi e ama i classici elementi fantasy come orchi, elfi, magia e draghi.

Insomma, idee e regole in stile "Il Signore degli Anelli" e la Terra di Mezzo. Il gameplay è impegnativo ma non troppo difficile, con l’attenzione concentrata soprattutto sull’eccellente sistema di combattimento a turni.

Personalmente, sono un grande fan delle ambientazioni fantasy, e il divertimento e le storie che vivi giocando ad Age of Wonders 4 sono davvero ben fatti. Il gioco tende ad essere più breve rispetto ad altri titoli Paradox, quindi è anche un’ottima scelta per i nuovi giocatori che vogliono provare il genere della strategia 4X.

Il mio verdetto: Age of Wonders 4 è l’ideale per chi ama i classici mondi fantasy con combattimenti strategici. Unisce orchi, elfi e magia in un’esperienza 4X snella, divertente e accessibile.

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8. Empire of Sin [Il migliore per gli appassionati di crimine e gangster]

Il nostro punteggio 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Romero Games Durata media di gioco 15 – 30 ore

Se non sei un fan dei giochi ambientati nel Medioevo come Crusader Kings o nella Seconda Guerra Mondiale come Hearts of Iron IV, ci sono alternative come Empire of Sin.

Il gioco è ambientato nella Chicago degli anni ’20, ai tempi del Proibizionismo, dove le strade pullulano di capi di bande criminali e dovrai guadagnarti un posto nella malavita al fianco dei boss più famosi della storia, come Al Capone, Stephanie St. Claire e Joseph Saltis.

Ti contenderai il territorio espandendo la tua influenza e difendendoti dalle altre bande in combattimenti tattici e avvincenti a turni. L’atmosfera e le storie sono il vero punto forte del gioco, quindi se ti piace la storia delle bande degli anni ’20, Empire of Sin fa proprio al caso tuo.

Il mio verdetto: Empire of Sin ricrea l’atmosfera della Chicago dell’epoca del Proibizionismo con il suo mix di strategia e gioco di ruolo. Perfetto per gli appassionati di storie di gangster che vogliono comandare il proprio impero criminale.

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9. Prison Architect [Ideale per chi ama la gestione creativa]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, dispositivi mobili, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Anno di uscita 2015 Sviluppatore/i Introversion Software Durata media di gioco 20 – 50 ore

L’ultimo gioco che ti presentiamo è davvero unico, ma forse il migliore in assoluto del genere: Prison Architect. Prison Architect ti catapulta nei panni di un direttore di carcere che deve gestire i detenuti più spietati che si possano immaginare.

Una cosa davvero unica che adoro di Prison Architect è che ti permette di giocare in “Modalità Fuga”. Dopo aver progettato una prigione inespugnabile, puoi provare a evadere dalla tua stessa prigione per testarne i limiti.

Ci sono tantissime cose da fare, anche nelle fasi avanzate del gioco, quindi vale davvero la pena spendere quei soldi se cerchi un gioco di gestione unico che ti tenga incollato allo schermo per ore.

Il mio verdetto: Prison Architect è un gioco di gestione unico che non stanca mai grazie a modalità come la “Modalità Fuga”. È un must per i giocatori che amano creare, mettere alla prova e spingere i sistemi al limite.

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Il mio giudizio generale sui giochi Paradox

I giochi Paradox possono sembrare un po’ intimidatori all’inizio, ma ogni titolo offre un approccio unico al mondo della strategia su larga scala e della simulazione. A seconda del tipo di giocatore che sei, ecco cosa ti consiglio:

Per gli appassionati di storia → Europa Universalis IV . Un gioco complesso e ricco di riferimenti storici che ti permette di guidare le nazioni attraverso i secoli, con una rigiocabilità infinita.

. Un gioco complesso e ricco di riferimenti storici che ti permette di guidare le nazioni attraverso i secoli, con una rigiocabilità infinita. Per gli appassionati della Seconda Guerra Mondiale → Hearts of Iron IV . Il gioco di strategia bellica per eccellenza, perfetto per chi vuole esplorare a fondo gli esiti alternativi del conflitto più determinante della storia.

. Il gioco di strategia bellica per eccellenza, perfetto per chi vuole esplorare a fondo gli esiti alternativi del conflitto più determinante della storia. Per chi ama i giochi di ruolo → Crusader Kings II . Incentrato su dinastie, politica e drammi personali, questo gioco è perfetto se ti piacciono le trame che si sviluppano spontaneamente e gli intrighi.

. Incentrato su dinastie, politica e drammi personali, questo gioco è perfetto se ti piacciono le trame che si sviluppano spontaneamente e gli intrighi. Per i giocatori occasionali → Cities: Skylines . Facile da imparare ma ricco di profondità, è l’ideale se preferisci costruire e gestire città fiorenti piuttosto che guidare eserciti.

. Facile da imparare ma ricco di profondità, è l’ideale se preferisci costruire e gestire città fiorenti piuttosto che guidare eserciti. Per gli appassionati di fantasy → Age of Wonders 4. Unisce la strategia classica a un tocco magico, mettendoti a disposizione orchi, elfi e draghi da comandare in battaglie tattiche.

Qualunque sia il tuo stile, c’è un gioco Paradox che fa al caso tuo. L’unica difficoltà è decidere in quale mondo vuoi tuffarti per primo.

Domande frequenti